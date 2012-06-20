Лукьянов - 24 глава Евангелия от Матфея и Откровение

Предлагаю разбор 24 гл Евангелия от Матфея, сделанный братом Silus. Традиционно эту главу интерпретируют как знамения Второго пришествия Христа. Показано, что слова Христа в этой главе, в основном, касаются разрушения храма. В отношении же Второго пришествия - признаков нет... Великая скорбь и царствование антихриста – это признаки пришествия?

Статья составлена из ряда сообщений на форуме в теме «Последнее время».





Silus - 24 глава Евангелия от Матфея и Откровение



Разбор 24 главы Евангелия от Матфея



1 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.

2 Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?



Ученики задали два вопроса: когда это будет, подразумевая под словом «это» разрушение храма (это очевидно из контекста) и когда будет Пришествие (логический вывод учеников от слов о разрушении Храма)



4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят.



Иисус начинает отвечать. Знаменательно начало ответа – «берегитесь» . Он делает акцент на способности различать истинное от ложного. Предвосхищая запутанность в этом вопросе Иисус говорит: «Берегитесь» - повод провести жирную черту между правдой и ложью. Что есть правда и что есть ложь в данном контексте?

Придут обманщики, и если увидите их, не думайте, что это пришествие или знак оного. Это только начало.



6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:

7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;

8 все же это - начало болезней.

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;



6 стих – Очень скоро вы услышите о войнах – но не думайте что близко Пришествие. Так должно быть – это не конец.

7 стих – Будут восстания и стычки. Если увидите это, голод и болезни – не думайте, что это Пришествие.

8 стих – Все это только начало, но не КОНЕЦ.

9 стих – начнутся гонения на вас – это не Пришествие. Запаситесь терпением.

10 стих – всплеск предательств и доносов – это не Пришествие

11 стих – восстание лжепророков – это не признак Пришествия.



12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;

13 претерпевший же до конца спасется.



12 стих – любовь охладеет – это не признак Пришествия

13 стих – только терпением можно спасти свою жизнь – терпите, еще не скоро



14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.



Проповедь Евангелия распространиться по Римской империи, тогда придет конец.



Что такое «конец» в данном контексте. Некоторые полагают, что здесь речь идет о Втором пришествии, следовательно, все, что перечислял Иисус – признаки оного.



Но это не верное заключение. Поскольку Иисус отвечает на первый вопрос учеников – о разрушении Храма. Когда мы читаем слово «конец» речь идет о конце Храма.



Для любого иудея еще одно разрушение Храма действительно был ужасным концом. Конец эпохи, конец смысла, всего, что связано с Иерусалимом.

Разрушение Храма пришлось как раз на период активного распространения Евангелия (апостол Павел).

Описание «конца Храма» Иисус дает далее.



15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, -

16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;

17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;

18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.

19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!

20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,



15 и 16 стихи – мерзость запустения – общепринятый термин для описания разоренного Храма.

Это повторное исполнение пророчества Даниила, которое уже исполнилось в лице Антиоха Епифана в 168 г. до н. э.



Именно он принес свинью на жертвеннике Храма. Грядет вторая мерзость запустения.



Это касается непосредственных слушателей, поскольку Иисус дает четкие инструкции, что делать в этом случае. В противном случае они не имеют смысла в контексте восприятия современниками Христа.



-бежать в горы - 16

-не тратить время на сборы - 17, 18

-плохо тем, кто вскармливает детей - 19

-только бы не в субботу и не зимой (дожди) - 20



21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет

22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.



Потому что это будет великое страдание, которое еще не постигало Израильский народ. Было всякое, но такого не было никогда! Народ Израиля лишился всего на 2000 лет.



21, 22 – Говорить о том, что речь идет о последней седьмине Даниила было бы не совсем верно, поскольку седьмину сократить невозможно, ведь это седьмина, а в Матфея сказано: «но ради избранных сократятся те дни».

Ни больше ни меньше. Здесь же речь идет об иудейской революции. Последствия этой войны будут страшными, но ради истинных иудеев, которые по сердцу таковы, эти ужасные дни сократятся.



23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

25 Вот, Я наперед сказал вам.

26 Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте



23 стих – и даже в этой ситуации не думайте, что это Пришествие или признак Оного. Так должно случиться с Храмом и с этим народом



24 – в такие минуты отчаяния оккультные силы особенным образом оживляются. Люди склонны верить в разного рода бред, когда их постигло горе, от которого звенит в ушах. Он хватается за любую соломинку. Но Иисус говорит, что и это не Пришествие.

Незадолго до разрушения историк Иосиы Флавий наблюдал всплеск подобной активности – лжепророков и даже странных явлений в храме в виде загадочных свечений и туманов.



25 стих – Кому Иисус сказал наперед. Ученикам. Для них это имело больший смысл, чем для нас. Они должны были стать свидетелями ужасных событий – разрушения Храма, падения государственности Иудеи и рассеяния их соплеменников.



Так должно было случится. Закономерность возмездия за периодические отступления своего рода «из огня, ды в полымя»



Пророчество о разрушении Храма:3

Цар.9:7: "то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: «за что Господь поступил так с этой землею и с сим храмом?»



