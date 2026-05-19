Обзор книги «Быть счастливыми. Психотерапия для всех» Валерио Альбисетти

Книга Валерио Альбисетти «Быть счастливыми. Психотерапия для всех», вышедшая в русском издании «Паолине» в Москве в 2001 году и восходящая к итальянскому оригиналу Per essere felici 1991 года, принадлежит к тому типу христиански окрашенной популярной психотерапевтической литературы, который возник на пересечении персоналистской антропологии, психоаналитической традиции и пастырского интереса к человеку позднего модерна. Уже издательская рамка важна: книга выходит не как строго клинический трактат и не как систематическое богословие, а как практико-антропологическое руководство, обращённое к широкому кругу читателей; оглавление выстраивает путь от смысла и психической личности к самобытию, выбору, любви и ежедневной дисциплине внутренней жизни. Поэтому богословски корректнее читать её не как догматический текст, а как попытку перевести некоторые христиански созвучные интуиции — достоинство личности, свободу, память о смерти, ответственность, любовь как дарение, отказ от идолопоклонства перед успехом, телом и властью — на язык терапевтической педагогики. Главный вызов, на который отвечает Альбисетти, состоит в том, что современный человек, обладая множеством внешних средств самореализации, всё более утрачивает способность жить изнутри, быть в мире с собой, принимать конечность, выносить одиночество, делать выбор и любить без обладания. Автор видит источник невроза не прежде всего в социальном неблагополучии или телесной болезни, а в разрыве между фактом существования и неспособностью придать этому существованию смысл. Его метод аргументации не академически-доказательный, а экзистенциально-педагогический: он движется короткими тезисами, клиническими примерами, афористическими формулами, декалогами и упражнениями самоанализа. В этом смысле характерная формула книги — «Психоанализ — это поиск» — выражает не столько принадлежность к определённой школе, сколько метод духовно-психологического странствия внутрь личности, где человек должен научиться понимать свои реакции, страхи, зависимости и символы.

Во введении автор задаёт общую антропологическую рамку. Психоанализ, по Альбисетти, рождается из интереса к внутреннему измерению человека и из убеждения, что всё в человеческой жизни возвращается к душевному состоянию. Психоаналитик изображён не как владелец техники и не как представитель закрытой профессиональной корпорации, а как человек, отказавшийся от внешнего «оружия» ради понимания психики и души. Здесь уже заметна важная особенность книги: Альбисетти постоянно сближает психику и душу, психологическое понимание и духовное принятие, терапевтический труд и экзистенциальное мужество. Он утверждает, что страх, отчаяние, насилие, депрессия, мании и навязчивые идеи могут быть «переписаны» новым кодом понимания, если человек перестанет убегать от себя. Введение особенно важно для богословского чтения, потому что автор помещает проблему одиночества в самый центр человеческого существования. Его резкая формула «Одиночество — это сама жизнь» звучит почти аскетически, но одновременно нуждается в богословском уточнении. Альбисетти имеет в виду не социальную изоляцию и не отрицание любви, а предельную индивидуальность человеческого стояния перед жизнью, смертью и смыслом. В этом он близок к традиции memento mori: никто не может умереть вместо меня, никто не может прожить моё призвание вместо меня, никто не может снять с меня ответственность за внутренний выбор. Но если перенести этот тезис без оговорок в христианское богословие, возникнет опасность подменить церковное понимание личности как существа общения слишком замкнутой философией одиночного «я». В христианской перспективе человек действительно одинок перед совестью и смертью, но он не сотворён для онтологической изоляции: его истина раскрывается в отношении к Богу, ближнему и церковному телу.

