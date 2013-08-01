Серов - Шесть лет в рабстве

Страшное свидетельство Игоря Серова о своих злоключениях в шведской секте "Маранафа". «Действительно, в наше время многие используют Евангелие не для того, чтобы пробудить и наставить человека во имя спасения и укрепления веры и церкви, а наоборот - чтобы соблазнить, использовать его в своих низменных и корыстных целях, а потом оставить умирать. Таким образом, сегодня на христианской кафедре можно увидеть и услышать многих одержимых амбициями или корыстью людей. Они один за другим заявляют, что являются либо христами, либо апостолами Христа, либо особыми пророками, призванными Господом. Они льстят слуху, но чаще используют слово «Я» вместо «Он». Они фокусируют внимание на своей горделивой персоне, а не на личности Иисуса Христа. Так узнается, какого дерева плоды, худого или доброго. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят», - так сказал Господь (Мат. 24:5).»



Серов И. Сорвать покров тьмы Серов Игорь. ШЕСТЬ ЛЕТ РАБСТВА От автора

Эта маленькая брошюра не является каким-то пособием по изучению библии, руководством к тому как стать самым лучшим христианином или чем-либо подобным. Нет, ибо речь пойдет о деструктивных сектах и о той опасности, которую они представляют. Я написал ее к тому, что каждый человек должен осознавать какую степень опасности представляют секты и как не попасть под влияние какой-либо из них. Что же такое секта и чем она опасна?

Согласно толковому словарю, слово «секта» имеет два значения: во-первых, это религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее; во-вторых, слово «секта» в переносном смысле означает группу лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах.

Если говорить о втором положении, то секта характеризуется строгим авторитарным руководством, которое отнимает у человека свободу и полностью отрезает пути назад, предлагая взамен на его имущество и полное повиновение, жизнь вечную в Раю. Член секты перестает быть личностью, теряет связи с друзьями и близкими, жертвует секте все свои сбережения, соглашается на рабский труд и тому подобное. В этом случае секта является очень опасной для человека. Вступление

Этот короткий рассказ является дополнением к моей книге «Спасение через огонь», которая была издана в 2004 году и переведена на два языка: шведский и литовский. Однажды в моей жизни произошло нечто невероятное - полная метаморфоза. Все вдруг изменилось и приобрело совсем иные ценности и ориентиры. Я уверовал в Бога после чего полностью изменился. Изменился не только я, а также все, что меня окружало: город, страна, люди, образ жизни. Я стал христианином - родился свыше, уже совсем новым человеком. Так появилась на свет моя первая книга «Спасение через огонь», в которой я описал весь процесс перевоплощения - это мой первый этап, часть моей жизни, где я был подвергнут переплавке огнем. Все что было от старого моего человека, моей злобной сущности, моего «Я» сгорело в этом огне вместе с тем, что окружало меня. После чудесного превращения и моего невероятного освобождения из тюрьмы я оказался в Швеции в одной христианской общине Стокгольма, где пробыл 6 лет. За это время у меня образовалась семья. Бог даровал мне мудрую жену и подарил нам трех очеровательных детей, двух девочек и мальчика. Эти 6 лет стали вторым этапом в моей христианской жизни. Они послужили мне печью для закалки моей веры, потому что каждый день я ощущал как моя вера в Бога подвергалась испытанию на прочность. Порою казалось, что я утратил все что имел в духовном смысле, т.е. две главные вещи для каждого верующего - веру и любовь к ближнему. Уже в последствии, когда я наблюдал за действиями общины, доходило, что я ловил себя на том, что ненавижу этих христиан и то христианство, которое они навязывают всем окружающим. Я начал ненавидеть тех, которые кричат на каждом углу о том, что они самые праведные из всех остальных христиан. Тех, кто одной рукой гладит по голове, а другой втыкает острый нож тебе в живот. Глядя на своих братьев и сестер по вере мне стали отвратительны все остальные христиане. Я споткнулся о людей и ожесточился, непонимая, что это всего лишь люди, которые называют себя христианами. Споткнулся о тех людей, которые будучи заблудшими, пытались ввести в заблуждение меня и мою семью и других. Возможно, что кто-то скажет, что такого рода откровенные факты, о которых я буду рассказывать в этой книге не самое благодарное и достойное дело. Знаю, что существуют мнения, что не стоит предавать огласке какие бы то ни было негативные явления, которые происходят в среде христиан, чтобы не отталкивать потенциальных спасенных или членов общин. Но я с этим не согласен и у меня есть свое мнение на этот счет - надо говорить правду, признавать ошибки, уметь просить прощения и прощать. Уверен, что быть христианином - это не просто игра в христианство, это жизнь, в которой происходит реальная борьба с духовными победами и поражениями. Не должно пускать длюдям пыль в глаза, одевая на себя маску праведности, это не принесет позитивных плодов, а только одни проблемы как себе так и окружающим.

В течение этого времени у меня была возможность неоднократно посетить собрания верующих в разных странах и городах. Я был дважды в Сибири, где встречал многих людей, а также в центральной части России и множество раз бывал в различных христианских общинах Литвы. Бог открывал двери даже в самые «труднопроходимые места», т.е. в те общины, которые держались в полнейшей изоляции от всех остальных христиан и общества. Господь благословлял, располагая сердца людей и двери открывались. На моем пути встречались как радикальные, так и либеральные христиане, а так же множество других. Прежде же сам я оказался в одной изолированной общине в Швеции и вскоре стал ее активным членом. Это была небольшая община, которая возглавляла микроденоминацию, ответвление от классических пятидесятников, христиан веры евангельской. Реально же, это была одна из многочисленных деструктивных религиозных сект аппокалипсического толка, которую организовал Арне Имсен.

Еще не так давно, мне трудно было представить себя верующим в Бога человеком, но еще более невероятным мне представлялась перспектива стать членом деструктивной религиозной секты. Но... Все это со мной произошло...

2007 г. Стокгольм Вход

Паром причалил к маленькому терминалу, который находился в 70 километрах от Стокгольма. После сложившихся неурядиц на границе мы все же направлялись в Столицу Швеции. Примерно через час наш микроавтобус остановился рядом с огромным и красивым особняком, построенным, судя по стилю архитектуры, в начале прошлого века.

- Приехали! - радостно сказал наш водитель швед, выпрыгивая из автобуса. Я взял свою куртку и стал не спеша выходить наружу. На улице было прохладно, зима все более набирала свою силу. На дворе стоял декабрь.

- Приветствую Вас Игорь! - прогремел громким голосом человек с длинной, черной и густой бородой как у православного священиика. Это был один из старших общины «Мараната», улыбаясь он протянул мне свою руку. Да, сомнений не было, это был тот самый человек, который навестил меня когда-то в тюрьме. Все происходило как во сне, мне трудно было поверить в происходящее. Еще совсем недавно, всего лишь несколько дней назад я находился в одной из тюрем Литвы в ожидании суда и приговора. Еще недавно мне грозил длительный срок заключения, а сейчас я свободен и мало того, нахожусь далеко от страны, где меня подстерегала опасность и с которой меня связывали только самые негативные воспоминания.

Человек с бородой пригласил меня пройти внутрь этого огромного здания, на котором было две надписи «Folkskola» и «Hotel». Когда-то это была народная школа, а сейчас гостиница, в которой трудились члены христианской общины «Мараната». По среди стоянки для парковки автомобилей перед входом в этот большой дом стоял высокий флагшток с развивающимся флагом. Мы прошли по коридорам и оказались в большой столовой, где на стол подали кофе и что-то из съестного. Попивая свое кофе я осматривался по сторонам. Заходили какие-то люди, они, улыбаясь, приветливо здоровались.

