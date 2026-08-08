Про Эсхатос

Богословский клуб Эсхатос

На Эсхатосе Вы найдете обзоры библейских переводов и комментариев и христианских книг по библеистике, богословию, истории церкви, христианской этике, апологетике, философии и по многим смежным дисциплинам.

Почему Эсхатос?

Первоначально сайт задумывался для публикации лучших богословских книг о последнем времени - чтобы показать несостоятельность диспенсационных воззрений на Второе Пришествие Господа Иисуса, потому и сайт носит имя ЭСХАТОС, от которого и произошла библейская наука эсхатология.

У нас вы найдете лучшие труды по эсхатологии.

Эсхатос - это и качественное богословское образование

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary

На Эсхатосе создана хорошая материальная основа для качественного богословского образования - у нас можно найти более 30 000 книг, в том числе и новинки книг, которые необходимы для качественного богословского образования. Мы сотрудничаем со студентами и преподавателями богословских учебных заведений. Мы открыты для сотрудничества.

Эсхатос и Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Славянская и Балтийская Экуменическая семинария Святого Креста

Мы - партнёры Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Славянской и Балтийской Экуменической семинарии Святого Креста.

Наши фонды доступны для студентов, аспирантов и преподавателей семинарии в целях получения качественного христианского образования.

Эсхатос и Свято-Сергиевский Православный богословский институт в Париже

l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

С 2021 г мы сотрудничаем со Свято-Сергиевским Православным богословским институтом в Париже. l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge - коллективный член клуба Эсхатос, у нас взаимная помощь и сотрудничество.

Эсхатос - это переводы и комментарии Библии

На сайте можно найти и классические, и новые переводы Библии, среди которых можно особо отметить перевод на русский язык РБО 2011 года, переводы Ветхого Завета Фримы Гурфинкель, научная реконструкция греческого текста Нового Завета - Нестле-Аланд 28 редакция 2012 года, перевод Нового Завета епископа Кассиана. Современные переводы Библии на русский язык учитывают новые открытия в области библеистики.

По желанию наших читателей на сайте расположены обзоры комментариев на все библейские книги, как классические, лучшие из которых комментарии отцов Церкви и авторов I-VIII веков, Ж. Кальвина, Ч. Сперджена, так и современных богословов и библеистов, таких как Карл Барт, Н. Т. Райт, Й. Даума, в серии книг «Библия говорит сегодня», «Ветхий Завет на страницах Нового», комментариев Далласской богословской семинарии. Многие комментарии отражают последние достижения библеистики.

Эсхатос - это библеистика

Библеистика - наш приоритет. В России до октябрьского переворота была сильная школа библеистики, представленная трудами А. Олесницкого, Ф. Елеонского, А. Лопухина, Н. Глубоковского, П. Юнгерова и многих других исследователей Библии. В годы царствования атеизма ни о каком развитии библеистики как науки не могло быть и речи. В то же время на Западе в ХХ-м веке библеистика развивалась бурными темпами, чему способствовали Кумранские находки. Отдельные труды по свиткам Мертвого моря выходили и в СССР.

Основные труды по библеистике Нового и Ветхого Заветов написаны учеными Америки и Европы, некоторые из них изданы в ББИ, Эксмо, Коллоквиуме. Мы стараемся не пропускать новые христианские книги с трудами библеистов на русском языке, есть у нас и обзоры некоторых книг и на иностранных языках. Текстология Ветхого и Нового Заветов, исагогика, герменевтика, экзегетика представлены в трудах лучших зарубежных и отечественных библеистов. И в дальнейшем книги и модули Цитата из Библии BibleQuote по библеистике будут рекламироваться на Эсхатосе.

Переводы Библии, комментарии Библии, библеистика, богословие, история церкви и другие христианские книги - ищите на Эсхатосе в разделе Книги. Взаимоотношения богословия и науки, современное богословие, книги по истории церкви, христианской этике, психологии семейных отношений вы также найдете на Эсхатосе.

Эсхатос - это еще всестороннее образование, культура и коллекционирование

Эсхатос не только о библеистике, богословии и философии. На нашем сайте представлено множество увлекательных текстов для всестороннего образования, от достаточно обширных тем (таких, как психология и культура) до узконаправленных (например, нумизматика). Вы удивитесь, узнав, что в мире представлен достаточно обширный ассортимент монет, посвященных богословию и религиоведению, истории и мифологии, краеведению и культуре. Лишь рассмотрев тему всесторонне, можно понять, насколько глубоко она проникает во все сферы нашей жизни.

Богословский клуб Эсхатос

Мы не только рекламируем книги, на сайте создан Клуб, члены которого могут обмениваться новинками книг, создают модули к библейской программе Цитата из Библии BibleQuote.

Доступ в клуб - свободен, в него может вступить любой желающий, разделяющий Правила Клуба и согласный поддерживать клуб материально. Члены клуба своими пожертвованиями способствуют просветительской деятельности Клуба.

Эсхатос - это Цитата из Библии - BibleQuote

На сайте можна найти последние версии популярной программы Цитата из Библии BibleQuote и актуальные модули к программе.

Модули Цитата из Библии BibleQuote - это Библия переводы, Библия комментарии, библеистика, богословие, история церкви, другие христианские книги.