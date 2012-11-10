Христиане и десятина

Альтернатива - десятина по закону?
Bratstvo.us - Обязаны ли христиане платить десятину?
Вступление
Меня недавно сильно удивили некоторые разговоры с моими друзьями из Техаса.
Они рассказали мне, что существуют церкви, состоящие из тысяч верующих, которые все платят десятину. Пасторы таких церквей фантастически богаты. Я слышал, что у одного из них есть вертолет, на котором он летает между своими двумя приходами, каждый из которых состоит примерно по 4000 человек. И с этого-то человека паства должна брать "пример”, с человека, ставшим богатым лишь потому, что берет десятину?
Они рассказали мне, что существуют церкви, состоящие из тысяч верующих, которые все платят десятину. Пасторы таких церквей фантастически богаты. Я слышал, что у одного из них есть вертолет, на котором он летает между своими двумя приходами, каждый из которых состоит примерно по 4000 человек. И с этого-то человека паства должна брать "пример”, с человека, ставшим богатым лишь потому, что берет десятину?
Просто не верится, что умные, думающие и неплохо зарабатывающие люди, могут спокойно взирать на это. Впрочем, многие члены этих церквей совсем не богаты. Они вынуждены жить в нищете, иногда не имея чем прокормить своих детей, и все равно отдающих десятину… в карманы баснословно богатых пасторов. Именно поэтому я решил, что настало время исследовать это явление с точки зрения Библии, ибо, как кажется, подобное положение вещей очень сильно порочит все Христианство.
Тысячи людей можно обвинить в том, что они никогда не утруждали себя тем, чтобы предпринять попытки исследовать самостоятельно Писания. Ах, если бы они сделали это, то были бы приятно удивлены, узнав, что они ничуть не обворовывают Бога, если не платят Ему десятину, ибо истинные Христиане призваны не платить десятину, а нести крест Иисуса. О "законе обратной связи” (т.е. если платишь десятину, то обязательно обогатишься) много говорили с телевизионных экранов различные Евангелисты, тогда как во Христе действует другой "закон” – закон временных утрат, по которому мы полностью получим все духовные благословения жизни после пришествия Христова.
Мы умираем для того, чтобы жить. Мы сейчас сеем для того, чтобы в будущем пожать жизнь вечную (Гал 6,7-9). Мы ничего не должны делать, чтобы обогатиться уже сейчас. Это было бы сеянием в плоть, а не в дух. И подобное поведение, уж конечно же, не было бы угодно Господу Иисусу, Который обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его крестной нищетою. Обогатились духовно.
Люди попадаются на доверии пасторам. Это доверие настолько велико, что даже не допускает мысли о том, насколько же сильно они заблуждаются. Все в церкви создано так, чтобы человек, вольно или невольно, но делал пожертвования по воскресеньям. Господь не заповедовал такого, а вот созданные церкви – да. Один служитель как-то раз признался моему другу в том, что если он начнет проповедовать против уплаты десятины, то церковь прекратит свое существование.
Мой друг возразил на это, что Библия об этом ничего не говорит. На что получил ответ: "Это не имеет никакого значения… иначе как существовать церкви, на какие доходы?”
В наше время обеспечение дела Божиего может быть поддержано верующими лишь своими добровольными пожертвованиями, зависящими от их понимания смерти Господней. И в этом нет ничего зазорного. Плохо другое.
Плохо, когда слышишь нечто вроде следующего:
- неоплата десятины причиняет смерть;
- неоплата десятины является непосредственным воровством у Господа Бога;
- неоплата десятины означает прямой путь в озеро огненное.
Не так недавно один хорошо известный телевизионный евангелист во всеуслышание заявил: "Всем вам, служителям, необходимо смело проповедовать все места в Писаниях, где говорится о десятине, напоминая людям, что оплата десятины является одной из главных обязанностей верующего, ведущая его непосредственно в Царство Божие скорее, чем что-либо еще, и что, если он будет пренебрегать этой обязанностью (десятинами), то это затворяет для него вход в Царство Небесное скорее, чем что-либо еще”.
В подобном богословии спасением по благодати вовсе не пахнет, а спасение благодаря смерти Иисуса уступает месту спасению благодаря деньгам. Таким образом Католицизм меняет обличие, превращаясь при этом в Протестантизм.
Заплати церкви, и у тебя будут полные лады с Богом.
Конец закона Моисеева
Единственное место в Библии, где даются заповеди о десятине, существует в законе, который был дан Богом Израилю через Моисея. Однако этот закон прекратил свое существование. Мы сейчас не под ветхим, а под новым заветом. После того, как с нами был заключен новый завет, очевидно, что ничего ради спасения из старого, ветхого завета Моисеева (такие, как десятины, например), нам уже не нужно исполнять.
Павел замечает, что если мы исполняем хотя бы какую-то часть закона, то мы поэтому должны исполнять весь его, ибо неисполнение какой-то части его приносит осуждение. Таким образом совершенно недопустимо соблюдать лишь какую-то часть закона Моисеева, потому что такое положение вещей приносит проклятие (Иак 2,10; Гал 3,10). Вот, насколько это важно!