Человек с бородой был явно чем-то доволен. Он вальяжно развалился на стуле и смотрел на меня. Он поинтересовался о том каким был наш путь и потом спросил:

- Это все Ваше. - он повел рукой, указывая на все вокруг. - Скажите, что нам делать и куда идти. - Я чуть не поперхнулся кофе, но сумел взять себя в руки и ответил.

- Исполнять волю Господа, - сказал ему я. - Это самое главное.

Сам вопрос показался мне, довольно, странным, но в тот момент я не думал много об этом. После приветствий, кофе и знакомств, мне показали, мою комнату. Начался новый, совсем неизвестный этап в моей жизни - пребывание в христианской общине...

Настроение было двояким, мои чувства переполняли как позитивные, так и негативные эмоции. С одной стороны, была радость освобождения из тюрьмы как внешней, так и внутренней - духовной. А также радость от того, что смог живым и здоровым покинуть страну, которая была ко мне не дружелюбно настроена в последние годы. Но с другой, еще сильно кровоточили и ныли от боли раны моей души. Каждый развод, это тяжелые переживания. Тяжело, когда в трудный момент предают и от тебя отрекаются самые близкие люди. В моем случае, это был удар «ножом в спину», повлекший за собой тяжкие душевные и духовные повреждения. Господь дал мне сил выстоять и я, как говориться, на зло всем врагам - выжил. Милосердный Бог со временим залечил все мои раны и поставил на ноги. Моя бывшая жена и ее любовник, какой-то проповедник, одним из друзей «Мараната», так надеялись на мою смерть, но... Я жив, здоров и свободен. Вместо смерти Господь даровал жизнь, а вместо заточения на долгие годы в тюрьме - свободу. Слава Ему и благодарение!

Моя жизнь в общине началась без каких-либо трудностей и проблем. Новое место, новые люди... Каждый день по несколько собраний и работа по гостинице. Постепенно я влился в каждодневную рутину дел. Правда, одно немного угнетало, это чувство одиночества и безразличия к себе со стороны верующих, членов общины. Я старался найти этому объяснение, думал, что такое отношение ко мне складывается в силу скандинавского менталитета и проблемы со знанием языка. За год проживания в Норвегии у меня уже сложился некоторый образ скандинавов. Это тихие и спокойные, внешне безэмоциональные и замкнутые люди. Кажется, что у них всегда что-то на уме, но они об этом никогда и никому не скажут... Чем севернее область - тем все более замкнутые и молчаливые люди. Викинги...

Около двух месяцев мне пришлось провести без какого-либо общения, можно сказать, в изоляции от чего, порою, хотелось выть. Хотя иногда со мной все же беседовали. Несколько человек в общине изучали русский и я для них был объектом для практических занятий. Постепенно я все больше узнавал о той церкви, в которой оказался волею судьбы или, вернее, по воле Божьей. Как оказалось, это была не совсем обычная община в понятии классического движения пятидесятников. Устройство ее таково, что между членами общины все было общим, а если быть точным, то не все, а только общая касса, т.е. средства, которые приносила им гостиница «Hotell Pilgrimshem», типография «BMC” и фирма такси. Если говорить прямо, то под словоми «все общее» подразумевается работа, т.е. работа является общей, но не средства. Деньгами управляют руководители церкви, у них у каждого, есть доступ к кассе и кредитная карточка, которой они пользуются на свое усмотрение. Рядовые члены таких возможностей не имеют, кроме одной – больше работать. В начале я не обращал на это никакого внимания будучи увлечен служением Богу, потом стали возникать вопросы... Мне показалось немного странным, что человек работает в течении месяца и получает за свою работу хлеб, кров и несколько крон, которых хватает на кофеты или мороженное. Руководители же непрестанно напоминали, что весь труд, который выполняют рядовые члены, это труд для Бога. Я так и думал, пока не задал себе вопрос кого они имеют ввиду? Как мне пояснили позже такая модель «все общее» была взята за основу по откровению основателя секты Арне Имсена. В книги Деяний Святых Апостолов во 2-ой главе есть такие стихи: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:44-47) Это и послужило фундаментом к такому устройству.

На собраниях и богослужениях об этом много и часто упоминалось, что это является главным отличием от всех других деноминаций, которые блуждают во тьме. Лидеры общины много говорили с трибуны о том, что такой образ жизни приемлем только духовно возросшим христианам, а значит – лучшим из лучших. Что это возможно только тогда, когда мы достигаем высокого духовного уровня, т.е. духовные ценности становятся выше материальных. Мне как новоиспеченному верующему, неофиту, такое положение вещей казалось, просто, неимоверным чудом и я пребывал в состоянии полной эйфории. Я гордился тем, что оказался среди таких духовно зрелых христиан, а не в мире лживых и лицемерных людей, которые называют себя христианами. Я смотрел на весь остальной христианский мир с высока и повторял как тот фарисей из притчи Иисуса о мытаре и фарисие: «Слава тебе Господь! Благодарю Тебя, что я здесь, а не в другом месте, что я не такой лицемерный христианин как все остальные». После проведенных шести лет в общине мои взгляды во многом изменились. Со временем я увидел, что отношение всех других церквей в Швеции к «Мараната» было остро-негативным и это выглядело странным. Эйфория неумолимо попокидала меня по мере того как рассеивались мои иллюзии по отношению к исключительности «Мараната». Среди членов общины я уже никак не мог разглядеть высокодуховных людей, вместо этого видел страдающих приступами злобы и агрессии, глубокой депрессии и проявлениями шизофрении. Преближенные к руководству члены могли запросто накричать на тебя и без причины оскорбить и обидеть. Моя жена не раз подвергалась такого рода нападкам и неоднократно приходила домой вся в слезах. Старшие братья или руководители-пасторы, иногда, давали волю рукам. Как-то пастор Г.Л. ударил кулаком по лицу одного из рядовых членов-рабов прямо на глазах у всех остальных за то, что тот не захотел говорить с ним сию же минуту и попросил перенести разговор позже. Спустя несколько недель этого раба выкинули на улицу без средств к существованию, не взирая на то, что последний на протяжении 16 лет работал на «Мараната» только за пищу и кров, а также на того пастора драчуна включительно.

Средства массовой информации, порою, говорили о нас как о самой страшной секте в истории Швеции, но я был тогда уверен, что они ошибаются, но... Увы, ошибался я. Старшие братья, т.е. лидеры, реагировали на такие выпады умело используя слова из Святого Писания: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан. 15:20) и т.д и т.п. Я понимал, что иногда пресса или ТВ искажают факты, но, все равно, как говориться - «Не бывает дыма без огня».

Община

Иисус Христос говорит: Да любите друг друга как Я возлюбил вас.

В этот день была пятница в предверьи праздника Пасхи, которая именуется как Страстная пятница, в этот день по приданию был распят Господь наш Иисус Христос. Пасха имеет важное значение для каждого христианина, так как воскрес расспятый Иисус Христос, кровью которого мы спасены и омыты от греха. Это событие является днем надежды для всех уповающих на Господа людей.

В коридоре здания общины «Мараната» толпились люди, мужчины, женщины, дети... Одни, возмущенно ворчали, другие - смотрели с любопытством, кто-то равнодушно, а кто-то с ужасом в глазах... Внимание всех было приковано к человеку, который лежал на полу, пытаясь окровавленными руками закрыть лицо от ударов, которые ему наносили несколько мужчин. Прицеливаясь, они наносили удары по лежащему человеку как по мешку с картошкой, при этом, что-то приговаривая. Белая одежда, пиджак и брюки были сильно залиты кровью, человек лежал с разбитым носом на полу в большой луже крови. В какой-то момент его перестали пинать и дали возможность подняться на ноги.

