Практика сбора десятин имеет место практически в любой современной церкви. При сборе десятин обязательным считается сказать небольшую проповедь, мотивирующую прихожан принести десятины и приношения с правильным сердцем. Кроме того над собранными деньгами, как правило осуществляется молитва, которой присутствующие просят Бога благословить эти деньги.

Существует практика в большинстве поместных церквей, когда после проведения ритуала крещения, новокрещенному объявляют, что он теперь член церкви и ему дозволено участвовать в хлебопреломлении, а так же он обязан приносить в свою поместную церковь десятую часть своего дохода.

Есхолла - Десятина – новозаветная заповедь?

Многие пасторы современных церквей, кроме этого, ввели практику заключения с новообращенными договоров или церковных заветов, одним из пунктов в которых предусмотрена обязательная плата десятины. Написано много книг, выпущено множество видео и аудио материалов, посвященных библейской экономике, где освещены все аспекты благословенной жизни, в основании которой исполнение закона о десятине. Есть целая группа знаменитых проповедников, которые богаты и богатство своё приобрели благодаря «откровению» о десятине и приношениях.

Есть много учений и проповедей, которые обещают верующим финансовое процветание как следствие от выполнения закона о десятине. Многие верующие верят, что приношение десятин разрушает проклятие бедности и нищеты, те же христиане верят, что будут прокляты, если проедят свои десятины. Десятина – это Святыня? Десятина – это Богу? Десятина – новозаветная заповедь?



Я недавно был на общении среди своих друзей христиан с разных полноевангельских церквей. Когда в разговоре коснулись десятин, я спросил: «На каком конкретном основании вы приносите десятины?». Один из них ответил: « На основании Малахии 3: 8-12», остальные не смогли аргументировано объяснить свои приношения десятин.



Ветхозаветных иудеев никто не спрашивал понимают они суть Закона о десятинах или нет, они должны были приносить десятины, начатки, храмовые подати и другие виды приношений.

Они это делали всю свою жизнь, учили этому своих детей, внуков и так далее, но давайте посмотрим, что об их исполнении Закона о десятинах говорит Библия?

Лука 18:10-14

«два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»



В данном отрывке Нового Завета фарисей сравнивал себя с прочими людьми, к которым он отнес такие низшие слои общества как : грабители, обидчики, прелюбодеи, мытари. Он благодарил Бога за то, что он не такой. А почему он решил, что он не такой? Да потому что он, в отличии от прочих, поставил себе в заслугу то, что он исполняет Закон. Он уже отмерил себе праведность, как результат того что он два раза в неделю постился и приносил десятину. А мытарь не постился и не приносил десятину, да и другие иудейские законы наверно не выполнял.

Тем не менее, мытарь вышел из храма оправданным более нежели фарисей. Как же так?

Обратите внимание, что себе в заслугу фарисей поставил именно свое послушание правилу поста и исполнению десятины. Это потому, что другие Законы не так заметны и не прибавят славы их исполнителю. Например: не прелюбодействуй! Ну никто не замечает, что он не прелюбодействует. Похвастаться этим сложно, ведь все скажут то же самое, что и мы, дескать, то же не согрешаем, а кто проверит. А когда платим десятину и постимся, из этого можно сделать шоу даже перед Богом, тем более не у всех есть силы поститься и соблюдать приношение десятин ( иногда обстоятельства не позволяют или искушения). Законническому сердцу свойственно стремление заработать праведность в любой области хождения перед Богом.

Для грешника платить десятину, постится, вести святую жизнь это не норма, ЭТО ЖЕРТВА, поэтому он и хочет награду. А как же, я же заработал, я что зря недоедал, зря десятую часть от сердца отрывал, мне полагается ЗА ЭТО награда! Человек стоящий на Законе, непроизвольно плоть делает своей опорой, а плоть думает, что она способна исполнить Закон Божий и требует за это почитания. Плоть в своих глазах выглядит праведно и гордится этим, а в глазах Божьих- это запачканная одежда и это проклято.

Евреям 10: 7- 8

«Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже.

Сказав прежде, что `ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты не восхотел и не благоизволил'»,

Давайте нетрадиционно и нерелигиозно посмотрим на то место Ветхого Завета, которым проповедники Нового Завета мотивируют приносить десятины. Обратите внимание на подчеркнутый стих…

Малахия 3:8-12

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф.

