Обзор книги Артура Эдварда Уэйта «Каббала»

Книга Артура Эдварда Уэйта «Каббала» принадлежит к тем трудам начала XX века, которые невозможно адекватно оценивать только как справочник по еврейской мистике или как памятник западного оккультизма. Перед нами исследование, написанное на пересечении нескольких интеллектуальных миров: христианского эзотеризма, викторианско-эдвардианской религиозной учености, истории еврейской теософии, полемики с оккультистами и одновременно личного мистического поиска автора. Уэйт подходит к Каббале не как раввинист, не как историк иудаизма в современном академическом смысле и не как догматический христианский апологет, ищущий в еврейских текстах прямые доказательства христианских истин. Его задача сложнее и внутренне напряженнее: он хочет выяснить, действительно ли каббалистическая литература является одним из великих свидетельств о мистическом опыте соединения души с Богом, и вместе с тем отделить это свидетельство от тех преувеличенных притязаний, которые в европейской оккультной среде часто выдавались за «древнюю универсальную традицию». Уже в программном изложении содержания Уэйт формулирует свою позицию с характерной двойственностью: «Одна из главных задач этой книги… показать, что имеющегося у них знания текстов и прочих свидетельств недостаточно, чтобы подтвердить эти утверждения», но вслед за этим признает, что вопрос о сокровенной традиции не может быть просто закрыт отрицательным решением. Именно это сочетание критики и притяжения, скепсиса и мистического интереса определяет весь труд.

Исторически книга Уэйта стоит после эпохи Возрождения, когда христианские мыслители вроде Пико делла Мирандолы, Рейхлина и Постеля впервые с большим энтузиазмом попытались прочитать Каббалу как тайное свидетельство в пользу христианства, но также после XIX века, когда оккультные общества и герметические школы сделали Каббалу частью широкой символической системы, соединявшей магию, Таро, алхимию, масонство и теософию. Уэйт знает эту традицию изнутри, но не принимает ее безусловно. Его метод состоит не в построении новой эзотерической схемы, а в медленном историко-документальном разборе источников, авторитетов, датировок, текстовых корпусов и doctrinal content, то есть внутреннего учения Каббалы. Поэтому книга одновременно энциклопедична и полемична. Она стремится показать, что Каббала не является ни простым заимствованием из гностицизма, неоплатонизма или исламской мистики, ни готовым христианством в еврейской оболочке, ни произвольной фантазией средневековых раввинов. В одной из наиболее важных формул Уэйта сказано: «Каббала есть творение sui generis», то есть явление своего рода, которое могло возникнуть только в лоне иудаизма, хотя и вступало затем в многочисленные связи с христианским и европейским эзотерическим мышлением.

Первая книга задает рамку всему исследованию. Уэйт рассматривает Каббалу как часть еврейской литературы христианской эры и сразу отказывается от двух крайностей. С одной стороны, он не хочет видеть в каббалистических текстах только «курьезные и экстравагантные порождения человеческого умствования», как это могли бы сделать рационалистические экзегеты. С другой стороны, он не доверяет оккультной самоуверенности, будто за каждым темным символом немедленно открывается универсальная тайная доктрина человечества. Его интересует «сокровенная Церковь Израиля», но не в церковно-институциональном смысле, а как образ внутреннего мистического Израиля, в котором закон, символ, предание и опыт соединяются в теософское видение Бога и мира. В главах о «причудах оккультной экзегетики», отношении Каббалы и Талмуда, а также разделах Каббалы автор постепенно показывает, что каббалистическая традиция не может быть понята вне раввинистической среды, но и не исчерпывается обычной раввинистической ученостью. Она возникает там, где чтение Писания превращается в созерцание структуры бытия.

Вторая книга посвящена источнику и авторитету Каббалы, а также датировке основных текстов. Здесь Уэйт занимает позицию, которая сегодня может показаться устаревшей в отдельных историко-критических деталях, но методологически остается показательной. Он отвергает как наивную древность, так и чрезмерную гиперкритику. Он не принимает мнение, будто Зогар в полном смысле является дохристианским памятником, но и не считает убедительной простую редукцию Зогара к литературному изобретению Моше де Леона. Для Уэйта важнее не механический вопрос авторства, а возраст традиции, ее духовные истоки и внутренняя преемственность. Поэтому он отделяет письменную фиксацию от устной, символической и doctrinal памяти. Его тезис о том, что Каббала оказывала большее влияние на христианские умы, чем христианство на нее, особенно важен для богословского читателя: он предостерегает от легкого присвоения еврейской мистики христианской апологетикой.

