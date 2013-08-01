Серов - Шесть лет в рабстве

Страшное свидетельство Игоря Серова о своих злоключениях в шведской секте "Маранафа".«Действительно, в наше время многие используют Евангелие не для того, чтобы пробудить и наставить человека во имя спасения и укрепления веры и церкви, а наоборот - чтобы соблазнить, использовать его в своих низменных и корыстных целях, а потом оставить умирать. Таким образом, сегодня на христианской кафедре можно увидеть и услышать многих одержимых амбициями или корыстью людей. Они один за другим заявляют, что являются либо христами, либо апостолами Христа, либо особыми пророками, призванными Господом. Они льстят слуху, но чаще используют слово «Я» вместо «Он». Они фокусируют внимание на своей горделивой персоне, а не на личности Иисуса Христа. Так узнается, какого дерева плоды, худого или доброго. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят», - так сказал Господь (Мат. 24:5).»
Серов И. Сорвать покров тьмы
Серов Игорь. ШЕСТЬ ЛЕТ РАБСТВА
Эта маленькая брошюра не является каким-то пособием по изучению библии, руководством к тому как стать самым лучшим христианином или чем-либо подобным. Нет, ибо речь пойдет о деструктивных сектах и о той опасности, которую они представляют. Я написал ее к тому, что каждый человек должен осознавать какую степень опасности представляют секты и как не попасть под влияние какой-либо из них. Что же такое секта и чем она опасна?
Согласно толковому словарю, слово «секта» имеет два значения: во-первых, это религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее; во-вторых, слово «секта» в переносном смысле означает группу лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах.
Если говорить о втором положении, то секта характеризуется строгим авторитарным руководством, которое отнимает у человека свободу и полностью отрезает пути назад, предлагая взамен на его имущество и полное повиновение, жизнь вечную в Раю. Член секты перестает быть личностью, теряет связи с друзьями и близкими, жертвует секте все свои сбережения, соглашается на рабский труд и тому подобное. В этом случае секта является очень опасной для человека.
Этот короткий рассказ является дополнением к моей книге «Спасение через огонь», которая была издана в 2004 году и переведена на два языка: шведский и литовский. Однажды в моей жизни произошло нечто невероятное - полная метаморфоза. Все вдруг изменилось и приобрело совсем иные ценности и ориентиры. Я уверовал в Бога после чего полностью изменился. Изменился не только я, а также все, что меня окружало: город, страна, люди, образ жизни. Я стал христианином - родился свыше, уже совсем новым человеком. Так появилась на свет моя первая книга «Спасение через огонь», в которой я описал весь процесс перевоплощения - это мой первый этап, часть моей жизни, где я был подвергнут переплавке огнем. Все что было от старого моего человека, моей злобной сущности, моего «Я» сгорело в этом огне вместе с тем, что окружало меня.
В течение этого времени у меня была возможность неоднократно посетить собрания верующих в разных странах и городах. Я был дважды в Сибири, где встречал многих людей, а также в центральной части России и множество раз бывал в различных христианских общинах Литвы. Бог открывал двери даже в самые «труднопроходимые места», т.е. в те общины, которые держались в полнейшей изоляции от всех остальных христиан и общества. Господь благословлял, располагая сердца людей и двери открывались. На моем пути встречались как радикальные, так и либеральные христиане, а так же множество других. Прежде же сам я оказался в одной изолированной общине в Швеции и вскоре стал ее активным членом. Это была небольшая община, которая возглавляла микроденоминацию, ответвление от классических пятидесятников, христиан веры евангельской. Реально же, это была одна из многочисленных деструктивных религиозных сект аппокалипсического толка, которую организовал Арне Имсен.
Еще не так давно, мне трудно было представить себя верующим в Бога человеком, но еще более невероятным мне представлялась перспектива стать членом деструктивной религиозной секты. Но... Все это со мной произошло...
2007 г. Стокгольм
Паром причалил к маленькому терминалу, который находился в 70 километрах от Стокгольма. После сложившихся неурядиц на границе мы все же направлялись в Столицу Швеции. Примерно через час наш микроавтобус остановился рядом с огромным и красивым особняком, построенным, судя по стилю архитектуры, в начале прошлого века.
