Лихошерстов - Образовательная ревизия необразованных ревизоров

Журналистское расследование о Евгении Тайце и его фабрике фальшивых дипломов. Крупнейшая образовательная афера в Славянском Евангельском братстве.

Образовательная ревизия необразованных ревизоров: Евгений Тайц, как бакалавр по подлогу, магистр ниоткуда и псевдо-ректор фиктивного «университета» Зое

Глава 1. Близнецы и братья по обману доверчивых христиан: Теологическая Школа в Апексе (Apex School of Theology - ASOT) и Университет “Зое” Евгения Тайца как продолжение фиктивной образовательной институции Covenant Life University, Fort Myers, Florida, USA

Глава 2. Горький корень обманутого доверия: как ложное признание оскверняет многих (Евр. 12:15). Системные признаки фиктивной аккредитации Covenant Life University и его национального филиала

Глава 3. Евгений Тайц: Анатомия теологического подлога и «ректорство» без подтвержденного аттестата и богословского образования

Глава 4. Триумвират теологических самозванцев: Е. Тайц, Б. Басанский, Д. Дитон. Истоки формирования, духовная преемственность и сравнительный анализ генезиса служений и наставников вашего покорного слуги и Евгения Тайца

Глава 5. Феномен «академической симонии» в среде христианских блогеров и его деконструкция: к вопросу о духовной, гражданско-правовой и уголовной ответственности ректора-обманщика и духовного афериста Евгения Тайца перед Богом, Церковью, обманутыми студентами и государством Украина

Глава 1. Близнецы и братья по обману доверчивых христиан: Теологическая Школа в Апексе (Apex School of Theology - ASOT) и Университет “Зое” Евгения Тайца как продолжение фиктивной образовательной институции Covenant Life University Fort Myers, Florida, USA

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мтф. 18:7)

История Теологической Школы в Апексе (Apex School of Theology - ASOT) — это путь от амбициозного религиозного стартапа до скандального уголовного дела, в котором фигурировали миллионные иски обманутых студентов, аресты ФБР и реальные тюремные сроки. Скандал начался в Роли, столице Северной Каролины в июне 2014 г. Группа студентов во главе с ДеУэйном Бродни подала иск против школы и её основателя-президента Джозефа Э. Перкинса. Суть исковых заявлений сводилась к тому, что администрация школы осознано вводила студентов в заблуждение относительно своей аккредитации. Школа предлагала магистерскую программу по христианскому консультированию, обещая право на получение лицензии терапевта. Однако как выяснилось, настоящей и действенной аккредитации у этой школы не было, а была лишь фиктивная «национальная» (через TRACS), которую штат Северная Каролина не признавал для выдачи лицензий. Студенты оказывались с огромными долгами и дипломами, которые не давали им права работать по профессии [1].

Спустя полтора года конфликт перерос в полноценный коллективный иск. Кевин и Одра Генри обвинили руководство школы в сознательном сокрытии информации ради наживы. В этом иске фигурировали не только президент Перкинс, но и весь попечительский совет — более 15 человек. Сумма претензий исчислялась миллионами долларов. Студенты заявляли, что школа фактически занималась «торговлей образовательными продуктами», не имеющими рыночной ценности, причиняя людям эмоциональные страдания и финансовый крах [2].

Развязка наступила, когда к делу подключились тяжеловесы: Министерство юстиции США, ФБР, Министерство образования и Налоговая служба (IRS). Расследование в кампусе Колумбуса (Джорджия) вскрыло циничную схему, согласно которой шесть администраторов школы (Эрика Монтгомери, Сандра Андерсон и другие) вербовали «липовых» студентов, обещая им «бесплатные деньги». От имени этих «студентов» подавались заявки на федеральные гранты и кредиты. Администраторы сами писали за них тесты, сдавали плагиат и заходили в систему под чужими именами, чтобы создать видимость учебного процесса. Полученные государственные деньги делились между «студентами» и организаторами схемы. Школа, которая к тому моменту уже находилась в процессе ликвидации, стала фигурантом дела о мошенничестве с использованием почты, отмывании денег и краже федеральных средств.

В декабре 2022 года федеральный суд штата Джорджия, в городе Колумбус вынес приговор: бывшая директор Сандра Андерсон получила 9 лет тюрьмы, Йоланда Томас — 5 с половиной лет, Кристина Паркер — 4 года, Эрика Монтгомери — больше 4 лет, и Лео Томас — 3 года. Шестая обвиняемая умерла до вынесения приговора. Также их обязали выплатить почти 12 миллионов долларов возмещения ущерба. В интернете вы все ещё можете видеть прекрасный вебсайт этой школы, однако по факту ее уже нет. Согласно данным ассоциации TRACS, аккредитация Apex School of Theology (ASOT) была прекращена 25 марта 2020 года в связи с закрытием учебного заведения. На данный момент школа не функционирует, а её сайт часто используется лишь как архив или вводит в заблуждение, поскольку информация там не обновлялась [3].

Для того, чтобы показать какие чудовищные проблемы с образовательной сертификацией существуют в США еще в 2002, доктор философии и практикующий терапевт, Стив К. Д. Эйхель, устав от недобросовестных конкурентов с поддельными дипломами психотерапевтов, в качестве эксперимента подал заявку и получил на имя своей кошки Зое различные дипломы, включая диплом доктора наук в области психотерапии (Dr. Zoe D. Katze, Ph.D., C.Ht., DAPA). Как писал об это сам Эйхель: «Те, кто знаком с основами немецкого языка, наверняка уже посмеялись. "Zoe Die Katze" буквально переводится как "Кошка Зое" [4]. Дошло до того, что некоторые специалисты-терапевты стали интересоваться авторитетным мнением доктора Zoe Die Katze. Эта история разоблачает абсурдную легкость получения «профессиональных» регалий в различных сферах образования посредством прохождения через формальные процедуры оплаты взносов по кредитной карте. Этот случай наглядно демонстрирует системные проблемы в индустрии «фабрик дипломов», где финансовая выгода организаций ставится выше реальной проверки персоналий и их компетенций, что проводит прямую параллель с деятельностью таких учреждений, как Covenant Life University. Подобно тому, как кошка стала «дипломированным специалистом», подобные университеты, работающие вне государственного контроля под эгидой «религиозного освобождения» и управляемые узким кругом лиц, могут выдавать дипломы, которые за впечатляющими названиями скрывают отсутствие признанной академической ценности и должной проверки знаний.

Эта история представляют собой две стороны одной медали в мире фальшивых регалий, где звучные титулы служат лишь ширмой для пустоты. То, что роднит кошку Зое и «Университет Зое», управляемый Евгением Тайцем, — это использование «мусорной аккредитации», создающей иллюзию легитимности там, где полностью отсутствуют государственные стандарты и реальный образовательный контроль. Однако это сравнение вскрывает еще более глубокую пропасть: если кошка Зое «училась» и «получила» свои сертификаты от институций, которые имели хотя бы внешние атрибуты — офисы, сайты и структуру, подобную APEX, — то Covenant Life University представляет собой крайнюю степень деградации академического процесса. В отличие от «университетов» кошки Зое, Covenant Life University — это фактически «университет-призрак». У него нет признанной государственной аккредитации, полноценного физического кампуса, открытого для академической жизни, нет прозрачного и публичного преподавательского состава, состоящего из признанных богословов-библеистов, и даже нет собственного сайта в интернете, что в 2026 году является признаком полной изоляции от образовательного сообщества. Если кошка Зое высмеяла эту систему, показав, что для получения звания «доктора» достаточно кредитной карты, то Covenant Life University действуя через аффилированные национальные структуры типа псевдоуниверситета «Зое» Евгения Тайца, возвел эту абсурдность в абсолют: они выдают дипломы бакалавров и магистров теологии в других странах, включая Украину, не имея при этом даже базовой инфраструктуры, которая была бы видна миру. Это не просто «мусорное» образование — это имитация существования самого учебного заведения, превращающая академические степени в бессмысленные листы бумаги.

Глава 2. Горький корень обманутого доверия: как ложное признание оскверняет многих (Евр. 12:15). Системные признаки фиктивной аккредитации Covenant Life University и его национального филиала Университета «Зое»

«А верность наша проверяется в мелочах. Как мы относимся к деньгам, когда нам предлагают выгодную сделку? И мы знаем, что это мошенничество. И мы знаем, что вот это вот мошенничество приведёт к тому, что десяток человек будут обманутыми, окажутся нищими, выброшенными за борт. Но сегодня нам это сулит прибыль, и мы её получим, и мы её возьмём, ничто же сумняся. Итак, во многих вещах мы делаем выбор в пользу плоти. В мелочах ли это? Или мы прислоняемся к такому, который, ну, уже если там отмажет, так отмажет, и мы становимся рядом с ним» епископ Ю.К. Сипко (тайм-коды 35:05-35:36) [5].

В Священном Писании утвержден незыблемый закон духовной взаимности: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его» (Пс. 17:26-27). Этот принцип Божественной справедливости напоминает нам, что любое служение, претендующее на статус христианского, должно в своей основе иметь абсолютную прозрачность и правду. Но когда блогер-христианин делает главным смыслом своего служения многочасовые публичные разбирательства чужих грехов и проступков, он добровольно встает на платформу «судьи», занимая место, принадлежащее лишь Богу, забывая, что в таком случае справедливый Господь неизменно обратит взор и на его собственные «скелеты в шкафу», ибо невозможно бесконечно указывать на соринки в глазах братьев, игнорируя собственные бревна, собственную ложь, обман и подлог своей так называемой «христианской» деятельности. Тот, кто пытается выстроить свой авторитет на выискивании «грязи» у других, рискует тем, что свет истины однажды прольется и на его собственные скрытые дела, обнажая пустоту и моральную низость, которые скрывались за фасадом его «духовного» рвения: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, тою и вам будут мерить» (Мф. 7:2).

Масштабы духовного обольщения, а также материального и образовательного мошенничества в деле Евгения Тайца ужасают прежде всего своим совершенно беспрецедентным уровнем демонической лжи. Если в печально известном деле о финансовых махинациях Сандея Аделаджи («King’s Capital») общее количество официально признанных потерпевших составило около 3 500 человек [6], то деятельность таких структур, как Covenant Life University и Университет Зое под руководством Евгения Тайца, открывает еще более мрачную перспективу. Официальный ресурс МУТ Зое открыто заявляет: «Ежегодно Университет подготавливает более 450 верующих, которые обучаются по систематизированной программе, специально разработанной для снаряжения верующего на дело служения, а также около 100 пасторов, которые обучаются по специальной пасторской программе» [7]. Принимая во внимание эти цифры, нетрудно подсчитать, что за 26 лет беспрерывной деятельности (начиная с 2001 года) общее количество студентов, вовлеченных в эту систему, превысило 14 000 человек. Таким образом, через 15 филиалов МУТ «Зое» на территории Украины прошли тысячи и тысячи верующих граждан Украины, обменявших свои реальные сбережения (трудовые гривны) на ничего не значащие «дипломы» фиктивного образца. Очевидно, что число обманутых душ в этой псевдо-образовательной схеме более чем в четыре раза превосходит количество жертв Сандея Аделаджи, что делает данную схему мошенничества одной из крупнейших и наиболее затяжных афер в истории Славянского Евангельского братства.

