Правила Клубу

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Правила богословського клубу Есхатос

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Богословський клуб "Есхатос" організований у формі освітнього некомерційного об'єднання, знаходиться в Інтернеті, не є юридичною особою і діє на основі цих правил.

1.2 Членом клубу може стати будь-який користувач сайту, який поділяє його Політику і зобов'язується діяти відповідно до цих правил.

1.3 Для вступу до Клубу необхідно написати заявку адміністрації клубу, замінити стандартний аватар на ваш портрет або символічне зображення.

2 ГОЛОВНІ ЦІЛІ КЛУБУ

2.1 Спільне придбання інфопродуктів в складчину для попереднього ознайомлення.

2.2 Неупереджені відгуки та рейтинги авторів та їхніх творів.

2.3 Підвищення особистої компетентності учасників клубу.

3 ВНЕСКИ КЛУБУ

Внески для статусу CLUB:

Європа, США, Ізраїль - 120 USD

Країни Балтії - 90 USD

Росія: 4200 руб / 55 USD через PayPal

Казахстан, Білорусь, Молдова - 55 USD

Україна - 1400 гривень

Термін дії внеску - 1 рік.

4 ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

ЗАБОРОНЕНО: публікувати клубні матеріали в Інтернеті, передавати посилання стороннім особам.

ДОЗВОЛЕНО: особисте використання в сім'ї або невеликому колі друзів.

Порушники позбавляються статусу без відновлення; внески не повертаються.