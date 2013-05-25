Иванов - Диспенсационализм - богословие Армагеддона

Статья Иванова о неверных богословских выводах диспенсационализма и влиянии на мировую политику.

Иванов В. Богословие Армагеддона

История возникновения учения

Диспенсационализм - это разновидность премиллениалистских взглядов на Конец времен, зародившаяся в Англии в лоне движения "Плимутские братья" в тридцатых годах девятнадцатого века. Слово "миллениализм" происходит от латинских слов "mille", "тысяча" и "annus", "год". Миллениализм учит, что в будущем наступит тысячелетнее царство бога на земле (в православном контексте также существует понятие о Тысячелетнем царстве, "хилиазм" от греческого слова "chilia", "тысяча", но в отличие от западных учений православные относят этот период к прошлому - времени существования исторической Православной Византийской Империи). Соответственно, ПРЕмиллениализм учит, что второе пришествие должно начаться ПРЕЖДЕ, чем будет основано пресловутое тысячелетнее царство. А между вторым пришествием с вознесением избранных и основанием тысячелетнего царства должен пройти период гонений и испытаний (tribulation).

Ирландец Джон Нельсон Дарби, по профессии юрист и рукоположенный в сан священника англиканской церкви, был одним из основателей "Плимутских братьев". Это движение развилось как противовес "пустому формализму англиканской церкви". "Братья" считали, что из "видимой" отступнической церкви должна выйти "невидимая" истинная церковь, где бы отрицались священство и таинства.

Еще в 1855 году, во время Крымской войны коалиции европейских держав с Англией во главе против России, шотландский проповедник Джон Каммингс заявил, что один из российских царей и будет предсказанным Езекиелем "Гогом, принцем Магога" (гл. 38-39), который должен напасть на Израиль в последние времена. Тогда это заявление не привлекло особого внимания общественности - война быстро закончилась, государства Израиля еще не существовало, а русский царь был набожным человеком.

В 1917 году Октябрьская Революция и создание атеистического Советского государства дали новую жизнь этому творческому восприятию библейских пассажей, отождествлению "Гога-Магога" из пророчества Иезекиля с Россией. Уяснив для себя, что Советский Союз является земным воплощением власти Сатаны, диспенсационалисты представили неожиданно полезное "религиозное обоснование" тотальной конфронтации с Советским государством, которое имело место в силу законов геополитики.

В середине двадцатого века произошли два события, которые убедили большинство диспенсационалистов в том, что последние времена наступают. Первым было изобретение и испытание в полуразгромленной Японии в 1945 году американской атомной бомбы, что однозначно ассоциировалось с описанным в Откровении Иоанна схождении огня с небес. Второе - взятие Иерусалима израильской армией в результате арабо-израильской войны 1967 года, что привело к полному восстановлению ветхозаветного Израиля.

Ключевым постулатом диспенсационализма всегда было то, что возвращение избранного народа на родину - необходимое условие для начала процесса, ведущего к установлению "тысячелетнего царства". В конце концов, это не могло не привести с формированию союза диспенсационалистов с консервативными политиками и промышленниками - элитой западного мира. Развал Советского Союза отнюдь не привел к отмиранию этого союза, поскольку Россия остается противоположным геополитическим полюсом, даже декларируя свою приверженность ценностям западной цивилизации.

Суть диспенсациализма

Основатель диспесационализма Джон Нельсон Дарби сформулировал учение, по которому у библейского бога есть два различных плана для двух разных групп избранных: одна для "земного царства" - Израиля, другая - для "небесного царства " - христианской церкви. Дарби много ездил по Америке, проповедуя это учение, и оказал влияние на многих фундаменталистов, и в том числе на Джеймса Г. Брукса, пастора двух пресвитерианских церквей в Сент-Луисе. Брукс стал учителем Сайруса Скофильда, составителя Библии с комментариями Скофильда (Scofield Reference Bible) - самого распространенного и повлиявшего на умы из всех откомментированных изданий Библии, разошедшегося во многих миллионах экземпляров.

Основная идея диспенсационалистов - бог работает с человеком поступательно. На каждой из стадий бог возлагал все меньшую ответственность на человека, но тот каждый раз не справлялся с возложенной на него задачей. Путь к спасению - только через веру - не меняется ни в какие временные промежутки; обязательства же, которые налагает бог, могут меняться, считают они. Однако разделение истории на временные промежутки - диспенсации, признание поступательного характера истории еще не делает из американского протестанта диспенсационалиста. Диспенсационалисты видят ясное различие между божиим промыслом в отношении церкви и в отношении Израиля. Бог, по их мнению, еще не закончил с Израилем, а церковь еще не заняла места Израиля. Они лишь временно разлучены, но в последние времена вернутся на землю обетованную, очистятся и "получат новое сердце" (последний пассаж здорово напоминает мотив из сказки братьев Гримм про Петера Мунка).