Первая часть, посвящённая смыслу, является идейным фундаментом всей книги. Альбисетти начинает с человеческой робости перед существованием: мы боимся действовать, говорить, ошибаться, быть видимыми. На это он отвечает утверждением достоинства: человек не должен стыдиться жизни, потому что в каждом присутствует божественное начало, а само существование уже несёт назначение. Счастье здесь не определяется как эмоциональная эйфория или отсутствие трудностей; оно связано с сознательностью, с умением придать смысл телу, уму, богатству, красоте, сексуальности, болезни, ограниченности. Автор убедительно показывает, что внешние преимущества сами по себе не спасают от внутренней пустоты: можно быть красивым, образованным, богатым и при этом не жить, потому что жизнь становится подлинной только тогда, когда человек осознаёт своё бытие. Центральная мысль раздела заключается в том, что человек не может существовать в пустоте смысла; без смысла его сопровождает невроз. Это место особенно плодотворно для богословской антропологии, поскольку оно напоминает, что человек не исчерпывается природными функциями, социальной ролью или потребительскими достижениями. Однако Альбисетти почти не раскрывает, каким образом смысл соотносится с Откровением, благодатью, призванием во Христе; он говорит о смысле как о внутреннем акте, который человек должен совершить, и тем самым остаётся на границе между христианским персонализмом и психологическим самоконструированием.

Далее первая часть переходит к теме решения жить и уменьшения невроза. Здесь автор вводит свой главный экзистенциальный нерв: человек — единственное существо, знающее о собственной смерти, и именно это знание порождает как величие человека, так и его невротическую драму. Он утверждает, что разум, культура, психологическая сложность, религии, страхи и неврозы связаны с сознанием конечности. Поэтому вытеснение смерти становится для него одним из главных признаков духовной незрелости. Смерть в книге — не только физиологический конец, но педагог смысла. Она уравнивает, разоблачает иллюзии, возвращает человека к настоящему, заставляет перестать откладывать жизнь. В этом Альбисетти необычайно силён: он возвращает в современную психотерапевтическую речь то, что христианская аскетика знала всегда, — память о смерти не разрушает жизнь, а очищает её от суеты. Но богословски заметно и ограничение: смерть у него почти не раскрыта в свете Пасхи. Она является великой реальностью, мерой подлинности, источником интенсивности, но не рассматривается как враг, побеждённый Христом, и не вводится в драму греха, суда, воскресения и надежды. Поэтому христианский читатель может принять у Альбисетти терапевтический смысл памяти о смерти, но должен дополнить его эсхатологической полнотой.

В финале первой части автор говорит о свободе. Свободный человек, по его мысли, не строит жизнь вокруг надёжности, успеха и внешнего признания, а умеет оставлять известное ради неизвестного, быть гибким, любопытным, внутренне устойчивым. Особенно резко он критикует культ успеха: человек, достигший успеха и ставший его пленником, уже не свободен, потому что вынужден постоянно поддерживать образ победителя. Это одна из самых богословски ценных линий книги: Альбисетти фактически разоблачает секулярные идолы денег, секса, власти и успеха как ложные заменители полноты жизни. Его мысль созвучна евангельскому предупреждению о невозможности служить двум господам, хотя он выражает её языком психологической энергии и внутренней реализации. В «Декалоге А» эта часть переходит в практические императивы: не убегать от трудностей, жить сегодня, не зависеть от других, не откладывать, не винить других в собственных проблемах. Эти формулы иногда звучат чрезмерно категорично, но они хорошо передают общий пафос книги: счастье не приходит как внешняя награда, оно строится через принятие реальности, смысла, смерти и ответственности.

Вторая часть, «Психическая личность», переносит центр внимания на формирование личности, семью, образы родителей, подсознание и механизмы бегства. Альбисетти начинает с полемики против упрощённого наследственного объяснения психических трудностей. Он не отрицает телесный и генетический компонент, но считает решающим пережитый опыт, среду, реакции ребёнка, образы родителей и способы адаптации. Личность, по нему, формируется в динамике обусловленностей; здоровый индивид — тот, кто способен активно приспосабливаться к меняющейся реальности. Важная мысль раздела состоит в том, что человек не должен использовать родителей как вечное оправдание собственной незрелости. Альбисетти признаёт, что семья может глубоко травмировать, манипулировать, проецировать на детей нереализованные желания и удерживать их чувством вины. Но он одновременно требует, чтобы взрослая личность перестала жить обвинением и взяла на себя ответственность за собственный путь. Здесь автор особенно полезен для пастырской практики: он помогает отличать уважение к родителям от психологического рабства перед родительскими образами, а заповедь почитания — от инфантильной зависимости.

