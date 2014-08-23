Раю - Царь Иисус

Раю Алексей - Царь Иисус
Шилох и Мелхиседек
Сын Человеческий
Эпоха Духа Святого
Исполнение: Пришествие Мессии
Пришествие Царства
Эсхатология Царства
Господь есть Царь!
Иисус есть Царь. "Царь царей и Господь господствующих" – одно из Его имён (От. 19:16). Он – Господь неба и земли, Творец всего видимого и невидимого. Именно таким представал Он всегда в исповедании Христианской Церкви, однозначно утверждавшей Его Господство даже перед лицом мучений и пыток. Но не все оказались с этим утверждением в равной степени согласны.
"Дайте мне вместо оружия печатный станок, и я завоюю весь мир" – сказал однажды Карл Маркс. Столь естественное и близкое Христианству утверждение, как "Христос есть Господь", сегодня приходится с боем отбивать от несметных полчищ тех, кто внял совету Отца Мирового Пролетариата. Ущерб Христианству был нанесён огромный, и поэтому вряд ли найдётся сколь-нибудь любящий Бога Христианин, который не встал бы на Его защиту. И хотя Бог на самом деле и не нуждается в нашей защите, в ней нуждается наша вера. А посему, каждая книга, каждая работа, и каждый, пусть даже робкий голос может пролить свет на образ вновь Неизвестного Бога.
Шилох и Мелхиседек
Мы обращаемся к Ветхому Завету, как отправной точке нашего пути. Шилох и Мелхиседек. Это не имена двух пророков из ветхозаветних книг. На самом деле, это – имена, указывающие в Ветхом Завете на одну и ту же личность. На Личность. Для того, чтобы лучше понять, каким является служение Христа – Царя, имеет смысл рассмотреть ветхозаветние корни этой важнейшей библейской концепции. Если Ветхий Завет – фундамент, на котором основан прекрасный храм новозаветней Истины (а это так, если верить Самому Христу), то понять мессианские ожидания Ветхого Завета – значит вернуться ad fontes, "к истокам".
В Книге Бытие есть два отрывка, говорящие о Мессии, и во многом определяющие Мессианские ожидания Ветхого Завета. Первый отрывок – это, конечно же, третья глава кн. Бытия, где Бог даёт великое обетование жене – о том, что её семя поразит сатану в голову. Но в рамках нашей темы, нас интересует другой вопрос. Нас интересует отрывок из Бытие 49:10, где Иосиф в своём патриаршем благословении передаёт Божье обетование Иуде: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов". Слово, переведенное, как "Примиритель" в Синодальном переводе, в других переводах передано, как "Шилох". Это – странное слово, которое на самом деле, скорее всего, представляет собой слияние двух разных слов в тексте кн. Бытия, возникшее в результате переписи.
Если прочесть это слово так, как его сегодня читают те переводы, которые не используют слово "Шилох", то перевод его на Русский будет звучать так: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Тот, Кому скипетр принадлежит, и Ему покорность народов". Это подводит нас вплотную к тайне этой Личности, ведь это слово используется, как некое "кодовое имя" этой таинственной Личности.
Что же обещает Господь Иуде в этом стихе из патриаршего благословения?
Иуда будет пользоваться особым покровительством Бога, Который не позволит Иуде утратить самостоятельность и свободу, и сохранит землю эту от уничтожения. Здесь также говорится, что изначальным способом управления Израилем Бог считал теократическую монархию. Это пророчество исполнилось в том, что хотя Иудея и теряла периодически свою самостоятельность, что являлось Божьей карой за ее постоянные грехи, Бог сохранил её самостоятельность до 70 года н.э., когда Иудея пала окончательно и надолго. Это подводит нас ко второй части пророчества.
Бог не обещает в Своём благословении, что смертные земные цари будут вечно испытывать Его терпение, лишний раз показывая человеческую неспособность править даже маленьким государством по Божьим принципам. Он сказал, что "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе..." Сказав это слово, "доколе", Бог положил предел земному правлению Израильских Царей. Скипетр должен был "отойти" от Иуды, и законодатель – от чресл его. Господь назвал время, когда, по Его словам, это должно было произойти. Он сказал, что придёт Некто больший за всех Иудейских царей, Тот, кто в самом полном смысле этого слова достоин править Израилем, и "Кому скипетр принадлежит". Картина в этом пророчестве такая, что Бог оставил скипетр как-бы на хранение у Иуды. Израильское царство по-плоти однажды должно было передать скипетр Истинному его Владельцу, Царю, Который правит Израильским Царством по Духу.
Здесь есть интересное заявление о будущем царствовании Мессии: "...и Ему покорность народов". Эта часть пророчества очень важна для нас, так как говорит нам о характере Мессианского Царства. Мы вернёмся к этому подробнее, когда будем рассматривать пророчества, содержащиеся в Псалмах и кн. Даниила, но сейчас нам будет достаточно указать на тот факт, что в пророчестве не сказано "некоторые представители всех народов покорятся Ему...", а сказано "народы". Это – одно из первых мест в Священном Писании, где утверждается универсальный характер Мессианского Царства.