Я не говорю, чтобы совсем не платили десятину, я говорю, чтобы никто не платил десятину с мыслью о том, что он тем самым исполняет заповедь, данную нам через Библию.
Изменения в законе
Иисус стал совершенной жертвой за грех и идеальным Первосвященником, Который по-настоящему смог вымолить прощение для нас. Именно по этой причине все жертвоприношения животных и священство (включая десятины, за счет которых они существовали) после Его смерти прекратились (Евр 10,5-14). "С переменою священства (от Левитского к Христу) необходимо быть перемене и закона” (Евр 7,12).
"Итак, произошла отмена предыдущего установления (т.е. закона Моисеева), из-заего слабости и бесполезности - Закон ведь ничего не сделал совершенным, - и была дана новая надежда” (Евр 7.18,19; Радостная весть). А это значит, что всякие разговоры о неизменности когда-то данных Богом законов, не имеют никакого смысла, ибо ясно, что они все-таки изменялись.
Трудности с соблюдением закона
Если мы оправдываем десятину, то это означает, что мы не во всей полноте принимаем победу Христову. Это значит, что мы не принимаем Его жертву за совершенную, и что думаем, что для своего спасения, помимо веры в Него, нам необходимо делать еще что-нибудь. "Законом никто не оправдывается пред Богом… потому что праведный верою жив будет” (Гал 3,11; Авв 2,4). Наши собственные усилия в повиновении букве закона Божия, в какой бы форме они не происходили, бесполезно и не оправдывает нас, о чем, читающим эти строчки, конечно же, уже известно.
Если мы соблюдаем закон Моисеев, то должны стараться соблюдать его весь. Несоблюдение хотя бы чего-нибудь одного наводит проклятия: "а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона” (Гал 3,10).
Победа Иисуса
Из-за своих чисто человеческих слабостей мы не способны соблюдать закон Моисеев, а потому были освобождены от этого совершенным повиновением ему Христа.
Своему спасению мы обязаны не своему собственному послушанию, а благодати Божией через Иисуса Христа. "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти” (Рим 8,3). Таким образом "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою” (Гал 3,13). Именно поэтому нам больше не нужно соблюдать ничего из закона Моисеева. Новый завет во Христе заменил ветхий завет закона Моисеева (Евр 8,13). Своей смертью Христос истребил "учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас (из-за нашей неспособности полностью соблюдать его), и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту… Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе” (Кол 2,14-17).
Своему спасению мы обязаны не своему собственному послушанию, а благодати Божией через Иисуса Христа. "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти” (Рим 8,3). Таким образом "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою” (Гал 3,13). Именно поэтому нам больше не нужно соблюдать ничего из закона Моисеева. Новый завет во Христе заменил ветхий завет закона Моисеева (Евр 8,13). Своей смертью Христос истребил "учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас (из-за нашей неспособности полностью соблюдать его), и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту… Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе” (Кол 2,14-17).
Вполне ясно, что потому что закон Моисеев был взят смертью Христовой на кресте, нам следует противостоять любому, кто требует от нас соблюдать что-то из закона, например, платить десятину, или соблюдать субботу. Как и все остальное в законе Моисеевом, это было тенью будущего, или же Христа. Вся образность закона, вплоть до Его смерти, была исполнена Иисусом Христом, а потому дальнейшая необходимость соблюдения его отпала.
Во всем Новом Завете, то тут, то там, можно найти предупреждения против соблюдения чего-нибудь из закона Моисеева. Так некоторые говорили, что нужно обрезываться по закону Моисееву, и тем самым "соблюдать закон”. Апостолы решительно осудили подобную мысль для истинных верующих: "чего мы им не поручали” (Деян 15,24). Петр о таких говорил, что они желают "возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатию (а не соблюдением закона Моисеева) Господа Иисуса Христа спасемся” (Деян 15,10,11).
О том же самом говорит и Павел: "Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа… чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть… законом никто не оправдывается… во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им (Христом) всякий верующий” (Гал 2,16; 3,11; Деян 13,39).
Что из себя на деле представляла десятина
Если мы полагаем, что нам необходимо платить десятину, и что наше спасение зависит от этого, тогда нам нужно правильно делать это, ибо подозреваю, что в современных церквах ветхозаветный закон о десятине исполняется не правильно, не так, как о том написано в Библии. Взять хотя бы два примера.
1. У большинства граждан на Западе от зарплаты уходит около 30% на различные налоги, так от какой суммы следует считать 10%? От заработанной суммы, или от того, что остается на руках?
Церкви, где используется десятина, пытаются внедрить уставы, по которым жило аграрное общество Израиля, а эти законы, явно, не подходят современному обществу.
2. Во многих церквах подписывается соглашение, по которому член церкви обязуется каждую неделю платить 10%. Без такого соглашения человек не может считаться членом этой церкви. В Библии же говорится о ежегодной десятине. Не еженедельной! А на седьмой год десятина вообще не взималась. В этих же церквах, очевидно, об этом почему-то забыли.
