Eshatos - О некоторых аспектах Царства Божия

Статья о некоторых аспектах Божьего Царства, которое уже "да", но еще "нет".

О некоторых аспектах Царства Божия

ВВЕДЕНИЕ

1 ПОНЯТИЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

2 О ДОКТРИНЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

3 ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ





ВВЕДЕНИЕ

«Да приидет Царствие Твое» (Мф 6:10)

В этой работе хотелось бы поделиться мыслями о некоторых аспектах доктрины Царства Божьего. Тема представляет интерес по причине того, что весть о Царствии Божьем явилась сосредоточием земной миссии Господа Иисуса Христа. Ожидание грядущего Царства являлось главным упованием иудеев. Во исполнение пророчеств Божий народ Израиль ожидал Царство, в котором исполнятся Божьи обетования благословений. Особенно велики эти ожидания были во времена земной жизни Иисуса Христа, т.к. Палестина была завоевана врагами. Народ Израиля, терпящий притеснения со стороны язычников, ждал царя-освободителя.

Царство Божье пришло на землю, явлено в Иисусе. Иоанн Креститель проповедовал о приближении Царства, Иисус открылся миру через проповедь о Царстве: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1:15).

Проповедь Иисуса Христа начинается со слов «приблизилось Царство». Для евреев это означало одно – возврат былого величия единого Израиля. Таковы чаяния естественны, националистичны и были присущи многим евреям, в том числе и ученикам. Любой еврейский ребенок знал, что придет Мессия и установит Царство Давида. Именно этого боялся Ирод Идумеянин. В Мессии он видел соперника, который сместит его. Его реакция – хорошая иллюстрация общепринятого представления о Царстве. Реакция людей, которые хотели сделать Христа их царем, также указывает на это. Но Христос сказал, что «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18:36). Царство Христа совершенно не такое, как представляли себе люди, окружающие Его. Он уклонялся от притязаний занять земной трон. Его трон – это трон Отца. Посему и сказано в Писании: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс 109:1).

Несмотря на ожидание, народ израильский в массе своей отверг Своего Царя и Его Царство, т.к. весть Иисуса не совпадала с его представлениями. Как и тогда, так и в наше время, весть о Царстве находит разный отклик в сердцах людей: одни принимают, другие – остаются подданными другого царя.

Проблематика Царства Божья чрезвычайно обширна. Весьма многочисленна и библиография по данному вопросу. В связи с этим, данная работа рассматривает лишь некоторые доктринальные вопросы относительно Царства Божия, главным образом, о сущности и осуществлении Царства в нынешнем веке и веке грядущем, о народе Царства.

1 ПОНЯТИЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В Библии для передачи понятия «царство» используются слова: греческое basileia басилеиа, еврейское malkut, которые означают: «царская власть», «царское владычество».

Слово «царство» имеет два значения: «правление царя» и «территория, подвластная царю». [1] «Царство Божье» basileia tou qeou басилеиа тоу теоу - царствование или правление Бога.

Многие богословы признают, что Царство Божие (Небесное) – основная тема Нового Завета, и не только, но и всей Библии. Так, Герман Риддербос [2] , пишет, что все темы Ветхого и Нового Заветов, включая даже такие важные темы, как оправдание, искупление, завет, и т.д. – на самом деле всего лишь подтемы большой и объемной идеи Божьего Царства. Почти все притчи Иисуса, и почти вся проповедь Иисуса обращалась вокруг Царствия Небесного. Посему, служение Иисуса как Царя в Новом Завете – тема также весьма глубокая и пространная.

В молитве «Отче наш» мы молимся о наступлении царства, что означает воцарение воли Божьей на земле – осуществление Его правления. Иисус завещал Царство своим ученикам: «Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство» (Лк 22:29).

Одной из главных проблем понимания Царства заключается в том, является ли оно исключительно уделом будущего или действует в веке настоящем. Если оно, прежде всего, представляет эсхатологическую эру спасения, то тогда сложно понять, каким образом это будущее Царство уже предстает как настоящее. Как показал Лэдд, понятие Божьего Царства (Его царствования) в Ветхом Завете и в раввинском иудаизме имеет несколько значений. «Бог уже сейчас является Царем, но в то же время Он должен стать им. В этом ключ к разгадке проблемы, содержащейся в Евангелиях». [3]

Августин («О граде Божьем») разработал фундаментальную теорию, по которой Царство Божье отождествлялось с церковью, однако, в настоящее время она почти не находит сторонников. Не находим убедительной точку зрения Августина, ибо церковь не является Царством, это народ Царства, который провозглашает его истину.

