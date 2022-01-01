На сайте можно найти и классические, и новые переводы Библии, среди которых можно особо отметить перевод на русский язык РБО 2011 года, переводы Ветхого Завета Фримы Гурфинкель, научная реконструкция греческого текста Нового Завета - Нестле-Аланд 28 редакция 2012 года, перевод Нового Завета епископа Кассиана. Современные переводы Библии на русский язык учитывают новые открытия в области библеистики.

По желанию наших читателей на сайте расположены обзоры комментариев на все библейские книги, как классические, лучшие из которых комментарии отцов Церкви и авторов I-VIII веков, Ж. Кальвина, Ч. Сперджена, так и современных богословов и библеистов, таких как Карл Барт, Н. Т. Райт, Й. Даума, в серии книг "Библия говорит сегодня", "Ветхий Завет на страницах Нового", комментариев Далласской богословской семинарии. Многие комментарии отражают последние достижения библеистики.

Эсхатос - это библеистика

Библеистика - наш приоритет. В России до октябрьского переворота была сильная школа библеистики, представленная трудами А. Олесницкого, Ф. Елеонского, А. Лопухина, Н. Глубоковского, П. Юнгерова и многих других исследователей Библии. В годы царствования атеизма ни о каком развитии библеистики как науки не могло быть и речи. В то же время на Западе в ХХ-м веке библеистика развивалась бурными темпами, чему способствовали Кумранские находки. Отдельные труды по свиткам Мертвого моря выходили и в СССР.

Основные труды по библеистике Нового и Ветхого Заветов написаны учеными Америки и Европы, некоторые из них изданы в ББИ, Эксмо, Коллоквиуме.

Мы стараемся не пропускать новые христианские книги с трудами библеистов на русском языке, есть у нас и обзоры некоторых книг и на иностранных языках.

Текстология Ветхого и Нового Заветов, исагогика, герменевтика, экзегетика представлены в трудах лучших зарубежных и отечественных библеистов. И в дальнейшем книги и модули Цитата из Библии BibleQuote по библеистике будут рекламироваться на Эсхатосе.

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