Три вида десятины
Необходимо знать, что по закону Моисееву отдавалось три разных вида десятины, тогда как церкви, где платится десятина, просто говорят: "В Ветхом Завете написано о десятине, а потому, давайте, платите 10% и дело с концом”.
Первая десятина давалась левитам и священникам и составляла 10% от 100% от всех произведений земли за первые шесть лет (Вт 14,27; 12,19).
Вторая десятина давалась по праздникам и составляла 10% от 90% того, что оставалось после отделения десятины левитам. Эта десятина поедалась пред лицом Господа и отделялась исключительно на 1-й, 2-й, 4-й и 5-й годы.
Третья десятина отдавалась бедным и откладывалась только на 3-й и 6-й годы (Вт 14,22-29; 26,12-15; Ам 4,4-5).
Ни одна издесятин не откладывалась на 7-й, субботний, год. В этот год земля покоилась.
То же самое, в качестве подтверждения, можно найти не только в Библии. О трех видах десятины писал еврейский историк Иосиф Флавий. Он писал, что "одна десятая давалась священникам и левитам, одна использовалась во время праздников в больших городах и одна, помимо этих двух, каждый третий год давалась бедным” (ср. с Тов 1,7-8).
Таким образом по Библии Израилю заповедовалось отделять десятину в течение семи лет.
В десятину входили фрукты, овощи, зерно, вино, а позже и животные, которые были также произведением земли. И никогда десятина не отдавалась деньгами. Ко всему прочему в законе Моисеевом написано, что десятина от всех произведений земли принадлежит Господу (Лев 27,30-33). Во время праздников деньги использовались лишь как эквивалент для покупки десятины в городе, но никогда для замены.
Десятины составляли животные и то, что росло на земле. Никто и никогда не говорил о купюрах, или же о банковских чеках, которые нужно класть каждую неделю на поднос, как это делается ныне в церквах при сборах десятин.
Различия между Библейскими и современными десятинами
Обратите внимание на то, что сказано в Лев 27,30-33: "И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое…” То, что входило в десятину, не избиралось. Оно бралось наугад. Вполне возможно, что десятина бралась, как об этом часто можно слышать, из "отборной”, или же "тучной” части, но в любом случае взятое не разбиралось, "хорошее ли то, или худое”.
И, пожалуйста, задайтесь вопросом, получал ли десятины кто-нибудь еще, кроме священника? Современные пасторы утверждают, что они исполняют роль ветхозаветных левитов, которым следует отделять десятину. Однако по Библии десятиной пользовались и другие, не только священство. Это были бедные, чужеземцы, сироты и вдовы. Они получали десятину каждый третий год, называемый "год десятин”.
В Библии говорится о десятинах сельскохозяйственной экономики. Нам ничего не известно о том, как отделяли десятину горшечники, плотники, купцы и прочие. Так что современные требования платить десятину пасторам вообще никак не обосновывается Библией.
Подумайте о том, что написано во Вт 14,26: "и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое”. Часто можно услышать, что Иудейская десятина употреблялась на празднество (если хотите), и поедалась "пред лицом Господа”.
Заповедь Божия о десятине включала в себя "чего пожелает душа твоя”, в том числе вино и сикеру! Только представьте себе, как вы ежегодно во время празднества используете десятину от всего того, что вам произвела земля! Из этого места следует, что люди радовались, собираясь вместе, празднуя пред Господом то, что принесли пищу в дом Его. Согласитесь, что этот дух далеко не похож на тот, что присутствует при сборе десятины в современных церквах, где 10% ваших денег идут в церковь и, как правило, пастору. И никому больше!
Отделялась ли десятина в ранней церкви?
Примечательно, что нет никаких доказательств того, что десятины должны отделяться и при новом завете, под которым находятся современные верующие.
Если Богу и было угодно, чтобы десятины отделялись и по новому завету, тогда эта возможность была упущена во время, о котором рассказывается в Деян 15. Обратите внимание, что в Деян 15 никто из Иерусалимских Апостолов и пресвитеров ни словом не обмолвился о десятине. Впрочем, само слово "десятина” начинает появляться в Христианских церквах по прошествии многих веков после Иисуса Христа… как и многие другие лжеучения.
Если Богу и было угодно, чтобы десятины отделялись и по новому завету, тогда эта возможность была упущена во время, о котором рассказывается в Деян 15. Обратите внимание, что в Деян 15 никто из Иерусалимских Апостолов и пресвитеров ни словом не обмолвился о десятине. Впрочем, само слово "десятина” начинает появляться в Христианских церквах по прошествии многих веков после Иисуса Христа… как и многие другие лжеучения.
"В ранней церкви десятин не было. Считалось, что ветхозаветные десятины были отменены законом Христа… Однако одновременно с ростом церкви, росло и ее имущество, а потому стало необходимым принять некоторые правила, которые должны были стать для людей либо чем-то вроде моральных обязанностей, либо просто законным предписанием. Десятины ветхого закона (или закона Моисеева) были хорошим тому примером, а потому о них снова начали вспоминать в церквах… На соборе, прошедшем в Маконе в 585 году, десятина была узаконена под страхом отлучения тех, кто отказывался отчислять ее” (New Catholic Encyclopedia, Vol. 14, pp. 174,175).
