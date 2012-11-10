Христиане и десятина

Альтернатива - десятина по закону?

Bratstvo.us - Обязаны ли христиане платить десятину?

Вступление

Меня недавно сильно удивили некоторые разговоры с моими друзьями из Техаса.

Они рассказали мне, что существуют церкви, состоящие из тысяч верующих, которые все платят десятину. Пасторы таких церквей фантастически богаты. Я слышал, что у одного из них есть вертолет, на котором он летает между своими двумя приходами, каждый из которых состоит примерно по 4000 человек. И с этого-то человека паства должна брать "пример”, с человека, ставшим богатым лишь потому, что берет десятину?

Просто не верится, что умные, думающие и неплохо зарабатывающие люди, могут спокойно взирать на это. Впрочем, многие члены этих церквей совсем не богаты. Они вынуждены жить в нищете, иногда не имея чем прокормить своих детей, и все равно отдающих десятину… в карманы баснословно богатых пасторов. Именно поэтому я решил, что настало время исследовать это явление с точки зрения Библии, ибо, как кажется, подобное положение вещей очень сильно порочит все Христианство.

Тысячи людей можно обвинить в том, что они никогда не утруждали себя тем, чтобы предпринять попытки исследовать самостоятельно Писания. Ах, если бы они сделали это, то были бы приятно удивлены, узнав, что они ничуть не обворовывают Бога, если не платят Ему десятину, ибо истинные Христиане призваны не платить десятину, а нести крест Иисуса. О "законе обратной связи” (т.е. если платишь десятину, то обязательно обогатишься) много говорили с телевизионных экранов различные Евангелисты, тогда как во Христе действует другой "закон” – закон временных утрат, по которому мы полностью получим все духовные благословения жизни после пришествия Христова.

Мы умираем для того, чтобы жить. Мы сейчас сеем для того, чтобы в будущем пожать жизнь вечную (Гал 6,7-9). Мы ничего не должны делать, чтобы обогатиться уже сейчас. Это было бы сеянием в плоть, а не в дух. И подобное поведение, уж конечно же, не было бы угодно Господу Иисусу, Который обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его крестной нищетою. Обогатились духовно.

Люди попадаются на доверии пасторам. Это доверие настолько велико, что даже не допускает мысли о том, насколько же сильно они заблуждаются. Все в церкви создано так, чтобы человек, вольно или невольно, но делал пожертвования по воскресеньям. Господь не заповедовал такого, а вот созданные церкви – да. Один служитель как-то раз признался моему другу в том, что если он начнет проповедовать против уплаты десятины, то церковь прекратит свое существование.

Мой друг возразил на это, что Библия об этом ничего не говорит. На что получил ответ: "Это не имеет никакого значения… иначе как существовать церкви, на какие доходы?”

В наше время обеспечение дела Божиего может быть поддержано верующими лишь своими добровольными пожертвованиями, зависящими от их понимания смерти Господней. И в этом нет ничего зазорного. Плохо другое.

Плохо, когда слышишь нечто вроде следующего:

- неоплата десятины причиняет смерть;

- неоплата десятины является непосредственным воровством у Господа Бога;

- неоплата десятины означает прямой путь в озеро огненное.

Не так недавно один хорошо известный телевизионный евангелист во всеуслышание заявил: "Всем вам, служителям, необходимо смело проповедовать все места в Писаниях, где говорится о десятине, напоминая людям, что оплата десятины является одной из главных обязанностей верующего, ведущая его непосредственно в Царство Божие скорее, чем что-либо еще, и что, если он будет пренебрегать этой обязанностью (десятинами), то это затворяет для него вход в Царство Небесное скорее, чем что-либо еще”.

В подобном богословии спасением по благодати вовсе не пахнет, а спасение благодаря смерти Иисуса уступает месту спасению благодаря деньгам. Таким образом Католицизм меняет обличие, превращаясь при этом в Протестантизм.



Заплати церкви, и у тебя будут полные лады с Богом.

Конец закона Моисеева

Единственное место в Библии, где даются заповеди о десятине, существует в законе, который был дан Богом Израилю через Моисея. Однако этот закон прекратил свое существование. Мы сейчас не под ветхим, а под новым заветом. После того, как с нами был заключен новый завет, очевидно, что ничего ради спасения из старого, ветхого завета Моисеева (такие, как десятины, например), нам уже не нужно исполнять.

Павел замечает, что если мы исполняем хотя бы какую-то часть закона, то мы поэтому должны исполнять весь его, ибо неисполнение какой-то части его приносит осуждение. Таким образом совершенно недопустимо соблюдать лишь какую-то часть закона Моисеева, потому что такое положение вещей приносит проклятие (Иак 2,10; Гал 3,10). Вот, насколько это важно!

