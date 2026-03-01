Обзор книги Гэри и Барбары Розберг «Что нужно ей? Что нужно ему?»

Книга Гэри и Барбары Розберг «Что нужно ей? Что нужно ему? (Что ищут в браке мужчины и женщины)» — это обстоятельное практическое руководство по христианскому браку, написанное супругами-консультантами, которые более двадцати лет занимались семейной терапией. Русское издание 2006 года (издательство «Триада», 496 страниц) представляет перевод книги, первоначально опубликованной в США под названием The 5 Love Needs of Men & Women (Tyndale House, 2000). Уже само оригинальное название подчёркивает главный замысел авторов: выявить пять ключевых потребностей мужчин и женщин в браке и научить супругов сознательно удовлетворять их.

Книга начинается с яркого драматического вступления — истории Фила и Сьюзен. Это не абстрактная притча, а реалистичный кейс из практики Гэри Розберга (стр. 7–15). Муж случайно находит любовное письмо в сумке жены и обнаруживает её измену. Вступление написано эмоционально, почти как художественный рассказ: паника, слёзы, отчаяние, страх разрушения семьи. Однако кульминация истории — не разоблачение, а решение бороться за брак. Эта глава задаёт ключевой тон всей книги: даже глубоко травмированный союз можно восстановить, если супруги осознают свои потребности и начнут сознательно удовлетворять потребности друг друга.

Уже в этом вступительном разделе формулируется основной тезис: главная обязанность в браке — удовлетворять любовные потребности супруга. Авторы подчёркивают, что пренебрежение ими создаёт «дыры» в отношениях, которые делают их уязвимыми для эмоциональных и физических измен (стр. 18–21). Брак — это не только чувство, но ежедневная работа, требующая осознанности.

Книга разделена на две части. Первая часть — «Понимать и удовлетворять в браке потребности друг друга» — составляет основное содержание. Здесь поочерёдно рассматриваются пять ключевых потребностей мужа и пять потребностей жены. Авторы опираются на исследование более 700 супружеских пар, которым предлагалось ранжировать двадцать возможных потребностей (стр. 24–25). В результате был получен следующий список:

Пять главных потребностей мужей:

Безусловная любовь и принятие Сексуальная близость Дружба Поощрение Духовная близость

Пять главных потребностей жён:

Безусловная любовь и принятие Эмоциональная близость и общение Духовная близость Поощрение Дружба

Уже сама структура списка разрушает распространённый стереотип, будто мужчины ставят секс на первое место. На первом месте у обоих полов стоит безусловная любовь и принятие (стр. 35–36). Этот вывод становится фундаментом всей книги.

Первая глава (для жён) посвящена безусловной любви к мужу. Гэри Розберг объясняет женщинам, что мужчина глубоко нуждается в принятии — даже в моменты неудачи, финансовых трудностей или кризисов идентичности (стр. 37–41). Автор приводит личный пример, когда после делового провала он остро нуждался в поддержке жены. Эта глава насыщена библейскими ссылками и подчёркивает, что мужу жизненно важно чувствовать уважение и поддержку со стороны супруги.

Вторая глава, написанная Барбарой Розберг, адресована мужьям. Она раскрывает, что безусловная любовь для женщины означает безопасность, верность, постоянство. Женщина нуждается в уверенности, что муж не оставит её эмоционально или физически.

Третья и четвёртая главы касаются темы близости. Здесь различие полов проявляется наиболее ярко: для мужчины близость часто ассоциируется с сексуальной сферой (стр. 115 и далее), тогда как для женщины близость — это прежде всего эмоциональное общение, разговор, внимание (стр. 157). Авторы подробно объясняют, что недопонимание в этой области часто становится источником конфликтов. Муж может считать, что выражает любовь через сексуальную инициативу, а жена — через разговор и совместное времяпрепровождение. Если супруги не осознают различия, они начинают воспринимать поведение друг друга как отвержение.

Пятая и шестая главы посвящены дружбе и духовной близости. Авторы подчёркивают, что устойчивый брак невозможен без ощущения, что супруг — лучший друг. Дружба означает совместные интересы, смех, доверие, поддержку в повседневности. Духовная близость же подразумевает совместную молитву, общие ценности, служение Богу. В христианской перспективе, брак рассматривается как союз троих — мужа, жены и Бога (стр. 29–30).

Следующие главы раскрывают потребность в поощрении. Мужчина, по мнению авторов, особенно нуждается в уважении и признании его усилий (стр. 299 и далее). Женщина — в подтверждении своей ценности и эмоциональной поддержки (стр. 329 и далее). Авторы подчёркивают, что критика, сарказм и молчаливое недовольство постепенно подрывают фундамент брака.

Вторая часть книги — «Насладиться прекрасным браком по Божьему замыслу» — носит итоговый характер. Здесь Гэри и Барбара обращаются к супругам с обобщающими наставлениями, подводя итог всей концепции. Брак представлен как путь служения друг другу, отражение Божьей любви.

Сильной стороной книги является её практичность. Авторы предлагают конкретные шаги: составить списки потребностей, обсудить их, задать супругу вопросы, определить приоритеты (стр. 29–32). В тексте много реальных примеров из консультативной практики, что делает книгу живой и прикладной.

Второе достоинство — ясная структура. Каждая потребность рассматривается отдельно, что позволяет читателю сосредоточиться на конкретных аспектах отношений.

Третье достоинство — сочетание психологического и библейского подхода. Авторы активно цитируют Писание (например, Матф. 7:24–27; Иак. 1:22), связывая практику брака с христианской верой.

Однако есть и критические замечания. Во-первых, модель потребностей построена на обобщении. Хотя авторы подчёркивают индивидуальность, всё же существует риск восприятия книги как набора гендерных стереотипов. Не каждый мужчина ставит сексуальную близость выше дружбы, и не каждая женщина одинаково нуждается в словесном общении.

Во-вторых, книга написана в рамках евангельской христианской традиции. Для читателей вне этой конфессии обилие библейских ссылок и богословских аргументов может быть менее убедительным.

В-третьих, стиль иногда повторяет одни и те же идеи в разных формулировках. Объём почти в 500 страниц может показаться избыточным — многие мысли можно было бы выразить компактнее.

Отзывы о книге в христианской среде обычно положительные. Её используют в брачных курсах, церковных группах, добрачных консультациях. Читатели отмечают, что книга помогает увидеть скрытые ожидания партнёра и открыто обсуждать их.

Критика чаще всего касается некоторой упрощённости и нормативности подхода. Современные психологи могут указать на отсутствие анализа более сложных факторов — травм, психических расстройств, зависимостей.

В целом «Что нужно ей? Что нужно ему?» — это практическое руководство по осознанному браку, построенному на принципе взаимного служения и удовлетворения потребностей партнёра. Книга не претендует на научную глубину, но предлагает ясную, структурированную и вдохновляющую модель супружеских отношений. Для христианских супругов она может стать полезным инструментом обновления и укрепления брака.