- Вы хотели крови? - спрашивал дрожащим голосом избитый – Ответьте, - повторяет он протягивая окровавленные руки – Вы хотели крови?

Пятница, действительно, выдалась страстной...

Нет, это не отрывок из голливудского фильма, нет... Это моя первая Пасха в общине «Мараната», где я стал свидетелем этой кровавой драммы о человеке, который зашел в общину просто попить чаю. Все произошло таким образом... После богослужения вся община собралась в столовой на чаепитие. Туда пришел какой-то незнакомый человек одетый во все белое. Он попросил чаю, ему отказали. Тогда он предложил за чай деньги – отказали и «по-христиански» предложили убраться вон. Тогда он, что-то возмущенно высказал. Кто-то из старших схватил его за одежду и стали тягать по залу. Он – сопротивляться... Одним словом все закончилось побоями, пролитием крови и приездом полиции.

«Мараната» в начале было одним из движений духовного пробуждения в Швеции, а потом же оно превратилось в общину под названием «Мараната» под руководством Арне Имсена. «Мараната» в переводе с древнего арамейского звучит как «Господь наш грядет». Это движение родилось в Швеции в начале 60-ых. Лозунгом и главной идеей этого движения явились эти слова «Господь наш грядет» или «maranata». Одним из лидеров движения оказался пастор пятидесятников Арне Имсен. На мой взгляд он имел все качества, которые необходимы лидеру, в том числе и ораторский дар. Ему удалось объединить под свое знамя более 10 000 последователей. Многие верующие оставляли свои церкви и следовали за Арне Имсеном, который стал во главе всего движения пробуждения среди христиан Шведского королевства. Движение «Мараната», это прежде всего множественные собрания в разных городах и селах. Призывом к верующим служили слова из 13 главы послания к евреям: «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Многие выходили, оставляя свои церкви и собрания. Они вышли, но, к сожалению, так и не узнали куда идти дальше. Но брат Арне «знал» - в изоляцию и конфронтацию с властями и всеми существующими деноминациями. На таких собраниях звучало много критики в адрес политиков и государства, а также обличения в адрес различных церквей, христианских конфессий и деноминаций. Иногда критика была справедливой, но вопрос в том как она осуществлялась. Арне, видимо, решил, что самая лучшая самореклама - это скандалы. И он был прав. Популярность Арне Имсена росла как на дрожжах от скандала к скандалу по всей Швеции. Для многих последователей он стал Божьим пророком, эдаким Илией последнего времени. Даже сегодня, спустя, почти десятилетие после его смерти он остается для своих верных последователей живым как, когда-то Ленин для своих последователей. Арне Имсен из Божьего служителя превратился в культ личность. Для многих граждан бывшего СССР очень знакома картина, когда народ прокломировал: «Мы говорим - Ленин, подразумеваем - Партия! Мы говорим - Партия, подразумеваем - Ленин!» Человек склонен к идолопоклонству, не зря вторая заповедь гласит о том, чтобы мы избегали идолов и кумиров. Так случилось, что человеческая природа проявилась в движении пробуждения «Мараната» и взяла верх, появился новый культ личности «Мы говорим - Иисус, подразумеваем Арне! Мы говорим - Арне, подразумеваем - Иисуса Христа!» К сожалению, это уже было и так будет до определенного времени... Как говорит слово Божье в 1-ой главе книги Экклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.» В основании большенства различных религиозных конфессий и деноминаций всегда лежит какой-то человек, на основании откровений которого и образовалось объединение. Часто лидер и основатель этой деноминации ставится выше Бога, которому, казалось бы, он и учит поклонятся остальных. В действительности же такой лидер, в конечном итоге, обожествляет себя и требует поклонения себе как Богу. Отсюда многие проблемы, церковь в основании которой лежит человек не может быть Христовой, это просто еще одна религиозная секта. Если же церковь не Христова, то она не может иметь Духа Святого, т.е. церковь не как живой здоровый организм, главою, которого является Христос, а как организация или мутант. Если же в церкви нет действия Духа Святого, эта церковь мертва и нет в ней ни какой Божьей силы, да и быть не может.

Мне не удалось лично знать основателя движения «Мараната», он скончался в 1999 году. Сразу после его смерти общину возглавил другой человек, но к удивлению всех, он тоже вскоре скончался от рака в 2000 году. Меня Господь привел как раз в трудное для этой церкви время, это был 2001 год. Уже год община, которая привыкла к железной дисцеплине, к строгой и сильной руке правителя, оставалась сиротой. Это была невосполнимая утрата. Совет старших братьев был в затруднительном положении... Кто же возглавит общину? Кто сможет заменить Арне Имсена? Реальной кандидатуры не было. Тогда приняли решение, что все старшие братья будут управлять церковью, т.е. станут пастырями. На 2001 год было 6 пастырей на 50 человек. Это были представители четырех семей, которым и принадлежит фактически община и весь бизнес, и с ними еще один брат одиночка. После моего недолгого пребывания я увидел, что совет пастырей не может плодотворно функционировать, все напомнило басню Ивана Андреевича Крылова "Лебедь, Щука и Рак": "Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдёт,

И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвётся в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;

Да только воз и ныне там."

И.А. Крылов Каждый клан тянул свою упряжку, прикладывая достаточное количество силы, но воз не двигался с места. Было больно наблюдать как они старались все делать так, как это делал их умерший лидер, но ничего не получалось. Совет постановлял ездить по разным городам Швеции и устанавливать огромную цирковую палатку для привлечения людей. Все это должно было стать продолжением дела Арне Имсена. Дела, которое должно пробуждать Швецию. Палатку ставили то в одном городе, то в другом, далеко и близко, но это не приносило никаких результатов. Прилагали много усилий, надо учитывать тот факт, что палатка не была просто туристической, это был огромный цирковой шатер на 250 человек, чтобы его установить требовалось много сил и времени. Когда было все готово ждали прихода слушателей, но никто не приходил... От силы два, три человека на 250 свободных мест. Тогда совет пасторов постановлял заполнять свободные места членами общины и все, кто был свободен от работы по общине должны были отправляться туда, где стоит пустая палатка, пусть даже за сотни километров. Все это выглядело бесполезно и глупо, но совет братьев-пасторов не останавливался и цирковой шатер колесил по стране в пустую, потешая повсюду народ. Увы, не удавалось самое главное - привлечь внимание людей. Лучшим способом, являлись скандалы, но совет не был способен и на это. У меня между тем возникали все новые и новые вопросы. Я видел резко-негативное отношение всех и вся к движению «Мараната». «Что же происходит?» - не переставал я вопрошать Господа. - «Почему такое негативное отношение?» Мне в голову приходили толька два ответа: эта община, либо собрание Божьих святых, либо глубоко заблудшудших-сектантов, которым удалось настроить против себя как верующих так и атеистов всего Шведского Королевства.