Еще один интересующий нас фрагмент, который мы, однако, не будем рассматривать подробно – это рассказ о встречи Авраама с Мелхиседеком в кн. Бытие 14:18,19. В этом небольшом отрывке важен тот факт, что Мелхиседек был одновременно и царем, и священником, подобно тому, как Христос объединил в Себе служения Священника и Царя (см. Евр. 5:6).
В других местах Священного Писания, мы встречаем дальнейшие подробности того, каким должен был быть Мессия.
Сын Человеческий
Рассмотрение имени "Сына Человеческого", имени, которым Сам Иисус больше всего любил Себя называть, относит нас к книге пророка Даниила. Книга эта сочетает в себе аспекты пророческого и апокалиптического жанров. Пророчества о судьбе людей и государств переплетаются с видениями, которые невозможно было бы истолковать без пояснений самой книги.
Наш отрывок, (Дан. 7:13,14), находится в самом центре пророчества о ходе Мировой Истории. К сожалению, нам придётся лишь кратко истолковать основные компоненты 7 главы. Сделать это будет не сложно, так как книга сама во многом поясняет себя в ст. 15-28.
Итак, видение Даниила – четыре зверя, символизирующие четыре языческих царств, которые правили на земле одно за другим в Истории. Эти четыре языческих царства представлены ещё как истукан из гл. 2:31-45, что символизирует собой язычество и идолопоклонство, а также власть язычников над миром в пре-Мессианскую эру. Затем в седьмой главе Даниил видит Сына Человеческого, наделенного всею властью и силой, и Бог вручает все Царства земли Ему. Царство же Самого Сына Человеческого – Царство вечное, "которое не прейдет". В параллельном отрывке во второй главе (где сказано про истукана), Даниил описывает схожую по смыслу картину:
"Ты видел его (истукана), доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю." (Дан. 2:34,35 – выделение автора)
Общим в обоих видениях является то, что языческие царства правили на земле до прихода Сына Человеческого, но с Его приходом утратили свою власть, которая перешла Мессии. Мессия установил на земле Свое Царство, и "Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится" (Дан.7:14). Это устанавливает временные и пространственные рамки Мессианскому Царству: во-первых, Мессия правит не где-то далеко на небе, а на земле. Сказано, что все народы, племена и языки будут служить Ему. Во-вторых, Править Он будет вечно.
Рассматривая обетования из Книги Бытие и Даниила, мы понимаем, что вызвало столь сильный когнитивный диссонанс (противоречие между верой и фактами) у Иудеев, когда они поняли, что Мессия не собирался установить Царство сразу, а должен был сначала пойти на смерть. Мы еще лучше поймем недоумение Иудеев, когда посмотрим, что говорили о Правлении Мессии как Царя пророки.
Эпоха Духа Святого
Именно так можно назвать Мессианское правление, как оно описано большими и малыми пророками. Мы не сможем рассмотреть даже половины таких пророчеств при всем нашем желании, поэтому возьмем два наиболее значимых в области Мессианского Царства пророка – Исаию и Иоиля.
Еще одна причина, почему именно Исаия и Иоиль станут предметами нашего особого внимания – в том, что и Исаия, и Иоиль часто становятся камнем преткновения для нерадивых толкователей. Пророчество об излитии Святого Духа в Книге Иоиля изворачивают так, что оказывается, что излитие Духа ожидается если не сегодня, то уже в очень скором будущем (даже несмотря на то, что Апостол Петр относил события, описанные Иоилем к своему поколению (Дн. 2:16-21)). Исаия тоже страдает, когда истолкователи следуют скорее своим предвзятым убеждениям, чем Слову Божьему. Особенно это хорошо видно, когда утверждают, что все великолепные пророчества о благом и справедливом Мессианском Царства на самом деле означают или Рай после Второго Пришествия, или же некую символику, настолько абстрактную, что символизирует она только то, что истолкователю в данный момент удобно. (Этот подход часто применяется и к Откровению – крайний идеализм, но это выходит за рамки этой работы). Так или иначе, но картину желательно прояснить.
У Исаии очень трудно определиться с тем, какой именно отрывок выбрать для наиболее полного описания Царя-Мессии. Вероятнее всего, легче будет представить здесь некий синтез взглядов Исаии на Правление Мессии, чем исследовать каждый стих по одиночке. Этот синтез, конечно, не претендует на полноту, но пытается выделить основные черты пророческих упований.
Время мира и процветания – во время правления Мессии на земле, по словам Исаии, настанут времена мира и взаимной любви. "Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь" (Ис. 65:25).
Иоиль вторит ему с двойной силой, возвещая приближение Царства:
"И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки" (Иоиль 2:23-26).
