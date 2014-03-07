Открытое письмо баптистскому братству
Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?(Гал.5:7)
Что случилось? Читаем Слово Божие и не слышим и не видим, что нам говорит Господь.
Галаты(баптисты)! кто прельстил вас не покоряться истине? Гал.3:1.
Как легко мы попались в сплетения, которые не так уж сильно и были хитро сплетены.
Как можно было просмотреть лжепророчество и принять его на «УРА»?
… так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они говорят: «меча и голода не будет на сей земле…,»(Иер.14:15)
Какие старые знакомые пророчества. И как евреи когда-то на них попались, так и мы на них споткнулись. Разве не слышим мы со всех сторон пророчество: меча и голода мы не увидим, когда придёт антихрист, нас уже здесь не будет. Бог нас так любит, что не оставит свою «невесту» на страдания…Он оставит «жену» свою -Израиль.
… Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.
(Иер.23:21)
19 веков ни единого подобного пророчества не существовало, а в конце 19 века появился первый пророк с пророчеством о досрочном восхищении, и за 100лет уже разбежались по всей земле, а Господь не посылал подобное пророчествовать. Или Вы забыли Его слова :
29 после скорби дней тех, …
30 … явится знамение Сына … на небе; … и увидят Сына …, грядущего на облаках …; (Матф.24:29-30)
Где Вы увидели в 24гл. Матфея ,21гл.Луки и 13гл.Марка два пришествия?
Ученики сидят с Господом на Елеонской горе и спрашивают «…какой признак Твоего пришествия?». Что интересует учеников? Вопрос ,когда Учитель придёт за ними или спросили об этом ,а ответ получили через 19веков?Господь сказал:
… если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте.(Мар.13:21)
А нам, что говорят лжепророки? Вот Он придёт тайно, так что мир Его не увидит и не услышит.
А господь предупреждал, что … восстанут… лжепророки …, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.(Мар.13:22)
Разве Бог учил тайному, не слышному и не видимому приходу?
27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына ; …при громогласной трубе(Матф.24).
Что нам эти пророки говорят: «не ждите знамения Сына ,Вас здесь уже не будет. Вы не увидите гонений при антихристе».
…Я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, (Иер.29:31)
Значит Господь забыл сказать ученикам о Своём приходе за ними?
23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все.(Мар.13:23)
А Господь говорит,что Он им всё сказал НАПЕРЁД. И отправил их благовествовать полное Евангелие,а не 19 веков ,яко бы мы имели не полное Благовестие.
6 Удивляюсь, что вы…так скоро переходите к иному благовествованию,7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.(Гал.1:6-8)
Бог оставил нам 4-е Евангелии. Скажите в каком из них записано это благовестие о секретном приходе?
Как это мы 2000лет читаем послание 1Фессалоникийцам 4гл.и только теперь «догадались»,что Павел писал о секретном восхищении,а вот во 2-ом Фессал-цам он уже писал о явном. А сами Фессалоникийцы об этом догадались?А Евреям о каком явлении сказано 28 во второй раз явится …(Евр.9:28)А Иоанн в Апокалипсисе в 1главе начинает с явного ,а в 22гл.заканчивает секретным?
БОДРСТВУЙТЕ ! Что бы ни кто не восхитил венца вашего, за то ,что добавили к словам книги сей.
Это не открытое письмо баптистам, а вопль души, которая не нашла покоя. И винит в этом баптистов. Одним из пяти (семи) принципов баптизма есть свобода вероисповедания. Время от времени какие-то сообщества баптистов вырабатывают "свой символ веры" (так им удобно), они разнятся от эпохи к эпохе даже внутри одного сообщества (братства). А уж географическая составляющая...- постсоветские арминиане изучают кальвиниста Сперджена и ходят с Библиями с комментариями кальвиниста Мак-Артура. Идея баптизма не в эсхатологии. Этот вопрос высосан из пальца. Мы в церкви, разбирая книгу Откровения, представляли все существующие взгляды и рассматривали лишь вопрос о том как, то или иное толкование влияет на все мировоззрение ( сегодняшнюю жизнь христианина).
Я баптист. Не все так плохо как кажется. Да есть среди баптистов учение о тайном восхищении церкви перед великой скорбью. В свое время благодаря Джону Нельсону Дарби, развилось учение о двух народах (Еврейском и Церкви) где у Бога две разные судьбы для одних и других. Именно от сюда строятся все остальные учения: о тысячелетнем царстве (буквальном на земле для евреев чтобы «все спаслись» Рим 11:26), так же о пришествии Христа (тайном перед скорбью или в середине, или в конце перед тысячелетием), так же баптисты любят говорить «это написано для Израиля» когда попадаются неудобные места Писания идущие в разрез чьему-то мнению и т.д и т.п.
Я думаю что, что-то из перечисленного присутствует не только у баптистов.
НО не суть дела. Хочу сказать что автор строит свое мнение о баптистах весьма и весьма субъективно, основываясь скорее всего на беседе с некоторыми баптистами а не всего братства. Потому что я и многие другие баптисты не считают что Христос «якобы» придет за церковью перед скорбью. Я например так же считаю как пользователь Toha пишет в коментах: «Где Вы увидели в 24гл. Матфея ,21гл.Луки и 13гл.Марка два пришествия? Я там, кстати, уже ни одного не вижу =) Иисус в Елеонской беседе вообще не о Втором Пришествии говорил, а о Своем оправдании и о разрушении Храма. Слова "не пройдет род сей, как все это будет" не оставляют иной альтернативы.»
Так что автору минус за необъективность, к тому же мне кажется что автор статьи сам был баптистом а может им и остается J.
Вообще-то слова :" Когда увидите Сына грядущего на облаках" - разве это не ВТОРОЕ пришествие объясняет Иисус ?
У Вас получается , что ученики задали вопрос о пришествии, Учитель стал объяснять , да ещё и акцент сделал -" смотрите ,что бы именно в этом вопросе Моего пришествия ни кто не ввёл вас в заблуждение."
И в итоге так якобы и не ответил ученикам на их вопрос ?
И вообще рассказал о каком-то другом пришествии на другую планету. Поэтому пришествия на нашу Землю Вы не заметили в Елеонской беседе ?
Где Вы увидели в 24гл. Матфея ,21гл.Луки и 13гл.Марка два пришествия?
Я там, кстати, уже ни одного не вижу =) Иисус в Елеонской беседе вообще не о Втором Пришествии говорил, а о Своем оправдании и о разрушении Храма. Слова "не пройдет род сей, как все это будет" не оставляют иной альтернативы.
Как это мы 2000лет читаем послание 1Фессалоникийцам 4гл.и только теперь «догадались»,что Павел писал о секретном восхищении,
И, кстати, во времена Павла учение о тайном, досрочном, доскробном восхищении ну ни как не могло зародится. Это ж обман. Людей убеждают в восхищении, а на деле зреют жесточайшие гонения, римские императоры под страхом смерти требуют себе божественного поклонения, люди страдают. И что они должны были решить - восхищение отменили, великая скорбь началась, или Павел сбежал раньше?
Нет, это учение могло возникнуть лишь в относительно благополучное время среди сектантов, чтобы отличить одну группо "избранных", т.е. нас, правильных, от остальных христиан, которые останутся на "великую скорбь".
Люди живут идеей ,что ни сегодня завтра,максимум несколько недель и будет восхищение.
Вы лично учите людей ждать явного пришествия Христа или невидимого? Ваше Благовестие говорит о приходе Сына как молнии? Вы свидетельствуете людям об этом?