По началу вдохновленный учением и идеологией брата Арне я сам впал в заблуждение. Принимал участие во всяких противозаконных акциях, начиная с соучастия по укрыванию и не выплате налогов, заканчивая различными пикетами с транспарантами в руках и сопротивление полиции. Старшие братья (руководство), часто, с восхищением вспоминают как брат Арне посылал их на различные противоправные акции. Они ходили с ретрансляторами пиратского радио, устраивали скандалы и провоцировали полицию. С восхищением рассказывали как их за это били, поясняя, что это все страдания за Иисуса. Но Иисус Христос не учил скандалить и нарушать законы Кесаря, а напротив - Кесарю Кесарево, а Богу Божье. Если власть не заставляет тебя нарушать Божьи заповеди, не может быть никаких проблем. Вовсе не трудно кого-то спровоцировать, а потом кричать о том, что пострадал за веру в Иисуса, это лицемерно... Иисус не провоцировал – Он благовествовал. Мне пришлось участвовать в скандальных вылазках и даже попасть на страницы центральных газет. Мы с транспарантами выходили к Stor Kyrkan (Лютеранская в самом центре Стокгольма) и обличали гомосексуалистов и лютеранских священников, которые проводили свои служения Kärlekens messan (служение любви). Гомосексуализм является греховным деянием, если мы следуем библии, но как поступал Иисус по отношению к грешникам? Тычел им пальцем в глаз, бил по лицу или пинал ногами? Нет, Он был другом всех грешников, потому что любил их. Несколько раз я принимал участие в акциях протеста против гомосексуалистов вместе с «Мараната». Как-то раз полицейские даже применили силу по отношению к нам, что крайне редко случается в Швеции. Сейчас мне стыдно за все содеянное и я каюсь перед Богом за свое неподобающее поведение. Я не изменяю своим убеждениям и считаю гомосексуализм грехвным явлением, как то и говорит библия, но кто из нас без греха? Имею ли я право на то, чтобы оскорблять, судить или провоцировать людей. Самое первое разочарование постигло меня в связи со смертью моего возлюбленного брата во Христе и друга. Тогда я усомнился в здравом рассудке и святости старших братьев, а также в водительстве их Духом Святым. То что они сделали, решение, которое приняли, повлекло смерть человека, духовного младенца, который им поверил и которые его безсовестно обманули. Смерть человека - это серьезно, шутки и игры в стороны! Погибший был сыном и отцом. Что же произошло на самом деле... Сашу Егорова я повстречал в одной из поездок по Литве. Моя жена Наталья была со мной, в то время мы со дня на день ожидали рождения нашей Магдалены. Сашу привел к нам в гости один из моих бывших коллег. Саша в прошлом был членом большой преступной группировки в Литве. Он выполнял трудные поручения мафии, «выбивал» долги, вымогал деньги с различных фирм взамен на защиту от других группировок и т.п. Когда Саша появился у нас, прошло всего лишь два месяца с того момента как он вышел из тюрьмы, где провел 7 лет. Он рассказал, что когда услышал о том, что я уверовал в Бога решил увидеть меня лично и все узнать. Мы много общались и говорили о Господе и Его спасительном плане. Через несколько дней к нам присоединились братья из Швеции пастор Т.Ю. и его сын дьякон Э.Ю. Мы много раз собирались вместе с Сашей, молились, беседовали. В один из вечеров Саша обратился к Бога, чтобы Он изменил его жизнь как изменил мою. Шведские братья предложили ему присоединиться к верующим "Мараната" в Стокгольме.

- Саша, если ты хочешь то можешь присоединиться к нашей большой семье в Стокгольме. Мы будем очень рады еще одному члену в нашей общине. Иисус любит тебя! Мы живем как христиане первого века у нас все общее, одна большая христианская семья... – сказал ему пастор Т.Ю. Через несколько недель Саша уже находился в Швеции, в общине «Мараната». Он духовно возрастал, через несколько месяцев из грубого и дерзкого бандита он превратился в доброго и любящего человека. Явилось ли это духовное возрастание следствием посещения общих собраний в общине? Скажу уверенно - нет. На одних лозунгах, истерии и криках духовно не возрастешь... Сразу через несколько дней, после того как в общину привезли Сашу один из братьев предложил ему и еще одному привезенному из Литвы человеку немного поработать. После проделанной работы им купили по пачке сигарет и пиво. Когда я узнал об этом, мне стало дурно... Я обратился к старшим братьям (руководству секты) и высказал свое возмущение. Как можно людям страдающим алкогольной и никотиновой зависимостью предлагать в церкви сигареты и пиво, ведь они для того уверовали, чтобы изменить свою жизнь и обрести свободу от всякого рода непотребства? Мое возмущение ушло в никуда... Не возможно, что-либо построить там, где нет основания. Поэтому мы, несколько русскоговорящих стали дополнительно к собраниям секты собираться для изучения библии и совместных молитв. Уже через месяц Саша стал совсем другим, перестал пить, курить – он родился свыше. Все было чудесно. Саша стал лучшим другом всех детей и стариков! О, если бы все люди были такими жизнерадостными как он... Но радость была не долгой. По непонятной причине, кому-то из руководства Саша все же не угодил, а с ним и мы его друзья. Как сказал Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен Бисмарк: "Разделяй и властвуй". Видимо, поэтому, ему сделали предложение переправиться на другую сторону Балтийского моря, чтобы посетить вместе с братьями шведами Литву и Россию, город Калининград, там где проживала мама Саши. Он с радостью согласился, ни сколько не подозревая о том, что это был план для того, что избавиться от него. Саша походил на доверчивого щенка, который с верой смотрел на своего хозяина, в этом случае на руководителей общины. Мне сразу же вся эта затея показалась подозрительной и взял с дьякона Э.Ю. слово, что он не бросит Сашу на произвол судьбы. Когда спустя некоторое время из этой поездки вернулся пастор Т.Ю., меня это еще больше насторожило. Я связался по телефону с другим шведом, который оставался рядом с Сашей и напомнил ему, что он дал мне слово не оставлять Сашу одного. Каково же было мое негодование, когда я узнал, что шведский брат был отозван из Калининграда и ему дан был приказ оставить своего литовского товарища на произвол судьбы и вернуться в Стокгольм. Мы вместе с еще одним верующим просили пасторов Т.Ю. и Г.Л. не делать этого, потому что понимали, что Саша еще духовно неокрепший младенец, человек, который пытается изменить свою жизнь к лучшему. Он может просто погибнуть если его, вот так вот, просто выбросить как надоевшую игрушку. Ответ был однозначным - NEJ (нет). Мы обращались то к одному, то к другому из руководства, ответ тот же - НЕТ. Эта борьба происходила уже около недели. В те дни в общине как раз проходили дни библейской школы. Приехали различные гости. Руководители с трибуны учили каким должно быть христианину: "Иисус заповедал нам любить друг друга, быть сострадательными!" Все в ответ кричали: "Будем... Будем...! Будем самыми лучшими, добрыми, верными и любящими! Иисус, мы твои истинные ученики!" - то, мягко со слезами на глазах говорили они, то орали как психически больные люди, ударяя себя кулаками со всей силой в грудь, так что казалось сейчас вышибут из себя дух. Саша прислал письмо, в котором просил не бросать его. Это письмо я передал руководству. Реакция совета таже - НЕТ. Нам ничего не оставалось делать как молиться к Богу и взять пост. Я и еще один брат во Христе Ивар в знак протеста отказались от пищи и молились. На пятый день поста мне пришла мысль, что надо прекратить голодовку.

