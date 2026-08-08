Eshatos и Google

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Подтверждение авторства сайта в Google
Эта страница служит для подтверждения авторства сайта в Google.
Как подтвердить авторство сайта в Google - читайте справку в Google
Подтвердить авторство сайта/статьи в Google можно двумя способами:
- связать свой профиль Google+ c адресом электронной почты автора
- добавить соответствующий тег, подтверждающий авторство, в HTML-код страницы вашего сайта.
Подтверждение электронным адресом
Как это сделать - читайте в справкe Google
Тут есть одна фишка - домен почты и домен сайта должны совпадать. Вот тут-то я попался! Почту использую Gmail, а сайт в доменной зоне ru.
Сегодня попробовал обходной вариант - создал ящик в mail.ru - домен не совсем тот, но Google адрес включил в мой +профиль, но авторство пока не подтверждает!
(Как будут развиваться события, сообщу позже.)
Дополнение от 04.01.2014
Ящик в mail.ru не сработал, сегодня создал новый адрес на хостинге с точным доменом сайта @esxatos.com - подтвердил адрес в профиле G+, но при проверке из панели вебмастера все равно пишет, что адрес не подтвержден.
Или визуально в панели веб-мастера:
Инструменты для веб-мастеров/Другие ресурсы/Инструмент проверки структурированных данных.
Решил больше с ним не замарачиваться, и вам не советую - это не обязательный прием, вполне можно подтвердить авторство вторым способом, о котором речь идет ниже.
Подтверждение авторства тегом ? rel=author
Как это сделать - читайте в справкe Google
И тут не понятно - в справке все просто и понятно!
Только вот вопрос - куда вносить эту ссылку?
По советам друзей внес ее в футер сайта - она отображается на всех страницах.
Ура! Авторство подтверждено!?
Да... Не тут-то было!
Результат таков - в вебмастере Google показывает мне - мол, шел бы ты лесом со своим подтверждением
Где размещать ссылку с тегом автора на сайте
Вот так-то!!!
Гоша то хороший, но только местами...
Оказывается, что код нужно располагать не абы где на сайте,
а на специальной созданной для этой цели странице - /Google.
Вот и пробую создать эту страницу, которую вы сейчас читаете, для подтверждения авторства, чтобы Гоша был хороший!
Но не уверен, что подружиться все же получиться...
Почему?
Смущает вот это - первая ссылка га странице - это? Какие еще ожидают подводные камни?
Новости следуют далее...
Может в Новом году Гоша будет хороший?
Всех с Новым Годом!
Только что проверил - урра!
Заработало - вывод - Надо создавать страницу /Google