Обращаясь к детальному анализу механизмов, позволяющих данным организациям десятилетиями вводить в заблуждение Евангельское сообщество, можно выделить следующие системные признаки фиктивной деятельности Covenant Life University и его национального филиала МУТ «Зое»:

2.1. Социально-цифровой вакуум (Social-Digital Vacuum) и отсутствие признаков институциональной жизнеспособности.

На сайте МУТ Зое говориться о том, что «Международный Университет Теологии "Зое" является частью Международного Университета "Covenant Life" (США). "Covenant Life University" (США, штат Флорида), тесно участвуя в развитии МУТ "ЗОЕ" на Украине» [8]. Но когда вы введёте в google map “Covenant Life University”, Fort Myers, FL 33966, USA), вы увидите институцию с ОДНИМ (!!!) лайком (См. принтскрин 1) и одним комментарием возмущенного американца: «Пожалуйста, свяжитесь с Google и обновите ваше местоположение.11735 Plantation Rd. Fort Myers, FL 33966. В настоящее время отображается, что вы находитесь посреди Тихого океана» (“Please contact Google and update your location.11735 Plantation Rd. Fort Myers, FL 33966. Currently, it is showing you in the middle of the Pacific Ocean”). Не существует у данной институции и студенческих сообществ в фейсбуке и других социальных сетях, хотя у должным образом аккредитованных христианских университетов Америки сотни лайков и десятки тысяч подписчиков на студенческих порталах в соцсетях (Например, христианский Университет Бэйлор (Baylor University) имеет 393 лайка и 257 тысяч подписчиков только на Фейсбуке).

Если за четверть века на Google Maps у “Covenant Life University”, Fort Myers красуется всего один «лайк» (отзыв), это говорит о том, что реального физического кампуса, куда приходят люди, не существует, а также о том, что у бывших и настоящих студентов нет желания рекомендовать это место другим. Но если организации не существует в живом интернет-пространстве, значит, она существует только на бумаге или в закрытых мошеннических схемах. Эта аномальная репутационная тишина является классическим маркером "фабрики дипломов": когда учебный процесс имитируется, а реальное взаимодействие между студентами отсутствует, так как конечной целью является не знание, а покупка бумажного бланка. Как говорит Писание: "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" (Лк. 8:17), и отсутствие живых свидетельств обучения от тысяч "выпускников" — это явный признак того, что за фасадом университета скрывается пустота и обман.

2.2. Отсутствие государственно признанной аккредитации у “Covenant Life University”, Fort Myers и его статус «религиозно исключённой» институции закрытого типа

Для того, чтобы понять есть ли аккредитация у главной Alma Mater этой образовательной пирамиды обмана вам не обязательно делать запрос у самих мошенников, будь то декан МУТ «Зое» Андрей Швед или же ректор-обманщик Евгений Тайц. Поскольку фэйковый институт “Covenant Life University” находится в Форте Майерс, Флорида, законодательство именно этого штата имеет определяющее значение для правильного определения статуса этого непонятного заведения. Согласно официальному регламенту Комиссии по независимому образованию штата Флорида, закрепленному в Florida Administrative Code, Rule 6E-1.003(42) (вступил в силу 14 июля 2022 года), под термином «Институциональная аккредитация» понимается:

«...аккредитованный статус, присвоенный учебному заведению аккредитующим агентством или ассоциацией, которая признана Министерством образования Соединенных Штатов (US Department of Education) в качестве агентства по институциональной аккредитации» [9].

Однако поиск в «Базе Данных Высших Учебных Заведений и Программ Министерства Образования США,» предоставляемый в качестве бесплатной общественной услуги (The Database of Postsecondary Institutions and Programs) не находит в своём реестре данных о “Covenant Life University”. Негативный результат поиска по данной датабазе вы можете проверить здесь:

https://ope.ed.gov/dapip/#/home

На поисковике сайта Совета по Аккредитации Высшего Образования США (Council for Higher Education Accreditation), попытка обнаружить хоть какие-то следы “Covenant Life University” и его членство в организации также проваливается. Но правила одни для всех: для академического признания университет в США должен быть членом этого совета (Must be listed to be academically recognized). Негативный результат поиска по их датабазе здесь:

https://www.chea.org/

Важно отметить, что вы не сможете обнаружить абсолютно фиктивный Covenant Life University и в списке членов Совета христианских колледжей и университетов (CCCU), как ассоциации высшего образования, объединяющей более 170 христианских учебных заведений по всему миру, в том числе более 130 в США и Канаде и более 30 в 18 других странах. С 1976 года CCCU является ведущим голосом христианского высшего образования. Отрицательный результат поиска по их датабазе здесь:

https://www.cccu.org/members_and_affiliates/

Еще в октябре 2015 года декан МУТ «Зое» Андрей Швед заявлял о том, что Андрей: «Наш Институт уже как 3 года входит в Ассоциацию Христианских учебных учреждений (ЕАА). Этот новый закон дает возможность государственной аккредитации, до этого мы не имели такой возможности, но к этому еще нужно пройти какой-то путь. Сейчас мы на этапе сертификации дипломов (признание государством). А государственная аккредитация – это также процесс, который будет длиться не один год» [10]. Несмотря на эти обещания в 2026 году МУТ «Зое» по-прежнему нет в списках ЕААА. Смотреть полный список членов ЕААА здесь:

https://e-aaa.info/2010-11-28-21-54-41/members.html

На самом деле строгие требования Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации (ЕААА), являются не ориентиром качества образования, а досадным препятствием для декана МУТ «Зое» А. Шведа и ректора-лжеца Е. Тайца. Их истинные приоритеты лежат вне плоскости богословской истины или педагогической этики: им нужны лишь личная слава и реальные деньги, выманенные у обманутых студентов за листы ничего незначащей бумаги, не имеющих веса в богословском мире. Как и прочие организаторы «фабрик дипломов», они паразитируют на доверии людей, подменяя служение корыстью, а академическую честность — горьким корнем фиктивности, оскверняющим саму суть христианского образования.

Системный анализ показывает, что CLU и Университет "Зое" не просто "слабые вузы", а структуры, сознательно имитирующие академическую деятельность, ради материальной наживы и самовозвеличивания тщеславных персоналий, возглавляющие эти мусорные институции. Негативные результаты поиска в базах DAPIP, CHEA, CCCU и ЕААА (см. ссылки выше) ставят окончательный диагноз: перед нами не университеты, а их академический суррогат, который страдает от "академического сиротства", будучи не признанными ни светским министерством (USDE), ни профессиональным сообществом (CHEA), ни даже мировым братством христианских учебных заведений (CCCU и ЕААА). Это учебные заведения-призраки, которое существует вне мирового христианского образовательного контекста.

Единственная среда обитания Covenant Life University — это узкий круг псевдообразоветельных институций «Движения Веры» в Совете Частных Колледжей Флориды (Florida Council of Private Colleges, FCPC), который при ближайшем рассмотрении оказывается не более чем убежищем для академических аутсайдеров (см. Принтскрин 2). Будучи камерным учреждением с закрытой моделью управления, этот университет каждый год вынужден брать разрешения у министерства образования Флориды на так называемое «religious exemption» свидетельствуя тем самым, что полноценным духовным учебным заведением они не являются. Фактически, это сообщество объединяет тех, кто либо принципиально не желает, либо попросту неспособен соответствовать строгим государственным стандартам аккредитации. Вместо того чтобы стремиться к качеству, признанному мировым богословско-академическим сообществом, они создали герметичную систему взаимного самолюбования, где отсутствие кампуса, прозрачного штата преподавателей и даже элементарного сайта выдается за «духовную обособленность», а академическая несостоятельность — за верность традициям.

2.3. Начисление кредитов за жизненный опыт и комбинированные методы обучения (Blended Methods) в Covenant Life University как индикатор полной деградации нормального учебного процесса.

Широкое использование практики начисления академических кредитов за так называемый «жизненный опыт» в институциях без признанной государственной аккредитации, таких как члены Florida Council of Private Colleges (FCPC), служит ключевым маркером «дипломных мельниц» (фиктивных «фабрик дипломов»). Легализация выдачи таких «степеней» на основании неструктурированного служительского стажа, закрепленная в уставных документах подобных организаций, позволяет обходить фундаментальные требования к академическим дисциплинам, фактически превращая процесс получения бакалавриата и других степеней в коммерческую сделку по покупке фиктивных регалий. Именно по такой схеме признания «жизненного опыта» вместо реального академического труда по написанию диссертаций, получали свои липовые докторские дипломы Кеннет Коупленд, Рик Реннер, Джойс Майер и многие другие представители харизматического Движения Веры [11].

В разделе «Academic Units Equivalency Guidelines» (Руководство по эквивалентности академических единиц) FCPC указано, что кредиты могут начисляться не только за часы, проведённые в классе:

· Пункт С: разрешает «любую комбинацию методов обучения, которая эквивалентна одному кредитному часу аудиторных занятий» ("Or any combination of blended methods of study which equal one credit hour of classroom study"). Под эту формулировку в закрытых учебных планах вузов вроде Covenant Life University как раз и подводится «опыт служения» или «жизненный стаж».

· В официальном глоссарии FCPC термин «Advanced Standing» (Продвинутый статус) трактуется очень широко, что позволяет зачислять студентов сразу на старшие курсы на основании кредитов, полученных «до поступления», что включает в себя не только трансфер из других вузов, но и оценку навыков, полученных вне стен учебных заведений [12].

Главная организация — Совет Частных Колледжей Америки (CPCA), куда входит Совет FCPC и чьи стандарты обязан соблюдать) прямо заявляет в своих правилах аккредитации:

· Credit for Learning from Experience (CLE): Организация признает, что «жизненный и рабочий опыт могут быть столь же ценными, как и обучение в классе».

· Норма начисления: Студенты бакалавриата могут получить до 24 кредитов (что эквивалентно почти целому учебному году) просто за «подтвержденный пятилетний опыт работы или жизни» [13].

Подобная практика прямо нарушает законодательные и образовательные нормы штата Флорида об институциональной аккредитации, что фактически ставит крест на законности деятельности этого университета СLU и лишает его дипломы всякого веса в подлинном академическом и духовном сообществе. Вместе с тем, в официальных стандартах честной практики CPCA прямо зафиксирована обязанность учебных заведений уведомлять об отсутствии государственного признания их аккредитации:

«Религиозное высшее учебное заведение, колледж, университет или семинария, зарегистрированное или действующее в любом штате или стране, обязаны размещать на своих публикациях и веб-сайте в Интернете предупреждение, если учреждение аккредитовано агентством, не признанным Министерством образования США» [14].

Это помогает понять почему же за столько лет «служения» Covenant Life University так и не создал свой вебсайт — им жизненно необходимо молчать о мусорном статусе своего университета с непризнанной государственной аккредитацией, избегая публичного контроля, но сохраняя при этом официально задокументированную возможность торговать дипломами, легализуя отсутствие реального обучения через размытые формулировки о «жизненном опыте». По сути, это и есть тот самый механизм, который роднит их с историей о кошке Зое: если опыт кошки в «ловле мышей» можно описать как «опыт служения людям в деле их защиты от грызунов» и «практику в области психологии выживания», то по уставам FCPC она вполне могла бы претендовать на несколько «академических» кредитов в Университете «Зое» А. Шведа и Е. Тайца.

