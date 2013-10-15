Абрамович - Крестный путь Спасителя

По материалам книги "Иисус, еврей из Галилеи" М. Абрамовича.
Иерусалим - крестный путь Иисуса
Путь привел нас в Иерусалим.
Иерусалим, Иерусалим...
Если вы попали в Иерусалим, как же не пройти весь путь страданий Спасителя от Гефсиманского сада,
где он был схвачен храмовой стражей, до места его распятия - Голгофы. Как только вы начнете свой путь, ваше внимание привлечет небольшая часовенка на четырех хрупких колоннах, а за нею широкий арочный вход в подземный храм.
Это храм Успения Божьей Матери. Если спуститься по мраморной лестнице в 50 ступеней,
можно попасть внутрь православной церкви, в которой находятся могилы родителей Марии - Анны и Иоахима, а так же ее мужа Иосифа - отца Иисуса. Могила Девы находится в высеченной прямо в скале крипте* богато украшенной иконами, ценными лампадами и картинами.
В плите гробницы проделано три больших отверстия, специально для того, чтобы желающие могли прикоснуться к святыне.
В этой гробнице находилось тело святой Девы до вознесения на небо. Здесь же вы увидите в каменном киоте большую чудотворную икону Божьей Матери.
Напротив этой церкви стоит небольшой храм, воздвигнутый над местом убиения первомученника Стефана.
Именно здесь, утверждает монах, был побит камнями святой Стефан за страстную проповедь учения Христа.
Следуя дальше по Крестному пути, через Львиные ворота*
мы входим в пределы Старого города и сразу за воротами видим храм святой Анны, матери девы Марии.
Это настоящая жемчужина архитектуры, ее строгие простые линии максимально соответствуют настроению паломника - настроению скорбной сосредоточенности. Этот храм, находящийся на попечении Белых Отцов, был сооружен в 1142г. по велению вдовы Бальдовина 1 Иерусалимского, королевы Арды, на том месте, где родилась Мария. В подземных помещениях католического монастыря и храма, гораздо более древних, чем сами строения, вам покажут вделанную в стену плиту, украшенную иконами.
Именно на этом месте, утверждают монахи, Анна произвела на свет святую Деву.
За скромным фасадом монастырского здания целый археологический заповедник. Здесь открыты остатки водоема - так называемая "Овечья купель", Вифезда. Во времена Второго храма левиты* мыли в нем предназначенных для жертвоприношения овец.
По грубым каменным ступеням можно спуститься к купели, где Иисус исцелял больных.
Все это было покрыто двухтысячелетним культурным слоем. (Кстати, вы никогда не задумывались, почему результаты варварства, войн и разрушений называют культурным слоем?..).
Императрица Елена воздвигла над купелью храм, но время не сохранило его. Позже крестоносцы построили на этом месте новый храм, но и его не пощадили войны и люди, остался только фасад да часть мозаики византийских времен...
Via Dolorosa - Скорбный путь, или Крестный путь Христа - так в 16 веке назвали эту дорогу, потому что именно этим путем прошел Иисус под тяжестью креста от Крепости Антония до Голгофы. На протяжении этого пути происходили различные события, при которых шествие прерывалось. Канонизировано 14 таких остановок, или станций. Каждая из них отмечена храмом, часовней или мемориальной доской.
1 остановка. "Конвент Бичевания", здесь Пилат допрашивал Иисуса, здесь он был осужден и приговорен, отсюда отправился на смертную казнь на Голгофу.
Отсюда каждую пятницу в три часа дня отцы-францисканцы начинают свою процессию. Собственно отсюда и берет начало известная на весь мир Виа Долороза... Здесь располагалась ставка прокуратора - римский Преторий. В северо-восточном углу Претория высилась могучая башня Антония, где Понтий Пилат осудил Христа. Теперь на этом месте женский католический монастырь Сестер Сиона*.
Нижняя ступень мраморного крыльца монастыря сохранилась со времен римлян. Стены монастырского храма украшают три современных витража, на которых изображен Иисус во время суда. На одном - он изображен привязанным к столбу во время бичевания, на втором - он рядом с Пилатом*, умывающим руки в знак непричастности к пролитию крови "праведника сего". На третьем - освобождение Варравы. В глубине храма в нише над алтарем стоит беломраморная скульптура - Христос со связанными руками и в терновом венце. Внизу надпись: "Экце хомо" - вот человек.
