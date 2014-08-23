Раю - Царь Иисус

Раю Алексей - Царь Иисус

Шилох и Мелхиседек

Сын Человеческий

Эпоха Духа Святого

Исполнение: Пришествие Мессии

Пришествие Царства

Эсхатология Царства

Господь есть Царь!

Иисус есть Царь. "Царь царей и Господь господствующих" – одно из Его имён (От. 19:16). Он – Господь неба и земли, Творец всего видимого и невидимого. Именно таким представал Он всегда в исповедании Христианской Церкви, однозначно утверждавшей Его Господство даже перед лицом мучений и пыток. Но не все оказались с этим утверждением в равной степени согласны.

"Дайте мне вместо оружия печатный станок, и я завоюю весь мир" – сказал однажды Карл Маркс. Столь естественное и близкое Христианству утверждение, как "Христос есть Господь", сегодня приходится с боем отбивать от несметных полчищ тех, кто внял совету Отца Мирового Пролетариата. Ущерб Христианству был нанесён огромный, и поэтому вряд ли найдётся сколь-нибудь любящий Бога Христианин, который не встал бы на Его защиту. И хотя Бог на самом деле и не нуждается в нашей защите, в ней нуждается наша вера. А посему, каждая книга, каждая работа, и каждый, пусть даже робкий голос может пролить свет на образ вновь Неизвестного Бога.

Шилох и Мелхиседек

Мы обращаемся к Ветхому Завету, как отправной точке нашего пути. Шилох и Мелхиседек. Это не имена двух пророков из ветхозаветних книг. На самом деле, это – имена, указывающие в Ветхом Завете на одну и ту же личность. На Личность. Для того, чтобы лучше понять, каким является служение Христа – Царя, имеет смысл рассмотреть ветхозаветние корни этой важнейшей библейской концепции. Если Ветхий Завет – фундамент, на котором основан прекрасный храм новозаветней Истины (а это так, если верить Самому Христу), то понять мессианские ожидания Ветхого Завета – значит вернуться ad fontes, "к истокам".

В Книге Бытие есть два отрывка, говорящие о Мессии, и во многом определяющие Мессианские ожидания Ветхого Завета. Первый отрывок – это, конечно же, третья глава кн. Бытия, где Бог даёт великое обетование жене – о том, что её семя поразит сатану в голову. Но в рамках нашей темы, нас интересует другой вопрос. Нас интересует отрывок из Бытие 49:10, где Иосиф в своём патриаршем благословении передаёт Божье обетование Иуде: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов". Слово, переведенное, как "Примиритель" в Синодальном переводе, в других переводах передано, как "Шилох". Это – странное слово, которое на самом деле, скорее всего, представляет собой слияние двух разных слов в тексте кн. Бытия, возникшее в результате переписи.

Если прочесть это слово так, как его сегодня читают те переводы, которые не используют слово "Шилох", то перевод его на Русский будет звучать так: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Тот, Кому скипетр принадлежит, и Ему покорность народов". Это подводит нас вплотную к тайне этой Личности, ведь это слово используется, как некое "кодовое имя" этой таинственной Личности.

Что же обещает Господь Иуде в этом стихе из патриаршего благословения?

Иуда будет пользоваться особым покровительством Бога, Который не позволит Иуде утратить самостоятельность и свободу, и сохранит землю эту от уничтожения. Здесь также говорится, что изначальным способом управления Израилем Бог считал теократическую монархию. Это пророчество исполнилось в том, что хотя Иудея и теряла периодически свою самостоятельность, что являлось Божьей карой за ее постоянные грехи, Бог сохранил её самостоятельность до 70 года н.э., когда Иудея пала окончательно и надолго. Это подводит нас ко второй части пророчества.

Бог не обещает в Своём благословении, что смертные земные цари будут вечно испытывать Его терпение, лишний раз показывая человеческую неспособность править даже маленьким государством по Божьим принципам. Он сказал, что "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе..." Сказав это слово, "доколе", Бог положил предел земному правлению Израильских Царей. Скипетр должен был "отойти" от Иуды, и законодатель – от чресл его. Господь назвал время, когда, по Его словам, это должно было произойти. Он сказал, что придёт Некто больший за всех Иудейских царей, Тот, кто в самом полном смысле этого слова достоин править Израилем, и "Кому скипетр принадлежит". Картина в этом пророчестве такая, что Бог оставил скипетр как-бы на хранение у Иуды. Израильское царство по-плоти однажды должно было передать скипетр Истинному его Владельцу, Царю, Который правит Израильским Царством по Духу.

