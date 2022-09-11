Известно, что впервые имя художника упоминается в документтах из архивов города Гента за 1465 год. Далее, в 1467 году, он получил звание мастера, что говорило о его успехах в художественном деле. Более того, к тому времени известность о таланте и мастерстве Хуго распространилась за пределы Гента - в 1468 году художник был приглашен в Брюгге, где состоялось бракосочетание герцога Карла Смелого и Маргариты Йоркской. Ван дер Гус принял участие в праздничном украшении города.

Позже он руководил оформлением уже Гента, во время посещений города Карлом Смелым и его супругой (1469 и 1472 годы). Архивные документы подтверждают большой авторитет художника среди товарищей по цexy. С 1473 по 1476 год ван дер Гус возглавлял должность была выборной) городскую гильдию художников Святого Луки.

К сожалению, жизнь Хуго ван дер Гуса не была продолжительной, на создание своих не очень многочисленных произведений у него ушло немногим более десяти лет. Как и большинство художников того времени, он работал главным образом над созданием алтарных образов, рисовал миниатюры, занимался декоративным украшением городов, а также, по воспоминанием современников, обращался к портрету. Можно предположить, что многие из его произведений не дошли до нашего времени. Но выполненные ван дер Гусом или с большой вероятностью приписываемые ему работы свидетельствуют не только о высоком техническом мастерстве, но и о неординарном таланте.

Хуго ван дер Гус

Москва, «Воскресный день», «Белый город», 2018

Автор текста Юрий Астахов ISBN 978-5-7793-4 3 77-0

Хуго ван дер Гус

Предисловие

Список полотен