От монастыря, через улицу Виа Долороза перекинута арка.
Отсюда Пилат показал толпе осужденного Христа.
"Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!" (Иоанн, 19:5). В честь этого события арка и носит название - "Экце хомо".
На монастырском дворе находятся две часовни византийского периода - часовня Осуждения,
воздвигнутая над местом осуждения Христа. Плиты пола и четыре колонны сохранились с тех времен. Внутренние стены расписаны сценами суда и встречи Иисуса с Девой Марией на Крестном пути. Справа - Часовня Бичевания,
но это уже вторая остановка.
2 остановка. Это место, где Христос был подвергнут бичеванию: "Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетя венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу*, и говорили: радуйся Царь Иудейский! и били Его по ланитам." (Иоанн, 19:1).
В подвале храма сохранились остатки плит Претория - это Лифостратон (Литостратос - по-гречески - мощенное место), т.е. внешний двор Претория.
Здесь был публично допрошен Христос, а солдаты преторианской гвардии грубо издевались над ним, называя его лжепророком. Здесь они разыгрывали в кости одежду Христа, подтверждением чего служат найденные здесь игральные кости, а на древних плитах - грубо вычерченные римской солдатней круги с разметкой для этой игры.
К храму Сестер Сиона примыкает небольшая греческая православная церковь, над входом в которую высечена надпись: "Заточение Христа". Здание построено на месте тюрьмы римского Претория, в котором содержался Христос и разбойник Варавва.
Вам покажут углубление в скале с каменной скамьей - это и есть темница Христа, на этой скамье он сидел. Показывают и темницу Вараввы - пещеру с каменными лавками и вделанными в стену кольцами, к которым приковывали заключенных.
3 остановка. Если идти дальше по улице Виа Долороза, то сразу за поворотом налево у здания Армянского патриархата третья остановка. Она отмечена маленькой католической часовней, построенной на деньги, собранные польскими солдатами-кавалеристами.
В настоящее время часовня принадлежит Армянскому патриархату. Рельеф над дверью изображает Христа, изнемогающего под тяжестью креста. На этом месте Христос упал в первый раз.
4 остановка. Еще дальше, по этой же стороне Виа Долороза можно увидеть дверь в стене, ведущую в небольшую часовню. Эта часовня отмечает место, где Иисус встретил свою мать. Горельеф над входом в часовню изображает их встречу.
5 остановка. На углу Виа Долороза и пересекающей ее улицы Эль-Вад, наискосок от 4 остановки стоит францисканская часовня, построенная в память о пятой остановке Христа на Крестном пути.
В этом месте Симон Киринеянин взял у изнемогающего Иисуса крест, и возложив его на свои плечи, понес дальше. В стене, справа от входа в часовню вам покажут глубокую впадину - отпечаток руки Христа, опершегося в изнеможении о стену.
6 остановка. Подходим к часовне святой Вероники.
Здесь блудница Вероника отерла пот и кровь с чела Христа. По этому случаю церковь причислила ее к лику святых.
7 остановка. Далее улица Виа Долороза пересекается с Сук-хан эз-Зайн - шумной базарной улицей. На углу у входа во францисканскую часовню сохранился остаток колонны, где Христос упал во второй раз.
8 остановка. Следуя по этой же улице, мы подойдем к греческому ортодоксальному монастырю, над входом в который можно увидеть изображение креста. Здесь Иисус проповедовал Иерусалимским женщинам.
9 остановка. У ворот коптского* монастыря в неглубокой нише стоит покосившаяся колонна.
Она отмечает место, где Христос упал в третий раз.
Остальные пять остановок находятся внутри храма Гроба Господня, или, как его еще называют - в Святой Гробнице.
10, 11, 12 и 13 остановка. Все эти остановки расположены непосредственно в храме. Поднимаемся у камня "Помазания"
по крутой лестнице вверх и попадаем на вершину Голгофы в часовню, которая и посвящена этим остановкам. Часовня разделена на два притвора: один принадлежит греческой ортодоксальной церкви, а второй - римско-католической. В католической капелле находятся две остановки (10 и 11), в этом месте Христос был оголен и пригвожден к кресту, это место обозначено алтарем.
