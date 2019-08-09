"Сергей Васильевач, все смотрят на вас... Если не прозвучит каких-то ключевых слов, что мы на самом деле понимаем, что происходит, что

мы каемся за это, как немцы каялись перед евреями,... тогда начнет таять лед."

Сергей Демидович

"Мой папа не обвинял никого, кроме дьявола... Мы не несем никакой моральной, никакой этической ответственности за наших политиков..."

Сергей Ряховский

“И нас хотя расстрелы не косили,

Но жили мы, поднять не смея глаз, -

Мы тоже дети страшных лет России,

Безвременье вливало водку в нас”

Владимир Высоцкий

Александр Лихошерстов - Духовный Инфантилизм Неозвученного Покаяния: Главные Итоги Телемоста Братского Примирения между С. Демидовичем и С. Ряховским

Российские протестанты, наконец, вышли из тени забвения, прервав громкое пятилетнее молчание. Телемост “Стена” состоялся. Осторожные ожидания предэфирного Фейсбукa быстро сменились рассерженo-гневными тонами комментариев на Ютубе. Искреннего диалога не получилось и это почувствовал каждый. Как правильно подметил о России писатель Д. Глуховский: ”…тема правды и лжи — это центральная, пожалуй, тема. Когда ты живешь в государстве тотальной лжи, правда вдруг становится чем-то сверхценным” [1]. К сожалению, имперская демагогия С. Ряховского о “Божьем Крыме” не стала исцеляющей сверхценностью для украинцев. Более того, духовной спектакль Р. Бугая и С. Ряховского обнажил многоуровневое выпадение смыслов (исторического, социокультурного, богословского и др.) в современном протестантском дискурсе о природе российско-украинского конфликта. Возникло стойкое ощущение, что этих людей словно принудили обозначить свою протестантскую солидарность с украинцами с помощью административного ресурса. В результате чего мы снова yвидели, как на смену здравой протестанткой догматике Реформаторов приходит новое простонародно-местечковое безмыслие. И реакция верующих людей в соцсетях здесь вполне обоснована:

“Когда откровеннейшее свинство, беспардонность, всепрощение для приближенных, коррупция творятся от имени Христа и якобы во благо церкви, этот дикий контраст между словами и реальностью в самой церковной жизни — вот это на самом деле веру оскорбляет и даже убивает. Если кто-то посторонний плюнул на мою веру и мою икону, так моя вера только стала горячее от этого. Но вот когда плюющий сам облачен в высокий церковный сан, и своими делами он именно плюет в церковные заповеди и правила, когда ты слышишь и горькие исповеди его юных иподиаконов, и его же проповеди с гневными обличениями Гейропы…” [2].

Джон Бивер в своей новой книге Добро или Бог? Почему Добра без Бога Недостаточно? многократно с болью пишет о том, что современные христиане стремительно теряют навык различения добра и зла. И часто в христианской жизни происходит то, о чем предупреждает Писание: “О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны слушать” (Евр. 5:11). Главный вопрос, на который пытается ответить автор, напрямую соотносится и с тематикой нашего диспута: “Можем ли мы когда-нибудь впасть в обманчивое состояние, называя то, что правильно неправильным или то, что неправильно правильным?” (Could we ever fall into the delusional state of calling what’s right wrong or what’s wrong right?) [3].

1.Лицемерное Отношение к Евангельской Истине и Духовный Инфантилизм Начальствующего Епископа РОСХВЕ (п) С.В. Ряховского

История грехопадении Адама и Евы открывает нам поразительную истину того, что первый человек изгоняется из рая не по причине совершенного им греха, ибо Бог всегда готов прощать и примиряться с грешником, а по причине человеческой апологии греха — открытого и даже вполне себе аргументированного нежелания человека признать всю тяжесть и последствия содеянного зла. Ни Адам, ни Ева не нашли в себе мужество растождествиться с содеянным грехом. Гибридное богословие Адама возникает в момент внутреннего дозволения на ложь самому себе, порождая то, что Карл Барт называл “обкрадыванием Бога” — “Sin is a robbing of God”: Eritis sicut Deus — “вы будете, как боги” (Быт. 3:5) [4]. Адам не захотел нести никакой моральной, никакой этической ответственности не только за свой собственный грех, но и за грех Евы: “жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел” (Быт. 3:12); “змей обольстил меня, и я ела” (Быт. 3:13). Вместо этого они попытались создать иллюзорную пиар-реальность, в которой их личностный грех умален и оправдан. И если тогда у протолюдей ничего не получилось, то сегодня путинская теодицея зла достигла апогея своего изобретательства и мастерства. Чёрное и белое окажутся не такими уж определёнными цветами, если с ними “правильно” поработают пропагандисты уровня Скобеевой или Киселева.

Исследуя проблему персонификации Божьего творения, протестантский богослов Пауль Тиллих делает важное заключение о том, что “в библейском рассказе о сотворении мира Бог производит отдельных, а не универсальных существ, конкретных Адама и Еву, а не идеи о мужественности и женственности” [5]. “Нет на земле второго Вас”, — восторженно восклицает Марина Цветаева [6]. И христианство, по смелому слову Н. Бердяева, “признало абсолютное значение индивидуальной человеческой души и трансцендентный смысл ее судьбы” [7]. “Даже самое деспотичное государство, — продолжает Тиллих, — утверждает, что существует для пользы индивидуальных субъектов. Закон по самой своей природе основан на оценке личности, как уникальной, неизменной, неприкосновенной, и, следовательно, как подлежащей защите, так и привлечению к ответственности одновременно. Первоначальное значение слова “персона” (просопон) указывает на маску актера, которая делает его определенным персонажем” [8]. Вот почему в своей книге «Теология Греха» Морган и Петерсон приходят к заключению о том, что безличностного греха не существует [9]. По мнению Плантинги, любый человеческий грех “оскорбляет Бога не только потому, что он становится прямым нападением на Бога, как в случае нечестия или богохульства, но также и потому, что он нападает на то, что Бог сотворил” [10]. Так вот, Крым он не “абстрактный” и не просто “Божий”. Украинский Крым имеет вполне определенный статус, локацию и принадлежность, признанную как международным законодательством, так и самой страной-агрессором. И “Крымнашизм” стал грехом, направленным против имущественных и личных неимущественных прав конкретных людей.