- Приехали! - радостно сказал наш водитель швед, выпрыгивая из автобуса. Я взял свою куртку и стал не спеша выходить наружу. На улице было прохладно, зима все более набирала свою силу. На дворе стоял декабрь.
- Приветствую Вас Игорь! - прогремел громким голосом человек с длинной, черной и густой бородой как у православного священиика. Это был один из старших общины «Мараната», улыбаясь он протянул мне свою руку. Да, сомнений не было, это был тот самый человек, который навестил меня когда-то в тюрьме. Все происходило как во сне, мне трудно было поверить в происходящее. Еще совсем недавно, всего лишь несколько дней назад я находился в одной из тюрем Литвы в ожидании суда и приговора.
Человек с бородой пригласил меня пройти внутрь этого огромного здания, на котором было две надписи «Folkskola» и «Hotel». Когда-то это была народная школа, а сейчас гостиница, в которой трудились члены христианской общины «Мараната». По среди стоянки для парковки автомобилей перед входом в этот большой дом стоял высокий флагшток с развивающимся флагом. Мы прошли по коридорам и оказались в большой столовой, где на стол подали кофе и что-то из съестного. Попивая свое кофе я осматривался по сторонам. Заходили какие-то люди, они, улыбаясь, приветливо здоровались.
Человек с бородой был явно чем-то доволен. Он вальяжно развалился на стуле и смотрел на меня. Он поинтересовался о том каким был наш путь и потом спросил:
- Это все Ваше. - он повел рукой, указывая на все вокруг. - Скажите, что нам делать и куда идти. - Я чуть не поперхнулся кофе, но сумел взять себя в руки и ответил.
- Исполнять волю Господа, - сказал ему я. - Это самое главное.
Сам вопрос показался мне, довольно, странным, но в тот момент я не думал много об этом. После приветствий, кофе и знакомств, мне показали, мою комнату. Начался новый, совсем неизвестный этап в моей жизни - пребывание в христианской общине...
Настроение было двояким, мои чувства переполняли как позитивные, так и негативные эмоции. С одной стороны, была радость освобождения из тюрьмы как внешней, так и внутренней - духовной. А также радость от того, что смог живым и здоровым покинуть страну, которая была ко мне не дружелюбно настроена в последние годы. Но с другой, еще сильно кровоточили и ныли от боли раны моей души. Каждый развод, это тяжелые переживания. Тяжело, когда в трудный момент предают и от тебя отрекаются самые близкие люди. В моем случае, это был удар «ножом в спину», повлекший за собой тяжкие душевные и духовные повреждения. Господь дал мне сил выстоять и я, как говориться, на зло всем врагам - выжил. Милосердный Бог со временим залечил все мои раны и поставил на ноги. Моя бывшая жена и ее любовник, какой-то проповедник, одним из друзей «Мараната», так надеялись на мою смерть, но... Я жив, здоров и свободен. Вместо смерти Господь даровал жизнь, а вместо заточения на долгие годы в тюрьме - свободу. Слава Ему и благодарение!
Моя жизнь в общине началась без каких-либо трудностей и проблем. Новое место, новые люди... Каждый день по несколько собраний и работа по гостинице. Постепенно я влился в каждодневную рутину дел. Правда, одно немного угнетало, это чувство одиночества и безразличия к себе со стороны верующих, членов общины. Я старался найти этому объяснение, думал, что такое отношение ко мне складывается в силу скандинавского менталитета и проблемы со знанием языка. За год проживания в Норвегии у меня уже сложился некоторый образ скандинавов. Это тихие и спокойные, внешне безэмоциональные и замкнутые люди. Кажется, что у них всегда что-то на уме, но они об этом никогда и никому не скажут... Чем севернее область - тем все более замкнутые и молчаливые люди. Викинги...
Около двух месяцев мне пришлось провести без какого-либо общения, можно сказать, в изоляции от чего, порою, хотелось выть. Хотя иногда со мной все же беседовали. Несколько человек в общине изучали русский и я для них был объектом для практических занятий. Постепенно я все больше узнавал о той церкви, в которой оказался волею судьбы или, вернее, по воле Божьей. Как оказалось, это была не совсем обычная община в понятии классического движения пятидесятников. Устройство ее таково, что между членами общины все было общим, а если быть точным, то не все, а только общая касса, т.е. средства, которые приносила им гостиница «Hotell Pilgrimshem», типография «BMC” и фирма такси. Если говорить прямо, то под словоми «все общее» подразумевается работа, т.е. работа является общей, но не средства.
