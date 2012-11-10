Звезды мира потускнеют...
В январе 2006 г Костя Ткаченко прислал из Сакраменто диск, где был клип "Звезды потускнеют". Клип поразил меня, его текст я расположил на белорусском форуме и вскоре получил письмо от брата-баптиста Андрея Иванова из Брянской области:
"Пишу Вам вот по какой причине. В 2004 году в Брянске состоялся конгресс ЕХБ и в самом конце выступали глухонемые
с песней, слова которой я сегодня обнаружил у Вас:
Звезды мира потускнеют,
Небо свернется рулоном,
Силы сильных ослабеют -
И все предстанут пред Его престолом.
И Он взойдет как Солнце Правды,
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною...
То впечатление, которое произвела на меня эта песня невозможно выразить словами. Когда эти глухонемые ее исполняли,
все вытирали слезы с глаз. Да что там говорить, у меня есть всего лишь минутный фрагмент видеозаписи и то когда я
его смотрю, то невозможно удержать слезы..."
"Пишу Вам вот по какой причине. В 2004 году в Брянске состоялся конгресс ЕХБ и в самом конце выступали глухонемые
с песней, слова которой я сегодня обнаружил у Вас:
Звезды мира потускнеют,
Небо свернется рулоном,
Силы сильных ослабеют -
И все предстанут пред Его престолом.
И Он взойдет как Солнце Правды,
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною...
То впечатление, которое произвела на меня эта песня невозможно выразить словами. Когда эти глухонемые ее исполняли,
все вытирали слезы с глаз. Да что там говорить, у меня есть всего лишь минутный фрагмент видеозаписи и то когда я
его смотрю, то невозможно удержать слезы..."
Потом - второе письмо:
"Николай, я в шоке...
Такого я давно уже не испытывал.
Во-первых, почтальон сегодня доставил бандероль с диском. ...
А во-вторых, я в шоке от того, что увидел на клипе. Это и есть съемки с Конгресса 2004 года. Именно эти
девушки и исполняли его. Я как будто вновь побывал там, ощутил ту атмосферу. Вспомнил как мы символично от
одной свечи распостранили огонек по свечечкам, как символ распространения Слова. Это был заключительный
номер на конгрессе. Много было групп различного класса, но только лишь эти девочки поразили меня.
Сегодня мы в реабилитационном центре с братьями два раза посмотрели этот клип. Прослезились... Сильная песня и сильный клип..."
В сентябре было еще одно письмо от Андрея:
"Привет Николай! Помнишь, ты мне присылал диск с глухонемыми (видеоклип - "Звезды потускнеют...")? Так
вот, в этом году состоялся конгресс в Брянске и я там поймал двух из тех девчонок и сфотографировал.
Высылаю фото".
"Привет Николай! Помнишь, ты мне присылал диск с глухонемыми (видеоклип - "Звезды потускнеют...")? Так
вот, в этом году состоялся конгресс в Брянске и я там поймал двух из тех девчонок и сфотографировал.
Высылаю фото".
Звезды потускнеют,
Небо свернется рулоном,
Силы сильных ослабеют -
И все предстанут пред Его престолом.
И Он взойдет как Солнце Правды,
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною...
И тогда они заплачут горько,
И слезы побегут рекою -
Почему, Господь, Ты не со мною,
Почему стоишь ко мне спиною?
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною...
И тогда они заплачут горько,
И слезы побегут рекою -
Почему, Господь, Ты не со мною,
Почему стоишь ко мне спиною?
И Он ответит: - А ну-ка вспомни,
Когда в двери Я твои стучался...
Помнишь, ты стоял ко Мне спиною,
Хоть и знал, что Я в тебе нуждался.
Ты воскликнешь в стенаньи горьком:
- Покажи, когда ты в дверь стучался,
Скажи, когда Ты, Бог, во мне нуждался,
Но оказался я тогда холодным?
- Я был ребенком, просящим хлеба,
Я был избитым и стонал от боли,
Но мимо ты прошел, смотря на небо,
Посыпая мои раны солью.
Когда в двери Я твои стучался...
Помнишь, ты стоял ко Мне спиною,
Хоть и знал, что Я в тебе нуждался.
Ты воскликнешь в стенаньи горьком:
- Покажи, когда ты в дверь стучался,
Скажи, когда Ты, Бог, во мне нуждался,
Но оказался я тогда холодным?
- Я был ребенком, просящим хлеба,
Я был избитым и стонал от боли,
Но мимо ты прошел, смотря на небо,
Посыпая мои раны солью.
Но те, кому Я раздаю награды,
Услышав плачь, пришли на помощь,
Исцеленью моему были рады,
Ожидая, что и Я их вспомню.
И войдут они в познанье Бога,
И в одно большое наслажденье,
А другие не заплатят своего долга,
Хоть и вечно будут жить в мученьях.
Звезды мира потускнеют,
Небо свернется рулоном,
Силы сильных ослабеют -
И все предстанут пред Его престолом.
И Он взойдет как Солнце Правды,
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною.
Услышав плачь, пришли на помощь,
Исцеленью моему были рады,
Ожидая, что и Я их вспомню.
И войдут они в познанье Бога,
И в одно большое наслажденье,
А другие не заплатят своего долга,
Хоть и вечно будут жить в мученьях.
Звезды мира потускнеют,
Небо свернется рулоном,
Силы сильных ослабеют -
И все предстанут пред Его престолом.
И Он взойдет как Солнце Правды,
Засияет над землею,
К кому-то станет Он лицом и даст награду,
А к кому-то станет Он спиною.
https://www.youtube.com/watch?v=bQk-9tdiR68&feature=player_detailpage
Этот клип я разместил в интернете youtube.com/watch?v=bQk-9tdiR68
Из откликов на старом сайте:
Саша (03.06.2009 12:18)
Хотя доктринально не правильный. Бог нас спас не по нашим добрым делам, которые бы мы сотворили, но по Своей милости!
Но как для практического христианства клип обалдейнеший!!!
александр нестеров (29.07.2009 09:44)
Очень своевременный и содержательный клип для христиан нашего времени.Полезно напоминать, что суд Божий близок и нам пора серьёзно подумать о своих путях пред Господом.
korlan iz Kazakhstana (18.02.2010 12:42)
Суперпомазанная песня, спасибо Господу за такой талант - Сергея Минеева. Пробивает всех, кто слышал эту песню. Хочется слушать и слушать ее. Девченки которые танцуют, им особенный поклон и спасибо, молодцы, дополнили песню, трогает до самого сердца, внутри все трепещет!!! Помогите найти все его песни ,где можно скачать без замарочек. Как и где можно побольше узнать о Сергее и его церкви? Скиньте пожалуйста на мою электронку ссылку,где можно прочитать о них? Слава Богу,Слава Богу, Слава Богу за Его работу в их сердцах!!! Будьте благословенны,ребята!!! Ваш клип многих оживил... С любовью, Корлан.
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