Евреи должны были быть послушны Закону, чтобы получить благословение божие на владение данной им землей. Если они непослушны, то подвергаются рассеянию. Тем не менее, бог дал обещание в своем договоре с Авраамом всегда возвращать их на землю обетованную. Диспенсационалисты верят, что в Ветхом Завете бог обещал еврейскому народу земное царство, управляемое мессией из рода давидова и что когда Христос пришел, он предложил это предсказанное царство евреям. Когда евреи того времени отвергли Христа и земное царство, выполнение обещания было отложено и царство было основано в "мистической форме" - как церковь.

Таким образом, различие между Израилем и церковью является самой основной доктриной диспенсационализма. Частью Израиля становятся по естественному рождению. В церковь же вступают путем сверхъестественного рождения. Диспенсационалисты считают, что Израиль и церковь имеют разные, раз и навсегда определенные судьбы. Израиль получит вечное мирское царство, а церковь станет вечным небесным царством. Дарби, отец диспенсационализма, ясно сформулировал - "еврейский народ никогда не войдет в церковь". Церковь, согласно диспенсациональной доктрине, не была предвидена в Ветхом завете и представляет из себя "вставной эпизод" в божиих планах в отношении Израиля.

В будущем будет вновь установлено различие между евреями и неевреями и оно уже будет установлено навечно. "Вставной эпизод" или эра церкви закончится с вознесением, когда Христос незримо придет взять всех верующих (кроме ветхозаветных святых) на небо, чтобы праздновать "женитьбу агнца" на протяжении семи лет, в то время как на земле начнется "период гонений" для евреев. А божий промысел в отношении евреев будет выполнятся, в основном, в "период гонений", с появлением Антихриста, сосудов гнева, 144 тысяч евреев, проповедующих христово учение и началом Армагеддона.

Затем, будет второе пришествие (или третье, если считать пресловутое заблаговременное вознесение), мгновенное обращение всего народа Израиля, воскрешение святых периодов "гонений" и Ветхого завета, разведение на "агнцев" и "козлищ". "Козлищи" будут брошены в ад, "агнцы" и уверовавшие евреи вступят в тысячелетие в своих человеческих телах, продолжая жениться, рождаться, умирать. "Тайная церковь" и воскрешенные святые "периода гонений" и периода Ветхого завета будут жить в небесном Иерусалиме, расположенном в небесах прямо над земным городом.

Эсхатологические чаяния диспенсационалистов

Диспенсациональная теология настаивает на разделении истории отношений Бога с человечеством на семь промыслительных этапов - диспенсаций, в ходе которых человек проверяется на послушание воле божией, в каждой из них по разному.

Иногда диспенсационалисты выделяют на всем протяжении истории всего три "диспенсации" - закон моисеев, текущий период милости божией и будущее тысячелетнее царство, чаще же всего история делится ими на следующие периоды:

Безгрешность - Адам

Совесть - после того как человек впервые согрешил, до потопа

Правление - после потопа, человеку позволено есть мясо, введена смертная казнь

Завет - от Авраама до Моисея и обретения Закона

Закон - от Моисея до крестной смерти Спасителя

Милость - от Креста до Тысячелетнего Царства

Тысячелетнее Царство - тысячелетнее правление Христа на земле из Иерусалима

По расчетам диспенсационалистов, мы находимся сейчас на рубеже шестой и седьмой диспенсаций. Это означает, что скоро наступит "период гонений и испытаний" (tribulation), преследования верующих людей, которое должно начаться перед вторым пришествием Христа. Диспенсационалисты понимают это как семилетний период преследований еврейского народа. Христиане "Истинной Церкви", те, что получили "новое рождение" через вступление в церковь, избегнут ужасов семилетней резни, ведущей к Арамагеддону (и известной как период испытаний или гонений). Их спасет заблаговременное вознесение живыми на небеса (pretribulation rapture).

Идея этого вознесения вызвала при своем появлении много споров. До сих пор есть секты, которые ее полностью отвергают, а сами диспенсационалисты разделены на три лагеря, в соответствии с тем, когда именно они ожидают вознесения: до гонений, во время или после них.