На собраниях и богослужениях об этом много и часто упоминалось, что это является главным отличием от всех других деноминаций, которые блуждают во тьме. Лидеры общины много говорили с трибуны о том, что такой образ жизни приемлем только духовно возросшим христианам, а значит – лучшим из лучших. Что это возможно только тогда, когда мы достигаем высокого духовного уровня, т.е. духовные ценности становятся выше материальных. Мне как новоиспеченному верующему, неофиту, такое положение вещей казалось, просто, неимоверным чудом и я пребывал в состоянии полной эйфории. Я гордился тем, что оказался среди таких духовно зрелых христиан, а не в мире лживых и лицемерных людей, которые называют себя христианами. Я смотрел на весь остальной христианский мир с высока и повторял как тот фарисей из притчи Иисуса о мытаре и фарисие: «Слава тебе Господь! Благодарю Тебя, что я здесь, а не в другом месте, что я не такой лицемерный христианин как все остальные». После проведенных шести лет в общине мои взгляды во многом изменились.
Средства массовой информации, порою, говорили о нас как о самой страшной секте в истории Швеции, но я был тогда уверен, что они ошибаются, но... Увы, ошибался я. Старшие братья, т.е. лидеры, реагировали на такие выпады умело используя слова из Святого Писания: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан. 15:20) и т.д и т.п. Я понимал, что иногда пресса или ТВ искажают факты, но, все равно, как говориться - «Не бывает дыма без огня».
Иисус Христос говорит: Да любите друг друга как Я возлюбил вас.
В этот день была пятница в предверьи праздника Пасхи, которая именуется как Страстная пятница, в этот день по приданию был распят Господь наш Иисус Христос. Пасха имеет важное значение для каждого христианина, так как воскрес расспятый Иисус Христос, кровью которого мы спасены и омыты от греха. Это событие является днем надежды для всех уповающих на Господа людей.
В коридоре здания общины «Мараната» толпились люди, мужчины, женщины, дети... Одни, возмущенно ворчали, другие - смотрели с любопытством, кто-то равнодушно, а кто-то с ужасом в глазах... Внимание всех было приковано к человеку, который лежал на полу, пытаясь окровавленными руками закрыть лицо от ударов, которые ему наносили несколько мужчин. Прицеливаясь, они наносили удары по лежащему человеку как по мешку с картошкой, при этом, что-то приговаривая. Белая одежда, пиджак и брюки были сильно залиты кровью, человек лежал с разбитым носом на полу в большой луже крови. В какой-то момент его перестали пинать и дали возможность подняться на ноги.
- Вы хотели крови? - спрашивал дрожащим голосом избитый – Ответьте, - повторяет он протягивая окровавленные руки – Вы хотели крови?
Пятница, действительно, выдалась страстной...
Нет, это не отрывок из голливудского фильма, нет... Это моя первая Пасха в общине «Мараната», где я стал свидетелем этой кровавой драммы о человеке, который зашел в общину просто попить чаю. Все произошло таким образом... После богослужения вся община собралась в столовой на чаепитие. Туда пришел какой-то незнакомый человек одетый во все белое. Он попросил чаю, ему отказали. Тогда он предложил за чай деньги – отказали и «по-христиански» предложили убраться вон. Тогда он, что-то возмущенно высказал. Кто-то из старших схватил его за одежду и стали тягать по залу. Он – сопротивляться... Одним словом все закончилось побоями, пролитием крови и приездом полиции.
«Мараната» в начале было одним из движений духовного пробуждения в Швеции, а потом же оно превратилось в общину под названием «Мараната» под руководством Арне Имсена. «Мараната» в переводе с древнего арамейского звучит как «Господь наш грядет». Это движение родилось в Швеции в начале 60-ых. Лозунгом и главной идеей этого движения явились эти слова «Господь наш грядет» или «maranata». Одним из лидеров движения оказался пастор пятидесятников Арне Имсен. На мой взгляд он имел все качества, которые необходимы лидеру, в том числе и ораторский дар. Ему удалось объединить под свое знамя более 10 000 последователей. Многие верующие оставляли свои церкви и следовали за Арне Имсеном, который стал во главе всего движения пробуждения среди христиан Шведского королевства. Движение «Мараната», это прежде всего множественные собрания в разных городах и селах. Призывом к верующим служили слова из 13 главы послания к евреям: «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Многие выходили, оставляя свои церкви и собрания. Они вышли, но, к сожалению, так и не узнали куда идти дальше.
