Фон Франц Мария-Луиза - Боа Фрейзер - Путь сновидения

Миллионы людей сегодня стремятся узнать больше о самих себе. Они хотят знать, кто они такие и как они могут стать теми, кем они являются на самом деле. На личном уровне эта потребность понять больше о своём внутреннем существе находит своё отражение во всплеске интереса к группам самопознания и в притоке книг и статей, излагающих новые методы самопознания. Кроме того, руководители корпораций и предприятий становятся всё более озабочены выгоранием и стрессами у своих сотрудников, осознавая зависимость между психологическим благополучием работников и общей производительностью, так что многие из таких руководителей в настоящее время реструктурируют свои организации и поощряют посещение сотрудниками семинаров, повышающих самосознание.

Это растущее самосознание согласуется с областью науки, которой долгое время пренебрегали, но теперь, наконец, она выходит на свет: с исследованием влияния субъективного, или «внутреннего», опыта на здоровье и поведение человека. Получение объективных данных представляет трудность, и некоторые исследователи в настоящее время концентрируют внимание исключительно на снах как на средстве для систематического исследования этой обширной внутренней вселенной. Начальные открытия показывают, что сны выявляют сильнейшую связь между нашим внутренним и нашим внешним состоянием и дают представление о тех глубинах человеческого разума, куда до сих пор не проникал сознательный интеллект. Правильно расшифрованные, сны дают нам важную информацию о физическом и психическом здоровье человека.

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг был пионером в исследование сновидений. Он обнаружил, что сны пытаются урегулировать и сбалансировать наши физические и психические энергии. Сны не только выявляют причину внутренней дисгармонии и эмоциональных расстройств, но также указывают на скрытые потенциалы личности. Они предоставляют нам творческие решения повседневных проблем и вдохновляющие идеи для раскрытия нашего творческого потенциала. Юнг обнаружил, что через сновидения люди пробуждаются и постепенно становятся теми, кем они являются на самом деле.

Мария-Луиза фон Франц, Фрейзер Боа - Путь сновидения

М.: Клуб Касталия, 2015.—304 с.

Мария-Луиза фон Франц, Фрейзер Боа - Путь сновидения - Содержание

Мария-Луиза фон Франц, Фрейзер Боа - ПУТЬ СНОВИДЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОЛОГ

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ К.Г. ЮНГА

ЧАСТЬ 3. СНОВИДЕНИЯ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

ЧАСТЬ 4. ПСИХОЛОГИЯ МУЖЧИНЫ

ЧАСТЬ 5. ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИНЫ

ЧАСТЬ 6. ЧТО КАСАЕТСЯ ОТНОШЕНИЙ

ЧАСТЬ 7. САМОСТЬ

Мария-Луиза фон Франц - СНОВИДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТАЙНЫЙ ИСТОЧНИК САМОПОЗНАНИЯ

ГЛАВА 2. ЮНГ И ЕГО СНОВИДЕНИЯ

ГЛАВА 3. СНОВИДЕНИЯ СОКРАТА

ГЛАВА 4. СНОВИДЕНИЯ ФЕМИСТОКЛА И ГАННИБАЛА

ГЛАВА 5. СНОВИДЕНИЯ СВЯТОЙ МОНИКИ, МАТЕРИ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО

ГЛАВА 6. СНОВИДЕНИЯ МАТЕРИ БЕРНАРДА КЛЕРВОССКОГО И МАТЕРИ СВЯТОГО ДОМИНИКА

ГЛАВА 7. СНОВИДЕНИЯ ДЕКАРТА

Заключение