2.4. Отсутствие данных о профессорско-преподавательском составе CLU, буклетов с информацией об университете СLU, информации о кампусе, библиотеке, студенческом общежитии СLU, утвержденных планов занятий, публичной финансовой отчётности СLU и т.п.

Отсутствие верифицируемого профессорско-преподавательского состава, физического кампуса, библиотеки и планов занятий в Covenant Life University (CLU) является неоспоримым доказательством фиктивности его деятельности как христианского образовательного центра, поскольку игнорирует базовые требования Florida Administrative Code (Rule 6E-1.003) к институциональной деятельности. В академическом мире аккредитация — это не просто формальный статус, а результат тщательной проверки образовательной среды, где штат ученых с признанными степенями и наличие ресурсов для исследований (библиотек и аудиторий) выступают гарантом качества. Скрытность CLU в этих вопросах прямо указывает на работу по модели «фабрики дипломов», где под прикрытием «религиозного освобождения» (religious exemption) создается юридическая имитация вуза. Если заведение не может предъявить тех, кто учит, и то место, где учат, то любая его «аккредитация» через структуры вроде FCPC/CPCA превращается в инструмент легализации академического подлога: она подтверждает не качество образования, а лишь факт коммерческой сделки по продаже ничем не обеспеченных титулов.

Говоря о личном опыте, хочу отметить, что в конце 90-ых начале двухтысячных мы с супругой Натальей пять служили в качестве переводчиков в библейской школе Вольтера Зигаревича в г. Харькове. Это был искренний образовательный проект, который имел своей целью познакомить уверовавших христиан со Христом и Его Словом, предоставляя им азы духовного просвещения. Однако в отличии от Covenant Life University и его «филиалов» школа Вольтера Зигаревича не торговала звучными титулами и не обманывала украинцев призрачными степенями бакалавра или магистра — она просто и честно преподавала людям Слово Божье. Напротив, в действиях Евгения Тайца и Андрея Шведа прослеживается опасная духовная патология, роднящая их с Ананией и Сапфирой из Книги Деяний Апостолов. Подобно этой чете, которая утаила часть цены дома ради личной безопасности и благополучия, прикрываясь абсолютной преданностью Христу, руководители CLU и МУТ «Зое» утаили правду о фиктивности своей аккредитации ради жажды личной славы и личной наживы. Вместо того чтобы создать честный образовательный проект, они предпочли присвоить себе высокие титулы «ректоров» и «деканов», выстраивая свой «фасад благополучия» на кошельках обманутых соотечественников. Но история Анании и Сапфиры учит нас, что попытка обмануть Духа Святого и Церковь ради амбиций и серебра неизбежно ведёт к грядущему духовному суду. Этот «горький корень» корысти оскверняет не только дипломы, но и сами души тех, кто превратил богословие в инструмент академического мародерства.

В конечном итоге, я оставляю на совести вдумчивого и искреннего читателя окончательный вердикт: можем ли мы, как христиане, призванные к святости и правде, считать действительными дипломы бакалавра и магистра теологии, выданные этой фэйковой образовательной организацией CLU? Если за пышными названиями степеней скрывается пустота — отсутствие реального обучения, подлинной аккредитации и прозрачности, — то не превращается ли поспешное признание такого "диплома" в свидетельство нашего соучастия во лжи? Более двадцати лет обмана, подлога и вранья! Тысячи и тысячи обманутых студентов-христиан! Как можно просто пройти мимо этого? Вот что учил об этом сам господин Е Тайц в своем видео о «Коррупции священства ведущего к потере веры» (тайм-коды 1:26:40–1:26:52):

«Это не просто обычный грех, как и все остальные. Вы что, совсем сдурели учить о том, что это всё одинаково?» [15].

А. Штейнгардт многократно призывает уличить недостойные сборища видео клеветников «Скинии Тайца» во лжи. И эти возможности праведный Судья всей земли представляет нам с регулярным постоянством: так, в рекламе Университета «Зое» на Youtube тринадцатилетней давности с уже традиционным ОДНИМ Лайком сказано: «Теологическое образование с международной аккредитацией. Диплом, признанный в США и других странах мира» (см. Принтскрин 3).

Смотреть эту чудо-рекламу МУТ «Зое» можно по ссылке здесь: https://www.youtube.com/watch?v=8gOSrl6PU40

О какой международной «аккредитации» и «признании» в США лжет А. Штейнгардт вместе с Е. Тайцем? Попытка легитимизировать сомнительные «дипломы» через громкие, но пустые лозунги говорит лишь о самопровозглашенном статусе и тщеславии руководства этого псевдо-университета. Как можно доверять духовным наставникам, которые в самом основании своей деятельности закладывают камень неправды? Декан А. Швед и ректор Е. Тайц, манипулируя громкими терминами о «международном признании», забывают апостольские слова: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Еф. 4:25). Сам апостол Павел, защищая достоинство своего призвания и образования, не ссылался на купленные грамоты, а с гордостью указывал на годы серьезного ученичества:

«Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе...» (Деяния 22:3).

Павел подчеркивал, что был именно «тщательно наставлен», а не просто получил статус за "жизненный опыт" или купил подложную табличку-сертификат о своем образовании у римского табеллионального писца-нотариуса [16]. Пусть каждый решит для себя, совместима ли высокая честь богословского звания с методами "образовательных пирамид" Е. Тайца и А. Шведа, помня, что перед Богом имеет вес не просто бумага с печатью, а твой реальный опыт ученичества, твоё подлинное нахождение у ног «Гамалиила», как это было в жизни апостола Павла, как и Истина Христа, живущая в сердце и подтвержденная делом.

P.S. Всю представленную в данном расследовании информацию о правовом статусе и фиктивной «аккредитации» Covenant Life University (CLU) вы можете перепроверить самостоятельно, обратившись в официальные органы штата Флорида (США), ответственные за надзор в сфере частного образования: E-mail: [email protected]; Горячая бесплатная линия (toll-free): +1-888-224-6684.

Перед публикацией статьи 13 мая 2026 г. я лично позвонил по этому телефону и общался с полномочным представителем из департамента образования Флориды относительно «Covenant Life University» (CLU), которая подтвердила, что данное учебное заведение никогда не имело подтвержденной государственной аккредитации и осуществляло свою деятельность на основании так называемого «религиозного освобождения», т.е. занималось простой подготовкой кадров для церковного служения без соблюдения каки-либо стандартов обучения. Однако с 2021 года CLU перестал подавать заявку и получать ежегодное разрешение на «религиозное освобождение», что делает его «духовное образование», если оно еще имеет место быть, незаконным в штате Флорида.

Таким образом, любая текущая деятельность этого учреждения по выдаче «дипломов» является не просто академической мистификацией, но прямым беззаконием. Как оказалось, за яркими обложками и обещаниями «международного признания», которыми оперируют Е. Тайц и его сподвижники, скрывается пустота, нарушение законодательства США и системный обман. Пытаясь построить «духовное имя» на фундаменте из просроченных разрешений и лживых титулов, они уподобляются Анании и Сапфире, утаившим истину ради личного тщеславия и мзды. Но наш Бог ничего не созидает на песке беззакония и обмана, и если основание учебного заведения поражено "горьким корнем" корысти и имитации, то и плод его не может служить к созиданию Церкви. Напротив, скоро придет тот Судный День, когда "золотая пыль" этих фальшивых регалий Е. Тайца и А. Шведа неизбежно рассеется под светом Его Истины.

Глава 3. Евгений Тайц: Анатомия теологического подлога и «ректорство» без подтвержденного аттестата и богословского образования.

"Світ не помічає генія, генія Євгенія..."

(«Мир не замечает гения, гения Евгения»)

Spiv Brativ

«Пастора, служители, вы что думаете, вы все время будете так обманывать людей? Где-то наступает конец этому всему и люди говорят нет, нет так дальше не будет вы нас обманули один раз, второй раз, третий…» Евгений Тайц, «Вне политики»

В вопросах духовного авторитета и своего настоящего, а не показного образовательного статуса ключевым фактором является преемственность и честность. Церковь не просто имеет право знать правду о своих учителях, она обязана верифицировать их образовательный уровень. Как высокопарно заявляет Роман Савочка в своем видео о Джоэле Остине, критикуя коррупционную составляющую в Славянском Евангельском движении: «Пришло время для прозрачности» (Roman Savochka, Apr 13, 2026, тайм-коды 14:01–14:04) [17]. Свой призыв к христианской аудитории по поводу максимальной честности и открытости провозглашает и сам Евгений Тайц (тайм-коды 51:13-51:27): «Я тоже задумываюсь над этим вопросом, почему мы так реагируем. Потому что всё больше и больше вранья на эту тему, всё больше и больше вещей, которые на голову не налазят» [18]. Действительно, на голову «не налазит» прежде всего то, как человек, не имеющий за плечами ни базового светского, ни профильного богословского образования, берет на себя роль верховного цензора в богословских и пасторско-душепопечительских вопросах. Здесь уместно вспомнить слова Спасителя: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб» (Лк. 19:22). Поскольку господин Тайц так жаждет разоблачать ложь, мы поможем ему начать с самого себя. Ведь когда христианин с фальшивыми дипломами бакалавра и магистра говорит о вранье, он невольно подписывает приговор собственной репутации.

В этом свете провозглашенного Савочкой «времени для прозрачности» и возмущением Тайца по поводу «вранья», я официально призываю блогера Евгения добровольно раскрыть полные и верифицируемые данные о своем образовании. Данные о своём образовании я также предоставлю для публичной оценки в этой работе, ибо мне нечего скрывать или тем более стыдится. Это не является «тайной исповеди», которой прикрываются в личных вопросах, и не имеет отношения к конфиденциальности, которую Тайц так рьяно пытается нарушить в отношении того же Г. Мохненко. Образовательный уровень публичного учителя и «ректора» христианского университета — это общественно значимая информация. Тот факт, что даже те скудные и туманные сведения об «учебе», которые ранее присутствовали на сайтах Е. Тайца, внезапно исчезли, наводит на серьезные размышления. Честному человеку, призывающему к ревизии всей Церкви, нечего скрывать в своем аттестате или дипломе.

Нужно понимать, что носитель лживой степени — это не просто тщеславный человек, это источник системного разрушения. Фальшивый диплом — это постоянная «прописка» в мире демонической лжи, которая роднит такого служителя с диаволом, лишая его духовного права наставлять в Истине других. Как писал апостол Павел, мы должны «отвергнуть скрытные постыдные дела» (2 Кор. 4:2). Если фундамент вашего авторитета — подделка, то всё здание вашего «служения» — это карточный домик, построенный на песке гордыни. Ложная степень ослепляет, убеждая человека в его праве судить, тогда как на самом деле она лишь приближает его к духовной катастрофе, ибо «мерзость пред Господом — уста лживые» (Притч. 12:22). Тайц должен понять: либо он предъявляет реальные документы об образовании, либо он навсегда остается в истории Славянского Евангельского движения как лжец и самозванец, чья «прозрачность» оказалась лишь дымовой завесой для сокрытия собственной образовательной наготы.