Существует немало доказательств того, насколько сильно не одобрялось личное обогащение в ранней церкви, которое приходится наблюдать сегодня. Вот несколько цитат, взятых из Наставлений, из "Учений апостолов”, написанных вскоре после успения настоящих Апостолов.
Наставление 11,6: "Если апостол отправляется в путь, пусть ничего не принимает, кроме хлеба, до тех пор пока не обрящет пристанища; если же он просит денег, то он лжепророк”.
Наставление 11,12: "Если кто-нибудь будет говорить Духом, дай мне серебра, или еще чего-нибудь, не слушай его. Если же он скажет тебе, что просит ради других нуждающихся, да не осуждает его никто за это”.
На самом же деле новозаветное служение поддерживалось не десятинами, а исключительно добровольными пожертвованиями (Мф 6,25-34; Лк 10,4-8; Деян 4,32-35; 20,33-35; 1Ин 3,17-18; 2Кор 8,2-15; 9,6-12; 11,8-9). Во времена ранней церкви Христиане все свои имения складывали вместе, разделяя их поровну (Деян 4,32-37).
Да и сами Апостолы не могли открыто получать от людей десятины для службы в только что зарождавшейся церкви, так как все еще существовал храм, а ни один из Апостолов не принадлежал к Левитскому колену, чтобы служить в святилище. Сам Иисус был из колена Иудина (Евр 7,12-14), а потому не мог взимать десятины. Только Левитам разрешалось по закону Божию и Моисееву, брать с народа десятины.
Даже Павел, который также не был левитом, не мог ни требовать, ни получать десятин от созданных им церквей, хотя и говорил, что наставники, или служители, имеют право на содержание за то, что проповедуют и благовествуют Евангелие (1Кор 9). Но не за счет десятины! И все-таки, даже говоря об этом, он заявляет, что таким наставникам "должно оказывать сугубую честь”, или же что они "достойны двойного вознаграждения” (1Тим 5,17).
Некоторые, само собой вытекающие, спорные вопросы
Как вообще возможно, без единого на то доказательства существования десятин в Новом Завете, узаконивать это ветхозаветное правило в церкви?
Почему десятины очевидно платятся исключительно служителям разных церквей, если этого не было даже по закону Моисееву?
Почему о десятине даже не намекается в Посланиях Нового Завета? Разве во всем Новом Завете не говорится о десятинах в связи только с фарисеями, книжниками и стареющим устройстве Левитском? Разве десятина не была связана исключительно со святынями, храмом, жертвенником и жертвами?
Почему набожные Иудейские раввины отказывались получать, или требовать десятины? Не нарушали ли бы они закон Божий, делая это, не принадлежа к колену Левиину?
Почему, если уж следовать аналогии с законом, собирающие десятину с народа диаконы, не отделяют от них десятину для своих служителей, как то было в ветхозаветные времена?
Почему Петр, Иаков, Павел, Иоанн и Иуда на удивление ничего не говорят о десятине? Почему они ничего не заповедуют, никак не намекают, ничего не напоминают и не призывают Христиан отделять десятину?
Почему Иисус не назначил десятины для вновь установленной Им церкви?
Почему Павел говорит исключительно о дарах, благодарениях и подаяниях? Разве Павел не мог рассказать несведущим язычникам о необходимости соблюдения Библейского закона о десятине?
Могут ли служители таких церквей доказать существование закона о десятине до закона Моисеева?
Существовала ли денежная десятина в древнем Израиле?
Не отчислялась ли десятина исключительно сельскохозяйственными продуктами? Почему Иисус не брал десятины с народа? Разве не мог Иисус оставить пример в виде наставления, или же в виде заповеди о получении десятин? Могут ли служители церкви прекратить получать десятины, в точности последуя примеру нашего Господа?
Разве по новому завету Иисуса Христа не существует положения о "даяниях”? Почему же тогда многие люди настолько сильно запуганы начальствующими преуспевающих церквей отлучением или же взятием на заметку в связи с законами о десятине? Не должны ли "даяния” совершаться на личной, добровольной основе, благодаря жертве Христовой и своему глубокому обращению из-за нее?
Каким образом Христиане могут развивать в себе такие необходимые качества, как рассудительность, сострадание и любовь, строго следуя точным законам и постановлениям существующим в законе Моисеевом?
Если все мы составляем царственное священство, не стоит ли каждому из нас платить десятину самим себе?
Даяния, установленные Богом
Истинное даяние происходит благодаря благовестию, благодаря любви Христовой, а не закону.
Все новозаветное учение о даяниях суммируется, конечно же, во 2Кор 9,7: "Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”. Стоит задуматься и признать, что каждый из нас где-то в глубине души хочет быть "под законом”, хотя бы немного. Однако слепое следование закону никогда не сделает нас "доброхотно дающими”.
В 1Кор 16,1,2 верующим советуется отлагать по мере благословения Божия длявспоможения святым не ежегодно, как то происходило по закону Моисееву, а еженедельно. А это не похоже на продолжение десятин по закону. Каждый отлагает "сколько позволит ему состояние” и "по расположению сердца”, а не столько, сколько требуется по десятине.