Пророки описывают время, когда Мессия мудро и справедливо правит Своим всемирным Царством, где нет голода и болезней, и где все народы живут в мире.
Время духовного процветания – в пророческих книгах Ветхого Завета мы видим, что наравне с материальным процветанием, в Мессианском Царстве будет и процветание духовное. Господь обещал щедро излить Дух Свой в Последние Дни: "...доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом" (Ис. 32:15). Примечателен тот факт, что не в Ветхом Завете, а в Новом встречаем мы указание на то, что Дух Святой изольется именно в Последние Дни. Последние Дни – это Библейский технический термин, использующийся богодухновенными авторами, чтобы обозначить завершение ПреМессианской эры. Последние Дни – это последние дни Иудейской диспенсации. Не удивительно при этом, что ап. Петр цитирует Иоиля, и добавляет при этом, что речь идет о "последних днях", давая таким образом понять, что они уже наступили, когда он говорил эти слова (Дн. 2:17), т.е. уже в первой половине первого века.
Для нас особо примечательным является тот факт, что Писание обещает особые времена, когда "...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11:9). Это время, о котором говорил Иеремия: "...вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его.., и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 'познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь" (Иер. 31:33,34). Посему, вторым важным аспектом Мессианского правления должно было стать духовное благословение, которое должно было наполнить мир, "как воды наполняют море".
Пространственный аспект – где должно располагаться Мессианское Царство, согласно пророкам? Ответить на этот вопрос по-Библейски тем более важно, чем больше завоевывают сторонников небиблейские мнения. Самое распространенное из таких мнений утверждает, что все эти великие обетования, данные Господом в Книге Псалмов и Исаии, а также в других книгах – относятся к правлению Христа в "Небесном Иерусалиме" – месте, где, как предполагается, будут находиться Христиане в то время, как на земле будет "Великая Скорбь". Это, по мнению сторонников этой теории, будет происходить в период "Тысячелетнего Царства", после Второго Пришествия. Мы еще поговорим об Эсхатологическом аспекте Царства, когда будем рассматривать перспективы, которые Писание определяет для служения Христа как Царя. Сейчас, однако, крайне необходимо установить пространственные рамки Мессианского Царства.
Исаия пишет "...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11:9). Что? Земля. Не небо. На небесах, согласно Писанию, итак все хорошо. Так что не небу надо еще наполнятся ведением Господа, а земле.
Псалмопевец: "Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей" (Пс. 21:28-30). Кто обратится? Все концы неба? Нет, все концы земли. Кто преклонится, сонмы святых? Нет, племена язычников. А будут ли это люди бессмертные, живущие целую тысячу лет в "Небесном Иерусалиме"? Нет, это будут люди смертные, "нисходящие в персть", а жить они будут не в кубической формы городе из чистого золота (за что бы им такая мука, жить в металлическом городе из золота?), а на земле, на которую Господь щедро излил Дух Свой. И вообще, если уж на то ни шло, "Новый Иерусалим" в Книге Откровения 21:2 – это Новозаветняя Церковь, в противоположность Иерусалиму ветхому – тому самому, что сделался Великой Блудницей, а потому пал.
Пророки однозначно утверждали правление Мессии над всей землей. Сама идея некоего внеземного субпространственного конгломерата под названием "Новый Иерусалим" для них настолько же чужда, как Кока-кола и сладкие пончики Вечере Господней.
Мы можем подвести некоторый итог тому, что писали выше, прежде чем обратиться к Новому Завету в поисках исполнения обетований, пояснения непонятных моментов в этих обетованиях, а также в поисках "Пророческой Перспективы" для Мессианского Царства.
Ветхий Завет обещает приход Мессии. Мессия должен был произойти от определенной генеалогической линии, прослеживаемой в Писаниях, и приведенной в виде генеалогии в Новом Завете. Его приход должен был закончить эпоху, в которой Израиль был стеснен территориально, и терпел притеснения от врагов, стремясь выжить и сохранить самобытность. Мессия должен был принять всю власть в Израиле, установить Царство Божие на земле, покорить всех врагов. Также, Он должен был принять скипетр у Иуды. Мессия должен был установить на земле время материального и духовного процветания, основанном на универсальном принятии и познании Господа всеми племенами и народами. Это понимали и Иудеи во времена Христа. То, что следует за этим, они не понимали: Мессия должен был пострадать за отпущение грехов Израилю, и искупить Себе этот, и все другие народы кровью. Иудея утеряет скипетр, к Богу придут и другие народы (причем на тех же правах), а осуществление Мессианских обетований (согласен, что в Ветхом Завете это отражено не так полно, как в Новом) – будет не моментальным событием, а постепенным процессом (как тесто заквашивается в Мт. 13:33 – опять-таки Новый Завет). Теперь, от ожидания – к исполнению!
