Лукьянов - О семидесяти седьминах

О семидесяти седьминах. Богословский анализ

В данной статье из двух частей представлено мнение о семидесяти седьминах - известном пророчестве Даниила.



Брат Silus анализирует пророчество Даниила о семидесяти седьминах и показывается несостоятельность теории лакуны (разрыва), по которой исполнение пророчества о последней, 70-й седьмине, отодвигается ко второму пришествию Христа.



Приведен также комментарий из Толковой Библии Лопухина.





1 Отправная точка



Что же является опорной точкой данной позиции? Здесь можно выделить два пункта:



1) Разделение программ Израиля и Церкви.

Если вы действительно усматриваете разность между Израилем и Церковью, то вы неизбежно придете к учению о тайном восхищении. Вам нужно быть последовательным до конца, чтобы течение истории Израиля как отдельного народа Божьего не пересекалось с течением истории другого народа Божьего – Церкви. Вам нужно красиво вплести Израиль в Тысячелетнее Царство и отдельно Церковь, а потому найти Израилю место в вечности, держа в уме и Церковь…



2) Поскольку программы у Израиля и Церкви разные, как считают некоторые ученые, то и пророчества исполняются в разное время. В данном случае, я имею в виду пророчество Даниила о семидесяти седьминах.



Суть вопроса в том, что, мол, исполнилось только 69 седьмин, а последняя 70 – еще не исполнилась. Именно эту седьмину принято отождествлять с великой скорбью, которая описана в евангелии от Матфея 24 главе.



Мы еще отдельно рассмотрим эту главу подробнее. Итак, семидесятая седьмина Даниила. То, как вы толкуете эти седьмины, определяет какова ваша позиция. Если вы ее никак не толкуете, то у вас нет никакой позиции. А принятие истины на слух порождает легковесную праведность и, как следствие, легковесное богословие.





2 Семидесятая седьмина



Однажды я задал вопрос о седьминах одному своему знакомому, на что он мне ответил: «о, брат, меня не считай, я никогда в этом не разберусь». Что ж, аргументация достаточно убедительна для того, чтобы обойти этот вопрос молчанием и нам с вами. Но нет, любопытство так и разбирает… не правда ли?



Важность этих седьмин состоит в том (с этим согласны подавляющее большинство богословских школ, исключая либералов), что они ведут непосредственно к первому приходу Мессии, что является хорошим основанием для беседы с евреями.



Христианский православный апологет А.П.Лопухин (Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета. — Монреаль, 1986, стр. 337) пишет: «В течение этих седьмин (70 х 7 = 490 лет) должно было состояться освобождение Иерусалима и храма и искупление мира «смертью Христа-Владыки». Предсказание это исполнилось в точности, так как от второго и окончательного указа о восстановлении Иерусалима (в 457 г.) до смерти Христа (в 33 г. по Р.Х.) протекло ровно четыреста девяносто лет».



Семьдесят недель Даниила имеют ценность для богословия по двум причинам:

Прошлое Израиля – по этой части консервативные школы не имеют особых проблем. Все соглашаются с тем, что 70 недель Даниила приводят к Христу.

Будущее – здесь же эсхатологические школы расходятся по интерпретации.



Обзор книги пророка Даниила (9 глава):



1 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским,

2 в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.



Вавилонская империя утратила свое влияние на мир, следовательно по логике, должно было ослабнуть влияние и на родину Даниила. Может Даниила ожидал освобождения Иудеи, но его не произошло. Наследие Вавилонскихз завоеваний перешло к Мидо-Персам.



Из текста видно, что Даниил сразу же обратился к пророчеству Иеремии, которое гласит:

Иер.25:11 «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет».

Иер.25:12 «И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею».



Народ будет служить 70 лет, значит, потом он перестанет служить? Так ли это? Что же дальше? Такие вопросы волновали Даниила, когда он читал эти пророчества. Что делает Даниил? Как мы поступаем, если у нас нет ясности? Даниила же молился.



3 И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле.

4 И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!

5 Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;

6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.