Говоря более предметно о “диком контрасте между словами и реальностью в самой церковной жизни”, руководствуясь Словом Господа нашего Иисуса Христа (Мтф. 18:17), перед лицом всей Протестантской Церкви, мы обстоятельственно исследуем, насколько лицемерные высказывания и поступки Сергея Васильевича Ряховского соответствуют высокому сану начальствующего епископа РОСХВЕ (п):

1) “Канонические Правила о Церковных Взысканиях” РОСХВЕ (п), утвержденные начальствующим епископом С.В. Ряховским 02.04.2015 г., в пункте 1.5.4. определяют, что “Если грех совершен не только против Бога, но и против человека, покаяние предусматривает максимально возможное исправление последствий причиненного ущерба:

“Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему” (Лк. 19:8-9).

Отказ компенсировать ущерб или хотя бы сделать все возможное, чтобы минимизировать его последствия – свидетельство отсутствия подлинного покаяния” [11].

Я призываю российских протестантов пояснить “Urbi et Orbi”, почему ваш начальствующий епископ, этот нравственный камертон и голос совести своей нации, фундамент которого должен быть на “на вечном основании” (Притчи 10:25), так и не нашел в себе мужество растождествиться с путинским злодеянием? В результате незаконного, насильственного захвата Крыма пострадали сотни тысяч людей, были убиты некоторые активисты крымотатарского народа, происходили массовые избиения несогласных приезжими козаками, производился отъем собственности и материальных средств. И вопрос С. Демидовича “Чей Крым?” это не просто исторический вопрос о том, знает ли С. Ряховский факты об оккупации украинского полуострова. Это прежде всего вопрос нравственный: опознает ли христианин содеянное зло как грех, или же он, подобно нашим прародителям, малодушно продолжит переопределять реальность гибридными терминами? В строго юридическом смысле С. Ряховский отказался выполнять требования своих же канонов о компенсации ущерба, которые сам же и подписал. Выходит, что безбожник Невзоров, требующий вернуть Крым Украине, проявляет большую верность Евангельским идеалам, чем тот, кто поставлен Богом эти идеалы защищать!

Еще в марте 2014 года в противоположность малодушной позиции С. Ряховского авторитетный служитель баптистского братства Юрий Сипко писал в своем блоге, что “Церкви России, как институты, стоящие на страже духовности, обязаны провозгласить своё несогласие с ложью”, что “захват государственных учреждений в Крыму вооружёнными людьми есть посягательство на суверенитет Украины”, что ему стыдно за аннексию Крыма, за ложь в российских СМИ, за то, что законную власть в Украине называют фашистской. Сипко призывал церкви покаяться за этот грех против братского народа и против Бога [12]. 5 июня 2014 г. одинокий глас Юрия Сипко в пустыне путинской пропаганды взывал к россиянам: “Сегодня Украина стонет, украинцы страдают. Украинцы гибнут, защищая отечество своё. Защищают не от империалистов. Защищают от нас с вами. Как могло такое случиться? Ведь нет города в России, в строительстве которого не участвовали бы украинцы. Ведь нет таких славных достижений российских, в которых не участвовали бы украинцы. И Русь наша из Киева. И православие наше из Днепра. И газ, и нефть Сибири добыты вместе с украинцами. Что же с нами случилось? Откуда такое зло? Если Киевская Русь есть матерь городов Русских, то, что же за напасть свалилась на нас, сыновей, не помнящих родства, восставших на братьев своих, на отцов своих, на дедов и прадедов своих? Простите нас, украинцы. Ради Христа, простите” [13].

2) Пункт 3. “Основ вероучения РОСХВЕ” (п) от “11” октября 2011 г. “Отношение к обществу, власти и социальным институтам” ясно декларирует, что “мы (российские протестанты) выступаем против всех форм насильственного изменения политического устройства государства (Ин.18:11; 1 Тим.2:2)” [14]. Лицемерное деяние С.В. Ряховского состояло в том, что всего лишь через год после аннексии Крыма РОСХВЕ (п), подыгрывая имперской агрессии Кремля, он распространил свою церковную юрисдикцию на Крым, чего не сделала даже Православная Церковь Московского патриархата. Возможность введения временного моратория на присоединение украинских протестантских Церквей Крыма им даже не рассматривалась. Христианин, водимый Духом Божьим, никогда не стал бы выступать в роли падальщика, занимаясь мародерством преступно “отжатого” имущества и тем более целых Евангельских церквей. Не этот ли “отказ компенсировать ущерб или хотя бы сделать все возможное, чтобы минимизировать его последствия” является свидетельством “отсутствия подлинного покаяния” С. Ряховского? Вспоминается многозначительное предостережение Иисуса Христа “твоими устами буду судить тебя…” (Лк.19:22).

Как справедливо писал о двуличии таких дикарских суждений философ и мыслитель Владимир Соловьев (не путать с жалкой копией современности): «Нехорошо международное людоедство, оправдываемое или не оправдываемое высшим призванием; нехорошо господство в политике воззрений того африканского дикаря, который на вопрос о добре и зле отвечал: добро – это когда я отниму у соседей их стада и жен, а зло – когда у меня отнимут» [15].

Вот один из девяти сотен однотипных комментариев по лицемерной позиции Ряховского о том, что “Крым Божий”, от Аллы Коваленко (стилистика и орфография сохранены): “Сергей Ряховский говорит, говорит и говорит...!? Я видела Епископа на федеральных каналах и его выступления выглядели жалкими и пафосными, "прогиб" перед властью очевиден, поэтому каяться не будет...! Пожалуй, все-таки "лукавит" по чем зря...!? Никогда не признает, что в Украине на Донбассе стреляет регулярная армия России, что была совершена агрессия по Крыму и т.д. !? Я раскаиваюсь, что в 2014 году сразу не поняла во-сколько обойдется и обходится Крым, прежде всего человеческих жизней...!? Какой хитрый господин Ряховский...!? [16].

