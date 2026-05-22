Обзор книги «Процессуальный пессимизм» Владислава Педдера

Владислав Педдер написал книгу не просто о пессимизме, а о попытке довести пессимистическую интуицию до предела, где она перестает быть психологическим настроением и становится онтологической схемой. «Процессуальный пессимизм» представлен как завершение дилогии «Трагического»: если первая книга была сосредоточена на человеческом страдании, то здесь автор переносит трагическое за пределы антропологии и утверждает, что сама реальность есть процесс распада, а жизнь и сознание лишь временные формы ускорения энтропийного движения. Уже в предисловии он формулирует центральный тезис с предельной прямотой: «Все во Вселенной существует лишь рамках одного масштабного процесса — приблизить Вселенную ее собственной смерти» . Поэтому книга должна быть прочитана не как популярная апология мрачного мировоззрения, а как радикальная философская конструкция, стремящаяся соединить процессуальную онтологию, физикализм, термодинамику, антинаталистскую этику и критику религиозно-философских утешений.

Историко-богословский контекст книги особенно важен для ее оценки. Педдер пишет после Шопенгауэра, Майнлендера, Цапффе, Лиготти, Бенатара и современной философии сознания, но одновременно вступает в полемику с христианской антропологией, буддийской сотериологией, стоицизмом и всякой системой, предлагающей человеку внутреннее примирение с бытием. Его главная проблема — не просто объяснить страдание, а показать, что страдание не является локальным дефектом мира, падением нравственного порядка или следствием неправильного отношения к жизни. Оно встроено в саму процессуальность реальности. Поэтому авторский метод состоит в последовательной демифологизации: сначала субъекта, затем опыта, затем этики, затем человеческой истории, затем религиозных надежд. Эта демифологизация имеет почти апофатическую структуру, но без Бога: автор снимает одну утешительную конструкцию за другой, пока не остается не тайна Божественного, а безличный процесс распада.

В первой части Педдер закладывает онтологический фундамент. Он начинает с критики особого статуса человека и сознания. Картезианское «я мыслю» для него не основание философии, а симптом антропоцентрической ошибки. Человек не является центром мира; сознание не является субстанцией; субъект не предшествует процессам, а возникает как их временная конфигурация. Автор прямо утверждает, что «то, что называют сознанием — лишь процесс», устойчивый только пока поддерживаются потоки энергии, информации и взаимодействий. Здесь Педдер опирается на Шеффера, Деннета, плоские онтологии, спекулятивный реализм и философию процесса, но стремится идти дальше гуманитарного натурализма: не просто понизить статус человека, а растворить его в общей динамике становления. В этом смысле книга антиметафизична по намерению, но сама неизбежно строит сильную метафизическую картину: все, что существует, есть процесс; все устойчивое есть временная стабилизация; всякая форма есть лишь задержка распада.

Раздел о фрактальном детерминизме важен потому, что автор пытается избежать примитивного механистического детерминизма. Причинность у него многоуровневая, распределенная, самоподобная; необходимость совместима с непредсказуемостью, а закономерность — с новизной. Это позволяет ему критиковать моральную интуицию индивидуальной вины и ответственности: поступок оказывается свойством множества факторов, а не свободного центра решения. В богословской перспективе это один из наиболее проблемных узлов книги, потому что христианское учение о грехе действительно не сводит человека к изолированной автономной воле, но и не растворяет личность в безличной причинности. Педдер убедительно показывает слабость либерального мифа о самодостаточном индивиде, однако его собственная альтернатива почти полностью лишает личность онтологической плотности.

В разделе о космическом пессимизме автор расширяет трагическое до масштаба Вселенной. Он рассматривает рождение Вселенной, ее возможную тепловую смерть, критикует телеологию небытия и отказывается от эстетически привлекательной, но, по его мнению, недостаточно строгой идеи, будто мир «стремится» обратно к абсолютному ничто. Здесь Педдер различает физическое угасание и метафизическое небытие: конец Вселенной не есть возвращение в абсолютное ничто, а состояние максимальной энтропии, где исчезают различия, градиенты, возможность опыта. В этом пункте автор проявляет интеллектуальную честность: он не принимает мрачную телеологию только потому, что она красива для пессимиста. Но одновременно он сохраняет квазителеологический язык, когда говорит о Вселенной, «приближающейся» к смерти. Богословски это особенно интересно: автор изгоняет телеологию как метафизическую иллюзию, но сама структура его повествования остается эсхатологической, только вместо Царства Божия в конце стоит тепловая смерть.