Третья книга рассматривает первый период письменного слова Каббалы, сосредоточенный вокруг Сефер Йециры. Уэйт показывает, что этот краткий и трудный трактат стоит на границе между космологией, грамматикой, числовой метафизикой и мистикой творения. Его интересует не только учение о буквах, числах и путях мудрости, но и сам принцип, согласно которому язык оказывается не внешним инструментом описания мира, а внутренней тканью творения. В этом смысле Сефер Йецира открывает центральную интуицию Каббалы: мир сотворен не просто словом как приказом, но словом как структурой, мерой, числом и дыханием. Уэйт осторожно связывает этот текст с устной традицией, не превращая его в прямое доказательство фантастической древности Каббалы. Эта часть особенно ценна тем, что автор не спешит переходить к более эффектному Зогару, а показывает подготовительный слой традиции, где каббалистическое мышление еще сжато, почти геометрично и лишено поздней мифопоэтической роскоши.

Четвертая книга вводит читателя в эпоху Зогара. Здесь труд Уэйта становится особенно полезным как карта сложного литературного массива. Автор последовательно рассматривает Сефер ха-Зогар, Сифра ди-Цниута, Идра Раба, Идра Зута, Саба, Бахир, Райа Мегемна, Ситрей Тора, Мидраш ха-Неелам, Тикуней Зогар и дополнительные малые трактаты. Он не сводит Зогар к единому трактату, но показывает его как корпус, как сложное собрание текстов, голосов, жанров и мистических комментариев. Богословски важно, что Уэйт читает Зогар не только как комментарий к Торе, но как мир символов, где Писание становится пространством мистического восхождения. Его интересуют не филологические детали сами по себе, а то, как через них формируется учение о Боге, Шхине, душе, творении, изгнании и восстановлении.

Пятая книга раскрывает учение Каббалы о Боге и мироздании. Это doctrinal центр труда. Уэйт анализирует философию Абсолюта, различие между Богом в Себе и Богом в явлении, десять сфирот, четыре мира, пути мудрости, врата понимания и космологию. Для христианского богослова здесь возникает главный вопрос: можно ли говорить о Боге через систему эманаций, не растворяя личного Творца в безличной метафизической необходимости? Уэйт, как правило, не решает этот вопрос в строго догматическом ключе, но стремится показать внутреннюю логику Каббалы. Сфирот у него не просто абстрактные атрибуты и не самостоятельные божества; это символический язык проявления Бога, способ говорить о переходе от сокрытого Абсолюта к познаваемому Божественному действию. Сильной стороной Уэйта является то, что он не примитивизирует эту систему. Слабой — то, что он иногда слишком охотно переводит ее в универсальный мистический язык, из-за чего специфически еврейская связь сфирот с Заветом, Законом, молитвой и литургией может отступать на второй план.

Шестая книга обращается к иерархиям духовного мира и учению о душе. Здесь Уэйт формулирует одну из ключевых антропологических интуиций Каббалы: «человек — это центр, вокруг которого вращается вся традиция». В этом утверждении заключена не гуманистическая автономия человека, а мистическая антропология: человек является местом пересечения миров, носителем образа, участником космической драмы, существом, чья душа имеет уровни, состояния, предсуществование и назначение. Рассмотрение ангелов и демонов у Уэйта менее богословски насыщенно, чем учение о душе, но оно помогает увидеть, что каббалистический мир не плоский и не секулярный. Это вселенная иерархий, посредничеств, сил, опасностей и восхождений. Для современного читателя эта часть может быть трудной, потому что ангелология и демонология часто воспринимаются либо наивно, либо психологически. Уэйт же старается удержать их в рамках символической метафизики.