Мне не удалось лично знать основателя движения «Мараната», он скончался в 1999 году. Сразу после его смерти общину возглавил другой человек, но к удивлению всех, он тоже вскоре скончался от рака в 2000 году. Меня Господь привел как раз в трудное для этой церкви время, это был 2001 год. Уже год община, которая привыкла к железной дисцеплине, к строгой и сильной руке правителя, оставалась сиротой. Это была невосполнимая утрата. Совет старших братьев был в затруднительном положении... Кто же возглавит общину? Кто сможет заменить Арне Имсена? Реальной кандидатуры не было. Тогда приняли решение, что все старшие братья будут управлять церковью, т.е. станут пастырями. На 2001 год было 6 пастырей на 50 человек. Это были представители четырех семей, которым и принадлежит фактически община и весь бизнес, и с ними еще один брат одиночка. После моего недолгого пребывания я увидел, что совет пастырей не может плодотворно функционировать, все напомнило басню Ивана Андреевича Крылова "Лебедь, Щука и Рак":
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там."
И.А. Крылов
- Саша, если ты хочешь то можешь присоединиться к нашей большой семье в Стокгольме. Мы будем очень рады еще одному члену в нашей общине. Иисус любит тебя! Мы живем как христиане первого века у нас все общее, одна большая христианская семья... – сказал ему пастор Т.Ю.
- Ивар, - обратился я к другу детства, - Думаю, что надо прекратить поститься. Нет больше смысла. - Я это сказал не потому что уже не мог дольше выдержать без еды, нет. В своей жизни мне достаточно пришлось поголодать в тюрьмах СССР. Дело было в другом, в том, что у меня возникла какая-то уверенность в том, что надо остановиться в борьбе за спасение этого человека. Мы прекратили. Как оказалось, это было правильное решение, потому что продолжение не имело никакого смысла. Вечером того же дня нам стало известно, что Саша уже со вчерашнего дня мертв. Его тело нашли на одной из лестничных площадок многоквартирного дома в Калининграде. Причину смерти установить не удалось, вскрытие показало отравление каким-то неизвестным веществом.
Ну вот, я совсем остался один, Эмануэля сегодня проводил домой в Швецию. Чувствую я себя, братья, как поднятого с грязи и брошенного обратно в грязь, правда только чистого душой и сердцем. Не знаю, братья, но чувствую пустоту и боль страшную. Казалось бы, что я в жизни видел много обмана, не привыкать... Но сейчас я просто не доверяю никому и даже саму себе. Игорь, я не знаю стоит ли мне ехать в Клайпеду, ведь жить там будет негде, а тут хоть родные помогут. Буду пробовать устроиться на работу, правда это будет тяжело, ведь гражданство у меня литовское. Завтра пойду на собрание в поместную церковь, чтобы хоть как-то поддержать дух. Я знаю, что Господь поможет, ибо я не один, у меня есть вы - братья и сестры. Очень переживаю за брата Ивара и буду в молитвах просить Бога, чтобы помог ему быть и рости среди братьев, в единой вере Иисусу Христу. Это ведь благодать когда тебя окружают рядом братья и сестры, это и есть сила Божия!!! ... Еф. 6:24
Я вчера просил Эмануэля, чтобы и Ивара не вывезли как и меня. Эмануэль мне ответил: "Я не понимаю что происходит со старшими братьями, Таге настоял, чтобы я вернулся домой. И теперь я не знаю как будет с тобой." Я думаю, что это все из-за покупки дома, т.к. Я не согласился с мнением Таге.
Братья вы просите, чтобы я написал открытое письмо с просьбой о помощи ко всей общине, а стоит ли? Ведь другим это просто не интересно, хотя можно делать вид, что есть интерес. Но если вы решите что так надо, то я напишу. Ибо действительно, я чувствую "нож в спине", а искушений здесь много, один раз устою, а другой - упаду.