Исполнение: Пришествие Мессии
Согласно Марку, первым, что начал проповедовать Иисус сразу после начала Своего служения – было Евангелие Царства (Мк. 1:14,15). Многие Богословы признают, что Царство Божье, или "Царствие Небесное", как его называли Иудеи, стараясь избегать имени Бога – основная тема Нового Завета, и не только, а и всей Библии. Так, Герман Риддербос, автор бессмертной книги "Пришествие Царства", пишет во вступлении к этой книге, что все темы Ветхого и Нового Заветов, включая даже такие важные темы, как оправдание, искупление, завет, и т.д. – на самом деле всего лишь подтемы Большой и объемной идеи Божьего Царства. Почти все притчи Иисуса, и почти вся проповедь (керигма) Иисуса обращалась вокруг Царствия Небесного. Посему, служение Иисуса как Царя в Новом Завете – тема также весьма глубокая и пространная.
Первое, что я особо хотел бы подчеркнуть в этой главе, и это относится не только к нашему пониманию нынешнего Мессианского Царства, а и Грядущего Пост-Мессианского, или "Исполненного" Царства, - это связь между картиной Нового Завета и Ветхим Заветом, который задает тон Новому. Необходимость в том, чтобы так подчеркивать эту связь состоит в том, что мы постоянно становимся жертвами неудачной эгзегетики Нового Завета, когда образы и символы пророческих отрывков Нового Завета начинают вдруг истолковывать буквально, несмотря на то, что в предшествующем ему Ветхом Завете они истолковывались символически, или же символы истолковываются символически, но значение им почему-то присваивается отличное от того, каким оно было в Ветхозаветнем понимании.
Поэтому, мы должны в этой работе вновь настоять на том, что Новый Завет – не отдельная книга, написанная сама по себе, и не имеющая предшествия. Нет, Новый Завет – это второй том Божьих трудов, и читать его надо не как новую работу, а в свете тома первого.
Новый Завет является ИСПОЛНЕНИЕМ Ветхозаветних обетований. Это значит, что все те обетования, которые дал Господь в Ветхом Завете, в Новом – или переходят в действие, или время и способ их исполнения освещается более ясно и подробно.
Откуда мы можем знать это?
Я на самом деле не думаю, что кто-то, кому эта работа попадет в руки, сомневается в том, что Новый Завет – исполнение Ветхозаветних обетований. Вряд ли есть Христиане, отрицающие этот факт. И на самом деле, Новый Завет наполнен сообщениями о том, что наступил переломный момент в Истории – исполнение Ветхозаветних ожиданий.
Первым в Новом Завете, кто возвестил об исполнении древних пророчеств, был ангел, пришедший возвестить рождение Мессии:
"Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог" (Мт. 1:20-23).
Иоанн Креститель возвещает это ещё более явно:
"В те дни появляется Иоанн креститель, проповедующий в пустыне Иудейской, и говорящий: "Покайтесь, ибо Царствие небесное приблизилось! Он – Тот, о ком было сказано через пророка Исаию, говорящего: "Голос вопиющего в пустыне: "Приготовьте путь Яхве, прямыми сделайте стези Ему"""" (Мт. 3:1-3).
И, наконец, свидетельствует Сам Иисус: Лука пишет, как Иисус пришел однажды в Назарет – город Своего детства, вошел, как Он это делал уже много лет, в Синагогу. Как это принято у Евреев, гостю дали слово. Иисус попросил свиток с пророчеством Исаии, и, встав перед всеми, прочел: "Дух Яхве на Мне, ибо помазал Он Меня возвещать бедным благую весть; Он послал Меня исцелять разбитых сердцем, возвещать узникам волю, и слепым – прозрение; отпустить угнетенных на свободу, провозгласить благоприятный год Яхве" (Лк. 4:18,19). Иисус читал отрывок из Исаии, 61 главы. Пророк возвещал "благоприятный год Яхве", ещё известный, как Год Юбилея. В этот год все рабы – Израильтяне освобождались, всё конфискованное имущество возвращалось владельцу, и земля отдыхала от труда. Это был особый год Божьей благодати и мира. Этот год возвещал пророк. Прочитав эти слова и сложив свиток, Иисус подошел к месту учителя, и сел. Сказано, что глаза всех присутствующих в синагоге людей были устремлены на Него. Иисус же сказал: "Сегодня Писание это исполняется на ваших глазах" (Ст. 21).
Пришествие Мессии принесло с собою исполнение Ветхозаветних пророчеств. Иисус был Царь, и с Его пришествием пришло и Царство.
Пришествие Царства
Нас особо интересует пришествие Царства Божия, потому что Христос – Царь. Я не могу сейчас повторить здесь труд Германа Риддербоса, в котором он так подробно описывает пришествие Царства, но некоторые аспекты этого мне хотелось бы подчеркнуть.