Раздел о родительстве написан резко и местами провокационно. Альбисетти утверждает, что физическое рождение ребёнка ещё не делает человека отцом или матерью в подлинном смысле; родительство требует психической зрелости, способности не владеть ребёнком, а помогать ему обрести свободу. Он подчёркивает, что родители часто считают детей собственностью, а дети, став взрослыми, продолжают жить под властью внутренних образов родителей. Отсюда возникает необходимость «оторваться» от семьи, причём не через ненависть, осуждение или бунт, а через зрелое видение родительских слабостей без идеализации. Наиболее убедительна здесь мысль, что ребёнок становится взрослым не тогда, когда осуждает родителей, а тогда, когда видит их реальность, принимает их человеческую ограниченность и перестаёт строить свою жизнь как реакцию на их ошибки. Богословски это важно: прощение не означает отрицания травмы, а почитание не означает отказа от свободы. Однако у Альбисетти есть и риск: его акцент на автономии иногда звучит так, будто семейные связи по преимуществу опасны. Христианское богословие семьи должно сохранить его критику обладания, но не утратить положительное понимание семьи как школы любви, благодарности, преемства и жертвенного общения.

Особенно показательна вторая половина этой части, где Альбисетти рассматривает подсознание, приукрашивание действительности, чувство вины, бегство от реальности и психические заболевания. Пример с преподавателем Бадом, утратившим способность к ручному труду из-за детского наказания и отцовского запрета, иллюстрирует, как забытая травма может продолжать управлять взрослой жизнью. Автор здесь следует классической психоаналитической логике: симптом не является причиной, он является следствием скрытого конфликта. Раздел о приукрашивании действительности направлен против надежды на внешнее событие, которое якобы изменит жизнь: брак, диплом, ребёнок, новая работа. Альбисетти повторяет одну из своих главных мыслей: если человек внутренне не изменился, внешнее событие не принесёт мира. Наиболее спорный фрагмент связан с виной. Его формула «У человека нет вины» выражает терапевтическое желание освободить человека от разрушительного самообвинения, но с богословской точки зрения она не может быть принята буквально. Христианская традиция различает патологическую вину, навязанную манипулятором, и подлинное сознание греха, ведущее к покаянию и исцелению. Альбисетти справедливо борется с первой, но почти не оставляет места для второй. Это, пожалуй, один из самых серьёзных догматико-пастырских недостатков книги: в ней есть освобождение от невротической вины, но недостаточно разработана тема совести, ответственности перед Богом, покаяния и благодати.

Третья часть, «Быть самим собой», является самой практической и одновременно самой персоналистской. Альбисетти начинает с вопроса «какие мы?» и показывает, что люди часто сами позволяют другим возвышаться над собой. Власть, авторитет, социальный статус, политическая или профессиональная значимость действуют на нас не магически; они порабощают тогда, когда внутри нас уже есть неуверенность, потребность в одобрении, страх и привычка к подчинению. Поэтому свобода начинается не с разрушения внешних иерархий, а с управления собственной обусловленностью. Человек, по Альбисетти, должен не просто реагировать, а выбирать; реакция принадлежит животному уровню, выбор — человеческому. В этом разделе он много говорит о смирении, ошибках и несовершенстве. Смирение не есть унижение, а способность признать собственную ограниченность без самоуничтожения. Эта мысль богословски ценна, потому что помогает отличить христианское смирение от невротической ненависти к себе. В то же время авторская риторика иногда чрезмерно оптимистична: он говорит, что нет ничего такого, что человек не мог бы осуществить, и это требует коррекции с точки зрения трезвого учения о повреждённости человеческой воли, зависимости от благодати и реальности трагических обстоятельств, которые не всегда преодолеваются одной внутренней решимостью.

Внутри третьей части важное место занимает тело. Альбисетти призывает уважать его, разумно питаться, не разрушать себя стрессом, не жить в лени и привычке. Его телесность не дуалистична: тело не презирается, а принимается как часть личности. Однако он также предупреждает, что тело может стать объектом ложной идентичности, когда человек судит о себе по стандартам моды и рекламы. Эта критика особенно актуальна для христианской антропологии: тело священно не потому, что соответствует культурному идеалу красоты, а потому, что принадлежит уникальной личности. Далее автор вводит тему работы и прошлого. Работа должна соответствовать живому «я» человека, а прошлое должно сопровождать, но не парализовать. Прошлое нужно не забывать, а примирённо включать в личную историю. Смерть, рождение и самоанализ затем связываются в одну линию: физическое рождение ещё не означает подлинного рождения к жизни; настоящее «я» рождается тогда, когда человек решает придать себе смысл. Здесь снова виден двойной потенциал книги. С одной стороны, это сильный призыв к личной ответственности. С другой — выражение «создать себя» может быть понято слишком автономно, если не помнить, что в христианском смысле человек не сам себе источник бытия, а принимает себя как дар Божий.

