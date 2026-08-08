Пра Эсхатас

Багаслоўскі клуб Эсхатас

На Эсхатасе Вы знойдзеце агляды біблейскіх перакладаў і каментарыяў і хрысціянскіх кніг па біблеістыцы, багаслоўі, гісторыі царквы, хрысціянскай этыцы, апалагетыцы, філасофіі і па многіх сумежных дысцыплінах.

Чаму Эсхатас?

Першапачаткова сайт задумваўся для публікацыі лепшых багаслоўскіх кніг пра апошні час - каб паказаць неспраўджанасць дыспенсацыйных поглядаў на Другое Прышэсце Госпада Ісуса, таму і сайт носіць імя ЭСХАТАС, ад якога і паўстала біблейская навука эсхаталогія.

У нас вы знойдзеце лепшыя працы па эсхаталогіі.

Эсхатас - гэта якасная багаслоўская адукацыя

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary

На Эсхатасе створана добрая матэрыяльная аснова для якаснай багаслоўскай адукацыі - у нас можна знайсці больш за 10 000 кніг, у тым ліку і навінкі кніг, якія неабходны для якаснай багаслоўскай адукацыі. Мы супрацоўнічаем са студэнтамі і выкладчыкамі багаслоўскіх навучальных устаноў. Мы адкрытыя для супрацоўніцтва.

Эсхатас і Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Славянская і Балтыйская Экуменічная семінарыя Святога Крыжа

Мы - партнёры Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Славянскай і Балтыйскай Экуменічнай семінарыі Святога Крыжа.

Нашы фонды даступныя для студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў семінарыі з мэтай атрымання якаснай хрысціянскай адукацыі.

Эсхатас і Свята-Сергіеўскі Праваслаўны багаслоўскі інстытут у Парыжы

l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

З 2021 г. мы супрацоўнічаем са Свята-Сергіеўскім Праваслаўным багаслоўскім інстытутам у Парыжы. l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge - калектыўны член клуба Эсхатас, у нас узаемная дапамога і супрацоўніцтва.

Эсхатас - гэта пераклады і каментары Бібліі

На сайце можна знайсці і класічныя, і новыя пераклады Бібліі, сярод якіх можна асабліва адзначыць пераклад на рускую мову РБТ 2011 года, пераклады Старога Запавету Фрымы Гурфінкель, навуковую рэканструкцыю грэчаскага тэксту Новага Запавету - Нестле-Аланд 28 рэдакцыя 2012 года, пераклад Новага Запавету біскупа Касіяна. Сучасныя пераклады Бібліі на рускую мову ўлічваюць новыя адкрыцці ў галіне біблеістыкі.

Па жаданні нашых чытачоў на сайце размешчаны агляды каментарыяў на ўсе біблейскія кнігі, як класічныя, лепшыя з якіх каментары айцоў Царквы і аўтараў I-VIII стагоддзяў, Ж. Кальвіна, Ч. Сперджэна, так і сучасных багасловаў і біблеістаў, такіх як Карл Барт, Н. Т. Райт, Й. Даума, у серыі кніг «Біблія гаворыць сёння», «Стары Запавет на старонках Новага», каментарыяў Даласкай багаслоўскай семінарыі.

Эсхатас - гэта біблеістыка

Біблеістыка - наш прыярытэт. У Расіі да кастрычніцкага перавароту была моцная школа біблеістыкі, прадстаўленая працамі А. Аляснінцкага, Ф. Елеонскага, А. Лапухіна, М. Глубакоўскага, П. Юнгерава і многіх іншых даследчыкаў Бібліі. У гады панавання атэізму ні пра які развіццё біблеістыкі як навукі не магло быць і гаворкі. У той жа час на Захадзе ў ХХ-м стагоддзі біблеістыка развівалася бурнымі тэмпамі, чаму спрыялі Кумранскія знаходкі.

Асноўныя працы па біблеістыцы Новага і Старога Запаветаў напісаны вучонымі Амерыкі і Еўропы. Мы стараемся не прапускаць новыя хрысціянскія кнігі з працамі біблеістаў на рускай мове, ёсць у нас і агляды некаторых кніг і на замежных мовах.

Эсхатас - гэта яшчэ ўсебаковая адукацыя, культура і калекцыянаванне

Эсхатас не толькі пра біблеістыку, багаслоўе і філасофію. На нашым сайце прадстаўлена мноства захапляльных тэкстаў для ўсебаковай адукацыі, ад досыць вялікіх тэм (такіх, як псіхалогія і культура) да вузканакіраваных (напрыклад, нумізматыка).

Багаслоўскі клуб Эсхатас

Мы не толькі рэкламуем кнігі, на сайце створаны Клуб, члены якога могуць абменьвацца навінкамі кніг, ствараюць модулі да біблейскай праграмы Цытата з Бібліі BibleQuote.

Доступ у клуб - вольны, у яго можа ўступіць любы жадаючы, які падзяляе Правілы Клуба і згодны падтрымліваць клуб матэрыяльна.

Эсхатас - гэта Цытата з Бібліі - BibleQuote

На сайце можна знайсці апошнія версіі папулярнай праграмы Цытата з Бібліі BibleQuote і актуальныя модулі да праграмы.

Модулі Цытата з Бібліі BibleQuote - гэта Біблія пераклады, Біблія каментары, біблеістыка, багаслоўе, гісторыя царквы, іншыя хрысціянскія кнігі.