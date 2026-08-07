Правілы Клуба

На сайце праз аўтарскае права няма файлаў для свабоднага спампоўвання - сябры клуба атрымліваюць файлы закрытага доступу для асабістага азнаямлення,
не сябры клуба могуць атрымаць файлы па мэтавай праграме
Правілы багаслоўскага клуба Эсхатас
1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1.1 Багаслоўскі клуб "Эсхатас" арганізаваны ў форме адукацыйнага некамерцыйнага аб'яднання, знаходзіцца ў Інтэрнэце, не з'яўляецца юрыдычнай асобай і дзейнічае на аснове гэтых правілаў.
1.2 Сябрам клуба можа стаць любы карыстальнік сайта, які падзяляе яго Палітыку і абавязваецца дзейнічаць у адпаведнасці з гэтымі правіламі.
1.3 Для ўступлення ў Клуб неабходна напісаць заяўку адміністрацыі клуба, замяніць стандартны аватар на ваш партрэт або сімвалічную выяву.
2 ГАЛОЎНЫЯ МЭТЫ КЛУБА
2.1 Сумеснае набыццё інфапрадуктаў у складчыну для папярэдняга азнаямлення.
2.2 Беспрадузятыя водгукі і рэйтынгі аўтараў і іх твораў.
2.3 Павышэнне асабістай кампетэнтнасці ўдзельнікаў клуба.
3 УНЁСКІ КЛУБА
Унёскі для статусу CLUB:
Еўропа, ЗША, Ізраіль - 120 USD
Краіны Балтыі - 90 USD
Расія: 4200 руб / 55 USD праз PayPal
Казахстан, Беларусь, Малдова - 55USD
Украіна - 1400 грывень
Тэрмін дзеяння ўнёску - 1 год.
4 ПРАВІЛЫ ВЫКАРЫСТАННЯ МАТЭРЫЯЛАЎ
ЗАБАРОНЕНА: публікаваць клубныя матэрыялы ў Інтэрнэце, перадаваць спасылкі староннім асобам.
ДАЗВОЛЕНА: асабістае выкарыстанне ў сям'і або невялікім коле сяброў.
Парушальнікі пазбаўляюцца статусу без аднаўлення; унёскі не вяртаюцца.