Игорь, я передал через Эмануэля небольших гостинцев, не смог больше, т.к. деньги находились у него, а с каждой покупкой чувствовал взгляд. Когда Эмануэль уезжал, то дал мне 3000 рублей и сказал: "Это тебе на жизнь, пока не устроишься на работу, а там ходи на собрания и будет видно, если выживешь и не сядешь в тюрьму, или еще что-нибудь не случится, то увидимся." Вообщем, мне говорить много не надо, я сам все понял.
Вам огромнейший привет от моей мамы и сестры, мама передала вам грибов, а сестре Асте небольшой сувенир и большой привет. Я буду молиться за вас братья и сестры, чтобы Господь помог вам преодолеть все трудности. Очень переживаю за брата Ивара, ибо действительно, диавол не спит и действует, особенно, когда нет рядом верующих, и когда чувствуешь себя брошенным в руки диавола. А для отговорки посылают в другую церковь, где не знаешь никого, а ведь там и можно попасть в руки диавола.
Извините братья, что сразу не написал ответ, просто рядом был Эмануэль, и я старался быстрее уйти из интернета.
Огромный привет всем братьям и сестрам от брошенного брата Саши. Да хранит вас Господь!!! Крепко обнимаю вас Игорь, Ивар, Наташа, Магдалена, Аста, Диана с Каролин.»
Когда я услышал в трубке телефона страшную новость из моей груди вырволся дикий вопль. Первое мое желание было посмотреть в глаза тем, кто привез этого человека в общину, поигрался с ним как с щенком, а после утопил, за то, что тот, оказывается, много кушает и гадит на ковер. Однажды во время обеда Саша налил себе вместо воды стакан молока. Реакция руководства была незамедлительной и к Саше подошла главный бухгалтер и экономист секты.
- Ты что лучше других, что налил себе стакан молока? – зловеще, сверкая глазами гневно спросила она.
- Да нет, - тихо ответил он, - Просто я так привык с детства, - краснея от стыда, продолжил он. Интересно, что в тот же день на складе общины скисли все запасы молока, которых было более 100 литров. Что же это было?
Как же отреагировали старшие братья на весть о смерти Саши? Один из них, который принимал решение, чтобы избавиться от него, конечно, испугался. Ведь его решение повлекло смерть человека, а это уже не шутки... Бог устроил так, что весть о смерти Саша пришла в дом к пастору Т.Ю., принимавшему это страшное решение, как "подарок" на юбилей, 30 летие семейной жизни. Именно в этот день, когда у стола собралась вся его большая семья, дети, внуки. Именно в этот день, когда человек подводит итоги прожитой совместной жизни Бог прислал страшную весть. Не позавидуешь...
Откровенно говоря, после этих и других событий я был почти уверен, что в общине произойдут позитивные перемены. Надеялся, что появится страх Божий, а от это уже начало мудрости как говорит Библия: "Начало мудрости- страх Господен" (Пр. 1:7) Я надеялся, что Бог допустил эту трагедию ради того, чтобы старшие братья, их жены и все остальные сделали определенные выводы и покаялись в своих заблуждениях, а порою и злодеяниях. С момента смерти Саши прошли несколько лет. Снова библейские дни, гости... Опять красивые слова о любви и о том какие мы все правильные и святые. Лозунги, крики, истерия, самоистезания, злоба, интриги, угрозы... Все то, чего не должно быть в среде верующих в Бога.
Почему люди, которые исповедуют Христа и читают слово Божье совершают такие поступки? Слава Господу, что спустя 6 лет огненной закалки в общине я все еще остаюсь верующим человеком, а не озлобленным на всех монстром-сектантом! Невероятно, это чудо!
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.»
Мы видим, что существуют те, кто может нас обмануть. И тут же Господь указывает нам как этого избежать. Даже если мы приняли чьи-то убеждения или какое-то учение кажется нам верным и истинным, важно смотреть на плоды, которые приносит это учение. «Итак по плодам их узнаете их». Аминь.