Почему я с такой уверенностью утверждаю, что Евгений Тайц является "бакалавром по подлогу" и "магистром ниоткуда"? Ответ кроется в простом факте: как только ваш покорный слуга обнародовал намерение исследовать "духовное" образование господина Тайца, информация о его степенях от Университета Лайф (Covenant Life University) тут же исчезла с сайта МУТ "Зое". Подобное заметание следов (так называемый “Credential Creep”) прямо подтверждает то, что CLU служит лишь ширмой для амбиций современных Ананий и Сапфир. К счастью, эту удаленную информацию можно подтвердить и из других источников (интернет помнит всё). Так в своём интервью на радио Svitle от 8 октября 2015 г. Е. Тайц признает, что «Свое светское образование я начинал в Институте физкультуры, но после уверования моя жизнь перевернулась, и буквально на первый год я поехал учиться в Библейский колледж в Эстонию. Для меня тогда это было предельно важно, и я ощущал, что Бог меня призывает, потом, естественно, я закончил Университет «ЗОЕ» [19]. Фраза «закончил Университет «ЗОЕ» подразумевает, что Е. Тайц получил такой же фиктивный диплом бакалавра и магистра от Covenant Life University (а по сути, диплом лжеца), какой он впоследствии выдавал другим, обманывая христиан о фиктивной природе этого образования.

В этой «ревизии ревизоров» важно помнить о том, что служение Евгения Тайца и медиапространство «Скинии» сделали себе имя отнюдь не на глубоких богословских лекциях, не на герменевтических изысканиях и не на высокой теологии, способной преображать сердца. При детальном поиске в международных академических базах и богословских архивах обнаруживается поразительный факт: у самопровозглашенного магистра и ректора МУТ «ЗОЕ» Евгения Тайца отсутствует хотя бы одна полноценная богословская или научная работа, выполненная по стандартам оформления, принятым в академической среде. В то время как настоящий исследователь оставляет за собой след из статей с верифицируемыми источниками, ссылочным аппаратом и строгой структурой, "теология" Тайца ограничивается лишь сумбурными видеоблогами, не имеющими никакой ценности для академического сообщества. Этот «магистр ниоткуда» не предложил миру ни одной оригинальной экзегетической мысли, он предложил лишь «инвентаризацию чужих шкафов и чужих скелетов в этих шкафах». Весь их «капитал» выстроен на банальном разгребании и потреблении чужой грязи, ревизии чужих пиджаков, подсчете чужих денег и копании в грязном белье служителей, то есть «информационной копрофилии и копрофагии» при которой им жизненно необходимо потреблять чужие фекалии для того, чтобы вырабатывать свои. Но здесь возникает закономерный теологический вопрос: а как насчет ревизии самих ревизоров? Кто проведет аудит совести тех, кто провозгласил себя «очистителями» движения, погрязнув при этом в беспросветной гордыне, хамстве и вранье?

Особое место в этой деструктивной экосистеме копрофагов занимает близкий соратник Тайца — Александр Штейнгардт. Его роль в этой копрофильской деятельности носит характер хронической патологии: создается впечатление, что этот человек и дня не может прожить, не опорожнив свое ядовитое нутро и не выплеснув свежей порции злобы на очередную жертву этого помойного канала лжецов с фальшивыми дипломами. Если Тайц пытается облечь свои манипуляции в некое подобие «ревизии», то Штейнгардт действует как чистый ретранслятор ненависти. Его риторика лишена даже намека на христианское милосердие или интеллектуальный поиск; это непрерывный поток вербальных испражнений, направленный на разрушение чужих репутаций. В этом тандеме Штейнгардт олицетворяет собой крайнюю степень духовного распада, где жажда унизить ближнего становится единственным топливом для поддержания жизненных сил. Это не служение, это маниакальная одержимость разрушением, которая окончательно клеймит «Скинию» как антихристианский проект.

Центральным критерием духовной легитимности являются слова Самого Христа: «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:19). Обратите внимание на установленный Богом незыблемый порядок: сначала «сотворит» — то есть сам пройдет путь ученика, смирится перед дисциплиной познания и докажет способность учиться и подчиняться Истине, и лишь на этом фундаменте «научит». В библейской парадигме право учить рождается исключительно из опыта верного ученичества. Тот, кто не был послушным учеником, не имеет права претендовать на роль наставника. Тайц же дерзко и самонадеянно перепрыгнул через стадию личного академического ученичества и честности, сразу возомнив себя «богословом» и «прокурором». Но как справедливо отмечал теолог Дитрих Бонхёффер: «Тот, кто судит брата, сам подпадает под суд, ибо он ставит себя на место Бога» ("He who judges his brother has fallen under judgment himself, for he has taken the place of God") [20]. Тайц пытается лечить чужую «катаракту», будучи ослепленным бревном собственного тщеславия и образовательной пустоты. Очищение невозможно там, где нет смирения и признания собственной ограниченности. По словам Григория Богослова: «Нужно прежде самому очиститься, потом очищать; стать мудрым, потом учить мудрости; стать светом, потом просвещать» [21]. Без этого внутреннего очищения от гордыни и признания своей никчемности, вся «ревизия» Тайца превращается в форму духовного эксгибиционизма. Это попытка самозванца возвыситься, втаптывая в грязь других, что полностью дисквалифицирует его как в глазах академической теологии, так и в глазах Церкви.

В библейской гамартологии (науке о грехе, от греческого “hamartia”, что означает «промах», «грех», «непопадание в цель») существует четкая иерархия тяжести греха, которую современные «ревизоры» намеренно игнорируют. Христос с бесконечной милостью принимал кающегося блудного сына (Лк. 15:20) и явил радикальное прощение женщине, застигнутой в прелюбодеянии (Ин. 8:11), ибо в их грехе была видна немощь плоти, осознающая свою наготу. Однако Спаситель проявлял крайнее негодование и суровость к длящимся грехам интеллектуальной и духовной гордыни. Бахвальство незаслуженными степенями и присвоение себе ложного авторитета — это длящийся грех фарисейства, который гораздо страшнее блуда или прелюбодеяния. Как отмечал Клайв Льюис: «плотские грехи — самые плохие в представлении людей, но самые ничтожные в глазах дьявола; духовные грехи (гордыня, ложь, самодовольство) — вот что по-настоящему роднит человека с преисподней» [22]. Носитель лживой степени пребывает в состоянии перманентного самообмана; он не может покаяться, так как его «статус» стал его идолом. По мысли Иоанна Златоуста в «Беседе на Евангелие от Матфея», гордость превращает любое доброе дело в прах, а осознанная ложь о своем призвании закрывает двери Царства Небесного, превращая человека в «окрашенный гроб», чей путь без глубокого сокрушения ведет прямо в ад [23].

Внешне этот окрашенный гроб Евгения Тайца, именующего себя «ректором Международного университета», выглядит прекрасно, однако при ближайшем рассмотрении его биографии мы натыкаемся на выжженное образовательное поле вместо академического фундамента. Перед нами — классический образовательный банкрот. Попытки найти верифицируемые данные о его дипломах бакалавра и магистра в аккредитованных институтах или хотя бы след его обучения в Киевском национальном институте физкультуры (о котором он так туманно вещает) приводят в тупик. Его «ректорство» в неаккредитованной фабрике дипломов «Зое» — это лишь фасад для прикрытия собственной образовательной наготы и отсутствия настоящего фундамента библейских знаний и дисциплинированного интеллекта. Доказательством этого является полная неспособность господина Тайца отождествить донатизм именно как опаснейшую ересь, а не просто христианский «раскол». Более того, вчистую проигранный им богословский спор еретику-единственнику Виктору Томеву о Троице окончательно убедил Евангельское сообщество в полной академической невежественности Тайца. Вот лишь некоторые из многих комментариев под этим эфиром [24]:

@ОльгаУдалова-г1к

«Тайц не давал закончить Виктору свою мысль, тем самым запутывая слушателей! Это не красиво, не благородно, не по-христиански, не честно! Иисус бы так не поступил! 👎🏼👎🏼👎🏼» (105 лайков)

@prosto-naprosto

2 years ago

«Даже Если Томев и еретик, он на христианина больше похож, чем интервьюер 😅» (73 лайка)

@BLACK.KORDINAL.

«Евгений, я думаю вам нужно тренироваться вести диалог с такими людьми. Немного сложно слушать, перебивок много, он пытается ответить, но идёт нападение очередное. Думаю, с ним было бы рационально вести дискуссию на уровне аргументов Писания, вместе с толкованием с других языков и показать ему, где он заблуждается в толковании. А от вас была слабая апологетика» (134 лайков).

@lubagontcharenko9383

«Ужас! Слушать было невозможно! Евгений хоть и образованным себя почитает, но как он вел себя... Трудно сказать, что он христианин! Кричал, перебивал, не дал Томеву ни на один вопрос ответить, а потом уже и вдвоем его добили, как и «учил» всех нас наш Господь поступать…» (71 лайков).

@ВадимХристенко-у6н

«Тайц достаточно высокомерен, и высказывания "я тебя перекушу", "откушу тебе голову в любом вопросе ", это подтверждают. Хотя как по мне, Томев более грамотно и аргументировано изъяснял свою позицию, но Евгений постоянно перебивал его, некрасиво, злобно и агрессивно 🤷‍♂️😏, а насчёт 20 баксов, стыдно не Томеву должно быть, а Тайцу, мало ему видите ли🙄😏» (77 лайков).

@mirrazakrevska2082

«Как не красиво вы себя ведете Евгений. Бывает у всех иногда...но у вас не иногда, большую часть эфира вы вели себя надменно, постоянно унижая Виктора... "По плодам их узнаете их". Ваши плоды в отношении к людям — это не плоды любви» (103 лайков).

Этот публичный провал стал наглядной демонстрацией того, что никакие купленные титулы и дипломы не могут заменить академической культуры ведения диспута и практического умения использовать сложную богословскую аргументацию. Более того, поведение Тайца в ходе дискуссий показало пугающую закономерность: как легко этот господин переходит на личности, подменяя сам диалог эмоциональными манипуляциями и агрессией. Это прямое следствие крайне слабой методологической базы человека, не прошедшего классическую школу систематического богословия. Вместо логического анализа у Е. Тайца мы видим демагогию, вместо работы с первоисточниками и литературой — вырванные из контекста фразы. Это отсутствие элементарной культуры ведения диспута выдает в нем не "ректора", а дилетанта, лишенного интеллектуальной дисциплины. Там, где должна быть академическая честность и обоснованность, у Тайца — лишь самонадеянная риторика, призванная скрыть зияющие пустоты в его образовании. Его манера общения — это не диалог исследователя, а агрессивный монолог самозванца, который пытается компенсировать отсутствие знаний напористостью и пустословием. В его речах нет места ни классической логике, ни гегелевской триаде (тезис–антитезис–синтез), ни научной методологии. Как уже было отмечено его контент — это репутационная копрофилия и информационная копрофагия, где отсутствие способности созидать замещается патологической страстью потреблять и тиражировать «грязь», паразитируя на чужих именах.