Здесь есть интересное заявление о будущем царствовании Мессии: "...и Ему покорность народов". Эта часть пророчества очень важна для нас, так как говорит нам о характере Мессианского Царства. Мы вернёмся к этому подробнее, когда будем рассматривать пророчества, содержащиеся в Псалмах и кн. Даниила, но сейчас нам будет достаточно указать на тот факт, что в пророчестве не сказано "некоторые представители всех народов покорятся Ему...", а сказано "народы". Это – одно из первых мест в Священном Писании, где утверждается универсальный характер Мессианского Царства.

Еще один интересующий нас фрагмент, который мы, однако, не будем рассматривать подробно – это рассказ о встречи Авраама с Мелхиседеком в кн. Бытие 14:18,19. В этом небольшом отрывке важен тот факт, что Мелхиседек был одновременно и царем, и священником, подобно тому, как Христос объединил в Себе служения Священника и Царя (см. Евр. 5:6).

В других местах Священного Писания, мы встречаем дальнейшие подробности того, каким должен был быть Мессия.

Сын Человеческий

Рассмотрение имени "Сына Человеческого", имени, которым Сам Иисус больше всего любил Себя называть, относит нас к книге пророка Даниила. Книга эта сочетает в себе аспекты пророческого и апокалиптического жанров. Пророчества о судьбе людей и государств переплетаются с видениями, которые невозможно было бы истолковать без пояснений самой книги.

Наш отрывок, (Дан. 7:13,14), находится в самом центре пророчества о ходе Мировой Истории. К сожалению, нам придётся лишь кратко истолковать основные компоненты 7 главы. Сделать это будет не сложно, так как книга сама во многом поясняет себя в ст. 15-28.

Итак, видение Даниила – четыре зверя, символизирующие четыре языческих царств, которые правили на земле одно за другим в Истории. Эти четыре языческих царства представлены ещё как истукан из гл. 2:31-45, что символизирует собой язычество и идолопоклонство, а также власть язычников над миром в пре-Мессианскую эру. Затем в седьмой главе Даниил видит Сына Человеческого, наделенного всею властью и силой, и Бог вручает все Царства земли Ему. Царство же Самого Сына Человеческого – Царство вечное, "которое не прейдет". В параллельном отрывке во второй главе (где сказано про истукана), Даниил описывает схожую по смыслу картину:

"Ты видел его (истукана), доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю." (Дан. 2:34,35 – выделение автора)

Общим в обоих видениях является то, что языческие царства правили на земле до прихода Сына Человеческого, но с Его приходом утратили свою власть, которая перешла Мессии. Мессия установил на земле Свое Царство, и "Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится" (Дан.7:14). Это устанавливает временные и пространственные рамки Мессианскому Царству: во-первых, Мессия правит не где-то далеко на небе, а на земле. Сказано, что все народы, племена и языки будут служить Ему. Во-вторых, Править Он будет вечно.

Рассматривая обетования из Книги Бытие и Даниила, мы понимаем, что вызвало столь сильный когнитивный диссонанс (противоречие между верой и фактами) у Иудеев, когда они поняли, что Мессия не собирался установить Царство сразу, а должен был сначала пойти на смерть. Мы еще лучше поймем недоумение Иудеев, когда посмотрим, что говорили о Правлении Мессии как Царя пророки.

Эпоха Духа Святого

Именно так можно назвать Мессианское правление, как оно описано большими и малыми пророками. Мы не сможем рассмотреть даже половины таких пророчеств при всем нашем желании, поэтому возьмем два наиболее значимых в области Мессианского Царства пророка – Исаию и Иоиля.

Еще одна причина, почему именно Исаия и Иоиль станут предметами нашего особого внимания – в том, что и Исаия, и Иоиль часто становятся камнем преткновения для нерадивых толкователей. Пророчество об излитии Святого Духа в Книге Иоиля изворачивают так, что оказывается, что излитие Духа ожидается если не сегодня, то уже в очень скором будущем (даже несмотря на то, что Апостол Петр относил события, описанные Иоилем к своему поколению (Дн. 2:16-21)). Исаия тоже страдает, когда истолкователи следуют скорее своим предвзятым убеждениям, чем Слову Божьему. Особенно это хорошо видно, когда утверждают, что все великолепные пророчества о благом и справедливом Мессианском Царства на самом деле означают или Рай после Второго Пришествия, или же некую символику, настолько абстрактную, что символизирует она только то, что истолкователю в данный момент удобно. (Этот подход часто применяется и к Откровению – крайний идеализм, но это выходит за рамки этой работы). Так или иначе, но картину желательно прояснить.

У Исаии очень трудно определиться с тем, какой именно отрывок выбрать для наиболее полного описания Царя-Мессии. Вероятнее всего, легче будет представить здесь некий синтез взглядов Исаии на Правление Мессии, чем исследовать каждый стих по одиночке. Этот синтез, конечно, не претендует на полноту, но пытается выделить основные черты пророческих упований.