В греческой капелле 12-я остановка: мертвый Иисус на кресте. Под крестом обнаженная вершина Голгофы.
Серебряный диск с отверстием обозначает место, куда был вставлен крест, на котором был распят Иисус Христос. Тут же двумя черными кругами обозначены места крестов, на которых одновременно с Христом были распяты два разбойника. Место, на котором лежало тело Христа после снятия с креста, обозначено алтарем и является 13 остановкой.
14 остановка. Это последняя остановка - "Кувуклия" (Гроб Господень) - небольшая купольная часовня, воздвигнутая над пещерой, в которой находится место захоронения Христа.
Она тоже состоит из двух частей-зон: первая - это Капелла Ангела, в центре которой хранится обломок скалы, на которой сидел ангел, когда женщины подошли к уже пустой гробнице. Вторая зона - собственно гробница.
В гробницу ведет очень низкий проход, и уже поэтому каждый входящий в нее склоняется в низком поклоне. Небольшое помещение (2,0 х 1,5 м.) освещается только серебряными лампадами, их 43 - тринадцать католических, столько же греческих и армянских и четыре коптских. Под плитой из белого мрамора находится высеченная в скале гробница Бога.
Позади этой часовни находится притвор греческой церкви, где вам покажут большую каменную вазу, символизирующую "центр земли", находящийся, как известно, в святом Иерусалиме.
Если выйти из храма Гроба Господня через центральные ворота и пройти через калитку мимо фасада церкви Спасителя (Рудимер), можно попасть на территорию Александрийского подворья. Здесь находится последний видимый предел Крестного пути - "Судные ворота". Через эти ворота выводили осужденных на казнь за пределы города. Камни этих ворот сохранились до наших дней. На этом экскурсия по Виа Долороза обычно заканчивается...
Правда, экскурсоводы, более досконально следующие евангелической истории, после Гефсиманского сада поведут вас сначала к могиле царя Давида. Почему сюда? Потому что именно здесь, в этом же здании, находится святыня христианского мира - Сенакулум - Горница "Тайной Вечери",
где ученики Иисуса собрались вместе со своим учителем праздновать Пасху.
После возвращения домой паломники еще долгие годы будут вспоминать эти места и воскрешать в своей душе высокие переживания, связанные с посещением святых мест - ведь именно здесь, в Иерусалиме они соприкоснулись с великой реальностью, приобщились к жизни своего Спасителя.
Великая Реальность... А вы никогда не задумывались над тем, насколько реальна эта "Великая Реальность", материальные следы которой вам показывают во время паломничества? Давайте разберемся. И очень вероятно, что именно это явится самым простым лекарством от Иерусалимского Синдрома.
Итак, вперед по тем же местам, но без установки на святость.
Виа Долороза. В наши дни даже церковь не настаивает на подлинности Крестного пути - слишком велики успехи современной археологии. Дело в том, что древние улицы эпохи второго Храма (начало нашей эры) проходили на два метра ниже и чуть в стороне от того пути, по которому идут паломники, примерно по линии теперешней застройки. Так что не здесь находилось большинство "остановок", которые вам показывают.
1 остановка. От некогда грозной башни Антония не осталось и следа, разве что остатки фундамента. Что же показывают паломникам? Ступень мраморного крыльца, оставшуюся со времен римлян, да двор казармы преториан. Никаких доказательств того, что именно здесь прокуратор Понтий Пилат проводил судебные разбирательства ни у служителей культа, ни у археологов попросту нет.
Что же касается арки, откуда прокуратор, якобы, показал собравшимся осужденного и предварил это представление словами: "Экце хомо" - "Вот человек...", то, согласно археологическим изысканиям, точно установлено, что арка в те времена попросту не существовала. Она воздвигнута императором Адрианом в ознаменование победы над Бар-Кохбой. Произошло это никак не ранее 135 года нашей эры, после того как Иерусалим сравняли с землей и на его развалинах воздвигли чисто римский город Элиа Капитолина...
