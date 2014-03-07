Открытое письмо баптистскому братству

Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?(Гал.5:7)

Что случилось? Читаем Слово Божие и не слышим и не видим, что нам говорит Господь.

Галаты(баптисты)! кто прельстил вас не покоряться истине? Гал.3:1.

Как легко мы попались в сплетения, которые не так уж сильно и были хитро сплетены.

Как можно было просмотреть лжепророчество и принять его на «УРА»?

… так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: «меча и голода не будет на сей земле…,»(Иер.14:15)

Какие старые знакомые пророчества. И как евреи когда-то на них попались, так и мы на них споткнулись. Разве не слышим мы со всех сторон пророчество: меча и голода мы не увидим, когда придёт антихрист, нас уже здесь не будет. Бог нас так любит, что не оставит свою «невесту» на страдания…Он оставит «жену» свою -Израиль.

… Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.

(Иер.23:21)

19 веков ни единого подобного пророчества не существовало, а в конце 19 века появился первый пророк с пророчеством о досрочном восхищении, и за 100лет уже разбежались по всей земле, а Господь не посылал подобное пророчествовать. Или Вы забыли Его слова :

29 после скорби дней тех, …

30 … явится знамение Сына … на небе; … и увидят Сына …, грядущего на облаках …; (Матф.24:29-30)

Где Вы увидели в 24гл. Матфея ,21гл.Луки и 13гл.Марка два пришествия?

Ученики сидят с Господом на Елеонской горе и спрашивают «…какой признак Твоего пришествия?». Что интересует учеников? Вопрос ,когда Учитель придёт за ними или спросили об этом ,а ответ получили через 19веков?Господь сказал:

… если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте.(Мар.13:21)

А нам, что говорят лжепророки? Вот Он придёт тайно, так что мир Его не увидит и не услышит.

А господь предупреждал, что … восстанут… лжепророки …, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.(Мар.13:22)

Разве Бог учил тайному, не слышному и не видимому приходу?

27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына ; …при громогласной трубе(Матф.24).

Что нам эти пророки говорят: «не ждите знамения Сына ,Вас здесь уже не будет. Вы не увидите гонений при антихристе».

…Я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, (Иер.29:31)

Значит Господь забыл сказать ученикам о Своём приходе за ними?

23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все.(Мар.13:23)

А Господь говорит,что Он им всё сказал НАПЕРЁД. И отправил их благовествовать полное Евангелие,а не 19 веков ,яко бы мы имели не полное Благовестие.

6 Удивляюсь, что вы…так скоро переходите к иному благовествованию,7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.(Гал.1:6-8)

Бог оставил нам 4-е Евангелии. Скажите в каком из них записано это благовестие о секретном приходе?

Как это мы 2000лет читаем послание 1Фессалоникийцам 4гл.и только теперь «догадались»,что Павел писал о секретном восхищении,а вот во 2-ом Фессал-цам он уже писал о явном. А сами Фессалоникийцы об этом догадались?А Евреям о каком явлении сказано 28 во второй раз явится …(Евр.9:28)А Иоанн в Апокалипсисе в 1главе начинает с явного ,а в 22гл.заканчивает секретным?

БОДРСТВУЙТЕ ! Что бы ни кто не восхитил венца вашего, за то ,что добавили к словам книги сей.