Бог любит дающего доброхотно. Доброхотно – значит добровольно, а не по принуждению закона о десятине. Не с огорчением, а с радостью, которая наполняет сердце верующего. Во 2Кор 9,6 говорится о щедрой жатве, при условии, если мы щедро сеем при даянии. А из этого видно, что щедрость нашего даяния целиком зависит исключительно от нашей доброхотности. Щедрая жатва, конечно же, говорит о "вознаграждении” в Царстве Божием”, которое ожидает нас не сейчас, а в будущем, которая будет при кончине века, когда изыдут Ангелы и пожнут жатву (Мф 13,30,39; 25,26; Откр 14,15). Тогда-то и мы пожнем "жизнь вечную… если не ослабеем” (Гал 6,8,9).
Павел говорил Коринфянам, что они, в ответ за полученное ими, должны также что-то отдать. Во 2-м Послании к Коринфянам он со всех сторон обыгрывает такие слова, как "благословение” и "благодать”, убеждая, что их благословение, или же даяние, зависит от благодати Божией, и что их доброхотность зависит от их непорочности и чистоты (2Кор 6,14 – 2Кор 7,1). Они совершили свое очищение по любви (2Кор 7,8-13) и усердию (2Кор 7,2-7), доказав это своей щедростью, о которой Павел пишет в 8-й главе. Однако Павел не дает повеления о даянии (2Кор 8,8). Вместо этого он призывает прежде всего в любви обратить свои сердца. Он хочет, чтобы Коринфяне прежде всего отдали себя Господу, а уж потом применили свое усердие в подаянии.
Он хочет, чтобы их даяние было по любви, а не по принуждению (2Кор 8,5,8). Павел напоминает им, что ради них на кресте обнищал Христос, из чего следует, что поэтому
и Коринфяне должны дарить имеющуюся у них благодать. Однако Павел при этом не принуждает их, напоминая Коринфянам, что им не нужно давать больше того, что у
них есть (2Кор 8,12). Так же им не нужно был обеднять себя ради обогащения других.
Единственно чего хотел Павел, так это равенства (2Кор 8,13-14), а потому он и призывал делать подаяние для бедных братий в Иерусалиме. Однако церкви, получающие десятину, похоже, берут деньги со своей паствы, чтобы платить немалое жалование своим пасторам… что совершенно не соответствует денежным подаяниям паствы, направленным к равенству в многоплановом и широко разветвленном теле Христовом. Павел еще и еще раз повторяет, что даяние должно осуществляться добровольно, а не по принуждению и не с огорчением (2Кор 9,5,7).
О том же самом равенстве говорится и в Деян 2,44-47: "Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа”. Вопросы бедности решались не десятиной, а щедростью, с которой богатые делились с бедными.
В Новом Завете неоднократно повторяется о том, что нам необходимо помогать бедным, точно так же, как им частично помогалось десятинами. О том же много раз говорил и Иисус: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною” (Мф 19,21). "Продавайте имения ваши и давайте милостыню (бедным). Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах… ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет” (Лк 12,33,34). О чем говорит Иисус? Кому давать? Давайте бедным и будете иметь сокровище на небесах!
Не богатым пасторам и церквам! И все это в щедрости Божией, которая не ограничивается благословениями одних, каких-то зажиточных пасторов. Наоборот, "как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век” (2Кор 9,9).
А в результате – 2Кор 9,12: "Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу”. Такое благодарение и восхваление Отца происходит благодаря нашей доброхотной щедрости, а не регулярной отдачи 10% нашего заработка только потому, что мы думаем, что десятина заповедана нам.
Неверно толкуемые места
Быт 14,18-20: "и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего, - и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего”.
Комментарий
Это правда, что Аврам дал десятину этому священнику, однако это совсем не означает, что он "платил” ее. Нигде во всей Библии, где рассказывается об Аврааме, не говорится, что Бог требовал от него что-нибудь вроде закона о десятине. Это единственное место, рассказывающее о единственном случае, когда Аврам дал десятину Мелхиседеку из своей военной добычи. Это не было десятиной, дававшейся каждый год. Ничего больше не написано в Библии о том, чтобы Аврам еще раз давал десятину. Аврам дал добровольно, тогда как по закону Моисееву десятина давалась в обязательном порядке. А потому совершенно ясно, что это место никоим образом не связано с десятинами, которые давались в Израиле по Моисееву завету.
Здесь десятина просто-напросто упоминается в процессе повествования. А потому следует спросить: зачем вообще была написана 14-я глава книги Бытие, особенное, если привязать ее к главам 12, 13 и 15? В частности, обратите внимание на то, как Аврам изгнал царей из земли (Быт 14,15), что должно напоминать об обетованиях о земле, данных Аврааму Богом (Быт 12,1). То, что Аврам дал десятую часть, было широко распространенным в древности на Ближнем Востоке обычаем, ибо десятина была знаком глубокого и почтительного уважения, или же благодарения за благословения. Археологические находки того времени свидетельствуют, что "десятины” были в широком ходу. Так 10% доходов от земли давались ее собственнику. А Аврам понимал, что земля принадлежала Богу. Он не хотел, чтобы кто-нибудь мог подумать, что он получает землю в свою собственность.