Николай Бердяев видит эсхатологическое осуществление царства, земное царство у него – это царство Духа, которое он противопоставляет царству кесаря: «Нужно видеть абсурдность и бессмысленность мира, в котором мы живем, и вместе с тем верить в дух, с которым связана свобода, и в смысл, который победит бессмыслицу и преобразит мир. Это будет торжеством царства Духа над царством Кесаря, торжеством Истины… <…> Совершенным и гармоничным может быть лишь царство Божие, царство Духа и не может быть царство Кесаря; мыслить его можно лишь эсхатологически». [4]

В современном богословии возникли три основных концепции относительно времени воплощения Царства Божьего [5] :

Футуристская – говорит о будущем эсхатологическом Царстве Божием, оно разрушительно вторгнется в историю человечества. Представлена в конце Х IХ века в работах Иоганна Вейса и Альбрехта Швейцера, которые сделали особый акцент на эсхатологическом характере проповеди Иисуса и пришествии эсхатологического Царства Божьего.

Реалистская концепция рассматривает осуществление Царства Божьего в первое пришествие Иисуса Христа. Британский исследователь Ч. Г. Додд утверждал, что эсхатологию следует рассматривать реализованной в пришествии Иисуса.

Инаугуративная - Царство Божье уже оказывает влияние на человечество, но его полная реализация и исполнение произойдут в будущем.

Инаугуративная концепция возникла в результате крушения уверенности людей в «человеческой цивилизации как средстве приведения Царства Божьего к его исполнению». [6] Первая мировая война, геноцид евреев, угроза ядерной войны, разрушительная деятельность человечества дали повод для сомнений в полной реализации Царства согласно реалистской теории, в первое пришествие Христа.

Один из основателей диспенсационализма Ч.И. Скоуфилд полагал, что Царство Божие и Царство Небесное представляют разные сферы божественного управления. Царство Небесное у него – мессианское земное царствование Иисуса Христа и небесным это царство названо потому, что небеса будут управлять землею. Царство Божье по Скоуфилду - всеобъемлющее, включает всех существ (и людей, и ангелов), добровольно подчинившихся воле Бога. [7] Автор не считает возможным разделять понятия Царства Божия и Небесного, т.к. в синоптических Евангелиях, в параллельных местах в одинаковых по смыслу притчах, употребляются оба эти понятия, причем термин «Царство Небесное» встречается только в Евангелии Матфея. Оба эти понятия – синонимы. «Царство Небесное» - это семитское выражение, в котором небеса заменяют имя Бога. [8]

Диспенсационалисты проводят различие между Царством Божьим и Царством Небесным. По их воззрениям, Иисус принес на землю Царство Небесное, но в результате отвержения Его вести иудеями, реализация этого Царства была отложена до последних времен, до его воплощения на земле для народа иудейского после Второго пришествия Христа. А вместо этого Царства Иисус провозглашает новую весть о духовном Царстве, в котором обещал покой для всех, кто уверует в Него. Теология диспенсационализма предполагает наличие двух разных народов Божьих (Израиля и церкви) с различными планами Бога в отношении каждого из них (так называемая «теология разъединения»). [9]

Автор не разделяет положений концепций об осуществлении Царства Божьего только в эсхатологическом будущем или только в настоящем, ибо учение Христа и апостолов позволяет говорить (будет рассмотрено ниже) о дуализме Царства, которое пришло на землю в лице Иисуса, присутствует в веке нынешнем и ожидает своего воплощения в силе и славе во Второе Пришествие Иисуса Христа. Детально данная концепция, сторонником которой является и автор, представлена в работах Джорджа Элдона Лэдда, на русском языке опубликована его «Теология Нового Завета». Лэдд утверждает, что «этот век, простирающийся от сотворения мира до Дня Господня и предполагающий пришествие Христа, воскресение и суд, - век человеческого существования, которому присущи бренность и смертность, зло, грех и смерть. Грядущий век предполагает осуществление всего того, что характерно для Божьего правления, и станет веком воскресения в вечную жизнь в Божьем Царстве. В Евангелиях все указывает на идею, согласно которой жизнь в Божьем Царстве будущего века будет жизнью на земле, но жизнью, преображенной царским правлением Бога, во время которого Его народ вступит в полноту Его благословений (Мф 19:28)». [10]