3) В этом же пункте 3 “Основ вероучения РОСХВЕ” (п) от “11” октября 2011 г. говорится о том, что “мы, как христиане, призваны принимать активное участие в социальной, экономической, культурной и политической жизни, своей жизнью и деятельностью способствуя формированию уважительного отношения к каждой человеческой личности, установлению справедливости и высоких нравственных стандартов (1 Пет.1:14-16)”. Я особо хотел бы выделить здесь формулировки о призвании христианина к “участию в политической жизни” и “установлению справедливости”. У меня нет сомнения в том, что на богатых кремлевских приемах, поедая бутерброды с черной икрой и нахваливая прозорливость российских политиков типа В. Жириновского, С. Ряховский убедительно рапортует товарищам “с грязными руками, больной головой и каменным сердцем” [17] о том, что христиане вверенной ему деноминации активно участвуют в политической жизни России, полны патриотизма и любви к своей родине. Вместе с тем в своих многочисленных высказываниях и поучениях в адрес Украины и украинских протестантов этот двуличный деятель практически всегда негативно отзывался об стремлении самих украинцев к установлению справедливости и их участии в политической жизни страны. В частности, в последнем телемосте с Демидовичем С. Ряховский прямо заявил о трех главных вещах в интерпретации папы Римского, которые мешает Церкви исполнить ее миссию: “политиканство, национализм и клерикализм” [18].

Обратите внимание на лукавую изворотливость данной рекомендации С. Ряховского: ловкой словесной манипуляцией положительное участие российского протестанта в политической жизни в украинском “экспортном” варианте становится негативным “политиканством”, патриотизм и любовь к России в украинском контексте, конечно же, превращаются в махровый “национализм”, ну и напоследок, чтобы никто из украинских протестантов не вздумал даже приближаться к политической элите Украины для усиления позиции своей церкви (чем собственно и занимается С. Ряховский в Росиии в течение всей своей публичной карьеры) нам предписано остерегаться “клерикализма!” С таким же успехом С. Ряховский мог бы призвать христиан не заниматься сексом, так как в нем существуют целый ряд извращений. В ситуациях, когда людям нужен простой нравственный ответ, лучше быть искренним грешником, чем лицемерным ангелом. И не нужно свою духовную и человеческую несостоятельность прятать за цитатами Папы Римского. В свое время Диего Марадона так высказался об этом: “Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!” [19]. Способен ли главный протестант России, за исключением малодушного отрицания своей вины, сделать хоть что-нибудь для того, чтобы остановить сползание России к имперскому шовинизму и милитаризму? “...глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть”, — строгим и обличающим голосом говорит Христос в книге Откровение (Откр 3:18).

4) Согласно тому же пункту 3 “Основ вероучения РОСХВЕ” (п) от “11” октября 2011 г. российские пятидесятники во главе с С.В. Ряховским имеют следующие убеждения по отношению к службе в армии и применению насилия: “Мы признаем важность службы в Вооруженных Силах по защите Отечества…”. Толкование данной нормы однозначно подразумевает, что для российского протестанта не будет грехом стать на защиту своего Отечества с оружием в руках, даже если ему придется пролить кровь вероломного врага или бандита протестантского вероисповедания. 29 мая 2019 г. на конференции в Москве начальствующий епископ Российского союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский в личном выпаде против уже экс-секретарь СНБО Украины дал следующую оценку А. Турчинову: "Я много раз делал заявления о том, что недопустимо такому человеку быть священнослужителем. Руки пастора не должны быть в крови своих братьев" [20].

После подобного публичного и голословного обвинения С. Ряховский должен более подробно объяснить Евангельской Церкви и подтвердить доказательствами, кого именно убил А. Турчинов? Здесь уместно будет вспомнить о том, что на руках американских солдат-протестантов времен ВОВ, в том числе и служителей, также было много крови их немецких братьев по вере. Подобные обвинения характеризуют лишь глупость озвучившего их лица. К тому же А. Турчинов не обязан испрашивать разрешение на защиту своей Родины у рейх-епископа страны-агрессора. Более того, нормы артикулa 16 о возможности для протестантов “быть солдатами и участвовать в справедливой войне” Реформаторского Собора 1530 г. [21] являются нормами прямого действия. Главный же апофеоз цинизма и лицемерия здесь в том, что С. Ряховский призывает применить к А. Турчинову стандарты, отличные от тех, во что верят сами пятидесятники России, продолжая вместе с необразованным проповедником из США А. Шевченко выкапывать из гробов на кладбищах истории давно истлевшие и осужденные Реформаторами ереси анабаптизма, пацифизма и полного отделения церкви от государства, о чем более подробно я уже писал в своей богословской статье на esxatos.com. В своей статье я представил убедительные аргументы, чтобы показать, как терминологическая, концептуальная и теологическая деконструкция А. Шевченко универсального и нормативного понимания отношений церкви и государства за границей смысловых полей, уже обозначенных соборным решением Реформации, ведет не к истинному библейскому истолкованию, а к простонародно-местечковому примитивизму в самом первичном значении этого слова [22].

Я вынужден еще раз напомнить С. Ряховскому и А. Шевченко, что не они создали Протестантскую Церковь, они лишь присоединились к Церкви Реформаторов. Если вам не нравятся богословская платформа Реформации, то вы вольны уйти к амишам, меннонитам, гуттеритам, создать свой союз отделенных церквей с Жорой Бабием и служить с тем 1% протестантов, для которых здравое библейское учение значение не имеет. Но зачем публично выказывать свое богословское невежество и вновь тащить Евангельскую Церковь в узкие штольни сектантского понимания Протестантизма? Можете ли вы представить на епископской кафедре православного священнослужителя, который публично поддерживает арианское понимание природы Христа, осужденное на Первом Константинопольском соборе в 381 г. Вот даже я, протестант, представить себе этого не могу. Как подобная практика может быть нормальной для российского пятидесятнического епископа?

