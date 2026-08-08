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Eshatos и Google

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Подтверждение авторства сайта в Google

 
Эта страница служит для подтверждения авторства сайта в Google.
 
Как подтвердить авторство сайта в Google - читайте справку в Google
 
Подтвердить авторство сайта/статьи в Google можно двумя способами:
 
- связать свой профиль Google+ c адресом электронной почты автора
- добавить соответствующий тег, подтверждающий авторство, в HTML-код страницы вашего сайта.

 

Подтверждение электронным адресом

Как это сделать - читайте в справкe Google
Тут есть одна фишка - домен почты и домен сайта должны совпадать. Вот тут-то я попался! Почту использую Gmail, а сайт в доменной зоне ru. acs
 
Сегодня попробовал обходной вариант - создал ящик в mail.ru - домен не совсем тот, но Google адрес включил в мой +профиль, но авторство пока не подтверждает!
(Как будут развиваться события, сообщу позже.)
 
Дополнение от 04.01.2014
 
Ящик в mail.ru не сработал, сегодня создал новый адрес на хостинге с точным доменом сайта @esxatos.com - подтвердил адрес в профиле G+, но при проверке из панели вебмастера все равно пишет, что адрес не подтвержден.
 
Проверить потдверждение своего сайта можно по следующему адресу вебмастера Гугла  
 
Или визуально в панели веб-мастера:
 
/Другие ресурсы/Инструмент проверки структурированных данных.
 
 
Подтверждение авторства Адресом
 
 
Решил больше с ним не замарачиваться, и вам не советую - это не обязательный прием, вполне можно подтвердить авторство вторым способом, о котором речь идет ниже.
 

Подтверждение авторства тегом ? rel=author

 
Как это сделать - читайте в справкe Google
 
Тег автора
 
И тут не понятно - в справке все просто и понятно!
 
Только вот вопрос - куда вносить эту ссылку?
 
По советам друзей внес ее в футер сайта - она отображается на всех страницах.
 
 
Ссылки на авторство в футере
 
 
Ура! Авторство подтверждено!?
 
Да... afs Не тут-то было! 
Результат таков  -  в вебмастере Google показывает мне - мол, шел бы ты лесом со своим подтверждением   bts
 
clsclscls
 
 
Смотрите у себя потдверждение своего сайта по адресу вебмастера Гугла
 
 
 

Где размещать ссылку с тегом автора на сайте

 
Вот так-то!!!
Гоша то хороший, но только местами... cls
 
Оказывается, что код нужно располагать не абы где на сайте,
 
а на специальной созданной для этой цели странице - /Google.
 
Вот и пробую создать эту страницу, которую вы сейчас читаете, для подтверждения авторства, чтобы Гоша был хороший!
 
Но не уверен, что подружиться все же получиться...
 
Почему?
 
Смущает вот это - первая ссылка га странице - это? Какие еще ожидают подводные камни?
Новости следуют далее...
 
Может в Новом году Гоша будет хороший?
 
Всех с Новым Годом!

 

 

С Новым годом!

 

 

Только что проверил - урра! bps
 
Заработало  - вывод  - Надо создавать страницу /Google

 

Авторство в Гугл

 

229 08.08.2026