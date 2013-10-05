Арабский квартал, где находится знаменитая Виа Долороза (Крестный путь), занимает всю северо-восточную часть Старого города Иерусалима.

Здесь также находится одно из важнейших для мусульман всего мира место – это усаженная оливковыми деревьями площадь – сад Харам-аш-Шариф ("священный двор") со знаменитыми мечетями Омара и Аль-Акса. Они почитаются мусульманами наравне с Меккой. Неслучайно, завоевав в VII веке Иерусалим (евр. Иерушалаим – "город мира"), победители назвали его "Аль-Кудс", то есть "святое место".

Еврейские радикалы, правда, не признают права арабов на Святую Землю и тем более на Харам-аш-Шариф, где раньше стоял Соломонов храм. Однако "дети пустыни" обосновались в этих местах более тысячи лет назад, и с этим фактом тоже не поспоришь.

Сергей Путилов - Иерусалим или Аль-Кудс?



"Иерусалим – пуп земли, – писал арабский географ X века Ибн аль-Факих. – Рай будет перенесен к Иерусалиму, и врата неба будут открыты над Иерусалимом. Кто помолился в Иерусалиме, тот как будто помолился на небе. Одна молитва в Иерусалиме лучше, чем тысяча молитв в ином месте. Бог прощает тому, кто пришел в Иерусалим; он освобождается от своих грехов. Кто посетил Иерусалим, тот войдет в рай. Иерусалим посетили все пророки и умилились. Кто постился в Иерусалиме в течение одного дня, тот избавлен от ада. Если кто придет в Иерусалим, чтобы просить у Бога даровать ему то, в чем нуждается, он не успеет еще попросить, как уже получит просимое".



С точки зрения мусульман, святость Иерусалима определяется тем, что сюда прилетал на крылатом коне Бураке пророк Мухаммед. На этом месте, с незапамятных времен известном как Храмовая гора, сейчас стоит мечеть, которую арабы называют "Куббат-ас-Сахра" (Купол скалы). Ее построил покоритель Иерусалима халиф Омар. Поэтому сооружение нередко называют "мечетью Омара". Увенчанный полумесяцем золотой купол господствует над городом. Недавно мечеть была отреставрирована. На изготовление ее купола – "визитной карточки" города – потребовалось 80 килограммов чистого золота, эквивалентных 1,5 миллионам долларов.



Замысел, нужно сказать, удался. Восьмиугольное здание мечети, на которой покоится купольная полусфера, облицовано голубыми изразцами, так что в солнечную погоду сооружение сверкает на солнце золотом и небесной синевой.





Внутри мечети роскошь, лазурь, позолота и, смотрите, какая



Мусульманская легенда утверждает, что много веков спустя на своем белом коне Бураке с этой каменной глыбы вознесся на небо основатель ислама – пророк Мухаммед. На камне при известной доле воображения действительно можно обнаружить "отпечаток ступни" пророка. А заодно "руки" архангела Гавриила, который, согласно Корану, слегка подтолкнул всадника, чтобы тот смог оторваться от грешной земли. Подтолкнул так, что грянул гром, и молния ударила прямо в камень. След от удара остался до наших дней, и чумазые арабские мальчишки, предварительно стрельнув у паломника шекель, показывают его туристам.



Когда халиф Омар решил построить в Иерусалиме мечеть, "какой не было и не будет", он не придумал ничего лучшего, чем поставить ее на месте бывшего Соломонова храма – главной святыни иудеев. С этим евреи до сих пор не могут смириться. В Израиле существует множество экстремистских движений и целых "научных" институтов, доказывающих исключительное право на обладание евреями Храмовой горой. Мечеть на Скале, по их мнению, должна быть ликвидирована. Интересно, что среди православных тоже бытует предание, что приходу антихриста будет предшествовать разрушение мечети Омара в Иерусалиме и восстановление на ее месте древнего Соломонова храма. Некоторые недавние события дают повод вспомнить об этих преданиях.



Так, в июне прошлого, 2005 года ультраправые из организации "Верные Храмовой горе" устроили провокацию на святом для иудеев и мусульман месте, окончившуюся столкновением с полицией.



Обычно ведущие на гору массивные ворота охраняет наряд израильских "голубых беретов" с винтовками М-16 наперевес. Пять лет назад одного единственного визита Ариэля Шарона – тогда еще лидера оппозиции – на Храмовую гору хватило, чтобы мгновенно вспыхнуло пламя палестинской интифады, унесшее жизни тысяч арабов и евреев. Но в честь Дня Иерусалима израильские власти отменили запрет на посещение иудейскими паломниками священного места. Под конвоем полиции туда отправилась группа израильских студентов.



