Полюхович - Лик Моторолы - Как иконы стали оружием в войне против Украины

Во главе "святого" кремлевского спецназа стоит Его Императорское Величество Николай II Романов

Украинская православная церковь Московского патриархата - едва ли не самый эффективный инструмент Кремля как по удержанию Украины в своей политической, культурной и духовной орбите, так и в продвижении идей "русского мира" в целом. Немаловажную роль в этом играет внушительный отряд очень специфических московских святых. Военный термин здесь употреблен преднамеренно - эти святые такие же бойцы гибридной войны, как "Стрелковы" с "Мотороллами". Более того: их пути периодически пересекаются.

Стартовав в Печерской Лавре "крестный ход" черносотенцев из "Союза русского народа" шагает по Киеву. Над головами - имперские черно-желто-белые флаги, в руках - "иконы" с Николаем II. 2012-й

Во главе "святого" Кремлёвского спецназа стоит Его Императорское величество Николай II Романов, скромно именовавший себя "хозяином земли Русской", но в народе прослывший "Кровавым". Его "иконами" можно любоваться практически на всех массовых мероприятиях, проводимых УПЦ Московского патриархата. Этот "святой" давно стал своеобразным опознавательным паролем "свой-чужой". Если кто перекрестился на портрет батюшки царя и отбил поклон - "свой", московский, "каноничный"... А скривился, как от лимона - никак раскольник-филаретовец, униат, а то и вообще атеист. Одним словом, "украинствующий".

Николай Кровавый

Русские цари являются издревле покровителями

православных христиан в других государствах.

Иоанн Шанхайский

Процесс канонизации последнего российского императора по времени полностью накладывается на период кардинального изменения внутренней и внешней политики России. Если в начале 90-х годов наши соседи еще кое как пытались строить демократическое общество (или делали вид, что пытаются), то со второй половины 90-х в РФ все сильнее стали звучать традиционные для России авторитарные и имперские нотки.

Кремлю тут же понадобилось освящение нового курса чем-то высоким, скрепным и, не побоимся этого слова, духовным. Последний российский император как никто другой годился в качестве знамени возрождения империи. Как, впрочем, и для продвижения идей святости кремлевских властей.

В 1996-м специальная Синодальная комиссия вынесла положительный вердикт относительно канонизации Царственных мучеников, но на Архиерейском соборе РПЦ 1997-го решение о "прославлении" продавить не получилось - часть епископов высказались категорически против, а абсолютное большинство заняло выжидательную позиции. Решение о канонизации Николая Кровавого Архиерейский собор РПЦ принял только в августе 2000-го. Несколькими месяцами ранее, в мае, президентом России стал Владимир Путин.

Киев, июль 2012-го. Сторонники "русского мира" с "иконами" Николая II протестуют против "евросодомии"

В церковном "табеле о рангах" царь и его семейство получили довольно низкий чин "страстотерпцев". Заблаговременно написанные "иконы" уже активно "мироточили" и гастролировали по городам и весям бывшей Российской империи. Вот как описывает пребывание такой "иконы" на Винничине в 2000-м пресс-секретарь черносотенного Союза православных граждан Кирилл Фролов: "Везде, где побывала икона... рефреном звучало: почему и кто разделил наш триединый русский народ? Безусловно, это было покаянием и в попустительстве каинову братоненавистническому делу "самостийщины"".

Наталья Поклонская ("Няша") с любимой "иконой"

Но это были дела давно минувших дней. Есть факты и посвежее. Наиболее знаменитым и почитаемым образом Николая II среди подданных патриарха Кирилла является так называемая "Надымская Царственная казачья Чудотворная мироточивая икона". Ее освятили 17 июля 2003-го в храме Св. Петра и Павла Свято-Троице-Сергиевой Лавры в день 85-летия расстрела царской семьи. "Икона" 175 на 210 см и весом в два центнера!