Мне трудно понять, о какой преемственности Реформации может идти речь сегодня, если мы не готовы утверждать с реформаторами то, что они утверждали, и ещё меньше мы расположены осуждать то, что было прямо ими осуждено? Подобная избирательность мышления немыслима для православного или католического отношения к своим основополагающим соборам. Наше протестантское неумение отделять ортодоксию от ереси приводит к удручающему смешению теологических дефиниций и эпистемологических ориентиров. И сознательное разрушение Реформации как мыслеобразующего канона представителями простонародно-местечкового богословия приводит к тому, что все наше богословие превращается в никому не нужное состязание словесности. Как в таком случае определить, какое истолкование более весомо, и чья теология более обоснованна? Известный теолог Георг Ладд напоминает нам по этому поводу, что «источником догматической теологии является не только Библия, но и соответствующая традиция церкви» [23]. Многочисленные попытки харизматических церквей определять догматику своего движения основываясь лишь на авторитете своего лидера потерпели полный провал. Как признал недавно Алексей Ледяев в своем критическом осмыслении харизматического движения последних пятнадцати лет: «Если у тебя протест без программы, то это всего лишь бунт. Рушить другую систему легче всего, но способен ли ты создать свою систему?» [24].

Обращаясь к опыту Реформации, мы видим, что реформаторы почитали анабаптистов еще большими врагами, чем католиков. Не случайно во время трагедии в Мюнстере впервые в истории протестанты и католики сражались вместе для того, чтобы остановить ересь анабаптизма, их террористические казни и многоженство [25]. Христиане протестанты Запада не поддержали нездоровой экзегетики отрицаний, и мертворожденность еретических концепций пацифизма и обособленчества (то, к чему призывает А. Шевченко) подтверждается тем, что в истории за последние 500 лет не возникло ни одного анабаптистого государства, ибо здесь абсурдна сама идея существования государства, состоящего из людей, отрицающих его ценность. Эти ущербные в своем богословии люди всегда жили под защитой континентального (конвенционального) Протестантизма. Как напоминает нам П. Брок: «Христианский пацифизм был исключен в качестве разумной доктрины (tenable doctrine) для верных в различных церквях, ведущих свое происхождение от Лютера и Кальвина, а также в Церкви Англии, появившейся в результате Англиканской Реформации» [26]. Именно протестантские профессора богословия последние 500 лет защищали теологическое наследие Реформации до тех пор, пока неспособные к здравому богословию служители (А. Шевченко, В. Мунтян, И. Косован и др.) не захватили христианские телеканалы, “желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают (1 Тим. 1:7).

Вот как реагируют люди на неортодоксальную, антиреформаторскую позицию С. Ряховского и А. Шевченко в комментариях: "Вместо того, чтобы ставить карантинный заслон вокруг путинского чумного барака, откуда фашизм расползается по всему миру, простонародно-местечковый богослов из Сакраменто и главный протестант России пытаются сделать все, чтобы оправдывать преступления путинской банды" [27].

5) Апостол Павел в первом послании к Тимофею 3:7, говоря о критериях и поведении епископа, определяет, что “надлежит ему (епископу) также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую”. Я хотел бы привлечь внимание христиан разных деноминаций к тому, как ведет себя Ряховский на публичных мероприятиях и что думают о нем его христианские и нехристианские коллеги:

"Наконец, в выступлении Сергея Васильевича Ряховского меня поражает все. И то, что член Общественной палаты устраивает истерику перед камерой, и что он требует отставки министра по поводу опять же демократического решения членов Экспертного совета... С той же легкостью, с какой раньше Ряховский представлялся "от имени всех протестантов России", он – рядовой член ОП – сегодня громко и борзо говорит "за всю Палату сразу". При этом, насколько мне известно, нет ни соответствующего решения ее руководящих органов, ни коллективного решения членов Общественной Палаты на тему создания в ней каких-либо новых, "заточенных" под Ряховского и иже с ним подразделений. Таким образом, даже здесь Сергей Васильевич занимается привычным делом – изображает из себя "полномочного представителя" людей, которые ему никаких полномочий не давали”. Евгений Мухтаров приходит к следующему заключению о поведении С. Ряховского: “Не пора ли руководителям и членам Общественной Палаты, рассмотрев персональное дело господина Ряховского, выставить наглеца за дверь? По-моему, время для этого уже пришло” [28].

Поскольку ответа на риторический вопрос о лицемерном отношении к Евангельской истине епископа С.В. Ряховского со стороны протестантов России не будет, я позволю Джону Биверу вновь вмешаться в нашу дискуссию: “Бог знает, как легко может быть искажена грань между добром и злом. Если это произошло в Эдемском саду, то не с гораздо ли большей вероятностью подобное может произойти и сегодня? Бог предупреждает нас, что будут различные пути — поведенческие стереотипы, мыслительные процессы, убеждения, обычаи или даже традиции — которые покажутся нам приемлемыми, но, в конечном итоге, они окажутся ошибочными в построении нашей жизни и со временем это принесет свои плоды. Результат может занять месяцы или годы, перед тем как проявиться или иногда даже скрываться до Судного дня, o чем напоминает нам апостол Павел: “Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии” (1 Тим. 5:24). Я не знаю как вы, но вторая часть этого стиха вызывает у меня дрожь! Не в смысле боязни Бога, а из-за страха оказаться вдали от Него” [29]. Блаженный Августин (354-430 г н. э.) также очень резко реагировал на любую попытку этического двоемыслия: “Если вы верите в Евангелии лишь тому, что вам нравится и отвергаете то, что вам не нравится, то значит вы поверили не в Евангелие, а в себя” [30].

У православных есть старая поучительная история о том, как некий монах в египетской пустыне молился в сердцах: “Господи! Какого же мерзавца Ты поставил нам патриархом”. В ответ Господь ему сказал: “Ты знаешь, я искал худшего по грехам вашим, но не нашел” [31]. Когда я размышлял над очевидной правотой этой мудрой притчи, над тем, что С.В. Ряховский действительно является зеркалом и отражением большинства протестантов России, мне вдруг послышался разговор между Господом Богом и Старшим Херувимом, отвечающим за Россию:

Господь Бог Вседержитель:

- И как там у Нас дела по России?

Старший Херувим:

Ваше Вечное Владычество, без изменений. Все также, как и последние 300 лет: князья грабительствуют, священники не отличают праведное от неправедного, пророки по государственным каналам пророчествют ложь о 54% рейтинге царя Путина и несокрушимости его правления. Народ в неверии пьет и ворует. Везде казнокрадство, обман и насилие. Уровень готовности к судy Вашей ярости и гнева 98 %.