Тем временем другая часть ультраправых из еврейской организации "Верные Храмовой горе" под градом камней и бутылок двинулись маршем через весь мусульманский квартал Старого города. Они разбрасывали листовки, в которых говорилось: "Купол Скалы и мечеть Аль-Акса были построены на месте библейского места. Без сноса этих языческих монументов невозможно посвятить Храмовую гору Богу". По мнению "храмостроителей", после сноса или "переноски" исламских святынь в Мекку должна состояться символическая закладка краеугольного камня для нового, Третьего Храма. Два мраморных блока для него весом в 6,5 тонн под радостные крики были провезены на грузовике, украшенном флагами Израиля, по улицам Иерусалима.



Но главные события, все же развивались на горе Мориа (Храмовой). Если Авраам некогда занес руку с ножом над своим сыном Исааком, но в последний момент был остановлен Богом, то на сей раз кровь все же пролилась. Когда еврейские паломники приблизились к сияющей золотым куполом мечети Омара, молодой араб подошел к группе экскурсантов и попытался ударить одного из них. Нападавший тут же был задержан полицией. Тогда в стражей порядка и экскурсантов полетели проклятья и камни.



Началось побоище, в ходе которого пострадали несколько человек. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас возложил ответственность за инцидент на Израиль. С осуждением насилия в святом месте выступила Иордания. Все это далеко не так безобидно, как может показаться, поскольку затрагивает самые фундаментальные столпы двух религий – ислама и иудаизма. Поэтому их последователи готовы биться до последнего за святую для обеих конфессий гору и землю, на которой она стоит.



Представления о святости Иерусалима в исламе основываются, прежде всего, на убежденности Мухаммеда в своей миссии как преемника и преобразователя религии "народов книги" (Библии) – евреев и христиан. Наиболее ярко это воззрение проявилось в выборе им направления, в котором следует молиться: в начале своей религиозной деятельности Мухаммед молился, обратившись лицом к Иерусалиму, и лишь позднее, убедившись в безуспешности попыток увлечь за собой иудеев, он предписал обращаться лицом во время молитвы к древней арабской святыне в Мекке. Это способствовало возникновению традиции, по которой Иерусалим является третьим – после Мекки и Медины – мусульманским святым городом.



В эпоху средневековья усердное продвижение мусульманскими правителями теории "исламского Иерусалима" породило ожесточенную реакцию христиан в виде крестовых походов, окончившихся, как известно, поражением латинских рыцарей. Но то, что не получилось у крестоносцев – сокрушить мусульманское могущество в Святой Земле – сделали сионисты. Пять войн подряд с 1948 по 1982 гг., проигранных арабами израильтянам, нанесли роковой удар по мечте мусульман о единоличном правлении "Аль-Кудсом". В итоге Иерусалим сейчас объявлен Израилем своей столицей. Но это не значит, что многомиллионный мусульманский мир смирился с потерей.



Понимая, что превратить весь Иерусалим в мусульманский город уже не удастся никогда, арабские лидеры сегодня выступают за раздел города и провозглашение восточного Иерусалима столицей палестинского государства. И за это право палестинцы готовы бороться до конца, не жалея ни своих, ни еврейских жизней. В современной части Иерусалима, где проживают исключительно евреи, на углах улиц, в скверах стоит немало камней с нарисованными на них маленькими горящими свечками. Это места терактов, устроенных палестинцами. Красные огоньки обозначают количество жертв – беззащитных мирных жителей, павших от рук террористов. Последние проживают всего в нескольких десятках метров от них, в мусульманском квартале Старого города. Ни могучая каменная стена, воздвигнутая султаном Сулейманом Великолепным, ни армейские наряды у древних ворот, ни новейшее вооружение не в состоянии остановить эту бойню. За коротким перемирием – "худной" – неминуемо следует новый всплеск насилия. И так непрерывно с 1948 года, когда ООН провозгласила образование двух государств – палестинского и еврейского.



Проиграв все войны израильтянам, арабы в итоге перестали численно доминировать в Святой Земле, сохранив лишь островки былого господства. В том числе в Старом городе Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В этих местах и сконцентрированы болевые точки ближневосточного конфликта. Чтобы умилостивить бывших мусульманских хозяев Иерусалима, им даже было даровано израильское гражданство. Однако, несмотря на это, мало кто из палестинцев смирился с объединением города под израильским предводительством. Причем даже если, как мечтают израильские экстремисты, все арабы Иерусалима однажды куда-нибудь исчезнут, то от этого он все равно он не потеряет своего колоссального значения для мусульман. Ведь в Аль-Кудсе расположены их крупнейшие, причем и в физическом смысле, святыни.