- Ивар, - обратился я к другу детства, - Думаю, что надо прекратить поститься. Нет больше смысла. - Я это сказал не потому что уже не мог дольше выдержать без еды, нет. В своей жизни мне достаточно пришлось поголодать в тюрьмах СССР. Дело было в другом, в том, что у меня возникла какая-то уверенность в том, что надо остановиться в борьбе за спасение этого человека. Мы прекратили. Как оказалось, это было правильное решение, потому что продолжение не имело никакого смысла. Вечером того же дня нам стало известно, что Саша уже со вчерашнего дня мертв. Его тело нашли на одной из лестничных площадок многоквартирного дома в Калининграде. Причину смерти установить не удалось, вскрытие показало отравление каким-то неизвестным веществом. На его теле были видны синяки и ссадины от побоев. Носки его новых туфель были стерты, кто-то уже мертвого тащил его на верхний, девятый этаж дома и там оставил. Никому не известно, что с ним произошло, но его маме люди из одной преступной группировки города Калининград порекомендовали не пытаться установить причины смерти ее сына. Единственного свидетеля, девушку, опросить не удалось, на следующий день после смерти Саши ее сбил автомобиль. Спустя год после смерти один человек сказал, что знает обстоятельства происшедшего, но он на отрез отказался давать показания в милиции и в суде. С его слов произошло убийство, Сашу убили бывшие "коллеги" бандиты-наркоманы. Его мама после этого еще раз обращалась за помощью в милицию, но ей пояснили, что ее сын не являлся гражданином России и им все равно, что там произошло. Сказали, что у них слишком много дел... Хотя они недвузначно дали понять, что если она даст взятку, то тогда они поднимут дело из архива. Как бы там не было Саша уже на небесах. Кто его убил и что случилось мы не знаем, но это знает Господь. Придет время и все тайное станет явным. Перед своей смертью Саша прислал письмо с криком о помощи адресованное мне и другим верующим общины "Mараната". Через двое суток после этого 01/11.2003 Саша был найден мертвым.

«Приветствую вас братья и сестры, мир и благодать вам Отца нашего Господа!!!

Ну вот, я совсем остался один, Эмануэля сегодня проводил домой в Швецию. Чувствую я себя, братья, как поднятого с грязи и брошенного обратно в грязь, правда только чистого душой и сердцем. Не знаю, братья, но чувствую пустоту и боль страшную. Казалось бы, что я в жизни видел много обмана, не привыкать... Но сейчас я просто не доверяю никому и даже саму себе. Игорь, я не знаю стоит ли мне ехать в Клайпеду, ведь жить там будет негде, а тут хоть родные помогут. Буду пробовать устроиться на работу, правда это будет тяжело, ведь гражданство у меня литовское. Завтра пойду на собрание в поместную церковь, чтобы хоть как-то поддержать дух. Я знаю, что Господь поможет, ибо я не один, у меня есть вы - братья и сестры. Очень переживаю за брата Ивара и буду в молитвах просить Бога, чтобы помог ему быть и рости среди братьев, в единой вере Иисусу Христу. Это ведь благодать когда тебя окружают рядом братья и сестры, это и есть сила Божия!!! ... Еф. 6:24



Я вчера просил Эмануэля, чтобы и Ивара не вывезли как и меня. Эмануэль мне ответил: "Я не понимаю что происходит со старшими братьями, Таге настоял, чтобы я вернулся домой. И теперь я не знаю как будет с тобой." Я думаю, что это все из-за покупки дома, т.к. Я не согласился с мнением Таге.

Братья вы просите, чтобы я написал открытое письмо с просьбой о помощи ко всей общине, а стоит ли? Ведь другим это просто не интересно, хотя можно делать вид, что есть интерес. Но если вы решите что так надо, то я напишу. Ибо действительно, я чувствую "нож в спине", а искушений здесь много, один раз устою, а другой - упаду.



Игорь, я передал через Эмануэля небольших гостинцев, не смог больше, т.к. деньги находились у него, а с каждой покупкой чувствовал взгляд. Когда Эмануэль уезжал, то дал мне 3000 рублей и сказал: "Это тебе на жизнь, пока не устроишься на работу, а там ходи на собрания и будет видно, если выживешь и не сядешь в тюрьму, или еще что-нибудь не случится, то увидимся." Вообщем, мне говорить много не надо, я сам все понял.

Вам огромнейший привет от моей мамы и сестры, мама передала вам грибов, а сестре Асте небольшой сувенир и большой привет. Я буду молиться за вас братья и сестры, чтобы Господь помог вам преодолеть все трудности. Очень переживаю за брата Ивара, ибо действительно, диавол не спит и действует, особенно, когда нет рядом верующих, и когда чувствуешь себя брошенным в руки диавола. А для отговорки посылают в другую церковь, где не знаешь никого, а ведь там и можно попасть в руки диавола.

Извините братья, что сразу не написал ответ, просто рядом был Эмануэль, и я старался быстрее уйти из интернета.

Огромный привет всем братьям и сестрам от брошенного брата Саши. Да хранит вас Господь!!! Крепко обнимаю вас Игорь, Ивар, Наташа, Магдалена, Аста, Диана с Каролин.»

Ответ на эту мольбу о помощи был негативным. Нет - таков вердикт без аргументов христиан из "Мараната". Хотел ли Господь его смерти? Думаю, нет, но Господу ничего не оставалось другого как взять брошенного духовного младенца домой на небеса. Эта страшная история пример того как не должно поступать. Мы несем ответственность перед теми людьми и Господом, кого привели в свой дом или церковь. Благовествование и служение Богу, это не игра, в которой мы сами на свое усмотрение можем менять правила игры и ее порядок. Богу так дорога душа каждого человека, что Он отдал Сына Своего единородного на крест. Мы должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, потому что потом Бог спросит с каждого из нас.



Когда я услышал в трубке телефона страшную новость из моей груди вырволся дикий вопль. Первое мое желание было посмотреть в глаза тем, кто привез этого человека в общину, поигрался с ним как с щенком, а после утопил, за то, что тот, оказывается, много кушает и гадит на ковер. Однажды во время обеда Саша налил себе вместо воды стакан молока. Реакция руководства была незамедлительной и к Саше подошла главный бухгалтер и экономист секты.



- Ты что лучше других, что налил себе стакан молока? – зловеще, сверкая глазами гневно спросила она.

- Да нет, - тихо ответил он, - Просто я так привык с детства, - краснея от стыда, продолжил он. Интересно, что в тот же день на складе общины скисли все запасы молока, которых было более 100 литров. Что же это было?

Как же отреагировали старшие братья на весть о смерти Саши? Один из них, который принимал решение, чтобы избавиться от него, конечно, испугался. Ведь его решение повлекло смерть человека, а это уже не шутки... Бог устроил так, что весть о смерти Саша пришла в дом к пастору Т.Ю., принимавшему это страшное решение, как "подарок" на юбилей, 30 летие семейной жизни. Именно в этот день, когда у стола собралась вся его большая семья, дети, внуки. Именно в этот день, когда человек подводит итоги прожитой совместной жизни Бог прислал страшную весть. Не позавидуешь...



Откровенно говоря, после этих и других событий я был почти уверен, что в общине произойдут позитивные перемены. Надеялся, что появится страх Божий, а от это уже начало мудрости как говорит Библия: "Начало мудрости- страх Господен" (Пр. 1:7) Я надеялся, что Бог допустил эту трагедию ради того, чтобы старшие братья, их жены и все остальные сделали определенные выводы и покаялись в своих заблуждениях, а порою и злодеяниях. С момента смерти Саши прошли несколько лет. Снова библейские дни, гости... Опять красивые слова о любви и о том какие мы все правильные и святые. Лозунги, крики, истерия, самоистезания, злоба, интриги, угрозы... Все то, чего не должно быть в среде верующих в Бога.

Почему люди, которые исповедуют Христа и читают слово Божье совершают такие поступки? Слава Господу, что спустя 6 лет огненной закалки в общине я все еще остаюсь верующим человеком, а не озлобленным на всех монстром-сектантом! Невероятно, это чудо!

В чем же дело?

Иисус говорит нам, предостеригая о том как не впасть в заблуждение и не попасть в расставленные дьяволом сети. Господь сказал:

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.»

Мы видим, что существуют те, кто может нас обмануть. И тут же Господь указывает нам как этого избежать. Даже если мы приняли чьи-то убеждения или какое-то учение кажется нам верным и истинным, важно смотреть на плоды, которые приносит это учение. «Итак по плодам их узнаете их». Аминь.



