Eshatos - Правовые принципы клуба Эсхатос

Богословский клуб Эсхатос

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Анализ действующего законодательства в области авторского и смежных прав показывает его ограниченность в вопросе регулирования и защиты исключительных прав в сети Интернет. Нормы действующего законодательства создавались в расчете на то, что авторские произведения, как правило, распространяются на материальном носителе и фиксированным тиражом.

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