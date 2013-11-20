Лукьянов - О семидесяти седьминах

О семидесяти седьминах. Богословский анализ
В данной статье из двух частей представлено мнение о семидесяти седьминах - известном пророчестве Даниила.
Брат Silus анализирует пророчество Даниила о семидесяти седьминах и показывается несостоятельность теории лакуны (разрыва), по которой исполнение пророчества о последней, 70-й седьмине, отодвигается ко второму пришествию Христа.
Приведен также комментарий из Толковой Библии Лопухина.
Брат Silus анализирует пророчество Даниила о семидесяти седьминах и показывается несостоятельность теории лакуны (разрыва), по которой исполнение пророчества о последней, 70-й седьмине, отодвигается ко второму пришествию Христа.
Приведен также комментарий из Толковой Библии Лопухина.
1 Отправная точка
Что же является опорной точкой данной позиции? Здесь можно выделить два пункта:
1) Разделение программ Израиля и Церкви.
Если вы действительно усматриваете разность между Израилем и Церковью, то вы неизбежно придете к учению о тайном восхищении. Вам нужно быть последовательным до конца, чтобы течение истории Израиля как отдельного народа Божьего не пересекалось с течением истории другого народа Божьего – Церкви. Вам нужно красиво вплести Израиль в Тысячелетнее Царство и отдельно Церковь, а потому найти Израилю место в вечности, держа в уме и Церковь…
2) Поскольку программы у Израиля и Церкви разные, как считают некоторые ученые, то и пророчества исполняются в разное время. В данном случае, я имею в виду пророчество Даниила о семидесяти седьминах.
Суть вопроса в том, что, мол, исполнилось только 69 седьмин, а последняя 70 – еще не исполнилась. Именно эту седьмину принято отождествлять с великой скорбью, которая описана в евангелии от Матфея 24 главе.
Мы еще отдельно рассмотрим эту главу подробнее. Итак, семидесятая седьмина Даниила. То, как вы толкуете эти седьмины, определяет какова ваша позиция. Если вы ее никак не толкуете, то у вас нет никакой позиции. А принятие истины на слух порождает легковесную праведность и, как следствие, легковесное богословие.
2 Семидесятая седьмина
Однажды я задал вопрос о седьминах одному своему знакомому, на что он мне ответил: «о, брат, меня не считай, я никогда в этом не разберусь». Что ж, аргументация достаточно убедительна для того, чтобы обойти этот вопрос молчанием и нам с вами. Но нет, любопытство так и разбирает… не правда ли?
Важность этих седьмин состоит в том (с этим согласны подавляющее большинство богословских школ, исключая либералов), что они ведут непосредственно к первому приходу Мессии, что является хорошим основанием для беседы с евреями.
Христианский православный апологет А.П.Лопухин (Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета. — Монреаль, 1986, стр. 337) пишет: «В течение этих седьмин (70 х 7 = 490 лет) должно было состояться освобождение Иерусалима и храма и искупление мира «смертью Христа-Владыки». Предсказание это исполнилось в точности, так как от второго и окончательного указа о восстановлении Иерусалима (в 457 г.) до смерти Христа (в 33 г. по Р.Х.) протекло ровно четыреста девяносто лет».
Семьдесят недель Даниила имеют ценность для богословия по двум причинам:
Важность этих седьмин состоит в том (с этим согласны подавляющее большинство богословских школ, исключая либералов), что они ведут непосредственно к первому приходу Мессии, что является хорошим основанием для беседы с евреями.
Христианский православный апологет А.П.Лопухин (Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета. — Монреаль, 1986, стр. 337) пишет: «В течение этих седьмин (70 х 7 = 490 лет) должно было состояться освобождение Иерусалима и храма и искупление мира «смертью Христа-Владыки». Предсказание это исполнилось в точности, так как от второго и окончательного указа о восстановлении Иерусалима (в 457 г.) до смерти Христа (в 33 г. по Р.Х.) протекло ровно четыреста девяносто лет».
Семьдесят недель Даниила имеют ценность для богословия по двум причинам:
- Прошлое Израиля – по этой части консервативные школы не имеют особых проблем. Все соглашаются с тем, что 70 недель Даниила приводят к Христу.
- Будущее – здесь же эсхатологические школы расходятся по интерпретации.
Обзор книги пророка Даниила (9 глава):
1 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским,
2 в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.
Вавилонская империя утратила свое влияние на мир, следовательно по логике, должно было ослабнуть влияние и на родину Даниила. Может Даниила ожидал освобождения Иудеи, но его не произошло. Наследие Вавилонскихз завоеваний перешло к Мидо-Персам.
Из текста видно, что Даниил сразу же обратился к пророчеству Иеремии, которое гласит:
Иер.25:11 «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет».
Иер.25:12 «И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею».
Народ будет служить 70 лет, значит, потом он перестанет служить? Так ли это? Что же дальше? Такие вопросы волновали Даниила, когда он читал эти пророчества. Что делает Даниил? Как мы поступаем, если у нас нет ясности? Даниила же молился.
3 И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле.
4 И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!
5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;
6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.
7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя.
8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою.
9 А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него
10 и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков.
11 И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним.
12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом.
13 Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою.
В завете между Богом и Израилем действительно прописано как благословение, так и проклятие. Проклятие заключается в рассеянии по всему миру (Лев. 26:14-38). Так говорит Закон Моисеев, и так Бог сделал. Даниил делает на это ссылку как подтверждение.
14 Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его.
15 И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво.
16 Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас.
17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи.
18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.
19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем».
Молитва Даниила привела в действие руку Божью. Наши молитвы к Богу могут внести ясность в обстоятельства нашей жизни. Как поступить, что будет дальше, что делать и т.д. Даниил же, особенно угодный Богу человек, получил ответ на обстоятельства Иудейского народа.