По Сергею Булгакову, Царство Божие ныне является сотрудничеством Бога с людьми, подготавливающим Второе пришествие и эсхатологическое осуществление Царства. «Воцарение со Христом предполагает уже не только усилия противоборства злу, но и торжества добра. Это есть положительное строительство Царствия Христова, на земле, которое приуготовляет воцарение Христово во Втором Его пришествии. <…> Это воцарение является делом не только Божественным, но и человеческим, и не только чрез соединение двух природ и двух воль в Богочеловеке самом, но и в собственном существовании человеческого естества. Вся земная история человечества, поскольку она символизируется в Откровении, есть такое синергическое уготовление Царствия Христова и Его нового пришествия в мир». [11]

2 О ДОКТРИНЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

2.1 Доктринальные утверждения относительно воплощения и носителя Божьего Царства:

1. Единое Божье Царство, провозглашенное через пророков Ветхого Завета, воплощенное в лице и миссии Иисуса Христа, в нынешнем веке осуществляется неприметным образом в Божьем народе – церкви Христовой, и ожидает своего эсхатологического расцвета в силе и славе во Второе пришествие Господа Иисуса Христа.

2. В Божьем плане не существует двух разных групп спасения – Израиля и Церкви. Носителем и вестником Царства Божьего является единый Божий народ - Израиль. Церковь Христова не является замещением ветхозаветного народа Израиля, а составляет вместе с его остатком единый Божий народ.

2.2 Обоснование положений

2.2.1 Божье Царство

В данной работе обратим особенное внимание на временной аспект пришествия Царства Божия. Первое, что особо хотелось бы подчеркнуть, - это связь между картиной Нового Завета и Ветхим Заветом, который задает тон Новому. Часто приходится сталкиваться с неудачной экзегетикой Нового Завета, когда образы и символы пророческих отрывков Нового Завета начинают вдруг истолковывать буквально, несмотря на то, что в предшествующем ему Ветхом Завете они истолковывались символически или символы истолковываются символически, но значение им почему-то присваивается отличное от того, каким оно было в Ветхозаветном понимании. Новый Завет является исполнением Ветхозаветних обетований. Это значит, что все те обетования, которые дал Господь в Ветхом Завете, в Новом или переходят в действие, или время и способ их исполнения освещается более ясно и подробно.

Ветхий Завет обещал приход Мессии. Мессия должен был произойти от определенной генеалогической линии, прослеживаемой в Писаниях, и приведенной в виде генеалогии в Новом Завете. Его приход должен был закончить эпоху, в которой Израиль был стеснен территориально, и терпел притеснения от врагов, стремясь выжить и сохранить свою религиозную самобытность. Мессия должен был принять всю власть в Израиле, установить Царство Божие на земле, покорить всех врагов. Он должен был принять скипетр у Иуды. Мессия должен был установить на земле время материального и духовного процветания, основанном на универсальном принятии и познании Господа всеми племенами и народами. Это понимали и иудеи во времена Христа. Но то, что следовало за этим, они не поняли: Мессия должен был пострадать за отпущение грехов Израилю, и искупить Себе этот, и все другие народы Своей кровью. К Богу придут и другие народы, причем на тех же правах, что и евреи.

Первым в Новом Завете, кто возвестил об исполнении древних пророчеств, был ангел, пришедший возвестить рождение Мессии: «Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф 1:20-23).

Иоанн Креститель возвещает это ещё более явно: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф 3:1-3).

