ESXATOS не поддерживает евангельский фундаментализм

Религиозный фундаментализм - тормоз развития евангельских церквей

Религиозный фундаментализм характеризуется как минимум в этих областях:

Относительно человеческого мышления

фундаменталисты старой школы производят впечатление людей, питающих недоверие к науке, включая естественнонаучные дисциплины; некоторые проявляют склонность к антиинтеллектуализму и даже обскурантизму.



Относительно природы Библии,

согласно словарным определениям, фундаменталисты верят, что «каждое слово в Библии истинно в буквальном смысле».Это, несомненно, клевета, поскольку слово «буквально» использовано здесь весьма необоснованно. Однако нельзя отрицать то, что некоторым фундаменталистам свойственен излишний буквализм.



Относительно вдохновенности Библии

фундаменталисты склонны рассматривать ее как своего рода механический процесс, в котором авторы-люди были пассивны и не играли активной роли. В этом фундаменталистское понимание Библии как текста, продиктованого Богом, напоминает представление мусульман о том , что Коран был продиктован Аллахом на арабском языке через ангела Гавриила, и единственным вкладом Мухаммеда было то, что он записал этот текст. Таким образом, Коран рассматривается как точная копия небесного оригинала.

Относительно истолкования Библии

фундаменталисты полагают, что текст применим к современному читателю, как будто он был изначально для него и написан. При этом они игнорируют зияющую культурную пропасть, разделяющую мир Библии и современный мир.

Относительно экуменического движения

фундаменталисты склонны заходить весьма далеко в своей подозрительности (которая более чем оправданна), полностью, слепо и громогласно отвергая это движение. Наиболее резкие проявления такого отношения наблюдались в Американском совете христианских церквей, основанном в 1941 году Карлом Макинтайром.

Относительно учения о церкви

фундаменталисты склонны придерживаться сепаратистской экклесиологии, избегая любого сообщества, которое не во всем согласно с их собственной доктринальной позицией. Они забывают о том, что Лютер и Кальвин пошли на отделение с большой неохотой, стремясь изначально к реформе католичества.

Относительно мирского

фундаменталисты иногда склонны без разбора принимать существующие ценности и стандарты (как, например, в Евангелии процветания), а иногда — стоять в стороне от мира, боясь оскверниться.

В отношении предназначения христианства

фундаменталисты обычно склонны утверждать, что «призвание» и «благовесте» — одно и то же и что церковь призвана просто провозглашать Евангелие.

В отношении надежды христианина

фундаменталисты склонны к догматичному представлению о будущем, хотя, конечно, они в этом не одиноки. Но они часто вдаются в детали исполнения пророчеств, разделяют историю на жесткие периоды — диспенсации, — а также придерживаются идеи «христианского сионизма», игнорируя ущемление прав палестинцев."

Джон Стотт, Евангельские истины

А. Дубровский - В чем проблема отечественного протестантизма?