Разве иудеи не приносили десятины, как вышеуказанный фарисей. Разве они до этого места не ревновали о праведности посредством исполнения Закона. Они были уверены, что они праведны, глядя на свои дела, а что думал Бог?



А вот приговор Божий на их праведность – « вы воры и вы весь народ проклятием проклят».



На этом проклятии современные проповедники никогда не акцентируют внимание слушателей. Они акцентируют внимание на том, что если принесете, то на вас откроются окна небесные и тем самым мотивируют членов поместных церквей приносить десятины с целью заработать до избытка. Верующие решают испытать Господа своими десятинами, совсем не думая о последствиях. Это Новый Завет концентрирует нашу веру на Христе, а Ветхий Завет направляет нашу веру на нашу плоть, мы верим что способны исполнить. Они ожидали благословения за свои десятины, а что получили (читай Малахию 3:8).



Давайте будем честными сами с собой. Ведь десятину иначе не приносят. Ветхий Завет поставил единственный формат:



«Будешь внимательно слушать и тщательно исполнять – благословение, не будешь – проклятие». Другого не дано.



Кто из нас читая Ветхий Завет не вздыхал с сожалением: «Ну и глупые эти евреи. Столб огня ночью для тепла и света, днём – облако для тени, море расступилось, вода питьевая из камня, манна каждый день, а они видя все эти чудеся Божьи не хотели исполнять заповеди Божьи. Да если бы я видел столько каждый день как евреи, то я был бы верен до конца!». Нам почему-то кажется, что наша плоть не такая как у них, что мы другие, не такие как евреи, которые лишние сорок лет ходили по пустыни, что бы вымерло старое поколение. Представьте себе, ходят по пустыни и ждут, когда же умрут те, кто из Египта.



Наш Египет такой же, наша плоть всем сердцем верит, что исполнит все заповеди Божьи и легко становится под проклятие и обманывает себя, что праведна: «Благодарю Боже, что я спасен, член церкви, служу тебе, а не так как прочие неверующие».

1-е Коринфянам 10: 11

« Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков».

Ветхий Завет передан нам евреями не целью его исполнения для достижения праведности во всех сферах нашей жизни, а в наставление нам, как образ грядущего Иисуса Христа , как тень будущих благ в Нём. Попытки заработать спасение от смерти, от болезней, от одиночества или от финансовых проблем посредством Ветхого Завета закончится точно так же: по-ветхому. Законы Божьи неизменны «Проклят всякий, кто утверждается на Законе и плоть делает своей опорой». Однажды Иисус сказал фарисеям, которые гордились своими знаниями Писания и Закона: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанн. 5:39) Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»(Иоанн.5:46).

Пятикнижье Моисея дано нам не для того, что бы заработать жизнь вечную, а для того, что бы получить откровение о праведности во Христе Иисусе. «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете»(Иоанн.5:45). Современный христианин, который верит, что он способен исполнить хоть один из Законов Моисея этим же Законом и будет осуждён. Так как Закон дан через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. «правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия»( Рим 3:22).



Сегодня мы новозаветные верующие исследуем боговдохновенный Ветхий Завет, что бы раскрыть во всей полноте откровение об Иисусе Христе и Его воле для нас, мы находим в Писании не букву, которая сделает нас мертвыми, а духовную пищу, посредством которой Дух Святой делает нас живыми и сильными, мы ищем в Ветхом Завете посредством Духа Святого те принципы, которые покажут нам как жить праведной жизнью во всех сферах.

Давайте исследуем понятие Закона о десятине и поищем ответ на вопрос: Десятина – новозаветная Заповедь?

1. Что такое десятина?

Левит 27:30-32 «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет святынею и не может быть выкуплено».



По Закону – это десять процентов всего урожая сельхозпродукции, который был собран на моей земле и с моих деревьев, а так же каждое десятое животное крупного и мелкого скота, которое выйдет из моего загона. Все это принадлежит Господу. Можно сделать однозначный вывод, что десятина берется только: зерном, овощами, фруктами, пряностями, вином, растительным маслом и скотом. Всё это посвящается Богу. Закон не предусматривает десятину из других сфер производства в Израиле, например: под десятину не попадают изделия ремесленников (горшечников, плотников, художников, строителей, ткачей и т.д.), не попадает такие продукты как мёд, рыба.