И, наконец, свидетельствует Сам Иисус: Лука пишет, как Иисус пришел однажды в Назарет – город Своего детства, вошел, как Он это делал уже много лет, в синагогу. Как это принято у евреев, гостю дали слово. Иисус попросил свиток с пророчеством Исаии, и, встав перед всеми, прочел: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк 4:18-19). Иисус читал отрывок из 61 главы пророка Исаии. Пророк возвещал «лето Господне благоприятное», ещё известное, как юбилейный год. В этот год все рабы-израильтяне освобождались, всё конфискованное имущество возвращалось владельцу, и земля отдыхала от труда. Это был особый год Божьей благодати и мира. Этот год возвещал пророк. Прочитав эти слова и сложив свиток, Иисус подошел к месту учителя, и сел. Сказано, что глаза всех присутствующих в синагоге людей были устремлены на Него. Иисус же сказал: «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4:21).

Согласно Марку, первым, о чем начал проповедовать Иисус сразу после начала Своего служения – было Евангелие Царства: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1:14-15).

Пришествие Мессии принесло с собою исполнение Ветхозаветних пророчеств. Иисус был Царь, и с Его пришествием пришло и Царство. Но и теперь многие задаются вопросом подобно Иоанну Крестителю, пришло ли вообще Царствие Божие: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мф 11:3). Иисус тогда ответил: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф 11:4-5). Царствие Божие пришло с приходом Царя, и вошло в силу с воцарением Царя одесную Бога-Отца, когда Агнец и Сын Человеческий принял от Отца державу и Царство (Евр 1:8-9), и Отец предал всю власть на земле и на небе в руки Своему возлюбленному Сыну: «Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф 28:18).

И Иоанн Креститель, и Христос, говоря, что «приблизилось Царство Небесное», имели в виду, что оно приблизилось в лице Христа - Мессии.

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь [12] вас есть» (Лк 17:20-21). Возможен другой перевод слова «внутрь» - «среди», «посреди», как это и приведено в некоторых переводах Священного Писания на русский язык: «Не скажут: "Смотри, оно здесь!" или "Вон оно!" Ведь Царство Бога уже среди вас» (Лк 17:21). [13]

В синоптических Евангелиях (Лк 4:21; Мф 11:2-6 и др.) Иисус показывает характер своей миссии как исполнение Ветхозаветних обетований. Обещанное пророками Царство Бога пришло на землю в Его лице. "Если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божье" (Мф 12:28). Или: «А если Я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам» (Мф 12:28). [14] В этом сильном высказывании Иисус утверждает, что изгоняет бесов силой Божьей, и это является доказательством того, что Царство Божье наступило. «Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Мф 12:29).

В стихах (Мф 12:28-29) содержится теология Царства Божьего. Иисус не говорит о том, что нужно ожидать конца века, когда Он явит Свою царскую власть и уничтожит сатанинское зло. Бог уже действует в царской власти, чтобы сдержать власть сатаны. Господь учит, что Божье Царство проявляется двояко: в конце века сатана уничтожается, а в миссии Иисуса - связывается. Связывание означает действительную победу над сатаной, в результате которой его власть сдерживается. Речь не идет о полной беспомощности сатаны, он продолжает действовать: похищает слово о Царстве, если люди не принимают его как должно (Мф 13:19), говорит устами Петра (Мк 8:33), входит в Иуду (Лк 22:3), желает обладать Петром (Лк 22:31). «Сатана не беспомощен, но его власть сломлена. <…> Вся миссия Иисуса, включая Его слова, дела, смерть и воскресение привела к начальному поражению сатанинской силы, которое обусловило окончательное наступление и торжество Божьего Царства». [15]

Итак, Царство Божие пришло на землю в лице Иисуса Христа. Господь посылает учеников силой Бога провозглашать Царство, изгоняя бесов и исцеляя больных: «Если вы пришли в какой-нибудь город и там вас приняли, ешьте все, что дадут вам, исцеляйте их больных и говорите: « Царство Бога уже рядом с вами! » (Лк 10:8-9) [16] .

Характер Царства Божьего в нынешнем веке хорошо показан в притчах о сеятеле и о плевелах (Мф 13:3-8, 18-30, 37-43). Со времени пришествия Христа и до Второго пришествия Царство подобно сеятелю, который сеет семя в различные виды почв. Царство не уничтожает грешников. Сеется семя-слово, принимая которое люди входят в Царство Божие. Но это семя может лежать при дороге и никогда не прорасти; его могут принять поверхностно, без пользы. Заботы этого века, враждебные Царству, могут заглушить Слово. Таким образом, среди людей в нынешнем веке Царство Божие работает тихо, тайно. Оно не навязывает себя, его надо принять добровольно, т.е. родиться свыше: «… истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин 3:3).