Я не говорю, чтобы совсем не платили десятину, я говорю, чтобы никто не платил десятину с мыслью о том, что он тем самым исполняет заповедь, данную нам через Библию.

Изменения в законе

Иисус стал совершенной жертвой за грех и идеальным Первосвященником, Который по-настоящему смог вымолить прощение для нас. Именно по этой причине все жертвоприношения животных и священство (включая десятины, за счет которых они существовали) после Его смерти прекратились (Евр 10,5-14). "С переменою священства (от Левитского к Христу) необходимо быть перемене и закона” (Евр 7,12).



"Итак, произошла отмена предыдущего установления (т.е. закона Моисеева), из-заего слабости и бесполезности - Закон ведь ничего не сделал совершенным, - и была дана новая надежда” (Евр 7.18,19; Радостная весть). А это значит, что всякие разговоры о неизменности когда-то данных Богом законов, не имеют никакого смысла, ибо ясно, что они все-таки изменялись.

Трудности с соблюдением закона

Если мы оправдываем десятину, то это означает, что мы не во всей полноте принимаем победу Христову. Это значит, что мы не принимаем Его жертву за совершенную, и что думаем, что для своего спасения, помимо веры в Него, нам необходимо делать еще что-нибудь. "Законом никто не оправдывается пред Богом… потому что праведный верою жив будет” (Гал 3,11; Авв 2,4). Наши собственные усилия в повиновении букве закона Божия, в какой бы форме они не происходили, бесполезно и не оправдывает нас, о чем, читающим эти строчки, конечно же, уже известно.

Если мы соблюдаем закон Моисеев, то должны стараться соблюдать его весь. Несоблюдение хотя бы чего-нибудь одного наводит проклятия: "а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона” (Гал 3,10).

Победа Иисуса

Из-за своих чисто человеческих слабостей мы не способны соблюдать закон Моисеев, а потому были освобождены от этого совершенным повиновением ему Христа.

Своему спасению мы обязаны не своему собственному послушанию, а благодати Божией через Иисуса Христа. "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти” (Рим 8,3). Таким образом "Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою” (Гал 3,13). Именно поэтому нам больше не нужно соблюдать ничего из закона Моисеева. Новый завет во Христе заменил ветхий завет закона Моисеева (Евр 8,13). Своей смертью Христос истребил "учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас (из-за нашей неспособности полностью соблюдать его), и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту… Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе” (Кол 2,14-17).

Вполне ясно, что потому что закон Моисеев был взят смертью Христовой на кресте, нам следует противостоять любому, кто требует от нас соблюдать что-то из закона, например, платить десятину, или соблюдать субботу. Как и все остальное в законе Моисеевом, это было тенью будущего, или же Христа. Вся образность закона, вплоть до Его смерти, была исполнена Иисусом Христом, а потому дальнейшая необходимость соблюдения его отпала.

Во всем Новом Завете, то тут, то там, можно найти предупреждения против соблюдения чего-нибудь из закона Моисеева. Так некоторые говорили, что нужно обрезываться по закону Моисееву, и тем самым "соблюдать закон”. Апостолы решительно осудили подобную мысль для истинных верующих: "чего мы им не поручали” (Деян 15,24). Петр о таких говорил, что они желают "возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатию (а не соблюдением закона Моисеева) Господа Иисуса Христа спасемся” (Деян 15,10,11).

О том же самом говорит и Павел: "Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа… чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть… законом никто не оправдывается… во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им (Христом) всякий верующий” (Гал 2,16; 3,11; Деян 13,39).

Что из себя на деле представляла десятина

Если мы полагаем, что нам необходимо платить десятину, и что наше спасение зависит от этого, тогда нам нужно правильно делать это, ибо подозреваю, что в современных церквах ветхозаветный закон о десятине исполняется не правильно, не так, как о том написано в Библии. Взять хотя бы два примера.

1. У большинства граждан на Западе от зарплаты уходит около 30% на различные налоги, так от какой суммы следует считать 10%? От заработанной суммы, или от того, что остается на руках?

Церкви, где используется десятина, пытаются внедрить уставы, по которым жило аграрное общество Израиля, а эти законы, явно, не подходят современному обществу.

2. Во многих церквах подписывается соглашение, по которому член церкви обязуется каждую неделю платить 10%. Без такого соглашения человек не может считаться членом этой церкви. В Библии же говорится о ежегодной десятине. Не еженедельной! А на седьмой год десятина вообще не взималась. В этих же церквах, очевидно, об этом почему-то забыли.