Что такое плоды? Это наши дела коллективные и каждого в отдельности. Давайте обратимся к Библии. Всем известно, что существую такие плоды как дела Духа Святого и дела плоти. Вот ряд тех дел, которые перечисляются в послании к церкви в Галатах: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.» (Гал. 5:19-21)

Понятно, что все мы, люди, в силу своей греховной природы и духовного несовершенства, делаем, порою, недостойные христиан поступки. Да, существует процесс духовного возростания и мы постепенно растем, питаясь словом Божьим как хлебом духовным, все более наполняясь Духом Святым. Но есть одно ”НО”. Из практики очевидно, что духовного возрастания невозможно достичь если мы не следуем Божьему слову и здравому смыслу. Бог не зря наделил человека разумом и способностью к анализу. Только путем анализа и сопоставления различных фактов человек приходит к какому-то заключению. В библии есть достаточно много мест, которые, если вырвать из контекста, можно преподнести совершенно в противоположном смысле. Например, стих 36, гл. 10 Евангелие от Матфея «И враги человеку - домашние его», но о чем идет речь, что имел ввиду Иисус? Руководители сект часто используют этот стих и ему подобные, вырывая их из контекста для того, чтобы исползовать как аргумент в оправдание к очередной ереси.

Этим стихом часто манипулируют, чтобы удерживать и контролировать своих адептов, когда происходит разрыв между ними и их родными и близкими. В каждой секте используют этот прием. Например, муж (сын) попал под влияние секты и жена (мать), пытаясь спасти семью и мужа (сына), уговаривает его вернуться к обычной жизни и заботиться о семье. Муж (сын) идет к своему духовному наставнику и рассказывает об этом, надеясь получить мудрый совет или найти понимание в его лице. Но к своему удивлению получает такой ответ: «И враги человеку - домашние его», поясняя, что это сказал Иисус уже предвидя такую вот ситуацию. Но постойте! Иисус говорил, во-первых о вере в Него, а не о вере в лидера какуй-то из сект, которые используют имя Господа как рекламный логотип для компании. Господь говорил о тех, кто отречется от Него. Не думаю, что Он имел ввиду лидеров будующих сект, которые, по сути своей, не имеют ничего общего с учением Иисуса Христа. Потому что каждая секта видит учение Иисуса через призму своего основателя и руководства.



К этому есть еще одно место из Святого Писания, которое часто используют секты, это стх. 25, гл.10 книга ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» Этим стихом весьма ловко пользуются для того, чтобы удерживать адептов в секте. Человек, например, принял решение оставить секту и уйти в более здравое место, но на свое побуждение получает цитату из Библии, которая, по трактованию лидера секты, говорит осуждающе о тех, кто хочет оставить собрание, которое тот посещал раньше, а это уже перспектива впасть в немилость Богу и т.д. и т.п.. Как ни странно, но эта маленькая хитрость, по большому счету, действует почти на все 100%.



Я привел всего лишь два из множества примеров того, как можно манипулировать цитатами из библии для того, чтобы оказывать психологическое воздействие на адептов сект и держать их под контролем.

Вернемся же к плодам. Плоды «Мараната», которые я видел, огорчали и порою, казалось, что уныние уже на всегда поселилось в мое сердце. Хотелось понять только одно - почему и что происходит. Тогда я решил углубиться в историю общины и учение, в котором находились мои братья и сестры по вере.

Как уже говорил выше, устройство общины было не совсем типичным для христиан веры евангельской пятидесятников, т.е. это, как они говорят - большая христианская семья.

Но одних красивых лозунгов как, например: "У нас все общее как в церкви первого века", недостаточно. В общине сексуальных-извращенцев "Дети Бога" (сейчас "Фэмели"), которые тоже считают себя исключительными христианами, также живут вместе в одном доме и все у них общее. И что же? Что из этого? Они проповедуют, свободные сексуальные отношения и даже секс с собственными детьми. Более омерзительной секты еще, видемо, не было в истории христианства.

Что же означает семья для каждого христианина, да и, просто, каждого человека? Это, прежде всего, папа, мама и дети. Как говорит Господь: "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть." (Быт. 2:24) и еще "благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь". (Быт. 1:22) Это есть модель семьи созданная Богом.

Далее Господь установил Свой порядок в семье: "Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог." (1-Кор.11:3) Как видим существует определенная духовная иерархия для верующих в их семьях. Но «Великий учитель» решил все по-своему он создал суррогатную семью, в которой стал отцом для всех. Когда-то Иосифа Сталина называли отцом всех народов, истории уже все это давно знакомо. Основатель «Мараната» отнял отцовство у отцов и оставил детей без пап, на попечение и воспитание матерям, а жен без мужей. Арне Имсен утверждал, что если все они соберутся под одной крышей и будут жить вместе, если сделают общую кассу, то они будут как христиане первого века, т.е. достигнут такого же духовного уровня.

Нашлось несколько семей и просто одиноких людей, которых эта идея вдохновила. Они оставили работу, близких и жили по 8-10 человек в одной комнате. Один из детей членов общины уже будучи взрослым человеком рассказывал мне, что когда ему было чуть больше 10 лет ему приходилось голодать и родители за неимением средств (все средства уходили на дело Арне Имсена) варили детям суп из крапивы! Приговаривая при этом, что необходимо не только веровать в Иисуса , но и страдать за Него. Но, о каких же страданиях идет речь? Это уголовное преступление по отношению к своим детям! Разве это служение Богу, когда человек занимается самоистезанием и истязает своих детей. Это не страдание за имя Иисуса, как то им преподносил лидер, а самое настоящее САМОИСТЕЗАНИЕ и БИЧЕВАНИЕ, что есть грех и преступление перед Богом. Интересно, что все это было негде-то в Сомали или Уганде, а в развитой западной стране, Швеции. Парадокс...

В движении "Мараната" было достаточно много людей, действительно любящих Бога и сейчас в общине есть такие, но... Любовь к брату Арне для многих, реально, стояла превыше любви к Богу. Учение Арне Имсена., фактически стоит над учением Иисуса Христа и он назвал своих подопечных «Народом Мараната», но как известно в Библии о таком народе ни где не упоминается. Есть только один народ – Божий. Как-то в одной из проповедей пастор Б.В. всхлипывая и надрываясь, с дрожью в голосе убеждал, что это хорошо, когда человек изучает библию и анализирует, но это не значит, что необходимо оставаться в ее рамках, проще говоря следовать тому, что там написано.

Необходимо выходить за рамки Св. Писания, а это значит за рамки учения Иисуса Христа. Каждая деструктивная секта так и поступает, они постепенно выходят за рамки Библии, заменяя ее какими-то своими ложными откровениями, которые в своей основе антихристианские. Арне Имсен стал богом для своих последователей. Он затмил своею личностью умы, поверивших ему людям как луна затмимает солнце, но как известно, лунное затмение, это весьма короткое по времени явление, после которого мы снова можем видеть яркий солнечный свет. Как говорит Св. Писание: «Бог – есть свет». Я уверен, что Бог уже давно за все спросил.

Как уже говорил выше, к великому сожалению, за многими религиозными объединениями стоит какой-то человек, сильная личность, но не реальный Бог.

Почти у всех основателей похожая история. Вначале они ревнуют по Богу, но по мере роста своего авторитета среди окружающих их людей, они превозносятся над словом Божьим, приносят свое учение взамен на учение Иисуса Христа и выставляют себя "всемогущими" богами. Один из уроков истории нам об этом говорит - это секта лжепророка Джима Дженса. Вначале это была община христиан веры евангельской, но что с ней произошло в последствии уму не постежимо – были убыты или покончили с собой одновременно более 900 человек среди, которых было много детей. Проблема культа личности руководителей или основателей имеет массовый характер в среде различных христианских объединений. Тут не является исключением и католическое папство. Увы... Всякое учение основанное на человеке несет в себе вместо созидательного - разрушительный характер. Для членов сект, в первую очередь, это разрушение семьи. Уверен, что для злых сил тьмы века сего, это большая радость, когда разрушается первый Богом созданный институт - семья. Когда дети страдают от разводов, неся эту боль на протяжении всей своей жизни.



