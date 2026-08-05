FAQ па сайце

Найбольш частыя пытанні.
1 Як спампаваць файлы
На сайце ёсць файлы з трыма ўзроўнямі доступу:
- УСІМ - даступныя ўсім зарэгістраваным і аўтарызаваным на сайце
- CLUB - даступныя толькі членам клуба, як уступіць у клуб
- МЭТАВЫЯ ПРАГРАМЫ - даступныя ўсім за мэтавую ахвяру - як гэта зрабіць
Па атрыманні файлаў звяртайцеся толькі да адміна сайта, аўтары старонак, карыстальнікі і памочнікі сайта не маюць права дасылаць клубныя файлы.
2 Па замове кніг з сайта і пераводзе грошай - глядзіце тут
3 Зваротная сувязь з адмінам сайта ESXATOS
Пішыце асабістае паведамленне на сайце - адміну esxatos - (скапіруйце спасылку і ўстаўце ў браўзер - адкрыецца акно асабістага паведамлення для адміна) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1
Пішыце на пошту - [email protected]
мой асабісты акаўнт у тэлеграм - @pinskach