Обзор книги "Град Божий" Десмонда Александера

Рассматриваемое исследование Десмонда Александера занимает особое место в современной евангельской библеистике, переживающей возрождение интереса к библейскому богословию как методу, позволяющему увидеть Священное Писание не в виде разрозненного набора текстов, а как единое, исторически укорененное и ориентированное на Христа повествование. Главная богословская проблема, которую ставит и успешно решает автор, заключается в раскрытии изначальной цели божественного творения сквозь призму урбанистических и храмовых образов, пронизывающих весь канон от Книги Бытия до Откровения Иоанна Богослова. Историко-богословский контекст монографии определяется необходимостью преодоления фрагментарного чтения Библии широкими кругами верующих, для которых многие пророческие и левитские структуры кажутся архаичными или изолированными от общей сюжетной линии искупления. Методологический подход Александера характеризуется редким балансом между макроскопическим видением библейской истории и скрупулезным экзегетическим анализом конкретных терминов, метафор и параллелей, что позволяет ему выстроить убедительную дугу авторской мысли. Он демонстрирует, как повествование Писания достигает кульминации в Новом Иерусалиме, в котором Божий народ будет наслаждаться жизнью в общении с Богом.

Анализируя истоки темы священного города, Александер обращается к первым главам Книги Бытия, аргументируя, что Эдемский сад не должен восприниматься исключительно как пасторальное сельское пространство, противопоставленное городской цивилизации, но скорее как пролептическая матрица будущего всемирного города-храма. Автор подчеркивает глубинную органическую связь между Эдемом и Новым Иерусалимом, которая манифестируется через уникальные символы: присутствие дарующего бессмертие древа жизни и опыт прямого, личного общения человека со своим Создателем лицом к лицу, что трагически прерывается после грехопадения и восстанавливается лишь в эсхатоне. Опираясь на новейшие исследования израильских святилищ, Александер выявляет многочисленные параллели между описанием Эдема и устройством скинии Моисея и Иерусалимского храма, включая восточную ориентацию входов, охрану херувимами, древовидную символику меноры и использование золота и оникса. Особое значение придается анализу древнееврейских глаголов abad и šāmar, употребленных в Бытии 2:15, которые в других частях Пятикнижия описывают левитские обязанности по охране священного пространства святилища, откуда вытекает принципиальный вывод о том, что первый человек должен быть хранителем священного пространства, а не просто садовником. Таким образом, божественное повеление плодиться, размножаться и наполнять землю изначально содержало в себе вектор создания глобального святого сообщества, гармонично соучаствующего с Богом на возвышенности, представляющей собой центр мироздания.

Однако поступательное движение человечества к этой благословенной цели оказывается катастрофически нарушенным вторжением коварного змея, чье обольщение привело к добровольному предательству Адама и Евы, утрате ими статуса божественных наместников и переходу власти над землей к силам зла. Александер прослеживает, как в условиях отчуждения от Творца человеческий потенциал градостроительства, заложенный в ДНК людей, приобретает извращенный, автономный характер, начиная с Каина, который основывает город и называет его в честь своего сына Еноха ради самовосхваления и прославления собственного потомства. Кульминацией этого бунта становится лаконичное, но исполненное глубокой теологической иронии повествование о строительстве Вавилонской башни в земле Сеннаар. Жители Вавилона пытаются с помощью технологических достижений открыть себе доступ к небесам и утвердить свое превосходство вопреки божественному замыслу, повелевающему заселять и наполнять всю землю. Правитель Нимрод, описанный как агрессивный и сильный зверолов, основывает обширное царство силой оружия, задавая традицию имперской жестокости, которая позже найдет продолжение в опустошительных набегах Ассирии и Вавилона на Божий народ. В этой системе координат Вавилон олицетворяет собой любое социальное предприятие, стремящееся возвысить творение над Творцом, становясь классическим безбожным городом, соперником и антитезисом святому граду на протяжении всей библейской макроистории.

