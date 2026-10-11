Герметическое братство Луксора
«Герметическое братство Луксора» Джослина Годвина, Кристиана Шанеля и Джона П. Девени — фундаментальное документальное исследование одного из наиболее загадочных западных эзотерических орденов конца XIX века. В отличие от Теософского общества, ориентировавшегося преимущественно на доктринальное переосмысление восточной религиозности, и от позднейшей Золотой Зари с её развитой системой храмовой церемониальной магии, Герметическое братство Луксора строило свою идентичность вокруг «практического оккультизма»: индивидуального наставничества, дисциплины воли, развития ясновидения, магнетизма, работы с зеркалами, астрологии, инициатических упражнений и — в наиболее закрытом слое учения — сексуальной магии. Авторы восстанавливают историю организации через переписку, журнальные публикации, административные бумаги, инициатические тексты и сохранившиеся секретные рукописи, отделяя позднейшие легенды от документально подтверждаемой истории.
Издание устроено одновременно как историческое исследование и архив источников. Первая часть реконструирует происхождение и деятельность ордена, рассматривает Макса Теона, Питера Дэвидсона, Томаса Бургойна, Паскаля Беверли Рэндольфа и Эмму Хардинг-Бриттен, анализирует отношения братства с Теософским обществом и его влияние на дальнейший западный оккультизм. Вторая часть публикует внутренние тексты — от анкет и инициатических ритуалов до «Герметического ключа», материалов о реинкарнации, магических зеркалах и «Мистерий Эроса». Третья превращает историю ордена в документальное досье, позволяя сопоставлять заявления участников, противников и позднейших исследователей. Русское издание дополнено материалами о египетском наследии западной мистериальной традиции и последующей судьбе братства.
Джослин Годвин, Кристиан Шанель, Джон П. Девени – Герметическое братство Луксора – Инициатические и исторические документы ордена практического оккультизма
Джослин Годвин, Кристиан Шанель, Джон П. Девени. Герметическое братство Луксора: Инициатические и исторические документы ордена практического оккультизма / пер. с англ. В. В. Каткова; под науч. ред. В. В. Седовой; предисл. и послесл. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 496 с.: ил. — (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 11).
ISBN 978-5-94396-324-7
Годвин, Шанель, Девени – Герметическое братство Луксора – Содержание
Предисловие от издателя
Герметическое братство Луксора. Инициатические и исторические документы ордена практического оккультизма
Предисловие
Часть I. Орден практического оккультизма
Первое публичное проявление Н. В. of L.
Вопрос о происхождении
Личность Макса Теона
Ранняя деятельность Теона
Теон и Н. В. of L.
Питер Дэвидсон в Шотландии
Питер Дэвидсон в Америке
Томас Г. Бургойн
Паскаль Беверли Рэндольф
Секретные документы
Метафизика Н. В. of L.
Н. В. of L. и теософская доктрина
Эмма Хардинг-Бриттен и «Незримая рука»
Влияние ордена Н. В. of L.
Практическая магия Н. В. of L.
Часть II. Секретные рукописи
Введение в секретные рукописи Н. В. of L.
Всем, кого это может касаться (A.1.a)
Древний и благородный орден (A.1.b)
Происхождение и цель Н. В. of L. (A.1.c)
Список вопросов, задаваемых неофитам (A.1.d)
Герметический ритуал для личной инициации (A.1.e)
Ритуалы и церемонии внутренней инициации (A.1.f)
Символические примечания к Первой степени (A.2.a)
Герметический ключ (A.2.b)
Ключ (A.2.c)
Нарония (A.2.d)
Реинкарнация (A.2.e)
Законы магических зеркал (A.3.a)
Мистерии Эроса (A.3.b)
Часть III. История Н. В. of L. в документах
Предшественники Н. В. of L. (B.1)
Определение оккультизма, данное Эммой Хардинг-Бриттен (B.1.a)
Олкотт обнаруживает Братство Луксора (B.1.b)
Определения Маккензи (B.1.c)
Блаватская дает определение Братству Луксора (B.1.d)
Макс Теон (B.2)
Свидетельство о браке Теона (B.2.a)
Теон рекламируется как психический целитель (B.2.b)
Теон о происхождении Н. В. of L. (B.2.c)
Начало деятельности Н. В. of L. и Occult Magazine (B.3)
Первая подсказка (B.3.a)
Первое объявление (B.3.b)
The Seer становится The Occultist (B.3.c)
The Occultist становится The Occult Magazine (B.3.d)
Страница из The Occult Magazine (B.3.e)
The Seer находит оправдания (B.3.f)
Колония (B.4)
Проект колонии (B.4.a)
Вопрос и ответ (B.4.b)
Больше обещаний (B.4.c)
Руководители переезжают в Америку (B.4.d)
Некоторые предвидения (B.4.e)
Бюджет Дэвидсона (B.4.f)
Основание колонии (B.4.g)
Полемика с Теософским обществом (B.5)
Повторное приглашение (B.5.a)
Джадж выносит предупреждение (B.5.b)
Самоопределение Н. В. of L. (B.5.c)
Н. В. of L. даёт определение Теософскому обществу (B.5.d)
Апология (B.5.e)
Предложение мира (B.5.f)
Н. В. of L. по ту сторону Востока и Запада (B.5.g)
Отвергнутое предложение мира (B.5.h)
Подозрения Блаватской (B.5.i)
Раскрытие теософами приговора Бургойна (B.6)
Блаватская делает предупреждение (B.6.a)
Эйтон идентифицирует Бургойна (B.6.b)
Мошенничество и чёрная магия (B.6.c)
Приговор Бургойна (B.6.d)
Полицейский протокол Бургойна (B.6.e)
Воспоминания Эйтона (B.6.f)
Фрайар отмежёвывается от самого себя (B.6.g)
Предупреждение и угроза (B.6.h)
Опять Чинтамон? (B.6.i)
Блейк пытается подвести итог этому делу (B.6.j)
Ещё одно резюме этого дела (B.6.k)
Последнее слово Блаватской об этом деле (B.6.l)
Версия Олкотта об этом деле (B.6.m)
Н. В. of L. в Америке и Франции (B.7)
Дэвидсон предлагает книги и кристаллы (B.7.a)
Бургойн отвечает на вопросы (B.7.b)
Джонсон отвечает на вопросы (B.7.c)
Барле отвечает на вопросы (B.7.d)
Дэвидсон наставляет неофита (B.7.e)
Папюс описывает Н. В. of L. (B.7.f)
Краткое изложение Барле истории Н. В. of L. (B.7.g)
И снова Чинтамон (B.7.h)
Отклики на «Свет Египта» (B.8)
Уильям К. Джадж (B.8.a)
Е. П. Блаватская (B.8.b)
Анонимный теософ (B.8.c)
Дж. Р. С. Мид (B.8.d)
Эмма Хардинг-Бриттен (B.8.e)
Посмертные дебаты (B.9)
Н. В. of L. и Братство Луксора отождествляют (B.9.a)
Краткое описание дела Уэйтом (B.9.b)
Барле и инициатические общества (B.9.c)
Некоторые исправления (B.9.d)
Генон рассказывает всё (B.9.e)
Библиография
Список имён
Приложения
Влияние Египта на современную западную мистериальную традицию: Герметическое братство Луксора. Сэмюэль Скарборо
Герметическое Братство Атлантиды, Луксора и Элефанты. Джеймс У. Спенс
Послесловие. Эволюция и наследие практического оккультизма: от Луксора до Атлантиды. Б. К. Двинянинов
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