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Хиллман Джеймс - Сновидение и нижний мир

Хиллман Джеймс - Сновидение и нижний мир
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Эта книга пытается развить другой подход к сновидениям, отличный от того, к которому мы привыкли. Его ядро не основывается на идеях подавления (Фрейд) или компенсации (Юнг), а представляет сновидения в связи с душой, и душу в связи со смертью.

Я пришёл к выводу, что вся процедура интерпретации сновидений, имеющая целью достижение лучшего осознания жизни, является совершенно ошибочной. И я имею в виду «ошибочность» во всей её полноте: её вредность, искаженность, обман, неадекватность, сбивание с толку, экзегетичную оскорбительность для материала сновидения, для самого сновидения. Когда мы вносим ошибку в сновидение, мы вводим в заблуждение душу, а поскольку душа интимно связана со смертью (что традиция всегда предполагает), то ошибочная интерпретация сновидения вводит в заблуждение наше умирание. Чем является это умирание и эта смерть по отношению к сновидениям, будет рассмотрено в следующих главах.

Мы начинаем нашу работу, задавая себе очевидный, но упущенный из виду вопрос: какой мифический области, каким Богам принадлежат сновидения? В данном вопросе присутствует предположение, согласно которому, если бы мы знали «чему» сновидения принадлежат, то мы бы лучше могли понять, что они хотят, что они означают, и что мы должны с ними делать. Предложенный в этой книге ответ ставит теорию сновидений на фундамент мифа; ведь не является секретом, что сновидения принадлежат нижнему миру и его Богам, как заявляет об этом название этой книги, и короткая вторая глава демонстрирует, что мифический фундамент сновидений имеет древнюю историю. Фрейд, осознанно или нет, осуществил этот поворот, обратившись к мифическому нижнему миру для обоснования своей теории сновидений.

Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир

«Касталия», 2023. — 294 с.

ISBN 978-5-521-23714-2

Джеймс Хиллман - Сновидение и нижний мир - Содержание

Глава 1.МОСТ

  • Примечания и ссылки

Глава 2. ФРЕЙД

  • Фрейд и мой тезис

  • Фехнер, Фрейд и нижний мир

  • Источники и примечания

Глава З.ПСИХЭ

  • Глубина

  • Гадес

  • Дети Ночи

  • Подземный мир и нижний мир

  • Нижний мир и психика

  • Образы и тени

  • Фигуры сновидений

  • Метафора смерти

  • Источники и примечания

Глава 4. ПРЕПЯТСТВИЯ

  • Материализм

  • Оппозиционализм

  • Христианство

  • Примечания и источники

Глава 5. СНОВИДЕНИЕ

  • Романтика сновидений

  • Эго сновидения

  • Субъективный уровень

  • Типы души

  • Геракл в доме Гадеса

  • Работа сновидения

  • Нарцисс и сновидение

  • Двойственность сновидения

  • Сновидения, работа смерти

  • Материал сновидения

  • Источники и примечания

Глава 6. PRAXIS

  • Caveat Lector

  • Чёрный цвет

  • Болезнь

  • Животные

  • Водные субстанции

  • Воспоминание и забывание

  • Опоздание

  • Округлость

  • Психопатия

  • Лёд

  • Церемониальные приёмы пищи

  • Веселье

  • Двери и ворота

  • Грязь и диарея

  • Запах и дым

  • Пространство

  • Отношение к сновидениям

Источники и примечания

Библиография

Сокращения

Избранные источники

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Added 04.02.2026
Author brat christifid
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