Господь Бог Вседержитель:

- Есть тот, кто пойдет за Нас и встанет в проломе за землю сию?

Старший Херувим:

Ваше Небесное Отцовство, в самой России таковых не нашлось. Они хотят, чтобы за грехи их князей и царя каялись те, кого они обижали последние пять лет.

Господь Бог Вседержитель:

Странно, а как там сын Мой, Серёженька Ряховский. У меня с его земным отцом хорошие отношения. Что говорит о нем Свиток Правды?

Старший Херувим:

Ваша Святейшая Проницательность, сейчас у Сергея Ряховского, профессионального фарисея 17 уровня, текущий индекс веры 14 % практически достиг критической отметки холодности (еще год назад был 22%). Уровень искренности и правдивости 5% (иногда говорит правду жене). Уровень личного мужества 3% (недавно осмелился обличить одного баптиста с Украины в том, что тот защищает свою Родину от агрессора). Уровень личного благовестия среди ввереного ему круга царедворцев и сатрапов 2% (любит произносить благодарственное речи земным правителям с частым упоминанием Вашего Имени). Уровень братолюбия 0.5% (отказал в сочувствии братскому народу, обвинив их в том, что они сами напали на себя во главе с Плотницким). Малодушие 95%, лицемерие 200%. С сестрой Вашей Софией, Премудростью Изначальной, он не дружит, так как знает она, что диплом его доктора богословия фальшивый, никаких диссертаций он не писал и английского не учил. С другой сестрой Правдой ему не позволяют видеться по долгу службы. По данным молитвенного департамента, последняя искренняя молитва получена от него 15 лет назад. Как пошел во власть, так искренне молиться и перестал. Ввиду крайнего ожесточения народа северного и по тяжким грехам их Ряховский С.В. решением Вышей Аттестационной Комиссии Небесной Канцелярии признан соответствующим занимаемой должности. Худшего по всей России посланные нами ангелы пока еще не нашли.

Господь Бог Вседержитель:

Да-а, почти догнал сына моего Кирилла. И голосами они похожи. Надежды на моих служителей там нет. И как же вы собираетесь лечить этот тяжелейший рецидив имперского приступа?

Старший Херувим:

Ваша Божественная Справедливость, все по «Египетскому сценарию», в соответствии с предсказуемостью и неизменной Святостью Вашей моральной природы: вначале десять казней над имперским народом и уже затем показательная смерть самого фараона.

Господь Бог Вседержитель:

Хорошо, начинайте. И пусть дыма и огня у них будет побольше…

2.Обессмысливание Проекта «Стена»: Что Пошло Не Так?

Еще в 1983 году лучший христианский философ и мыслитель 20 века по версии журнала “Тайм” Алвин Плантинга, выступая в соборе Нотр Дама, в своих знаменитых «Советах Христианским Философам» призвал всех христианских мыслителей мира не позволять людям с нехристианским мировозрением определять повестку дня. «То, в чем мы нуждаемся, — сказал доктор Плантинга, — это меньше приспособленчества к текущему формату и больше христианской самоуверенности» (“less accommodation to current fashion and more Christian self-confidence”) [32].

Затрагивая тему приспособленчества, духовного инфантилизма и малодушия современных христиан, я хотел бы более подробно раскрыть свой тезис о многоуровневом выпадении смыслов в столь разрекламируемом телемосте "Стена". В начале о самом проекте: в чем его суть? Божие проклятие и суд определены для земли Израиля. Бог обличает свой народ через пророка: "И вот, Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя" (Иез. 22:13). Далее Бог обличает священников, князей и пророков в потере нравственных ориентиров и попрании Его ценностей: "Священники ее (земли) нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них. Князья у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее всё замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: «так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь (Иезекииль 22:26-28). И вот уже в этом контексте надвигающегося суда и проклятия Бог говорит: “искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее...” (Иезекииль 22:30).

Первый уровень интерпретационного обессмысливания данного проекта Ряховского-Бугая заключался в том, что согласно заявленного места Писания (Иезекииль, 22 глава) верующие с украинской стороны, знающие содержание отрывка, обосновано предполагали, что речь пойдет о ходатайстве духовного лица (в данном случае епископа Ряховского) за грехи своего народа, земли и т.п., в то время как российская сторона намеревалась говорить лишь о братском примирении, а не о своем покаянии. В результате аудитория оказалась дезориентирована и обманута в своих ожиданиях. Люди, готовившие проект, совершили типичную ошибку молодого проповедника, который прощается с текстом сразу же после его прочтения и говорит лишь о том, что интересно ему. Подобный абсурд был еще более очевиден ранее, у Берлинской стены, когда за грехи России почему-то должен был каяться украинский епископ В. Вознюк. То, что сделали с В. Вознюком Р. Бугай и С. Ряховский в юридической виктимологии классифицируется как «повторная виктимизация жертвы» [33] и за подобные авантюры в подавляющем большинстве стран мира преследуют по закону, а не вознаграждают. Возможно, что подобное толковательное насилие над буквальным значением Слова Божьего является нормальной практикой в рязанской глубинке или в целом по РОСХВЕ (п), но вот как справедливо указывает известный экзегет доктор Хирч из Йельского Университета: “Когда критики умышленно изгоняют оригинальных авторов, они тем самым узурпируют их место как определителя смысла, что в свою очередь несомненно приводит нас к сегодняшним богословским недоразумениям. И там, где до этого был один автор и один определитель смысла, теперь появляется множественность авторов, каждый из которых наделяет себя таким же авторитетом, как и предыдущий. Изгнание оригинального автора как определителя смысла равносильно отвержению единственно обязывающего нормативного принципа обоснованного истолкования” [34].

