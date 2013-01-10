Дунаев - Десятина в современном протестантизме

Десятина в Библии и в современном протестантизме

В 80-е годы мне приходилось видеть в музее атеизма, находившемся в Киево-Печерской Лавре, уродливые карикатуры на православное духовенство - священников изображали жадными, сребролюбивыми эксплуататорами трудового народа.

Множество подобных примеров можно найти и в литературе: это и пушкинский любитель "дешевизны" персонаж "Сказки о попе и работнике его Балде", это и "жадные" поп с попадьей из "Нахаленка" М. Шолохова, которые прячут от продразверстки зерно в погребе... Духовенство есть классовый враг, - этот стереотип прочно запечатлелся в сознании послереволюционных поколений и отчасти сохранился у наших современников.

Духовенство всегда было на виду, и потому недуги священства (не только настоящие, но часто и выдуманные) тотчас становятся темой, обсуждаемой в обществе. Образ "жадных церковников", столь долго пропагандируемый атеистами, сегодня усиленно используется различными протестантскими деноминациями.

Тех обращенных, которые еще не решились до конца предать православную веру, протестантские проповедники и зазывалы после долгого глумления над православным богослужением и вероучением "добивают" последним аргументом: "А вы знаете, что попы от людей требуют деньги?" - и это почти всегда действует безотказно. А кто пойдет проверять эту дерзкую ложь? Срабатывает подсознательный стереотип, сложившийся за годы советского атеистического воспитания...

И только когда человек прочно войдет в секту - тогда ему объяснят, что Библия требует от верующего десятину: 10% своего дохода обращенный должен отдавать в пользу "церкви". Кроме того, на каждом собрании будет звучать призыв к пожертвованиям по тому или иному случаю.

Без сбора пожертвований не обходится теперь ни одно "служение" сектантов.

Что такое десятина?

Впервые о десятине упоминается в Быт. 14:20: Авраам дал десятую часть всего того, что имел, Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего. Десятина практиковалась и у других народов во времена библейских патриархов. Иаков десятину вводит в качестве обета Богу: "...из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть" (Быт. 28:22).

В то время десятина еще не была обязательным законом, но только выражением особых отношений некоторых патриархов с Богом. Но не только десятина была способом жертвы Богу - существовали и другого рода пожертвования; так, в Исх. 23:29-30 читаем: "Не медли (приносить Мне) начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих; то же делай с волом твоим и с овцою твоею (и с ослом твоим): семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне". Первенцы людей посвящались Богу, а первенцы от животных приносились на восьмой день в жертву Богу. Конечно, Бог не имеет нужды в чем-либо, не нуждается Он и в жертвах, но вводит последние как средство для религиозного воспитания людей.

В Исх. 35:4-29 Моисей передает повеление Бога на пожертвования для скинии, но когда принесено было вполне достаточно, Моисей остановил поток пожертвований (Исх. 36:3-6).

Под десятиной понималась десятая часть из всего, что производит своим трудом человек: "И всякая десятина на земле из семян земли или плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено" (Лев. 27:30-33).

Обычно левиты стояли, держа в руках жезл, отсчитывали каждое десятое животное и забирали его как десятину вне зависимости от состояния животного, а если хозяин вмешивался и пытался заменить хорошее на плохое или наоборот, то на десятину забирались оба животных - и выбранное, и замен. Выкуп предметов десятины, то есть замена продуктов денежным эквивалентом, было делом невыгодным, так как тогда следовало добавить еще 5% от десятины. Тем самым Бог показывал еврейскому народу, что для пожертвований десятины нужны плоды самого труда, а не деньги - иначе не было бы этих 5% в качестве "штрафных санкций".

Итак, десятина шла в пользу колена Левия, несшего на себе обязанности священства. Колено Левия не получило, в отличие от других колен, земельного надела, так как служило скинии Господней. Материальное благосостояние священников и левитов было поставлено в самую тесную связь с религиозным благочестием еврейского народа. Поэтому, наряду с нравственным долгом, священники и левиты имели и материальные побуждения заботиться о поддержании религиозной жизни Израиля на должной высоте, как того требовала обстановка теократического государства.

Десятина в данном случае представляла собой нечто вроде ренты, которая выплачивалась вместо земельного надела, к тому же колено Левия составляло приблизительно около 10% еврейского народа, поэтому в установлении десятины заключалась естественная справедливость - ряд колен содержит на свои средства одно колено, которое исполняет для всего народа жреческие функции.

После сбора десятина распределялась внутри колена Левия по довольно сложной системе. Из десятины, полученной от "сынов Израилевых", выделялась десятина в жертву Богу, на первосвященника, на священников, на устройство праздников (Числ. 18:21-32); также на основании Втор. 14:28-29 можно сделать вывод, что каждый третий год собиралась еще десятина, которую потом съедали вдовы, бедняки и левиты

Хотя в Законе не оговаривалось, какое наказание следует за неуплату десятины, каждый израильтянин считал своим долгом поддерживать это установление. В дни пророка Малахии Бог даже обвинил израильтян, которые перестали жертвовать, что они "обкрадывают" Его "десятиной и приношениями" (Мал. 3:8).

Можно ли такое же обвинение применить и к христианам, которые не приносят десятины? Давайте подумаем: законы какой-либо страны обычно не действуют за ее пределами. Точно так же и закон, требующий приносить десятину, был частью особого Завета между Богом и народом Израиля (Исх. 19:3-8; Пс. 147:8-9). Этот закон был действителен для израильтян.