Временной аспект. Когда пришло Царствие Божие и пришло ли оно вообще, или оно еще только должно прийти? Сказать словами Иоанна Крестителя: "Пришло ли оно, или же нам ждать другого?" И ответим мы словами Иисуса: "Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят; прокаженные очищаются, и глухие слышат; мертвые восстают, и нищим благовествуется; и блажен тот, кто не соблазнится из-за Меня" (Мт. 11:4,5). Царствие Божие пришло с приходом Царя, и вошло в силу с воцарением Царя одесную Бога-Отца, когда Агнец победил (От. 5:5дд), и Сын Человеческий принял от Отца державу и Царство (Евр. 1:8,9), и Отец предал всю власть на земле и на небе в руки Своему возлюбленному Сыну (Мт. 28:18) - выкиньте буклетики "Кто Правит Миром?" "Свидетелей Иеговы" в мусорку – они свидетельствуют о Сатане. Миром правит не Сатана, а Бог. Христу предал в руки всю власть Отец, а не Диаволу. Кое-кто их, кажется, путает, но ведь есть же между ними разница!
Кто-то сказал, что есть доктрины, о которых не стоит даже задумываться – заумные измышления богословов и схоластов. Есть доктрины, которые стоят того, чтобы за них спорить, и защищать их при помощи аргументов и доводов. А есть доктрины, за которые стоит отдать жизнь – это основополагающие доктрины Христианской веры, без которых Христианство перестает быть Христианством и превращается в некое уродливое учение, "Христианизм". Так вот, мне кажется, что учение о Царстве Божием, о том, что оно пришло – это одна из таких доктрин. Ведь вся Церковь основана на этом. Все упования о ожидания Церкви на будущее основаны на свершившемся фундаментальном факте воцарения Господа нашего Иисуса Христа.
Целевой аспект. Иными словами, какие цели ставит перед Собою Царь Иисус, и соответственно, чего Он ожидает от Церкви? Дал ли Он нам вообще хоть какое-нибудь указание относительно того, чего Он как Царь ожидает? Здесь мы вынуждены признать, что затрагиваем эсхатологический аспект Царствия Христа. Это происходит потому, что у Него все Его цели непреложно и необратимо исполняются, и ничто не в состоянии помешать им. И это касается всех планов и целей Бога во всей истории. Он "Возвещает конец от начала, и от древних времен то, чего еще нет, говоря: 'Решение Мое состоится, и угодное Мне Я исполню.' Он призывает птицу с востока, и человека, чтобы исполнить волю Его – из далекой страны. 'Воистину, Я сказал это, и Я это исполню. Я предначертал это, и так Я это и сделаю" (Ис. 46:10-11, NKJV).
Скандал: Отвержение Царя. "Мессия пришел!" – поёт Майкл Кард в своей песне. Пришествие Царя к Своему народу – событие несомненно важное. Только удивительно, с какой невообразимой быстротой мысли современных Евангельских богословов проносятся мимо другого факта – факта отвержения Мессии. Я изучал Евангелия в двух разных семинариях, но ни в одной из них, когда перечислялись цели написания того или иного Евангелия, не называлась целью так называемая "Иудейская Проблема". Такое ощущение, что отвержение Израилем своего Царя, долгожданного Мессии, было делом весьма неприметным, и более чем банальным. Ни Матфей, ни Марк, ни Лука, когда писали свои Евангелия, не задумывались над тем, какое зверство совершили их соплеменники, и их не беспокоила судьба Израильского народа. Правда? Нет. Если только мы не читаем Евангелия по кусочкам в рамках программы "Библия – за Год", где Чадо Божье целый год ест свинскую мешанину из разных кусочков, выдернутых из Библии, то у нас не останется сомнения, что все четыре земных автора Евангелий провели не одну ночь, рассуждая об этом. У Матфея, по крайней мере, тема Иудаизма стоит так остро, что является если не первой, то отнюдь не последней темой Евангелия.
Один из самых ярких аспектов "Иудейской Проблемы", связанной с отвержением Израилем Своего Царя – конфликт между Христом (Царем) и фарисеями (подданными). С какой целью было Матфею так много раз указывать на этот конфликт? Фарисеи получают устное проклятие от Иоанна Крестителя (3:7), Иисус косвенно говорит о них, как "лицемерах на улице" в (6:5,16). Он также осуждает весь Израиль за неверие (8:10-13), и предупреждает о суде. Он переживает одну конфронтацию с книжниками и две с Фарисеями в 9 главе. И так постоянно. Только к концу земного служения Мессии конфронтация достигает неимоверных размеров. Израильское священство требует Его ареста, обвиняет Бога в богохульстве и Святого называет слугою Веельзевула. Когда же язычник Пилат, известный своей жестокостью и кровожадностью, заявляет, что даже он не находит в этом Плотнике из Галилеи вины, Божий Народ кричит "Распни Его!". Даже будучи язычником, Пилат боялся кары своих языческих богов за пролитие невинной крови. Израиль не боялся кары Своего Бога за пролитие невинной крови Его Единственного Сына. "Я умываю руки" – сказал Пилат. "Его кровь будет на нас и на детях наших" – произнесли сами на себя проклятие Иудеи (Мт. 27:25). Мессию приговорили к высшей мере наказания по ложному обвинению и распяли. В рамках всего этого повествования мы находим главу 23, где произносится проклятие на фарисейство Израиля, и главу 24, где сказано, каким образом проклятие должно было стереть с лица земли и храм, ставший вертепов разбойников, и город, ставший "Великой Блудницею". "Не прейдет род сей (geneia, "поколение"), как все это сбудется" (Мт. 24:34) – сказал Иисус. Над Иудеями и их детьми нависла величайшая угроза – Божий гнев за смерть Его Сына (ср. Мт. 23:31-36). Распятый Царь и ужасная кара.