Второй уровень обесмысливания проекта «Стена» относится к этическомy аспектy, когда мы, собственно, увидили в малообъяснимом с точки зрения логики и христианской морали поведении господина епископа С.В. Ряховского не только лукаво-гибридную попытку переопределения греха, но и его полное отрицание. Вместо мужественного праведника, который должен был по замыслу организаторов телемоста встать в проломе за свою землю, перед аудиторией появился слабый и малодушный человек, который категорически отказывался признавать какую-либо личную вину в российско-украинском конфликте, не захотел каяться за действия россиян, воюющих на Донбассе, называя их «отморозками», и полностью отмежевался от действий правящей элиты России, заявив, что «мы не несем никакой моральной, никакой этической ответственности за наших политиков». Когда же для обоcнования своих малосодержательных рассуждений С.В. Ряховский использовал глубокомысленный тезис о том, что “мой папа не обвинял никого кроме дьявола”, то здесь стало понятно, что в данном случае необходимо вмешательство психотерапевтов, а не богословов. Жариков и Тюльпин, например, в своем учебнике Психиатрия подчеркивают, что человек-инфант всегда проявляет эгоцентризм, мечтательность о себе, пренебрежение к коллективным интересам. Когда же он (инфант) попадает в неприятную историю, то он обязательно найдет виноватого (только не себя), сбросив с себя любую ответственность, отреагирует слезами, гневом, обидой. Он всегда «жертва» обстоятельств: по его мнению, от него ничего не зависит, все происходит само собой либо делается другими [35]. Такому человеку, который не хочет нести ответственность, лучше заниматься более спокойной работой, как, например, разведением пчел или частным извозом. В любом случае, это трусливо-малодушное поведение С.В. Ряховского было похоже на действие полицейского, который, находясь при исполнении, видит совершающийся противоправный акт насилия на ввереной ему территории, но предпочитает его не замечать и, разворачиваясь к нему спиной, уходит в противоположном направлении.

Доктор Лестер Самралл в своем предисловии к книге Искусство Заступничества (The Art of Intersession) пишет о том, что “Заступник берет на себя грех другого ... Он умоляет Бога и сотрудничает с Ним, до тех пор, пока виновная сторона не будет прощена” [36]. Я не буду умножать сложных богословских цитат по столь очевидному вопросу. В самом Писании мы видим ясную парадигму и модель того, как праведник ходатайствует за неправедных. Например, в конце 18 главы книги Бытие Авраам многократно возвышает свой голос к Богу не только за праведников, но и за “весь город” (Быт. 18:28), т. е. за гомосексуальных “отморозков” Содома и Гоморры. Когда жестоковыйный израильский народ сделал себе золотого тельца, Моисей ходатайствовал за этих идолопоклонников перед Богом: “отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего…” (Исx. 32:12). Особенно иллюстративной является в этом отношении молитва Неемии: “Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили — и я и дом отца моего” (Неем. 1:6). Тот же образ ходатая мы видим и у Даниила, и у апостола Павла, и в подвиге самого Иисуса Христа, Который "понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем" (Ис. 53:12). В данном случае мы лишь удостоверились в том, что сегодня встать в проломе за Россию действительно некому, ибо как сказал Господь, священники этой земли «не отделяют святого от несвятого», «не указывают различия между чистым и нечистым» и не хотят «сделаться ходатаями за преступников» по примеру призвавшего их Иисуса Христа.

Еще один уровень потери смысла, опознаваемый и в диалоге с C. Ряховским, и в позиции Е. Пересветова, относится к столь популярному среди российских братьев вульгарному богословскому антропоморфизму. Бог напоминает нам в Своем Слове, что “...как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших” (Ис. 55:9). Еще греческий поэт Ксенофан из Колофона (565–473 до н. э.) справедливо высмеивал в своих сатирах богов в человеческом виде и жестоко бичевал поэтов, которые приписывают небожителям желания и грехи человека. Он считал, что бог ни телом, ни духом не походит на смертных. Высказывая свою мысль в одной из сатир, он ссылался на эфиопов, изображающих своих богов плосконосыми, и на фракиян, которые дают богам своим голубые глаза и грубые очертания [37]. В противоположность тому, о чем учат российские братья, Бог не мыслит о Церкви в парадигме поздне-либеральной концепции о полном отделении Церкви от государства или политики. Как я уже отмечал в своей критике ересей А. Шевченко, “фраза «отделение церкви от государства» отсутствует в библейском тексте. Эта концепция появляется лишь в конце XVIII века как народный парафраз главы комитета по созданию декларации независимости и третьего президента США Томаса Джефферсона. Ни еврейским авторам Ветхого Завета, ни Апостолам, ни Отцам Церкви, ни Реформаторам об этой «прогрессивной» идее ничего не было известно. Для всех этих людей государство было таким же божественным установлением (институтом), как и семья” [38]. В Слове Божием мы видим как Бог мыслит категориями народа, земли, потомков определенного библейского персонажа (н-p, сыны Аврaама). По сути вся Библия от Адам в Бытии, в котором мы все согрешили (Рим. 15:22) и до книги Откровение, в которой люди, приняв начертание зверя и отождествившись с ним, терпят казни (Отк. 13:16) — это книга о солидарной ответственности людей друг перед другом и прежде всего перед Богом. Посмотрите хотя бы на 22 главу проpока Иезекииля, с которой россияне пришли к украинцам. Разве Бог говорит там, что: “Вот князей и царя Я накажу, а священников или народ не трону”. Напротив, мы видим, как казнь совершается над всем имперским народом и “В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота” (Исх. 12:29).

Выдающийся американский теолог ХХ века Карл Рейнхолд Нибур в своей книге Моральный Человек и Аморальное Общество: Изучение Этики и Политики напоминает нам о том, что в истории Церкви уже было время, когда ранние христиане в своем пораженческом отношении (defeatist attitude) к обреченному миру попытались полностью сконцентрироваться на своих эсхатологических ожиданиях грядущего царства. “Когда же это начало угасать, — пишет Нибур, — то Церковь БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ” (“When these began to wane ... the church was forced to assume responsibility for political and economic life”) [39]. Это помогает нам понять, что попытки С. Ряховского, А. Шевченко и тех, кто разделяет их воззрения остаться в детских штанишках эсхатологических ожиданий раннего христианства, не только обнажает их богословско-концептуальную импотенцию быть лидерами Церкви ХХI века, но и прямо противоречат Божьему замыслу о роли Церкви в мире.