Вторая часть, посвященная процессу и опыту, является теоретическим центром книги. Педдер пересматривает собственную прежнюю позицию: «различающий опыт» уже не фундамент бытия, а особая форма организации процесса. Он дает ему функциональное определение: система обладает различающим опытом, если способна фиксировать различия, сохранять информацию о них и использовать ее для изменения будущих состояний. В одной из ключевых формулировок он пишет: «Различающий опыт не является отдельной онтологической сущностью, новым типом субстанции или особым физическим объектом. Это концептуальная категория для описания того, как некоторые процессы организуют информационные различия» . Отсюда следует отказ от субстанциального понимания сознания, души и «я». Опыт оказывается не внутренним театром субъекта, а информационно-термодинамическим режимом.

Сила этой части — в ее систематичности. Автор различает простые процессы и процессы с опытом: камень, река, молния или планетарная система изменяются, но не используют сохраненные различия как информационный ресурс для будущего поведения. Живые системы, нейронные сети, социальные институты и потенциально искусственные системы могут реализовывать более сложные формы различающего опыта. Это ведет к смелому этическому выводу: моральная значимость зависит не от биологического субстрата, а от сложности различающего опыта. «Материал реализации не релевантен, релевантна организация процесса» . Здесь Педдер оказывается близок современным дискуссиям о сознании животных, ИИ и проблеме других умов, но интерпретирует их в пессимистическом ключе: чем сложнее опыт, тем больше способность страдать.

Третья часть разворачивает этические следствия. Если создание новых носителей интереса означает создание новых центров страдания, то репродукция становится не нейтральным биологическим фактом, а этической проблемой. Раздел «Непрожитая жизнь» строится вокруг мысли, что развитое сознание, достигнув способности понять собственное положение, восстает против процесса, частью которого является. Антинатализм у Педдера — не просто аргумент о вреде рождения, а космическая форма отказа от участия в энтропийной машине. Однако автор не романтизирует эту позицию: он показывает ее хрупкость, эволюционную обреченность и социальную маргинальность. Если антирепликационные установки распространяются, их носители исчезают из будущего генофонда и культурной преемственности, тогда как репликационные установки воспроизводятся. В этом смысле антинатализм оказывается внутренне трагичен: этически он может казаться автору наиболее честным, но биологически он самоисключается.

Раздел о парадоксе Ферми продолжает эту линию: возможно, разумные цивилизации, достигнув зрелого понимания страдания, прекращают экспансию или самовоспроизводство. Это остроумная гипотеза, хотя скорее спекулятивная, чем доказательная. Критика экологического императива также вытекает из общей логики книги: сохранение жизни не является самоочевидным благом, если жизнь есть умножение страдания. При этом автор отвергает промортализм и нигилизм в грубом смысле: он не призывает к насилию, уничтожению или активному причинению смерти, а скорее предлагает этику минимизации вмешательства. Его позиция ближе к отрицательной этике сострадания, но без метафизики личности и без надежды на искупление.

Четвертая часть особенно значима для богословского клуба, потому что здесь автор обращается к антирепликационным установкам в христианстве и будущему христианской этики. Он видит в аскетических, монашеских и эсхатологических мотивах христианства элементы отказа от репликационной логики мира. Безбрачие, ожидание конца века, подозрение к плотскому порядку, предпочтение Царства Божия земному продолжению рода — все это действительно присутствует в христианской традиции. Но богословски здесь требуется важное различение, которое у Педдера остается недостаточно разработанным. Христианская аскеза не есть ненависть к бытию как таковому и не есть метафизический антинатализм. Она исходит не из убеждения, что творение является ошибкой, а из веры, что падший порядок мира нуждается в преображении. Монашество не отменяет благословения творения, а свидетельствует об эсхатологическом первенстве Царства. Поэтому попытка сблизить христианскую аскетику с антирепликационной этикой продуктивна как провокация, но рискованна как историко-догматическая интерпретация.