Три вида десятины

Необходимо знать, что по закону Моисееву отдавалось три разных вида десятины, тогда как церкви, где платится десятина, просто говорят: "В Ветхом Завете написано о десятине, а потому, давайте, платите 10% и дело с концом”.

Первая десятина давалась левитам и священникам и составляла 10% от 100% от всех произведений земли за первые шесть лет (Вт 14,27; 12,19).

Вторая десятина давалась по праздникам и составляла 10% от 90% того, что оставалось после отделения десятины левитам. Эта десятина поедалась пред лицом Господа и отделялась исключительно на 1-й, 2-й, 4-й и 5-й годы.

Третья десятина отдавалась бедным и откладывалась только на 3-й и 6-й годы (Вт 14,22-29; 26,12-15; Ам 4,4-5).

Ни одна издесятин не откладывалась на 7-й, субботний, год. В этот год земля покоилась.

То же самое, в качестве подтверждения, можно найти не только в Библии. О трех видах десятины писал еврейский историк Иосиф Флавий. Он писал, что "одна десятая давалась священникам и левитам, одна использовалась во время праздников в больших городах и одна, помимо этих двух, каждый третий год давалась бедным” (ср. с Тов 1,7-8).

Таким образом по Библии Израилю заповедовалось отделять десятину в течение семи лет.



В десятину входили фрукты, овощи, зерно, вино, а позже и животные, которые были также произведением земли. И никогда десятина не отдавалась деньгами. Ко всему прочему в законе Моисеевом написано, что десятина от всех произведений земли принадлежит Господу (Лев 27,30-33). Во время праздников деньги использовались лишь как эквивалент для покупки десятины в городе, но никогда для замены.



Десятины составляли животные и то, что росло на земле. Никто и никогда не говорил о купюрах, или же о банковских чеках, которые нужно класть каждую неделю на поднос, как это делается ныне в церквах при сборах десятин.

Различия между Библейскими и современными десятинами

Обратите внимание на то, что сказано в Лев 27,30-33: "И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое…” То, что входило в десятину, не избиралось. Оно бралось наугад. Вполне возможно, что десятина бралась, как об этом часто можно слышать, из "отборной”, или же "тучной” части, но в любом случае взятое не разбиралось, "хорошее ли то, или худое”.

И, пожалуйста, задайтесь вопросом, получал ли десятины кто-нибудь еще, кроме священника? Современные пасторы утверждают, что они исполняют роль ветхозаветных левитов, которым следует отделять десятину. Однако по Библии десятиной пользовались и другие, не только священство. Это были бедные, чужеземцы, сироты и вдовы. Они получали десятину каждый третий год, называемый "год десятин”.

В Библии говорится о десятинах сельскохозяйственной экономики. Нам ничего не известно о том, как отделяли десятину горшечники, плотники, купцы и прочие. Так что современные требования платить десятину пасторам вообще никак не обосновывается Библией.

Подумайте о том, что написано во Вт 14,26: "и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое”. Часто можно услышать, что Иудейская десятина употреблялась на празднество (если хотите), и поедалась "пред лицом Господа”.

Заповедь Божия о десятине включала в себя "чего пожелает душа твоя”, в том числе вино и сикеру! Только представьте себе, как вы ежегодно во время празднества используете десятину от всего того, что вам произвела земля! Из этого места следует, что люди радовались, собираясь вместе, празднуя пред Господом то, что принесли пищу в дом Его. Согласитесь, что этот дух далеко не похож на тот, что присутствует при сборе десятины в современных церквах, где 10% ваших денег идут в церковь и, как правило, пастору. И никому больше!

Отделялась ли десятина в ранней церкви?

Примечательно, что нет никаких доказательств того, что десятины должны отделяться и при новом завете, под которым находятся современные верующие.

Если Богу и было угодно, чтобы десятины отделялись и по новому завету, тогда эта возможность была упущена во время, о котором рассказывается в Деян 15. Обратите внимание, что в Деян 15 никто из Иерусалимских Апостолов и пресвитеров ни словом не обмолвился о десятине. Впрочем, само слово "десятина” начинает появляться в Христианских церквах по прошествии многих веков после Иисуса Христа… как и многие другие лжеучения.

