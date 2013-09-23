Похвала мудрости

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею» (Притч 3:13-15). На первый взгляд книги Священного Писания превозносят мудрость так же, как и другие авторы древности. Якобы мудрость даёт человеку возможность утешаться в трудностях пониманием неизбежности и справедливости происходящего (как учение о карме в индуизме), или стремление к гармонии противоположностей в социальной жизни (конфуцианство), или навык хранить себя в умеренности в повседневной жизни, как предлагают многие другие авторы, как древние, так и современные. А на деле оказывается, что такая мудрость далека от практической жизни.

Так как истина вечно уходит из рук —

Не пытайся понять непонятное, друг,

Чашу в руки бери, оставайся невеждой,

Нету смысла, поверь, в изученье наук! – восклицает Омар Хайям.

Многие языческие авторы открывают невозможность, а то и бессмысленность познания и мудрости – к примеру, Платон цитирует ставшие широко известными слова своего учителя – самоубийцы Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Это логический тупик философской мудрости, это повод к эпикурейству.

На первый взгляд и Библия приводит к подобному выводу. Взятые вне контекста отрывки Ветхого Завета не оставляют места надежде: «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость… И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: у мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем: "и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это - суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа!» (Еккл.2:12-17).

«…Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых… нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» (Пс.72:3-14). «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?.. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и Он дает им в удел страдания во гневе Своем? Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. [Скажешь]: Бог бережет для детей его несчастье его. - Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» (Иов 21:7-22) К тому же, мудрость эта требует от человека немалых усилий и времени, как поучает второканоническая книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и которого разговор только о молодых волах?» (Сир 38:24,25) Так стоит ли игра свеч, как говорится? Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли искать мудрость и лишать себя ради этого земных благ или проще прожить жизнь «по законам джунглей»?

Библия не предлагает готовый ответ – для чего нужна мудрость. Читатель не найдёт тут философских коллизий и абстрактных рассуждений. Вместо этого, мы вместе с Иовом, попавшим в тяжелейшую ситуацию, восклицаем: «[На что дан свет] человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» (Иов 3:23). «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?» (Иов 6:11). До мудрости ли, этой пустой человеческой мудрости, тому, кто лицом к лицу столкнулся с бедой, с болезнью, с бессилием что-либо изменить? Какая философия, какая религия может ответить Иову: «Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у Тебя плотские очи, и Ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни Твои, как дни человека, или лета Твои, как дни мужа, что Ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки Твоей? Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, - и Ты губишь меня?» (Иов 10:2-8)

Вопрос стоит очень остро – зачем человеку мудрость, если он не знает, для чего он вообще живёт? О какой мудрости может идти речь, если «мудрецы» не в состоянии ответить на эти вечные и такие простые вопросы: откуда мы? Куда идём? Этот вечный вопрос Пилата – что есть истина? Бессмысленность жизни, с которой человек сталкивается лицом к лицу, уничтожает всякую мотивацию, всякое желание к движению и действию, лишает человека морали и разрушает личность. Недаром среди наркозависимых, среди алкоголиков и подобных им опустившихся «на дно» так много образованных, по меркам этого мира, людей. И немало из них с усмешкой цитируют Экклезиаста: «…во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл.1:18).

Круг замкнулся! Создаётся впечатление, что выхода нет! Однако снова и снова ободряюще звучат слова Премудрости: «Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?... Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притч 8:1-12). Значит, есть выход?! Да! Библия однозначно утверждает, что есть две «мудрости» – одна «…не есть мудрость… земная, душевная, бесовская» (Иак 3:15), а другая – «…мудрость, сходящая свыше» (Иак 3:17). Апостол Павел проповедует «…мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1Кор 2:6,7). Именно в этом коренное отличие книг Святого Писания от другой «литературы мудрости» - в Библии изобличается пустота мудрости «мира сего» и открывается мудрость Божия, подчас прямо противоположная представлениям мира, который «во зле лежит». В книгах Ветхого Завета и, в частности, в книгах Иова и Притч Соломона, ясно проводится мысль, что мудрость – дар Божий. Очевидно, что мудрость открывает людям Сам Бог и суть её – в познании Самого Бога и Его Истины: «Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого – разум» (Прит.9:10)

Однако в этих текстах сохраняется драматическая интрига непостижимой удалённости Божией мудрости от людей в силу нашей греховности, несостоятельности и немощи. Праведник Иов, мудрый и богобоязненный (по свидетельству Самого Творца!) человек, снова и снова спрашивает: «Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых…» (Иов 28:12-13) Автор книги Притч словно вторит Иову: «…подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Прит.30:2-4). Поэтические книги словно задают загадку, которая неразрешима в рамках человеческого познания, они словно подходят к самой границе, за которой – неведомая для человеческого разума истина. И эта Истина была возвещена через откровение Нового Завета! Апостол Павел, словно приоткрывая завесу Времени, возвещает: «…написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость » (1Кор 1:19-24). Вот Он – Итог поисков ветхозаветных праведников и пророков, Иисус Христос, Сын Божий, «…Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1Кор 1:30). Именно Христос, Его евангельская истина, открывает людям истины о цели и назначении человеческой жизни, о грехе и прощении, о любви и справедливости, и Дух Святой приносит примирённому с Богом сердцу все ИСТИННЫЕ сокровища небес.

Воскресший Христос подтверждает древнее прозрение Иова: «…А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!» (Иов 19:25-27). Павел объясняет: «…Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1Кор.15:51-55). И какова тогда мудрость известного поэта Омара Хайяма, который через тысячу лет ПОСЛЕ воскресения Христа мог писать: «Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, смерть терзает сердца и кромсает тела, возвратившихся нет из загробного мира, у кого бы мне справиться: как там дела?» Неверие в Сына Божьего приводит человека в тупик! И наоборот, евангельская вера освобождает человека для мудрости, для жизни, для вечности. Восклицание автора книги Притч «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов» (Притч 31:10) неожиданно становится ярким откровением о намерениях Сына Божьего о Церкви: «…И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:2-4)

Итак, мудрость ветхозаветных авторов в учении Иисуса Христа находит свой итог, достигает полноты, кульминации, становится завершённой. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак 5:11). Есть, всё-таки есть цель и смысл в человеческой жизни! Познание Христа открывает каждому из нас новый, удивительный и прекрасный мир жизни в славе Господа и Бога. Здесь и есть возможность исполнить потребность человеческой души, которую выразил Николай Островский: «…прожить ее (жизнь) надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному». Мы призваны верить в Сына Божьего – это вершина мудрости, которую Бог сделал доступной для всякого человека, пусть и «немудрого» в глазах этого греховного, погибающего мира. «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1Кор 1:26-29)

Да благословит Господь каждого из нас принять и сохранить этот дар Божий. Так и слышится евангельская проповедь в книге Притч: «…Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою: …вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои» (Прит.1:20-23). Слава нашему Господу Иисусу Христу, «…Который пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Иоан.5:20). Аминь!