Понятия «народ», «арийцы», «семиты» и «хамиты» уже неоднократно освещались мною по разным поводам в разных моих трудах. Но важность связанных с ними проблем подвигла меня посвятить им ещё и отдельную статью.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - О понятиях «народ», «арийцы», «семиты» и «хамиты»

Прежде всего хочу заметить, что все они, - признаётся это или нет, - исходят из Священного Писания, которое, будучи отвергнуто мирской наукой, тем не менее оставило глубокий след почти во всех её областях. Толкуемые верно или неверно, понятия эти присутствуют прежде всего в языкознании, которое позаимствовало из него множество названий и так или иначе подтверждает его сообщения. В частности, объективный анализ языков ясно показывает общность корней их основных слов и понятий, что в свою очередь свидетельствует об исходе всех их, - пусть даже относимых к разным языковым семьям, - из некогда единой основы, распавшейся в результате её дробления и видоизменения.1 Этот факт подтверждает обоснованность библейской притчи о Вавилонском столпотворении, согласно которой, прежде единый Божий язык разбился на множество языков, число которых, впрочем, с тех пор не перестаёт умножаться, создавая сообщества, которые на земле называются народами. Причина этого нескончаемого умножения языков и народов кроится в постоянном процессе распада каждого из них, при котором образуются всё новые языки и народы. А распад этот обусловлен наличием в каждом из них представителей по большому счёту двух враждебных духов, которые находятся в постоянной борьбе друг с другом. Это дух созидания, добра и справедливости и противоположный Ему дух разрушения, зла и несправедливости. Уже сам факт их присутствия свидетельствует о том, что по сути в мире обитает не множество народов, а всего лишь две категории сообществ, отличающихся друг от друга по духу. Это сообщество созидателей и сообщество разрушителей. На земле они не имеют названия, ибо земные народы объединены не по духовному, а по этническому или территориальному, или языковому, или политическому признаку без учёта духовной принадлежности или мировоззрения их отдельных представителей. Тем не менее каждое из этих земных объединений, которые принято называть народами, воспринимается как единое целое, хотя ни общность языка, ни общность территории, ни принадлежность к одному этносу, ни даже общность религии не обеспечивают их единства, ибо внутри этих так называемых народов неизменно одни созидают жизнь и сообщество, а другие разрушают их.

Отсутствие в них внутреннего, духовного единства, таким образом, противоречит целостности понятия «народ» . В этом основная причина того, что общепринятого международным сообществом чёткого определения понятия народ до сих пор не существует. А то, что называют народами, с духовной точки зрения представляет собой сборища, сформировавшиеся или по этническому, или по территориальному, или по языковому, или по политическому признаку. Иначе говоря, именуя себя народами, они по сути ими не являются. Скорее, они представляют собой искусственные образования, склонные к саморазрушению или дроблению. Поэтому существование таких «народов»/сборищ камуфлятивно, сравнимо с потёмкинскими деревнями, представляющими собой то, чего на самом деле нет. Красота их обманчива и недолговечна, ибо, не имея единого мировоззрения, они чреваты предательствами и убийствами и подобны многоглавому дракону, головы которого кусают друг друга до полного взаимного истребления. Земная судьба этих сборищ зависит от преобладания в них представителей того или другого духа. Но даже когда в них доминирует дух добра, всё равно у них нет стойкого мира, ибо его так или иначе нарушают представители зла, пусть даже по числу своиму составляющие меньшинство.

Наоборот, исконное, или подсознательное, понятие народ предполагает единство не по плоти или территории, или языку, и пр. (ибо всё это временно и иллюзорно), а единство по духу, причём, естественно, не по разрушительному духу, носители которого не способны на настоящее единство, а по духу созидательному, который есть дух Творца, Создателя Жизни, плетущего её ткань на основе взаимосвязи и взаимозависимости каждой из составляющих её нитей или сутей, то есть на основе взаимной любви, уважения и справедливого отношения ко всем без исключения представителям творения. А это в свою очередь предполагает также единодушие, ибо единство духа невозможно без единства душ. Апостол Павел в своём следующем пожелании, фактически, в двух словах характеризует значение понятия народ, говоря: «будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». (Фил 2: 2-3) - Иначе говоря, в основе мировоззрения « народа по сути» лежат истины, которые являются столпами, поддерживающими жизнь всего творения, а именно: любовь и смиренномудрие. Обладающий ими народ внутренне согласен, подобно телу человеческому, снабжённому и руководимому единственной головой.

