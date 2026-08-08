Целевые программы - это способ получения файлов сайта для личного ознакомления для не членов клуба и раздел книг на сайте, которые члены/не члены клуба могут заказать у админа за пожертвования, причем

члены клуба могут заказать целевые программы за счет членских взносов, которые формируют их фонд целевых программ, а при выбирании средств на счету - за счет пожертвований

не члены клуба могут по целевым программам заказать любую книгу на сайте (и входящую в статус целевых, и простые файлы клуба) за счет пожертвований или за счет баллов на их счету (который был сформирован у них, когда они были членами клуба, но его не выбрали) - по таксе для не членов клуба​

Актуальное пожертвование на данный момент для конкретной книги по целевым заказам уточняйте ​у админа!

Для получения файла по целевой программе надо:

членам клуба - для заказа надо посетить раздел целевых программ https://esxatos.com/books?category=celevaia-programma и если там что-то заинтересует - перейти на страницу книги и на странице книги сделать запрос - в ответ на запрос придет ответ со ссылками личным сообщением в вашем кабинете. Система автоматически снимет баллы за файлы со счета члена клуба. не членам клуба - напишите заявку админу личным сообщением на сайте - (форма доступна для зарегистрированных на сайте). В сообщении обязательно укажите:

какие книги вы бы хотели получить и адрес страницы сайта с этой книгой

с какой страны будете производить платеж.

В ответ на ваше сообщение админ укажет, куда и сколько надо перечислить денег. После получения оплаты админ сообщит вам, где можно будет получить книги.

не членам клуба пожертвование за стандартную книгу клуба составит 800 ₽ при переводе денег на российскую карту/15 USD (при переводе на PayPal в связи с огромными потерями при пересылке денег в РФ) или будет в размере, указанном админом.

Примечания по заказам - это важно!

После получения пожертвования и заявки админ сайта высылает ссылку для скачивания запрашиваемого файла книги в том же личном сообщении, в котором получена заявка. Выдача заявок производится в ручном режиме админом, поэтому, учитывая наш контингент пользователей от Петропавловска-Камчатского на Востоке и до Сиэтла на Западе она не может быть выполнена мгновенно. Срок выполнения заявки максимально может составить 3-5 суток с момента ее получения. В субботу и воскресенье заявки не высылаются. Поэтому прошу не волноваться, когда в ответ на заявку и перечисление денег файлы не высылаются вам немедленно - мы никого не обманывали и не собираемся делать это впредь.

Перечисление денег клубу - членский взнос и пожертвования для получения электронного файла

1. Перечислить пожертвования на файлы целевых программ можно:

Перечисление с РФ - С карты банка на кошелёк ЮMoney (это бывшие Яндекс-деньги) 410012357907345 через мобильный банк - С карты/счета Сбербанка - мгновенно и без комиссии (лучший способ для клуба!) PayPal - [email protected] - просьба при переводе выбрать опцию «перевод другу», а не «оплата товаров и услуг», иначе снимает большие проценты и обязательно укажите в переводе что это для Эсхатос На банковскую карточку в Беларуси (запрос номера карты - по личному сообщению) через он-лайн сервисы ваших банков Дополнительно - для Украины - на карточку в Монобанке/Приват-банке (по запросу в личку) Стали доступны переводы из Казахстана на российскую карту МИР или на карту в Беларусь Способы перевода денег клубу согласовываются с админом

Примечание: учитывая сложившиеся сложные реалии по переводу денег в РФ из других стран через PayPal и оттуда по платежным системам зачисление денег на счет в рублях производится по курсу перевода этой системы, которая отличается от курса ЦБ РФ, однако, это единственная возможность пересылки денег в РФ. При пересылке денег в долларах по пайпал просьба это учитывать.

Для РФ - Перечисление через систему Сбербанк Онлайн

https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854

Сбербанк РФ

Если у вас есть карта Сбербанка, вы можете пополнить счет в ЮMoney через систему Сбербанк Онлайн — мгновенно и без комиссии.

Войдите в систему Сбербанк Онлайн (нужно ввести идентификатор пользователя и пароль). В панели Быстрая оплата выберите ЮMoney Выберите карту, с которой хотите пополнить счет. Укажите номер счета в ЮMoney (410012357907345) и сумму пополнения, затем нажмите Продолжить. Подтвердите операцию одноразовым паролем.

По этому способу перечисление без комиссии - тут нужен наш номер счета ЮMoney - он у меня такой: ЮMoney 410012357907345

ПОЛЬЗОВАНИЕ КЛУБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Обращаем особое внимание на пользование инфопродуктами Клуба. Проблема возможной раздачи налево и направо клубных инфопродуктов в том, что Клуб косвенно становится соучастником пиратства и потери доходов авторов и издательств. Кроме того некоторые заокеанские правообладатели при подписании контракта на право издания их книг на русском языке, указывают пункт о запрете выпуска цифровой версии книги. При появлении же в сети цифровой версии переводной книги, у нашего издателя (кем бы он ни был) могут быть проблемы с заокеанскими партнерами вплоть до разрыва сотрудничества (а соответственно и прекращения выпуска интересной литературы).

На сайте Эсхатос соблюдается авторское право и используется принцип частного копирования, который по международному авторскому праву разрешает пользоваться файлами книг лично и в кругу друзей без размещения файлов клуба в интернете. Клуб старается соблюдать понятные и справедливые условия, защищающие авторские права, а потому книги клуба не только не должны появляться в сети, но и не могут быть предметом получения какой-либо денежной выгоды напрямую либо опосредовано.

ЗАПРЕЩЕНО публиковать любые клубные материалы в интернете (в том числе в мессенджерах и социальных сетях) в любой форме, в том числе и в закрытом доступе и в любой другой завуалированной форме, а также для получения платы в любых формах.

Примечание: требование распространяется на любые файлы клуба, независимо от способа их получения - скачанных лично, или взятых у людей, или скачанных в интернете, как правило, такие файлы имеют штамп клуба Е (часто этот штамп может быть удален с целью сокрытия источника файла).

ЗАПРЕЩЕНО передавать скачанные материалы клуба по целевым программам или ссылки незнакомым лицам.