"В ранней церкви десятин не было. Считалось, что ветхозаветные десятины были отменены законом Христа… Однако одновременно с ростом церкви, росло и ее имущество, а потому стало необходимым принять некоторые правила, которые должны были стать для людей либо чем-то вроде моральных обязанностей, либо просто законным предписанием. Десятины ветхого закона (или закона Моисеева) были хорошим тому примером, а потому о них снова начали вспоминать в церквах… На соборе, прошедшем в Маконе в 585 году, десятина была узаконена под страхом отлучения тех, кто отказывался отчислять ее” (New Catholic Encyclopedia, Vol. 14, pp. 174,175).

Существует немало доказательств того, насколько сильно не одобрялось личное обогащение в ранней церкви, которое приходится наблюдать сегодня. Вот несколько цитат, взятых из Наставлений, из "Учений апостолов”, написанных вскоре после успения настоящих Апостолов.

Наставление 11,6: "Если апостол отправляется в путь, пусть ничего не принимает, кроме хлеба, до тех пор пока не обрящет пристанища; если же он просит денег, то он лжепророк”.

Наставление 11,12: "Если кто-нибудь будет говорить Духом, дай мне серебра, или еще чего-нибудь, не слушай его. Если же он скажет тебе, что просит ради других нуждающихся, да не осуждает его никто за это”.

На самом же деле новозаветное служение поддерживалось не десятинами, а исключительно добровольными пожертвованиями (Мф 6,25-34; Лк 10,4-8; Деян 4,32-35; 20,33-35; 1Ин 3,17-18; 2Кор 8,2-15; 9,6-12; 11,8-9). Во времена ранней церкви Христиане все свои имения складывали вместе, разделяя их поровну (Деян 4,32-37).



Да и сами Апостолы не могли открыто получать от людей десятины для службы в только что зарождавшейся церкви, так как все еще существовал храм, а ни один из Апостолов не принадлежал к Левитскому колену, чтобы служить в святилище. Сам Иисус был из колена Иудина (Евр 7,12-14), а потому не мог взимать десятины. Только Левитам разрешалось по закону Божию и Моисееву, брать с народа десятины.

Даже Павел, который также не был левитом, не мог ни требовать, ни получать десятин от созданных им церквей, хотя и говорил, что наставники, или служители, имеют право на содержание за то, что проповедуют и благовествуют Евангелие (1Кор 9). Но не за счет десятины! И все-таки, даже говоря об этом, он заявляет, что таким наставникам "должно оказывать сугубую честь”, или же что они "достойны двойного вознаграждения” (1Тим 5,17).

Некоторые, само собой вытекающие, спорные вопросы

Как вообще возможно, без единого на то доказательства существования десятин в Новом Завете, узаконивать это ветхозаветное правило в церкви?

Почему десятины очевидно платятся исключительно служителям разных церквей, если этого не было даже по закону Моисееву?

Почему о десятине даже не намекается в Посланиях Нового Завета? Разве во всем Новом Завете не говорится о десятинах в связи только с фарисеями, книжниками и стареющим устройстве Левитском? Разве десятина не была связана исключительно со святынями, храмом, жертвенником и жертвами?

Почему набожные Иудейские раввины отказывались получать, или требовать десятины? Не нарушали ли бы они закон Божий, делая это, не принадлежа к колену Левиину?

Почему, если уж следовать аналогии с законом, собирающие десятину с народа диаконы, не отделяют от них десятину для своих служителей, как то было в ветхозаветные времена?

Почему Петр, Иаков, Павел, Иоанн и Иуда на удивление ничего не говорят о десятине? Почему они ничего не заповедуют, никак не намекают, ничего не напоминают и не призывают Христиан отделять десятину?

Почему Иисус не назначил десятины для вновь установленной Им церкви?

Почему Павел говорит исключительно о дарах, благодарениях и подаяниях? Разве Павел не мог рассказать несведущим язычникам о необходимости соблюдения Библейского закона о десятине?

Могут ли служители таких церквей доказать существование закона о десятине до закона Моисеева?

Существовала ли денежная десятина в древнем Израиле?

Не отчислялась ли десятина исключительно сельскохозяйственными продуктами? Почему Иисус не брал десятины с народа? Разве не мог Иисус оставить пример в виде наставления, или же в виде заповеди о получении десятин? Могут ли служители церкви прекратить получать десятины, в точности последуя примеру нашего Господа?

Разве по новому завету Иисуса Христа не существует положения о "даяниях”? Почему же тогда многие люди настолько сильно запуганы начальствующими преуспевающих церквей отлучением или же взятием на заметку в связи с законами о десятине? Не должны ли "даяния” совершаться на личной, добровольной основе, благодаря жертве Христовой и своему глубокому обращению из-за нее?