Как служитель, которому Бог в своё время доверил обучение капелланов Национальной Гвардии Украины, и я имел честь преподавать им теологию кризиса Карла Барта, основы боевого стресса и ПТСР, я хочу также отметить праксиологическую и пастырелогическую неудачу проекта со стороны российских братьев. В Священном Писании мы читаем, что когда страшное горе постигло праведника Иова, то пришедшие к нему друзья «сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико» (Иов 2:13). Пленных немцев также вели по Москве в абсолютной тишине: общение жертвы и агрессора происходило на мысленно-мистическом уровне. Признаюсь я не ожидал особ ой богословской мудрости от С.В. Ряховского, осознавая, что это прежде всего человек-практик и пастор с огромным опытом, но то, что я увидел во время телемоста, меня потрясло: к нам пришел не служитель или друг, способный переживать горю украинцев, а говорящий христианскими фразами руководитель партсобрания по выбору колхозного актива. Выдающийся теолог Винсент Бруммер, призывавший пасторов нашего времени бороться с пасторской и моральной нечувствительностью [40] , зря писал свои книги. Промолчавший большую часть эфира Р. Бугай выглядел более мудро и участливо, в отличие от С. Ряховского, которому нужно было в три раза меньше говорить и в пять раз больше слушать. Подобное поведение в специальной литературе описано как " Compassion Fatigue " или " Empathy Fatigue " (сострадательная усталость) и относится к ситуациям, когда духовное лицо, оказывающее помощь, психотерапевт, медицинский персонал или работник социальной службы более не способен в процессе общения с пострадавшим или жертвами стресса и насилия на адекватный уровень сочувствия и сострадания из-за «передозировки человеческим страданием» (" an overdose of victim suffering ") [41] . Доктор Чарльз Фигли связывал этот феномен с профессиональным «выгоранием» ( burnout ) на работе [42] , в то время как Давид Болдуин отождествлял compassion fatigue с образом жизни и карьерой людей, получивших специальное обучение и существенный опыт с жертвами травмы или стресса [43] . К огромному сожалению, это является еще одним индикатором того, что Сергей Васильевич Ряховский нуждается в отдыхе, квалифицированной помощи психолога (психиатора) и не способен в настоящий момент выполнять возложенные на него Церковью обязанности начальствующего епископа целого обьединения РОСХВЕ (п).

3.Черная Дыра Травмы: Библейские Условия Примирения между Украиной и Россией

В своей книге по травматическому стрессу доктор Вессель Ван дер Колк пишет о том, что “Переживание травмы является неотъемлемой частью человеческого бытия: история написана кровью” [44]. И хотя киноиндустрия, искусство и литература изобилует примерами героев, успешно справившимися с травматическим стрессом и страданиями в их жизни, реальность большинства страдающих людей остается никому неизвестной и ненужной: сегодня их травмы омываются лишь слезами Небесного Отца. Поддерживая усилия Сергея Демидовича по установлению диалога с российскими протестантами, внимание верующей аудитории мы все таки должны акцентировать на том, что диалог важен не сам по себе, а лишь в его контексте, в его потенции установить истину. У Адама и Евы диалог с Богом состоялся, но их эпистемологический инфантилизм, нежелание называть вещи своими именами привели лишь к изгнанию из рая и смерти.

Таким образом, истина – это единственное основание нашего исцеления. Джудит Херман, мировой авторитет в вопросах виктимологии и аварийной психиатрии справедливо напоминает нам, что “только тогда, когда, наконец, истина установлена, жертва может начать свое исцеление. Но слишком часто тайна преобладает, и история травматического события выносит на поверхность не словесное повествование, а симптом” [45]. Церковь Божья сегодня, как и всегда — это не гостиница для святых, а больница для грешников, где лечат не переломы рук, а переломы душ. И здесь важно помнить о том, что любая травма в том числе и психиатрическая имеет свою предысторию.

В «Пастыре» Ерма, книге начала второго века, есть очень странное утешение: «Не бойся, Ерм, не оставит тебя Господь, доколе не сокрушит Он либо сердце твое, либо кости твои!» [46]. По сути, это обетование о том, что Бог никого из нас не оставит без скорби. У каждого из нас будет своя Гефсимания. И человек, переживший травму, очень часто ищет более глубокие горизонты бытия. Человеческая мысль и жажда смысла, само ощущение его недостатка, каждого из нас заставляет размышлять о причинах страдания. Юрий Сипко в своем Facebook посте от 29 Июля 2019 г. так говорит об этом: “Молился. Думал. Сомневался. Ведь была надежда. А почему? Что, наша Россия проклята? Почему зло торжествует? Почему правда в презрении. Ведь столько золотых куполов. Нигде в мире нет столько. И праху святых море. И священников больше, чем учителей. А мира нет. И бедность, и нищета господствует в домах и душах. "Размышляю о днях древних, о летах веков минувших; припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает: неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда иссякла милость Его и пресеклось слово Его в роды родов? "Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе затворил щедроты Свои?" И вот читаю Евангелие. Слово самого Господа Иисуса. "Москва! Москва! Избивающая детей и камнями побивающая, и в тюрьмах терзающая посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст” [47]. И здесь будет уместным главной вопрос, озвученный А. Кураевым “Почему мы ничего не научились, выйдя из страшного для церкви 20-го века? Почему мы даже не хотим ставить этот вопрос: за что, Господи?” [48]. Попытаемся понудить себя найти ответы в Слове Божьем:

“Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян. Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Аморреев; Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды” (2 Царств 21:1,2).

В Израиле времен Давида, также, как и в современной путинской России, ситуация стремительно ухудшалась. Столкнувшись со столь видимым проклятием, царь Давид был был сильно обеспокоен после первого года голода. После второго года он начал искать духовную причину. И лишь после третьего голодного года Давид решился вопросить Господа. Оказалось, что Бог воспылал яростью на весь народ Израиля по причине того, что грех конкретного царя Саула в отношении Гаваонитян остался неотомщенным, а справедливость не была восстановленной. На протяжении многих столетий Гаваонитяне были добросовестными рабами Израиля (также, как и украинцы в свое время добровольно стали рабами Российской империи). Заключив договор с Иисусом Навином и Израилем о мире Гаваонитяне “рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня” (Нав. 9:1-27).