2 остановка. Действительно, в подвале храма сохранились остатки плит внешнего двора римской Претории. На этих плитах видны борозды, которые наносились на камни, чтобы не поскользнулись лошади. Хранят плиты и насечки, нанесенные солдатами-преторианцами для игры в кости. И остатки тюрьмы Претория подлинны. Естественно, раз есть тюрьма, а в ней скамья, то простая логика подсказывает, что на этой скамье кто-то сидел. Но вот кто? Нет никаких доказательств того, что именно на этой скамье сидел сам Иисус.
Что же касается игры в кости... Да, не были святыми римские легионеры, играли они в азартные игры, для этого и была нанесена разметка на плиты двора их казармы. Что же касается одежды Христа, то не разыгрывали ее солдаты в кости. Во-первых, это противоречит самому Евангелию, где черным по белому написано: "И воины, сплетя венок из терна, возложили Ему на голову, и одели его в багряницу ..." В этой же багрянице, т.е. плаще солдата преторианской гвардии, который был накинут на Иисуса с целью поиздеваться над ним, он и был выведен к народу. Разумеется, хозяин взял его потом обратно. Одежду Иисуса, по тому же Евангелию, разыгрывали совсем в другом месте...
Вернемся на минуту к Евангелию от Иоанна: "Пилат... вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостратон, а по-Еврейски Гаввафа" (Иоанн, 1:13). Как следует из текста, Пилат взошел на специальное возвышенное место - судилище - и свершил свой суд. Паломникам же показывают внутренний двор преторианской казармы рядом с конюшнями, где солдаты коротали время за игрой в кости. А "Литостратос", как мы уже упоминали, означает просто мощеное место
. 3 остановка. Где, в каком Евангелии написано, что Иисус упал под тяжестью своей ноши? Как установили это место? Ведь позже город был разрушен до основания - его просто сравняли с землей! И еще: ни в одном Евангелии не говорится о том, что Иисус нес свой крест. Все евангелисты единогласно утверждают, что когда повели Иисуса на распятие, то "выходя (из претория), они встретили Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его".
4 остановка. Не упоминают Евангелия и о встрече Иисуса со своей матерью на крестном пути...
5 остановка. Нет, не добровольно водрузил на себя крест Симон Киринеянин, его заставили. Во всяком случае, так написано в Евангелии от Луки: "И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом." (Лука, 23:26). А евангелист Марк выражается по этому поводу еще определеннее: "И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его." (Марк, 15:21). Заставили его, заставили нести крест, так как не в обычае римлян было заставлять самого осужденного к казни нести крест! Таким образом, весь путь Виа Долороза не имеет исторического подтверждения. Тем более, что место это невозможно определить. А камней с "отпечатками" ног, рук и прочих мест человеческого тела в Израиле сколько угодно: эрозия частенько оставляет причудливые следы в мягких местных породах.
6 остановка. Нет этого факта ни в одном из синоптических Евангелий. О какой, собственно, Веронике-блуд-нице идет речь?!
7 остановка. Ох, уж эти падения. Кто их считал?!
8 остановка. В Евангелии от Луки, в главе 23, говорится об этом так:
27. И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.
28. Иисус же обратившись к ним сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших;
29. Ибо приходят дни, в которые скажут: "блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!".
Что тут скажешь... Буквально несколько минут назад эти люди фанатично кричали "Распни его!" и просили отпустить Варраву, и вот, тот же самый народ в "великом множестве" плачет и стенает по поводу его казни...
Грубые солдаты, ведущие на казнь только что избитого ими "лжепророка", над которым они всего час назад глумились, позволяют ему остановиться и проповедовать?!
Мало того, в "великом множестве народа", сопровождавшем осужденного были не только женщины, но мужчин Иисус почему-то не заметил.
Вы видели улицы старого города? Не того, который мы видим в наши дни, а того, древнего Иерусалима, раскопки которого можно увидеть в археологических заповедниках? Трехлетний ребенок после короткого разбега может пересечь такую улицу одним прыжком. Посмотрите обязательно, и тогда россказни о великом множестве народа, сопровождавшем Иисуса на Голгофу предстанут перед вами в истинном свете.
9 остановка. Опять упал. В третий раз. Просто фатальная цифра. Три раза пропел петух перед отречением Петра. Три раза его перед этим вопрошали, не ученик ли он Иисусов. И вот опять. О месте падения мы уже говорили.