Но после Вавилонского столпотворения, когда в строение Божие вмешалось зло, этот народ как таковой перестал существовать на земле, ибо представители его смешались по плоти с носителями духа зла, и с тех пор, подобно Еве, порождают Каинов и Авелей, между которыми нет и не может быть согласия, ибо они взаимоисключающи, как добро и зло, как правда и ложь и т.п.. Так на смену народу пришли сборища, не по праву называющие себя народами.

Библейская Книга Чисел, фактически, противопоставляя этот исчезнувший народ Божий земным сборищам, так характеризует его:

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10)

Из этих слов видно, во-первых, что народ Божий не числится среди земных народов, то есть что он не определяется ни по плоти, ни по территории проживания, ни по языку ; и во-вторых, что он состоит исключительно из праведных душ. Последние, живя во всех земных народах-сборищах как часть их, вместе с тем отличаются от общей массы своим исконным правдивым духом, благодаря которому в то же время составляют ещё и часть другого, невидимого духовного сообщества добра, которое находится над земными народами-сборищами. Так что вышеотмеченное отсутствие чёткого представления о понятии «народ» обусловлено также непониманием или пренебрежением истин, на которых зиждится жизнь и с которыми нас знакомит Священное Писание.

А непонимание этих истин жизни или пренебрежение ими приводит к искажению и многих других, связанных со Священным Писанием и исходящих из него понятий, таких, например, как арийцы (иафетяне) и семиты , которые то ли по невежеству, то ли злонамеренно противопоставляются друг другу, тогда как по сути составляют единое целое, подобно духу и душе . Для пояснения сказанного рассмотрим сначала, кто такие арийцы, откуда произошло это слово и что оно означает.

Известно, что земная наука связывает их с определённым индоиранским этоносом, носящим название арийцев. Считается, что из этого этноса исходят все европейские «народы», почему они и определяют себя как народы арийские. И хотя понятие арийский вполне справедливо понимается как благородный, определение народов-сборищ как арийских в корне неверно , так как оно не связано с исконным значением понятия ариец , которое, как я сказала выше, библейского, а не расового или исторического происхождения , как принято считать. И именно об этом свидетельствует тот факт, что ариец иначе называется иафетянином по имени сына Ноя Иафета.

Однако над причиной и сутью такого двойного названия мало кто задумывается. А она такова: библейский корень аr, как я показала это в моей книге «Загадочный Арарат», указывает на Отца Небесного и Его творение, также имеющее в своей основе тот же корень. Его мы прежде всего видим в самом названии горы Божией Арарат (Ар-ар-ат), с нагорьем которого связывается библейский рай, являющийся, согласно Бытию, делом рук Божиих а, следовательно, - «горой достояния Божиего» (Исх 15: 17). Мы видим этот корень также в слове Иерусалим ( Иеру/(ар) -салим), которым обозначается град Божий, иначе называемый также Ар иилем (Ис 29: 1). Но исконная суть этого корня обнаруживается в армянском слове Hair, которое означает Отец. Причём присутствие звука հ в нём указывает на духовность понятия, то есть на то, что изначально оно относилось к Отцу-Духу. Хотя со временем звук հ во многих языках редуцировался, оставив лишь корень air, значение слова мало изменилось и, указывая по сути на Дух Жизни, или Дух Животворящий, то есть на Отца (1 Кор15: 45), оно стало пониматься как воздух, воздушный, огненный- air, aire, aero, aerial, ardiente и т.д.

Так что, в действительности, арийцами являются носители именно Арийского, то есть Божиего Духа, названные так по имени Отца творения. Они были и есть духовно созидающие люди, которым по праву должно принадлежать правление миром. В этом истинный и неискажённый смысл слова аристократия, которое означает правление носителей Духа Божиего, то есть тех, кто призван заботиться не о своём личном благополучии, а о благополучии всего творения, как этого хочет его Отец, Который Свят. Следовательно, свят и ариец, почему и с незапамятных времён на подсознательном уровне понимался и понимается сегодня как благородный.

Однако на земле, где после грехопадения человека царствует дух лжи, это название узурпировано и сфальсифицировано толстосумами - поклонниками золотого тельца, а также правителями стран, стяжательский дух которых не имеет ничего общего с арийским, то есть все они являются носителями духа, противного Духу Творца и Жизни, - и поэтому не по праву называют себя аристократами.

