Абрамович - Крестный путь Спасителя

По материалам книги "Иисус, еврей из Галилеи" М. Абрамовича.

Иерусалим - крестный путь Иисуса

Путь привел нас в Иерусалим.

Иерусалим, Иерусалим...

Если вы попали в Иерусалим, как же не пройти весь путь страданий Спасителя от Гефсиманского сада,

где он был схвачен храмовой стражей, до места его распятия - Голгофы. Как только вы начнете свой путь, ваше внимание привлечет небольшая часовенка на четырех хрупких колоннах, а за нею широкий арочный вход в подземный храм.

Это храм Успения Божьей Матери. Если спуститься по мраморной лестнице в 50 ступеней,

можно попасть внутрь православной церкви, в которой находятся могилы родителей Марии - Анны и Иоахима, а так же ее мужа Иосифа - отца Иисуса. Могила Девы находится в высеченной прямо в скале крипте* богато украшенной иконами, ценными лампадами и картинами.

В плите гробницы проделано три больших отверстия, специально для того, чтобы желающие могли прикоснуться к святыне.

В этой гробнице находилось тело святой Девы до вознесения на небо. Здесь же вы увидите в каменном киоте большую чудотворную икону Божьей Матери.

Напротив этой церкви стоит небольшой храм, воздвигнутый над местом убиения первомученника Стефана.

Именно здесь, утверждает монах, был побит камнями святой Стефан за страстную проповедь учения Христа.

Следуя дальше по Крестному пути, через Львиные ворота*

мы входим в пределы Старого города и сразу за воротами видим храм святой Анны, матери девы Марии.

Это настоящая жемчужина архитектуры, ее строгие простые линии максимально соответствуют настроению паломника - настроению скорбной сосредоточенности. Этот храм, находящийся на попечении Белых Отцов, был сооружен в 1142г. по велению вдовы Бальдовина 1 Иерусалимского, королевы Арды, на том месте, где родилась Мария. В подземных помещениях католического монастыря и храма, гораздо более древних, чем сами строения, вам покажут вделанную в стену плиту, украшенную иконами.

Именно на этом месте, утверждают монахи, Анна произвела на свет святую Деву.

За скромным фасадом монастырского здания целый археологический заповедник. Здесь открыты остатки водоема - так называемая "Овечья купель", Вифезда. Во времена Второго храма левиты* мыли в нем предназначенных для жертвоприношения овец.

По грубым каменным ступеням можно спуститься к купели, где Иисус исцелял больных.

Все это было покрыто двухтысячелетним культурным слоем. (Кстати, вы никогда не задумывались, почему результаты варварства, войн и разрушений называют культурным слоем?..).

Императрица Елена воздвигла над купелью храм, но время не сохранило его. Позже крестоносцы построили на этом месте новый храм, но и его не пощадили войны и люди, остался только фасад да часть мозаики византийских времен...

Via Dolorosa - Скорбный путь, или Крестный путь Христа - так в 16 веке назвали эту дорогу, потому что именно этим путем прошел Иисус под тяжестью креста от Крепости Антония до Голгофы. На протяжении этого пути происходили различные события, при которых шествие прерывалось. Канонизировано 14 таких остановок, или станций. Каждая из них отмечена храмом, часовней или мемориальной доской.

1 остановка. "Конвент Бичевания", здесь Пилат допрашивал Иисуса, здесь он был осужден и приговорен, отсюда отправился на смертную казнь на Голгофу.

Отсюда каждую пятницу в три часа дня отцы-францисканцы начинают свою процессию. Собственно отсюда и берет начало известная на весь мир Виа Долороза... Здесь располагалась ставка прокуратора - римский Преторий. В северо-восточном углу Претория высилась могучая башня Антония, где Понтий Пилат осудил Христа. Теперь на этом месте женский католический монастырь Сестер Сиона* .

Нижняя ступень мраморного крыльца монастыря сохранилась со времен римлян. Стены монастырского храма украшают три современных витража, на которых изображен Иисус во время суда. На одном - он изображен привязанным к столбу во время бичевания, на втором - он рядом с Пилатом* , умывающим руки в знак непричастности к пролитию крови "праведника сего". На третьем - освобождение Варравы. В глубине храма в нише над алтарем стоит беломраморная скульптура - Христос со связанными руками и в терновом венце. Внизу надпись: "Экце хомо" - вот человек.

От монастыря, через улицу Виа Долороза перекинута арка.

Отсюда Пилат показал толпе осужденного Христа.

"Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!" (Иоанн, 19:5). В честь этого события арка и носит название - "Экце хомо".

На монастырском дворе находятся две часовни византийского периода - часовня Осуждения,

воздвигнутая над местом осуждения Христа. Плиты пола и четыре колонны сохранились с тех времен. Внутренние стены расписаны сценами суда и встречи Иисуса с Девой Марией на Крестном пути. Справа - Часовня Бичевания,

но это уже вторая остановка.

2 остановка. Это место, где Христос был подвергнут бичеванию: "Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетя венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу* , и говорили: радуйся Царь Иудейский! и били Его по ланитам." (Иоанн, 19:1).

В подвале храма сохранились остатки плит Претория - это Лифостратон (Литостратос - по-гречески - мощенное место), т.е. внешний двор Претория.

