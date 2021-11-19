Иоанн, апостол Иисуса Христа, на закате своих дней писал: «Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Простые слова, но имеют очень ценное содержание. Их главная идея – «Жизнь была явлена нам». На первый взгляд, странное заявление. Получается, мы, люди, сами по себе не имеем жизни? Но ведь мы же дышим, мыслим, общаемся.

Вся суть в том, что это всего лишь физическое существование, тогда как есть жизнь духовная, которая по качеству несравненно превосходит. Духовная жизнь не ограничена ни временем, ни пространством, хотя может находиться в этих измерениях. Такая жизнь выходит за пределы земного бытия. Более того, эта Жизнь есть Сам вечный Бог. И вот этот Бог, Творец Мироздания, явился в облике Человека Иисуса Христа.

Он пришел по Своей инициативе, как Свет пронзает темноту; как дух входит в бездыханное тело; как дождь сходит на мертвую пустыню. Здесь человек может возразить: «А зачем мне эта Жизнь? Я и без нее не чувствую себя ущербным!». Я не стану отрицать, что есть немало радостей в земном мире. Тем не менее, позвольте кое-что сказать. Духовно не возрожденный человек, если всмотрится вовнутрь себя, обнаружит в глубине души пустоту, громадную дыру, заполнить которую может только Бог. Но люди не желают или даже опасаются признать свой духовный вакуум. Они пытаются заполнить себя внешними вещами, увлекаясь временным и земным: учеба, работа, семья, спорт, карьера. Список можно продолжать до бесконечности.

Но суть в том, что от проблемы навсегда не убежишь. Ведь когда-то закончится земное существование, и будет забрано абсолютно всё – всё то временное, ради чего человек потратил свои годы. А что останется? Разобщенность с вечной Жизнью, которая именуется Бог. Сможет ли человеческая душа выдержать давящий груз вечной пустоты, отчаяния и полного одиночества? Наверно, каждый из нас переживал очень яркие и радостные события, долгожданные встречи с дорогими нам и близкими людьми. Так вот, как мы чувствовали себя, когда это всё заканчивалось – в одинокий дождливый вечер? Как мы вообще переживаем утрату и потери людей или даже вещей, к которым были сильно привязаны?

Очень болезненно! Может быть и депрессия, если вовремя не переключиться на другое – положительное. А на что или кого ты, человек, сможешь переключиться в момент своего перехода в иной мир? За какую соломинку будешь держаться? Потому важный вопрос: в каком духовном состоянии ты окажешься на пороге смерти? Ведь ты ничего не возьмешь в вечность с этой земли. Вот и получается такая картина. Если источником твоего удовлетворения был только внешний мир, то ты лишишься этого источника. Тот же апостол Иоанн написал: «Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно». Живет вечно не потому, что он хорош или чем-то заслужил, а потому что избрал Жизнь в лице Иисуса Христа, соединился с этой Жизнью через веру.