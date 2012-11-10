Звезды мира потускнеют...

В январе 2006 г Костя Ткаченко прислал из Сакраменто диск, где был клип "Звезды потускнеют". Клип поразил меня, его текст я расположил на белорусском форуме и вскоре получил письмо от брата-баптиста Андрея Иванова из Брянской области:



"Пишу Вам вот по какой причине. В 2004 году в Брянске состоялся конгресс ЕХБ и в самом конце выступали глухонемые

с песней, слова которой я сегодня обнаружил у Вас:



Звезды мира потускнеют,

Небо свернется рулоном,

Силы сильных ослабеют -

И все предстанут пред Его престолом.



И Он взойдет как Солнце Правды,

Засияет над землею,

К кому-то станет Он лицом и даст награду,

А к кому-то станет Он спиною...



То впечатление, которое произвела на меня эта песня невозможно выразить словами. Когда эти глухонемые ее исполняли,

все вытирали слезы с глаз. Да что там говорить, у меня есть всего лишь минутный фрагмент видеозаписи и то когда я

его смотрю, то невозможно удержать слезы..."



Потом - второе письмо:



"Николай, я в шоке...

Такого я давно уже не испытывал.

Во-первых, почтальон сегодня доставил бандероль с диском. ...

А во-вторых, я в шоке от того, что увидел на клипе. Это и есть съемки с Конгресса 2004 года. Именно эти

девушки и исполняли его. Я как будто вновь побывал там, ощутил ту атмосферу. Вспомнил как мы символично от

одной свечи распостранили огонек по свечечкам, как символ распространения Слова. Это был заключительный

номер на конгрессе. Много было групп различного класса, но только лишь эти девочки поразили меня.

Сегодня мы в реабилитационном центре с братьями два раза посмотрели этот клип. Прослезились... Сильная песня и сильный клип..."



В сентябре было еще одно письмо от Андрея:



"Привет Николай! Помнишь, ты мне присылал диск с глухонемыми (видеоклип - "Звезды потускнеют...")? Так

вот, в этом году состоялся конгресс в Брянске и я там поймал двух из тех девчонок и сфотографировал.

Высылаю фото".





Звезды потускнеют,

Небо свернется рулоном,

Силы сильных ослабеют -

И все предстанут пред Его престолом.

И Он взойдет как Солнце Правды,

Засияет над землею,

К кому-то станет Он лицом и даст награду,

А к кому-то станет Он спиною...



И тогда они заплачут горько,

И слезы побегут рекою -

Почему, Господь, Ты не со мною,

Почему стоишь ко мне спиною?





И Он ответит: - А ну-ка вспомни,

Когда в двери Я твои стучался...

Помнишь, ты стоял ко Мне спиною,

Хоть и знал, что Я в тебе нуждался.



Ты воскликнешь в стенаньи горьком:

- Покажи, когда ты в дверь стучался,

Скажи, когда Ты, Бог, во мне нуждался,

Но оказался я тогда холодным?



- Я был ребенком, просящим хлеба,

Я был избитым и стонал от боли,

Но мимо ты прошел, смотря на небо,

Посыпая мои раны солью.

Но те, кому Я раздаю награды,

Услышав плачь, пришли на помощь,

Исцеленью моему были рады,

Ожидая, что и Я их вспомню.



И войдут они в познанье Бога,

И в одно большое наслажденье,

А другие не заплатят своего долга,

Хоть и вечно будут жить в мученьях.



Звезды мира потускнеют,

Небо свернется рулоном,

Силы сильных ослабеют -

И все предстанут пред Его престолом.



И Он взойдет как Солнце Правды,

Засияет над землею,

К кому-то станет Он лицом и даст награду,

А к кому-то станет Он спиною.

https://www.youtube.com/watch?v=bQk-9tdiR68&feature=player_detailpage

Из откликов на старом сайте:

Саша (03.06.2009 12:18)