Здесь важно обратить внимание ещё и на то, что быть «носителем» духа означает представлять собой некую форму, которая содержит в себе тот или иной дух. И, если дух этот принадлежит живому Богу, то и форма Его должна быть живой и духовной. Такая форма в Библии называется живой душой. Именно её взаимоотношению с духом и посвящена библейская притча о сыновьях Ноя .

Как я уже неоднократно писала об этом, из трёх сыновей Ноя лишь один представляет собой эту душу, то есть лишь один является собственно человеком. И это Сим. Тогда как Иафет и Хам олицетворяют двух борющихся между собой духов – один за жизнь Сима, а другой за смерть его, 2 в связи с чем после известных событий, раскрывающих суть сыновей Ноя, последний сказал:

«проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт 9: 25-27)

Если внимательно приглядеться к этим словам, станет очевидным, что Ной дважды благословляет Бога, ибо говорит: «благословен Господь Бог Симов». А потом раскрывает, кто именно является Богом Сима, сказав: «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых». Таким образом, мы видим, что Иафетом он называет Дух Божий, Который должен вселиться в Сима, то есть в душу человеческую, чтобы эта последняя приобрела образ и подобие Божие, то есть образ и

подобие Отца творения. А это значит, что под Иафетом подразумевается Сам Господь, Который есть Дух животворящий.

О том, что Иафет, действительно, является Господом, а не подобной Симу формой человеческой, как принято думать, свидетельствуют, кроме уже сказанного, ещё два момента. Во-первых, в аналогичном фрагменте из апокрифа «Книга юбилеев» он так и называется – Господом вместо Иафета: «Да будет прославлен Господь, Бог Сима, - читаем мы в нём, - и да вселится Господь в жилищах Сима!». 3

Как видим, имя Иафет в том же фрагменте повествования заменено словом Господь, что лишний раз подчёркивает тождественность этих понятий.

А во-вторых, об этом свидетельствует лингвистический и общебиблейский анализ двусложного имени Иафет, который показывает, что в основе его первого корня также лежит корень ар, хотя и в редуцированной форме.

Чтобы понять о чём здесь речь, обратим внимание на лингвистическое сходство его второго корня «фет» со вторыми корнями имён Е- ва , Ях- ве , Як- ов . Как выясняется, все они представляют собой деривации однго и того же протокорня xава – hava, haba, лежащего в основе имени Евы и означающего «живую душу». Но если мы зададимся вопросом, что или кто даёт вечную жизнь живой душе, то проявим в первом корне «Иа», «Я» и «Е» редуцированный звук «r»: Hair-(va/e), Аr-(vе) (сравните с русским Яро-вит), то есть Животворящий Дух Отца.

Всеми этими именами определяются, как Бог, так и сыны Божии. А согласно пророку Исайе, всё, исходящее от Бога, носит значение не только Сына Божиего, но и супруги, жены, помощницы Его - Евы, ибо, как говорит Господь устами пророка, «твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.» (Ис 54: 5)

Следовательно, все эти имена относятся к Сыну Божиему, Который одновременно как «помощник» Отца отождествляется с Евой, Его Женой, Невестой,4 причём Женой, Невестой вечноживущей, ибо, согласно Библии, Яхве (Yahve) говорит о себе: «Я есмь сущий» (Исх 3: 14), то есть вечный. Значит, так же следует толковать значение имени Иафет (Habet, Havet, Jafet). Но тождественность этих имён доказывает также аналогичное значение имени Иафет, сохранившееся в армянском слове Havet, означающем «вечный», и в персидском слове Have того же значения, которые, фактически, являются расшифровкой относящейся к Богу библейской тетраграммы YHWH, на русском языке звучащей как Яхве, а на иных языках - как Yahve, или Yehova. Это значит, что имена Иафет, Ях-ве Яр- ве, Иаков (Yаrov) и Ева относятся к Вечному. Первые два из них указывают на Арийский, то есть вечноживущий Животворящий Дух Божий, а Ева (hava) - на тот сосуд, который был приготовлен для этого Духа.

Но Ева пала, приняв в себя противоположный, несвойственный для неё дух зла, то есть в душе своей дала место духу Хама, проклятого отцом его Ноем. Однако после её очищения сосуд её будет восстановлен, и первый пример такого восстановления мы уже видели в лице Богородицы Марии, в отличие от Евы приявшей в себя Святой Божий, то есть Арийский, Дух, и родившей образ Отца Небесного в лице Иисуса Христа.

