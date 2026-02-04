Бетардс Бетти - Книга сновидений

Являются ли сновидения каким-то странным, таинственным феноменом, который спонтанно происходит в ночное время жизни? Или все же есть более глубокое значение в этом всеобщем опыте?

В течение всей своей истории человечество ценило сновидения. Источник руководства, вдохновения, пророчества, предсказания и решения проблем, сновидения - распространенный всех нас опыт. Они не знают границ по возрасту, богатству, расе, религии или национальности. В любой культуре в контексте принятия важного решения в том или ином виде существует идея о том, что «утро вечера мудренее». Библия и другие древние тексты полиы примеров, в которых сновидения играли важную роль в жизнях людей.

Бетти Бетардс - Книга сновидений - Символы самопознания

Касталия, 2023. - 308 с.

ISBN 978-5-521-23765-4

Бетти Бетардс - Книга сновидений - Символы самопознания - Содержание

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ВСТУПЛЕНИЕ

Часть I САМОПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ СНОВИДЕНИЯ

Глава первая. Значение сновидений

Глава вторая. Работа со сновидениями

Глава третья. Сновидение и расширенное сознание

Часть II СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ СНОВИДЕНИЙ

Словарь символов

А - Я