Сильная личность затмевает собою авторитет родителей перед их детьми или мужа в глазах жены и наоборот. Нарушается Богом установленный порядок: 4. жена – 3. муж – 2. Христос – 1. Бог Отец. Вместо этого получается такая картина: 4. жена – 3. муж – 2. лидер движения – 1. основатель секты. Либо 4. муж – 3. жена – 2. лидер движения – 1. основатель секты. Понятно, что Богу тут места нет. Одним из первых разрушил свою семью и дал пример пастве основатель секты «Мараната» Арне Имсен. Его жена не согласилась жить в суррогатной семье и брак распался. После в общине последовали другие разводы... Сын Арне Имсена, молодой проповедник, так же оставил своего отца и ушел. Старожили рассказывают, что его брак так же был на грани распада, но чудом сохранился, Господь вразумил молодую жену, которая была больше предана своему духовному наставнику, чем собственному мужу. Но такое положение никого не пугало, наставник находил всему объяснения из библии, вырывая слова из контекста. Ведь в библии есть такие слова: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" Лук. 14: 26 Но вот, в чем вопрос, что этим хотел сказать Господь? Не достаточно, просто вырвать слова из контекста и строить на них свое учение.



Сегодня община "Мараната" это всего несколько семей, которые имеют в своем распоряжении бизнес, гостиницу - наследство Арне Имсена, а с ними несколько стареньких бабушек и чернорабочие из Литвы и бывшего СССР, которые обслуживают эту гостиницу. Вступление Прибалтики в ЕС дало возможность привозить в общину дешевую рабочую силу. Желание переехать на постоянное место жительства в Швецию для многих из Прибалтики служит соблазном. Таким образом, только за пять лет моего пребывания в общине побывало множество людей, которых смело можно назвать рабами. Они трудятся в надежде, когда-нибудь оттуда вырваться и зацепиться за жизнь. Но это непросто, когда с одной стороны ты не можешь сделать никаких сбережений, потому что всю твою зарплату забирает руководство секты, а тебе вместо денег кров и хлеб. С другой – психологическое воздействие. Многие из рабов спустя какое-то время так и вернулись на свою родину ни с чем, кого-то изгнали, а кто-то все еще надеется на лучшее... Рабы из Прибалтики ощутимо облегчили жизнь своим рабовладельцам.

Они выполняют различную работу и с надеждой смотрят на своих хозяев. Почти все рабы - работают нелегально, это дает возможность хозяевам получать побольше прибыли, не взерая на то, что неуплата налогов, как известно, уголовно наказуемое деяние. Я и мои родители, пожилые люди, тоже долгое время трудились нелегально, т.е. нам не платили зарплаты и понятно за нас не платили налогов. Никакого стажа, никаких пенсионных отчислений – ничего, кроме 50 евро в месяц. Позже мне удалось убедить руководство устроить меня легально и меня устроили дворником на неполный рабочий день на 20%, хотя, вместо этого, я реально работал почти весь рабочий день в прачечной гостиницы, даже по выходным. Мое положение в общине было не самым плохим, Господь дал мне различные дарования, я написал несколько книг, есть переведенные и изданные на разных языках, в том числе на шведском. Пишу музыку, стихи, пою и, на конец, рисую.

Недавно записал свой музыкальный альбом. Сам факт, что Господь кардинально изменил мою жизнь, послужил для общины показателем того, что она, как бы, на особом положении у Господа, т.е. гораздо чище и праведнее других. Для руководства секты, это являлось подтверждением того, что апостол (так его считают последователи) Арне Имсен, действительно, был великим из пророков и учителей. С чем я посмею не согласиться. Я занимался активной деятельностью и имел множество контактов и связей по Прибалтике и России. Много ездил, встречался с различными верующим, посещал тюрьмы, где рассказывал о том, что Господь может изменить жизнь человека, призывал осужденных покаяться и оставить прошлую жизнь и т.д.

Руководству, это очень нравилось, я был у них нужный и полезный раб, т.к. ко всему этому выполнял работу прачки по гостинице, повара и посудомойки. Трудился в непригодных для работы помещениях, не щадя своего здоровья. Но хозяева упустили один момент, что раб рабу рознь, что на самом деле мой господин не Арне Имсен или еще кто-то из них, а только Господь. Уверен, что Бог видя всю ситуацию дал мне сил для того, чтобы противостоять всему этому беззаконию и безумию, только поэтому я еще духовно жив. Другим рабам было труднее, жизнь в полуподвальных помещениях, частые упреки куском хлеба, постоянное психологическое и моральное воздействие, унижение и т.п. Через это проходит каждый член деструктивной секты.

Конечно, возникает вопрос, а что вас держит? Разве нельзя все оставить пойти в полицию или, просто - уехать домой? Да, отчасти это так, но не все так просто как может показаться на первый взгляд. Во-первых, не в каждой стране существует правовая база для пресечения деятельности сект как например в Швеции. Об этом уже не раз говорил известный шведский психиатр и экс министр здраво-хранения Пер Свартлинг (Per Swartling) с которым имелся разговор по телефону. Господин Пер Свартлинг пояснил, что помощи ждать неоткуда, потому что законодательство Швеции позволяет беспрепятственно процветать различного рода сектам и оставаться безнаказанными за свои злодеяния. Если обратиться в полицию и попросить помощи, то полиция не может ее оказать за отсутствием, так называемого, состава преступления. Получается что ты сам виноват в том, что оказался в секте, а если не нравится то, просто, выйди от туда.. Но не все так просто...

Дело в том, что адепты, в большинстве случаев, подвергаются сильнейшей психологической и моральной обработке за что, практически, почти невозможно, привлечь к ответственности лидеров сект. Дисцеплина и контроль над сознанием адепта секты осуществляются как раз посредством устрашения, т.е. постоянного запугивания. Например, очень часто, лидеры сект прибегают к такому устрашению как вечное пребывание в аду за непослушание. Смешно? Возможно, кому-то это покажется смешным, но для искренне верующего человека, это самое страшное наказание. Вот только не все, к сожалению, понимают, что это не зависит от желания и решения лидера их секты, это прерогатива Бога. Или, например, можно услышать историю из уст тех же руководителей сект о том как одна семья, когда-то оставила их секту и вскоре их стали преследовать различные неприятности, развал семьи, болезни, смерть и неизбежная дорога в ад. Методика запугивание имеет свои последствия, которые выражаются в нарушении психики человека. Поэтому психиатры, которые производили обследование адептов сект приходят к заключению, что среди них большой процент людей с различными нарушениями психики. Существует достаточно горьких примеров, таких как, например, трагедия в общине пятидесятников в шведском городке Кнютби (Knutby), тогда, в 2004, в ход пошло автоматическое огнестрельное оружие и были жертвы. Полиция установила виновных, суд осудил, но что это решило? Трагедия произошла и это факт. Недостаточно, просто собрать труппы убитых и осудить виновных, необходимо применять какие-то превентивные меры, т.е. Не карательного, но разъяснительного характера, т.е. говорить больше о том, что такое секты и как избежать того, чтобы не оказаться в какой нибудь из них.