2. Десятина Первая

Числа 18:20-32

« И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела и части не будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых; а сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания; и сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть: пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши; среди же сынов Израилевых они не получат удела; так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, Я отдаю левитам в удел, потому и сказал Я им: между сынами Израилевыми они не получат удела.

И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины, – и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила; так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику; из всего, даруемого вам, возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесете из сего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила; вы можете есть это на всяком месте, вы и семейства ваши, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания; и не понесете за это греха, когда принесете лучшее из сего; и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните, и не умрете».

Кто приносит - весь Израиль, в том числе и левиты десятину из десятин.

Кто не приносит– священники

Кому приносят– левитам, а левиты священникам.

Причина десятины – левиты и священники по Вечному постановлению в роды их были лишены удела в земле израильской, они не имели права заниматься никакой работой, но только должны были отправлять службы в скинии собрания.

Поэтому, что бы в домах их всегда была пища, Бог положил им в удел десятину

Назначение десятины- плата за работы в скинии собрания

Где есть десятину - на всяком месте.

Когда приносят- постоянно по мере сбора урожая.

Куда приносят – в дом хранилище .

3. Десятина вторая

Второзаконие 14:22-27

« Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; [приноси] десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою».

Кто приносит - Израиль

Кто не приносит – левиты и священники

Кому приносят – для себя, для своих семей, а так же для левитов, которые в их жилищах.

Причина десятины – дабы научится бояться Господа, Бога во все дни.

Назначение десятины- есть пред Господом Богом, что бы пребывать имени Его в том месте с весельем.

Где есть десятину – на том месте, которое изберет Господь.

Когда приносят – один раз в год ( каждогодно).

Куда приносят – в то место, которое изберет Господь, что бы пребывать имени Его.

4. Десятина третья

Второзаконие 14: 28-29

«По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих; и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать.»

Кто приносит - Израиль

Кто не приносит – левиты и священники

Кому приносят – для левита, пришельца, сироты, вдовы в жилищах Израиля.

Причина десятины – дабы благословил Господь, Бог во всяком деле рук.

Назначение десятины- есть и насыщаться.

Где есть десятину – в жилищах Израиля.

Когда приносят – один раз в три года.

Куда приносят – в жилища Израиля.

Основные выводы, которые мы можем сделать о десятине



-десятину приносил весь Израиль, кроме священников;

-десятина представляла из себя продукты питания с полей и животных в виде зерна, фруктов, овощей, трав, пряностей, масла, вина и скота;

-десятина предназначалась для каждодневного питания левитов и священников, а так же для ежегодного праздника для самих евреев с левитами, которые пребывали в их жилищах, кроме того, один раз в три года, десятиной кормили левитов, пришельцев, сирот и вдов, которые были в это время в их жилищах евреев;



Бог возложил на евреев бремя о прокормлении левитов и священства, вдов, сирот и пришельцев, а так же о благодарном праздновании, с целью пребывания имени Господа среди Израиля и благословения дела рук их во всяком деле.



Кроме десятин евреям надлежало в обязательном порядке приносить начатки плодов и другие приношения по Закону Моисея. Так же, они должны были платить налог Царю Иудейскому, налог Риму, храмовые подати и другие разновидности податей. Вся эта махина обязательных платежей была Законом и предусматривала жестокое наказание за невыполнение. Законники, мытари, представитель власти строго контролировали сбор всех видов податей и приношений, не переживая за то, а чем же будут питаться семьи евреев.



Если исполнять Закон, то тщательно и досконально. Глядя на десятины, становится понятно, что практически невозможно осуществить эти все приношения. Встает масса вопросов: как умудриться подсчитать десятину из всех произведений твоих полей? Как всё это исполнить ? А ведь еще есть начатки и другие приношения. Как следствие, весь народ, стоящий под Законом был проклят и обвинен в воровстве за то, что был не в состоянии исполнить Закон о десятине и приношениях.(Малах. 3:8-9) «Но мы знаем, что то, что Закон говорит, он говорит к находящимся под Законом, так чтобы всякие уста были заграждены и весь мир стал виновен пред Богом, потому что делами Закона не будет оправдана пред Ним никакая плоть: ибо чрез Закон - познание греха.» (Рим.3:19-20)



Поэтому апостолы Нового Завета, защищая уверовавших язычников от исполнения Закона говорили:

Деяния 15:10

«Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?»