Это не только самая величественная на Ближнем Востоке мечеть Омара (Купол Скалы), о которой выше уже было немного сказано. Напротив ее южного входа находится также мечеть Аль-Акса, то есть "Дальняя", воздвигнутая мусульманскими завоевателями в 693 году на руинах византийской базилики. Это третье по значению святое место ислама упоминается в Коране. Поссорившись с мекканцами, Мухаммед несколько лет со своим окружением молился не на Каабу, святыню Мекки, а на Иерусалим, на "Дальнюю мечеть", как именовалась тогда Храмовая гора. Когда же арабы овладели Иерусалимом, они воздвигли на Храмовой горе мечеть аль-Акса.



Оставив у входа обувь, ступаем босиком по мягкому ворсу ковра. Неожиданно тишину молельного зала, где еще мгновение был слышен лишь тихий шепот молитв да шелест халатов правоверных, разрезает усиленное динамиками пение муэдзина. Сегодня пятница, в этот день совершается всеобщий намаз, в мечеть стекаются верующие. А вот всех немусульман, то есть в основном туристов-христиан, охрана вежливо, но настойчиво просит покинуть территорию. А куда деваться? Вот во времена крестоносцев – другое дело. До тех пор, пока их не победил Саладин, в мечети располагались рыцари-тамплиеры. В память о некогда бывшем здесь Соломоновом храме они превратили мечеть в церковь. Вот такое переплетение религий. С некоторым сожалением покидаю святое место. Остается утешиться только тем, что мы были не первыми из христиан, кого "воины Аллаха" прогнали отсюда прочь.



Тем временем просторную площадь перед серебристой мечетью аль-Акса постепенно заполняют молящиеся люди. Все располагаются ровными рядами, словно сотканный из тел живой ковер. Бородатые мужчины сидят на циновках так плотно, что не видно голых пяток впереди сидящих. Дружные поклоны на юг, в сторону Мекки. Лица сосредоточены, глаза самозабвенно закрыты. Говорят, в священный для мусульман месяц рамадан здесь собираются до 160 тысяч верующих. Надрывное пение муэдзина льется над обрамленной зелеными оливами площадью, проникает в самые удаленные уголки Старого города. Покидаем Храмовую гору через охраняемые израильскими солдатами ворота. Они ведут в еврейский квартал.



