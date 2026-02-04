Бетардс Бетти - Книга сновидений

Бетардс - Книга сновидений
Являются ли сновидения каким-то странным, таинственным феноменом, который спонтанно происходит в ночное время жизни? Или все же есть более глубокое значение в этом всеобщем опыте?
В течение всей своей истории человечество ценило сновидения. Источник руководства, вдохновения, пророчества, предсказания и решения проблем, сновидения - распространенный всех нас опыт. Они не знают границ по возрасту, богатству, расе, религии или национальности. В любой культуре в контексте принятия важного решения в том или ином виде существует идея о том, что «утро вечера мудренее». Библия и другие древние тексты полиы примеров, в которых сновидения играли важную роль в жизнях людей.
Бетти Бетардс - Книга сновидений - Символы самопознания
Касталия, 2023. - 308 с.
ISBN 978-5-521-23765-4
Бетти Бетардс - Книга сновидений - Символы самопознания - Содержание
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ВСТУПЛЕНИЕ
Часть I САМОПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ СНОВИДЕНИЯ
Глава первая. Значение сновидений
Глава вторая. Работа со сновидениями
Глава третья. Сновидение и расширенное сознание
Часть II СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ СНОВИДЕНИЙ
Словарь символов
А - Я
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