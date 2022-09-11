Хуго ван дер Гус
Известно, что впервые имя художника упоминается в документтах из архивов города Гента за 1465 год. Далее, в 1467 году, он получил звание мастера, что говорило о его успехах в художественном деле. Более того, к тому времени известность о таланте и мастерстве Хуго распространилась за пределы Гента - в 1468 году художник был приглашен в Брюгге, где состоялось бракосочетание герцога Карла Смелого и Маргариты Йоркской. Ван дер Гус принял участие в праздничном украшении города.
Позже он руководил оформлением уже Гента, во время посещений города Карлом Смелым и его супругой (1469 и 1472 годы). Архивные документы подтверждают большой авторитет художника среди товарищей по цexy. С 1473 по 1476 год ван дер Гус возглавлял должность была выборной) городскую гильдию художников Святого Луки.
К сожалению, жизнь Хуго ван дер Гуса не была продолжительной, на создание своих не очень многочисленных произведений у него ушло немногим более десяти лет. Как и большинство художников того времени, он работал главным образом над созданием алтарных образов, рисовал миниатюры, занимался декоративным украшением городов, а также, по воспоминанием современников, обращался к портрету. Можно предположить, что многие из его произведений не дошли до нашего времени. Но выполненные ван дер Гусом или с большой вероятностью приписываемые ему работы свидетельствуют не только о высоком техническом мастерстве, но и о неординарном таланте.
Хуго ван дер Гус
Москва, «Воскресный день», «Белый город», 2018
Автор текста Юрий Астахов
ISBN 978-5-7793-4 3 77-0
Хуго ван дер Гус
Предисловие
Список полотен
- Алтарь Святой Троицы. 1478–1479
- Грехопадение и Оплакивание Христа. Диптих. 1470
- Диптих Оплакивания (Малое Оплакивание). Около 1480
- Иаков и Рахиль. 1470–1475
- Иосиф и Асенефа. Около 1475 (приписывается Хуго ван дер Гусу)
- Мадонна с Младенцем
- Мадонна с младенцем Иисусом (Мадонна ван Павия)
- Мадонна с Младенцем. Триптих. Копия (выполнил, возможно, Герард Давид) с работы Хуго ван дер Гуса. Около 1485
- Мужской портрет. Правая панель портретного диптиха. Около 1475
- Оплакивание. Фрагмент
- Поклонение волхвов (Алтарь Монфорте). 1468–1470
- Поклонение волхвов. Триптих (приписывается Хуго ван дер Гусу)
- Поклонение пастухов. Около 1480
- Портрет Бенедикта Монка. 1478
- Портрет донатора со святым Иоанном Крестителем. 1478–1479
- Пьета. Копия с работы Хуго ван дер Гуса. 1480–1490-е
- Распятие. Около 1470
- Святая Анна, Мадонна с Младенцем и францисканец. Около 1475
- Святая Женевьева. Около 1470–1475
- Смерть Мадонны. Около 1480
- Триптих Портинари. Около 1470
- Триптих Распятия. 1465–1468
- Триптих Мадонны с Младенцем, святыми и донаторами. 1478
- Триптих святого Ипполита. Около 1470 (левая створка выполнена Хуго ван дер Гусом, центральная и правая – Дирком Баутсом)
спасибо