Притча о плевелах еще более проясняет скрытое присутствие Царства в веке сем. Царство уже вошло в человеческое общество, но вошло так, что внешне ничего не изменилось. Охотно принявшие Слово – приняли Божье правление и вошли в благословение Царства. Но они вынуждены жить в этом мире [17] рядом с грешниками. В притче Иисус утверждает, что разделение наступит только тогда, когда Царство Божие откроется в эсхатологическом плане, после Второго пришествия Христа. Царство, которое сейчас тайно присутствует в этом мире, тогда явит себя во славе.

Таким образом, проявляется дуализм Царства: ныне оно не приходит приметным образом, как того ожидали и фарисеи (Лк 17:20-21), и даже ученики [18] : «…не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян 1:6). Царство действует тайно и внешне не совсем заметно в нынешнем веке, но в эсхатологическом плане откроется в силе и славе, когда полностью будет уничтожен дьявол и его слуги и будет создано искупленное общество, не смешанное со злом. И это Царство Мессии есть подчинение всего Богу через Христа, так что «будет Бог все во всем» (1 Кор 15:28).

Царство Божие, по словам Лэдда, [19] «there is, but not yet» («уже да, но еще нет»).

Дуализм Царства показан во многих притчах. В притче о горчичном семени (Мф 13:31-32 и параллельные места) Царство в веке сем подобно маленькому горчичному семени, т.е. присутствует почти незаметно, однако, в своем эсхатологическом воплощении будет подобно огромному дереву. В притче о закваске (Мф 13:33; Лк 13:20-21), как и в предыдущей, также противопоставляется малое большому: небольшое количество закваски (Царство в нынешнем веке) состоянию всеобщего проникновения эсхатологического Царства «вскисло все». Стоит отметить, что Иисус не учил о медленном процессе возрастания Царства. Царство не постепенно преобразует мир, а приходит внезапно в виде апокалиптического суда. Смысл притч - в противопоставлении окончательной и полной победы Царства, и незаметным присутствием в этом мире. В притче о неводе (Мф 13:47-50) также говорится об эсхатологическом разделении.

2.2.2 Божий народ

Рассматривая взаимоотношения между ветхозаветными евреями и новозаветными христианами, протестанты зачастую придерживаются одной из двух позиций по этому вопросу:

Теология разъединения (точка зрения диспенсационализма); [20]

Теология замещения.

Теология замещения придерживается позиции того, что этнический Израиль вообще перестал быть народом Божьим в глазах Бога. Такой неправильный взгляд преобладал в церкви на протяжении многих столетий. В этом понятии, Бог переменил завет с Израилем, заместив его на завет с духовной христианской церковью. Иногда, такое понятие принимает вид взгляда о том, что Израиль не играет, совершено никакой роли в Божьем плане спасения.

В противоположность указанным точкам зрения автор считает, что существует единый Божий народ – Израиль, который является народом Царства. Новозаветная церковь имеет органическое единство с ветхозаветным Израилем. Обетования Израилю не забыты, но продлены и исполнены через спасение евреев и не евреев в новозаветной общине.

Суть этого тезиса легко понять в контексте миссии Иисуса. Господь не принес на землю учение, в корне отличающееся от Ветхого Завета, Его проповедь оставалась в русле израильской веры. Он не учредил нового богослужения. Скорее всего, Он видел Своих учеников как истинный Израиль, который принял Иисуса как Мессию, тогда как большинство народа отвергло спасение, предложенное Христом. Но не все отвергли. Многие приняли, и до Голгофы, и после. Многие, которые вначале отвергали Иисуса как Мессию, в результате проповеди апостолов в силе Святого Духа приняли Христа и вошли в церковь, омыв грехи в крови Христа. Исполнились пророчества Захарии: «Они воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах 12:10), «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты» (Зах 13:1). И этот процесс продолжается вплоть до Второго пришествия.