В качестве милостивого божественного ответа на нечестивые амбиции строителей Вавилона Бог избирает Авраама, инициируя процесс создания нового человеческого сообщества, призванного унаследовать истинный град Божий. В отличие от вавилонян, тщетно пытавшихся сделать себе имя, Авраам получает обещание великого имени от Самого Господа и, согласно автору Послания к Евреям, верою ожидает вечного города, имеющего непоколебимое основание, архитектором которого выступает Бог. Александер последовательно разворачивает историческую панораму: от численного роста израильтян в Египте, в точности повторяющего мандат творения, до их драматического искупления из рабства фараона, заставлявшего рабов строить города-хранилища для собственной выгоды. Освобожденный народ поет пророческую песнь у Тростникового моря, предвосхищая насаждение на святой горе достояния Господня, что находит свое первое историческое воплощение в Синайском завете. Автор подробно анализирует феномен скинии как передвижного Синая, структура которого строго воспроизводит зоны возрастающей святости и ограниченного доступа, зафиксированные при синайском богоявлении, и показывает, как категории святого, чистого и нечистого в Книге Левит служили педагогическим инструментом, подготавливающим грешных людей к вхождению в непосредственное присутствие Всевышнего. Под предводительством царя Давида израильтяне окончательно захватывают последнюю ханаанскую твердыню — Иерусалим (Сион), куда переносится ковчег завета, а его сын Соломон возводит монументальный храм, наполняющийся славой Господней и знаменующий собой превращение Иерусалима в царскую столицу земного Божьего Царства.

Особое царственное измерение Иерусалима детально исследуется автором через призму завета с Давидом, предыстория которого глубоко укоренена в патриархальных благословениях Книги Бытия, обещавших царей среди потомков Авраама, Исаака и Иакова, и нашедших специфическое выражение в мессианском пророчестве о скипетре Иуды и рождении Фареса. Текст 2-й книги Царств 7 демонстрирует великолепную вербальную игру со словом bayit (дом): когда Давид изъявляет желание построить для Бога постоянный дом из кедра, Господь через пророка Нафана отклоняет эту инициативу, перехватывая суверенное право выбора места обитания, и взамен обещает воздвигнуть дом Давиду в значении вечной царской династии. Сын Давида Соломон строит храм, используя божественные качества мудрости, знания и понимания, которые в Книге Притчей описывают творческую деятельность Бога по созданию Вселенной, что вновь подтверждает статус храма как микрокосма и модели обновленного мира. Царь из рода Давида призван править в качестве Божьего наместника, обеспечивая сострадание к бедным, правосудие для угнетенных и защиту от агрессивных врагов, оскверняющих святое пространство Господа своим насилием и гордостью. К сожалению, историческое повествование фиксирует трагическую деградацию монархов, начиная с грехов самого Соломона, чье увлечение идолопоклонством чужеземных жен предвещает неизбежный коллапс государства. Жители Иерусалима, сквернившие дом Господень мерзостями язычников и эксплуатировавшие социально уязвимые слои населения, лишаются привилегии обитания на святой горе, что приводит к сокрушительному вавилонскому нашествию в 586 году до нашей эры.

В эпоху этого глубочайшего кризиса Бог воздвигает великих пророков-поэтов, среди которых Исаия красочно доносит обвинительный приговор лидерам Иерусалима, чьи религиозные обряды и жертвоприношения стали отвратительны Творцу из-за отсутствия праведности и пренебрежения справедливостью к сиротам и вдовам. Предвидя превращение Божьего города в пепел и руины под ударами Вавилона, Исаия парадоксальным образом выстраивает вторую часть своей книги вокруг утешения и грядущего эсхатологического преображения Сиона. Александер детально анализирует использование пророком глагола bara (создавать), подчеркивая, что идеальный Иерусалим не возникнет в результате медленной эволюции, но будет вызван к жизни непосредственной творческой деятельностью Бога, Который сотворит Иерусалим веселием, приравняв его к новому небу и новой земле. Автор напоминает нам, что цель Бога при создании земли — поселиться в городе-храме, который заполнит весь мир. Важнейшим элементом этого обновления становится приход безымянного Раба Господня (ebed), наделенного Божьим Духом, который не только возвестит народам суд и принесет спасение до концов земли, но и добровольно отдаст Свою жизнь в жертву умилостивления, неся наказание за грехи и беззакония других, что позволит очистить и освятить будущих граждан Нового Иерусалима, включая воскресших из праха праведников.