Время мира и процветания – во время правления Мессии на земле, по словам Исаии, настанут времена мира и взаимной любви. "Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь" (Ис. 65:25).

Иоиль вторит ему с двойной силой, возвещая приближение Царства:

"И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки" (Иоиль 2:23-26).

Пророки описывают время, когда Мессия мудро и справедливо правит Своим всемирным Царством, где нет голода и болезней, и где все народы живут в мире.

Время духовного процветания – в пророческих книгах Ветхого Завета мы видим, что наравне с материальным процветанием, в Мессианском Царстве будет и процветание духовное. Господь обещал щедро излить Дух Свой в Последние Дни: "...доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом" (Ис. 32:15). Примечателен тот факт, что не в Ветхом Завете, а в Новом встречаем мы указание на то, что Дух Святой изольется именно в Последние Дни. Последние Дни – это Библейский технический термин, использующийся богодухновенными авторами, чтобы обозначить завершение ПреМессианской эры. Последние Дни – это последние дни Иудейской диспенсации. Не удивительно при этом, что ап. Петр цитирует Иоиля, и добавляет при этом, что речь идет о "последних днях", давая таким образом понять, что они уже наступили, когда он говорил эти слова (Дн. 2:17), т.е. уже в первой половине первого века.

Для нас особо примечательным является тот факт, что Писание обещает особые времена, когда "...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11:9). Это время, о котором говорил Иеремия: "...вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его.., и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 'познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь" (Иер. 31:33,34). Посему, вторым важным аспектом Мессианского правления должно было стать духовное благословение, которое должно было наполнить мир, "как воды наполняют море".

Пространственный аспект – где должно располагаться Мессианское Царство, согласно пророкам? Ответить на этот вопрос по-Библейски тем более важно, чем больше завоевывают сторонников небиблейские мнения. Самое распространенное из таких мнений утверждает, что все эти великие обетования, данные Господом в Книге Псалмов и Исаии, а также в других книгах – относятся к правлению Христа в "Небесном Иерусалиме" – месте, где, как предполагается, будут находиться Христиане в то время, как на земле будет "Великая Скорбь". Это, по мнению сторонников этой теории, будет происходить в период "Тысячелетнего Царства", после Второго Пришествия. Мы еще поговорим об Эсхатологическом аспекте Царства, когда будем рассматривать перспективы, которые Писание определяет для служения Христа как Царя. Сейчас, однако, крайне необходимо установить пространственные рамки Мессианского Царства.

Исаия пишет "...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11:9). Что? Земля. Не небо. На небесах, согласно Писанию, итак все хорошо. Так что не небу надо еще наполнятся ведением Господа, а земле.

Псалмопевец: "Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей" (Пс. 21:28-30). Кто обратится? Все концы неба? Нет, все концы земли. Кто преклонится, сонмы святых? Нет, племена язычников. А будут ли это люди бессмертные, живущие целую тысячу лет в "Небесном Иерусалиме"? Нет, это будут люди смертные, "нисходящие в персть", а жить они будут не в кубической формы городе из чистого золота (за что бы им такая мука, жить в металлическом городе из золота?), а на земле, на которую Господь щедро излил Дух Свой. И вообще, если уж на то ни шло, "Новый Иерусалим" в Книге Откровения 21:2 – это Новозаветняя Церковь, в противоположность Иерусалиму ветхому – тому самому, что сделался Великой Блудницей, а потому пал.

Пророки однозначно утверждали правление Мессии над всей землей. Сама идея некоего внеземного субпространственного конгломерата под названием "Новый Иерусалим" для них настолько же чужда, как Кока-кола и сладкие пончики Вечере Господней.

Мы можем подвести некоторый итог тому, что писали выше, прежде чем обратиться к Новому Завету в поисках исполнения обетований, пояснения непонятных моментов в этих обетованиях, а также в поисках "Пророческой Перспективы" для Мессианского Царства.

Ветхий Завет обещает приход Мессии. Мессия должен был произойти от определенной генеалогической линии, прослеживаемой в Писаниях, и приведенной в виде генеалогии в Новом Завете. Его приход должен был закончить эпоху, в которой Израиль был стеснен территориально, и терпел притеснения от врагов, стремясь выжить и сохранить самобытность. Мессия должен был принять всю власть в Израиле, установить Царство Божие на земле, покорить всех врагов. Также, Он должен был принять скипетр у Иуды. Мессия должен был установить на земле время материального и духовного процветания, основанном на универсальном принятии и познании Господа всеми племенами и народами. Это понимали и Иудеи во времена Христа. То, что следует за этим, они не понимали: Мессия должен был пострадать за отпущение грехов Израилю, и искупить Себе этот, и все другие народы кровью. Иудея утеряет скипетр, к Богу придут и другие народы (причем на тех же правах), а осуществление Мессианских обетований (согласен, что в Ветхом Завете это отражено не так полно, как в Новом) – будет не моментальным событием, а постепенным процессом (как тесто заквашивается в Мт. 13:33 – опять-таки Новый Завет). Теперь, от ожидания – к исполнению!