Чуть ранее в первой книге Царств мы читаем о том, как царь-популист Саул, потеряв Божье благоволение, впал в одержимость бесами и начал ряд “кровожадных” военных кампаний против своих врагов и малых народов своей империи. Так, например, “Номву, город священников, поразил мечом; и мужчин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил мечом” (1 Цар. 22:19). Комментарии говорят, что среди погибших в Номве было немало Гавоанитян, так как они были рабами священников. Александр Киркпатрик полагает, что “В безумии своей ярости Саул навел на невинный город в своем собственном царстве месть, которую он так и не смог осуществить над виновным языческим народом по повелению Бога” (1 Царств 15: 3) [49].

Засуха и голод стали общенациональным наказанием, поскольку имперский народ Израиля во дни Саула либо прямо помогал в истреблении Гаваоянитян (забыв о своей обязанности быть их покровителем и защитником), либо не замечал их геноцида из-за имперской политики царя Саула и пропаганды того времени. По мнению Дункана Хистера, “Именно это отношение глубоко оскорбило Бога. И тот факт, что весь Израиль знал об этом и ничего не сделал для того, чтобы почтить завет, заключенный от их имени с Гавоанитянами, означал, что весть Израиль должен был страдать” [50]. Подавляющее большинство россиян (более 90%) вслед за Путиным победобесно поддержало нарушение мирного договора с Украиной и анексию Крыма, и теперь они точно также должны платить по счетам различными международными санкциями, ухудшениям отношений с демократическими странами, общим понижением уровня жизни, и поскольку, как показал телемост, никакого прозрения и покаяния в отношении содеянного не наступило даже у таких епископов как С.В. Ряховский, то нижняя точка общенационального регресса еще не пройдена. В свое время могущественный царь Навуходоносор, возгордившись был превращен в животное, оставив нам свое предостережение о том, что “Царь Небесный, Которого все дела истинны и пути праведны” “силен смирить ходящих гордо” (Дан 4:34). Поскольку эти люди намерены и дальше добровольно страдать, восторгаясь размерами своего огромного концлагеря и вырезая, по меткому слову Невзорова, военные сумочки из собственной кожи, то в этом затянувшемся противостоянии Бога и маниакальной гордыни победившая сторона нам уже заранее известна.

Уникальность этого случая еще и в том, что Бог потребовал у Своего народа осудить злодеяния уже мертвого человека, что, по сути, снимает вопрос о том, нужно ли современной России осуждать безбожную идеологию коммунизма. Здравым людям это дает надежду, что преступления путинизма также не будут забыты. Главный же грех Саула заключался в том, что он прoявил непомерную “ревность” по своему народу в ущерб другим малым народам, что в сочетании с “кровожадностью” правителя, а также его склонностью нарушать ранее заключенные мирные договоры, позволяет выделить в таком поведении ключевые признаки фашизма (словарь The Blackwell Dictionary of Western Philosophy отождествляет фашизм с геноцидом, относя к нему “любой репрессивный и тотолитарный политический режим или действия” [51]. Словарь Merriam-Webster говорит о фашизме как “об анти-демократическом, авторитарном, движении” при котором происходит “мистическое прославление националистической истории”, “правительство, как правило, контролирует бизнес” и где “практически отсутствует терпимость к оппозиции любого рода” [52], Р. Пакстон напоминает в своей книге Анатомия Фашизма о том, что фашисты “всегда готовы к насильственным действиям, отвергают компромиссы и интеллект”[53]).

Факт несправедливого насилия царя Саула по отношению к близкому народу был настолько вопиющим, что, несмотря на запрещение Закона наказывать детей за грехи отцов (Втор. 24:16), Бог лично становиться на сторону претерпевших геноцид Гаваонитян и дает им право определить наказание для Израиля и дома Саула, реализуя свое верховное право “Nullum tempus occurrit Deo” – “Бог наказывает так и тогда, как Сам того пожелает” [54]. Критерии Его суда не подсудны человеческим представлениям о справедливости.

“И сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? 4. И сказали ему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? я сделаю для вас. 5. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, — 6. из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. 7. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. 8. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзеллия из Мехолы, 9. и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все семь вместе; они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя” (2 Царств 21:3-9).

Профессор Ханко в своей статье о “Смерти Семи Сыновей Саула” резюмирует, что “проблема здесь не в том, что Бог совершает ужасающие вещи в Своем гневе против греха; проблема в том, что человек слишком небрежно думает о Божьей святости. Если бы мы только знали, понимали и верили, насколько свят Бог, тогда у нас не было бы проблем с пониманием Его праведного гнева по отношению к грешникам” [55]. У Бенджамина Франклина, единственного из отцов-основателей, скрепившим своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединённых Штатов Америки как независимого государства, есть сильные слова о том, что “Справедливость не будет восстановлена до тех пор, пока те, кто не затронуты ею, не будут столь же оскорблены, как и те, кто пострадал” (“Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are”[56]). Бог, которому мы христиане служим и поклоняемся, никогда не брал отпусков в истории: “Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же” (Евр. 13:8). Святость и праведность Его моральной природы абсолютны! И потому я со своим униженным и ограбленным украинским народом готов вновь и вновь провозглашать слова Давида: “Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным” (Пс. 139:13).

Предваряя критику лицемерных кремлевских богословов о том, что подобная интерпретация якобы не применима к диспенсации Нового Завета, я хотел бы указать на одно критически важное предостережение апостола Павла, данное для всех верующих и на все времена о том, “чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали”. (1 Фес. 4:6). Задумайтесь, наконец, над тем, что навстречу моему страдающему украинскому народу идет страдающий Бог, в то время, как навстречу России идет Бог-Мститель. И это уже Новый Завет. И здесь, как говорит ваша рyсская пословица, "суда Божьего околицей не объедешь".

Не мы, украинцы, начали этот проект “Стена”. Инициатива исходила от российских протестантов. Но если вы, россияне, действительно хотите восстановления взаимоотношений с Украиной, тогда поступите по Слову Божьему и того человека Х, который единолично принимал решение об аннексии Крыма, объявлял войну Украине через свой карманный Совет Федерации в 2014 г., вот “того человека, который губил нас и хотел истребить нас” (2-я Царств 21:5), выдайте международному правосудию и, кто знает, может, Бог пощадит вашу землю…

“Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог” (Иезекииль 22:30,31)

Doctor of Philosophy in Theology LLB, MA, M.Div, Александр Лихошерстов

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