Что такое плоды? Это наши дела коллективные и каждого в отдельности. Давайте обратимся к Библии. Всем известно, что существую такие плоды как дела Духа Святого и дела плоти. Вот ряд тех дел, которые перечисляются в послании к церкви в Галатах: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.» (Гал. 5:19-21)
К этому есть еще одно место из Святого Писания, которое часто используют секты, это стх. 25, гл.10 книга ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» Этим стихом весьма ловко пользуются для того, чтобы удерживать адептов в секте. Человек, например, принял решение оставить секту и уйти в более здравое место, но на свое побуждение получает цитату из Библии, которая, по трактованию лидера секты, говорит осуждающе о тех, кто хочет оставить собрание, которое тот посещал раньше, а это уже перспектива впасть в немилость Богу и т.д. и т.п.. Как ни странно, но эта маленькая хитрость, по большому счету, действует почти на все 100%.
Я привел всего лишь два из множества примеров того, как можно манипулировать цитатами из библии для того, чтобы оказывать психологическое воздействие на адептов сект и держать их под контролем.
Вернемся же к плодам. Плоды «Мараната», которые я видел, огорчали и порою, казалось, что уныние уже на всегда поселилось в мое сердце. Хотелось понять только одно - почему и что происходит. Тогда я решил углубиться в историю общины и учение, в котором находились мои братья и сестры по вере.
Как уже говорил выше, устройство общины было не совсем типичным для христиан веры евангельской пятидесятников, т.е. это, как они говорят - большая христианская семья.
Что же означает семья для каждого христианина, да и, просто, каждого человека? Это, прежде всего, папа, мама и дети. Как говорит Господь: "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть." (Быт. 2:24) и еще "благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь". (Быт. 1:22) Это есть модель семьи созданная Богом.
Как уже говорил выше, к великому сожалению, за многими религиозными объединениями стоит какой-то человек, сильная личность, но не реальный Бог.
Сильная личность затмевает собою авторитет родителей перед их детьми или мужа в глазах жены и наоборот. Нарушается Богом установленный порядок: 4. жена – 3. муж – 2. Христос – 1. Бог Отец. Вместо этого получается такая картина: 4. жена – 3. муж – 2. лидер движения – 1. основатель секты. Либо 4. муж – 3. жена – 2. лидер движения – 1. основатель секты. Понятно, что Богу тут места нет. Одним из первых разрушил свою семью и дал пример пастве основатель секты «Мараната» Арне Имсен. Его жена не согласилась жить в суррогатной семье и брак распался. После в общине последовали другие разводы... Сын Арне Имсена, молодой проповедник, так же оставил своего отца и ушел. Старожили рассказывают, что его брак так же был на грани распада, но чудом сохранился, Господь вразумил молодую жену, которая была больше предана своему духовному наставнику, чем собственному мужу. Но такое положение никого не пугало, наставник находил всему объяснения из библии, вырывая слова из контекста. Ведь в библии есть такие слова: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" Лук. 14: 26 Но вот, в чем вопрос, что этим хотел сказать Господь? Не достаточно, просто вырвать слова из контекста и строить на них свое учение.
Сегодня община "Мараната" это всего несколько семей, которые имеют в своем распоряжении бизнес, гостиницу - наследство Арне Имсена, а с ними несколько стареньких бабушек и чернорабочие из Литвы и бывшего СССР, которые обслуживают эту гостиницу. Вступление Прибалтики в ЕС дало возможность привозить в общину дешевую рабочую силу. Желание переехать на постоянное место жительства в Швецию для многих из Прибалтики служит соблазном. Таким образом, только за пять лет моего пребывания в общине побывало множество людей, которых смело можно назвать рабами. Они трудятся в надежде, когда-нибудь оттуда вырваться и зацепиться за жизнь. Но это непросто, когда с одной стороны ты не можешь сделать никаких сбережений, потому что всю твою зарплату забирает руководство секты, а тебе вместо денег кров и хлеб. С другой – психологическое воздействие. Многие из рабов спустя какое-то время так и вернулись на свою родину ни с чем, кого-то изгнали, а кто-то все еще надеется на лучшее... Рабы из Прибалтики ощутимо облегчили жизнь своим рабовладельцам.