Для большей наглядности позвольте привести простую аналогию/метафору «аптекаря-самозванца»: если, предположим, вы поставите человека с улицы торговать лекарствами в аптеке, то через год он, безусловно, начнет неплохо ориентироваться в названиях препаратов, симптомах и типичных запросах потребителей. Он научится уверенно советовать анальгетики и бойко рассуждать о побочных эффектах, создавая у случайного прохожего иллюзию глубоких знаний. Но сделает ли этот практический опыт его дипломированным фармацевтом или врачом? Даст ли это ему право проводить хирургические операции или выписывать рецепты на сложные составы? Разумеется, нет. Без фундаментального образования, глубокого понимания химии и биологии, без суровой академической школы он остается лишь нахватавшимся верхушек дилетантом, чьи советы в критической ситуации могут стать фатальными. Точно так же и в богословии: многолетнее пребывание в медийном пространстве и умение жонглировать библейскими терминами не превращают Евгения Тайца в настоящего учителя теологии. "Смотрибельность" его программ, за которые он постоянно клянчит лайки — это лишь фасад, за которым скрывается отсутствие серьезной методологической базы. И когда наступает момент серьезного богословского диспута (как в случае с В. Томевым), этот "аптекарь" неизбежно проваливается и публично обнаруживает собственное невежество, так как не знает настоящих основ "состава" той богословской истины, которой пытается торговать.

Я искренне надеюсь, что Е. Тайц сможет предъявить Евангельскому сообществу хотя бы диплом об окончании Киевского государственного института физической культуры (КГИФК) иначе получается, что недоучившийся физкультурник-штангист Евгений Тайц с полностью фиктивными дипломами бакалавра и магистра теологии от СLU все эти годы успешно маскировался под авторитетного теолога-аналитика, являясь на самом деле классическим примером «лжеучителя нового типа», который прикрывается громкими титулами («магистра» и «ректора»), а также медийным ресурсом (ТБН, а затем и Скинии), чтобы продавать доверчивым зрителям смесь из негодных и глупых басен, обывательско-гностического мышления и бабьих заблуждений (1 Тим. 4:7-8), в том числе и от злой бабы с грамотами от российских силовых структур. Такой лжец не имеет морального и канонического права учить Церковь Христову.

Глава 4. Триумвират теологических самозванцев: Е. Тайц, Б. Басанский, Д. Дитон. Истоки формирования, духовная преемственность и сравнительный анализ генезиса служений и наставников вашего покорного слуги и Евгения Тайца

В контексте христианского служения роль наставников и духовной среды приобретает определяющее значение, становясь тем фундаментом, на котором возводится всё здание будущей миссии. Христианское наставничество — это не просто передача теологических знаний, но трансляция живого опыта веры и «духовного генотипа», где личный пример учителя определяет, станет ли последователь созидателем, способным к жертвенному труду ради ближнего, или превратится в транслятор деструктивных смыслов. Именно через призму преемственности и верности библейским принципам, заложенным учителями, можно отличить подлинное призвание, укорененное в библейском наследии, от самозваной активности, лишенной ответственности перед Богом и Церковью.

Вынужденно обращаясь к описанию собственной биографии и образовательному пути, я следую апостольскому призыву всегда быть готовым «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Поскольку господин Роман Савочка публично объявил меня «мнимым доктором», а Евгений Тайц опустился до насмешек, называя меня «докторской колбасой», я считаю своим долгом честно представить Церкви свой образовательный и духовный путь. В этом нет личного тщеславия, но есть необходимость защитить Истину, ибо, по слову Писания, «мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса, Господа; а мы — ваши рабы ради Иисуса» (2 Кор. 4:5), и фундамент этой проповеди должен быть прозрачен для каждого.

Мой путь в образовании и вере начался не с медийных площадок, а с серьезной дисциплины и глубокого поиска истины. В 1992 году, окончив суворовское училище с золотой медалью, я поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел в г. Харькове, который окончил с красным дипломом в 1996 г. Именно там, на первом курсе, лекции о Христе профессора философии Владислава Бачинина, проникнутые глубиной и светом, коснулись моей души и привели меня к вере. Я был младшим сержантом, командиром отделения в котором училась его дочь. Для меня всегда было критически важно осознавать, что христианство — это не только сердечный отклик на зов Творца, но и глубокий интеллектуальный фундамент. Профессиональное юридическое образование и строгая логика права лишь подтверждали, что библейская Истина является самой прочной основой для понимания справедливости, морали и человеческой природы. С этого момента моё призвание получило четкий вектор, и я стал регулярно посещать церковь евангельских христиан баптистов в г. Харькове. В 1994 г. я познакомился с Геннадием Мохненко и начал сотрудничать с ним, публикуя свои первые статьи в его мариупольском издания «Христианство сегодня».

С 1997 по 2002 годы, по направлению от своей баптистской церкви в г. Харькове, я обучался в Вене (Австрия), где получил степень Магистра искусств в практическом служении. Хочу отметить, что почти все предметы в нашем институте преподавали ведущие доктора теологии из Библейского Коллежа и Семинарии в Цинциннати, США, а сам диплом имел статус комбинированной степени (combined degree Cincinnati Bible College & Seminary and TCM International Institute), что обеспечивало интеграцию высоких американских академических стандартов в европейский образовательный контекст. Так, например, предмет по истории Церкви нам преподавал Доктор Джеймс Б. Норт (Dr. James B. North), один из пяти лучших историков Церкви XX века. Работа с библеистами и докторами теологии такого уровня была для меня огромным благословением.

В 2011 году, после успешного завершения программы обучения в этом же институте, я был удостоен степени Магистра богословия (Master of Divinity). Научным руководителем моей магистерской диссертации был выдающийся доктор теологии Питер Пеннер (D.Th. Peter Penner), признанный авторитет и фигура европейского масштаба в области миссиологии и практического богословия. Доктор Пеннер долгое время был академическим деканом и профессором в IBTS (International Baptist Theological Seminary) в Праге. Его глубокая критическая рефлексия и методологическая строгость обеспечили необходимую академическую и богословскую валидность моему магистерскому проекту, который впоследствии лег в основу моей фундаментальной докторской диссертации, позволив мне сформировать концептуальную базу дальнейшего исследования.

Важным этапом моего становления стал период с 2011 по 2019 годы, когда я обучался в Южно-Африканской теологической семинарии (SATS). Это платное обучение в докторантуре проходило под богословским надзором и строгим критическим цензом академических теологов с мировым именем, чьи дипломы выданы не закрытыми частными конторами, а старейшими университетами мира. Мой главный научный руководитель, профессор Уильям Домерис, защитил свою докторскую степень в Даремском университете (Великобритания, University of Durham) — мировом центре библеистики, пятый в рейтинге. Вторым руководителем, поскольку я писал исследование по авторитету православной традиции, был православный епископ Зоран Вужич, который является редким примером "теолога универсала", обладающего сразу тремя докторскими степенями D.Min. (Doctor of Ministry) в области семейной терапии — Southern Christian University (ныне Amridge University), США. Степень получена с отличием summa cum laude. Ph.D. (Doctor of Philosophy) в области прикладной лингвистики — Rhodes University (Университет Родса), ЮАР. Это один из старейших и самых престижных исследовательских университетов Африки. Th.D. (Doctor of Theology) в области практического богословия — University of South Africa (UNISA), ЮАР. Крупнейший университет в Африке с мощнейшей богословской школой.

В этом контексте важно понимать, что подлинная докторантура — это не только и не столько интеллектуальное восхождение, но прежде всего серьезное духовное упражнение, опыт смирения и ломки самого себя. Главным достижением здесь становится не получение престижной степени, а победа над собственным "я", над вкрадчивой гордыней и тщеславием. В настоящей академической среде культ самовлюбленности развенчивается очень быстро: когда ты высылаешь свои главы, выведенные "черным по белому" с чувством собственной правоты, а в ответ получаешь правки научных руководителей, где все исчеркано "красным по-черному", — это становится моментом истины. Каждое такое замечание, каждое требование пересмотреть свои выводы учит глубокому уважению к мысли другого, дисциплинирует разум и заставляет признать, что ты не являешься мерилом всех вещей. Этот путь "красных правок" превращает самонадеянного докторанта в исследователя, способного слышать чужую мысль и созидать в смирении. И именно этого опыта — опыта публичного сокрушения собственного невежества перед лицом старших наставников — катастрофически не хватает нынешним блогерам-самозванцам, которые сами себе присваивают право учить, так и не научившись быть учениками.

Результатом этой многолетней работы стала защита докторской диссертации на тему: “Epistemic, Historical and Theological Backtracking of Orthodox Church Tradition as Authority in Relation to the Ukrainian-Russian Heritage and Modernity”. Я глубоко признателен моим научным руководителям за их терпение, критику и мудрость, которыми как я уже отметил были признанные эксперты теологии: Dr. William Domeris и Dr. Zoran Vujisic, а внешними оппонентами — Dr. Parush Raykov Parushev и Dr. Vladimir Ubeivolc. Для свободного скачивания сам текст моей диссертации на английском здесь:

https://sats-dspace.s3.af-south-1.amazonaws.com/Theses/Thesis_PhD_2019_LykhosherstovA.pdf

Ознакомиться с материалами моего исследования и подтвердить его научный и академико-богословский статус вы можете в базе Google Scholar, перейдя либо по поиску моего имени и фамилии Oleksandr Lykhosherstov, либо по официальной ссылке на платформу престижного международного теологического журнала «Conspectus»: https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC-15da9b6a8e.»

Важно отметить, что весь этот академический путь сопровождался практическим церковным служением и признанием: в 2004 году епископ Михаил Паночко рукоположил меня на служение учителя для всего братсва ХВЕ. По его признанию на то время я был вторым учителем, кого он рукоположил в этот сан. Таким образом, мои образовательные степени и духовный сан учителя — это не пустые амбиции, а результат многолетнего и последовательного обучения под руководством докторов с мировым именем и официального признания братства ХВЕ. Это и есть тот отчет, который я с кротостью, но твердостью представляю перед Богом и церковью.

Теперь с вашего позволения перейдем к духовным наставникам и богословским менторам господина Е. Тайца. В одном из своих программных видео, посвященных критике христианских некрологов, суеверий и «бабьих басен», этот блогер делает очень здравое допущение о том, что что популярная формула «о мертвых либо хорошо, либо ничего» — это не библейская истина, а досужий вымысел: «Бабьи басни — это умер человек, и о нём либо хорошо, либо ничего... Очень чётко сказать о смерти человека, что это был не праведник только, это нормально» [25]. Тайц совершенно справедливо настаивает на праве называть вещи своими именами, утверждая, что честная оценка жизни человека — это признак «здравого подхода», а не грех судейства. И эта оценка в полной мере применима и к его собственным духовным менторам и наставникам, один из которых Билл Басанский уже окончил свой земной путь.

На сайте МУТ «Зое» в разделе «Об Университете» говорится о двух главных духовных наставниках Евгения Тайца, у которых, также как и у Тайца, громадные проблемы с легитимностью их духовного образования и их придуманными «докторскими» степенями, а именно у лжедоктора теологии Девида Дитона и такого лжедоктора-самозванца Билла Басанского. Здесь уже точно, как в пословице, когда гнилое харизматическое яблоко лживых степеней самого Тайца упало недалеко от таких же фиктивных степеней харизматических яблонь Дитона и Бассанского. Подобное притягивает подобное. Я делаю это утверждение не как оскорбление, а как констатацию факта их полной богословско-образовательной наготы, подтверждённой многоуровневыми проверками. Если кто-либо сможет подтвердить обратное, то я, в свою очередь, готов выступить с публичным извинением в отношении указанных персоналий.