Банально ли это? Распинали ли у Матфея под окном Мессий каждый день, когда он писал своё Евангелие? Было ли Матфею всё равно, что ожидало его народ за его злодейства? Матфей сам был Иудеем, как и все остальные авторы Евангелий. Читая осуждение Израилю в Евангелиях, мы можем, и должны увидеть там больше, чем осуждение. Это осуждение сквозь слёзы, плач о великой нации, обреченной на погибель. Не сомневаюсь, что Матфей плакал, когда записывал плач Господа об Иерусалиме: "Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст" (Мт. 23:37), и Лука рыдал, когда наносил на пергамент слова Христа: "И когда Он приблизился, то, увидев город, заплакал над ним и сказал: если бы познал в сей день и ты, что ведет к миру, но теперь это сокрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои возведут против тебя укрепления и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и повергнут на землю тебя и детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего" (Лк. 19:41-44).
Важнейшей трагедией в Служении Христа как Царя было отвержение Его Израилем – Избранным и любимым народом.
Сейчас мы перейдем к следующему аспекту служения Христа как Царя – аспекту эсхатологическому. Для начала я скажу, что я подразумеваю под этим словом. Обычно слово это означает "Наука о Конце". Однако, в современном богословии термин этот часто употребляется по отношению к тем событиям, которые были предсказаны, но еще не наступили во время Первого Пришествия. При этом, относится ли исполнение пророчества к первому веку, к нашим дням, или же к будущему "Исполненному" Царствию – не всегда важно. Происходит это потому, что во всех трех случаях (для нас это прошлое, настоящее и будущее, но для апостолов это всё было "будущее", когда они слышали это) Писание использует похожие схемы и символы.
Эсхатология Царства
Терминология. Так же, вероятно, все-таки стоит дать определения терминам перед тем, как касаться этой темы. Стоит дать определение таким терминам, как "Последние Дни", "День Господень", "Начавшееся Царство" и "Исполненное Царство". Также не мешало бы пояснить значение термина "Царство Божье (или Небесное)" и "Миллениум", или "Тысячелетние Царство".
Последние Дни – термин, введенный в Ветхом Завете. По мнению Р. Пратта, он встречается уже во Второзаконии 4:30. Термин этот вызывает много споров сегодня, и только поняв его Ветхозаветние корни, мы поймем его Библейское значение. В Ветхозаветнем понимании, картина Мессианского Царства была намного более упрощенной, чем она открыта в Новом Завете. Ожидалось, что придет Мессия и установит Своё Царство (об этом далее). История, соответственно, делилась на два периода: До-Мессианский и Мессианский. Мессианский период начинался приходом Мессии и установлением Царства, а также судом неверных и благословением детей Божиих. "Последние Дни" в понимании Ветхого Завета – последние дни До-Мессианской эры. Мессианская же эра, в понимании Иудея, должна была бы длиться вечно, и потому никаких других "Последних Дней" для Ветхого Завета просто нет. Точно так же этот термин используется и в Новом Завете, означая конец власти греха и Сатаны, и пришествие Мессианского Царства.
День Господень – кульминация Последних Дней судом над нечестивыми и благословением верных. Пророки предупреждали Израиль, что за его грехи ему не следует радоваться этому дню, так как он вполне мог оказаться в ряду отъявленных нечестивцев.
Царство Божье (или Небесное) – власть Господа нашего Иисуса Христа над жизнями своих подданных, когда подданные с верой и любовью служат своему Царю, получая в ответ благословения и заботу.
Начавшееся Царство – период в развитии Царства Божьего на земле, когда оно уже пришло, но еще не достигло своей полноты (наше время). Совпадает в Писании с "Тысячелетним Царством".
Исполненное Царство – период в развитии Царства Божьего, когда все враги будут окончательно покорены под ноги Христа, и Он установит вечное Царство и в материальном, и духовном смысле и на земле, и на небе. Исполненное Царство наступит после Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа, и Суда.
Тысячелетние Царство – синоним "Начавшегося Царства", или "Мессианского Царства", как оно показано в Книге Откровения Иоанна Богослова.