Тема сохранения надежды посреди вавилонского погрома находит мощный отклик в трудах других пророков периода изгнания. Аввакум, сокрушаясь о насилии халдеев, получает божественное заверение в том, что праведник будет жить верой, ожидая времени, когда слава Господня покроет всю землю. Иеремия решительно выступает против ложной уверенности тех, кто надеялся на физическое здание храма, объявляя изгнанников в Вавилоне хорошими смоквами, чье будущее благополучие гарантировано заключением Нового Завета, в котором Божий закон будет навечно записан на человеческих сердцах. Даниил свидетельствует о верховном божественном суверенитете непосредственно в сердце безбожной империи, истолковывая сон Навуходоносора о камне, который разрушает истукан человеческих царств и превращается в великую гору, наполняющую землю. Священник-пророк Иезекииль в потрясающих видениях созерцает, как слава Бога Израилева уходит из храма, но завершает свой труд грандиозным описанием идеализированного, символического города-храма, из которого вытекает исцеляющая река жизни, а сам город получает вечное имя Господь там. Наконец, Захария в послепленный период ободряет строителей Второго храма картинами верного Иерусалима как города истины, куда стекаются многочисленные народы, подтверждая, что частичные исторические реставрации являются лишь вехами на пути к эсхатологическому космическому обновлению.

Новый Завет знаменует собой радикальный экклезиологический и христологический сдвиг в развитии темы града Божьего. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа открывают новую эру, в которой физический Иерусалимский храм теряет свою эксклюзивность и заменяется новым, духовным храмом — Церковью, состоящей из верующих, соединенных Духом Святым. Как отмечает исследователь, в Новом Завете говорится о пребывании Бога внутри людей посредством Святого Духа, что превращает христианские общины по всему миру в рассредоточенную земную резиденцию Бога, выводя понятие святого пространства за рамки географических привязок. Евангелие от Матфея акцентирует внимание на Галилее языческой, изображая старый Иерусалим ожесточенным центром противостояния Христу, обреченным на римское разрушение. Послание к Евреям призывает верующих взирать на вышний, небесный Иерусалим, напоминая о патриархах, которые жили как странники и пилигримы, ожидая непреходящего божественного града. Окончательная грандиозная кульминация представлена в Откровении Иоанна Богослова 21-22, где Святой Город детально описывается как гигантский куб из чистого золота, что символизирует превращение всей обновленной земли в расширенное Святое Святых, где упразднено отдельное здание храма, поскольку Сам Господь Вседержитель и Агнец являются его храмом. Этот преображенный мегаполис вечного мира и праведности, наполненный рекой воды жизни и исцеляющим народы древом жизни, противопоставлен соблазнительному, экономически ориентированному Вавилону — великой блуднице, олицетворяющей человеческое общество, автономизировавшееся от Творца. Телесное воскресение верующих в пришествие Христа провозглашается обязательным условием для наследования этой осязаемой физической реальности нового творения.

Книга Десмонда Александера ориентирована на самую широкую аудиторию христианских читателей, включая профессиональных богословов, студентов семинарий, пасторов и мыслящих мирян. Пастырям данный труд предлагает великолепный гомилетический и душепопечительский ресурс, позволяющий демонстрировать пастве глубокую христоцентричность и внутреннюю целостность Писания. Студентам теологии монография служит образцовым введением в методологию библейского богословия, показывая, как прослеживать развитие одной магистральной метафоры сквозь различные исторические и литературные пласты библейского канона. Главным достоинством и сильной стороной работы является способность автора виртуозно соединять масштабную общую картину библейской истории с ювелирной точностью к лингвистическим и текстовым деталям Ветхого Завета, избегая как поверхностного обобщения, так и чрезмерного академического усложнения. В качестве конструктивной критики можно отметить, что из-за жестких рамок лаконичного формата серии Александер вынужден уделять некоторым сложным концепциям и пророческим текстам меньше внимания, чем они заслуживают, на что сам автор честно указывает в предисловии, компенсируя краткость основного текста отсылками к дополнительным ресурсам в сносках. Тем не менее, этот небольшой по объему, но колоссальный по внутреннему заряду труд представляет собой настоящее празднество для всех, кто искренне любит Слово Божье и ожидает окончательного торжества правления Господа в грядущем Новом Иерусалиме.