Он знал, что земля ему была дана Богом.
Он знал, что земля ему была дана Богом.
Быт 28:20-22: "И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, - то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, [Боже], даруешь мне, я дам Тебе десятую часть”.
Комментарий
Нигде во всем повествовании об Иакове не сказано, что от него требовалась десятина. Утверждения о том, что закон о десятине существовал еще до Моисея, ни на чем не основанная чепуха. Этот обет, данный Иаковом, был исключительно личного характера, который Иаков дал по побуждению своего сердца, а не в качестве невдохновенной "сделки” с Богом. И все-таки заметьте, что Иаков говорит о том, что если Яхве будет его Богом, тогда он даст Ему десятину. Этот обычай давать десятину издревле коренится в отношениях наемщика с собственником земли, вассала со своим господином, с царем. То, что Иаков решил отдать Богу десятину, он как бы показывал, что признает Его за своего господина, за своего царя, а потому и поступил по обычаю своего времени. Однако позже, когда Иаков встретился с Исавом, и на самом деле понял, что Бог является его царем, он уже ничего не говорил о десятине, ибо понял, глубоко осознал, что Господу Богу необходимо посвящать буквально все, что у нас есть, вплоть до самой жизни, а не только какую-то часть. Если учесть времена и обычаи того времени, когда жили Авраам и Иаков, то понятно, что десятины, данные ими, совсем не похожи на те десятины, которые отдавались позакону Моисееву.
Десятина, отданная Аврамом из добычи, была благодарностью за его победу, а десятина Иакова была данью Богу ради того, чтобы Он хранил и оберегал его в пути. Ничего в Библии не говорится о том, что Авраам или Иаков продолжали ежегодно отдавать десятину со своих доходов. А потому можно сделать вывод, что каждый из них только один раз отдал десятину.
Обратите так же внимание на то, что нигде не сказано, что Иаков заповедует своим потомкам отдавать десятину.
Обещание Иакова дать десятину было обусловлено целым рядом обстоятельств ("если Бог будет со мною…” - ст 20), тогда как по закону Моисееву десятина отдавалась безоговорочно и в обязательном порядке.
Лев 27,30-33: "И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня; если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к [цене] ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет святынею и не может быть выкуплено”.
Комментарий
В этом месте закона выделяются два момента: 1) Бог заповедует давать десятину из сельскохозяйственной продукции и 2) каждое десятое животное из скота. Бог никогда не требовал от народа каждую десятую из выловленной им рыбы. Никогда Он не заповедовал и отдавать десятую часть добытой меди. Ни молока, выдоенного у овец, коз или коров. От народа не требовалось отдавать десятую часть с выручки от продажи шерсти, или же горшков. Ни от шитья одежды, ни от произведений искусства резчика по дереву и камню, ни от написанной литературы, ни от строительных работ – со всего этого десятина не взималась.
Согласно этому месту закона Божия, если у пастуха в стаде было 18 овец, то десятая овца была посвящаема Господу. Десятина в данном случае составляла 1/18 часть стада, или же 5,6%. Взимающие же десятины церкви не обращают на это никакого внимания, настаивая на том, что им необходимо отдавать исключительно 10% от ваших доходов, хотя "десятина” далеко не всегда означала точно 10% от ваших денег.
Так что "десятина” и 10% вещи разные.
Числ 18,20,21,24: "И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела и части не будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых; а сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания… так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, Я отдаю левитам в удел”.
Числ 18,25-28: "И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины, - и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила; так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику; из всего, даруемого вам, возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого”.
Комментарий
Никакое другое колено в Израиле, кроме колена Левия, не могло получать десятины.
Подобная оговоренность в законе совершенна ясна и не двусмысленна. Левиты, в свою очередь, из своей десятины, полученной от народа, отдавали десятину служащим священникам. Поступают ли так же современные пасторы, ведь с тех пор эта заповедь ничуть не изменялась?
Подобная оговоренность в законе совершенна ясна и не двусмысленна. Левиты, в свою очередь, из своей десятины, полученной от народа, отдавали десятину служащим священникам. Поступают ли так же современные пасторы, ведь с тех пор эта заповедь ничуть не изменялась?
Сегодня десятины получают взявшие на себя это право служители церкви из язычников.
Господь говорит, что у Левитов не должно быть унаследованной земли, вместо которой их уделом должна быть десятина (Числ 18,20-32). Так что получается, что суть Библейской десятины состояла в следующем: 1) забота о Левитах, которым было отказано во владении землей; 2) снабжение продуктами питания священников, задачей которых было проповедование Торы, и 3) общее попечение о бедных. А не огромная зарплата пасторов.
Вт 12,5-6,11: "но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего… тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу”.
Вт 14,22-29: "Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, Бог твой,благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой; и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя
душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое.
душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое.
И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади
[сие] в жилищах твоих; и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые [находятся] в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать”.