Среди адептов деструктивных сект есть искренне верующие в Иисуса Христа и желающие Ему служить верой и правдой, такие люди, действительно, ищут воли Божьей, но как раз они и являются самыми удобными инструментами в руках сектантов. Они готовы терпеть любые лишения и страдания, тем более, когда им говорят, что это угодно Богу. О, если бы это было угодно Богу... В первую, да и в последнюю очередь, так удобно руководителям сект, которые выдают себя за богов. К тому же, в добровольное рабство, идут не от хорошей жизни, почти у всех адептов есть на то свои причины. У кого-то материальные проблемы, на ком-то тяготеют долги, кто-то скрывается от мафии или полиции, кто-то в силу слабости своего интеллекта и т.д. Все эти люди - легкая добыча в ловких руках «пророков этого времени». Поэтому не стоит судить или насмехаться над ними – им нужна помощь, а не осуждение. Не каждый человек хищник, есть среди людей достаточно много ягнят. Сегодня в общине «Мараната» насчитывается около десяти человек из Прибалтики. Есть как одинокие, так и семейные. Больше половины у всех одна и та же история – долги или другие материальные проблемы... Хотя есть и искренне верующие. В этом году в ЕС вступили еще две страны Болгария и Румыния, это еще 30 миллионов человек. Никому не секрет, что в поисках лучшей жизни, многие из них, направились в Западную Европу и Скандинавию. Кто-то из них также может попасть в рабство и стать жертвой тоталитарных сект.
За время пребывания в секте «Мараната» у нас с женой родились трое детей, две девочки и мальчик. Когда нашей старшей дочери исполнилось 4 года, стал вопрос о том, чтобы устроить ее в детский садик. Для этого было достаточно аргументов. Во-первых, общение с детьми сверстниками, это уроки для того, чтобы научиться жить в социуме. Во-вторых – детские сады существуют как раз для того, что бы родители имели возможность иметь время, чтобы зарабатывать средства на нужд тех же детей. Какова же была реакция руководства секты, когда они узнали, что одна из семей секты, а именно моя, решила отдать своих детей в обычный детский сад!
- Да, - ответил я.
- Но разве ты не понимаешь, что это ужасно и недопустимо? – продолжал он устремив свой взгляд куда-то в пустоту.
Наш разговор не клеелся. Меня обвиняли в том, что мы с женой поступаем наглым образом, а именно дерзнули воспитывать своих детей сами. Часто с трибуны лидеры «Мараната» говорят о том, что дети членов общины, это дети общины. Руководители и первый из них Арне Имсен, когда-то обвинивший государство в том, что оно отнимает право у родителей воспитывать своих детей, в тоже самое время сами поступают именно таким же образом, отнимают право у членов сектны самим заниматься воспитанием своих детей.
Я пытался призвать их к разуму, пытаясь объяснить, что так нельзя поступать с людьми, которые работали на организацию в течении 6 лет только за пищу и крышу над головой. Ведь мы не имеем никаких средств к существованию, потому что мы их не получали и, ко всему, у нас трое маленьких детей. Где нам искать жилье, работу? Это не простой вопрос, который требует времени. Но это было не интересно христианам из «Мараната», их учили скандалить и орать по углам о том, что Иисус тебя любит, но самих не научили любить и сострадать как то заповедал Господь. Так мы оказались без работы, жилья и средств к существованию.
Дело Арне Имсена завершилось с его уходом из жизни. Созданная им секта «Мараната» неизбежно умирает. Последователи разбрелись за исключением нескольких человек, которые узурпировали власть в общине и взяли в свои руки бизнес. Дело Арне Имсена «движение Мараната» - это учение, которое является – ложным, делом рук человека, а не Бога. С уверенностью можно сказать, что в деле брата Арне и движении «Мараната» сегодня можно поставить жирную точку. К чему стремился этот человек, ведя за собой других? Он хотел создать церковь по образу церкви первого века, т.е. достичь такого же духовного состояния и ускорить пришествие Христа? Но каким образом? Он был уверен, что этого можно достичь только человеческими усилиями, создать общую кассу и собраться всем под одной крышей, т.е. объединиться в большую суррогатную семью.
См. также
И.Серов "Спасение во Христе (о Саше Егорове)"
Игорь Серов. Спасение через огонь
Игорь Серов. СОРВАТЬ ПОКРОВ ТЬМЫ
Наша семья пережила опыт такого же плана...