Прославилась она прежде всего тем, что заказавший ее изготовление некий Сергей Кришталь, называющий себя атаманом "Надымского казачьего округа" и "казачьим полковником", выхлопотал у патриарха Алексия II "высочайшее благословение" сопровождать образ с Крестными ходами по всей России и за рубежом. Для "атамана" и его "казаков" хождение с "иконой" превратилось в выгодный гешефт - работать не надо, всюду привечают и щедрые пожертвования льются рекой в карманы. Только по состоянию на 2014-й Кришталь с казаками и "иконой" накрестоходили (по их словам) 450 тыс км. Правда, до самого Надыма, небольшого городка на Ямале, "надымская икона" так ни разу и не добралась.

Ношение "Надымской иконы" по просторам России

Были довольны и кураторы: правильная идеология на принципах самоокупаемости продвигается в массы, а в "проблемные точки" под прикрытием "цареносцев" всегда можно доставить нужных людей.

В самые горячие дни Революции Достоинства "надымскую икону" даже привозили в Киев. Некая Маргарита Зайдлер (Мария Кемпфер) писала: "С 31 января по 3 февраля [2014 г.] по благословению наместника Киево - Печерской Лавры митрополита Павла, в Успенском Соборе ...пребывала для поклонения чудотворная икона святого Царя - мученика Николая II. За это время множество православных верующих приложилось к чудотворной иконе, вознесло свои молитвы к святому Царю... По благословению Владыки Павла один лаврский священник... 3 февраля служил молебен об умиротворении враждующих и прекращении смут перед иконой св мученика Николая II в храме преподобного Антония в Ближних Пещерах. После этого мы отправились на автомобильный Крестный Ход с чудотворным образом ("икону" прикрепили на крыше автомобиля - авт.) вокруг мятежного центра города, на что также получили благословение владыки Павла. Участвовали в нем и два представителя ОО "Народный Собор Украины".

Митрополит Павел и "атаман" Кришталь во время гастролей "иконы" Николая II в Киеве, февраль 2014-го

А далее раскрывается главная суть "гастролей" портрета русского царя: "...Особенно помогает святой Царь-мученик отражать вражескую интервенцию в горячих точках. Чудотворная икона побывала на линии фронта во время Грузино-Абхазской войны и в Косове. Где прошла икона, враг не смог ступить!"

Православная активистка Маргарита Зайдлер (Мария Кемпфер)

В это же время в той же Печерской лавре выставлялись и привезенные российским "православным олигархом" Константином Малофеевым так называемые "Дары Волхвов". Как считают искусствоведы и историки, эти "дары" - поздняя византийская подделка.

Упомянутый Малофеев в феврале-апреле 2014-го был главным спонсором массового приезда российских "казаков" в Крым. Да и события на Донбассе не обошлись без его внимания. По сообщениям российских СМИ Игорь Стрелков (Гиркин) выполнял в принадлежавшей Малофееву компании "Маршалл Капитал" функцию "безопасника", а первый "премьер-министр ДНР" Александр Бородай в течение долгого времени работал представителем малофеевского инвестиционного фонда.

Стрелков, кстати, тоже успел засветился во время пребывания т.н. "Даров Волхвов" в Киеве.

Атаман Кришталь вручает террористу Игорю Стрелкову (Гиркину) копию "Надымской иконы" царя Николая Кровавого

Из контролируемой Московским патриархатом Печерской Лавры Стрелков перебрался в Крым, где принял активное участие в аннексии полуострова, а позже организовал нападение на Славянск, с которого собственно, и началась война на Донбассе. Со Стрелковым в Крым, а потом на Донбасс перебрались почитатели "святого" Николая Кровавого Мария Кемпфер и председатель правления вышеупомянутого движения "Народный собор" Украины Игорь Друзь.

Священник Московского патриархата благословляет террориста Игоря Гиркина на войну с Украиной

Это были не последние гастроли "Надымской иконы" в Украине. В 2018-м ее привезли в Луганск - по благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана там состоялся Крестный ход памяти "Святых Царственных страстотерпцев".

