Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

FAQ па сайце

Найбольш частыя пытанні.
 

1 Як спампаваць файлы

На сайце ёсць файлы з трыма ўзроўнямі доступу:
  • УСІМ - даступныя ўсім зарэгістраваным і аўтарызаваным на сайце
  • CLUB - даступныя толькі членам клуба, як уступіць у клуб
  • МЭТАВЫЯ ПРАГРАМЫ - даступныя ўсім за мэтавую ахвяру - як гэта зрабіць
Па атрыманні файлаў звяртайцеся толькі да адміна сайта, аўтары старонак, карыстальнікі і памочнікі сайта не маюць права дасылаць клубныя файлы.

2 Па замове кніг з сайта і пераводзе грошай - глядзіце тут

3 Зваротная сувязь з адмінам сайта ESXATOS

Пішыце асабістае паведамленне на сайце - адміну esxatos - (скапіруйце спасылку і ўстаўце ў браўзер - адкрыецца акно асабістага паведамлення для адміна) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1

Эсхатас

 

    

 

 

Пішыце на пошту - [email protected]  
Пошта

   

  

 

мой асабісты акаўнт у тэлеграм - @pinskach
177 05.08.2026