Развитие Царства. Этот второй пункт мне кажется особенно важным после изучения работы Иана Мюррея "Пуританское Упование". Нельзя не заметить, что Христианская Церковь сегодня оказалась в положении, когда она почти полностью потеряла (и все продолжает терять) свое влияние на общество. К неописуемой радости либералов и критиков, Церковь, еще двести лет назад победно шагавшая по миру, придумала себе сказку о том, что она никогда не победит в этой своей духовной войне, а наоборот, проиграет. Постепенно она сама поверила в эту сказку, и тогда, к несказанному восторгу уже было заказавших себе место на кладбище истории язычников, она сдалась. Она кинула в угол свой знамена, порвала свои одежды, измазалась в грязи и села на пепел, воя и причитая, что ничего у неё не получиться, и нужно ждать Второго Пришествия. "Приготовив" себя таким образом к Брачному Пиру Агнца, она тут же стала жертвой антихристов, и под каждым новым ударом языческих сапогов, жалостно стонет, забыв о своем великом предназначении, как она все-таки была права в своих опасениях.
В корне этого безумия лежит неверие. Неверие в Божьи обетования и Его силу. Если мы хоть одним глазком взглянем на Новый Завет, мы увидим, что Господь уготовил Своей невесте другую картину. Я не останавливался так подробно на этом, если бы не важность этой темы.
Уже в первом веке Церковь начала победоносно покорять державу Сатаны – шаг за шагом, сердце за сердцем. Говоря об Иоанне Крестителе и о Царствии Своем, Иисус сказал: "От дней же Иоанна Крестителя и до сих пор Царствие Небесное усиливается (βιαζεται), и силящиеся люди (βιασται) жадно хватают его" (Мт. 11:12). Когда Он давал обетование Петру, разве не сказал Иисус: "И Я говорю тебе, что ты – Петр, и на камне этом Я и буду строить Церковь Свою, и врата ада не устоят пред нею (κατισχυσουσιν)" (Мт. 16:18). И разве не пишет Лука, подводя итог Книге Деяний, что Евангелие ширилось "со всяким дерзновением невозбранно" (Дн. 28:31)?
Эсхатологические ожидания для Мессианского Царства никак не могут одновременно основываться на Писании, и утверждать крах миссии Церкви. Свидетельство Павла:
"Ибо, как в Адаме все умирают, так и во Христе все будут оживотворены. Но каждый в своем чине: начаток Христос, затем Христовы в пришествие Его. Потом конец, когда Он предает Царство Богу и Отцу, когда Он упразднит всякое начало и всякую власть и силу. Ибо надлежит Ему царствовать до тех пор, пока Он не положит всех врагов под ноги Свои. Как последний враг, упразднена будет смерть. Ибо Бог всё подчинил под ноги Его. Когда же Он скажет, что всё подчинено, - ясно, что за исключением Подчинившего Ему всё. Когда же подчинено Ему будет всё, тогда и Сам Сын будет подчинён Подчинившему Ему всё, чтобы был Бог всё во всём" (1Кор. 15:22-28).
Павел спорит, что настоящее Мессианское Царство Христа будет продолжаться до тех пор, пока Он не положит всех врагов под ноги Свои, то есть не заставит всех язычников на земле пасть к Его ногам в смирении и подчинении. И это то, что исполняется по мере того, как Евангелие шествует по миру. Я – один из таких язычников, один из бывших Его врагов, которого Господь смирил, и склонил пред Престолом Своим. И так надлежит Ему править, пока Он не склонит всех.
То, что я хорошо помню из семинарского курса по этике, так это то, что Господь никогда не дает заповедей, которые человек не мог бы исполнить во Христе. Когда Иисус давал Своим ученика Великое Поручение, то Он поручил им "делать все народы Его учениками". На каком основании? "Дана Мне вся власть на небе и на земле" (Мт. 28). Матфей, Петр, Иоанн, и вы все остальные апостолы, верите ли вы, что ваш учитель – не фальшивка, а Воскресший Мессия? Верим. Тогда верьте и тому, что Ему, воскресшему Мессии, дана вся власть на небе и на земле. А потому идите и распространяйте Царствие Небесное.
А притчи Иисуса? Притча и закваске – Царствие Небесное подобно закваске, которая постепенно заквасила всё тесто. А притча о горчичном зерне – Царствие Небесное подобно горчичному зерну, которое вначале казалось маленьком, а потом выросло и стало выше всех иных деревьев (Мт. 13:31-33).
Неужели Господь Иисус Христос окажется не славным Победителем, покорившим всех врагов и передавшим Царство Свое в нарядном и благопристойном воде Отцу?! Неужели Он окажется жалким царьком – неудачником, который "доправился" своим Мессианским Царством до того, что язычники восторжествовали, а Церковь Христианская сгинула с лица земли; и тогда, разочаровавшись в своих полководческих талантах окончательно, он решает попросту перевернуть противнику доску – взять и прийти самому... И невеста, как всегда, не готова ни к чему, а только ноет где-то в уголке о том, как она его ждала.