20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего;
Ясность приходит после исповедания грехов. Омраченное сердце не в силах понять Божьих действий и намерений. Даниил исповедовался за народ свой. Не успел Даниил окончить молитву, как немедленно получил ответ от Бога.
21 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы
22 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению.
23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение.
Итак, важен контекст, как и всегда, впрочем. Богословие, основанное на «отрывках» - «отрывочное» богословие. Лампочка в темноте сама по себе не приносит пользы, но если ввернуть ее в патрон – она загорится и прольет свет. Многие отрывки, на которых основываются некоторые эсхатологические школы, похожи на эти лампочки без патрона. Эти отрывки не вносят ясность, поскольку интерпретируются вне контекста.
24 Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
Прошло 70 лет – правильно, но этого не достаточно – еще 70 седьмин. Цели этих седьмин: 1) покрыть преступление, 2) запечатать и загладить грехи, 3) привести праведность вечную, 4) запечатать видение и пророка, 5) помазать Святого Святых
25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.
Ангел дает конкретную информацию о начале действия седьмин. Но, несмотря на конкретность данной информации, есть все же некоторые разномыслия.
26 И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.
27 И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
А вот теперь посмотрим на подстрочный перевод:
Cемьдесят седьмин отмерены
для народа твоего
и для города святого твоего —
к покрытию преступления
и к запечатанию (ulchathem) греха
и к искуплению срока
к приведению праведности веков
и к запечатанию (v'lachthom) прорицания и пророка
и к помазанию святого святых.
И знай, и разумей:
от выхода слова
к возвращению и к отстроению
Й'рушалаима до помазанника-правителя (maschiach nagid) —
седьмин семь
и седьмин шестьдесят
и две; возвратится [народ], и обустроится
улица, и окончательно,
но в трудные времена.
И после седьмин шестидесяти и двух
разрублен будет (jikkhareth) помазанник,
но не за себя (v'ejn lo);
а город и святыню
разрушит народ правителя грядущего,
и конец его — в наводнении
и до конца войны
определены опустошения.
И утвердит завет со многими
седьмина одна,
и половина седьмины
отменит жертву и приношение,и на крыле [святыни] будут мерзости запустения (schikkutsim m'schomem — идолы, языческие статуи), но окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя”» (Дан.9:21-27, РХ).
А теперь зададим несколько вопросов:
Откуда происходит понятие «семьдесят седьмин»? – Из книги пророка Даниила. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего» (Дан. 9:26).
Что значат эти «семьдесят седьмин»? – Ключом к пониманию пророческого времени в пророчествах Даниила служит библейский принцип, согласно которому день в пророческом исчислении равен буквальному солнечному году (Числ.14:34; Иез.4:6). По этому принципу — «день за год» — семьдесят недель (или 490 пророческих дней) олицетворяют 490 буквальных лет.
Должно было минуть 49 лет со дня явления Гавриила Даниилу, прежде чем началось восстановление Иерусалима. Эта история рассказана в книге Неемии. Все произошло точно согласно Божьему плану.
Таким образом, первые семь седьмин или 49 лет пошли на восстановление Иерусалима после возвращения народа из плена. Следующие 62 седьмины или 434 года приводят нас ко времени «Христа Владыки». Вот здесь-то и ведутся споры.
3 69 седьмин закончились, а где же 70-ая?
Кому они были определены? – Израильскому народу.
Какая цель этих седьмин? – «Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видения и пророк, и помазан был Святой святых. И возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Дан. 9:24, 25).
Существует несколько школ относительно последней седьмины. Если все богословы согласны с тем, что 483 года исполнились в возвращении евреев в свою землю, в восстановлении храма и города вплоть до «Христа Владыки», то относительно 70-ой седьмины ведутся споры.
Вот несколько взглядов:
3.1 Теория разрыва (лакуны)
69 исполнились, а 70-я еще нет. Она исполнится в будущем как великая скорбь, то есть 24 глава Матфея=70 седьмина, а Церковь – промежуток или интервал между ними, до тех пор, пока не войдет полное число язычников.
3.2 Теория монолитности
Филипп Мауро предлагает иной подход. С точки зрения герменевтики нет никакого основания разрывать 70 от всех остальных седьмин. Но говорить о значимости последней седьмины – другой разговор. Она действительно имеет значимость в связи с тем, что говорит о смерти Христа Владыки.
Итак, 70 седьмин.
Даниил утверждает, что этот период должен был начаться со «времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (Дан.9:25). Этот указ, давший иудеям полную автономию, был издан в седьмой год правления персидского царя Артарксеркса и вошел в силу в конце 457 г. до Р. Хр. (Езд.7:8, 12-26; 9:9).
По пророчеству, через 483 года (69 пророческих недель) после издания указа явится «Христос Владыка». 483 года, отсчитанные с 457 г. до Р. Хр., приводят нас к осени 26 г. по Р. Хр., когда Христос был крещен и начал Свое публичное служение.
В середине семидесятой седьмины, ровно через три с половиной года после крещения, Мессия, отдав Свою жизнь, положил конец системе жертвенного служения. В момент Его смерти завеса в храме сверхъестественным образом «разодралась надвое, сверху до низу» (Мф.27:51). Это событие указывало на то, что Бог отменил все храмовое служение. (Gerald B Stanton, “Kept From The Hour”, U.S.A. 1991, p. 29 (translated by myself) С тех пор как были воздвигнуты гонения на первых христиан, седьмины прекратили свое действие.
