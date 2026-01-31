По одной старой исландской легенде жил некогда на земле человек, который все свое время проводил в стенах дома. К каким только уловкам не пришлось прибегнуть его матери, чтобы вынудить его выйти из дому. И вот настал день, когда молодой человек слез со своей печи, прихватил копье и отправился в путь. Выйдя из дома, он закинул свое копье так далеко, насколько хватило сил, и помчался к тому месту, где оно упало. Затем он снова метнул копье и снова последовал за ним. И раз за разом, благодаря этим буквальным «проекциям», которые ему приходилось догонять, он прошел путь от комфортных домашних условий к внешнему миру.

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии

М.: Клуб Касталия. 2018.— 316 с.

ISBN 978-5-519-60777-3

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 «ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ И СТИЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

2 ПОЧЕМУ ЮНГ?

3 ЮНГ: УКОРЕНЕНИЕ В ПОНЯТИЕ

4 ЮНГИАНЦЫ: ИММУНИТЕТ К ПОНЯТИЮ И УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДСТВО

5 АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИЛИ КРИТИКА ИМАГИНАЛЬНОГО ПОДХОДА

6 АКТЕОН И АРТЕМИДА: НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И (ПСИХО-) ЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