Кстати, мусульмане бурно протестуют против визитов евреев на гору. Поэтому во избежание конфликтов израильские власти стремятся воспрепятствовать попаданию туда иудейских паломников. Тем не менее в еврейском квартале мне вручили на улице рекламный проспект, за умеренную плату обещающий "благочестивому иудею" на свой страх и риск побывать на Храмовой горе. Те из сынов Израилевых, кто решит воспользоваться предложением, сильно рискуют. Причем дело даже не в синяках и оторванных пейсах, что регулярно случается во время потасовок между евреями и арабами на Храмовой горе. В Библии говорится, что еврей, кощунственно ступивший на место Святая Святых (где хранился Ковчег со Скрижалями Завета), неминуемо погибнет. Где именно находилось святилище в древнем Соломоновом храме, неизвестно. Поэтому опытные религиозные иудеи стараются обходить Харам-аш-Шариф стороной. Внутри мечети роскошь, лазурь, позолота и, смотрите, какая полировка мрамора ! И вот посреди всего того убранств выглядывает из земли огромный бесформенный камень – кусок подлинной необработанной скалы, с трещиной посередине. Евреи называют ее "Эвен-га-Штия", то есть "Краеугольный камень мира", а палестинцы – "ас-Сахра", Скала. Именно на нее взгромоздил Господь весь мир в третий день творения. На камень общий предок евреев и арабов Авраам принес своего сына, чтобы заклать его по слову Божию, но в последний момент Господь остановил его руку, и Исаак остался жив. На Эвен-га-Штия, как предполагают, царь Давид положил скрижали Завета, полученные Моисеем на горе Синай. Его сын Соломон построил вокруг скалы знаменитый храм.Мусульманская легенда утверждает, что много веков спустя на своем белом коне Бураке с этой каменной глыбы вознесся на небо основатель ислама – пророк Мухаммед. На камне при известной доле воображения действительно можно обнаружить "отпечаток ступни" пророка. А заодно "руки" архангела Гавриила, который, согласно Корану, слегка подтолкнул всадника, чтобы тот смог оторваться от грешной земли. Подтолкнул так, что грянул гром, и молния ударила прямо в камень. След от удара остался до наших дней, и чумазые арабские мальчишки, предварительно стрельнув у паломника шекель, показывают его туристам.Когда халиф Омар решил построить в Иерусалиме мечеть, "какой не было и не будет", он не придумал ничего лучшего, чем поставить ее на месте бывшего Соломонова храма – главной святыни иудеев. С этим евреи до сих пор не могут смириться. В Израиле существует множество экстремистских движений и целых "научных" институтов, доказывающих исключительное право на обладание евреями Храмовой горой. Мечеть на Скале, по их мнению, должна быть ликвидирована. Интересно, что среди православных тоже бытует предание, что приходу антихриста будет предшествовать разрушение мечети Омара в Иерусалиме и восстановление на ее месте древнего Соломонова храма. Некоторые недавние события дают повод вспомнить об этих преданиях.Так, в июне прошлого, 2005 года ультраправые из организации "Верные Храмовой горе" устроили провокацию на святом для иудеев и мусульман месте, окончившуюся столкновением с полицией.Обычно ведущие на гору массивные ворота охраняет наряд израильских "голубых беретов" с винтовками М-16 наперевес. Пять лет назад одного единственного визита Ариэля Шарона – тогда еще лидера оппозиции – на Храмовую гору хватило, чтобы мгновенно вспыхнуло пламя палестинской интифады, унесшее жизни тысяч арабов и евреев. Но в честь Дня Иерусалима израильские власти отменили запрет на посещение иудейскими паломниками священного места. Под конвоем полиции туда отправилась группа израильских студентов.Тем временем другая часть ультраправых из еврейской организации "Верные Храмовой горе" под градом камней и бутылок двинулись маршем через весь мусульманский квартал Старого города. Они разбрасывали листовки, в которых говорилось: "Купол Скалы и мечеть Аль-Акса были построены на месте библейского места. Без сноса этих языческих монументов невозможно посвятить Храмовую гору Богу". По мнению "храмостроителей", после сноса или "переноски" исламских святынь в Мекку должна состояться символическая закладка краеугольного камня для нового, Третьего Храма. Два мраморных блока для него весом в 6,5 тонн под радостные крики были провезены на грузовике, украшенном флагами Израиля, по улицам Иерусалима.Но главные события, все же развивались на горе Мориа (Храмовой). Если Авраам некогда занес руку с ножом над своим сыном Исааком, но в последний момент был остановлен Богом, то на сей раз кровь все же пролилась. Когда еврейские паломники приблизились к сияющей золотым куполом мечети Омара, молодой араб подошел к группе экскурсантов и попытался ударить одного из них. Нападавший тут же был задержан полицией. Тогда в стражей порядка и экскурсантов полетели проклятья и камни.Началось побоище, в ходе которого пострадали несколько человек. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас возложил ответственность за инцидент на Израиль. С осуждением насилия в святом месте выступила Иордания. Все это далеко не так безобидно, как может показаться, поскольку затрагивает самые фундаментальные столпы двух религий – ислама и иудаизма. Поэтому их последователи готовы биться до последнего за святую для обеих конфессий гору и землю, на которой она стоит.Представления о святости Иерусалима в исламе основываются, прежде всего, на убежденности Мухаммеда в своей миссии как преемника и преобразователя религии "народов книги" (Библии) – евреев и христиан. Наиболее ярко это воззрение проявилось в выборе им направления, в котором следует молиться: в начале своей религиозной деятельности Мухаммед молился, обратившись лицом к Иерусалиму, и лишь позднее, убедившись в безуспешности попыток увлечь за собой иудеев, он предписал обращаться лицом во время молитвы к древней арабской святыне в Мекке. Это способствовало возникновению традиции, по которой Иерусалим является третьим – после Мекки и Медины – мусульманским святым городом.