В середине семидесятой седьмины, ровно через три с половиной года после крещения, Мессия, отдав Свою жизнь, положил конец системе жертвенного служения. В момент Его смерти завеса в храме сверхъестественным образом «разодралась надвое, сверху до низу» (Мф.27:51). Это событие указывало на то, что Бог отменил все храмовое служение. (Gerald B Stanton, “Kept From The Hour”, U.S.A. 1991, p. 29 (translated by myself) С тех пор как были воздвигнуты гонения на первых христиан, седьмины прекратили свое действие.
3.3 Теория духовного значения седьмины.
Таких теорий несколько:
1) Последняя седьмина исполнилась в период Маккавеев, когда Антиох 4 Епифан принес в жертву свинью в Иудейском Храме двумя веками раньше рождения Христа. «Христос», о котором идет речь в 27 стихе Даниила 9 – не кто иной как Ония III – благочестивый первосвященник Иудеи, который был зарублен мечем поданными Антиоха, после чего непосредственно был установлен истукан в Храме.
2) Последняя седьмина исполнилась в разрушении Иудейского Храма Титом Флавием в 70 году после Рождества Христова.
3.4 Историческая теория
«Для многих» Новый Завет утвержден Вселенскими Соборами, которые созывались в течение 7 столетий после распятия Христа (33 г.) и разрушения Иерусалимского Храма (70 г.). Последний, седьмой собор состоялся в 787 г., почти точно через 7 столетий после разрушения Храма. Вероятнее всего именно эти 7 столетий и составляют ту «одну седьмину» из пророчества Даниила, которая «утвердила завет для многих».
* все эти позиции отвергают буквальное толкование седьмин, поскольку временные рамки вышеупомянутых событий не сходятся временными рамками последней седьмины (7 лет). На каком экзегетическом правиле мы станем полагать, что последнюю седьмину стоит считать «духовной», если предыдущие 69 считаем буквальными?
Поэтому и стоит вопрос данного раздела «семидесятая седьмина или великая скорбь?»
В данном случае вижу необходимость высказать свою позицию –
великая скорбь и 70-ая седьмина не одно и то же событие.
Великая скорбь не имеет строго временных рамок, иначе как возможно «сократить дни те»? И почему Иисус не дает прямую ссылку на не исполнившеюся последнюю седьмину?
ВЫВОД
При всем разнообразии позиций трудно поначалу прийти к окончательному выводу.
Теория лакуны или разрыва имеет популярность благодаря Диспенсациональному Премилленаризму, и главным образом основывается на «очевидном» отличии Церкви и Израиля, следуя словам «…для народа твоего», то есть для Израиля.
То есть Иисус пришел с целью установить Давидово Царство, но вот, к сожалению, народ отверг его, и вступил Божий план о церкви, следовательно 70 седьмина отложилась от прочих.
Между 69 и 70 – церковь. Однако экзегеза текста Дан. 9 главы в данном случае не приводит нас к выводу, что последняя седьмина отделена каким-либо образом от предыдущих, тем более учение Нового Завета о последней седьмине не имеет ясного обоснования, кроме намеков, что может являться, так называемым, заимствованием старых образов для изложения новой истины.
Напротив, исполнение седьмин предполагается непрерывное, следующая одна за одной. Нам нет оснований сомневаться, что Гавриил дал полную информацию Даниилу об Израиле – молитва отвечена.
Что касается теории монолитности – она строго последовательно в подходе к исполнению всех седьмин. Одна за одной приводят к Христу, который умирает, но «не за Себя», разрыв завесы, «покрытие грехов», «завет для многих» все это красиво сочетается. Однако не понятно как относиться в свете этого к словам «опустошитель», «постигнет гибель» и пр.
Относительно исполнения седьмины в период Маккавеев – совершенно не приемлемый подход к интерпретации книги. Эта точка зрения связана с весьма либеральным толкованием книги Даниила, считая, что книга была написана в 162 году до н.э. неким человеком по имени Даниил. При чем «Даниил», как они полагают, слишком переборщил с 70-ю седьминами, когда все, что описано в истории исполнилось за 62 седьмины.
Исполнение последней седьмины во время прихода Тита – как бы то ни было – опять мы сталкиваемся с промежутком и довольно-таки свободным толкованием!
О последнем толковании седьмины, где седьмина растягивается на семь с лишком столетий истории Церкви, включая сюда построение мечети Скалы на месте Иудейского Храма – похоже на фантазии. Это не серьезно.
Таким образом, мы можем выделить теорию монолитности – она последовательна, не нарушает правил экзегезы, хотя и остаются вопросы.
2. Толковая Библия Лопухина
Комментарий к стихам Дан:9
22.
Молитва Даниила была поводом к откровению ему о судьбе народа; настоящею же причиною является премудрость Божия, нашедшая благовременным и полезным сообщить Даниилу откровение. Для восприятия его избирается именно он потому, что "он муж желаний" - человек достойный любви Божией. Сообщенное пророку Даниилу откровение о семидесяти седьминах давало тот самый ответ на его молитву, в каком он нуждался. Даниил просил о прекращении настоящего бедственного состояния евреев. Свою молитву он основывал на пророчества Иеремии. Этот же последний, подобно другим пророкам, не различал в своих речах времени избавления евреев из плена от времени пришествия Мессии, представляя эти события как бы одновременными (Иер 30:8-10, 18-22; гл. 31).
Поэтому требовал показать Даниилу, что не тотчас после освобождения евреев из плена начнется и царство Мессии, что до этого пройдет много лет. Это и сообщается Даниилу в откровении о седьминах. Даниил, как видно из его молитвы, (ст. 15, 16, 17, 19), желал блага для своего народа потому, что он был носителем истинного богопочитания: "Тебе ради, Господи". Но Господь предвидел, что евреи отвергнут Мессию, за что по праведному суду Божию сами будут отвергнуты Богом и преданы врагам. И это сообщается пророку, чтобы показать ему, что Царство Божие не вечно будет связано с еврейским народом (А. Рождественский. Откровение Даниилу о 70-и седьминах, ст. 50).