Первая гипотеза, разумеется, наиболее популярна, но многие протестанты придерживаются второй или третьей версии. Хотя понятие вознесения верных до начала гонений и бедствий встречалось в ранней церкви, диспенсациональная теология и соответствующая ей эсхатология все же крайне новы, как подтверждал сам основатель учения:

":в повседневной же жизни лучше не выказывать это [наши идеи] так ясно, так как это пугает людей. Мы должны действовать в этом направлении постепенно; это работает как дрожжи, а плоды этого никоим образом не будут видны сейчас же. Я не воспринимаю образ дрожжей как нечто плохое, но наши идеи новы, умы людей работают над ними, а все старые привычки против их чувств:"

Письма Джона Нельсона Дарби (John Nelson Darby) Скофильд, составитель Библии со ссылками Скофильда (Scofield Reference Bible) вставлял в свою библию пояснения, которые толковали многие места как предсказания современных ему событий. Из-за таких вставок собственные комментарии Скофильда смешались с оригинальными писаниями. Как констатирует один из комментаторов Библии: ":значение Библии Скофильда невозможно недооценить".

Скофильд считал, что у мира нет никакой надежды на переход к седьмой диспенсации до тех пор, пока Земля и большая часть человечества не будет уничтожена в "последней великой мировой катастрофе" - Армагеддонской битве, предсказанной Иоанном в Апокалипсисе, Книге Откровения.

Наиболее преуспевший из популяризаторов "ядерного диспенсационализма" или "теологии Армагеддона" - Хэл Линдзи, автор книги "The Late Great Planet Earth" ("Покойная планета Земля"), которая разошлась за 70-е годы в количестве 18 миллионов штук, заняв второе место после самой Библии. Линдзи описывает в этой и других книгах приближающуюся катастрофу. Она начнется с совместного советско-арабского нападения на Израиль, во исполнение пророчества Иезекиля. Прежде чем ядерный огонь уничтожит двухсотмиллионную армию вторжения в долине Хар-Меггидо (Армагеддон), в 50 милях к северу от Тель-Авива, она успеет истребить одну треть населения Земли.

По Линдзи, агрессоров уничтожит сам Иисус, который вернется для этого на Землю и примет командование обороной Иерусалима, как и положено воинственному мессии, которого изначально ожидали евреи. Вот как пересказывает эту историю Грейс Холзелл в своей книге "Prophesy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War" ("Пророчества и политика: воинствующие евангелисты на пути к ядерной войне"): Иисус, как пишет Линдзи, "обратит в пустыню" всю Землю и пламенем выжжет ее обитателей. Когда "великая война" достигнет такого накала, что почти никого уже не останется в живых, наступит "великое мгновение" - Иисус спасет человечество от полного уничтожения, сохраняя доверившихся ему от гибели.

В этот час те евреи, что еще живы, обращаются в христианство. Как говорит Линдзи, в живых после Армагеддонской битвы останутся те самые пресловутые 144 000 евреев. И все они - мужчины, женщины и дети - склонятся перед Иисусом.

Наступившее затем тысячелетнее царство будет временем невиданного мира и процветания, с Христом, правящем на троне Давида. После тысячи лет благоденствия Сатана будет спущен с цепи, на которую он был посажен в начале тысячелетия, и многие дети "агнцев" и израильтян последуют за ним против Христа. Царь снова разобьет своих врагов, за чем и последует новое воскрешение верных, новое воскрешение неверных, окончательный суд и, наконец, Новые Небеса и Новая Земля.

Выводы диспенсационалистов

Будучи номинально христианами, протестанты и, тем более, диспесационалисты склонны уделять большое значение именно Ветхому Завету (по православному учению, преодоленному Благой Вестью). И именно в Ветхом Завете они находят отсылки к будущему, буквально понятому тезису о тысячелетнем царстве. По их мнению, Откровение, стих 20, также не дает повода понимать тезис о тысячелетнем царстве в переносном смысле.

Свойственное диспенсационализму буквалистское толкование пассажей Библии приводит к мысли необходимости военного столкновения Израиля с арабским миром, возглавляемым Россией, для осуществления заблаговременного вознесения (pretribulation rapture) правоверных. Причем Россия должна выполнять однозначно отрицательную роль, своего рода полюса зла, "империи зла", по выражению Рейгана. Именно влиянием диспенсационалистов можно объяснить то, что президенты США придерживались столь воинственной риторики даже тогда, когда руководители СССР выдвигали мирные инициативы по разоружению. Тем более удивительным выглядит такая риторика, проскальзывающая и сейчас пусть время от времени, но все же, в отношении нынешней России, обратившейся к западным протестантским ценностям рынка и индивидуального предпринимательства.