Те из вас, кто знаком с содержанием моих статей о «Лже докторах теологии в Евангельском Движении», опубликованных на ресурсах Esxatos.com и Academia.edu, уже знают, что в харизматической среде «Движения Веры» использование фальшивых и незаслуженных степеней «докторов» теологии считается некой новой нормальностью. Ушедший на суд Божий Билл Басанский, как яркий представитель этого движения, так же не смог преодолеть это фарисейско-тайцевское искушение к незаслуженным степеням.

В ходе тщательного исследования академической биографии Билла Басанского (Bill Basansky) выявляется четкое различие между его подтвержденными достижениями и спорными титулами. Его легитимный статус в научной среде основывается на степени магистра лингвистики (Master of Arts in Linguistics), полученной в Университете Оклахомы (University of Oklahoma) [26]. Благодаря этой аккредитованной степени и природному знанию языка, он успешно занимал должность профессора (т.е. преподавателя, а не доктора теологии) и возглавлял кафедру русского языка (Head of the Russian Department) в Университете Орала Робертса (Oral Roberts University — ORU). Этот этап его карьеры зафиксирован в официальных архивах университета [27]. Здесь важно отметить, что его дальнейшее продвижение к статусу «доктора» носило характер самопровозглашенной квалификации (self-reported credential), не подтвержденной признанными академическими ресурсами и институтами.

В своей автобиографии «Побег от террора» (Escape From Terror, 2005) на странице 210 Басанский утверждает, что получил степень доктора философии в области психологии и консультирования в Университете Юнион в Калифорнии (Union University in California):

«В конце концов я завершил свои докторские исследования в области психологии и консультирования, получив степень доктора философии в Университете Юнион в Калифорнии. Это был шаг, который казался невозможным для мальчика, когда-то жадного до объедков в нацистском лагере» [28].

Однако первая версия его книги-автобиографии под названием «Babunia» (которая позже будет переиздана как Escape From Terror) вышла в 1976 году, и в изданиях этого года он уже о фигурирует как «Dr. Bill Basansky». То есть его якобы докторская «степень» была «получена» в промежутке между 1973 и 1976 годами. Это как раз то время, когда он переходил от чисто академической работы в лингвистике к активному служению и написанию книг о «психологии успеха» и «обновлении разума». Тот факт, что в 1976 году он уже называл себя доктором, но в реестрах за 1970–1976 годы нет ни одной научной работы под его именем, окончательно подтверждает: титул был взят «авансом» за деньги от фиктивного Union University (CA), который просто выдавал дипломы на основе жизненного опыта или коротких эссе без депонирования в библиотеках [29]. В следственных реестрах такие организации того периода часто классифицируются как «фабрики дипломов» (degree mills), не имевшие аккредитации, признаваемой Министерством образования США. В конечном итоге это неаккредитованное учреждение было закрыто властями после ужесточения калифорнийского законодательства (California Private Postsecondary Education Act of 1989) [30].

Важно также отметить и тот факт, что ныне существующий Университете Юнион в Калифорнии (Union University in California) был основан лишь в 1986 году и не имеет никакого отношения к прежнему, закрытому ранее Union University (CA). Этот факт крайне важен для оценки профессиональной и христианской этики: обладая реальной квалификацией лингвиста, Басанский сознательно использовал звание «доктор» на основе документа от неаккредитованного учреждения. Использование этой степени в контексте преподавания в ORU и в служительской практике следует квалифицировать как сознательное введение в заблуждение (грех лжесвидетельства), основанное на «фиктивной» академической репутации. В имеющихся базах данных не существует докторской диссертации Билла Басанского, даже если осуществлять поиск по его славянскому имени Василий через такие мощные академические поисковики как ProQuest Dissertations & Theses Global, WorldCat (OCLC), CHEA Database (Council for Higher Education Accreditation), DART-Europe & Global ETD Search, Google Scholar и другие. Результат нулевой.

Такую же лживую легитимность и фиктивную академичность своей «докторской» степени демонстрирует и второй духовный ментор Е. Тайца, главный организатор всей этой схемы образовательного мошенничества Девид Дитон. Сайт МУТ «Зое» заявляет, «Доктор Девид Дитон является апостольским основателем Церкви "Жизнь" и Президентом Международного Университета Теологии "Covenant Life", Флорида». Многократно называя Дитона и Басанского «докторами» сайт МУТ «Зое» осознано участвует в длящемся обмане многих тысяч христиан не только в Украине, но и за ее пределами. А как же поруганная правда? Не является ли это «ложью на истину» о которой говорит настоящий апостол Иаков (Иак. 3:14)? Евгений Тайц может хоть каждый день посещать больницу в белом халате, но это не сделает его дипломированным специалистом-врачом. С равной степенью успеха он может многократно называть себя арабским скакуном, но никто в здравом разуме не поставит его участвовать в скачках на ипподроме. И только богословская среда демонстрирует удивительное радушие в принятии этих лживых персоналий с поддельными степенями в теплые объятия своего признания.

Сайт МУТ «Зое» утверждает, что «последние годы Доктор Девид и Мерилин Дитон были высвобождены для служения народам мира, неся апостольское служение, оказывая духовную поддержку пасторам и лидерам Божьего пробуждения». Все харизматы любят громкие титулы. Но не благомысленее ли задаться вопросом: почему у современных апостолов-харизматов Кеннета Коупленда, Рика Реннера, Девида Дитона и многих других «докторские» степени присвоены исключительно за жизненный опыт и не имеют реального академического и богословского наполнения? Писание предупреждает нас: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых» (2 Кор. 11:13). Построение духовного авторитета на фундаменте из фальшивых регалий — это не просто «ошибка», это сознательный грех обмана, осознанное строительство дома на песке лжи, который не устоит перед лицом Божьей Истины.

Согласно архивным данным и биографическим справкам, которые Девид Дитон предоставлял на заре своей миссионерской деятельности, его базовое мирское образование — это бакалавр бизнес-администрирования «Bachelor of Business Administration» (BBA) без указания образовательной институции, что, как правило, может свидетельствовать о нелегитимно купленном дипломе. Позже в его официальных биографиях бизнес-степень чудесным образом «мутирует» в степень Master of Arts (M.A.). Но в какой области? От какого университета? На каком факультете? Тишина. Это типичный прием «наращивания авторитета» в среде харизматических миссий: мирской диплом бакалавра бизнеса выдается за серьезную гуманитарную базу. Детальная проверка по международным академическим базам (ProQuest, WorldCat, Google Scholar, ResearchGate) данных о якобы докторской диссертации Дэвида Л. Дитона (David L. Deaton) показывает нулевые результаты, подтверждая факты о том, что в них отсутствует как данные о таком докторе, так и его придуманной диссертации.

Если Билл Басанский подменил теологию лингвистикой, то Дэвид Дитон пошел дальше — он подменил теологию менеджментом неаккредитованных структур. Сам Е. Тайц стал терминальной стадией этой деградации: он не имеет даже того суррогатного фундамента, который был у его учителей. Вся эта схема является одной большой "матрешкой лжи", где внутри каждой фигуры — пустота. Однако именно Дэвид Дитон — это «архитектор» той системы подлога, в которой Тайц нашел свое убежище и которую можно квалифицировать как классическую «пирамиду авторитетов». Д. Дитон создает «университет» CLU без аккредитации, назначает себя доктором, а затем делегирует это право Е. Тайцу, выдавая ему фальшивые дипломы бакалавра и магистра. Но, по сути, это не передача знаний, это передача ложной легитимности и сетевой маркетинг от теологии через «развитие филиалов». Это именно та модель, по которой Тайц открыл свой «университет ЗОЕ» в Украине. Это франшиза: вы получаете право называться «филиалом университета из Флориды», который как уже было установлено не имеет ни библиотеки, ни штата профессоров, ни надлежащей базы, ни даже подтвержденного богословского образования ни у самого лжедоктора-основателя CLU, ни у национального ректора этой псевдо институции МУТ «Зое».

По состоянию на 2024–2025 годы Девид Дитон и его жена Мэрилин продолжают числиться миссионерами в системе IPHC (Международная пятидесятническая святая церковь). Они активно работают в Латинской Америке (Перу, Мексика), а их штаб-квартира по-прежнему находится во Флориде [31]. Оперативное управление церковью «Жизнь» (Life Church) в Форт-Майерсе, Флорида, Дитон старший передал своему сыну Райану Дитону и сайт МУТ «Зое» подтверждает этот факт: «Старший сын с женой являются старшими пасторами церкви "Жизнь" [32]. На текущий момент (согласно регистрационным данным штата Флорида) управление университетом Covenant Life University распределено следующим образом:

· David L. Deaton (Президент / Директор): Является ключевым административным лицом университета. Его деятельность сосредоточена на общем руководстве и представлении интересов учебного заведения в рамках FCPC.

· Ryan D. Deaton (Вице-президент): Занимает вторую по значимости административную должность, отвечая за операционное управление.

Вас ничего не смущает в этой картине? Евгений Тайц очень много в последнее время говорит о коррупции в среде священников. Но что по поводу его собственного учителя и наставника, лжедоктора теологии Давида Дитона? Передача церкви сыну с невесткой и назначение его вице-президентом пусть и фиктивного, но университета не является нормой в христианстве. В США это часто называют "Family Business Ministry", критикуя подобные практики непотизма (продвижение родственников по церковной карьере), как главные признаки деградации харизматического движения.

Важно помнить, что Реформація XVI века была направлена не только против торговли индульгенциями, но и против непотизма — практики назначения родственников на церковные должности. Протестантизм рождался как протест против превращения кафедры в наследственную собственность. Отцы-Реформаторы учили, что дух Божий не переходит по праву рождения, и протекционизм родственников — это святотатственное разграбление церкви. Мартин Лютер в своем знаменитом трактате «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианского состояния» (1520) подчеркивал, что, дух Божий и пастырское призвание не являются предметом купли-продажи или наследственной передачи. В своем обращении к дворянству он прямо называл назначение родственников на церковные должности ради их материального обеспечения "духовным грабежом" Церкви и "святотатством" [33]. Лютер настаивал на том, что служение — это не фамильное право, а бремя, возлагаемое на достойных через строгую проверку их веры и знаний, ибо Господь дает дары кому хочет, а не по праву крови. Жан Кальвин также учил о том, что призвание должно подтверждаться общиной и академической цензурой, а не семейным древом [34]. Церковная история в соборных решениях епископов всегда жестко реагировала на подобные злоупотребления. Еще Халкидонский собор (451 г.) в своем 2-м правиле строго запрещал любую форму симонии и корыстного продвижения по службе. Позже, Трулльский собор (692 г.), развивая идеи борьбы с кумовством и непотизмом, подчеркивал, что благодать не передается по наследству.