24.
Откровение начинается с определения продолжительности того периода, в течение которого совершатся возвещаемые далее события. Он равняется семидесяти седьминам ("шабуим"). Шабуа буквально значит: "седьмеричное время", "седьмина", т. е. время, состоящее из семи частей безотносительно к тому, каковы эти части. В зависимости от подобной неопределенности данного термина определение продолжительности седьмины, а следовательно и всего периода, не отличается однообразием. И прежде выражение "шабуа" употребляется в некоторых местах Священного Писания (Быт 29:27, 28; Лев 12:5; Чис 28:26; Втор 16:9, 10, 16) и у самого прор. Даниила (10:2-3) в значении недели. Но в данном месте (9:24-26) оно не может быть понимаемо в этом смысле прежде всего потому, что относимые к пороку 70-и седьмин события не могли совершиться в такой короткий срок, как 490 дней. Во-вторых, говоря в 10 гл. о седьминах в смысле недель, Даниил называет их не просто "седьминами", а "седьминами дней".
Так же точно выразился бы он и в 9 гл., если бы и здесь имел ввиду под седьминой неделю. Нельзя ограничивать продолжительность седьмины месяцем, так как месяцы представляли на востоке весьма неустойчивую единицу счисления: одни были короче, другие длиннее. Кроме того, период в 490 месяцев (около 41 года) короток для того, чтобы в течение его совершились такие события, как построение города и храма, разрушение их и т. д. Более естественно понимание седьмины в значение семилетия. Такого взгляда держатся древние христианские толковники: Климент Александрийский, Ипполит Римский, Тертуллиан, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст; еврейские ученые Саадиа Гаон, Раши, Ибн-Езра, средневековые экзегеты и большинство новейших. Не противоречит такое исчисление седьмины и Священному Писанию. Седьмину в смысле семи лет представлял субботний юбилейный год (Лев 25:2-4; 26:34-35, 43), прямо называемый "субботою лет" (Лев 25:8).
При равенстве седьмины семи годам период в 70 седьмин составит 490 лет. Они, говорит далее откровение, определены (буквально с еврейского "нехгак" - отрезаны, отсечены) для народа твоего и святого города твоего, т. е. имеющие совершиться в течение их события будут иметь ближайшее отношение к народу еврейскому. Вслед за указанием продолжительности периода выясняется его цель, - описываются те блага, которые он принесет с собою. 70 седьмин определены прежде всего для того, чтобы "покрыто было преступление", буквально с еврейского "лекалле гаппеша" - "окончено преступление".
При конце семидесяти седьмин будет прекращен грех, окончится его власть, могущество над людьми. И так как "пеша" значит "преступление закона Божия", "отступление от Бога и Его заповедей", то все рассматриваемое выражение применяется к искуплению Христом первородного греха, который состоял в нарушении человеком заповеди Божией, отступлении от Бога. Из древних писателей такого взгляда держатся Василий Селевкийский. 70 седьмин назначены далее для того, чтобы "запечатаны были грехи". Образ запечатания употребляется в Священном Писании, во-первых, для выражения прекращения свободы действия известного лица (Иов 37:7), ограничения свободы пользования известным предметом (Дан 12:4, 9; Иов 9:7; Мф 27:66).
Кроме того, тот же самый образ обозначает присвоение предмета, признание его своим (Ин 6:27; Еф 1:13; 2 Кор 1:22). Но подобного значения в данном случае он иметь не может; оно стоит в противоречии с предшествующим выражением: "окончить преступление". Естественнее понимать "запечатание" в смысле прекращения свободы действия. Запечатать грехи - значит прекратить их власть над людьми, обуздать их силу. С пришествием Христа уничтожен первородный грех, а вместе с ним обузданы и греховные влечения человека (1 Ин 3:9; Рим 6). Грехи запечатаны, ослаблены, а не уничтожены, как первородный грех, так как человеку дана только благодать, помогающая ему бороться против греховных влечений, которые в нем живут и действуют.
Дальнейшая фраза синодального чтения: "заглажены беззакония" представляет перевод еврейского выражения: "лекаппер авон". "Лекаппер" происходит от "кафар" - покрывать, а в отношении к грехам - очищать их посредством жертвы, искуплять. "Авон" значит "извращенность", "греховность", а затем "виновность за грехи". Сообразно с этим "лекаппер авон" значит искупить вину. По мнению отцов и учителей церкви, данное выражение говорит о самом акте искупления - жертве Христовой, результатом которой было уничтожение первородного греха и обуздание отдельных греховных влечений человека. С отрицательной стороны период в 70 седьмин характеризуется уничтожением первородного греха и ослаблением силы греховных влечений, с положительной - "приведением правды вечной". Судя по контексту, "правда вечная" имеет сменить греховное состояние людей.
Сообразно с этим под ней разумеется состояние человека "оправданного", состояние под благодатью, свободное от греха, жизнь по законам и заповедям Божиим, требуемая правдой Божией (1 Пет 2:24; Рим 5:1, 9, 18-21; 6:18-20). Таков новозаветный смысл "правды" - "dikaiosunh"; таков же смысл и ветхозаветной "цедек" в приложении к мессианскому времени (Пс 84:11, 12, 14; Ис 53:11; Иер 23:6 и т. п.). Правда называется "вечной" по вечности своего Начала и Источника - Бога, а также и потому, это на земле она будет пребывать вечно. Водворение на земле "вечной правды" должно сопровождаться наложением печати на видение и пророчество, - "запечатаны были видение и пророк", т. е. прекращением дальнейшего продолжения ветхозаветного пророческого дара, ветхозаветных пророческих предвещаний и видений, предметом которых и служило уничтожение на земле зла и водворение правды. Носители и провозвестники ветхозаветного откровения - пророки - были помазанниками.