Последние остановки, Голгофа. Оговоримся сразу, римляне пригвождали преступников к кресту очень редко. Обычно их привязывали. Лишь в особых случаях, желая сократить мучения привилегированного страдальца, ему пробивали руки и ноги гвоздями. Тем не менее: в храме Гроба Господня есть алтарь Гвоздей Святого Креста, которые были обнаружены на этом месте. Это ли не чудо?! И сооружение, на котором распинали римляне преступников никак не напоминало крест. Это был всегда столб с перекладиной сверху, напоминающий букву Т. Если же казни совершались всегда на одном и том же месте, то там строили постоянную раму с подпорками, на которой и распинали преступников. Нашли же крест, а к нему еще и гвозди. Это ли не второе чудо? Но главное чудо заключается в том, что то место вообще обнаружили.
В 325 году новой эры Елена, мать Византийского императора Константина Великого вдруг уверовала в то, что именно на этом месте она найдет гробницу Христа. Раскопки, начавшиеся по приказу императрицы, позволили обнаружить довольно хорошо сохранившуюся гробницу, и все решили, что это гробница Иисуса. Тем более, что, как уверяла императрица, неподалеку, во рву были обнаружены остатки крестов. Тут же было объявлено, что это кресты Христа и двух, распятых с ним разбойников. Ее уверенность основывалась только на внутренней убежденности и подтверждении епископа Макария, сопутствовавшего ей во всех мероприятиях. Чего стоят подтверждения лиц, приближенных к державным особам, мы все хорошо знаем...
В храме Гроба Господня вам покажут крипту святой Елены - матери Константина. Вам расскажут трогательную историю о том, что из ниши этой крипты императрица самолично наблюдала за раскопками. Но история развеяла и этот миф.
Первая церковь на этом месте была сооружена в 335 году н. э. по велению императора Константина. Строилась она 9 лет, но через 279 лет, в 614 г. была разрушена персами. Через 15 лет аббат Модест реконструировал церковь, но в 1009 халиф эль Хакем сравнял ее с землей.
15 июля 1099 года н. э., взяв город, крестоносцы начали грандиозное строительство нового храма, который и был освящен в 1149 году. Но на этом злоключения храма не кончились. В 1808 году в результате сильного пожара большая часть храма была разрушена. Поговаривали, что пожар возник не без помощи греческих монахов, которые под шумок наполеоновских событий в Европе решили таким способом прибрать к рукам святое наследство...
История преподнесла еще один, пожалуй, самый главный сюрприз сторонникам версии святости этого места. По преданию, на этом холме был захоронен череп Адама, поэтому, желая принизить чувства верующих евреев, чтивших святое для них место, император Адриан после разрушения Иерусалима воздвиг на этом холме Форум и Капитолий, где отныне должны были поклоняться Юпитеру, Юноне и Венере. Это произошло после разрушения Храма. Вряд ли в те времена, когда Храм еще стоял и римляне в какой-то мере считались с верованиями жителей страны, они могли безнаказанно использовать это место для позорных казней...
Что же касается Голгофы, то она находится совсем в другом районе Иерусалима и называется в наши дни Гордонова Голгофа, по имени английского офицера Гордона, который первым открыл это место с высоты Дамасских Ворот. Этот холм напоминает своей формой череп человека, поэтому он так и называется: "гулголет", на иврите - череп. Холм хранит древнюю могилу, которую многие христиане считают настоящей могилой Христа. Подтверждением тому, по их мнению, служит тот факт, что там же, неподалеку от городских ворот обнаружены винный пресс и большая цистерна винодельни, которые упоминаются в Евангелиях. В настоящее время все это находится в ведении Гарден Томб Ассошиейшн, штаб-квартира которой находится в Англии.
Сенакулум - Горница "Тайной Вечери"... Во-первых, никто не знает, где проходила тайная вечеря, на то она и была (если была) тайной. Во-вторых, Горница, как таковая не сохранилась - напомним, что после разгрома восстания, город был разрушен до основания. Почти ничего не сохранилось даже со времен крестоносцев, которые в свое время построили приблизительно на этом месте храм. В Х1V веке на этом же месте монахи францисканского ордена построили новый храм, но в середине ХV1 века были изгнаны, а храм был превращен в мечеть.
От былого храма сохранилось только несколько колонн и свод, которые, естественно, к Горнице никакого отношения не имеют...
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