Исполнение: Пришествие Мессии

Согласно Марку, первым, что начал проповедовать Иисус сразу после начала Своего служения – было Евангелие Царства (Мк. 1:14,15). Многие Богословы признают, что Царство Божье, или "Царствие Небесное", как его называли Иудеи, стараясь избегать имени Бога – основная тема Нового Завета, и не только, а и всей Библии. Так, Герман Риддербос, автор бессмертной книги "Пришествие Царства", пишет во вступлении к этой книге, что все темы Ветхого и Нового Заветов, включая даже такие важные темы, как оправдание, искупление, завет, и т.д. – на самом деле всего лишь подтемы Большой и объемной идеи Божьего Царства. Почти все притчи Иисуса, и почти вся проповедь (керигма) Иисуса обращалась вокруг Царствия Небесного. Посему, служение Иисуса как Царя в Новом Завете – тема также весьма глубокая и пространная.

Первое, что я особо хотел бы подчеркнуть в этой главе, и это относится не только к нашему пониманию нынешнего Мессианского Царства, а и Грядущего Пост-Мессианского, или "Исполненного" Царства, - это связь между картиной Нового Завета и Ветхим Заветом, который задает тон Новому. Необходимость в том, чтобы так подчеркивать эту связь состоит в том, что мы постоянно становимся жертвами неудачной эгзегетики Нового Завета, когда образы и символы пророческих отрывков Нового Завета начинают вдруг истолковывать буквально, несмотря на то, что в предшествующем ему Ветхом Завете они истолковывались символически, или же символы истолковываются символически, но значение им почему-то присваивается отличное от того, каким оно было в Ветхозаветнем понимании.

Поэтому, мы должны в этой работе вновь настоять на том, что Новый Завет – не отдельная книга, написанная сама по себе, и не имеющая предшествия. Нет, Новый Завет – это второй том Божьих трудов, и читать его надо не как новую работу, а в свете тома первого.

Новый Завет является ИСПОЛНЕНИЕМ Ветхозаветних обетований. Это значит, что все те обетования, которые дал Господь в Ветхом Завете, в Новом – или переходят в действие, или время и способ их исполнения освещается более ясно и подробно.

Откуда мы можем знать это?

Я на самом деле не думаю, что кто-то, кому эта работа попадет в руки, сомневается в том, что Новый Завет – исполнение Ветхозаветних обетований. Вряд ли есть Христиане, отрицающие этот факт. И на самом деле, Новый Завет наполнен сообщениями о том, что наступил переломный момент в Истории – исполнение Ветхозаветних ожиданий.

Первым в Новом Завете, кто возвестил об исполнении древних пророчеств, был ангел, пришедший возвестить рождение Мессии:

"Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог" (Мт. 1:20-23).

Иоанн Креститель возвещает это ещё более явно:

"В те дни появляется Иоанн креститель, проповедующий в пустыне Иудейской, и говорящий: "Покайтесь, ибо Царствие небесное приблизилось! Он – Тот, о ком было сказано через пророка Исаию, говорящего: "Голос вопиющего в пустыне: "Приготовьте путь Яхве, прямыми сделайте стези Ему"""" (Мт. 3:1-3).

И, наконец, свидетельствует Сам Иисус: Лука пишет, как Иисус пришел однажды в Назарет – город Своего детства, вошел, как Он это делал уже много лет, в Синагогу. Как это принято у Евреев, гостю дали слово. Иисус попросил свиток с пророчеством Исаии, и, встав перед всеми, прочел: "Дух Яхве на Мне, ибо помазал Он Меня возвещать бедным благую весть; Он послал Меня исцелять разбитых сердцем, возвещать узникам волю, и слепым – прозрение; отпустить угнетенных на свободу, провозгласить благоприятный год Яхве" (Лк. 4:18,19). Иисус читал отрывок из Исаии, 61 главы. Пророк возвещал "благоприятный год Яхве", ещё известный, как Год Юбилея. В этот год все рабы – Израильтяне освобождались, всё конфискованное имущество возвращалось владельцу, и земля отдыхала от труда. Это был особый год Божьей благодати и мира. Этот год возвещал пророк. Прочитав эти слова и сложив свиток, Иисус подошел к месту учителя, и сел. Сказано, что глаза всех присутствующих в синагоге людей были устремлены на Него. Иисус же сказал: "Сегодня Писание это исполняется на ваших глазах" (Ст. 21).

Пришествие Мессии принесло с собою исполнение Ветхозаветних пророчеств. Иисус был Царь, и с Его пришествием пришло и Царство.