Седьмая книга «Бог и человек» является одной из самых спорных и одновременно самых глубоких частей труда. Уэйт читает библейские повествования о рае, змее, падении ангелов, падении человека, потопе, Аврааме, Моисее, храме, Мессии, Шеоле и воскресении через призму великой тайны пола. Это не сводится к сексуализации Писания в современном поверхностном смысле. Уэйт видит в каббалистической традиции попытку осмыслить пол как космическую и богословскую тайну: разделение и соединение, изгнание и восстановление, Жених и Невеста, Шхина и Святый, субботний покой как завершение брачной гармонии творения. Особенно характерна мысль о том, что цель Мессии — «восстановить Свою Невесту в изгнании и приуготовить Субботу творения». Для христианского читателя это место одновременно притягательно и опасно: притягательно, потому что напоминает новозаветную брачную символику Христа и Церкви; опасно, потому что сходство символов еще не означает тождества догматического содержания.

Восьмая книга, посвященная «сокровеннейшему учению», углубляет тему Шхины и тайны пола. Это вершина уэйтовского прочтения Зогара. Он утверждает, что «сокровенное учение Зогара о Святой Шхине — это высшая Тайна пола», и связывает это с опытным знанием, которое не исчерпывается доктриной. Здесь Уэйт наиболее близок к мистическому богословию, но и наиболее уязвим для критики. Его язык становится почти исповедальным: за символами он ищет не только систему, но тайну человеческих браков, тайну соединения, тайну возвращения рассеянного к целостности. В христианском богословском клубе эта часть, вероятно, вызовет наиболее живую дискуссию. С одной стороны, она помогает понять, почему Каббала была так привлекательна для христианских эзотериков: ее брачная символика действительно перекликается с Песнью Песней, экклезиологией и мистикой союза души с Богом. С другой стороны, Уэйт недостаточно ясно проводит границу между символической аналогией и догматическим тождеством, между мистикой творения и христологическим центром христианской веры.

Девятая книга рассматривает третий период письменного слова Каббалы: последователей и толкователей Зогара, Моше Кордоверо, Ицхака Лурию, Нафтали Гирца, Абрахама Когена Ириру и другие тексты. Уэйт показывает, что Каббала не закончилась Зогаром, но продолжила развиваться в комментариях, систематизациях и новых формах спекуляции. Особенно важно присутствие Лурии, хотя у Уэйта лурианская Каббала не получает того центрального места, которое она занимает в современной истории еврейской мистики. Эта часть ценна как обзор рецепции и развития, но несколько уступает по глубине тем разделам, где автор непосредственно работает с Зогаром. Уэйта больше интересует вечный мистический смысл, чем социальная история каббалистических школ, поэтому читатель, ищущий детального исторического анализа Цфата, мессианских движений или литургического влияния лурианства, найдет здесь скорее вводную карту, чем исчерпывающее исследование.

Десятая книга о христианах-каббалистах особенно важна для церковно-исторической аудитории. Уэйт рассматривает Луллия, Пико, Агриппу, Парацельса, Рейхлина, Постеля, розенкрейцеров, Фладда, Генри Мора, Томаса Воэна, Кнорра фон Розенрота, Кадуорта, Сен-Мартена, Элифаса Леви, французских оккультистов и современную ему теософию. Эта часть показывает, как Каббала стала не только еврейским мистическим преданием, но и зеркалом, в котором христианская Европа искала собственные тайные основания. Уэйт не отвергает этот поиск полностью, но постоянно корректирует его. Он показывает, что христианские каббалисты часто использовали Каббалу избирательно, апологетически и символически, видя в ней то, что хотели увидеть. Для богословского читателя это ценное предостережение: межрелигиозное чтение может быть плодотворным только тогда, когда оно не превращает другого в материал для подтверждения собственных схем.

