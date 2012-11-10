Eshatos - Проблематика тысячелетнего царства

ПРОБЛЕМАТИКА ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА

В премилленаризме существует доктрина тысячелетнего царства на земле после второго пришествия Христа. Ее выводят из буквального прочтения 20 главы Откровения. Обращаем на два важных момента, сопровождающих описание царствования - это связывание сатаны и видение Иоанном душ воскресших праведников. Рассмотрим подробно два этих момента и их отношение к царствованию святых.

СВЯЗЫВАНИЕ САТАНЫ



В Откр 20:1-3 утверждается, что сатана связан на 1000 лет в бездне. Если для истолкования этого отрывка мы прибегнем к помощи неметафорических частей Писания, то увидим, что это связывание произошло в земной жизни, смерти, воскресении и вознесении Христа. Сатана был изгнан, осужден и побежден в первое пришествие Христа (Ин 12:31; 16:11; 1 Ин 3:8; Лк 10:18; Ев 2:14).



Упоминание о связывании сатаны мы находим в Мф 12:28-29 (параллельные места Мк 3:22-27, Лк 11:15-22) в связи с пришествием на землю Царства Божьего в лице и миссии Иисуса Христа: «А если Я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам» (Мф 12:28). В этом сильном высказывании Иисус утверждает, что изгоняет бесов силой Божьей, и это является доказательством того, что Царство Божье наступило. «Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Мф 12:29).



Иисус не говорит о том, что нужно ожидать конца века, когда Он явит Свою царскую власть и уничтожит сатанинское зло. Бог уже действует в царской власти, чтобы сдержать власть сатаны. Господь учит, что Божье Царство проявляется двояко: в конце века сатана уничтожается, а в миссии Иисуса - связывается. Связывание означает действительную победу над сатаной, в результате которой его власть сдерживается. Речь не идет о полной беспомощности сатаны, он продолжает действовать: похищает слово о Царстве, если люди не принимают его как должно (Мф 13:19), говорит устами Петра (Мк 8:33), входит в Иуду (Лк 22:3), желает обладать Петром (Лк 22:31). «Сатана не беспомощен, но его власть сломлена. <…> Вся миссия Иисуса, включая Его слова, дела, смерть и воскресение привела к начальному поражению сатанинской силы, которое обусловило окончательное наступление и торжество Божьего Царства».



Связывание сатаны представляет собой параллель к Откр 12:7-13, где он изгоняется с небес и не может больше обвинять святых, как было во времена Ветхого Завета (Зах 3; Иов 1-2).



Сатана связан, «дабы не прельщал уже народы» (Откр 20:3). Он не может больше обманывать народы, не давая им слушать Евангелие, как это часто бывало в ветхозаветные времена (ср. Деян 14:16; Мф 16:18). Но он все еще «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5:8), но не в силах воспрепятствовать распространению Евангелия до краев земли (Мф 24:14).

ВОСКРЕСЕНИЕ И ЦАРСТВОВАНИЕ СО ХРИСТОМ



Возражение против премиллениалистской доктрины тысячелетнего царства вытекают из-за непринятия автором идеи о первом телесном воскресении праведных за 1000 лет до воскресения неправедных. Ибо Писание говорит о воскресении мертвых, праведных и неправедных, в последний [греч. έσχατος] (от этого слова и богословская наука эсхатология!) день, эти положения присутствовали в вероучительных документах баптистов (1689 г, 1906 г., 1928 г., Проханова 1910 г.).



Рассмотрим сначала Откр 20:4-6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души [греч. ψυχὰς] обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили [греч. ζάω – жили, ожили] и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр 20:4-6).

Следует отметить, что Писание под воскресением [греч. αναστασις] всегда понимает воскресение тела, в данном же месте мы читаем только о душах [греч. ψυχὰς], которые ожили [греч. ζάω] в первое воскресение. Из синтаксиса предложения на греческом языке видно, что в данном отрывке речь идет о двух группах спасенных: убиенных мучениках за веру и выживших, но оставшихся верными Христу. Иоанн видел не тела, а только бестелесные души. В этой связи вспоминается 6-я глава Откровения, где Иоанн «увидел под жертвенником души убиенных» (Откр 6:9) за свою веру и нежелание поклоняться кесарю.



Этот отрывок можно соотнести с каждым христианином, но акцент здесь делается на пострадавших за свою веру и особенно на тех, кто принял мученическую смерть. Для первых христиан жгучим был вопрос, что стало с теми, кто остался верным до смерти. Они умерли и были забыты, или эта жертва чего-то стоила? Вот что отвечает Иоанн: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса... Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет».