Каким образом Христиане могут развивать в себе такие необходимые качества, как рассудительность, сострадание и любовь, строго следуя точным законам и постановлениям существующим в законе Моисеевом?

Если все мы составляем царственное священство, не стоит ли каждому из нас платить десятину самим себе?

Даяния, установленные Богом

Истинное даяние происходит благодаря благовестию, благодаря любви Христовой, а не закону.

Все новозаветное учение о даяниях суммируется, конечно же, во 2Кор 9,7: "Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог”. Стоит задуматься и признать, что каждый из нас где-то в глубине души хочет быть "под законом”, хотя бы немного. Однако слепое следование закону никогда не сделает нас "доброхотно дающими”.

В 1Кор 16,1,2 верующим советуется отлагать по мере благословения Божия длявспоможения святым не ежегодно, как то происходило по закону Моисееву, а еженедельно. А это не похоже на продолжение десятин по закону. Каждый отлагает "сколько позволит ему состояние” и "по расположению сердца”, а не столько, сколько требуется по десятине.

Бог любит дающего доброхотно. Доброхотно – значит добровольно, а не по принуждению закона о десятине. Не с огорчением, а с радостью, которая наполняет сердце верующего. Во 2Кор 9,6 говорится о щедрой жатве, при условии, если мы щедро сеем при даянии. А из этого видно, что щедрость нашего даяния целиком зависит исключительно от нашей доброхотности. Щедрая жатва, конечно же, говорит о "вознаграждении” в Царстве Божием”, которое ожидает нас не сейчас, а в будущем, которая будет при кончине века, когда изыдут Ангелы и пожнут жатву (Мф 13,30,39; 25,26; Откр 14,15). Тогда-то и мы пожнем "жизнь вечную… если не ослабеем” (Гал 6,8,9).

Павел говорил Коринфянам, что они, в ответ за полученное ими, должны также что-то отдать. Во 2-м Послании к Коринфянам он со всех сторон обыгрывает такие слова, как "благословение” и "благодать”, убеждая, что их благословение, или же даяние, зависит от благодати Божией, и что их доброхотность зависит от их непорочности и чистоты (2Кор 6,14 – 2Кор 7,1). Они совершили свое очищение по любви (2Кор 7,8-13) и усердию (2Кор 7,2-7), доказав это своей щедростью, о которой Павел пишет в 8-й главе. Однако Павел не дает повеления о даянии (2Кор 8,8). Вместо этого он призывает прежде всего в любви обратить свои сердца. Он хочет, чтобы Коринфяне прежде всего отдали себя Господу, а уж потом применили свое усердие в подаянии.



Он хочет, чтобы их даяние было по любви, а не по принуждению (2Кор 8,5,8). Павел напоминает им, что ради них на кресте обнищал Христос, из чего следует, что поэтому

и Коринфяне должны дарить имеющуюся у них благодать. Однако Павел при этом не принуждает их, напоминая Коринфянам, что им не нужно давать больше того, что у

них есть (2Кор 8,12). Так же им не нужно был обеднять себя ради обогащения других.



Единственно чего хотел Павел, так это равенства (2Кор 8,13-14), а потому он и призывал делать подаяние для бедных братий в Иерусалиме. Однако церкви, получающие десятину, похоже, берут деньги со своей паствы, чтобы платить немалое жалование своим пасторам… что совершенно не соответствует денежным подаяниям паствы, направленным к равенству в многоплановом и широко разветвленном теле Христовом. Павел еще и еще раз повторяет, что даяние должно осуществляться добровольно, а не по принуждению и не с огорчением (2Кор 9,5,7).

О том же самом равенстве говорится и в Деян 2,44-47: "Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа”. Вопросы бедности решались не десятиной, а щедростью, с которой богатые делились с бедными.

В Новом Завете неоднократно повторяется о том, что нам необходимо помогать бедным, точно так же, как им частично помогалось десятинами. О том же много раз говорил и Иисус: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною” (Мф 19,21). "Продавайте имения ваши и давайте милостыню (бедным). Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах… ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет” (Лк 12,33,34). О чем говорит Иисус? Кому давать? Давайте бедным и будете иметь сокровище на небесах!



Не богатым пасторам и церквам! И все это в щедрости Божией, которая не ограничивается благословениями одних, каких-то зажиточных пасторов. Наоборот, "как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век” (2Кор 9,9).

А в результате – 2Кор 9,12: "Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу”. Такое благодарение и восхваление Отца происходит благодаря нашей доброхотной щедрости, а не регулярной отдачи 10% нашего заработка только потому, что мы думаем, что десятина заповедана нам.