Когда мы видим, как Дэвид Дитон передает руководство церковью своему сыну Райану, а затем продвигает его до уровня вице-президента своего «университета», мы сталкиваемся с грубейшим нарушением Евангельских принципов. Именно такие династии «поповичей», где лояльность крови ставилась выше Божьего призвания и таланта, в свое время духовно обескровили и сгубили Российскую империю, превратив живую христианскую веру в мертвый кастовый механизм. Превращение служения церкви в закрытое акционерное общество «Дитон и сыновья» — это возвращение к худшим практикам средневекового упадка Церкви, которыми сегодня открыто восхищается Евгений Тайц в своей «Скинии» и на сайте своего фэйкового университета «ЗОЕ». Вместе с тем не будем забывать о том, что главным «виновником» всех этих мутных образовательных махинаций и коррупции среди сыновей Илии является не Райан, сын Дитона, а капеллан-герой Украины Геннадий Мохненко — по крайней мере, если следовать абсурдной логике «ревизоров» из Скинии, которые в упор не замечают бревна в глазу своих флоридских спонсоров, пока ищут соринку в глазу украинского капеллана. Ведь для «прозрачного» Тайца семейная династия Дитонов — это «святая преемственность», а любое достижение Г. Мохненко — «заговор верхушки и мавзолея». Удивительная избирательность зрения для людей, претендующих на роль совести украинской нации.

Если теология — это «царица наук», то в лице Тайца, Басанского и Дитона мы видим попытку государственного переворота, предпринятого дворцовой челядью, когда недоучившийся штангист-физкультурник Тайц берётся судить человеческие души, лингвист Басанский подменяет сложный богословский Логос Его дешевой харизматической формой, а бизнес-администратор Дитон торгует теологическими степенями как семечками. На деле же их «докторские» и «магистерские» мантии сшиты из лоскутов самообмана, гордыни, тщеславия, корысти и протекционизма; они возомнили себя теологами не потому, что познали Бога через строгую дисциплину ученичества, а потому, что сами себе разрешили называться мастерами в том виде спорта, в котором они никогда не выходили на настоящее ристалище, никогда не напрягали мускулы своих богословских извилин для написания настоящих академических статей, вырезая сами себе, как дети, медальки из позолоченной фольги лишь для того, чтобы похвалиться ими перед Богом, Церковью и людьми нынешнего века. «Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:19).

Таким образом, кризис современного славянского богословия достигает своего апогея в деятельности флоридского Covenant Life University (CLU) и МУТ «ЗОЕ», где во главе угла стоят люди, чья связь с теологией носит чисто номинальный характер. Перед нами разворачивается удивительный процесс теологической алхимии, где базовые мирские навыки самозванцев магическим образом трансформируются в «богословские» степени.

Сложно сохранять академическую серьезность, видя, как физкультурник Тайц, не освоивший даже начальной формальной логики, пытается диктовать условия и поучать настоящих докторов, грозя «откусить голову» своим оппонентам, как В. Томеву. Этот «теологический фитнес» поддерживается бизнес-менеджером Дитоном, для которого церковь — это лишь корпорация с удачным HR-брендом, и филологом Басанским, заменившим духовную глубину лингвистическим жонглированием.

В этой системе незаслуженная степень — это не свидетельство знаний, а необходимый реквизит в театре одного актера, где главная цель — убедить зрителя в том, что штанга в руках «ректора» Тайца — это на самом деле жезл Аарона. Этот триумвират самозванцев являет собой пародию на академизм: они не исследуют Истину, они её «администрируют» и «тренируют» по своему образу и подобию, превращая теологию в дешевый балаган, где липовые дипломы «бакалавров» и «магистров» теологии выписываются украинским студентам «ЗОЕ» в той же подсобке, где хранятся гантели Тайца и рекламные буклеты Дитона.

Глава 5. Феномен «академической симонии» в среде христианских блогеров и его деконструкция: к вопросу о духовной, гражданско-правовой и уголовной ответственности ректора-обманщика и духовного афериста Евгения Тайца перед Богом, Церковью, обманутыми студентами и государством Украина.

«Но Петр сказал ему (Е. Тайцу у райских врат): серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом» (Деяния 8:20–21).

Постыдный феномен подложного образования в Церкви, существующий преимущественно среди известных теле-евангелистов и блогеров харизматического Движения Веры — это современная форма академической симонии. Если в Средние века церковные коррупционеры пытались купить за деньги невидимую благодать и духовный сан, то сегодняшние лукавые лжеучителя присваивают себе видимые знаки интеллектуального авторитета — степени бакалавра, магистра и доктора — без малейшего труда и зазрения совести. На деле же, это попытка обмануть не только людей, но и Духа Святого, выдав фейковый бланк за плод многолетнего осмысления Слова Божьего. На деле же их подложная степень — это попытка узурпировать право говорить от имени Бога, не пройдя через горнило ученичества.

Переходя к вопросу об ответственности, мы должны ответить самим себе должно ли выявление ложных академических степеней влечь за собой правовые и иные последствия? Этот вопрос остаётся актуальным на фоне громких скандалов в различных сферах. Так, в декабре 2023 года университет Далхаузи лишил Баффи Сент-Мари почетной степени из-за её ложных заявлений о своём коренном происхождении [35]. В 2011 году министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг ушел в отставку после того, как вскрылся плагиат в его докторской [36], а в 2013 году из-за плагиата поста лишилась министр образования Германии Аннетта Шаван [37]. Пример баптиста Уилли Маклорена особенно показателен: в середине 2023 года он был уличен в попытке выдать за настоящие свои фиктивные степени магистра и доктора в области богословия и христианского образования, которых на самом деле не имел, сознательно подделав документы для продвижения на пост президента Исполнительного комитета Южной баптистской конвенции (SBC Executive Committee) [38]. Примечателен и многолетний скандал с католическим епископом Стивеном Робсоном, возглавлявшим епархию Данкельда в Шотландии и обвиненным разными теологами-библеистами в плагиате своей докторской диссертации [39].

«Мерзость пред Господом уста лживые» (Притчи 12:22:), — гласит Священное Писание. И если даже мирские институты стремятся защищать чистоту своих рядов и применяют наказание для тщеславных гордецов, то как в христианской среде возможно такое, когда вышеупомянутые христиане-блогеры с подложной степенью, продолжают руководить фиктивными образовательными заведениями, выманивая деньги у доверчивых украинцев? Поскольку в современной харизматической среде Движения Веры подобная принципиальность зачастую отсутствует, возникает закономерный вопрос: какой должна быть законная и духовная реакция здоровой Церкви? Священное Писание предлагает предельно ясный алгоритм церковного взыскания для тех, кто превратил учительство в инструмент наживы и обмана. Апостол Петр прямо предупреждал о подобных деятелях: «И из корыстолюбия будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2 Петра 2:3). В ситуации системного академического подлога Евангельское сообщество обязано руководствоваться повелением апостола Павла относительно обличения таких негодных людей: «...уча, чему не должно, ради гнусной корысти... по этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере» (Титу 1:11,13). Здоровая реакция Церкви должна заключаться в немедленном отстранении такого человека от руководства и его публичном обличении, дабы защитить паству от духовного мошенничества.

Для того, чтобы понять как сам блогер Евгений Тайц должен поступить в этой ситуации, уместно обратиться к истории с известным баптистским блогером Брэндоном Миксом (Brandon Meeks), которого в конце 2022 года уличили в фальсификации своего резюме. Выяснилось, что он полностью выдумал наличие у него докторской степени (PhD) от престижного Абердинского университета в Шотландии, чтобы укрепить свой авторитет, получить признание в академической среде и публиковаться в научных издательствах. После того как обман раскрылся, Микс признал вину, публично извинился и был вынужден прекратить своё сотрудничество со многими христианскими платформами и журналами [40].

Для самого фиктивного университета «Зое» и его студентов выход можно смоделировать по образцу того, что недавно произошло с Revere Bible College (Огайо, США). В статье независимого американского издания BG Independent News от 23 ноября 2021 года автор Дэвид Дюпон подробно описал скандал вокруг Revere Bible College в котором как сами студенты, так и дипломированные богословы жестко раскритиковали данное заведение, доказав, что его основатель Steven Whitlow (Стивен Уитлоу, также как и Е. Тайц) не имеет даже базового высшего образования, а учебный план собран из случайных книг, закупаемых оптом из уцененных контейнеров. Автор статьи с возмущением пишет о том, что:

«Ни одно серьезное учебное заведение, не говоря уже о вузе, не стало бы брать все свои книги из мусорного бака/контейнера» («No serious educational institute, let alone one at the college level, would get all of their books from a bin) [41].

Критики указали на то, что Уитлоу, будучи бизнесменом и совладельцем развлекательных франшиз (Urban Air, Snapology), перенес методы агрессивного маркетинга в духовную сферу. Промо-ролики, призывавшие христиан «бросать бизнес» ради сомнительных курсов, христианские аналитики назвали «эксплуатацией веры ради наживы» [42]. Скрывая прошлые манипуляции, колледж объявил, что лишь «планирует» получить аккредитацию и, как следствие, был вынужден официально убрать из описания амбициозное присвоение «высших академических степеней» [43]. Теперь заведение официально выдает лишь скромный «Диплом в области христианского лидерства» (Diploma in Christian Leadership). Чтобы удержать обманутых студентов от судебных исков, колледж заключил вынужденное соглашение о перезачёте кредитов с аккредитованным Юго-Восточным университетом (Southeastern University Articulation Agreement), фактически признав недействительность собственных дипломных бланков [44]. В результате публичных разоблачений критиками было доказано, что реклама учебного заведения (так же, как и МУТ «ЗОЕ») откровенно вводила людей в заблуждение, выдавая неаккредитованные курсы за полноценное высшее образование.

Ситуацию относительно возможных нарушений со стороны руководства МУТ «ЗОЕ» и перспектив уголовно-правовой оценки их деятельности необходимо рассматривать, разделяя на два этапа. Первый — с 2001 по 2018 годы, когда все степени МУТ «ЗОЕ» оформлялись как бакалаврские степени «Covenant Life University» и его дочерней структуры «Life International College of Theology”, находящейся по тому же адресу, что и CLU: 11735 Plantation Rd., Ft. Myers, Fl 33912-1342. Здесь проблема заключается не только в том, что данные степени не признавались Министерством образования США, но и в том, что их предоставление осуществлялось с нарушением сразу нескольких уровней требований, установленных Законом Украины «О высшем образовании», в частности ст. 6 и ст. 31, определяющих необходимость лицензирования образовательной деятельности и аккредитации образовательных программ.

Поскольку до 2018 года МУТ «ЗОЕ» фактически осуществлял образовательную деятельность как филиал или представительство «Covenant Life University», такая деятельность без украинской лицензии и с позиционированием себя в качестве высшего учебного заведения могла содержать признаки нарушения законодательства Украины.

Выдача дипломов, представляемых как документы «государственного образца», либо попытки их легализации без аккредитации НАЗЯВО (Национального агентства по обеспечению качества высшего образования), могут рассматриваться как введение потребителей образовательных услуг в заблуждение. Здесь следует также исходить из предположения, что Е. Тайц был прекрасно осведомлён о проблемах, связанных со спорным статусом аккредитации МУТ «ЗОЕ». Именно этим, вероятно, объясняется его активная деятельность по признанию МУТ «ЗОЕ» Министерством образования Украины. В связи с этим следствие по данному уголовному делу должно дать правовую оценку обстоятельствам получения такого признания в 2018 году, включая вопрос возможной коррупционной составляющей, если таковая имела место.Top of FormBottom of Form

Далее, в посте на странице МУТ «ЗОЕ» в Facebook от 14.02.2018 утверждается, что:

«В помещении Министерства образования прошло торжественное вручение свидетельств о государственном признании дипломов со степенью магистра и бакалавра богословия. Университет теологии "Зое" получил первое свидетельство о признании диплома со степенью бакалавр богословия».