Практический инструментарий третьей части включает ежедневную проверку, видение себя со стороны, размышление, тренировку, автобиографический метод, свободные ассоциации и толкование снов. Альбисетти предлагает каждый вечер как бы просматривать прожитый день, замечать реакции, агрессию, молчание, зависимость от чужой оценки, а затем искать их причины. Он советует писать автобиографию, описывать родителей, детство, подростковый возраст, влюблённости, сексуальность, разочарования, работу, планы и характер. Это фактически секуляризованная форма испытания совести, хотя без явного обращения к Богу и без литургического горизонта покаяния. Метод свободных ассоциаций и толкование снов вводят более классический психоаналитический материал. Автор видит в снах компенсацию фрустраций, раскрытие неосознанного и уменьшение напряжения. Сегодня некоторые его интерпретации могут показаться схематичными, а «упрощённый сонник» — слишком прямолинейным; богословски также важно помнить, что христианская традиция крайне осторожна в отношении сновидений, не отрицая их психологического значения, но не превращая их в универсальный ключ к истине. Тем не менее сама дисциплина внимательного отношения к внутренней жизни, если очистить её от чрезмерной символической самоуверенности, может быть полезной и для духовного руководства.

В заключительных разделах третьей части Альбисетти говорит о путях самореализации: независимости духа, правильном восприятии других людей, независимости от одобрения, необходимости меняться и принятии себя. Здесь особенно ярко звучит его персонализм. Независимость не означает изоляции; она означает способность вступать в отношения не из нужды, а из любви. Это важное различение: зависимость ищет другого как опору для незрелого «я», любовь встречает другого как свободную личность. Автор пишет о родителях, которые должны дать ребёнку структуру и отпустить его в мир, не проецируя на него собственные страхи и нереализованные амбиции. Он утверждает, что для любви нужно видеть людей реально, не идеализируя и не унижая их. Потребность в одобрении он связывает с детской зависимостью и культурой рекламы, которая унифицирует желания. Раздел о необходимости меняться звучит как антропологический протест против фатализма характера: человек не обречён навсегда оставаться робким, зависимым, агрессивным или незрелым. Принятие себя при этом не означает самодовольства; оно означает признание собственной ценности до и помимо успеха. Здесь книга может быть особенно полезна мирянам, страдающим от хронического сравнения себя с другими, от телесной неприязни к себе, от религиозно окрашенного самоуничижения, которое ошибочно принимается за смирение.

Четвёртая часть, «Жить. Выбирать. Любить», собирает все предыдущие темы в практическую философию зрелой жизни. Альбисетти начинает с настоящего момента: человек постоянно откладывает интенсивность жизни на будущее, но когда будущее наступает, снова думает о другом будущем. Так возникает бесконечный круг отсутствия в собственной жизни. Автор призывает жить текущий момент, не как банальную психологическую технику, а как форму ответственности: бегство от настоящего есть бегство от жизни. Цели, по его мысли, необходимы для психической гигиены, но цель не должна становиться идолом; трудности на пути к ней не являются отрицанием жизни, а составляют саму жизнь. В разделе о проблемах он предлагает смотреть на себя со стороны, как на героя фильма, чтобы выйти из депрессивного слияния с переживанием. Его парадоксальная защита проблем важна: счастье не равно отсутствию препятствий; прожитая проблема перестаёт быть проблемой. Такая мысль близка христианскому пониманию терпения и подвига, хотя у Альбисетти она выражена скорее как тренировка жизненной эффективности.

