«Герметическое братство Луксора» Джослина Годвина, Кристиана Шанеля и Джона П. Девени — фундаментальное документальное исследование одного из наиболее загадочных западных эзотерических орденов конца XIX века. В отличие от Теософского общества, ориентировавшегося преимущественно на доктринальное переосмысление восточной религиозности, и от позднейшей Золотой Зари с её развитой системой храмовой церемониальной магии, Герметическое братство Луксора строило свою идентичность вокруг «практического оккультизма»: индивидуального наставничества, дисциплины воли, развития ясновидения, магнетизма, работы с зеркалами, астрологии, инициатических упражнений и — в наиболее закрытом слое учения — сексуальной магии. Авторы восстанавливают историю организации через переписку, журнальные публикации, административные бумаги, инициатические тексты и сохранившиеся секретные рукописи, отделяя позднейшие легенды от документально подтверждаемой истории.

Издание устроено одновременно как историческое исследование и архив источников. Первая часть реконструирует происхождение и деятельность ордена, рассматривает Макса Теона, Питера Дэвидсона, Томаса Бургойна, Паскаля Беверли Рэндольфа и Эмму Хардинг-Бриттен, анализирует отношения братства с Теософским обществом и его влияние на дальнейший западный оккультизм. Вторая часть публикует внутренние тексты — от анкет и инициатических ритуалов до «Герметического ключа», материалов о реинкарнации, магических зеркалах и «Мистерий Эроса». Третья превращает историю ордена в документальное досье, позволяя сопоставлять заявления участников, противников и позднейших исследователей. Русское издание дополнено материалами о египетском наследии западной мистериальной традиции и последующей судьбе братства.

Джослин Годвин, Кристиан Шанель, Джон П. Девени – Герметическое братство Луксора – Инициатические и исторические документы ордена практического оккультизма

Джослин Годвин, Кристиан Шанель, Джон П. Девени. Герметическое братство Луксора: Инициатические и исторические документы ордена практического оккультизма / пер. с англ. В. В. Каткова; под науч. ред. В. В. Седовой; предисл. и послесл. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 496 с.: ил. — (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 11).

ISBN 978-5-94396-324-7

Годвин, Шанель, Девени – Герметическое братство Луксора – Содержание