Корреспондент ИА "Новороссия", так пишет о событии: "Память о Государе, о Царской семье - очень важная часть русской идентичности. Показательно, что ненависть к Царственным Страстотерпцам проявляют люди, чья русская идентичность замещена какой-либо другой, например, украинской, (...) - рассказал прихожанин храма святых мучеников Гурия, Самона и Авива Алексей Селиванов. Последние годы показали, что выходившие на крестные ходы в Царские дни, чаще всего, оказывались верными [России] до конца. Киевляне, харьковчане, одесситы, выходившие в своих городах с иконами Государя, первыми присоединились к ополчению Донбасса".

В ситуации с нарочитыми и показушными причитаниями за расстрелянным царем-батюшкой на самом деле никакой жалости за убиенными нет. В России и без Николая II хватает "помазанников", умерших не своей смертью. Достаточно вспомнить Петра III, угробленного по приказу собственной жены, или Павла I, убитого с ведома сына. Или Александра II, приконченного "народовольцами". Но их, почему-то, не вспоминают.

Серафим Саровский - любимый святой кровавого царя

Активная медийная "раскрутка" преподобного Серафима Саровского началась одновременно с подготовкой к канонизации Николая II. В свое время автор поинтересовался у одного знакомого священника, чем этот Саровский эдаким особым знаменит? Тот хмыкнул: "Да ничем собственно...". На следующий вопрос: "Тогда почему?", - священник только пожал плечами: "Модный..."

Действительно, ничем особым Серафим Саровский не прославился. Был монахом, стал отшельником и вел праведную жизнь. Все остальные чудеса, связанные с его именем, ничем не подтверждены, а самые знаковые, как и предание, что к Серафиму Саровскому тайно приезжал-де советоваться сам император Александр I, - давно опровергнуты. Это был очень праведный и истово верующий человек, но не более. В лучшем случае ему светила роль малоизвестного местного святого.

Крестный ход возле Почаевской Лавры. Изображения Серафима Саровского и Николая II

В РПЦ очень не любят вспоминать о том, как Серафим Саровский был канонизирован. Известно, что супруга Николая II императрица Александра Федоровна увлекалась мистикой и окружала себя всякими схимниками, отшельниками, юродивыми, прорицателями и прочими шарлатанами. Одна история с Григорием Распутиным чего стоит! Мало кто знает, что у "старца" был предшественник - некий французский проповедник Низье Филипп. Во Франции вокруг Низье образовалась целая секта, считающего его воплощением самого Иисуса Христа. Влияние этого пройдохи на императорскую семью было огромным. В июле 1902-го император записывает в дневнике "Мр. Philippe говорил и поучал нас. Что за чудные часы!". Но после того, как агенты МВД представили отчет о подозрительной деятельности шарлатана, царь был вынужден выслать Низье обратно во Францию.

Пока еще неканоническая икона Григория Распутина, но в России очень сильное движение за канонизацию "друга царской семьи"

Прощаясь с царицей Низье сказал, что долгожданного наследника ей поможет родить умерший 70 лет назад отшельник Серафим Саровский. Царская семья тут же потребовала от обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева немедленно канонизировать Саровского. Специальная комиссия вскрыла могилу Серафима - вместо нетленных мощей там лежали обычные кости. Несмотря на то, что все члены Священного Синода не одобряли канонизации, открыто выступить против императора никто так и не осмелился.

В июле 1903-го при огромном стечении народа состоялись "Саровские торжества". Главная служба в связи с открытием мощей преподобного совершалась в Сарове 19 июля, в день рождения Серафима, в присутствии императора, его супруги и иных членов императорской фамилии. В лояльной царю прессе эта канонизация была подана как яркий пример единения власти с народом. Мол, народ почитал Святого Старца, а царь-батюшка сделал все, чтобы, чтобы официально признать Серафима Саровского святым.

Спустя год святой действительно подарил царю наследника - больного гемофилией Алексея.

В нынешней России культ Серафима Саровского популяризируется по той же причине, что и до революции. Если "святой" Николай Кровавый - это сакрализация кремлевской власти и возрождения Империи, тот Серафим Саровский - сакрализация единства российской власти и народа. В условиях Украины это еще и сакрализация именно российской власти. Плюс постоянное напоминание: святость может исходить исключительно из России.