Одиннадцатая книга расширяет поле, сопоставляя Каббалу с магией, алхимией, астрологией, масонством, Таро и мистикой. Здесь Уэйт снова проявляет критическую трезвость по отношению к оккультным преувеличениям. Он признает значительное влияние Каббалы на ритуальную магию, но считает ее связь с алхимией и астрологией более ограниченной, а связь с масонством случайной и незначительной. Особенно примечательно, что он противопоставляет Каббалу чистой мистике, пытаясь свести линии исследования в единый фокус. Это один из лучших моментов книги: Уэйт не позволяет читателю растворить Каббалу в общей эзотерической эклектике. Он понимает, что символические системы могут соприкасаться, но не обязаны иметь общий источник или одинаковый духовный вес. Для современного читателя, живущего в эпоху популярной «духовности без границ», этот урок особенно актуален.

Двенадцатая книга завершает труд итоговыми размышлениями. Уэйт поднимает вопрос о предполагаемых христианских элементах в Зогаре и, что особенно важно, снимает его как слишком прямолинейный. Он не хочет превращать Зогар в криптохристианский документ. Его интересует другое: может ли сокровенное учение Израиля дать что-либо современным мистикам? Ответ Уэйта положителен, но осторожен. Каббала, по его заключению, продолжает нести «живое послание всем тем, кому она предназначена». Эта фраза хорошо передает пафос книги. Уэйт не пишет для любопытных коллекционеров оккультных символов. Он пишет для тех, кто способен увидеть за символом духовную дисциплину, за мифом — метафизическое вопрошание, за традицией — жажду Бога.

Главная сила книги состоит в ее масштабе. Уэйт не ограничивается пересказом отдельных доктрин, но строит целую историю каббалистического предания в его еврейских, христианских и эзотерических связях. Он обладает редким даром видеть одновременно текст, традицию, символ и духовный импульс. Его достоинство также в том, что он критикует собственную среду: будучи человеком западного эзотерического мира, он не принимает без проверки его легенды о непрерывной универсальной тайной традиции. Он умеет отличать серьезную мистическую проблему от оккультной риторики. Книга полезна пастырям и преподавателям, потому что помогает понять, почему Каббала привлекала христианские умы и почему это привлечение нуждается в богословской осторожности. Она полезна студентам богословия, потому что показывает сложность взаимодействия Писания, предания, символа и мистического опыта. Она полезна образованным мирянам, ищущим интеллектуальных ответов, потому что выводит разговор о Каббале за пределы популярной мифологии. Она полезна историкам церкви, потому что подробно прослеживает христианскую рецепцию Каббалы от Возрождения до модерного оккультизма.

Однако слабости книги не менее очевидны. Во-первых, Уэйт принадлежит своему времени, и его историко-критические суждения о датировке, авторстве и развитии Каббалы требуют проверки по современной научной литературе. После исследований Гершома Шолема, Моше Иделя, Йехуды Либеса и других специалистов многие вопросы должны ставиться иначе. Во-вторых, Уэйт иногда слишком склонен искать за разными традициями единую мистическую интуицию, что делает его интерпретацию богословски вдохновляющей, но исторически рискованной. В-третьих, для христианского догматического сознания проблематично то, что автор редко соотносит каббалистическую теософию с классическими границами учения о Троице, творении ex nihilo, воплощении и благодати. Он видит символические параллели, но не всегда достаточно ясно показывает, где параллель заканчивается и начинается догматическое расхождение. Наконец, стиль книги тяжел, местами перегружен именами, трактатами и второстепенными линиями, а потому требует терпеливого читателя.

Тем не менее как богословский и историко-религиозный труд «Каббала» Уэйта остается значительным произведением. Ее не следует читать как окончательное академическое слово о еврейской мистике, но ее нельзя списать и как простую оккультную компиляцию. Это книга переходного типа: она еще несет отпечаток эзотерического романтизма XIX века, но уже стремится к документальности, критике источников и интеллектуальной честности. Для христианского богословского клуба она особенно ценна тем, что заставляет задуматься о границах и возможностях чтения чужой традиции. Каббала у Уэйта предстает не доказательством христианства, не заменой христианского откровения и не нейтральной философской системой, а мощным свидетельством религиозного воображения Израиля, ищущего язык для тайны Бога, мира, человека, изгнания и восстановления. Читать эту книгу стоит не для того, чтобы некритически принять ее выводы, а чтобы научиться более серьезно относиться к тем символическим формам, через которые религиозная мысль пытается говорить о неизреченном.