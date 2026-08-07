Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Правілы Клуба

На сайце праз аўтарскае права няма файлаў для свабоднага спампоўвання - сябры клуба атрымліваюць файлы закрытага доступу для асабістага азнаямлення,

не сябры клуба могуць атрымаць файлы па мэтавай праграме

Правілы багаслоўскага клуба Эсхатас

1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1 Багаслоўскі клуб "Эсхатас" арганізаваны ў форме адукацыйнага некамерцыйнага аб'яднання, знаходзіцца ў Інтэрнэце, не з'яўляецца юрыдычнай асобай і дзейнічае на аснове гэтых правілаў.

1.2 Сябрам клуба можа стаць любы карыстальнік сайта, які падзяляе яго Палітыку і абавязваецца дзейнічаць у адпаведнасці з гэтымі правіламі.

1.3 Для ўступлення ў Клуб неабходна напісаць заяўку адміністрацыі клуба, замяніць стандартны аватар на ваш партрэт або сімвалічную выяву.

2 ГАЛОЎНЫЯ МЭТЫ КЛУБА

2.1 Сумеснае набыццё інфапрадуктаў у складчыну для папярэдняга азнаямлення.

2.2 Беспрадузятыя водгукі і рэйтынгі аўтараў і іх твораў.

2.3 Павышэнне асабістай кампетэнтнасці ўдзельнікаў клуба.

3 УНЁСКІ КЛУБА

Унёскі для статусу CLUB:

  • Еўропа, ЗША, Ізраіль - 120 USD

  • Краіны Балтыі - 90 USD

  • Расія: 4200 руб / 55 USD праз PayPal

  • Казахстан, Беларусь, Малдова - 55USD

  • Украіна - 1400 грывень

Тэрмін дзеяння ўнёску - 1 год.

4 ПРАВІЛЫ ВЫКАРЫСТАННЯ МАТЭРЫЯЛАЎ

ЗАБАРОНЕНА: публікаваць клубныя матэрыялы ў Інтэрнэце, перадаваць спасылкі староннім асобам.

ДАЗВОЛЕНА: асабістае выкарыстанне ў сям'і або невялікім коле сяброў.

Парушальнікі пазбаўляюцца статусу без аднаўлення; унёскі не вяртаюцца.

168 07.08.2026