Но с прекращением пророчеств прекратится и помазание возвещавших их лиц; оно сменится помазанием "Святаго святых": "и помазан был Святый святых". Большинство толкователей святоотеческого времени разумеют под "Святым святых" Мессию, а под помазанием - или Его Божество, как Евсевий Кесарийский, Афанасий Великий, или помазание Его человечества Духом Святым, как Климент Александрийский, блаженный Феодорит и Аммоний. К Мессии относят рассматриваемое выражение и еврейские экзегеты, - Ибн-Езра и Абарбанел. В новейшее же время не находят возможным согласиться с подобным пониманием, так как оно не совместимо со смыслом еврейского выражения "кодеш кодашим" ("Святый святых"). В Священном Писании этим именем называются почти исключительно предметы, но не лица. Прежде всего, так называется отделение скинии и храма, где стоял ковчег Завета (Исх 26:33, 34; 3 Цар 6:16; 7:50; 8:6; 1 Пар 6:49 и т. п.), затем жертвенник всесожжения (Исх 29:37; 40:10) и курения (Исх 30:10), далее - все сосуды и принадлежности скинии (Исх 30:28-29), все жертвы, приносимые в ней (Лев 2:3, 10; 6:17, 25, 29; 7:1, 6).
У пророка Иезекииля именем "кодеш кодашим" называется святилище (45:3) и все пространство на вершине горы вокруг нового храма (Иез 43:12). Единственным местом, где "кодеш кодашим" употребляется, по-видимому, о лицах, является 1 Пар 23:13: "Аарон был отделен, чтобы посвятить его во святое святых". Но у LXX данное место читается иначе: "еже освящати святая святых". И греческому чтению отдается в экзегетической литературе предпочтение перед еврейским. Ввиду такого значения термина "кодеш кодашим" новейшие экзегеты относят рассматриваемое выражение к основанной Иисусом Христом Церкви, ссылаясь в доказательство этого, между прочим, на то, что образ храма всегда употребляется для выражения понятия о Церкви и никогда не обозначает лица Мессии (Пс 14:1; 22:6; 62:3 и т. п.). Но так как Церковь, тело Христово (Рим 12:5; 1 Кор 6:15; 12:12, 13, 27; Еф 4:4; 5:30), не отделима от Своей Главы - Иисуса Христа, то естественнее относить слова "кодеш кодашим" как ко Христу, так и Его Церкви (А. Рождественский). Помазание Cвятого Cвятых есть сообщение Духа Божия, приобщение Божеству (1 Цар 10:1-6; 16:13, 14; Деян 10:38; 1 Ин 2:20; 2 Кор 1:21-22). Глава Церкви Христос носил такое помазание Божества в Своем воплощении и принял сугубое помазание в крещении; через Него же, как главу, приобщается Божеству Церковь, а отдельные ее члены получают помазание в таинствах.
25.
После указания общего содержания периода 70-и седьмин отмечается начальный пункт всего периода и его части. Семьдесят седьмин начнутся с выхода указа (евр. "дабар" в значении "повеление", "приказ") о восстановления и построении Иерусалима. С этого времени до Христа Владыки (евр. "машиах нагид" - Помазанник-князь; ср. Ис 9:6; Иез 24:24; Мал 5:2) пройдет семь седьмин и шестьдесят две седьмины, всего 69 седьмин. Год выхода указа о восстановлении Иерусалима является начальным годом 70-и седьмин. И так как подобный указ дан только Артаксерксом Долгоруким в 20-м году его царствования (Неем 2:8-9; более ранние указы Кира - 1 Езд 1:1-4; 6:3-5 и Дария Гистаспа - 1 Езд 6:1-12 разрешают построение храма, но не восстановление города, а потому и не могут быть принимаемы во внимание), то некоторые экзегеты счисление седьмин и начинают с данного времени. Другие же, обращая внимание на свидетельство Неем 1:1-3; 2:3, 17 о разрушении Иерусалимской стены и сожжении ворот, предполагают, что данное обстоятельство имело место в промежутке времени между прибытием в Иерусалим Ездры и Неемии, - между 7 и 20 годом царствования Артаксеркса (П. Тихомиров. Пророк Малахия. С. 56-59. А. Рождественский. Откровение Даниилу о семидесяти седьминах, с. 193-194).
Ездра, пользуясь позволением Артаксеркса, начал восстановление Иерусалимских стен (ср. 1 Езд 9:9), но они были разрушены врагами. В виду этого указ Артаксеркса от 20 года его царствования считается подтверждением его же указа от 7-го года (1 Езд 7:11-26), с какового и начинается период в семьдесят седьмин. И так как, по свидетельству Птоломеева канона, Артаксеркс вступил на престол между 18 декабря 465 г. и 18 декабря 464 г. до Р. X., то седьмым годом его правления, а вместе и начальным пунктом периода седьмин будет 458 или 457 г. до Р. X. С этого времени до Христа Владыки, т. е. до явления Его миру должно пройти 69 седьмин, или 483 года. По свидетельству евангелиста Луки, выступление Иисуса Христа на общественное служение совпало с началом проповеди Иоанна Крестителя, - то и другое событие имело место в 15 год правления Тиверия (3:1-23).
