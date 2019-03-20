Приветствуем всех служителей Братства!

Развитие духовного образования в Братстве всегда было в числе наших приоритетов. Мы благодарим Бога за каждое учебное заведение, всех руководителей и преподавателей, которые посвятили себя обучению и подготовке служителей для церквей; а также осмыслению современных вызовов в области богословия и присоединились к развитию богословия, основанного на Библии и особенностям исторического действия Святого Духа в церквах украинского евангельско-баптистского Братства.



Этим открытым письмом хотим информировать вас о нашем отношении к решению руководства The Master’s Academy International прекратить финансирование Ирпенской библейской семинарии в целом и магистерской программы в частности, и к инициативе создания нового Учебного центра командой бывших преподавателей магистерской программы Ирпенской библейской семинарии, а также о нашей оценке в целом по этому вопросу и решении, принятому Радой ВСЦ ЕХБ.

Всем церквам и учебным заведениям ВСЦ ЕХБ

ВСЦ ЕХБ Украины и The Master’s Academy International МакАртура



Магистерская программа в полном объеме финансировалась и была сформирована на основе богословия и вероучения, которое исповедует The Master’s Academy International, связанная с именем Джона МакАртура, хорошо известного всем служителям в Украине.



Ряд инцидентов обнаружил различие взглядов на значительный перечень богословских и морально-этических вопросов, которые привели к конфликту между руководством семинарии и командой преподавателей магистерской программы.



Как результат, команда преподавателей магистерской программы приняла решение выйти из ИБС. В результате конфликта американские партнеры полностью прекратили финансирование семинарии, а команда преподавателей сообщила руководство ВСЦ ЕХБ о намерении учредить новое учебное заведение и продолжить обучение служителей из Украины и стран Европы. Во время встречи руководства ВСЦ ЕХБ с руководством The Master’s Academy International мы получили предложение о дальнейшем сотрудничестве, но без участия ИБС. Такое предложение не может быть принято, поскольку ИБС является частью Союза.



Миссия «Славянское евангельское общество» в сложившейся ситуации приняла решение найти новые источники финансовой поддержки семинарии. Поэтому семинария беспрепятственно продолжает свою работу и руководствуется официальным вероучением ВСЦ ЕХБ.



К сожалению, ситуация, которая сложилась вокруг этого инцидента, актуализировала напряжения и богословские споры, которые наблюдаются в последние годы. Поэтому это не может остаться без нашего внимания и решения.



Мы рассматриваем конкретную ситуацию, которая сложилась в ИБС, не как исключительно вопрос позиции ректора семинарии, а как свидетельство более широкой проблемы, которая формировалась на протяжении последних лет, и которая касается определенных тенденций во всем Братстве.



Считаем важным отметить:

С момента первого знакомства с Джоном МакАртуром и его командой служителей в начале 90-х годов прошлого века, а затем и с Робертом Провостом, Братство Украины не меняло своих богословских взглядов. Мы помним искреннее восхищение и положительные отзывы о духовности и верности библейскому учению украинских евангельских христиан-баптистов со стороны Джона МакАртура. Не понимаем, что изменилось в отношении к нашему богословию и почему восхищение сменилось откровенной критикой и тенденциями к разделению. Служители Братства всегда были открытыми ко всем представителям евангельских и баптистских церквей. Определенные разногласия не были скрыты от нас, но мы строили нашу общность и богословское понимание на основе христоцентричности. Мы стремимся достичь цельности богословского мышления, и поэтому работаем над сближением позиций и взглядов, в основе которых лежат вещи, которые влияют на нашу разность (Запад-Восток; философские предпочтения; святость или любовь: Бог и человек и т.д.). Мы не считаем, что дискуссия между кальвинистской и арминианской традициями, (которая часто приводит к спорам и поляризации взглядов), в течение нескольких веков требует от нас занять одну из двух позиций. Богословие, основанное на текстах Библии и ранних христианских авторов, не просто возможно за рамками этого спора, но и более продуктивно. Тем более, что для нас неприемлемы богословские крайности, радикализм, прозетилитизм и дух сепаратизма. Богословский диалог и совместный поиск более точных и соответствующих Библии доктринальных формулировок возможен только в смирении перед Словом, открытости к действию Святого Духа в каждом из нас и взаимном уважении. Истина не существует без любви. Мы знаем и всегда знали о различиях в определенных моментах богословия между нами и нашими американскими братьями (баптистами и не только). Однако это не мешало нам разделять общность во Христе и вместе совершать различные служения ради распространения Евангелия и Царства Божия. Мы ценим все, что сделали наши друзья и партнеры, и надеемся, что мы также стали благословением для Церкви Христовой в мире.

Чем мы обеспокоены и что не можем принимать:

Тяготение к крайностям в богословии и настойчивое продвижение вопросов, которые мы никогда не разделяли (например, ограниченное спасение). Попытки формировать христианское мировоззрение и богословское понимание через печать и распространение книг почти исключительно одного автора. Отделение от церквей Братства. Часть преподавателей теперь уже бывшей магистерской программы ИБС и церкви, к которым они принадлежат, не входили и не желают входить в ВСЦ ЕХБ. Ненадлежащая критика со стороны части преподавателей и выпускников в вопросах богословия и практики Братства. Также тенденции к разделению и основанию новых церквей, которые не намерены входить в ВСЦ ЕХБ. Использование финансовой поддержки как инструмента давления на принятие решений по вопросам вероучения в семинариях. Образование сообщества служителей (СС), которое позиционирует себя как отдельная группа с отличительными богословскими взглядами. Дух сепаратизма и разделения. Мы в Украине не хотим повторения ситуаций, которые наблюдали в славянских церквях США, России и о которых получали информацию от ответственных служителей ряда баптистских Союзов в странах Европы. Мы высоко ценим единство народа Божия и не видим достаточных и обоснованных причин для политики отделения. Мы не разделяем взгляды так называемого «библейского сепаратизма». Намерение создать новый Учебный центр, который не имеет никакого отношения к ВСЦ ЕХБ, и одновременно имеет целью обучать служителей Братства.