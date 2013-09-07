Eshatos - Имя Бога

Имя Бога - Иегова?

Статья написана в результате полемики со Свидетелями Иеговы



Для исследования взят новый перевод книг Ветхого Завета, выполненный Российским Библейским Обществом с древнееврейского.

Перевод примечателен по нескольким причинам. Как отмечает редактор серии М.Г. Селезнев:

«Обращение непосредственно к древнему подлиннику отличает серию «ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО» как от Синодальной Библии (ветхозаветная часть которой причудливым образом сочетает чтения еврейской, греческой и славянской традиций), так и от тех библейских переводов последнего десятилетия, за которыми просвечивает не древнееврейский, а английский«оригинал».



Переводы делаются со стандартного научного издания Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart, 1990). Там, где еврейский текст неясен или явно испорчен, мы стараемся следовать наиболее авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии; используются, в частности, материалы кумранских рукописей — впервые в истории переводов Библии на русский язык для широкой читательской аудитории.



Принципиальная особенность наших переводов — ориентация на современную литературную норму. Мы убеждены, что русский язык способен выразить все стилистическое и смысловое многообразие библейского текста и переводчику нет нужды прибегать к неуклюжим буквализмам.



Публикации текстов сопровождаются историко-филологическим комментарием, который должен отразить не поддающиеся переводу особенности еврейского текста (например, игру слов),а также познакомить читателя с теми особенностями древневосточного быта и мировосприятия, которые нашли свое отражение в Библии».



Рассмотрим, каково имя Бога





1.

В первой же книге Бытие в рассказе о творении читаем:

Бытие 2:4[1]

Когда ГОСПОДЬ* Бог создал землю и небо



Комментарий к этому стиху:



*Слово ГОСПОДЬ в русских переводах соответствует тому, что рассматривается еврейской традицией как настоящее Имя Бога - יהוה. Первоначально оно, вероятно, звучало как Яхве′, но затем (по-видимому, уже после вавилонского плена) сформировался запрет произносить его вслух. Вместо него у евреев принято говорить «Господин», «Бог» или просто «Имя».[2]





2.

В книге Исход Бог открывает Свое имя Моисею:



Исход 3:13-15[3]

13 Моисей спросил: - Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Меня к вам послал Бог ваших отцов». А если они спросят: «Как Его имя?»*, - что мне ответить?

14 Бог сказал Моисею: - Я Тот, Кто Я Есть**. Так и ответь сынам Израилевым: «Того, Кто послал меня к вам, зовут «Я Есть***».

15 И еще Бог сказал Моисею: - Ответь сынам Израилевым, что тебя послал Господь****, Бог их отцов - Авраама, Исаака и Иакова. Это - имя Мое навеки: пусть призывают Меня так из поколения в поколение.



*Как Его имя? — Подразумевается, что у Бога есть подлинное, тайное имя. Только назвавший это имя может претендовать на то, что он послан Богом. На вопрос Моисея Бог дает три ответа.

**Первый ответ парадоксален: «Я ТОТ, КТО Я ЕСТЬ» (евр. эхье ашер эхье). Иными словами, Бог отказывается сообщать свое имя — точно так же, как ночной противник Иакова в Быт 32:29 или ангел в Суд 13:17-18. Ср. Исх 33:19.

***Второй ответ делает из парадоксального утверждения имя — «Я ЕСТЬ» (евр. Эхье).

****Третий ответ («ГОСПОДЬ, Бог... Авраама, Исаака и Иакова») заменяет только что образованное имя Эхье («Я ЕСТЬ») на подлинное имя Бога — ГОСПОДЬ (евр. ЙХВХ, Яхве). Подстановка сопровождается характерной для Ветхого Завета игрой слов: имя Яхве созвучно (а возможно, и этимологически родственно) слову эхье («Я есть»).



В Септуагинте слова «Я ТОТ, КТО Я ЕСТЬ» переведены как богословское определение: «Я - Существующий» (эго эйми хо он). Здесь несомненно влияние греческой платонической философии, в которой важнейшее место занимает такая категория, как «существующее» (то он) — Высшее Благо, источник всякого бытия. Славянский перевод следует за Септуагинтой, равно как и Синодальный перевод.





3.

Исход 6:2-3[4]

2 Бог сказал Моисею: - Я Господь!

3 Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову как Бог Всесильный*, но Моего имени «Господь»** Я им не открыл.



*Бог Всесильный — евр. Эл-Шаддай, сочетание двух имен Бога: Эл и Шаддай. Помимо Исх 6:3, это сочетание встречается лишь в книге Бытия (в повествованиях о праотцах еврейского народа) и в Иез 10:5.

Эл — общесемитское слово со значением «Бог». В Ветхом Завете оно входит в состав таких составных имен Бога, как Эл-Эльон (Быт 14:18), Эл-Олам (Быт 21:33), Эл-Берит (Суд 9:46). Нередко, особенно в поэтических текстах, оно употребляет*ся самостоятельно в значении «Бог» (наряду с более употребительным Элохим).