Тиверий же вступил на престол после смерти Октавиана Августа, последовавшей 19-го августа 14 года по Р. X. Таким образом, если первый год правления Тиверия продолжался от 19-го августа 14 года по 19 августа 15 года по Р. X., то пятнадцатый его год падает на время от 19 авг. 28 года по 19 августа 29 года. Некоторые же ученые, основываясь на том, что Тиверий еще при жизни Августа был его соправителем, считают его царствование с 13 года по Р. X. В таком случае 15-м годом Тиверия будет 27 год по Р. X. Расстояние между этим пунктом времени и началом седьмин (458 г. или 457 г. до Р. X.) и будет 483 года. Началом седьмин служит выход повеления "о восстановлении и построении Иерусалима". Естественно, что указ стал приводиться в исполнение сразу после своего появления. Сообразно с этим нужно думать, что для построения города откровение назначает первые семь седьмин. В пользу того же самого говорят и начальные слова 26 ст. : "и по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос". Вторая часть периода - 62 седьмины ясно отделяется от первой - семи седьмин. В течение этой последней совершатся свои особые события; но других, кроме построения города, откровение не знает. Об этом последнем оно выражается так: "ташуб венибвета рехоб вехаруц", или в буквальном переводе на русский язык: "восстановятся ("шуб" в значении восстановлять Пс 79:4, 8, 20) и построятся улицы ("рехоб" - Быт 19:2; Суд. 19:20; 2 Пар 32:6 и др.) и стены ("харуц" от "харац" - быть "острым", резать "буквально значит вырезанный, выкопанный, отсюда ров"). Восстановление Иерусалима, как населенного места (улица) и, во-вторых, как крепости (ров) совершится среди неблагоприятных обстоятельств: "в трудные времена", что подтверждается свидетельством книги Неемии о разрушении возведенных при Ездре городских стен (1:3) и встреченных самим Неемией при их починке препятствиях со стороны Товии и Сапаваллата (4). Что касается того, действительно ли постройка Иерусалима продолжалась 49 лет, то этот вопрос не может быть решен окончательно.
Существует, впрочем, попытка решить его в утвердительном смысле. Она основывается на предложении, что постройка Иерусалима продолжалась все время, пока жил Ездра и затем - время от времени, с отлучками в Вавилоне, - Неемия. Ездра трудился над постройкою Иерусалима 13 лет (с 7-го по 20-ый год Артаксеркса, Неем 2:1). В 20-й год Артаксеркса пришел к нему на помощь Неемия и восстановил в течение 52 дней разрушенную стену (Неем 4; 6:15). Пробыв после этого в Иерусалиме 12 лет, Неемия возвратился к Артаксерксу, а затем вновь вернулся на родину (Неем 13:6). Время этого второго прибытия Неемии в Иерусалиме определяют по времени жизни его современника "Иоиады", сына великого первосвященника Елиашива (Неем 13:28). Так как, по Александрийской хронике, Елиашив умер в 413 году до Р. X., и ничто не мешает думать, что Неемия возвратился в Иерусалиме лет через пять после его смерти, то до его возвращения на родину с 7-го года Артаксеркса и протечет ровно 49 лет (457-408 г. до Р. X.). (А. Рождественский, с. 215).
26 .
По истечении второй части периода седьмин "будет предан смерти Христос". Определяющий время совершения данного события еврейский предлог "ахарей" - "после", "вслед", "за" - указывает только, что те происшествия, о которых говорится дальше, случились не ранее конца 62-х седьмин, но не представляет точной даты: они могли случиться и непосредственно после 62-х седьмин и через известный промежуток времени после них. Точное определение времени убиения Мессии дано в 27 ст. Равным образом хотя откровение и не говорит прямо, кем Он будет убит, но судя потому, что последствия смерти Христа скажутся на народе еврейском, виновником убиения Помазанника являются евреи. О первом из этих следствий говорит еврейское выражение: "beein Io". Передаваемое в переводах то с буквальною точностью (Акила: "kai ouk estin autw"; Симмах: "kai ouc uparxei autf"), то с изменениями, представляющими своего рода объяснение (LXX: "kai ouk estai", подразумевая подлежащим при "estai" - "crisma"; откуда и синодальное "и не будет"; Феодотион: "kai krima ouk estin en autw"; из которого славянское: "и суд не будет в нем"; Вульгата: "et non eritejus populus qui eum negaturns est" = "и народ уже не будет Его (народом), так как он отречется от Него"), равным образом и различно толкуемое, рассматриваемое выражение значит: "и не будет ему".
Судя по контексту, подлежащим при "не будет" подразумевается Мессия, а местоимение "ему" относится к народу еврейскому. При подобном переводе вся фраза: "и Мессия не будет для него", т. е. для народа еврейского, говорит об отвержении народа еврейского, как первом следствии убиения им Мессии. Подобное понимание высказано в латинском переводе рассматриваемого места (см. выше), и такого же взгляда держится Ефрем Сирин (см. Рождественский. Откровение Даниилу, с. 113 и д.). Вторым следствием убиения Мессии будет разрушение города и святилища народом князя пришедшего. Разрушение Иерусалима и храма приписывается не вождю, а его народу. Эта подробность заставляет экзегетов думать, что в откровение имеет в виду завоевание Иерусалима Титом в 70 г. после Р. X. Он, как известно, хотел пощадить храм, давал об этом несколько приказаний своим солдатам, но они на этот раз ослушались его. Случайно брошенная одним воином головня зажгла храм, и никакие усилия не могли остановить пожара. С разрушением города и храма, - центров гражданской и религиозной жизни евреев, наступит конец политически-церковному строю народа иудейского: "и конец его будет, как от наводнения". Точнее с еврейского: "псекиццо багишетеф" - "и конец его в потопе". Глагол "шатаф", от которого происходит существительное "шетеф", употребляется у пророка Даниила в образном значении войска, наводняющего завоеванную землю и все потопляющего на ней (11:10, 22, 26). Римские войска хлынут на Иудею, как волны потопа на землю (ср. Ис 28:2), и все снесут. Хотя нашествие римлян и подобно всесокрушающему потопу, но оно вызовет сопротивление евреев, будет сопровождаться постоянной войной: "до конца - война".
