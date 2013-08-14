ESXATOS не поддерживает евангельский фундаментализм

Религиозный фундаментализм - тормоз развития евангельских церквей
Религиозный фундаментализм характеризуется как минимум в этих областях:
Относительно человеческого мышления
фундаменталисты старой школы производят впечатление людей, питающих недоверие к науке, включая естественнонаучные дисциплины; некоторые проявляют склонность к антиинтеллектуализму и даже обскурантизму.
Относительно природы Библии,
согласно словарным определениям, фундаменталисты верят, что «каждое слово в Библии истинно в буквальном смысле».Это, несомненно, клевета, поскольку слово «буквально» использовано здесь весьма необоснованно. Однако нельзя отрицать то, что некоторым фундаменталистам свойственен излишний буквализм.
Относительно вдохновенности Библии
Относительно истолкования Библии
фундаменталисты полагают, что текст применим к современному читателю, как будто он был изначально для него и написан. При этом они игнорируют зияющую культурную пропасть, разделяющую мир Библии и современный мир.
Относительно экуменического движения
фундаменталисты склонны заходить весьма далеко в своей подозрительности (которая более чем оправданна), полностью, слепо и громогласно отвергая это движение. Наиболее резкие проявления такого отношения наблюдались в Американском совете христианских церквей, основанном в 1941 году Карлом Макинтайром.
Относительно учения о церкви
фундаменталисты склонны придерживаться сепаратистской экклесиологии, избегая любого сообщества, которое не во всем согласно с их собственной доктринальной позицией. Они забывают о том, что Лютер и Кальвин пошли на отделение с большой неохотой, стремясь изначально к реформе католичества.
Относительно мирского
фундаменталисты иногда склонны без разбора принимать существующие ценности и стандарты (как, например, в Евангелии процветания), а иногда — стоять в стороне от мира, боясь оскверниться.
В отношении предназначения христианства
фундаменталисты обычно склонны утверждать, что «призвание» и «благовесте» — одно и то же и что церковь призвана просто провозглашать Евангелие.
В отношении надежды христианина
фундаменталисты склонны к догматичному представлению о будущем, хотя, конечно, они в этом не одиноки. Но они часто вдаются в детали исполнения пророчеств, разделяют историю на жесткие периоды — диспенсации, — а также придерживаются идеи «христианского сионизма», игнорируя ущемление прав палестинцев."
Джон Стотт, Евангельские истины
А. Дубровский - В чем проблема отечественного протестантизма?
Официальный отечественный протестантизм страдает более чем антиэстетизмом – он страдает антиинтеллектуализмом. Сам разум объявляется нашими евангельскими христианами чем-то подозрительным. По сути, дошло даже до того, что не просто наука и искусство стали ненужными и нежелательными явлениями для отечественной протестантской идеологии – ненужным оказалось богословие! Я видел закрытие дневного отделения Теологического института Союза ХВЕ в Республике Беларусь – закрытие за ненадобностью! Все же прочие формы богословского образования в крупнейшей протестантской конфессии Беларуси были доведены до плачевного состояния. И это сделали не какие-то недоброжелатели – это делалось собственными руками. Отечественные евангельские епископы в принципе превратно понимают сущность богословия. Для них это вовсе не комплекс сложных высокоразвитых наук, а просто церковная догматика, раз и навсегда данная и неприкосновенная.
Конфессиональное руководство элементарно боится богословского образования (я работал в этой сфере и все видел воочию). Откуда же берется антиинтеллектуализм отечественных протестантов? И здесь мы сталкиваемся с самой болезненной проблемой. Корень проблемы – в глубинной конфессиональной идеологии, в самой богословской ориентации. Фундаменталистский консерватизм наших протестантских объединений – это священная корова. На страницах евангельских изданий – самых прогрессивных – можно обсуждать вопросы культуры (о, эта пресловутая культура!), этики (хотя, как эти вопросы обсуждаются – отдельный разговор), даже политики (но тут между Россией и Беларусью есть существенные различия), а вот обсуждать генеральную линию принятого типа богословствования нельзя: это запретная тема. Что такое фундаментализм – вопрос объемный, и, честно говоря, я с трудом представляю форму и саму возможность обсуждения этой темы даже на страницах «Мирта».
Выскажу только несколько мыслей. Евангелистский фундаментализм как зеницу ока охраняет традиционную догматику и ничего так не боится, как любого вторжения в эту область. Но ведь единственная возможная форма этого охранительства – по принципу страуса, прячущего голову в песок. Нельзя изучить современную библеистику, прочитать и понять классиков современного богословия и при этом остаться фундаменталистом. Остаться можно только в том случае, если не прочитать или не понять. Вспомним Т. Куна: представитель старой парадигмы в принципе не понимает представителя новой.
Понять – значит самому измениться. А ведь здесь мы имеем дело именно с парадигмальным сломом. Догматический традиционализм прячет голову в песок перед лицом современного мира. Антиинтеллектуализм – это спасение для такого мышления. Но это погибель для подлинной христианской миссии. Ибо миссионерская Церковь стремится быть понятой современниками (А. Суховский говорит золотые слова об адекватности времени). У нас есть коронный аргумент в пользу нашего богословского традиционализма: «Но ведь именно традиционализм, фундаментализм, является последим оплотом нравственности». Вот и А. Суховский утверждает, что отечественный протестантизм является носителем высочайших этических ценностей.
А не много ли комплиментов мы себе делаем? Может, нужно просто оглянуться и убедиться в том, что в евангельских церквах такие же люди, как и везде? Да, здесь осуждается пьянство, разводы и прочие морально неприглядные явления. Но не превратилось ли наше понимание этики в набор довольно простых штампов? С тем же успехом, с которым на словах проповедуется внешняя нравственная чистота, на практике демонстрируется ханжество, фарисейство, осуждение ближнего и т.д. Наша конфессиональная высокоморальность – миф, который мы сами создали и в который сами уверовали. Подлинная христианская этика отнюдь не привязана к фундаменталистской богословской парадигме. Вернусь к тому, с чего начал. Эстетизм и антиэстетизм… В иных конфессиях можно за внешним благолепием спрятать внутреннюю пустоту. В протестантизме ни за чем не спрячешься. В иных конфессиях можно удерживать паству страхом, ибо «нет спасения вне единой апостольской непогрешимой…»
В подлинном протестантизме и это невозможно (я не говорю о церквах, возомнивших себя единственными истинными представителями христианства и оперирующих фразами, недопустимыми в настоящей евангельской церкви). Но отнюдь не из-за антиэстетизма интеллигенция сегодня действительно уходит из евангельских церквей. Скажу поразительную вещь, но подлинный мотив совсем иной: людям просто жалко времени. Люди, жизнь которых «по долгу службы» заполнена смыслами, приходя в церковь, жаждут Высших Смыслов. А встречают приевшиеся штампы".
...А давайте фундаменталистов камнями побъем...
Корень данной проблемы для меня стал чуть более очевиден потсле прочтения трех статей А. Коломийцева в Христианском Мегаполисе. Проблема догматики упираетсья сильно в исторические события и предпосылки. К сожалению пока церковь не поймет своей истории, перемены в сторону интелектуализма вряд ли произойдут.