В этом стихе (как и в следующих непосредственно за ним) содержатся обещания, относящиеся ко всем верным христианам. Например, Иисус обещал всем победившим: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр 3:21). А в Откр 5:10 мы читаем практически те же слова, что и в Откр 20:4, 6: «И соделал нас [всех спасенных Христовой кровью] царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (см. также 1:6).

Христиане правят по-разному:



• христиане являются царством Христовым (Откр 1:6), которое есть церковь (Мат. 16:18, 19);

• поскольку Бог - их Отец (1 Кор 1:3), они являются частью царской семьи;

• поскольку Христос правит сейчас (Деян 2:33-36; 1 Кор. 15:25) и поскольку христиане – «во Христе» (2 Кор 5:17), то они правят вместе с Ним;

• поскольку христиане спасены, смерть больше не властвует над ними, но им дана сила «царствовать в жизни посредством... Иисуса Христа» (Рим 5:17; 14; 21).



С точки зрения христиан в дни Иоанна, мысль о царствовании на земле означала прежде всего победу. Укрепленные Христовой силой, христиане оставались хозяевами своей жизни и судьбы, властвуя над всеми препятствиями, которые жизнь ставила на их пути. Все это наводит на естественный вопрос: если обещание править с Иисусом дано христианам вообще, то зачем было повторять его в отношении мучеников за веру? Ответ таков: первым христианам нужно было знать, что смерть не уничтожала обещание, а, наоборот, вела к его исполнению. Образ царствования «тысячу лет» подчеркивал полноту царствования мучеников, полноту их победы.



Одним из выражений царствования мучеников являются слова о том, что им «дано было судить». Контекст Откр 20 говорит в пользу мысли о победе над их врагами: на земле враги судили их и приговаривали к смерти. Теперь же роли поменялись, и судейские места заняли они. Идея о христианах, вершащих суд над грешниками, не была новой. Иисус говорил Своим ученикам, что они «сядут на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Лук 22:30). Павел писал, что «святые будут судить мир», добавляя при этом, что они будут судить даже ангелов (1 Кор 6:2-3). Эти трудные для понимания стихи не учат тому, что христиане будут сами решать окончательную судьбу других людей: это Божья прерогатива. Однако мы, христиане, в некотором смысле действительно «судим» мир: мы проповедуем Слово, Господне мерило суда (Ин 12:48), которое обнажает грех. Также и своей жизнью мы показываем, что людям возможно жить по Божьим стандартам, тем самым обвиняя тех, кто живет иначе. Однако суд в Откр 20, похоже, просто усиливает тему царствования умерших ради Господа: они победили. Сатана был низвергнут, а они возвеличены.



«Они ожили (буквально с греческого – жили) и царствовали...» Первое воскресение включает всех истинных верующих, хотя они воскресают в разное время. То, что это не единственное моментальное событие признают и претрибуляционисты. , Это не телесное воскресение, которое произойдет после возвращения Христа. Отрывок не учит тому, что мученики оживут и будут царствовать с Иисусом когда-нибудь. Они жили - были живыми в видении Иоанна. На земле они умерли, здесь же, на небе, Иоанн видит их живыми. Именно, в утешение всем гонимым за веру Христову говорится, что их смерть ограничивается только землею и телом, души же их живут, и притом живут на небе пред престолом Божьим. Блаженное царствование будет продолжаться тысячу лет. Тысяча лет - это та тысяча, на время которой был связан сатана в своей деятельности. Поэтому блаженное царствование кончится тогда, когда после кратковременного господства на земле антихриста наступит день второго пришествия Господа, день общего воскресения. После этого настанет новое вечное царство, когда блаженство праведников увеличится тем, что в нем примут участие и их прославленные тела.



Главная мысль этого отрывка состоит в том, что верные умершие уже были живы и царствовали. Обещание жизни - это обещание христианам вообще (Ин 5:24, рассмотрено ниже), а спасение от греха часто изображается как воскресение (возвращение к жизни). Павел говорил: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6:4). Еще он писал: «Бог, богатый милостью... нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом... и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2:4-6). И снова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол 3:1).



Однако, если все христиане «воскресли» и имеют жизнь, почему тогда Святой Дух выделяет «оживших» мучеников? Ответ в своей основе тот же, что и прежде: чтобы подчеркнуть, что смерть святого не кладет конец его «обновленной жизни» во Христе. Напротив, смерть «оживотворяет» его так, как никогда прежде.