Десятина и Новый Завет

Как мы знаем из Писания, Сам Бог никогда не изменяется, но иногда изменяются Его требования. Библия недвусмысленно говорит, что жертвенная смерть Христа и Его преславное Воскресение положили конец иудейскому Закону с его обрядовыми заповедями, "упразднив... закон заповедей учением" (Еф. 2:15); "истребив учением бывшее о нас рукописание..." (Кол. 2:14). Значит, Господь положил конец Закону и с его заповедью о десятине. Что же пришло на смену десятине в Новозаветное время?

Апостол Павел не определяет конкретную сумму или часть дохода, которую должны собирать христиане на нужды Церкви, но предлагает: "В первый день недели пусть каждый... откладывает из своего заработка часть денег" (1 Кор. 16:2). Коринфяне должны были заранее обдумывать, сколько они смогут пожертвовать, и регулярно откладывать определенную сумму, чтобы, когда ап. Павел придет, не чувствовать принуждение давать, ведь в таком случае кто-то давал бы с неохотой или под воздействием лишь эмоций.

Каждый христианин сам должен был определить, сколько он даст; каждый должен был поступать так, "как он решил в своем сердце" (2 Кор. 9:5-7). Чтобы "щедро пожать", коринфянам нужно было "щедро и сеять". Никогда не требовалось отдавать все до последнего. "Я не имею в виду, что... вам [было] тяжело", - заверял их Павел. Пожертвования "принимались с особой благосклонностью", смотря по тому, что у человека есть, а не по тому, чего у него нет" (2 Кор. 8:12-13; 9:6). В своем более позднем письме апостол предостерегал: "Если же кто не заботится о нуждах... своих домашних, то он отрекся от веры и хуже неверующего" (1 Тим. 5:8). Павел не поощрял жертвовать в таких размерах, которые нарушали бы данный принцип.

Следует отметить, что ап. Павел проводил "сборы для святых", которые были в нужде. Нигде в Библии мы не читаем, чтобы Павел или другие апостолы собирали средства или десятины как плату за свое служение (Деян. 3:6). Хотя Павел всегда с признательностью принимал дары от собраний, он считал своим долгом "не обременять [братьев] большими затратами" (1 Фес. 2:9; Фил. 4:15-18). Как видим, среди последователей Христа в первом веке практиковалось добровольное дарение, а не сбор десятины.

Позже св. Иустин Мученик писал: "Богатые среди нас помогают бедным... И обеспеченные, по желанию, дают каждый сколько считает нужным" ("Первая апология", ок. 150 г.). Тем не менее, десятина как форма обеспечения Церкви иногда встречалась в Православии. Так, св. равноап. князь Владимир на десятую часть своих доходов построил Десятинную церковь и содержал ее. На Руси собирали десятину, как и в древнем Израиле, натурой, на пользу храма и его служителей. Была даже должность "десятильник", а после Стоглавого собора - "десятский священник", в ведении которого был сбор десятины.

Но в XVIII веке эти должности были упразднены. Сделаем основные выводы. С упразднением обрядового закона в Новозаветной Церкви десятина стала не обязательна; во времена апостолов не было десятины, а было общение имуществ и добровольные пожертвования. В Православной Церкви сейчас не существует обязательной для всех десятины, а исключительно добровольные пожертвования, хотя некоторые прихожане стараются жертвовать десятую часть своих доходов, ссылаясь на библейское правило.

Это дело их личного благочестия. Сектанты часто критикуют православное духовенство за то, что оно берет плату за совершение треб, но давайте, братья и сестры, подсчитаем, что более тяжело для карманов верующих: дать единоразовое пожертвование за Крещение, отпевание, венчание, освящение жилища - то, что зачастую бывает только один раз в жизни, - или ежемесячно платить 10% из своих и без того скудных доходов, не считая других сборов, кроме десятины?

Напоминаю, что для бедных членов православной общины требы могут совершаться бесплатно, а постоянно совершающиеся таинства Покаяния и Евхаристии вообще бесплатны для всех. Часто ли в проповедях православные священники упоминают о необходимости жертвовать на храм? Я могу вспомнить очень редкие случаи...

А протестанские пастыри и проповедники? - "Мягко и настойчиво" постоянно напоминают о необходимости жертвовать. А харизматические лидеры и псевдоевангелисты - агресивно и настойчиво всё служение сводят к десятине и сверх десятины!

Принцип различных харизматических деноминаций o так называемая "теология процветания" - извращает настоящее христианское мировоззрение, внося чуждые ему понятия. Вот как определяет содержание этого учения человек, покинувший одну из киевских харизматических сект:

"1) Учение о "завоевании" земли и всех сфер мирской жизни для Царства Божьего, т.е. когда христиане целенаправленно занимаются политикой, большим бизнесом, армией, спецслужбами и т.д.

2) Учение о преуспевании. Библия говорит лишь о восполнении нужд каждого христианина - Божьего сына, а харизматы говорят об изобилии и богатстве. То есть, кого Бог любит, кого считает достойным - того Он обязательно "одарит" большой суммой денег и других материальных благ".

Неоднократно были случаи, когда малообеспеченных членов секты буквально выбрасывали на улицу, так как, дескать, Богу не нужны немощные и бедные. Как это далеко от поступков Самого Спасителя! Как это не похоже на апостолов, живших подаяниями и простым ремеслом, которых бросали в тюрьмы, предавали пыткам и вели на казнь!

Истиные служителя церкви Христовой - они не ненавязчивы, они не предлагает готового "рецепта" решения всех ваших проблем, но зовут к стяжанию молитвенного опыта, опыта личных отношений с Богом. Они и не требует взамен обязательной оплаты "услуг" членства в Церкви, но ищут отношений любви и свободы с каждым приходящим к нему. Кто действительно ищет спасения, благодати, Царства Небесного - тот уже недалек от первоопостольской простоты и Христовой истинны.