Это просто омерзительная картина для Христиан, и для славного Царя нашего, Господа Иисуса Христа – оскорбительная. Он положит всех Своих врагов к подножию престола Своего. Он – Царь. Его Царство будет расти и ширится, и будет успешным.
Миллениум и Пост-Мессианское Царство. Эти два термина означают то же, что и "Начавшееся и Исполненное Царство". По словам Писания, после того, как Господь покорит всех врагов Своих, Он явиться для того, чтобы довершить то, что Церковь своим служением сделать не в силах – произвести Суд и искоренить зло навечно.
Мы сейчас живём в период "Тысячелетнего Царства". Подобно тому, как в Адаме мы умерли "первой смертью", смертью духовной, во Христе мы оживотворены (Еф. 2:1-9). В противопоставление первой смерти, духовное рождение кающегося грешника названо Иоанном "первым воскресением" (От. 20:5). Христос Своим Евангелием сковывает Сатану по всей земле. Апостол Иоанн говорит, что "сковал" означает, что Сатана не может более соблазнять все народы, как он делал это до Первого Пришествия. Сейчас – время исполнения Ветхозаветних пророчеств, и хотя всему нашему упованию ещё надлежит найти полноту в Исполненном Царства, начало это всё исполняться, когда Христос пришел.
После же сего – Суд и наступление Исполненного Царства.
"Но", – скажите вы – "чего-то не вижу я, чтобы сейчас было время благословения и блаженства, время Господне благоприятное!". Отвечу словами М. Кика.
Проблема в том, что наши представления о благословениях Тысячелетнего Царства слишком материалистичны. Мы на замечаем, что наивеличайшие благословения – духовные, и они – среди нас... Согласно пророкам, великим благословением "последних дней" будет пришествие Мессии и установление Царствия Его. Это свершилось. Излитие Духа Святого было еще одним обетованием. Это свершилось. Спасение всякому, кто призовет имя Господне было благословением Мессианского Царствия. Это свершилось. Еще должно было произойти включение и обращение языческих наций к обетованиям Завета. Это уже свершилось и продолжает свершаться.
Господь есть Царь!
Его пришествие и воцарение было возвещено через пророков и святых мужей Божьих. Его ожидали мудрецы сотни лет, ожидая увидеть Семя Жены, Отрасль от семени Давида, Сына Человеческого, Того, Кому Скипетр принадлежит. Они ожидали увидеть времена духовного благоденствия и мира, когда земля наполнится ведением Господа, как воды наполняют море.
Иоанн Креститель возвестил Израилю о приходе Мессии, буквально исполняя Ветхозаветние пророчества. Но Израиль не смог распознать время своего посещения, и отверг Царя, который нёс Израилю благословения и мир. Посему, Израиль навлек на себя Божий гнев, взяв на себя и своих детей вину за смерть Царя.
Окончить До-Мессианскую эру сразу означало также произвести суд над нераскаянным Израилем, и потому Господь прождал ещё сорок лет, ожидая, что Израиль покается, и Он пошлёт времена отрады (Дн. 2). Время, когда Господь медлил с гневом на гонителей Церкви, называется "Последние Дни" – это были последние дни До-Мессианской эры. Господь говорил о скором приходе и суде, увещевая детей своих ждать скорого избавления (Иак. 5:6-9; Откр. 1:1-3; 22:10-13). Но Израиль ожесточился в Своём неверии, и Господь покарал его за всю кровь невинно убиенных пророков (Мт. 23). После этого Он отверг Израиль, но пообещал, что вспомнит о нем, когда полнота язычников войдет в Его Царство (Рм. 11:25).
Он установил Своё Царство, формально покарал неверных детей своих, и Он имеет в руках Своих ключи от ада и рая, ключи жизни и смерти, и вообще, всю власть на земле и на небе. Его Церковь, Небесный Иерусалим, опустился, как невеста, украшенная к пришествию Мужа своего. Христос. Господь наш – с нами, Скиния Бога с человеком. И Он послал нам Утешителя, Духа Святого, чтобы отереть всякую слезу с глаз наших. От Его престола проистекают потоки воды живой, к которым дети Его приходят пить. В Нём – исцеление для народов. Листья дерева, приносящего плод свой в любое время года исцелят любой народ, который обратится к Потокам Вод, и назовет Спасителя благим. Господь есть Царь. Прав старый гимн:
Господь есть Царь! Возвысь свой глас,
Земля, и радуйся сейчас!
От века к веку славит тварь:
Господь есть всемогущий Царь!
Господь есть Царь! Посмеет кто
Руке противиться Его,
Иль на закон Его ворчать,
Или словам не доверять?
Возрадуйтесь, сыны пыли,
Он справедлив – Судья Земли
Чисты и праведны пути
От нас хвалу, Господь прими!
Ей, Аминь!
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