Имя Бога Шаддай встречается в основном в поэзии (особенно часто — в книге Иова). Значение его неясно.

В Септуагинте имя Шаддай чаще всего передается как «Всесильный» (Пант-кратор), в Синодальном переводе - как «Вседержитель» или «Всемогущий». Наш перевод следует этой традиции.



** ...Моего имени «ГОСПОДЬ» Я не открыл им. — Имя ЙХВХ (Яхве, Господь) не раз встречается в книге Бытия — в том числе в устах Авраама, Исаака, Иакова, Лавана, Ревекки, Лии. Очевидно, в Пятикнижии сочетаются две традиции: согласно одной, имя ЙХВХ было впервые открыто Богом лишь Моисею (Исх 3:13-15), а согласно другой, оно было известно с глубокой древности (Быт 4:26).



Итак, авторы перевода РБО указывают на две традиции, первая рассмотрена выше, вторая:





4.

Бытие 4:262[5]

С тех пор люди и начали призывать имя ГОСПОДНЕ*



*...призывать имя ГОСПОДНЕ. - т.е. употреблять имя ГОСПОДА (Яхве) в молитвах и ритуалах.





Библеисты указывают, что в Библии

«Бог - Творец и Промыслитель - именуется по-разному. Каждое имя Божье имеет своеобразные черты как в плане его значения, так и в плане его историко-генетических корней. «Имена Божии, в том числе священная тетраграмма, суть лишь символические проекции трансцендентного в имманентном, лишь касания Божества, молниевидно озаряющие тьму, лучи солнца, ослепляющие и не дозволяющие на себя взирать. Это схематический отпечаток Божественного в человеческом" (прот.С.*Булгаков).



ЭЛЬ - общесемитское наименование Божества (ср.Илу, Илум, Аллах). В ВЗ оно употребляется редко (напр., Числ 12:13) и иногда обозначает языческих богов (напр., Исх 15:2). Этимологически слово Эль происходит от понятий "сила", "могущество". Оно входит во многие *теофорные имена (Израиль, Иезекииль, Илия и др.).



ЭЛЬ ШАДДАЙ - столь же редкая форма, обычно переводимая как Бог Всемогущий (Быт 17:1), в *Септуагинте - "Пантократор". По мнению *Олбрайта, это имя, возможно, означало "Бог Горы" (в Сирии "Гора Севера" обозначала местопребывание Божества).



ЭЛЬ ЭЛИОН (в Септуагинте "Бог Всевышний") встречается преимущ. в поэтич. текстах ВЗ (напр., Пс 7:18). Первое упоминание этого И.Б. мы находим в Быт 14:18, где сказано, что священником Эля Элиона был Мелхиседек, ханаанский царь Салима (Иерусалима?). В ханаано-финикийском языке к богу Ваалу прилагается сходное наименование Алийян, что значит "сильный".



ЭЛЬ РОЙ - Бог Видящий (Быт 16:13), было, вероятно, также одним из древних наименований Божества.



ЭЛОХИМ, или ЭЛОГИМ, является мн. ч. от ЭЛОАХ, архаического имени Божьего, употреблявшегося в свящ. поэзии (в т.ч. в Кн.Иова). Наряду с именем ЯХВЕ слово Элохим является наиболее употребительным в ВЗ, начиная с Кн.Бытия ( в син. пер. "Бог"). Предполагается, что им предпочитали пользоваться в *Ефреме. Множеств. форма слова Элохим имеет реликтовый характер и почти повсюду согласуется с ед. числом. Исключение составляют те редкие места, где "элохим" обозначает сонм небесных сил (напр., Пс 8:6; син. пер. "ангелы", см. ст. Монотеизм).



АДОНАЙ (евр.Господин мой, церк.-слав. - Господь) также является общесемитским наименованием Божества (в греч. варианте Адонис). В Септуагинте оно переведено как К(риос, и ради благоговения этим словом заменялось произношение свящ. имени ЯХВЕ (как в син. и во мн. др. европ. переводах).



ЯХВЕ - условное произношение священного имени, с которым Бог открылся Моисею. С 3 в. до н.э. его стали заменять эквивалентами (гл. обр. словом Адонай). По-видимому, для напоминания об этом в Кумранских экземплярах Библии четыре буквы свящ. имени JHWH, или *Т е т р а г р а м м а, писались старыми буквами *финикийского алфавита или заменялись словом Адонай. С этой же целью в рукописях Септуагинты имя Яхве писалось еврейским *квадратным шрифтом, а позднее *масореты снабжали тетраграмму огласовкой (*накудот), взятой из слова Адонай. Когда в Средние века христианские библеисты обратились к евр. тексту, они прочли тетраграмму как ИЕГОВА. Это ошибочное чтение прочно закрепилось с 16 в. Первым, по грамматическим соображениям, отказался от него *Эвальд (19 в.). В начале 20 в. архиепископ *Феофан (Быстров), собрав все святоотеч. свидетельства о древнем произношении тетраграммы (ЯО, ЯУ, ЯВЕ), пришел к окончат. выводу о неправильности чтения Иегова и предпочтительности ЯХВЕ (ЯГВЕ, ИАГВЕ). В теофорных именах в *элефантинских папирусах 5 в. до н.э. свящ. имя дается в сокращении как ЙАГУ.