Разделы о страхе, мужестве, действии, желании и воле развивают антропологию поступка. Пространство между мыслью и действием автор называет страхом; мужество для него не агрессия и не безрассудство, а сила перехода от проекта к действию. Он правильно отличает мужество от отсутствия страха: тот, кто совсем не боится, может быть не зрелым, а несознательным. Это ценно и пастырски, и богословски, потому что христианское мужество не уничтожает трепет, а преображает его верой и ответственностью. Желание и воля должны соединиться: одно без другой быстро угасает или становится насилием над собой. Здесь появляется ещё одна характерная формула книги: «Нет таблетки счастья». Альбисетти последовательно отвергает магические ожидания мгновенного исцеления, подчёркивая, что психический мир строится день за днём, как путь, стиль жизни и дисциплина. Это одна из самых сильных сторон книги: она не обещает дешёвого счастья, хотя название может создать такое ожидание. На самом деле труд Альбисетти о счастье как о трудном внутреннем порядке, а не о приятном эмоциональном состоянии.

В разделе о выборе автор формулирует, пожалуй, одну из самых зрелых мыслей всей книги: «жить можно только от первого лица». Это означает, что отказ от выбора тоже является выбором, только неосознанным и часто рабским. Человек, позволяющий другим жить за него, уклоняется не от решения, а от собственного бытия. Умный выбор требует анализа ситуаций, расстановки приоритетов, отказа раздражаться из-за мелочей, памяти о смерти и способности действовать в соответствии с принятым «я». Затем книга переходит к любви. Альбисетти прямо цитирует евангельскую заповедь любви к ближнему как к самому себе и делает из неё психологический вывод: невозможно любить другого, если человек не познал, не принял и не полюбил себя. Его краткая формула «Любовь означает дарение» выражает основную линию раздела. Любовь не является восторженностью, зависимостью, обладанием, физическим влечением или потребностью в опоре; она требует дисциплины, времени, терпения, помощи, уважения к свободе другого. Особенно важно, что любить, по Альбисетти, значит не решать проблемы вместо другого, а создавать условия, в которых он сам сможет их решать. Это глубоко созвучно христианскому уважению к свободе личности.

Раздел о ревности раскрывает любовь через противоположность обладанию. Ревность, по Альбисетти, принадлежит горизонтальной логике «я» и «моего», тогда как любовь должна иметь вертикальное измерение: другой важен не как собственность, а как спутник на пути роста и раскрытия человеческого состояния. Он называет ревность признаком неуверенности, страха потерять любовь и неспособности жить самостоятельно. С богословской точки зрения это рассуждение ценно тем, что отделяет любовь от владения и зависимости. Однако оно снова нуждается в уточнении: христианская любовь действительно не обладает, но заветная верность, ответственность брака и боль предательства не могут быть сведены просто к психологической неуверенности. Когда в финале автор пишет, что нужно следовать своему выбору и не жить ожиданием справедливости от мира, его мысль помогает выйти из разрушительной претензии к жизни, но иногда звучит слишком стоически. Христианство знает не только принятие реальности, но и жажду правды, суд Божий, плач о нарушенной верности, восстановление справедливости в свете Царства. Поэтому этот раздел полезен как терапия от собственнической любви, но недостаточен как богословие брака и верности.

Кому может быть полезна эта книга? Прежде всего пастырям, духовникам, катехизаторам и церковным консультантам, которые сталкиваются не с абстрактными догматическими вопросами, а с живыми людьми, несущими чувство вины, страх смерти, зависимость от родителей, неумение выбирать, ревность, ненависть к себе, бегство в фантазии и болезненную потребность в одобрении. Альбисетти помогает увидеть, что многие духовные жалобы имеют психологическую структуру, а многие психологические трудности затрагивают духовное ядро личности. Студентам богословия книга полезна как материал для обсуждения границы между психотерапией и пастырством: она показывает, как язык самопознания, вины, любви, свободы и смерти может сближаться с христианским языком, но не заменять его. Мирянам, ищущим интеллектуально честного и практически применимого разговора о счастье, книга даст инструменты самоанализа и трезвую критику потребительских иллюзий. Специалистам по истории современной католической популярной литературы она интересна как пример персоналистской психотерапии, в которой христианские мотивы присутствуют не в форме догматического учения, а как антропологический фон. Но тем, кто ищет строгий учебник клинической психотерапии или богословски выверенное учение о грехе, благодати, Церкви и спасении, книга покажется недостаточно точной.