Здесь был публично допрошен Христос, а солдаты преторианской гвардии грубо издевались над ним, называя его лжепророком. Здесь они разыгрывали в кости одежду Христа, подтверждением чего служат найденные здесь игральные кости, а на древних плитах - грубо вычерченные римской солдатней круги с разметкой для этой игры.

К храму Сестер Сиона примыкает небольшая греческая православная церковь, над входом в которую высечена надпись: "Заточение Христа". Здание построено на месте тюрьмы римского Претория, в котором содержался Христос и разбойник Варавва.

Вам покажут углубление в скале с каменной скамьей - это и есть темница Христа, на этой скамье он сидел. Показывают и темницу Вараввы - пещеру с каменными лавками и вделанными в стену кольцами, к которым приковывали заключенных.

3 остановка. Если идти дальше по улице Виа Долороза, то сразу за поворотом налево у здания Армянского патриархата третья остановка. Она отмечена маленькой католической часовней, построенной на деньги, собранные польскими солдатами-кавалеристами.

В настоящее время часовня принадлежит Армянскому патриархату. Рельеф над дверью изображает Христа, изнемогающего под тяжестью креста. На этом месте Христос упал в первый раз.

4 остановка. Еще дальше, по этой же стороне Виа Долороза можно увидеть дверь в стене, ведущую в небольшую часовню. Эта часовня отмечает место, где Иисус встретил свою мать. Горельеф над входом в часовню изображает их встречу.



5 остановка. На углу Виа Долороза и пересекающей ее улицы Эль-Вад, наискосок от 4 остановки стоит францисканская часовня, построенная в память о пятой остановке Христа на Крестном пути.

В этом месте Симон Киринеянин взял у изнемогающего Иисуса крест, и возложив его на свои плечи, понес дальше. В стене, справа от входа в часовню вам покажут глубокую впадину - отпечаток руки Христа, опершегося в изнеможении о стену.

6 остановка. Подходим к часовне святой Вероники.

Здесь блудница Вероника отерла пот и кровь с чела Христа. По этому случаю церковь причислила ее к лику святых.

7 остановка. Далее улица Виа Долороза пересекается с Сук-хан эз-Зайн - шумной базарной улицей. На углу у входа во францисканскую часовню сохранился остаток колонны, где Христос упал во второй раз.



8 остановка. Следуя по этой же улице, мы подойдем к греческому ортодоксальному монастырю, над входом в который можно увидеть изображение креста. Здесь Иисус проповедовал Иерусалимским женщинам.



9 остановка. У ворот коптского* монастыря в неглубокой нише стоит покосившаяся колонна.

Она отмечает место, где Христос упал в третий раз.

Остальные пять остановок находятся внутри храма Гроба Господня, или, как его еще называют - в Святой Гробнице.

10, 11, 12 и 13 остановка. Все эти остановки расположены непосредственно в храме. Поднимаемся у камня "Помазания"

по крутой лестнице вверх и попадаем на вершину Голгофы в часовню, которая и посвящена этим остановкам. Часовня разделена на два притвора: один принадлежит греческой ортодоксальной церкви, а второй - римско-католической. В католической капелле находятся две остановки (10 и 11), в этом месте Христос был оголен и пригвожден к кресту, это место обозначено алтарем.

В греческой капелле 12-я остановка: мертвый Иисус на кресте. Под крестом обнаженная вершина Голгофы.

Серебряный диск с отверстием обозначает место, куда был вставлен крест, на котором был распят Иисус Христос. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. Место, на котором лежало тело Христа после снятия с креста, обозначено алтарем и является 13 остановкой.



14 остановка. Это последняя остановка - "Кувуклия" (Гроб Господень) - небольшая купольная часовня, воздвигнутая над пещерой, в которой находится место захоронения Христа.

Она тоже состоит из двух частей-зон: первая - это Капелла Ангела, в центре которой хранится обломок скалы, на которой сидел ангел, когда женщины подошли к уже пустой гробнице. Вторая зона - собственно гробница.

В гробницу ведет очень низкий проход, и уже поэтому каждый входящий в нее склоняется в низком поклоне. Небольшое помещение (2,0 х 1,5 м.) освещается только серебряными лампадами, их 43 - тринадцать католических, столько же греческих и армянских и четыре коптских. Под плитой из белого мрамора находится высеченная в скале гробница Бога.

Позади этой часовни находится притвор греческой церкви, где вам покажут большую каменную вазу, символизирующую "центр земли", находящийся, как известно, в святом Иерусалиме.

Если выйти из храма Гроба Господня через центральные ворота и пройти через калитку мимо фасада церкви Спасителя (Рудимер), можно попасть на территорию Александрийского подворья. Здесь находится последний видимый предел Крестного пути - "Судные ворота". Через эти ворота выводили осужденных на казнь за пределы города. Камни этих ворот сохранились до наших дней. На этом экскурсия по Виа Долороза обычно заканчивается...

Правда, экскурсоводы, более досконально следующие евангелической истории, после Гефсиманского сада поведут вас сначала к могиле царя Давида. Почему сюда? Потому что именно здесь, в этом же здании, находится святыня христианского мира - Сенакулум - Горница "Тайной Вечери",