Пятая часть возвращает рассуждение к человеческому. В «Экономическом пессимизме» автор показывает экономику как частный случай космического пессимизма: борьба за ресурсы, эксплуатация, неравенство и утопии прогресса укоренены не только в социальных формациях, но в конечности энергии, биологии и энтропии. Он пишет, что «любая экономическая утопия, претендующая на освобождение от этих законов или их “честное” распределение, изначально является разновидностью самообмана» . Это сильный антиутопический аргумент против наивной веры в окончательное социальное устройство. Но он же показывает предел авторской редукции: экономика у Педдера почти полностью поглощается физикой и биологией, тогда как богословская социальная мысль видит в хозяйстве также сферу дара, справедливости, греха, покаяния и служения.

В разделе «Бессмысленность или бытие смерти» и в эпилоге книга достигает своей наиболее мрачной концентрации. Автор утверждает, что объективно трагическое — это разрушение самой возможности борьбы. «Реальность, которую мы видим, есть становление бытия через непрерывное умирание», а различающий опыт оказывается механизмом, через который Вселенная ускоряет собственное разрушение . Финальная мысль «нас нет» завершает демонтаж субъекта: нет автономного «мы», нет устойчивого «я», нет внутреннего наблюдателя, который мог бы встать вне процесса и оценить его. Есть только временные конфигурации, которые принимают себя за личности.

Наибольшая сила книги — в интеллектуальной смелости и системности. Педдер не ограничивается литературным пессимизмом или эмоциональной риторикой отчаяния; он пытается построить цельную философскую модель. Его достоинство также в том, что он не продает пессимизм как духовную терапию. Напротив, он последовательно разоблачает любые практики «принятия» как формы утешения. В этом отношении книга полезна пастырям, богословам и христианским интеллектуалам именно как вызов. Она заставляет заново продумать, что христианство на самом деле говорит о страдании, смерти, творении, личности и надежде. Для студентов богословия эта книга может стать упражнением в различении между трагическим реализмом и онтологическим отчаянием; для пастырей — напоминанием о том, что поверхностная апологетика плохо выдерживает столкновение с радикальным опытом бессмысленности; для мирян, ищущих интеллектуальных ответов, — тяжелым, но честным знакомством с одним из предельных вариантов современного пессимистического мышления.

Главная слабость книги заключается в том, что ее антиметафизическая установка сама становится метафизикой. Автор отказывается от субстанций, целей, личности и трансцендентного смысла, но его «процесс», «энтропия», «распад» и «Вселенная» начинают выполнять функцию предельных объяснительных категорий. Кроме того, переход от физического описания к этическому выводу не всегда достаточно обоснован. Из того, что жизнь участвует в энтропийных процессах, еще не следует, что ее моральное значение исчерпывается страданием и ускорением распада. Богословски наиболее спорно то, что автор почти не оставляет места для онтологии дара. Христианство не отрицает трагедию мира, но видит ее в свете творения, грехопадения, воплощения, креста и воскресения. Для Педдера крест без воскресения становится универсальной структурой реальности; для христианства же крест раскрывает не только глубину страдания, но и победу Бога над смертью.

Именно поэтому рецензируемая книга ценна не как руководство к мировоззрению, а как серьезный оппонент. Она задает вопросы, от которых нельзя отмахнуться: что такое личность, если сознание процессуально? что значит благость творения перед лицом страдания животных, детей, будущих поколений? имеет ли этика право создавать новых носителей боли? не является ли большая часть религиозной речи психологической защитой? Ответ христианского богословия не может состоять в простом отрицании этих вопросов. Он должен быть глубже: показать, что личность не сводится к психологическому «я», что творение не тождественно падшему порядку, что надежда не является техникой самоуспокоения, а воскресение не есть оптимистическая метафора, но центр христианского исповедания. В этом смысле «Процессуальный пессимизм» — книга опасная, тяжелая, местами чрезмерно редукционистская, но интеллектуально значимая. Она не столько разрушает христианскую надежду, сколько проверяет, является ли эта надежда подлинной, или же мы давно подменили ее утешительной риторикой.