Таким образом, лингвистический анализ определений «арийский и иафетянский» также показывает, что это синонимичные понятия, определяющие Дух Божий (Господа) и Его носителя.

Но, к сожалению, под влиянием врага Божиего и человеческого эти определения, как уже было отмечено, стали приписываться без всякого основания сборищам, составленным или по этническому принципу, - то же, что по крови и плоти (которые, согласно апостолу Павлу , не наследуют Царствие Божие (1 Кор 15: 50)), или по территориальному признаку, или по языковому и т.д., - то есть рассматриваемым вне духовной составляющей, а, следовательно, искажённо.

Следствием подобного искажения является и искусственно созданное понятие семиты , которое, следуя такому же искусственному построению, можно было бы назвать словом евиты, ибо истинное значение и того, и другого слова - «человеки», или, вернее, «души человеческие», но не относящиеся к одной определённой земной расе, как принято думать, а принимаемые независимо от их принадлежности тем или иным земным расам. Я уже говорила, что в ряду сынов Ноя только Сим представляет собой духовную форму человека, созданную для «брака» с Богом, Который есть Дух Животворящий. Иначе говоря, Сим – это дом или храм, созданный Богом-Духом для собственного обитания на основе Его собственного образа и подобия. Если же в этой форме, или в этом доме (то есть в Симе) поселяется Хам, то форма эта или дом этот становится домом, или образом Хама, или Каина (которые, как лингвистически, так и по сути библейского текста, представляют собой одно и то же лицо). Таким образом, под Симом понимается Ева, приобретшая временно образ Хама. 5 Поэтому она порождает не только сынов Божиих, то есть арийцев, но и так называемых хамитов.

Как известно, понятие хамиты также исходит из той же библейской притчи о сынах Ноя и относится к духовным потомкам Хама – проклятого Ноем духа пересмешника и зла. В языкознании хамитской (по имени Хама) названа семья языков, принадлежащих народам восточной и северо-западной Африки, которая включает в себя такие языки, как древнеегипетский, эфиопский, чадский и берберский с их подразделениями. Но подобное определение этих языков также является следствием неверной трактовки библейского текста и, в частности, имени Хама , исходящей из неверных толкований предыдущих понятий, ибо, как уже было сказано, Хам, как и Иафет (или Арий), не представляет собой плотской расы, а является расой духовной, причём расой зла, противостоящей Иафету. Носители её в Библии называются сынами Каина. Слово хамиты почти не употребляется на земле, ибо их представители скрывают своё имя и правление. По су ти хамитом является тот же Сим, когда он исполнен преступным и лживым духом Хама (Ханаана, Каина), который убивает его (то есть душу человеческую). Именно поэтому, как мы видели выше, Ной проклинает его говоря: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих»

Обобщая сказанное, повторю, что в мире нет единого понятия народ, ибо Князь мира сего подменяет все понятия, в том числе и понятие Арийский, которое на самом деле относится не к земным народам, как это принято думать, а к отдельным людям, носителям Арийского духа, или к Народу Божиему, который отсутствует на земле, ибо нет на ней такого народа, представители которого сплошь были бы праведниками, впрочем, как и нет такого народа, который состоял бы целиком из носителей духа зла. Так что, если кому-то очень хочется называть себя Арийцем, или Сыном Божиим, пусть он сначала очистит своего Сима (или свою Еву), и примет в себя, и отразит собой Дух Творца, любящий всё, чему Он дал дыхание жизни, и лишь потом с полным правом называет себя арийцем.

Исходя из этого же, следует отказаться и от навеянного диаволом лживого и невежественного противопоставления «арийцев» и «семитов», ибо, как мы видели, нет и расы семитов на земле. Любой человек является потомком Сима, то есть той единственной человеческой формы, которую Господь приготовил для своего воплощения через «брак» с ней. Это значит, что Его проявление в Симе зависит от того, какой дух обитает в этой форме, ибо Сим (человек) лишь тогда становится образом и подобием Бога, или истинным человеком, когда в нём обитает Арийский, или Иафетянский дух жизни . Так что в своём вышеприведённом благословении Иафета в Симе Ной имеет в виду именно этот «брак». Он же, как мы видели, представлен в двусложных именах Иа-фет, Ях-ве, Иа-ков. Его же имеет в виду Бог, когда говорит: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть». (Быт 2: 23-24)

Под человеком (Адамом), который должен составить с Евой одну плоть, подразумевается Бог-Дух, или Иафет, которому предстоит составить одну плоть с Симом.

