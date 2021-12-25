Майкл Гоулдер - Песнь четырнадцати песней - Комментарий к книге Песнь Песней

Датировка четвертым или третьим веком до н.э. наводит на мысль о теологической теме Песни. На первый взгляд мы склонны видеть в поэме эротическую идиллию об идеальной любви: историю о девушке совершенной красоты, которая пленила сердце царя. «Моя любовь совершенна во всех смыслах. В ней нет ни единого пятнышка». При таком количестве восхвалений совершенств героини легко забыть, что, по обычным представлениям израильтян, в ней есть один серьезный недостаток: она "черна" (1.5). Этот факт свободно признается в следующих примерах:

Дочери Иерусалима, я черна, но пленительна, черна, как шатры Кедара, пленительна, как завесы во дворце Соломона.

Шатры бедуинов, безусловно, очень темные, и завесы Соломона, вероятно, следует понимать в том же смысле. Поэту хорошо известно отношение израильтян к очень темным женщинам: "Не смотри на меня, хотя я и темна, что солнце опалило меня" (1.6). Он продолжает оправдывать ее смуглость: это не ее вина, это ее строгие братья заставили ее работать на солнце. От природы она должна была быть светлой. Таким образом, факт ее "черноты" установлен и оправдан в первых стихах.

Больше нет никаких упоминаний о ее темной коже; но есть, если я правильно их истолковал, ряд упоминаний о ее кудрявых волосах. В 4.1 и 6.5 царь сравнивает ее волосы со стадом коз, и образ подразумевает толпу из единиц, что скорее соответствует кудрям, чем гладким локонам или косам. В 7.5 ее голова подобна Кармилу, а волосы - пурпуру; "царь увяз в его водопоях". Пурпур звучит очень темно, и как связывание, так и "водопойни" предполагают кольца. Таким образом, ее "черные" черты не забыты и, скорее всего, будут иметься в виду и в 7.5, "Твоя шея, как башня из слоновой кости", по контрасту. Действительно, ее смуглая кожа и пушистые волосы явно контрастируют с "сияющим, румяным" цветом лица и гладкими, черными, как ворон, волосами любимого (5.10 и далее), которые являются идеалом израильтянина. Она восхищается его "золотой" головой, руками и ногами.

Она не негритянка, а родом из Аравии, и это не может быть случайностью. Она "дочь Надива" (7.2) и говорит о Надиве как о "моем народе" (6.12). Можно не сомневаться, что история о царице Савской навела ее на мысль об аравийском доме; но маловероятно, что ее принимают за царицу Савскую, отчасти потому, что история 1 Царей 10 ясно показывает, что царица вернулась в свой дом после визита, а отчасти потому, что если бы это было так, то в качестве ее народа была бы указана Сава, а не Надив.

В истории Соломона не упоминается конкретная царица (несомненно, потому, что у него их было слишком много), поэтому наш автор мог выбирать, откуда должна происходить его героиня: и он выбрал страну неослабевающего солнечного света, чьи уроженцы заметно темнее израильтян с тогдашней долгой прохладной зимой. Он говорит нам, что солнце затемняет их (1.6): таким образом, ее темнота - это намеренно выбранная и повторяющаяся черта, которая противоречит постоянному подчеркиванию ее совершенства. Для этого должна быть какая-то причина.

Зачем автору понадобилось намеренно вводить этот негативный элемент в свою героиню? Я бы предположил, что Песнь песней относится к контексту иудейских споров четвертого века о браках с иностранками. Неемия, а затем и Ездра застали маленькую иерусалимскую общину в процессе ассимиляции с соседними странами. От иностранных женщин нельзя было ожидать чистоты израильского богослужения, а их дети даже не говорили на иврите: оба лидера ввели политику обязательного развода с иностранными женами. Но такая твердая линия никогда не может быть популярной во всем мире, как и природа не может быть изгнана насилием; и мы имеем свидетельства настойчивого либерального движения в иудаизме, которое приветствовало смешаанные браки.

Руфь - хороший пример такого либерализма. Руфь - моавитянка, но девушка с образцовым характером, преданная своей утомительной свекрови и решившая воспитать семя своему мужу; она была принята в общину израильтян, вышла замуж за выдающегося Вооза и в конечном итоге стала прародительницей самого царя Давида. Эта история рассказана с огромным мастерством. Наши симпатии привлекаются с самого начала. Женитьба сыновей Наоми на моавитянках произошла только из-за страшного голода в Израиле. Моавитяне - ближайшие и лучшие соседи Израиля, кровные родственники через детей Лота; а Давид отправил своих родителей в Моав во время разборок с Саулом. Таким образом, тонкий конец клина крепко вбит: межнациональные браки могут быть чудесно и явно благословлены Богом.

Гоулдер, Майкл - Песнь четырнадцати песней - Комментарий к книге Песнь Песней - Goulder - The Song of fourteen songs Майкл Гоулдер; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. (Современная библеистика). Электронное издание, Запорожье - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 208 с. ISBN 978-0905774879 (англ.) Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания: Goulder, M.D. The Song of fourteen songs. (Journal for the study of the Old Testament supplement series, ISSN 0309-0789; 36)

Майкл Гоулдер - Песнь четырнадцати песней - Комментарий к книге Песнь Песней - Содержание