7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя.

8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою.

9 А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него

10 и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков.

11 И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним.

12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом.

13 Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою.



В завете между Богом и Израилем действительно прописано как благословение, так и проклятие. Проклятие заключается в рассеянии по всему миру (Лев. 26:14-38). Так говорит Закон Моисеев, и так Бог сделал. Даниил делает на это ссылку как подтверждение.



14 Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его.

15 И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво.

16 Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас.

17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи.

18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.

19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем».



Молитва Даниила привела в действие руку Божью. Наши молитвы к Богу могут внести ясность в обстоятельства нашей жизни. Как поступить, что будет дальше, что делать и т.д. Даниил же, особенно угодный Богу человек, получил ответ на обстоятельства Иудейского народа.



20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего;



Ясность приходит после исповедания грехов. Омраченное сердце не в силах понять Божьих действий и намерений. Даниил исповедовался за народ свой. Не успел Даниил окончить молитву, как немедленно получил ответ от Бога.



21 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы

22 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению.

23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение.



Итак, важен контекст, как и всегда, впрочем. Богословие, основанное на «отрывках» - «отрывочное» богословие. Лампочка в темноте сама по себе не приносит пользы, но если ввернуть ее в патрон – она загорится и прольет свет. Многие отрывки, на которых основываются некоторые эсхатологические школы, похожи на эти лампочки без патрона. Эти отрывки не вносят ясность, поскольку интерпретируются вне контекста.



24 Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.



Прошло 70 лет – правильно, но этого не достаточно – еще 70 седьмин. Цели этих седьмин: 1) покрыть преступление, 2) запечатать и загладить грехи, 3) привести праведность вечную, 4) запечатать видение и пророка, 5) помазать Святого Святых



25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.



Ангел дает конкретную информацию о начале действия седьмин. Но, несмотря на конкретность данной информации, есть все же некоторые разномыслия.



26 И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.

27 И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».



А вот теперь посмотрим на подстрочный перевод:



Cемьдесят седьмин отмерены

для народа твоего

и для города святого твоего —

к покрытию преступления

и к запечатанию (ulchathem) греха

и к искуплению срока

к приведению праведности веков

и к запечатанию (v'lachthom) прорицания и пророка

и к помазанию святого святых.

И знай, и разумей:

от выхода слова

к возвращению и к отстроению

Й'рушалаима до помазанника-правителя (maschiach nagid) —

седьмин семь

и седьмин шестьдесят

и две; возвратится [народ], и обустроится

улица, и окончательно,

но в трудные времена.

И после седьмин шестидесяти и двух

разрублен будет (jikkhareth) помазанник,

но не за себя (v'ejn lo);

а город и святыню

разрушит народ правителя грядущего,

и конец его — в наводнении

и до конца войны

определены опустошения.

И утвердит завет со многими

седьмина одна,

и половина седьмины

отменит жертву и приношение,и на крыле [святыни] будут мерзости запустения (schikkutsim m'schomem — идолы, языческие статуи), но окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя”» (Дан.9:21-27, РХ).



А теперь зададим несколько вопросов:



Откуда происходит понятие «семьдесят седьмин»? – Из книги пророка Даниила. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего» (Дан. 9:26).



Что значат эти «семьдесят седьмин»? – Ключом к пониманию пророческого времени в пророчествах Даниила служит библейский принцип, согласно которому день в пророческом исчислении равен буквальному солнечному году (Числ.14:34; Иез.4:6). По этому принципу — «день за год» — семьдесят недель (или 490 пророческих дней) олицетворяют 490 буквальных лет.



Должно было минуть 49 лет со дня явления Гавриила Даниилу, прежде чем началось восстановление Иерусалима. Эта история рассказана в книге Неемии. Все произошло точно согласно Божьему плану.



Таким образом, первые семь седьмин или 49 лет пошли на восстановление Иерусалима после возвращения народа из плена. Следующие 62 седьмины или 434 года приводят нас ко времени «Христа Владыки». Вот здесь-то и ведутся споры.