26 стих – усиление предупреждения. То есть, если явятся похожие на меня, не верьте. Пришествие Сына человеческого не совпадет с разрушением Храма.



27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;

28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;

31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.



27 стих – потому что Пришествие Сына будет также непредсказуемо, как явление грома среди ясного неба.



28-31 – все произойдет ВДРУГ, ГЛОБАЛЬНО И НЕОБРАТИМО



32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;

33 так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.

34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет;

35 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.



32-34 – что касается Храма, то, как только все увидите предсказанное Мною – знайте – время разрушения Храма близко. Все это сбудется при нынешнем поколении. Так оно и было – Храм разрушен был в 70 году.

35 – Я вам гарантирую!!!



36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:

38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,

39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;

40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;

41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.

42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет



36 – а вот о дне Пришествия ничего не могу сказать, поскольку никто не знает, ни Сын, ни Ангелы. Если о дне Пришествия знает только Отец, то что может сказать Сын о признаках? Ничего. Признаки разрушения Храма известны и Сын перечисляет. Признаки Пришествия не известны, поэтому Сын их не перечисляет. Но дает принципы ожидания.



37-39 – На вопрос «есть ли признаки Пришествия ответ – признаков Пришествия нет. Все будет обычно и буднично, как и во дни Ноя. Как во дни Ноя ели, пили, женились, так и во дни Сына Человеческого. Никаких предпосылок для Пришествия не будет. Пришествие будет абсолютно внезапным для всех.

40-42 – иллюстрация внезапности



О великой скорби и царствовании антихриста. Суд



Термин "великая скорбь" применим к падению Иерусалима. Это однозначно для меня. Будет ли "великая скорбь" перед пришествием? Нет, я так не считаю, потому что Господь сказал, как будет во дни его пришествия - "будут есть, пить, жениться - как во дни Ноя".



То бишь, тихо спокойно... Как, впрочем, и Павел пишет "скажут - мир и безопасность". Другими словами, будет ли хоть какой признак Пришествия и великой битвы? НЕТ. С другой стороны, не выглядит ли Пришествие Христа внезапным вторжением, нарушающим спокойную и мирную жизнь землян? Нет. Обычное течение дней "ели, пили, женились" еще не значат, что это было правильно и действительно мирно.



То, что люди будута говорить и говорят - еще ничего не значит. Как мы знаем из контекста, допотопная цивилизация не отличалась моральной и духовной чистотой. Зло было в мыслях у каждого от юности их. Оно, так сказать, тихо переваливается с бока на бок .



Тогда что делать с ужасными картинами суда из книги Откровения?

Книга Откровение - символическая книга. В том то ее и отличие о прочих, даже, пророческих книг. Повсеместно в Откровении один и тот же сюжет с одними и теми же персонажами - Бог, Христос, человек и сатана со всеми приспешниками своими (зверь и лжепророк). Каждый раз в каждом цикле разыгрывается одна и та же сюжетная линия, которая всегда заканчивается СУДОМ. Обратите внимание, все заканчивается судом.



Суд, который состоится и над верующими и над неверующими во время пришествия и отделит одних от других.

Это то, что произойдет во время возвращение Христа. Впрочем, и сказано "и отделит одних от других". Вот это и будет кульминация всех кульминаций. Свершится суд на всеми правителями, царствами (зверями), лжепророками, над сатаной и приспешниками его.



Свершиться суд и над верующими, в первую очередь, конечно(суд Божий начинается с дома Его), который, по мнению пре-трибов, свершиться по восхищении на небе, где будут в тихой обстановке пира розданы все награды. Похоже выдумку. Откуда только черпают В общем суд над верующими произойдет, как Павел пишет "ибо день тот покажет...", как говориться, кто из чего строил.



Короче, все "самое" произойдет в день Пришествия.

И еще, Откровение говорит не о том, что будет, но о том, что закономерно для это мира и чем все это закончится.



Теперь о человеке греха. Честно говоря, я нахожу мало информации о нем в Новом Завете.



На В.З. я бы не опирался так, потому что Иисус не апеллировал к нему о "звере". Он вообще ничего не говорил о нем!



Ну, такие скользкие отрывки как "кто придет во имя свое, того примите" это не серьезно. Следуя евангельской герменевтике, где слова самого Христа ставятся во главу фундаментального учения, я не могу с уверенностью сказать, что будет такой зверь, который противопоставит себя Христу. Христос вообще не дал ему место в своей эсхатологической программе. Это главный и самый сильный аргумент.



А что говорят апостолы? Первое упоминание встречается у Павла в послании Фессалоникийцам. "Человек греха". Сядет в храме. Все это выглядит так, что как будто только фессалоникийцы понимают о чем идет речь. Ни в каком другом месте Павел не рассуждает о нем. Я допускаю возможность своей не правоты в своих рассуждениях. Это возможно, поскольку я все еще изучаю эту область. Зато, что я знаю на 100%



Почти все апостолы говорят об антихристах или лжеучителях. И, как правило, во множественном числе. Обманщики, эмиссары сатаны, прельщающие души неутвержденных. Их-то Господь и истребит своим явлением. Таково обетование.







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