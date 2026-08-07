Правила Клубу

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Правила богословського клубу Есхатос
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Богословський клуб "Есхатос" організований у формі освітнього некомерційного об'єднання, знаходиться в Інтернеті, не є юридичною особою і діє на основі цих правил.
1.2 Членом клубу може стати будь-який користувач сайту, який поділяє його Політику і зобов'язується діяти відповідно до цих правил.
1.3 Для вступу до Клубу необхідно написати заявку адміністрації клубу, замінити стандартний аватар на ваш портрет або символічне зображення.
2 ГОЛОВНІ ЦІЛІ КЛУБУ
2.1 Спільне придбання інфопродуктів в складчину для попереднього ознайомлення.
2.2 Неупереджені відгуки та рейтинги авторів та їхніх творів.
2.3 Підвищення особистої компетентності учасників клубу.
3 ВНЕСКИ КЛУБУ
Внески для статусу CLUB:
Європа, США, Ізраїль - 120 USD
Країни Балтії - 90 USD
Росія: 4200 руб / 55 USD через PayPal
Казахстан, Білорусь, Молдова - 55 USD
Україна - 1400 гривень
Термін дії внеску - 1 рік.
4 ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
ЗАБОРОНЕНО: публікувати клубні матеріали в Інтернеті, передавати посилання стороннім особам.
ДОЗВОЛЕНО: особисте використання в сім'ї або невеликому колі друзів.
Порушники позбавляються статусу без відновлення; внески не повертаються.