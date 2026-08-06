Про Эсхатос

Богословський клуб Эсхатос

На Эсхатосе Ви знайдете огляди біблійних перекладів і коментарів та християнських книг з біблеїстики, богослов'я, історії церкви, християнської етики, апологетики, філософії і з багатьох суміжних дисциплін.

Чому Эсхатос?

Первісно сайт задумувався для публікації кращих богословських книг про останній час - щоб показати неспроможність диспенсаційних поглядів на Друге Пришестя Господа Ісуса, тому й сайт носить ім'я ЭСХАТОС, від якого й походить біблійна наука есхатологія.

У нас ви знайдете кращі праці з есхатології.

Эсхатос - це якісна богословська освіта

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary

На Эсхатосе створена хороша матеріальна основа для якісної богословської освіти - у нас можна знайти понад 10 000 книг, в тому числі й новинки книг, які необхідні для якісної богословської освіти. Ми співпрацюємо зі студентами та викладачами богословських навчальних закладів. Ми відкриті для співпраці.

Эсхатос і Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Слов'янська і Балтійська Екуменічна семінарія Святого Хреста

Ми - партнери Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary - Слов'янської і Балтійської Екуменічної семінарії Святого Хреста.

Наші фонди доступні для студентів, аспірантів та викладачів семінарії з метою отримання якісної християнської освіти.

Эсхатос і Свято-Сергіївський Православний богословський інститут у Парижі

l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

З 2021 р. ми співпрацюємо зі Свято-Сергіївським Православним богословським інститутом у Парижі. l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge - колективний член клубу Эсхатос, у нас взаємна допомога і співпраця.

Эсхатос - це переклади та коментарі Біблії

На сайті можна знайти і класичні, і нові переклади Біблії, серед яких можна особливо відзначити переклад російською мовою РБО 2011 року, переклади Старого Завіту Фріми Гурфінкель, наукову реконструкцію грецького тексту Нового Завіту - Нестле-Аланд 28 редакція 2012 року, переклад Нового Завіту єпископа Кассіана. Сучасні переклади Біблії російською мовою враховують нові відкриття в галузі біблеїстики.

За бажанням наших читачів на сайті розміщені огляди коментарів на всі біблійні книги, як класичні, кращі з яких коментарі отців Церкви та авторів I-VIII століть, Ж. Кальвіна, Ч. Сперджена, так і сучасних богословів і біблеїстів, таких як Карл Барт, Н. Т. Райт, Й. Даума, в серії книг «Біблія говорить сьогодні», «Старий Завіт на сторінках Нового», коментарів Даласької богословської семінарії. Багато коментарів відображають останні досягнення біблеїстики.

Эсхатос - це біблеїстика

Біблеїстика - наш пріоритет. У Росії до жовтневого перевороту була сильна школа біблеїстики, представлена працями А. Олесницького, Ф. Єлеонського, А. Лопухіна, М. Глубоковського, П. Юнгерова та багатьох інших дослідників Біблії. У роки панування атеїзму ні про який розвиток біблеїстики як науки не могло бути й мови. У той же час на Заході у ХХ-му столітті біблеїстика розвивалася бурхливими темпами, чому сприяли Кумранські знахідки. Окремі праці зі сувоїв Мертвого моря виходили і в СРСР.

Основні праці з біблеїстики Нового і Старого Завітів написані вченими Америки та Європи, деякі з них видані в ББІ, Ексмо, Колоквіумі. Ми намагаємося не пропускати нові християнські книги з працями біблеїстів російською мовою, є у нас і огляди деяких книг і на іноземних мовах. Текстологія Старого і Нового Завітів, ісагогіка, герменевтика, екзегетика представлені в працях кращих зарубіжних і вітчизняних біблеїстів. І надалі книги та модулі Цитата з Біблії BibleQuote з біблеїстики будуть рекламуватися на Эсхатосе.

Переклади Біблії, коментарі Біблії, біблеїстика, богослов'я, історія церкви та інші християнські книги - шукайте на Эсхатосе в розділі Книги. Взаємовідносини богослов'я і науки, сучасне богослов'я, книги з історії церкви, християнської етики, психології сімейних відносин ви також знайдете на Эсхатосе.

Эсхатос - це ще всебічна освіта, культура і колекціонування

Эсхатос не тільки про біблеїстику, богослов'я і філософію. На нашому сайті представлено безліч захоплюючих текстів для всебічної освіти, від досить великих тем (таких, як психологія і культура) до вузькоспрямованих (наприклад, нумізматика). Ви здивуєтеся, дізнавшись, що у світі представлений досить великий асортимент монет, присвячених богослов'ю і релігієзнавству, історії та міфології, краєзнавству і культурі. Лише розглянувши тему всебічно, можна зрозуміти, наскільки глибоко вона проникає в усі сфери нашого життя.

Богословський клуб Эсхатос

Ми не тільки рекламуємо книги, на сайті створено Клуб, члени якого можуть обмінюватися новинками книг, створюють модулі до біблійної програми Цитата з Біблії BibleQuote.

Доступ у клуб - вільний, до нього може вступити будь-який бажаючий, що поділяє Правила Клубу і згодний підтримувати клуб матеріально. Члени клубу своїми пожертвами сприяють просвітницькій діяльності Клубу.

Эсхатос - це Цитата з Біблії - BibleQuote

На сайті можна знайти останні версії популярної програми Цитата з Біблії BibleQuote і актуальні модулі до програми.

Модулі Цитата з Біблії BibleQuote - це Біблія переклади, Біблія коментарі, біблеїстика, богослов'я, історія церкви, інші християнські книги.