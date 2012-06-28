Картаев - ОЦХВЕ - Против радикального иконоборчества

Данная статья выражает альтернативный взгляд на использование религиозной символики в протестантских церквях. Позиция ХВЕ Республики Беларусь изложена в статье "Кому уподобите вы Бога?"

Борьба с идолопоклонством проходит красной нитью через всю историю Израиля. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих (Мих 5:13). Подобное, резко отрицательное отношение пророков к идолопоклонству, как поклонению «изделиям рук», может навести на мысль о принципиальной недопустимости религиозных изображений. Однако, то, что Вторая Заповедь, данная Богом Моисею, говорит не о всех изображениях, а только о тех, что служат объектом поклонения, говорит тот факт, что тому же Моисею Бог повелевает сделать и поместить в Святое Святых изображения крылатых небесных существ (Исх 25: 18-22). Огромные статуи херувимов находились и в Храме царя Соломона (2Пар 3:10-13) а Храм из видения пророка Иезекииля уже изобилует их резными изображениями (Иез 41:17-20, 25).

Тем не менее, уже на страницах Ветхого Завета мы находим настораживающее упоминание о том, как созданное по повелению Божьему изображение становится объектом чуждого поклонения («идолопоклонство» с евр עבודה זרה (авода зара) — чуждая служба). Езекия...истребил медного змея, которго сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля кадили ему и называли его Нехуштан. (4Цар 18:4). Медный змей, сделанный Моисеем в пустыне, (Чис 21:8-9) был создан не для поклонения, однако он становится таковым для народа забывшего Завет и потерявшего живую связь со своим Богом.

Фетишизирование религиозной атрибутики, во все времена являлось свидетельством отступления человека от Бога. Религиозные суеверия замещали истинное поклонение Творцу как в эпоху богоотступничества древнего Израиля, так и во время распространения Церкви. Легализовавший христианство Миланский эдикт открыл двери в Церковь неконтролируемуму потоку фиктивно обращенных язычников. Настенные изображения библейских сцен стали предметом почитания и суеверного обожания. Появился обычай брать иконы в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону, чтобы получить его из рук святых и т. п. Произошел рост магических несуразностей в почитании священных предметов, грубое фетишизирование иконы. Вознесение молитв религиозным изображениям, а не Богу и ожидание от них ответной чудодейственной силы и повлекло за собой обвинения в идолопоклонстве.

Евангельское христианство всегда выступало против ажиотажа вокруг псевдобиблейских реликвий (пояс Богородицы, терновый венец, туринская плащаница, частички голгофского креста, риза Господня и т.п), мощей и «чудодейственых» икон, справедливо указывая на оккультный характер подобного почитания.

В последнее время в Объединенной церкви Христиан Веры Евангельской Беларуси рассматривается и обсуждается вопрос использования изображений духовного мира, в том числе изображений Иисуса Христа.

На расширенном пасторском совете принято решение убрать и не использовать в церквях и воскресных школах изображения Мессии, ангелов, бесов в любом виде: будь то картинки или игра актеров. Радикальные иконоборцы ставят клеймо «идол» на любое изображение воплощенного Сына Божия.

«Неужели дальше в наших домах будут висеть, а на столах будут лежать изображения Христа, ангелов и т.д. – по сути иконы?» (С.С. Хомич). Были убраны все фигурки с изображениями Богочеловека из фланеглафа воскресной школы. Хорошо всем известная «Детская Библия» была запрещена и вместо нее дети получили отредактированную версию без картинок.

Распространяется учение, что изображения Мессии и духовных личностей «препятствует действию Святого Духа в сердцах детей» и, более того, могут быть «источником угнетения, потому что они позволяют злу проникать в человека, дом, церковь и т.д. вызывая раздражение, ссоры и враждебность...» (С. Поднюк).

Новый Завет же явно указывает на то, что раздражение, ссоры и вражда это «дела плоти» (Гал 5:19-20). Они не приходят извне, но являются греховным естеством «ветхого человека» (Еф 4:22-31). Символичные изображения Христа названы «ложным образом» так как «он исподволь внушает нам, что у Бога есть тело, тогда как Он безграничный дух...». Однако, при буквальном толковании библейских антропоморфизмов (Исх 14:31; 24:10-11, 33:23; Пс 33:16, 3 Цар 8:24 и т.п.) это не выглядит так однозначно.

Бог создал человека «по Своему образу и подобию», и, несомненный библейский факт, что у воскресшего Христа было новое, духовное, видимое и осязаемое учениками, тело. Такой радикальный отказ от антропоморфного образа Бога и косвенное умаление человеческой природы Богочеловека может породить крен в сторону монофизитской ереси.

Каким же образом изображения Иисуса Христа на календарях, в книгах, журналах и рисунках, вдруг превратились в иконы-идолы? Какая веская причина подвигла руководство Церкви ХВЕ устранить изображения духовных личностей из программы воскресной школы, христианских календарей, журналов и «Детской библии»?

Целое поколение зрелых христиан выросло на ее историях. Для многих верующих именно она стала первым откровением о Боге, тем путем, который привел их к покаянию. Сложно представить, чтобы ее картинкам воздавали какие-то религиозные почести. Очевидно, что им не стал бы поклоняться даже набожный суеверный иконопочитатель, так как икона для него есть предмет священный, обладающий силой литургического образа. Другими словами, для традиционного иконопоклонника, не каждая картинка является иконой, но только та, которой оказывается соответсвующее почитание. Очевидно, что ни один возрожденный христианин никогда не поклонялся ни религиозным символам и реликвиям, ни иконам и картинкам. Такое искажение живой веры происходит только с людьми невозрожденными, с теми, кто не проникся поклоненим Богу в «духе и истине».

Иконоборческие движения в истории Церкви всегда были реакцией на ее духовное охлаждение и, по-видимому, новое белорусское пятидесятническое учение здесь не исключение. Руководство ХВЕ константирует горький факт, что в Церкви появились люди, которые стали оказывать знаки почтения изображениям Иисуса Христа.

«Подобные изображения Божьих посланников побуждает людей, и особенно детей, обращаться к ангелам за помощью, приказывать им, ожидать от них определенных действий, поклоняться им и т.д» (С. Поднюк).

Хочется возразить, что причиной такого невежества являются отнюдь не картинки, а отсутствие правильного учения, направляющего сердце христиан к общению с Богом Незримым. Любые изделия рук человека могут стать объектом поклонения, но те, которые таковыми не являются, никак не влияют на веру человека, они не приближают и не отдаляют от Него. Можно согласится с диагнозом, поразившей церковь ХВЕБ болезни, но не со средством ее лечения. Подобный ажиотаж вокруг «внешнего врага» только имитирует духовную борьбу и оказанная иконам «честь» может дать повод думать, что изделия рук человеческих что-то значат. Такая подмена врага никогда не приносила Церкви духовного пробуждения, но лишь навлекала на себя ярлык сектантского невежества и мракобесия.

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; НЕ ПОКЛОНЯЙСЯ им и НЕ СЛУЖИ им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель (исх 20:5).

автор: Алекс Картаев

Monday, 09 January 2012 19:10