Сильные стороны труда очевидны. Альбисетти возвращает человеку достоинство существования и освобождает его от рабства внешних идолов. Он мужественно говорит о смерти там, где культура предпочитает её прятать; разоблачает успех, власть, секс и красоту как пустые формы без смысла; защищает свободу ребёнка перед родительским обладанием; настаивает на зрелом отрыве от семьи без ненависти к ней; учит отличать любовь от зависимости; напоминает, что действие, выбор и дисциплина важнее мечтательной жалобы на обстоятельства. Его книга обладает несомненной пастырской энергией: она будит читателя, иногда даже встряхивает, заставляет перестать оправдываться и начать жить. При этом автор не сводит человека к технике поведения: он постоянно говорит о глубине, тайне, бесконечности интерпретации, о Боге, о божественном достоинстве человека, о любви как вертикальном измерении. Даже когда его язык остаётся психологическим, за ним ощущается тоска по целостной личности, которая не растворяется в обществе, семье, роли, теле, успехе или травме.

Критические замечания, однако, не менее важны. Во-первых, книга страдает от чрезмерной категоричности. Альбисетти часто формулирует сложные вещи так, будто они имеют одно универсальное решение: не винить родителей, не чувствовать вины, не ожидать справедливости, не убегать, действовать, выбирать. Такая риторика может быть полезной для пробуждения пассивного человека, но для травмированных, клинически депрессивных или находящихся в тяжёлых обстоятельствах людей она может прозвучать как новое обвинение. Во-вторых, его отношение к психическим заболеваниям и наследственности выглядит сегодня слишком упрощённым: он сильно подчёркивает подсознательные причины, самоанализ и психотерапию, но недостаточно различает невротические трудности, тяжёлые психические расстройства, биологические факторы и необходимость медицинской помощи. В-третьих, толкование снов и некоторые психосоматические объяснения даны слишком схематично и местами производят впечатление популярного психоаналитического символизма, а не строго обоснованного метода.

Главная богословская проблема книги заключается в том, что она берёт многие христиански созвучные темы, но часто оставляет их в пределах имманентной психологии. Бог упоминается как основание достоинства и источник мужества, Христос появляется в связи с заповедью любви к ближнему, но нет развитой христологии, нет учения о благодати, нет церковной антропологии, нет таинственного измерения исцеления. Грех почти исчезает за языком невроза, вина — за языком причин, покаяние — за языком самоанализа, спасение — за языком внутренней реализации. Это не делает книгу вредной, но определяет способ её чтения: её нельзя принимать как замену христианскому духовному руководству. Она полезна как психологическая пропедевтика зрелости, как приглашение к ответственности и самопознанию, но нуждается в богословском восполнении. Христианский читатель должен сказать: да, человек должен познать себя, но не только в зеркале психики, а перед Богом; да, он должен принять себя, но как сотворённого и искупленного; да, он должен освободиться от разрушительной вины, но не от покаяния; да, он должен помнить смерть, но в свете воскресения; да, он должен любить себя, но не как автономный проект, а как дар, призванный к общению.

Именно поэтому итоговая оценка книги должна быть высокой, но осторожной. «Быть счастливыми» — не богословский трактат о счастье и не систематическая христианская антропология, а страстная, местами резкая, но подлинно заинтересованная в человеке книга о пути от невротического существования к зрелому, осмысленному и ответственному бытию. Её можно читать в богословском клубе с большой пользой, если не ожидать от неё того, чего она не обещает, и если постоянно вести диалог между её психологическим персонализмом и полнотой христианского учения о человеке. Альбисетти хорошо показывает, что человек не может быть счастливым, пока он живёт чужой жизнью, обвиняет прошлое, боится смерти, превращает любовь в обладание и ждёт спасения от внешнего события. Но богословие должно добавить: человек не может быть по-настоящему целым и тогда, когда он пытается сам стать окончательным источником собственного смысла. Счастье, к которому ведёт эта книга, — это важная ступень: примирение с собой, ответственность, свобода, способность любить. Христианская полнота начинается там, где эта ступень открывается дальше — к благодарному принятию себя от Бога, к покаянию без невротического самоуничтожения, к любви как участию в Божественной любви и к памяти о смерти, преображённой надеждой воскресения.