Эта последняя будет вызвана не человеческими соображениями, а явится результатом божественного определения: "определение, об опустошениях". Синодальное чтение: "и до конца войны будут опустошения", не передают из соответствующей еврейской фразы: "ве ад кец мильхама нехерецет шомемот", слова "нехерецет" - определение. Всю фразу передают так: "до конца - война", определение об опустошениях. Хронологические даты ст. 25 прерываются в ст. 26 указанием на убиение Мессии и следствия его по отношению к народу еврейскому.
В ст. 27, как увидим ниже, откровение вновь возвращается к хронологии мессианского времени. Причина подобного явления заключается, как думают, в следующем. Евреи склонны были "ждать Мессию", как славного земного царя, имеющего восстановить и возвеличить их земное царство и подчинить им остальные народы. Этой мысли мог благоприятствовать 25 ст., называющий Мессию "князем" и говорящий о восстановлении Иерусалима, как крепости. Ввиду этого, чтобы отнять у Даниила возможность разуметь под мессианским царством земное еврейское царство, ему прямо и указывается то, что лучше всего говорит о неверности подобного понимания: отвержение Мессии народом еврейским и последствия этого. И только после этого речь вновь возвращается к хронологии мессианского времени (А. Рождественский. Откровение Даниилу, с. 133-134).
27 .
На последнюю, т. е. семидесятую седьмину падает "утверждение завета для многих". Слово "завет" (евр. "берит") употребляется в Священном Писании для обозначения союзов между народами (Нав 9:6 и д.), отдельными лицами (1 Цар 18:3; 23:18 и т. п.), но чаще всего, а в книге пророка Даниила по преимуществу (9:4; 11:22, 28, 30, 32), для обозначения завета, - союза Бога с людьми. Отмеченное же выше (ст. 26) отвержение народа еврейского за убийство Месcии должно было говорить пророку Даниилу, что под этим заветом разумеет не прежний союз Бога с евреями, а новый, вечный завет, о котором предсказывали близкие к нему по времени жизни пророки - Иеремия (31:31-34; 32:40-41) и Иезекииль (16:60, 62; 34:25; 37:26). Завет будет утвержден "для многих". Так как откровение дано Даниилу по поводу его молений о своем народе и касалось судьбы этого последнего (ст. 24), то под "многими" естественно разумеются "многие" из народа еврейского.
Не вся нация вступает в новое общение с Богом: из нее вышли убийцы Мессии, и массе народа откровение возвещает за это отвержение и гибель (ст. 26). И действительно, по свидетельству кн. Деяний Апостольских, не все евреи, а только "многие" из них уверовали в Иисуса Христа и сделались членами новозаветной церкви. К ним принадлежат 3 000 человек, обратившихся ко Христу в день Пятидесятницы (Деян 2:5, 41), 5 000 иудеев после чуда Апостола Петра и его проповеди в храме (Деян 4:4). Остальная масса настолько враждебно относилась к христианству, что после убиения святого Стефана верующие рассеялись по Иудее и Самарии (Деян 7:58-59; 8:1), и апостолы перенесли проповедь к язычникам (Деян 8:26, 27, 38). Установление "Нового" Завета делает ненужным, излишним существование прежнего "Ветхого".
Он отменяется; отменяются вместе с ним и те внешние формы, в которых он обнаруживался и проявлялся. И так как сущность Завета состояла в примирении человека с Богом, а это последнее достигалось через жертвы (Лев 17:11), то с отменой Ветхого Завета отменяются и они: "в половине седьмины прекратится жертва (евр. "зебах" - жертва кровавая) и приношение" (евр. "минха" - жертва бескровная, хлебное приношение). Но ветхозаветные жертвы утратили значение искупительных средств только ввиду жертв Иисуса Христа, Который "со Своею кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление" (Евр 9:12). Поэтому и выражение: "в половине седьмины прекратится жертва и приношение", является указанием на крестную смерть Иисуса Христа, которая, по откровению, должна падать на половину последней семидесятой седьмины, или, что то же, должна иметь место через 3 1/2 года после Его выступления на общественное служение.
По мнению большинства толкователей, смерть Иисуса Христа совершилась в 30 г. нашей эры: в этом году 15-ое Нисана, - день, в который евреи вкушали пасху, и в который был распят Христос, попадало на пятницу (Мк 15:42; Лк 23:54, 56; ср. Мф 27:62; 28:1). Общественное служение Спасителя продолжалось приблизительно 3 1/2 года. Дальнейшие слова откровения в еврейском тексте читаются так: "ве ал кенаф шиккуцим мешомем". "Кенаф", от глагола "канаф" употребляется в значении "крыло", а потом в образном значении - край предмета или пространства: край одежды (Чис 15:38; 1 Цар 24:5, 12), край, граница страны (Иов 37:3; 38:13; Ис 11:12). "Шиккуцим" - множественное число от существительного "шиккуц" - мерзость (Дан 11:31; 12:11), и "мешомем", - причастная форма от глагола "шамем", - опустошающий, опустошитель. В еврейском тексте "шиккуцим" является определением слова "кенаф", а подлежащим становится "мешомем". При подобной конструкции вся фраза должна быть переведена так: "и на крыле мерзостей появится опустошитель".