Комментарий
По этим заповедям Израильтяне должны были нести свои десятины либо в храм либо в скинию собрания. Только потому, что имя Божие было положено сначала в Силоме, а потом и в Иерусалиме, Моисей заповедал нести десятины в эти города. Каждый третий год, если считать по семилетнему циклу, десятины откладывались у себя дома, чтобы потом раздать бедным, пришельцем, вдовам, левитам и проч.
Нет сомнений в том, что 14-я глава Второзакония говорит о второй десятине, которая отличалась от первой, целиком посвящаемой левитам (see Dr. J.H. Hertz, The Pentateuch and Haftorahs, 1961, p.810). Эта вторая десятина, или ее денежный эквивалент, должна была потребляться в Иерусалиме исключительно в третий, или шестой годы семилетнего цикла из тех десятин, которые сберегались дома для бедных.
Третий год назывался "годом десятин” (Вт 26,12). Однако и здесь церкви, взимающие десятины, лишь поверхностно используют ветхозаветное учение о десятинах. Часть десятин должна была поедаться пред Господом в Его храме. Где и как это делается в современных церквах берущих десятины? Не слишком ли они заносятся, утверждая, что только их церковь является единственным храмом Божиим? Разве употребление десятин не было заповедано на одном единственном месте на всей земле?
Мал 3,6-12: "Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?" Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф”.
Комментарий
Прежде всего Малахия не писал для современных Христиан. Его слова были адресованы к еврейскому народу, который во дни Ездры и Неемии вернулся из Вавилонского плена. Его заповеди касались народа Израильского его времени. Во-вторых, десятина, о которой идет речь, была по своей природе чисто сельскохозяйственной, что легко можно проверить, если посмотреть на ст 10: "Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища”. Эта десятина Малахии хранилась в кладовых храма (2Пар 31,4-12; Неем 10,38). Очень трудно не прийти к определенному выводу о том, что во дни Малахии Израильтяне (а не язычники) все еще должны были соблюдать закон Моисеев и приносить десятины левитам, которые полагали их в хранилищах, или кладовых, храма. Не стоит закрывать глаза на такие очевидные вещи, или отворачиваться от них, как то делают современные взимающие десятины служители церкви, при этом тыкая пальцем в удобные для себя места (Неем 10,35,37,38).
Можно услышать, что "десятины”, о которых здесь идет речь, должны быть десятой частью ваших доходов, которые нужно откладывать в "дом хранилища”, или кладовую. Кладовая же – образ вашего вклада в церковь. Однако в этом месте говорится совсем, совсем о другом, и ключом для понимания о чем здесь идет речь, является предыдущий стих: "Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их”. (Мал 3,7).
Сегодня мы не находимся под законом Моисеевым, а потому все "уставы” этого закона больше не действуют. Иисус Христос упразднил "вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением… истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту… Итак, если вы со Христом умерли для стихий (Иудейского) мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь (Моисеевых) постановлений?” (ср. Еф 2,15; Кол 2,14,20 с Евр 9,1,10)?
Во времена Малахии десятина была обязательна (Мал 3,8-10), и все, буквально все материальные благословения были обетованы за повиновение ветхому завету.
Однако по новому завету благословения не материальные. Мы больше не получаем ни долгих лет жизни, ни большое количество детей, ни изобилие полей. Все наши благословения сейчас находятся "на небесах во Христе” (Еф 1,3; перевод еп. Кассиана) в ожидании блаженного упования вечного общения с Отцом в Его грядущем Царстве.
Однако по новому завету благословения не материальные. Мы больше не получаем ни долгих лет жизни, ни большое количество детей, ни изобилие полей. Все наши благословения сейчас находятся "на небесах во Христе” (Еф 1,3; перевод еп. Кассиана) в ожидании блаженного упования вечного общения с Отцом в Его грядущем Царстве.
Мф 23,23: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять”.
Комментарий
Конечно же, книжники и фарисеи совершенно верно исполняли закон Моисеев, ибо давали десятину не с денежных доходов, а со всей сельскохозяйственной продукции.
И, конечно же, они все еще находились под законом Моисеевым, ибо храм еще стоял и в нем все так же продолжали служить левиты и священники – вплоть до его разрушения. О чем действительно говорит нам ст 23, так это о том, что у книжников и фарисеев были огороды, с которых они отдавали требуемую десятину. Вспомните, что по закону Моисееву десятину были обязаны давать только пастухи и крестьяне.
И, конечно же, они все еще находились под законом Моисеевым, ибо храм еще стоял и в нем все так же продолжали служить левиты и священники – вплоть до его разрушения. О чем действительно говорит нам ст 23, так это о том, что у книжников и фарисеев были огороды, с которых они отдавали требуемую десятину. Вспомните, что по закону Моисееву десятину были обязаны давать только пастухи и крестьяне.
Из-за того, что они выращивали "зелень”, они причислялись к крестьянам.
Если бы Иисус Христос учил о сборе десятин, говоря, что с членов Его церкви необходимо взимать десятую часть доходов, тогда весьма странным является тот факт, что о сборе десятин ни слова не говорится ни в Новом Завете, ни во всей истории ранней церкви.