Когда же в Симе (Еве) обитает дух Хама, который является духом смерти, Сим становится образом и подобием Хама, 6 то есть одной с ним плотью.

Внешне носители разных духов ничем не отличаются друг от друга, так как все имеют форму человеческую. Разве только иногда их выдаёт выражение глаз. Но и глаза могут обманывать. Поэтому Христос советует распознавать их по плодам их дел. (Мф 7: 16)

Естественно, так же лживо и совершенно абсурдно понятие «антисемит», которое в действительности означает не что иное как человекофоб, то есть противник человека вообще, а не противник определённой этнической расы людей, как принято

думать, потому что, кроме Сима, не существует никакой другой человеческой формы. Но Сим лишь тогда благословен, когда в нём живёт правдивый дух Иафета . Так что никакой человек не может называться «антисемитом», ибо это означало бы отрицание его человеческой сути.

Все указанные искажения являются следствием неверного толкования Священного Писания, смысл которого намеренно искажается сынами Хама/Каина. Для верной же оценки и трактовки Слова Творца есть один единственный путь - это любовь к Его творению, к истине, обеспечивающей жизнедеятельность творения, и к справедливости, лежащей в основе всеобщего блага, - иными словами, условием правильного толкования Священного Писания является понимание той истины, что именно от всеобщего блага зависит настоящее благо каждого отдельного человека, а также того, что благо, построенное на крови и слезах других, иллюзорно и приводит к смерти Сима (Евы) в человеке, то есть к смерти его души, к смерти человека как такового , ведь, как я уже говорила, именно за жизнь и смерть Сима/человека идёт война в этом мире, и каков будет её исход для каждого, зависит от того, какой в нём утвердится дух. Сила носителей духа Хама в том, что они сеют обман и замешательство в среде тех, в ком душа человеческая по любви её к правде ещё жива, но находится в заблуждении относительно самой себя. Пользуясь этим, сыны Хама в своём постоянном стремлении поддерживать это заблуждение, клевещут на них и мутят источник познания, ибо в мутной воде им легче ловить в свои сети неутверждённые души. Но стоит арийцам по духу, живущим во плоти всех рас мира, осознать это и объединиться, как на всей земле произойдёт то, о чём говорил Господь ещё устами пророка Исайи:

«И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства.» (Ис 28: 17)

Тогда вместе с хамитами, носителями образа библейского змея, придёт конец и всему временному и испорченному. Творение оздоровится и приобретёт вечность, подобную вечности Творца, то есть исполнится благословение Ноя, и в творении (Симе) на веки вечные установится Животворящий Арийский Дух, или Иафет/Яхве/Иаков, Который есть не Кто иной, как Господь наш Иисус Христос, о Котором – всё Священное Писание. (Ин 5: 39)

2019

1. См. мой труд «Загадочный Арарат», Буэнос-Айрес 2004-2012

2. См. главу «Загадка сыновей Ноя» в моём труде «Шесть дней творения и седьмой день», Буэнос-Айрес 2013, Кн.2, ч.1, гл. 3 .

3. Книга Юбилеев: Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова: 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. — Казань, 1895. Гл.VIII - http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm

4. Более подробно об этом смотри в моих трудах. Например, в книге «Таинство Пресвятой Троицы», Буэнос-Айрес 2012: ст.-я «О божественном прообразе мужчины и женщины или о месте мужчины и женщины в Святой Троице», а также в труде «Таинство Пресвятой Девы Марии Богородицы» (Библейское наблюдение) Буэнос – Айрес 2016, и в прочих трудах.

5. В прочих моих трудах я показывала, что сообщения Священного Писания не подвержены времени и содержат в себе одну и ту же информацию, касающуюся сути сотворения человека , данную в разное время посредством разных притч, построенных на основе понятий, характерных для разных времён. Так что притча об Адаме, Еве и Змее соответствует притче о трёх сыновьях Ноя, в которой Иафет есть тот же Адам, Сим – Ева, а Хам – Змей. То же значение имеют Авраам, Сара и Агарь. То же – Исаак, Иаков и Исав.

6. См. мой труд «Каков библейский Бог и Его творение. Два райских древа» Буенос-Айрес, 2019.