3 69 седьмин закончились, а где же 70-ая?





Кому они были определены? – Израильскому народу.

Какая цель этих седьмин? – «Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видения и пророк, и помазан был Святой святых. И возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Дан. 9:24, 25).





Существует несколько школ относительно последней седьмины. Если все богословы согласны с тем, что 483 года исполнились в возвращении евреев в свою землю, в восстановлении храма и города вплоть до «Христа Владыки», то относительно 70-ой седьмины ведутся споры.



Вот несколько взглядов:





3.1 Теория разрыва (лакуны)





69 исполнились, а 70-я еще нет. Она исполнится в будущем как великая скорбь, то есть 24 глава Матфея=70 седьмина, а Церковь – промежуток или интервал между ними, до тех пор, пока не войдет полное число язычников.





3.2 Теория монолитности





Филипп Мауро предлагает иной подход. С точки зрения герменевтики нет никакого основания разрывать 70 от всех остальных седьмин. Но говорить о значимости последней седьмины – другой разговор. Она действительно имеет значимость в связи с тем, что говорит о смерти Христа Владыки.



Итак, 70 седьмин.

Даниил утверждает, что этот период должен был начаться со «времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима» (Дан.9:25). Этот указ, давший иудеям полную автономию, был издан в седьмой год правления персидского царя Артарксеркса и вошел в силу в конце 457 г. до Р. Хр. (Езд.7:8, 12-26; 9:9).





По пророчеству, через 483 года (69 пророческих недель) после издания указа явится «Христос Владыка». 483 года, отсчитанные с 457 г. до Р. Хр., приводят нас к осени 26 г. по Р. Хр., когда Христос был крещен и начал Свое публичное служение.



В середине семидесятой седьмины, ровно через три с половиной года после крещения, Мессия, отдав Свою жизнь, положил конец системе жертвенного служения. В момент Его смерти завеса в храме сверхъестественным образом «разодралась надвое, сверху до низу» (Мф.27:51). Это событие указывало на то, что Бог отменил все храмовое служение. (Gerald B Stanton, “Kept From The Hour”, U.S.A. 1991, p. 29 (translated by myself) С тех пор как были воздвигнуты гонения на первых христиан, седьмины прекратили свое действие.





3.3 Теория духовного значения седьмины.





Таких теорий несколько:



1) Последняя седьмина исполнилась в период Маккавеев, когда Антиох 4 Епифан принес в жертву свинью в Иудейском Храме двумя веками раньше рождения Христа. «Христос», о котором идет речь в 27 стихе Даниила 9 – не кто иной как Ония III – благочестивый первосвященник Иудеи, который был зарублен мечем поданными Антиоха, после чего непосредственно был установлен истукан в Храме.



2) Последняя седьмина исполнилась в разрушении Иудейского Храма Титом Флавием в 70 году после Рождества Христова.





3.4 Историческая теория





«Для многих» Новый Завет утвержден Вселенскими Соборами, которые созывались в течение 7 столетий после распятия Христа (33 г.) и разрушения Иерусалимского Храма (70 г.). Последний, седьмой собор состоялся в 787 г., почти точно через 7 столетий после разрушения Храма. Вероятнее всего именно эти 7 столетий и составляют ту «одну седьмину» из пророчества Даниила, которая «утвердила завет для многих».



* все эти позиции отвергают буквальное толкование седьмин, поскольку временные рамки вышеупомянутых событий не сходятся временными рамками последней седьмины (7 лет). На каком экзегетическом правиле мы станем полагать, что последнюю седьмину стоит считать «духовной», если предыдущие 69 считаем буквальными?



Поэтому и стоит вопрос данного раздела «семидесятая седьмина или великая скорбь?»



В данном случае вижу необходимость высказать свою позицию –



великая скорбь и 70-ая седьмина не одно и то же событие.



Великая скорбь не имеет строго временных рамок, иначе как возможно «сократить дни те»? И почему Иисус не дает прямую ссылку на не исполнившеюся последнюю седьмину?





ВЫВОД