Апостолы понимали, что ни одно поколение Израиля не смогло вынести бремя Закона, тем более не смогут и уверовавшие во Христа язычники. Но главное это было то, что Христос умер для того, что искупить подзаконных от проклятия Закона. Так зачем язычникам становиться под Закон, если во Христе Иисусе они умерли для Закона

К Галатам 2:18-19,21

« Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,

Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.»

Если христианин пытается встать под любой Закон, то он сам себя делает преступником этого Закона, а так же тем самым отвергает благодать и делает напрасной смерть Иисуса Христа.



В пятнадцатой главе деяний написано специальное постановление для христиан дабы их души не смущались и не поколебались:

Деяния 15:24

«Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали».

Новый Завет нигде не упоминает заповедь о приношениях десятин. Нельзя выхватить из Ветхого Завета одну статью Закона и применить её к Новозаветному верующему для исполнения, как нельзя влить новое вино в старые меха. Мы либо живем под Законом, либо по благодати (Ин. 1:17).

Если мы хотим исполнить Закон про десятины, то надо начинать с обрезания, пойти в Храм, заняться сельским хозяйством, потом найти левита,священника, сироту, пришельца и т.п. Сегодня это исполнить невозможно.



Многие современные верующие искренне веруют, что Дух Святой дан им для того, что бы у них была сила и возможность исполнить Заповедь. Сегодня они призывают силу Духа Святого, что бы не пить, не курить, не соблазняться, не сплетничать и т.д. Как следствие, грехи так и мучают их доныне.

К Римлянам 8: 1-4

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,

потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.

Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.»

Нормальный христианин принимает прощение и освобождение от грехов через веру в жертву Иисуса Христа и приняв Духа Святого в дальнейшей своей жизни идет путем новым и живым руководствуясь Духом Святым, а не делами Закона:

К Евреям 10: 15-17

«О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано:

Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.»

По факту рождения свыше нам не надо зарабатывать спасение посредством исполнения Закона, мы уже имеем жизнь вечную! Мы уже Его Дети! Мы уже являемся храмом Духа Святого! За всё только Ему Слава! Сегодня каждый из нас живет и служит Богу не по Закону, не по каким-то правилам или традициям, а по любви, вере и по тому, что нам говорит в сердце Дух Святой.

На основании изложенного, если мы приносим в Новозаветную Церковь десятины, тем самым мы становимся под ветхозаветный закон Моисея и по этому закону будем прокляты, так как невозможно исполнить его. Тем самым мы будем попирать жертву Иисуса Христа, так как он своей смертью искупил нас из под Закона и Он обнищал ради нас.



Некоторые говорят, что я исполняю десятину не по Закону, так как Десятина имела место еще при Аврааме, до Моисея.

Бытие 14:17-20

«Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская; и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего, - и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего».

Бытие 28:20-22

«И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, - то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть».

Верно. Этот факт приношения десятой части из всего имел место между Аврамом и Мельхиседеком. Более того, факт приношения десятины был нормальной языческой практикой задолго до Аврама. Большинство восточных религий предусматривало приношений десятой части дохода жрецам. Но это не повод делать нам то, что делал Аврам. Он Авраамом ещё тогда не был, он жену дважды подставил под другого мужчину из страха, он со служанкой прелюбодействовал, потом жертвы приносил по повелению Бога, а так же по повелению Бога он обрезываться начал. Скажите, мы что должны делать всё это и многое другое, потому что Аврам это делал?



Обратите внимание, Бог не поручал Авраму приносить десятину. Это не было Божьим повелением. Аврам сделал это по собственной инициативе в ответ на дар Мельхиседека (хлеб и вино) и это было единожды, больше Авраам никогда не приносил десятин.



Но если хочется всё таки десятину принести, то делайте её, как делал Авраам ИЗ ВСЕГО, и один раз, и царю. Исполняйте тогда и субботу, потому что она тоже был до Моисея и Сам Бог в седьмой день отдыхал и благословил и заповедал субботу.



Вперёд ищущие Закона, в Ветхом Завете можно много найти того, чего НАДО исполнять. Только без Христа можете остаться, отвергая Его благодать.