Исходя из контекста, первое воскресение - духовное воскресение, которое начинается рождением свыше и достигает своей кульминации, когда мы умираем «в Господе» (Откр 14:13). Это результат ухода из этого мира, чтобы «быть со Христом» (Фил 1:23) и «водвориться» у Господа (2 Кор 5:8). Это исполнение обещания Христа: «Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф 10:39). В Откр 2:10 это названо «венцом жизни».



В противоположность умершим в Господе «прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Откр 20:5). В контексте, слова «прочие из умерших» похоже, относятся к тем, кто не держался «свидетельства Иисуса и слова Божия», к тем, кто «поклонился зверю или образу его» и кто «принял начертание [зверя] на чело свое и на руку свою». Таковые «не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Такой выбор слов заставляет многих истолковывать это «оживание» как телесное воскресение. Однако в тексте оригинала просто говорится, что эти прочие из умерших не жили, другими словами, они не имели участия в духовных благословениях тех, кто умер во Христе. Святой Дух снова проводит противопоставление: на земле христиан убивали, а их гонители жили; после же смерти христиане жили, действительно жили, а их враги были мертвы.



Тысяча лет - это то время, когда сатана скован, а умершие христиане живы и царствуют; это наше с вами время. Таким образом, окончание тысячи лет должно означать конец нашей с вами эры: когда Христос вернется, мертвые воскреснут, и все будут судимы.



Итак, первое воскресение - это духовное воскресение, тогда как второе - это буквальное, физическое, телесное воскресение. Участвующие в первом «воскресении» уже не попадают под власть вечной смерти (20:6, 14-15). Более того, они становятся «священниками Бога и Христа» (20:6; ср. 1:6; 5:10). Люди, прошедшие через первое воскресение, пройдут и через второе.



Возражение тому, что оба воскресения принадлежат к разным типам, обычно, состоит в том, что по отношению к обоим воскресениям в Писании используется один и тот же глагол – εζησαν. По мнению автора, это не убедительный аргумент, например, в Писании смерть и физическая, и смерть вторая (духовная) также обозначается одним словом – θάυατος.



Иисус учил о воскресении как о субъективном переживании здесь и сейчас, так и об объективной реальности в эсхатологическом свершении. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6:39-40). «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6:44). «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6:54). О воскресении в последний день говорит и одно из самых поразительных мест Ветхого Завета. Это слова бессмертной надежды Иова, который пред лицом всех своих тяжких бедствий восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его» (Иов 19:25-27).



Об эсхатологическом воскресении наиболее сильно сказано в месте Писания, где Иисус говорит о воскресении как текущей духовной реальности: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. <…> Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин 5:24-25; 28-29). Здесь Он явно говорит о тех, кто уже воскрес из мертвых для духовной жизни, в будущем восстанут из могил и воскреснут телесно. Опущенные слова в Ин 5:28 «и настало уже», относящиеся к настоящему, и слова «находящиеся в гробах» несомненно говорят о воскресении физическом. Вечной жизнью можно насладиться уже здесь и сейчас, если откликнуться на зов Христа, и та же сила, дающая верующим вечную жизнь при их земном существовании, после смерти воскресит их телесно для обновленной жизни в ином мире. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим 8:11).



«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний [греч. έσχατη] день (Ин 6:54). Несомненно, воскресение верующих – в последний день. Это заявление Христа еще более поразительно, т.к. последний день – это и день суда: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день (Ин 12:48)». И апостол Павел учил, что «будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» (Деян 24:15).



Эти высказывания Иисуса и Павла учат тому, что будет общее телесное воскресение праведных и неправедных. Они не дают повода думать, будто телесное воскресение неправедных произойдет через тысячу лет после телесного воскресения праведных. Нужно серьезно отнестись к реализму притчи Иисуса о пшенице и плевелах, а именно, что добро и зло будут существовать бок о бок до наступления жатвы, которая будет в конце века: «Жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф 13:39-43).

О последней жатве праведных и неправедных сказано и в Откровении: «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия» (Откр 14:16-19).



«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор15:20). Воскресение Христа – это исполнение эсхатологической надежды на воскресение верующих в Его второе пришествие: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор 15:22-23). Упоминание в Мф 27:52-53 о воскресении ветхозаветных святых в момент смерти Иисуса (первенца из умерших) порождает вопросы без ответов... Библия, однако, не утверждает, умерли ли они или пошли на небо вместе с Иисусом.