Согласно Быт 4:26, имя ЯХВЕ употреблялось еще древнейшими предками человечества. На домоисеево происхождение Тетраграммы указывает теофорное имя матери пророка (Иохавед, Исх 6:20). Это косвенно подтверждается тем, что в Ханаане существовало почитание ЙЕВО (имя, близкое к свящ. имени). Однако в Исх 6:3 Бог говорит Моисею: "Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем "Бог Всемогущий", а с именем Моим "Господь" (ЯХВЕ) не открылся им". Таков син. перевод, к-рый архиеп. Феофан подверг сомнению. Он отметил, что в оригинале речь идет не о новом имени, не о тетраграмме, а о новом Откровении, о "свойстве божественном, тетраграммою обозначаемом". Свойство это связано с самим смыслом слова ЯХВЕ. Оно происходит от глагола "быть" и поясняется в самой Библии словами Бога: "Я есмь Сущий", еврейское эхье ашер эхье, что можно перевести как "Я есть Тот, Кто есть" (Исх 3:14).



Сущий это Тот, Кто владеет бытием, Кто Сам является Бытием; вся тварь только от Него получает существование. В Откр это имя интерпретировано в связи с властью над временем ("Господь, Который есть и был и грядет", 1:8). Т. о., Моисей получил новое онтологическое и сотериологическое Откровение о Сущем; само же свящ. имя он мог взять из существовавшей до него традиции (см. ст. Кенитская гипотеза).



Имена Бога, особенно священное имя ЯХВЕ, окружалось в ВЗ благоговением, ибо имя как таковое считали выражением сущности Бога и человека. Иногда слово Имя употреблялось как эквивалент слова Бог. "Библейское отношение к именам Божьим, т.е. глубокое почитание их и вера в их силу, было издревле усвоено Православной Церковью" (С. В е р х о в с к и й. Об имени Божьем, ПМ, вып.VI, с.45). Это благоговение перешло на имя Господа Иисуса и легло в основу "Иисусовой молитвы".



В НЗ господствуют два имени: Бог (θεος) и Господь (Κύρίος). Сам же Христос Спаситель почти всегда называет Бога Отцом или Отцом Небесным. Арамейское слово АББА (Отец) имело характер интимной доверительности и сыновней любви. Так называли дети своих отцов (см. ст. Иеремиас).»[6]



Литература[7]

Иегова, НЭС, т.20; Браун Р.Э., Словосочетание "Ego Eimi" ("Я есмь") в четвертом Евангелии, "Символ", 1985, №13; прот.Б у л г а к о в С.Н., Философия имени, Париж, 1953; *В ъ л ч а н о в С., Божиите имена в Стария Завет, "Духовна култура", София, 1984, №8; *Г л а г о л е в А., Иегова, ПБЭ, т.6, с.194-205; свящ. *Л е б е д е в А.С., Ветхозав. вероучение во времена патриархов, вып.1., СПб., 1896; еп.*М и х а и л (Лузин), Библ. наука, кн.2, Пятикнижие Моисеево, 1899; [*О л е с н и ц к и й А.А.], О древнем имени Божием, ТКДА, 1887, т.2, №5; архиеп.*Ф е о ф а н (Быстров), Тетраграмма, или Ветхозаветное имя Иегова, СПб., 1905; еп. *Х р и с а н ф (Ретивцев), Религии древнего мира в их отношении к христианству, т.1-3, СПб., 1873-78; *J e r e m i a s J., Abba, Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Gott., 1966; L o c k y e r H., All the Divine Names and titles in the Bible, Grand Rapids (Mich.)-L., 1975; *R a d G., Theologie des Alten Testaments, Bd.1-2, Munch., 1957-58 (англ. пер.: Old Testament Theology, v.1-2, N.Y., 1962-65); *R i n g g r e n H., Israelitische Religion, Stuttg., 1963 (англ. пер.: Israelite Religion, Phil., 1966); *R o w l e y H., The Faith of Israel, Phil., 1957 (в обоих трудах указана библиогр. об И.Б.)».





Выводы



1. Тетраграмма יהוה ЙХВХ на русском языке не передается словом «Иегова», более точное ЯХВЕ является условным произношением священного имени, с которым Бог открылся Моисею.



2. Иисус называет Бога Отцом или Отцом Небесным.



3. Иисус также учил учеников обращаться к Богу как к Отцу: «Вы же молитесь так: Отче наш. Который на небесах! Да святится имя Твое» (Мат 6:9).[8]



4. Христианам Библия открыла единственное имя спасения – это имя Господа Иисуса Христа:

«10 то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.

11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,

12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:10-12).



5.Христиане – свидетели Господа Иисуса Христа:

«Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли (Деян 1:8).[9]