Матрона Московская - русская "Ванга"

Сегодня Святая блаженная Матрона Московская - одна из самых известных и почитаемых в РПЦ православных святых. Слепая от рождения, а затем еще и парализованная Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881-м в деревне Себино Тульской области. Большую часть жизни прожила в Москве, ютясь в квартирах знакомых, и умерла в 1952-м. В 1999-м была канонизирована РПЦ как местночтимая святая Московской, а затем Тульской епархии. В 2004-м Матрона причислена к лику общецерковных святых РПЦ.

О жизни и "чудесах", творимых Матроной, главным образом известно из "Сказания о житии блаженной старицы Матроны", составленного Зинаидой Ждановой, в доме которой Матрона прожила, по разным данным, от 5 до 8 лет. Сочинение, мягко говоря, очень спорное. Тем не менее, откорректированный вариант книжки лег в основу официального жития этой святой.

Если судить о житии святой по упомянутом "Сказании", то Матрона выступает скорее в роли сельской колдуньи или жрицы вуду, где христианство тесно переплетено с языческими традициями и верованиями. Вот, к примеру, история: "Одну больную привезли, порченая была. Матрона ей рукой по голове водит, другой рукой крестит, а сама читает. Больную вырвало в таз - враг вышел, ящерица с рожками, и кружит по тазу. Мать плеснула в таз кипятку - ящерица сдохла, она ее в туалет спустила. А Матрона потом сказала: "Надо было ее посадить в баночку и закрыть крышечкой - ведьма бы сама и пришла". Любопытный факт: при жизни Матрона никогда не надевала платок. Даже на молитву. В этом ключе иконы со старицей в белом платочке выглядят весьма забавно!

На самом деле Матрона принципиально не носила платки

Сегодня культ поклонения мощам Матроны превратился для РПЦ как в очень прибыльный бизнес, так и в важный идеологический рычаг. Речь о легендарной встрече Матроны Московской и Сталина.

Встреча со Сталиным якобы произошла в Сокольниках, в летней пристройке при церкви Тихона Задонского, когда немецкие войска уже стояли под Москвой. Рассказывают, что в этот момент в церковном дворике около двух десятков страждущих ожидали встречи с блаженной. Вдруг пришли люди в форме и попросили всех разойтись, после чего здесь проявился сам товарищ Сталин со своим неизменным секретарем Александром Поскребышевым. Оба они зашли к будущей святой, но через минуту Поскребышев вернулся во двор, а Сталин остался наедине с блаженной. По одной из самых распространенных версий Матрона сказала отцу народов: "Красный петух победит. Победа будет за тобой. Ты один из начальства не покинешь Москву".

Икона с изображением Матроны Московской, благословляющей Сталина

Есть и другая версия. "К Матронушке в комнату в Староконюшенном переулке на Арбате приезжал осенью 1941 сам Сталин. Ему рассказали, что живет в Москве блаженная прозорливица старица Матрона, которая своими молитвами город держит, врагу в него войти не дает. Вот Сталин и пошел испрашивать совета, не сдать ли ему, как Кутузову, Москву. По легенде, Матронушка благословила его собраться с духом и силами... Она маленьким своим пухлым кулачком постучала вождя всех времен и народов по лбу и сказала: Москву не сдавай, думай-думай, а как придет Александр Невский, так всех за собой и поведет... Все наше воинство небесное тебе помогает. Красный петух черного заклюёт. Помогут тебе рассеять тучи сатанинские".

Хотя официально РПЦ и отрицает историю встречи Матроны Московской со Сталиным, неофициально эта байка и далее массово распространяется среди паствы. Здесь не только сакрализация кремлевской власти, но важная для Кремля тема "деды воевали" - культ Победы сегодня едва ли не самая главная скрепа российской идеологии. Да и само имя Матрона Московская указывает, в каком направлении нужно бить поклоны.