Я видел на одном собрании , как один христианин принес десятую часть своей зарплаты и на всё собрание громко объявил: «Я отобрал от дома [моего] святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне: я не преступил заповедей Твоих и не забыл; я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого; я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне; призри от святого жилища Твоего, с небес, и благослови народ Твой, Израиля, и землю, которую Ты дал нам - так как Ты клялся отцам нашим [дать нам] землю, в которой течет молоко и мед. (Второзаконие 26:13-15)



Что это? Я отобрал…я отдал…я не забыл…я не преступил…я не отделял…я не давал… я не ел…я повиновался… ЯЯЯЯЯЯЯЯ! Вся слава моЯ! Где здесь Христос дорогие члены церкви?



Какую смелость надо иметь, что бы перед Богом такие вещие говорить, хотя сам ничего не исполнил, только часть денег принёс, которые закон и не предписывал?



Христос умер за нас, понёс наши грехи, наши болезни, нашу бедность, нашу отверженность, Его жертва была совершенной. А тот, кто называется Его именем, во имя своё требует у Него благословений на основании какой-то части денег. Храни Вас Господь от этого. Часто люди начинают собрание и заканчивают его одним и тем же ритуалом: Они несут деньги, под названием «десятина» в одно ведерко и деньги под названием «приношение» в другое. Потом молятся над этими деньгами, говоря приблизительно следующие слова: « Господи, благослови наши финансы, благослови нас хорошей работой, позаботься о нашем достатке и т.п.».



Вдумайтесь! Где написано, что над деньгами надо молиться вообще. Почему Христос должен ваши гроши благословлять. Сами судим православных, которые освящают воду, хлеб и т.п., а мы ещё круче, мы деньги благословляем. А зачем? Кто может объяснить? Мотивы видны наружу: нам жалко денег, но мы их всё равно приносим, потому что положено по Закону, а ты Боже должен за это нам дать больше. Да сколько учений на эту тему напечатано и напроповедано, сколько библейских экономик мы изучили в своих библейских школах. Неужели вы не видите, что за этим не видно и не слышно Христа!



Да, Христос однажды обратился к фарисеям:

Матфей 23:23

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять».

Но это было до искупления, тогда работал Ветхий Завет, а Царство только приблизилось.



После смерти и воскресения Иисуса Христа вступил в силу уже Новый Завет по причине ветхости старого и необходимо идти путем новым и живым. Жить не по плоти, но по Духу.



Но если кто-то настаивает на приношении десятин, то не думаю, что Христос обратится к вам другими словами , нежели к фарисеям. Вряд ли Ваша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев.

Вообще-то по плоти жить удобней, отсчитал десять процентов и отдал в казну, а потом в течении месяца тоже отделяешь понемножку и чувствуешь религиозное удовлетворение, и гордость - я исполнил! А по Духу тяжело.

Молится надо, поститься, думать, сомневаться, в Слове пребывать. Но никто и не обещал Вам, что по Духу жить легко. Духовный верующий всегда на распутье, всегда в поиске, он переживает за воскресное служение, он переживает о нуждах, о чем молится, куда идти евангелизировать и т.д. А плотской: деньги отдал – порядок, пастор что скажет - то и сделаю, чего мне переживать, скажут встать – встал, скажут поднять руки – поднял, куда скажут идти на благовестие, туда и пойду, когда скажут сказать свидетельство – тогда и скажу! Такие верующие не приносят проблем в собраниях, их много, они послушны… и тёплые.



Как приносить в Новом Завете? Да так как и все остальное, по Духу. Мы же каемся и молимся не заученными молитвами, написанными нашими отцами. Мы молимся водимые Духом святым, раскаиваемся от обличения Духа Святого, поём на собраниях не потому что так надо, а потому что сердце преисполнено любовью и благодарностью. Мы любим не только братьев и родственников, но больше любим грешников и гонящих нас. Постимся не по предписанию православного или католического календаря, а по вдохновению Духа Святого. Даже во времена Ветхого Завета, Бог для строительства скинии Бог повелел Израилю собирать средства не подзаконно, а по усердию своему;

Исход 35:4-5

«И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,»

и по состоянию сердца;

Исход 35:10

«И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь»

Бог не хотел строить скинию для пребывания своего Имени среди Израиля подзаконно, под давлением необходимости, Он хотел, чтобы люди божьи строили Дом для Бога от всего сердца.

Исход 35:20-29

«И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд; и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу; и каждый, у кого была [шерсть] голубого, пурпурового и червленого [цвета], виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их; и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность [для скинии]; и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого [цвета] и виссон; и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть; князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника, также и благовония, и елей для светильника и для [составления] елея помазания и для благовонных курений; и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.»