Надо правильно понимать, что после того как человек подвергается массированной психологической обработке он не в состояние здраво мыслить. Вначале, он подавляется как личность, потом его делают послушным рабом. Его втягивают в рутину общего дела, привязывают к финансовой зависимости, а дальше уже последующая изоляция завершает работу – человек теряет чувство реальности и становиться послушным животным. Это преступление, когда в человеке убивают личность и делают подобным животному! Посредством психологической обработки и изоляции от общества адепт обретает синдром человеко-фобии и становится жертвой крайней социофобии. Как ему после этого стать полноценным членом общества? Легко рассуждать, но не приведи Господь кому-то попасть в такую ситуацию. На мой взгляд существует острая необходимость в реабилитационных центров для бывших членов различных сект.



Среди адептов деструктивных сект есть искренне верующие в Иисуса Христа и желающие Ему служить верой и правдой, такие люди, действительно, ищут воли Божьей, но как раз они и являются самыми удобными инструментами в руках сектантов. Они готовы терпеть любые лишения и страдания, тем более, когда им говорят, что это угодно Богу. О, если бы это было угодно Богу... В первую, да и в последнюю очередь, так удобно руководителям сект, которые выдают себя за богов. К тому же, в добровольное рабство, идут не от хорошей жизни, почти у всех адептов есть на то свои причины. У кого-то материальные проблемы, на ком-то тяготеют долги, кто-то скрывается от мафии или полиции, кто-то в силу слабости своего интеллекта и т.д. Все эти люди - легкая добыча в ловких руках «пророков этого времени». Поэтому не стоит судить или насмехаться над ними – им нужна помощь, а не осуждение. Не каждый человек хищник, есть среди людей достаточно много ягнят. Сегодня в общине «Мараната» насчитывается около десяти человек из Прибалтики. Есть как одинокие, так и семейные. Больше половины у всех одна и та же история – долги или другие материальные проблемы... Хотя есть и искренне верующие. В этом году в ЕС вступили еще две страны Болгария и Румыния, это еще 30 миллионов человек. Никому не секрет, что в поисках лучшей жизни, многие из них, направились в Западную Европу и Скандинавию. Кто-то из них также может попасть в рабство и стать жертвой тоталитарных сект.

Враги

Идеология каждой деструктивной секты основана на поиске врага. Многие используют стихи из библии, которые говорят о том, что дружба с миром, есть вражда против Бога. От части все это так и об этом говорит Апостол Иаков в своем послании верующим (Деян. 4:4) , а также Апостол Иоанн (1-Ин. 2:15) Манипулируя этими стихами сектантские лидеры используют их для того, чтобы изолировать своих подопечных от контактов с внешним миром, а выражается это как прерывание всех связей со своими родственниками, родителями, сестрами, братьями и наконец - детьми. Как-то одна из старых активисток «Мараната» С. Ф. хвалилась тем, что в свое время она совершила подвиг - прервала все отношения со своей семьей. К сожалению, это свойственно каждой тоталитарной секте. Родственники являются помехой для того, чтобы лидеры сект могли свободно манипулировать сознанием своих адептов.



За время пребывания в секте «Мараната» у нас с женой родились трое детей, две девочки и мальчик. Когда нашей старшей дочери исполнилось 4 года, стал вопрос о том, чтобы устроить ее в детский садик. Для этого было достаточно аргументов. Во-первых, общение с детьми сверстниками, это уроки для того, чтобы научиться жить в социуме. Во-вторых – детские сады существуют как раз для того, что бы родители имели возможность иметь время, чтобы зарабатывать средства на нужд тех же детей. Какова же была реакция руководства секты, когда они узнали, что одна из семей секты, а именно моя, решила отдать своих детей в обычный детский сад!

Оказалось, что в понимании секты «Мараната» детский сад, а также школа и все другие учебные заведения от сатаны. Дело в том, что основатель секты «Мараната» Арне Имсен, настаивал на том, что государственные институты, а именно институты образования, являются происками дьявола. Это понятно, чем более образован человек, тем труднее им манипулировать. По всем традициям установленным богом по имени Арне Имсен, такой вариант не вписывался в планы секты «Мараната». Нас сразу же обвинили в том, что мы желаем зла себе и своим детям. Спустя три недели как наша дочь начала ходить в детский сад меня вызвали на серьезный разговор руководители секты.

- Это правда, что ваша дочь все еще посещает детсад? - спросил меня один из пасторов Т.Ю.

- Да, - ответил я.

- Но разве ты не понимаешь, что это ужасно и недопустимо? – продолжал он устремив свой взгляд куда-то в пустоту.



Наш разговор не клеелся. Меня обвиняли в том, что мы с женой поступаем наглым образом, а именно дерзнули воспитывать своих детей сами. Часто с трибуны лидеры «Мараната» говорят о том, что дети членов общины, это дети общины. Руководители и первый из них Арне Имсен, когда-то обвинивший государство в том, что оно отнимает право у родителей воспитывать своих детей, в тоже самое время сами поступают именно таким же образом, отнимают право у членов сектны самим заниматься воспитанием своих детей.

- Вы должны в ближайшее время оставить вашу комнату в здании секты и покинуть нас, - вынесли вердикт руководители. - Ты больше не работаешь, ты уволен!



Я пытался призвать их к разуму, пытаясь объяснить, что так нельзя поступать с людьми, которые работали на организацию в течении 6 лет только за пищу и крышу над головой. Ведь мы не имеем никаких средств к существованию, потому что мы их не получали и, ко всему, у нас трое маленьких детей. Где нам искать жилье, работу? Это не простой вопрос, который требует времени. Но это было не интересно христианам из «Мараната», их учили скандалить и орать по углам о том, что Иисус тебя любит, но самих не научили любить и сострадать как то заповедал Господь. Так мы оказались без работы, жилья и средств к существованию.

Окончание

Дело Арне Имсена завершилось с его уходом из жизни. Созданная им секта «Мараната» неизбежно умирает. Последователи разбрелись за исключением нескольких человек, которые узурпировали власть в общине и взяли в свои руки бизнес. Дело Арне Имсена «движение Мараната» - это учение, которое является – ложным, делом рук человека, а не Бога. С уверенностью можно сказать, что в деле брата Арне и движении «Мараната» сегодня можно поставить жирную точку. К чему стремился этот человек, ведя за собой других? Он хотел создать церковь по образу церкви первого века, т.е. достичь такого же духовного состояния и ускорить пришествие Христа? Но каким образом? Он был уверен, что этого можно достичь только человеческими усилиями, создать общую кассу и собраться всем под одной крышей, т.е. объединиться в большую суррогатную семью.

Этого, к сожалению, не достаточно... Бывает, что маленькие дети, иногда, примеряют одежду родителей, которая им вовсе не по размеру, но не сделав и двух шагов запутываются в ней и падают. Также с желанием стать церковью первого века... Прежде всего необходимо возрасти до определенного духовного возраста, чтобы «одежда» была по размеру, иначе не избежать падения. Ушел один лидер, одного движения, но это не значит, что нечто подобного больше не будет. Вскоре появиться какой-нибудь другой лжеучитель и новая секта, которая будет вербовать себе адептов. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под этим солнцем... Каждый должен знать, что служить Богу, это не значит становиться рабом какого-то человека или группы людей. Поклонятся Богу – это одно, но поклонятся человеку, это другое. Есть существенная разница между уважением и поклонением. Уважение основано на взаимности и любви, поклонение же - действием в одном направлении. Опасайтесь, чтобы вам не стать одним из адептов какой-нибудь деструктивной секты.



См. также

И.Серов "Спасение во Христе (о Саше Егорове)"

Игорь Серов. Спасение через огонь

Игорь Серов. СОРВАТЬ ПОКРОВ ТЬМЫ

