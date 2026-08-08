FAQ по сайту

Найчастіші запитання.

1 Як завантажити файли

На сайті є файли з трьома рівнями доступу:

ВСІМ - доступні всім зареєстрованим та авторизованим на сайті

CLUB - доступні лише членам клубу , як вступити до клубу доступні лише членам клубу

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ - доступні всім за цільову пожертву - як це зробити

За отриманням файлів звертайтеся тільки до адміна сайту, автори сторінок, користувачі та помічники сайту не мають права надсилати клубні файли.

2 Щодо замовлення книг з сайту та переказу коштів - дивіться тут

3 Зворотний зв'язок з адміном сайту ESXATOS

Пишіть особисте повідомлення на сайті - адміну esxatos - (скопіюйте посилання та вставте в браузер - відкриється вікно особистого повідомлення для адміна) - https://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1

мій особистий акаунт у телеграм - @pinskach