Так и передают еврейский (мазоретский) текст, Сирийский перевод (Пешито): "и на крылья мерзости опустошитель", Акила и Симмах: "kai epi thV archV twn bdelugmatwn erhmwuhsetai". Другие переводы подлежащим считают "шиккуцим", а "мешомем" определением к нему. Так LXX переводят: "kai epi ton ieron bdelugma twn erhmwsewn estai"; Вульгата: "et erit in tempto abominatio desolationis"; русский синодальный: "и на крыле святилища будет мерзость запустения". Что касается объяснения данного места, то оно не отличается разнообразием и устойчивостью. Большинство древних толкователей разумели под "мерзостью запустения" статую языческого бога или изображения римского императора, поставленные в Иерусалимском храме незадолго до его разрушения. Блаженный Феодорит и Евсевий Кесарийский думали, что изображение Кесаря внесено было в храм Пилатом; Иоанн Златоуст говорит об изображении, поставленном в храме Адрианом; Климент Александрийский утверждает, что Нерон поставил мерзость во святом городе Иерусалиме, и Василий Селевкийский, - что это было сделано Гаием. Но подобные объяснения не оправдываются историей: она не знает случая поставления в Иерусалимском храме изображения римского императора.
Из истории известно лишь, что Пилат распорядился поставить в Иерусалимском Иродовом дворце священные щиты с изображением императора, но по приказанию Тиверия они были сняты. В царствование Калигулы Иерусалимскому храму действительно грозило осквернение: им дан был правителю Иудеи Петронию приказ поставить в храме статую императора; но последний не исполнил распоряжения. В отличие от поименованных отцов и учителей церкви Ориген разумеет над "мерзостью запустения" римское войско. Наконец, некоторые, как, напр., Евсевий Кесарийский, разумеют под "мерзостью запустения" сам Иерусалимский храм. По его словам, с тех пор, как умер Христос, и разорвалась завеса храма, у иудеев была отнята жертва и возлияние, и началась в храме мерзость запустения. На это указал и Христос словами: "Се, оставляется вам дом ваш пуст". (Мф 23:38). Того же самого взгляда держится и блаженный Феодорит. "Через жертву крестную, говорит он, не только прекратится та (подзаконная) жертва, но и мерзость запустения будет дана на святилище, т. е. оно, прежде чтимое и приводившее в трепет, сделается запустевшим".
Придерживаясь данного толкования, рассматриваемое выражение перефразируют так: "на границы храма (= "крыло мерзостей") придет опустошитель", т. е. на границах оскверненного города и храма появится всеопустошающее войско, - римские легионы (А. Рождественский. Откровение Даниилу. с. 151-155). По смыслу от еврейского чтения, чтения LXX и Вульгаты: "и в храме будет мерзость опустошения". Исполнение этого предсказания видят в нашествии на Иерусалим римских войск. Начавшиеся при прокураторе Гесоя Флоре в 66 г. по Р. X., они закончились разрушением города и храма при Веспасиане в 70 г. Римляне, исполнители божественного приговора о разрушении Иерусалима и храма, доведут его до конца: "и до конца приговор изольется на опустошенное" (точный перевод еврейской фразы: "ве ад кала венехераца типах ал шомем").
говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты принял силу Твою великую и воцарился.
Непонимание происходит от того, что земля и посеяное на ней живёт от века и до века.Читаем 3 книгу Ездры. В конце того века произошла жатва. Многие христиане остались живы, как и Апостол Иоанн. Именно для них сказано Не все мы умрём, но все вдруг изменимся. Также. Ибо мы оставшиеся в живых не предупредим умерших.....Сначала мёртвые воскреснут, а потом мы изменимся и будем на облаках восхищены к Господу и так всегда с ним будем.
То есть. Конец того века закончился, пришествием Господа и когда протрубили 7 Ангелов. Мы живём в самом конце следующего века и он также закончится жатвой. Напиши блаженны мертвые умирающие в Господе. Именно те, кто не примет начертание оживут для тысячелетия царства праведников. А не Апостолы и другие христиане жившие 2 тыс лет назад. Они на небе с Господом. Они есть тело и церковь Христова. Они званные и избранные.
Иисус сказал. Истинно говорю вам не прийдёт род сей как все это будет. Род сей это слышавшие и видевшие Иисуса. Родов же от Авраама до Христа 42. Это кстати длинна и века. Ибо начало Века Иаков. Век не сто лет. Длина века около 2000 лет. Я посчитал что 1956. О веке сказано в притче о плевелах на поле. Так же о нашем веке сказано. Ни простится ни в сем веке ни в будущем. В наши же дни явится зверь и потом второй и заставит поклонятся первому зверю. Это жатва наша и конец нашего века.
В любом кюар коде с диагональю 37 на 37 число черных клеток составляет 666.
Забыл добавить. 70 седмина, которую вы ищете. Является началом. Она прошла до даты о повелении царя о восстановлении храма. То есть 70 седмин начались за 7 лет до этого постановления. Последняя же седмина когда на земле были 2 протока Божиих, которые были убиты и воскресли в третий день. Случилась в числе последних 7 седмин. То есть. В 82 году через 49 после распятия было пришестие Господа на облаках и закончился тот век.
Если вас смущает что солнце светит и луна на месте и звезды. Я вам приведу 2 места из писания.
Земля вострепещет и поколеблется ибо знает что конец ее изменится. Ибо основания земли разумеются. 3 книга Ездры.
Также слова Иисуса. Небо и земля прейдут. Но слова мои не прейдут.
В конце того века семь Ангелов трубили. В конце нашего века семь чаш выльются на землю.
Шалом! Слава Богу за ваш труд и исследования. Я думаю, что теория монолитности ошибочна, т.к. в пророчестве говорится о том, что по истечении семидесяти седмин будут запечатаны видения и пророк, а мы этого в период Церкви не наблюдаем (Деян.2:17; 1Кор.12:28). Также, ни о каком утверждении завета с Богом в последней седмине не говорится (Дан.9:27) - это «союз с великими» (говорится о союзе последнего зверя-антихриста с 10 царями - Откр.17:12). Предполагаю, что так. Божьих благословений!