FAQ по сайту

Найчастіші запитання.
1 Як завантажити файли
На сайті є файли з трьома рівнями доступу:
- ВСІМ - доступні всім зареєстрованим та авторизованим на сайті
- CLUB - доступні лише членам клубу, як вступити до клубу
- ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ - доступні всім за цільову пожертву - як це зробити
За отриманням файлів звертайтеся тільки до адміна сайту, автори сторінок, користувачі та помічники сайту не мають права надсилати клубні файли.
2 Щодо замовлення книг з сайту та переказу коштів - дивіться тут
3 Зворотний зв'язок з адміном сайту ESXATOS
Пишіть особисте повідомлення на сайті - адміну esxatos - (скопіюйте посилання та вставте в браузер - відкриється вікно особистого повідомлення для адміна) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1
Пишіть на пошту - [email protected]
мій особистий акаунт у телеграм - @pinskach