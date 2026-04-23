Обзор книги «Псы Актеона. Магические истоки связей с общественностью (PR) и современных медиа» Маурисио Лосы

Перед нами произведение, которое по своему характеру и интеллектуальному размаху выходит далеко за пределы обычного исследования в области медиа или социальных наук. «Псы Актеона. Магические истоки связей с общественностью (PR) и современных медиа» Маурисио Лосы — это текст, который одновременно можно назвать философским трактатом, культурологическим исследованием, исторической реконструкцией и, в некотором смысле, провокационным манифестом. Уже в аннотации заявлена основная идея книги: современная психология, реклама и медиа восходят не столько к рациональному прогрессу, сколько к магическим практикам эпохи Возрождения, к искусствам воздействия на воображение и желания человека.

С первых страниц предисловия становится ясно, что автор не стремится к нейтральности. Он вступает в дискуссию с самой идеей модерности, с представлением о том, что современный мир является результатом победы разума над мифом. Напротив, Лоса утверждает, что под поверхностью рациональности продолжают действовать древние, почти архаические механизмы — только теперь они приняли новые формы, стали более тонкими и незаметными.

Именно эта мысль становится центральной.

Современность — это не разрыв с прошлым.

Это его трансформация.

Особенно важно, что автор опирается на идеи Йоана Кулиану, который рассматривал магию как предшественницу психологии и медиа. Лоса развивает этот тезис, показывая, что механизмы воздействия на массовое сознание — будь то реклама, пропаганда или PR — имеют глубокие корни в оккультных практиках управления воображением.

Это один из самых сильных и одновременно самых спорных тезисов книги.

Он меняет саму рамку понимания медиа.

Они перестают быть нейтральными инструментами.

И становятся формами власти.

Одной из ключевых особенностей книги является её историческая глубина. Автор проводит читателя через несколько эпох: от античной магии и неоплатонизма, через Возрождение, к психоанализу и современной медийной культуре.

Это путешествие не линейно.

Это сеть связей.

Автор показывает, как идеи трансформируются, возвращаются, принимают новые формы.

Особенно интересно, что он вводит понятие «магической системы», которая проявляется в разных исторических контекстах.

Это позволяет увидеть историю не как последовательность событий, а как повторяющийся процесс.

Не менее важной является тема манипуляции. Лоса различает два типа систем воздействия:

жёсткие, связанные с насилием и контролем (например, инквизиция),

и мягкие, основанные на желаниях, образах и воображении.

И именно второй тип, по мнению автора, оказывается более эффективным в современном мире.

Это важное наблюдение.

Оно объясняет, почему в демократических обществах власть не исчезает, а лишь меняет форму.

Особое место в книге занимает анализ мифа об Актеоне.

Этот миф становится не просто литературным примером.

Он превращается в модель.

В метафору.

Актеон — это человек, который, стремясь увидеть истину (Диану), оказывается разрушенным собственным желанием.

Это мощный образ.

Он иллюстрирует идею, что желание и знание неразделимы.

И что попытка овладеть истиной может привести к утрате себя.

Особенно интересно, что автор связывает этот миф с понятием эроса.

Эрос здесь — не просто любовь.

Это сила.

Движущая.

Связывающая.

Манипулирующая.

И именно через эрос, по Лосе, осуществляется воздействие на сознание.

Это делает книгу глубоко философской.

Она говорит не о медиа.

А о природе желания.

Не менее важной является критика современного общества.

Автор утверждает, что мы живём в мире «псевдореальностей», созданных медиа.

Это сильное утверждение.

Оно сближает книгу с идеями Ги Дебора и теорией общества спектакля.

Но Лоса идёт дальше.

Он утверждает, что эти псевдореальности имеют магическую природу.

Они не просто искажают реальность.

Они создают её.

Стиль книги заслуживает отдельного внимания.

Он сложный.

Насыщенный.

Интеллектуально плотный.

Автор активно использует философские и культурные отсылки.

Это делает текст трудным для восприятия.

Но одновременно — чрезвычайно богатым.

Сильной стороной книги является её оригинальность.

Она предлагает новый взгляд на привычные явления.

Кроме того, она обладает высокой концептуальной глубиной.

Однако книга не лишена и недостатков.

Её аргументация иногда выглядит спекулятивной.

Некоторые связи кажутся натянутыми.

Кроме того, её сложность может оттолкнуть неподготовленного читателя.

Что касается отзывов, такие работы обычно вызывают полярные реакции.

Одни воспринимают их как блестящую интеллектуальную провокацию.

Другие — как излишне усложнённую теорию с недостаточной эмпирической базой.

В академической среде книга может быть оценена как интересный вклад в культурологию и теорию медиа, но не как строгая научная работа.

В итоге «Псы Актеона» — это книга, которая не даёт простых ответов.

Это текст, который заставляет пересмотреть привычные представления.

И, пожалуй, его главная ценность заключается в том, что он показывает: современный мир, каким бы рациональным он ни казался, по-прежнему управляется силами, которые мы привыкли считать принадлежащими прошлому — силами желания, символа и воображения.