В эпоху средневековья усердное продвижение мусульманскими правителями теории "исламского Иерусалима" породило ожесточенную реакцию христиан в виде крестовых походов, окончившихся, как известно, поражением латинских рыцарей. Но то, что не получилось у крестоносцев – сокрушить мусульманское могущество в Святой Земле – сделали сионисты. Пять войн подряд с 1948 по 1982 гг., проигранных арабами израильтянам, нанесли роковой удар по мечте мусульман о единоличном правлении "Аль-Кудсом". В итоге Иерусалим сейчас объявлен Израилем своей столицей. Но это не значит, что многомиллионный мусульманский мир смирился с потерей.Понимая, что превратить весь Иерусалим в мусульманский город уже не удастся никогда, арабские лидеры сегодня выступают за раздел города и провозглашение восточного Иерусалима столицей палестинского государства. И за это право палестинцы готовы бороться до конца, не жалея ни своих, ни еврейских жизней. В современной части Иерусалима, где проживают исключительно евреи, на углах улиц, в скверах стоит немало камней с нарисованными на них маленькими горящими свечками. Это места терактов, устроенных палестинцами. Красные огоньки обозначают количество жертв – беззащитных мирных жителей, павших от рук террористов. Последние проживают всего в нескольких десятках метров от них, в мусульманском квартале Старого города. Ни могучая каменная стена, воздвигнутая султаном Сулейманом Великолепным, ни армейские наряды у древних ворот, ни новейшее вооружение не в состоянии остановить эту бойню. За коротким перемирием – "худной" – неминуемо следует новый всплеск насилия. И так непрерывно с 1948 года, когда ООН провозгласила образование двух государств – палестинского и еврейского.Проиграв все войны израильтянам, арабы в итоге перестали численно доминировать в Святой Земле, сохранив лишь островки былого господства. В том числе в Старом городе Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В этих местах и сконцентрированы болевые точки ближневосточного конфликта. Чтобы умилостивить бывших мусульманских хозяев Иерусалима, им даже было даровано израильское гражданство. Однако, несмотря на это, мало кто из палестинцев смирился с объединением города под израильским предводительством. Причем даже если, как мечтают израильские экстремисты, все арабы Иерусалима однажды куда-нибудь исчезнут, то от этого он все равно он не потеряет своего колоссального значения для мусульман. Ведь в Аль-Кудсе расположены их крупнейшие, причем и в физическом смысле, святыни.Это не только самая величественная на Ближнем Востоке мечеть Омара (Купол Скалы), о которой выше уже было немного сказано. Напротив ее южного входа находится также мечеть Аль-Акса, то есть "Дальняя", воздвигнутая мусульманскими завоевателями в 693 году на руинах византийской базилики. Это третье по значению святое место ислама упоминается в Коране. Поссорившись с мекканцами, Мухаммед несколько лет со своим окружением молился не на Каабу, святыню Мекки, а на Иерусалим, на "Дальнюю мечеть", как именовалась тогда Храмовая гора. Когда же арабы овладели Иерусалимом, они воздвигли на Храмовой горе мечеть аль-Акса.Оставив у входа обувь, ступаем босиком по мягкому ворсу ковра. Неожиданно тишину молельного зала, где еще мгновение был слышен лишь тихий шепот молитв да шелест халатов правоверных, разрезает усиленное динамиками пение муэдзина. Сегодня пятница, в этот день совершается всеобщий намаз, в мечеть стекаются верующие. А вот всех немусульман, то есть в основном туристов-христиан, охрана вежливо, но настойчиво просит покинуть территорию. А куда деваться? Вот во времена крестоносцев – другое дело. До тех пор, пока их не победил Саладин, в мечети располагались рыцари-тамплиеры. В память о некогда бывшем здесь Соломоновом храме они превратили мечеть в церковь. Вот такое переплетение религий. С некоторым сожалением покидаю святое место. Остается утешиться только тем, что мы были не первыми из христиан, кого "воины Аллаха" прогнали отсюда прочь.Тем временем просторную площадь перед серебристой мечетью аль-Акса постепенно заполняют молящиеся люди. Все располагаются ровными рядами, словно сотканный из тел живой ковер. Бородатые мужчины сидят на циновках так плотно, что не видно голых пяток впереди сидящих. Дружные поклоны на юг, в сторону Мекки. Лица сосредоточены, глаза самозабвенно закрыты. Говорят, в священный для мусульман месяц рамадан здесь собираются до 160 тысяч верующих. Надрывное пение муэдзина льется над обрамленной зелеными оливами площадью, проникает в самые удаленные уголки Старого города. Покидаем Храмовую гору через охраняемые израильскими солдатами ворота. Они ведут в еврейский квартал.Кстати, мусульмане бурно протестуют против визитов евреев на гору. Поэтому во избежание конфликтов израильские власти стремятся воспрепятствовать попаданию туда иудейских паломников. Тем не менее в еврейском квартале мне вручили на улице рекламный проспект, за умеренную плату обещающий "благочестивому иудею" на свой страх и риск побывать на Храмовой горе. Те из сынов Израилевых, кто решит воспользоваться предложением, сильно рискуют. Причем дело даже не в синяках и оторванных пейсах, что регулярно случается во время потасовок между евреями и арабами на Храмовой горе. В Библии говорится, что еврей, кощунственно ступивший на место Святая Святых (где хранился Ковчег со Скрижалями Завета), неминуемо погибнет. Где именно находилось святилище в древнем Соломоновом храме, неизвестно. Поэтому опытные религиозные иудеи стараются обходить Харам-аш-Шариф стороной.