7-я глава Послания к Евреям
Комментарий
Итак, посмотрим, о чем говорится в Евр 7, ибо иногда можно услышать о том, что современные Христиане являются частью, или продолжением не Левитского, установленного по закону Моисееву священства, а Мелхиседекова, а потому, как утверждают они, будучи и сами язычниками, они обладают правом взимать десятины с людей, даже с язычников. Если предположить, что это действительно правильно, то почему бы тогда не ввести в церкви вновь ежегодные Иудейские праздники?
Правила очищения, обеты, признаки девства, субботство земли, глаз за глаз, законы и первых плодах, о искуплении первенцев, закона о первенцах, обычаи поклонения,
юбилейный год, урим и турим, омовения, обрезание, города убежища, постановления о проказе, о храмовых сосудах, законы о разводе, год прощения, законы о рабстве,
уставы для ведения войны, правила ношения льняной одежды, ефода и т.д. и т.п.?
юбилейный год, урим и турим, омовения, обрезание, города убежища, постановления о проказе, о храмовых сосудах, законы о разводе, год прощения, законы о рабстве,
уставы для ведения войны, правила ношения льняной одежды, ефода и т.д. и т.п.?
Почему бы вновь не ввести в жизнь весь закон Моисеев, с его уставами и постановлениями, и особенно с теми, отмена которых не упоминаются на страницах Нового Завета?
Если верить Евр 7,24, то единственным членом священства Мелхиседекова является Иисус. Священство изменилось, а потому и в законе произошли изменения (Евр 7,12), в котором не нашлось места для десятины. Упоминание истории о том, что Авраам дал десятину Мелхиседеку, просто иллюстрирует превосходство священства Мелхиседекова над Левитским, ибо Послание к Евреям даже не намекает на то, что новозаветное служение и поклонение Богу является Мелхиседековым священством.
Только один священник занимает чин Мелхиседека, и этим священником является Христос (Евр 7,24). Седьмая глава Послания к Евреям не является инструкцией для Христиан следовать примеру Авраама в отдаче десятины, ибо она говорит о вечном превосходстве священства Христова и о Его совершенной жертве. Послание к Евреям утверждает, что Иисус никак не мог быть первосвященником, ибо Он принадлежал к колену Иудину, а не Левиину. В 7-й же главе в качестве сравнения с Иисусом рассказывается о том, что и родословная Мелхиседека также не известна, а потому и он не мог бы быть священником по закону Моисееву. И все-таки, даже такой великий
человек, как Авраам, признавал его превосходство, показав это тем, что дал ему десятину. Нашим же единственным Первосвященником на все времена является исключительно Христос, Который возлюбил нас и омыл нас от грехов наших Кровию Своею и соделал "нас царями и священниками Богу и Отцу Своему” (ср. Откр 1,5,6 с
1 Пет 2,5,9).
Подводя итог
Можно сказать, что священство из Левитского изменилось в священство Христово, а потому изменился и закон, данный священникам-левитам.
Как сильно он был изменен? В Послании к Евреям утверждается, что ветхий завет был уничтожен. А это значит, что и законы, по которым заповедовалось давать левитам десятины, были уничтожены.
Как сильно он был изменен? В Послании к Евреям утверждается, что ветхий завет был уничтожен. А это значит, что и законы, по которым заповедовалось давать левитам десятины, были уничтожены.
Основное значение термина "десятина" в Библии - религиозная повинность, заповеданная народу Израиля, предназначенная для содержания племени (колена) левитов, которое не получило надела в Земле Израиля, посвященного для храмового служения. Кроме удовлетворения своих жизненных потребностей, левиты должны были за счет получаемой от остального народа десятины обеспечивать содержание Храма и совершение необходимого служения в нём, в т.ч. жертвоприношений.
Почему Бог установил эту повинность именно в размере 10 % от урожая и приплода скота - этого сказать точно нельзя.
Одно из возможных объяснений - такой размер "налога" предположительно можно объяснить тем, что такой его размер давал возможность безбедно содержать племя левитов, численность которого могла быть равна примерно средней численности других одиннадцати племен-колен (в реальности в момент исхода из Египта левитов было, видимо, около 4% от общего количества изриальтян...)
Теперь вообще о том, что такое десятина. Впервые о ней упомянуто в Бытии 14:20:
Авраам отдает десятую часть всего, что имел, Мелхиседеку, священнику БогаВсевышнего. Позже патриарх Иаков дает обет отдавать Богу десятую часть всего, что он приобретет (Бытие 28:22).
После исхода еврейского народа из Египта десятина Богу становится законом (Левит 27:30-33).
Кроме десятины, отдаваемой колену Левия, был, по всей видимости, еще другой вид десятины: каждый третий год (точнее, в 3-й и 6-й год семилетнего цикла) выделялась десятина, которую надлежало отдавать вдовам, беднякам и левитам (Второзаконие 14:28-29; Числа 18:21-23); в другие годы ее нужно было "есть пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там" (т.е. в Иерусалиме; Второзаконие 14:22-26; ср. Товит 1:7-8).
В настоящее время, когда Храма в Иерусалиме нет, в иудаизме заповедь о храмовой (левитской) десятине считается временно неисполнимой.
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