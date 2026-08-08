Eshatos и Google

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Подтверждение авторства сайта в Google

Эта страница служит для подтверждения авторства сайта в Google.

Как подтвердить авторство сайта в Google - читайте справку в Google

Подтвердить авторство сайта/статьи в Google можно двумя способами:

- связать свой профиль Google+ c адресом электронной почты автора

- добавить соответствующий тег, подтверждающий авторство, в HTML-код страницы вашего сайта.

Подтверждение электронным адресом

Тут есть одна фишка - домен почты и домен сайта должны совпадать. Вот тут-то я попался! Почту использую Gmail, а сайт в доменной зоне ru.

Сегодня попробовал обходной вариант - создал ящик в mail.ru - домен не совсем тот, но Google адрес включил в мой +профиль, но авторство пока не подтверждает!

(Как будут развиваться события, сообщу позже.)

Дополнение от 04.01.2014

Ящик в mail.ru не сработал, сегодня создал новый адрес на хостинге с точным доменом сайта @esxatos.com - подтвердил адрес в профиле G+, но при проверке из панели вебмастера все равно пишет, что адрес не подтвержден.

Или визуально в панели веб-мастера:

Инструменты для веб-мастеров /Другие ресурсы/Инструмент проверки структурированных данных .

Решил больше с ним не замарачиваться, и вам не советую - это не обязательный прием, вполне можно подтвердить авторство вторым способом, о котором речь идет ниже.

Подтверждение авторства тегом ? rel=author

И тут не понятно - в справке все просто и понятно!

Только вот вопрос - куда вносить эту ссылку?

По советам друзей внес ее в футер сайта - она отображается на всех страницах.

Ура! Авторство подтверждено!?

Не тут-то было! Да...Не тут-то было!

Результат таков - в вебмастере Google показывает мне - мол, шел бы ты лесом со своим подтверждением - в вебмастере Google показывает мне - мол, шел бы ты лесом со своим подтверждением

Где размещать ссылку с тегом автора на сайте

Вот так-то!!!

Гоша то хороший, но только местами...

Оказывается, что код нужно располагать не абы где на сайте,

а на специальной созданной для этой цели странице - /Google.

Вот и пробую создать эту страницу, которую вы сейчас читаете, для подтверждения авторства, чтобы Гоша был хороший!

Но не уверен, что подружиться все же получиться...

Почему?

Смущает вот это - первая ссылка га странице - это? Какие еще ожидают подводные камни?

Новости следуют далее...

Может в Новом году Гоша будет хороший?

Всех с Новым Годом!

Только что проверил - урра!