"Святой" каратель

"Святой" Евгений Родионов является солдатом РПЦ и России в самом прямом смысле слова. Если отбросить мишуру, то "житие" этого "святого" довольно традиционно для многих российских парней, во имя имперских амбиций Кремля ставших "грузом 200".

"Икона" Евгения Родионова. Подарок российских пограничников террористам "ЛНР"

Родился Евгений в дремучей глубинке. Закончил 9 классов школы, работал, был призван на срочную службу. Через полгода после присяги был направлен на Кавказ, где вскоре попал в плен к чеченским боевиками. Командование тут же объявило его дезертиром - поисками будущего "святого" занималась исключительно его мать.

Потом ей кто-то рассказал историю, что чеченцы предложили ее сыну отречься от веры и снять с себя крестик. Он якобы отказался, за что и был обезглавлен. Мать опознала его именно по этому крестику. При чем она так и не знает точно, требовали ли от сына перейти в ислам.

Об Евгении Родионове, скорее всего, забыли бы. Но тут Кремлю срочно понадобилось хоть как-то освятить грязную колониальную войну.

Один из авторов идеи канонизации "святого" солдата Сергей Шаргунов рядом с Александром Захарченко

Одним из главных инициаторов "прославления" несчастного Евгения стал председатель комитета "За нравственное возрождение Отечества", настоятель храма святителя Николая в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов. Автором идеи, скорее всего, стал его сын - известный российский пропагандист и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Этот персонаж вместе с писателем Захаром Прилепиным является шеф-редактором полуфашистского интернет-издания "Свободная пресса".

Харьков, часовня, посвященная российскому солдату Евгению Родионову. Чин освящения в 2008-м совершил викарий Харьковской епархии УПЦ (МП) епископ Изюмский Онуфрий

В Украине священники Московского патриархата активно пропагандируют "святого" российского солдата в своих храмах. Если верить российской Википедии, то: "На Украине у священника Вадима Шкляренко из Днепропетровска мироточил образ Евгения Родионова. "Миро светлого цвета, с легким запахом хвои".

23 августа 2008-го в Харькове освящен новопостроенный храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" и в память подвига веры воина-мученника Евгения Родионова и иже с ним убиенных [российских] воинов. Также образ Евгения в полный рост расписан в храме святого мученика Иоанна Воина, который располагается на территории Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Весьма любопытно, красуется ли эта "икона" в харьковском храме и сегодня. А если красуется, то как относятся к такому прославлению солдата вражеской армии курсанты-танкисты, как, впрочем, и руководство Военного института танковых войск.

Кроме того, как неоднократно сообщали СМИ, детские книжечки-раскраски о подвигах "святых" русских солдат активно продаются и в "иконных лавках" Почаевской лавры.

Детская раскраска из Почаевской Лавры

Почитаем "святой" Евгений и среди террористов ОРДЛО. В январе этого года российские пограничники привезли в "ЛНР" коллекцию "икон" Евгения Родионова. Во время церемонии передачи присутствовали священники Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, которые отметили это "святое" дело торжественным молебном. Позже эти "иконы" передали во все подразделения т.н. "Службы пограничной охраны МГБ ЛНР", чтобы они помогали боевикам в их "святом" деле войны против Украины.

Луганск. Священники Московского патриархата вместе с боевиками незаконных вооруженных формирований молятся над "иконой" российского солдата

Можно предположить, что в ближайшее время сторонники Московского патриархата получат новых "святых". Например, убийцу и многоженца Арсения Павлова "Мотороллу" - его "икона" уже написана, но еще не мироточит.

"Святой" Арсений Московским патриархатом пока не канонизирован, но икона уже есть

Скорее всего "святым" станет и Александр Захарченко. У последнего "иконы" пока нет, но уже есть первое "чудо". Как сообщили контролируемые пособниками оккупантов СМИ, "в момент взрыва, который унёс жизнь руководителя ДНР Александра Захарченко, на Саур-Могиле треснуло стекло иконы Божией Матери, привезённой из России".