Следует отметить, что исполненная силы Духа Святого первохристианская церковь вплоть до 10 главы Деяний на 100 % состояла из евреев, все апостолы были евреями, Иисус по плоти был евреем. Церковь как отдельное обособленное от иудаизма образование с присущей ему организацией и обрядами образовалась в ходе исторического развития.

Писание не говорит о спасении всего израильского народа по плоти. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут…» (Мф 8:11-12). Иудеи, которые до прихода Христа были сынами Царства по естественному рождению, не войдут в него, отвергая Христа. Это, однако, не означает, что те из них, кто уже вошел в него, будут отвергнуты.

Иисус, во-первых, пришел для спасения погибающих овец Израилевых, однако, в результате Его служения, смерти за грех мира и воскресения для оправдания верующих возник новый единый народ: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин 10:16). В этом народе уже не играет большой роли ни национальность, ни пол, никакие другие различия: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал 3:28-29).

3 ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

1 Эсхатологический аспект Царства Божьего в протестантизме иногда отождествляют с Тысячелетним Царством. [21] Не вдаваясь в полемику о доктрине Тысячелетнего царства, отметим, что это совершенно разные точки зрения на природу Царства. Тысячелетнее царство – временное, закачивающееся восстанием против Бога. Царство Божие не имеет конца:

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится , и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно » (Дан 2:44).

В пророчествах Даниила утверждается, что языческие царства правили на земле до прихода Сына Человеческого, но с Его приходом утратили свою власть, которая перешла к Мессии. Мессия установил на земле Свое Царство, и «Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан 7:14). Это устанавливает временные и пространственные рамки Мессианскому Царству.

2 В современном протестантизме существует точка зрения, по которой возлагается особая эсхатологическая надежда на современное государство Израиль: во Второе пришествие евреи массово обратятся ко Христу, и, таким образом, весь Израиль спасется.

Возражения такому пониманию состоят в следующем. Приведенное выше мнение противоречит контексту 11 главы Послания к Римлянам. В этой главе нигде не говорится о спасении народов или просто большого числа людей. Наоборот, в ней идет речь об ожесточении большого числа людей и спасении остатка.

Господь никогда не предсказывал обращения всего еврейского народа. Иисус любил евреев. Он Сам был сыном Авраама, Исаака, Иакова, Иуды. Если евреи должны были бы обратиться в большом числе в ознаменование конца мира, то можно было бы ожидать, что Иисус сказал бы об этом, особенно после того, как ученики спросили Его о признаке Его пришествия и конца мира. Но Он не сказал об этом. Наоборот, Он указал, что привилегии, когда-то принадлежавшие древнему народу завета, перейдут к остатку, собранному из евреев и язычников (Лк 19:43-44; Мф 8:11-12; 21:32, 41).

В соответствии с учением апостола Павла особые обетования для того или иного народа, скажем евреев, белорусов или американцев, в христианскую эру не существуют.

Спасение христоцентрично, не существует других путей спасения. Весь Израиль представляет собой спасенный остаток, как из евреев, так и из язычников. Спасенный не как народ, но как собрание остатков из всех веков через принятие Христа живой верой. Для того чтобы передать это спасение всему Израилю, Иисус пришел в мир.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Царство Божье (Небесное) означает, прежде всего, неограниченную власть Господа над миром.

Божье Царство, провозглашенное через пророков Ветхого Завета, пришло на землю в лице и миссии Иисуса Христа, в нынешнем веке осуществляется неприметным образом в Божьем народе – церкви Христовой, и ожидает своего эсхатологического расцвета в силе и славе во Второе пришествие Господа Иисуса Христа.

В нынешнем веке царство сеется через Слово Божие. Вход в Царство – через принятие Слова и рождение свыше от Духа Святого.

Мы, как верующие и любящие Господа, царствуем с Христом, но не в полной мере. Искуплены, но не до конца (спасения ожидает и наша плоть в воскресение мертвых). Воскресли, но воскресли духом только, а не телом. Сатана побежден, но не в полной мере.

В Возвращение Господа Царство Божие откроется в силе и славе, когда дьявол и его слуги будут окончательно уничтожены, будет создано искупленное общество, и настанут совершенные отношения с Богом.

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:19).