Данное заявление требует отдельного правового анализа в контексте действовавшего на тот момент законодательства Украины, поскольку сама процедура признания иностранных документов об образовании в 2017–2018 годах регулировалась достаточно четко и не оставляла пространства для произвольного толкования.

Согласно Приказу МОН Украины №504 «Про деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», признание (нострификация) иностранного диплома возможно лишь при условии, что документ выдан учебным заведением, которое официально признано и аккредитовано в государстве своего происхождения. Иными словами, ключевым критерием являлось наличие у иностранного учебного заведения легального академического статуса, подтвержденного компетентными органами соответствующей страны.

Между тем сам МУТ «ЗОЕ» на собственных информационных ресурсах прямо указывал: «Международный Университет Теологии "Зое" является частью Международного Университета "Covenant Life" (США)».

Однако как это уже было установлено ранее «Covenant Life University» не имеет аккредитации, признанной U.S. Department of Education либо Council for Higher Education Accreditation. Следовательно, с точки зрения американской системы образования данный университет не обладал статусом признанного высшего учебного заведения, дипломы которого подлежат стандартной академической нострификации. В этой связи возникает фундаментальное противоречие: если украинским Министерством образования действительно было осуществлено «государственное признание» дипломов структуры, базирующейся на неаккредитованном американском учреждении, то необходимо установить:

1. На каком именно юридическом основании было принято такое решение;

2. Какие документы подавались заявителем в МОН;

3. Проверялась ли фактическая аккредитация Covenant Life University в США;

4. Была ли должностными лицами министерства дана надлежащая правовая оценка статусу данного учреждения.

Дело в том, что, когда ДП «Информационно-имиджевый центр» МОН принимает диплом, они обязаны проверить статус вуза в базе Департамента образования США или CHEA. Они не могли не увидеть, что «Covenant Life University» — это просто религиозная корпорация без государственной академической аккредитации в США, а не образовательная институция. По закону МОН Украины обязано сразу выдать официальный отказ. Они не имеют права даже оценивать предметы, если статус вуза в США равен нулю. Помимо этого, следует помнить и о ловушке специальности «041 Богословие». Дипломы, выданные после 5 января 2018 года с присвоением кода «041» не учитывают, что эта специальность появилась в Украине только в 2015 году. Чтобы в 2018 году признать диплом 2012 года эквивалентным коду 041, экспертная комиссия МОН должна была детально изучить академический транскрипт (часы, оценки, кредиты ECTS) от официально аккредитованного вуза. В «фабриках дипломов» оценки рисуются на принтере из головы — ни одна легальная комиссия МОН Европейского Союза такой транскрипт не пропустила бы. И если при рассмотрении документов чиновникам были предоставлены недостоверные либо вводящие в заблуждение сведения относительно статуса аккредитации американского учреждения, то подобные действия потенциально могут содержать признаки состава преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины (подделка документов или использование заведомо ложных сведений).

Если же должностные лица министерства обладали информацией об отсутствии признанной аккредитации, но тем не менее приняли положительное решение о признании дипломов, тогда возникает вопрос о возможном превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины) либо служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

Особого внимания заслуживает и гражданско-правовой аспект ситуации. В соответствии со ст. 230 Гражданского кодекса Украины сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной. Это означает, что студенты, поступавшие в МУТ «ЗОЕ», если им сообщалось о международном признании, легитимности или полноценном академическом статусе дипломов, вправе ставить вопрос:

· о признании договоров на обучение недействительными;

· о возврате уплаченных средств;

· о компенсации причиненного ущерба.

С правовой точки зрения ключевым здесь является вопрос добросовестности информирования потребителей образовательных услуг. Если абитуриентам создавалось впечатление, что они получают образование в структуре, эквивалентной признанному американскому университету, при отсутствии у базового учреждения признанной аккредитации, это может рассматриваться как введение потребителей в заблуждение.

Кроме того, в данной ситуации усматриваются признаки возможного мошенничества (ст. 190 УК Украины), если денежные средства привлекались путем обещания образовательного статуса и академического признания, фактически не обеспеченных реальной международной аккредитацией.

Отдельного исследования в процессе следствия по делу Е. Тайца требует вопрос о возможной коррупционной составляющей. Если положительное решение со стороны отдельных должностных лиц МОН принималось вопреки установленным требованиям законодательства и без надлежащей проверки статуса иностранного учреждения, следствие обязано установить наличие либо отсутствие признаков неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

При этом необходимо подчеркнуть важный принцип правового государства: окончательную уголовно-правовую квалификацию подобных действий может давать исключительно суд. Однако уже сам объем выявленных противоречий между публичными заявлениями МУТ «ЗОЕ», статусом Covenant Life University в США и требованиями украинского законодательства свидетельствует о необходимости полноценной правовой проверки всех обстоятельств признания данных дипломов не только с 2018 года, а с момента начала деятельности МУТ «ЗОЕ» в Украине.

Примечательно, что ректор Евгений Тайц сам пророчески говорит о той ответственности, которая ожидает не только его, но и его главного подельника в деле обмана доверчивых евангельских христиан Украины декана МУТ «ЗОЕ» Андрея Шведа (тайм коды 29:08-29:30):

«Есть голоса, ну, например, осуждающие нас до той степени, чтобы нам повесить мельничный жернов. Ну, по крайней мере, мне, да. Но это значит и вам тоже. Не обольщайся, Андрей, что если ругают меня, то про тебя там не вспомнят. Тебя потянут точно так же на эшафот, как и меня» [45].

Речь идет о месте Писания из Евангелия от Матфея 18:6: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Д.А. Карсон поясняет в своих Экспозиторных Комментариях на Евангелие от Матфея, что «Мулос оникос (на греч. μύλος ὀνικός - мельничный жернов) был тяжелым камнем, для вращения которого требовался осел, в отличие от меньшей ручной мельницы. Утопление в открытом море с таким весом было формой казни, практиковавшейся римлянами, греками и сирийцами... Иисус говорит о том, что даже такая ужасная и позорная смерть лучше, чем суд, ожидающий тех, кто вводит в грех одного из этих «малых» [46].

Для нас людей двадцать первого века слово «соблазнит» на греческом "скандалидзо" (σκανδαλίζω), несет в себе коннотацию какого-то сексуального греха, но оригинальный слушатель притч Христа слышал это предостережение Спасителя совершенно иначе. В греческом оригинале используется производное от существительного "скандалон" (σκάνδαλον), что означает "ловушка", "приманка", "западня", ставшая "камнем преткновения". Если быть более точным, то ловушка на древнегреческом называлась "пагис" (παγίς). Это был силок, сеть или то, что захватывало жертву. А вот само слово "скандалон" (σκάνδαλον) относилось больше к конкретной части механизма — нажимной палочке, триггеру, на который клали приманку. Как только жертва дотрагивалась до неё (скандалона), механизм срабатывал.

Доверчивые христиане, попавшие в западню и ловушку МУТ «ЗОЕ» Евгения Тайца как раз и являются теми самыми "малыми сими", простыми верующими, которые доверились авторитету Е. Тайца, Б. Басанского и Д. Дитона, но не рассмотрев, как следует самой приманки, стали жертвой их обмана, жертвой их корыстолюбия и тщеславия. Вот почему Е. Тайц и его подельники достойны самого сурового суда и грядущего наказания в царстве праведного Христа-Мессии. Как подчеркивает в своих комментариях на это место доктор Крейг Кинер утопление с жерновом считалось в античном мире казнью, лишающей возможности погребения. Для еврея это означало окончательный позор. Кинер связывает это с тем, что лжеучителя «топят» людей в заблуждении, и Бог воздаёт им тем же способом:

«Еврейские читатели сочли бы такой образ утопления особенно ужасным… это было наказание для язычников. Используя этот образ, Иисус утверждает, что тот, кто сбивает с пути «малого», является изгоем в общине Царства. «Камень преткновения» (скандалон) — это не просто преступление, а ловушка, ведущая к отступничеству» [47].

Если Кинер справедливо называет это «ловушкой для отступничества», то предоставление заведомо ложных дипломов — это и есть механизм ловушки (skandalon), где приманкой (dolos) служит «христианское образование». Уже упомянутый Дональд Карсон в своём комментарии на Матфея 18:6 также отмечает, что «скандалон» здесь — это не просто мелкая ошибка, а препятствие для входа в Царство. Он указывает, что гипербола с жерновом (огромным камнем) используется Иисусом, чтобы показать: физическая смерть (даже самая страшная) предпочтительнее духовной ответственности за обман чужой души [48]. А в случае с Тайцем таких обманутых душ тысячи.

Мэтью Генри в своих «Полных Комментариях ко Всей Библии» демонстрирует особую образность грядущего суда для таковых лукавых обманщиков:

«Чем глубже море, тем дальше они от всякой надежды на воскресение к жизни… Ад – это великая глубина, и те, кто обманывает простодушных, погружаются в него. Быть орудием дьявола, вовлекающим других в грех, – это отчаянный случай» [49].

Таким образом, М. Генри прямо называет тех, кто вводит в заблуждение искренних людей, «инструментами дьявола» и указывает на глубину их падения. Известный библеист Уильям Баркли также акцентирует внимание на том, ослиный жернов по-особенному подчеркивает масштаб преступления. Баркли говорит о том, что нет греха страшнее, чем «обучать греху» или строить системы, которые выдают ложь за Божью истину. То есть тем, чем уже более двух десятилетий занимается фиктивная структура Е. Тайца. Баркли акцентирует внимание на том, что самым страшным преступлением в глазах Бога является умышленное развращение чужого разума и веры, особенно когда это упаковано в религиозную обертку:

«В мире Иисуса нет греха страшнее, чем тот, когда человек лишает другого невинности или учит его грешить. Есть люди, чья вина заключается в том, что они ведут других по ложному пути, подталкивают их к падению или выстраивают системы, которые разрушают их веру. Человек может грешить сам — это плохо, но это касается его одного. Но когда он становится искусителем для других, обучая их греху и выдавая ложь за истину, он делает работу самого дьявола. И наказание за это, по словам Христа, будет страшным» [50].

Сегодня в Церкви Христовой терпимость к фальшивым дипломам и дутым авторитетам воспринимается как глубокий духовный кризис. Академический подлог разрушает само основание христианского учения. Автор выражает искреннюю надежду, что это расследование послужит трезвым сигналом для мудрых служителей разных деноминаций Украины, и они дадут надлежащую бескомпромиссную оценку феномену академической симонии и нечестивой деятельности Евгения Тайца и его команды лжецов по монетизации фальшивого ученичества и превращению даров Святого Духа в фарс и повод для личного тщеславия и гордыни. Ложь в основании никогда не принесет плода правды. Очищение Церкви от духовного аферизма и фальшивых авторитетов — это не вопрос межцерковной полемики, а вопрос верности Истине, без которой невозможно никакое подлинное служение и благовестие. В конечном итоге, авторитет Церкви в обществе напрямую зависит от её способности очищать свои ряды от лукавства и утверждать Божью правду во всём.

Александр Лихошерстов

Доктор теологии (Ph.D. in Theology),

Магистр теологии (Master of Divinity - M.Div.),

Магистр практического служения (Master of Arts in Practical Ministry - M.A.),

Бакалавр права (LL.B.)

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