Близость автора тезиса "империя зла" в отношении СССР Рональда Рейгана к диспенсационалистам широко известна. Как-то в разговоре с диспенсационалистским проповедником Джерри Фоллвелом он поделился своими видениями: "Джерри, мне кажется, что мы все быстрее приближаемся к Армагеддону...". Об интонации, с которой эта фраза была сказана сейчас судить трудно. В то время он уже был президентом США. Практически все протестантские президенты США - Картер, Никсон, Рейган, Буш были или были и остаются близки к диспесационалистским кругам.

Единственный из американских президентов, которому в ходе т. н. Карибского кризиса выпадал реальный шанс начать ядерную войну - Кеннеди оказался католиком. Он даже посетил католическую церковь перед принятием важного решения по урегулированию кризиса. Судьба его сложилась трагически - он долго не прожил, а его семейный клан до сих пор преследуют всевозможные напасти. Его убийца Ли Харви Освальд посещал выступления Джерри Фоллвела еще в бытность последнего малоизвестным проповедником "слова божия".

Сам Фолвелл впервые попал в газеты только в 1966 году, предав проклятию Мартина Лютера Кинга. Он беседовал с Рейганом, когда тот был еще кандидатом в президенты в его лимузине о теологии и целесообразности ядерной войны. Протестантским правым во многом обязан Рейган своей убедительной победой на выборах 1980-го года. Вскоре священники фундаменталистского толка частыми гостями Белого дома, а Рейган консультировался с ними по всем важным вопросам.

Став президентом, Рейган общался в основном с диспенсациональными проповедниками. Фолвелл, хотя и был на самом деле наименее популярным из телеевангелистов, пользовался самым большим влиянием. В 1983 году Рейган позволил Фолвеллу участвовать в брифингах по национальной безопасности, посвященных планам США в ядерной войне с Советским Союзом. Рейган также пригласил Хэла Линдзи читать лекции о ядерной войне для пентагонских специалистов по стратегии. Консервативные протестанты и католики заняли также многие посты в администрации Рейгана.

Также находившийся под влиянием диспесационалистских воззрений следующий президент США - Буш впервые озвучил словосочетание "новый мировой порядок", своего рода секуляризированное понятие о всемирном лидерстве Америки, плавно переходящем в заблаговременное вознесение всей страны на небеса перед "инфернальным прорывом из России".

Эта экстравагантная теория до последнего времени оставалась неизвестной в нашей стране - согласитесь, мало кто у нас читает Библию на английском языке, да еще и с комментариями Скофильда. В бытовой конспирологии скорее сформировалось представление, что Израиль управляет Америкой через свою обширную диаспору, а вовсе не Америка ведет Израиль ко всесожжению в своих собственных религиозных целях. И это несмотря на то, что именно Америка до самого последнего времени поддерживала конфронтацию Израиля с арабскими соседями.

Решить положительно эту проблему так и не удалось до сих пор. Тем более сомнительным выглядит тезис о всевластии Израиля, если принять во внимание его геополитическую роль, которая минимальна. Это обычное государство береговой зоны. Но вернемся к конспирологическому аспекту. Справедливости ради надо сообщить, что в Израиле, где влияние диспенсационализма на американские власти было давно известно и даже считалось полезным на первых этапах воссоздания государства, начинается все более сильное противодействие осуществлению американских планов в отношении Ближнего Востока.

Временами это превращается в ожесточенную борьбу между различными политическими силами внутри самого Израиля. Свидетельством этого может выступить не так давно имевшее место убийство, совершенное иудейским фундаменталистом, израильского премьера Рабина, начавшего процесс сближения с арабами. Еврейская общественность, не стремящаяся вызвать прихода мессии любой ценой, уже давно обеспокоилась выкладками американских диспенсационалистов. Ведь принесение в жертву девятимиллионного Израиля, пусть за вычетом 144000 "праведников" - это деяние, перед которым меркнут все ужасы Третьего Рейха.

Причем это было сделано по подозрительно похожей схеме. История с фашистским рейхом, уничтожившим множество евреев Восточной Европы, действительно весьма похожа на репетицию грядущего ядерного заклания уже всего народа. Ведь инициаторы этого эксперимента, строго говоря, неизвестны до сих пор: цепочка тайных обществ, предшествовавших НСДАП обрывается на третьем или четверном, но явно не последнем звене. Можно только отметить, что возникновение этого побочного геополитического полюса с претензией на самостоятельность - фашистской Германии - было весьма на руку тогда именно англосаксонскому геополитическому лагерю - Англии и Америке, так как первыми от него пострадали отнюдь не они. Так ли уж много отличий между фашистским Neue Ordnung и атлантистским New World Order'ом?