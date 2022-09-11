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Хуго ван дер Гус

Хуго ван дер Гус
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Category ESXATOS BOOKS, Reference, Cultural Studies Art
Известно, что впервые имя художника упоминается в документтах из архивов города Гента за 1465 год. Далее, в 1467 году, он получил звание мастера, что говорило о его успехах в художественном деле. Более того, к тому времени известность о таланте и мастерстве Хуго распространилась за пределы Гента - в 1468 году художник был приглашен в Брюгге, где состоялось бракосочетание герцога Карла Смелого и Маргариты Йоркской. Ван дер Гус принял участие в праздничном украшении города.
Позже он руководил оформлением уже Гента, во время посещений города Карлом Смелым и его супругой (1469 и 1472 годы). Архивные документы подтверждают большой авторитет художника среди товарищей по цexy. С 1473 по 1476 год ван дер Гус возглавлял должность была выборной) городскую гильдию художников Святого Луки.
К сожалению, жизнь Хуго ван дер Гуса не была продолжительной, на создание своих не очень многочисленных произведений у него ушло немногим более десяти лет. Как и большинство художников того времени, он работал главным образом над созданием алтарных образов, рисовал миниатюры, занимался декоративным украшением городов, а также, по воспоминанием современников, обращался к портрету. Можно предположить, что многие из его произведений не дошли до нашего времени. Но выполненные ван дер Гусом или с большой вероятностью приписываемые ему работы свидетельствуют не только о высоком техническом мастерстве, но и о неординарном таланте.

Хуго ван дер Гус

Москва, «Воскресный день», «Белый город», 2018
Автор текста Юрий Астахов
ISBN 978-5-7793-4 3 77-0

Хуго ван дер Гус

Предисловие
Список полотен
  • Алтарь Святой Троицы. 1478–1479
  • Грехопадение и Оплакивание Христа. Диптих. 1470
  • Диптих Оплакивания (Малое Оплакивание). Около 1480
  • Иаков и Рахиль. 1470–1475
  • Иосиф и Асенефа. Около 1475 (приписывается Хуго ван дер Гусу)
  • Мадонна с Младенцем
  • Мадонна с младенцем Иисусом (Мадонна ван Павия)
  • Мадонна с Младенцем. Триптих. Копия (выполнил, возможно, Герард Давид) с работы Хуго ван дер Гуса. Около 1485
  • Мужской портрет. Правая панель портретного диптиха. Около 1475
  • Оплакивание. Фрагмент
  • Поклонение волхвов (Алтарь Монфорте). 1468–1470
  • Поклонение волхвов. Триптих (приписывается Хуго ван дер Гусу)
  • Поклонение пастухов. Около 1480
  • Портрет Бенедикта Монка. 1478
  • Портрет донатора со святым Иоанном Крестителем. 1478–1479
  • Пьета. Копия с работы Хуго ван дер Гуса. 1480–1490-е
  • Распятие. Около 1470
  • Святая Анна, Мадонна с Младенцем и францисканец. Около 1475
  • Святая Женевьева. Около 1470–1475
  • Смерть Мадонны. Около 1480
  • Триптих Портинари. Около 1470
  • Триптих Распятия. 1465–1468
  • Триптих Мадонны с Младенцем, святыми и донаторами. 1478
  • Триптих святого Ипполита. Около 1470 (левая створка выполнена Хуго ван дер Гусом, центральная и правая – Дирком Баутсом)
Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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