В Ратомке Вадим Вадимыч держал своих тем, что каждый был обязан ему каким-то «пряником…» Мы с женой по приезду в Минск жили в одной из его квартир (за 70% рыночной стоимости)…
Показательна в этом отношении ситуация с братом Николаем Ч., это самый близкий друг нашего зятя Игоря.
До обращения к Богу к 40-ка годам Николай имел печальный опыт общения с людьми. Был бизнесменом, его бросили, он попал в тюрьму… Жена покинула его, оставив двух сыновей…
Когда Николай вышел из тюрьмы, он обратился к Богу, весь израненный и избитый, но любящий Спасителя. В домашней церкви нашей церкви «Благодать» он познакомился и с Игорем, и с наше дочерью Томой. Потом в эту группу пришел Вадим и увел их за собой из церкви – они два года странствовали, пока не нашлась запущенная церковь в Ратомке, пригороде Минска. Здание построили американцы, потом их за что-то депортировали, остался в ней молодой баптистский пастор, воспитанник детдома, у которого не было ни людей, ни средств, ни опыта… Здание разрушалось…
Вадим как-то прибрал это здание к свои рукам, для регистрации общины нужны были массы – ими стала бывшая домашняя церковь «Благодати» и наша семья – мы с женой и семья сына Егора…
Вадим держал всех на привязи, прикармливая и оказывая услуги «духовного плана» (каким-то чутьем он находил людей, которые были в проблеме и оказывал им помошь…).
Николай в этой общине познакомился с сестрой, они создали христианскую семью… Но у них ни кола, ни двора… Вадим сделал Николая своим преданным работником – он выполнял все его поручения, был телохранителем, шофером, сторожом и охранником днем и ночью… За услуги он выделил молодой семье комнату в здании церкви. На работу Николай не смог устроиться, так как все время у него уходило на Вадима… (Я всегда говорил своему Игорю, что в случае чего для Николая будет проблема, так он завязан на Вадима…)
Мы недолго пробыли там… Месяца через 3-4 я начал бунтовать, сам даже не понимая почему…Потом Бог указал, что там было…В духе я постоянно слышал: «Чуждый огонь», один раз там я даже пробовал проповедовать об этом…
Но сейчас не о том, о Николае. Он был предан Вадиму, как верный пес своему хозяину… Однажды, помню, в служении в среду вечером была сцена – пришли члены бывшей общины, баптисты и пробовали доказывать свои права… Кончилось все тем, что Николай выдворял их с помещения – мужик он высоченный, крепкий…
Через 7 месяцев, к декабрю 2007 г. мы с сыном перестали посещать там служения, посещали «Благодать», все наши оставались там, так как считали, что мы проявляем непокорность установленным Богом (???) властям, тем более, что все не могли резко оставить начатые там дела – жена смотрела малых детей во время служения, жена сына Лена вела воскресную школу, но сложнее всего было Томке с Игорем и Николаю – Игорь и Николай были поставлены там Вадимом дьяконами!..
К Новому году остались из наших там Тома с Игорем и Николай… Они были терзаемы сомнениями, воочию увидев, что там творилось, но боясь и слово сказать – служители же…
Все решилось просто и быстро… Терзаемые сомнения, они решили поехать на пророческое служение в Ивацевичи, к брату Ивану… Там они действительно получили подтверждения своим сомнениям… Но никакого решения не принимали – служители ведь…
Но случилось все даже не с их решения – через день их вызвал Вадим и просто выгнал со своего «курятника», та сила, что помогала ему и раньше, все сообщила… Странности сопровождали их уже по дороге туда – был просто свободный день, когда никто не задействован в служении, вот они и поехали – но по дороге туда им непрерывно на мобильники звонил Вадим, но они не снимали трубку…
Выгнал сам… вот тебе и дьяконы… Сегодня ставлю – завтра снимаю…
Николай остался без ничего – без крова, работы, трое взрослых детей, и жена на последнем месяце беременности… Вот плата за преданность и беспрекословное подчинение… Так похоже на историю Игоря Серова!
Слава Богу, сейчас Николай с Викой и сыновьями – в «Благодати». Родилась прекрасная дочурка. Николай в служении – лидер домашней церкви… Работа у него неплохая и хорошо оплачиваемая. И вот уже скоро у них будет своя новая квартира – как многодетная семья они строят жилье на льготных условиях…
Не делайтесь рабами человеков!
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