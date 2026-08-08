EΣΧΑΤΟΣ 5 лет

В этом году нашему сайту исполнилось 5 лет - это много в наше сверхстремительное время. Банально звучит, что быстро бежит время, однако, что есть, то естьВ этом году нашему сайту исполнилось 5 лет - это много в наше сверхстремительное время.

Началось все на платформе ucoz c 2009 года, где и родилась идея богословского клуба, объединяющего неравнодушных к богословию людей.

Желающих сделать богословие более доступным для жаждущих.

Там и начались наши первые опыты, первые сканирования и первые обмены.

Но скоро там стало тесно и вот тогда по-настоящему родился ESXATOS как самостоятельный сайт.

Сайт родился в славном городе Львове.

Все началось 17 марта 2012 года, когда наш админ Андрей создал свой аккаунт на вновь созданном сайте.

Его пробы и эксперименты увенчались успехом и 17 апреля был зарегистрирован второй аккаунт для админа eshatos - и тогда мы с Андреем начали первые пробы и создание первых страниц сайта... Не все было гладко, часть страниц удалялась, но работа кипела непростая - сначала все страницы переносились со старого сайта. И новый сайт начал жить! Можно сказать, что еще месяц кувырканий и вот 17 мая 2012 года мы можем праздновать свой день рождения,

устанавливая преемственность с первой версией сайта.

День рождения богословского сайта Эсхатос - 17 мая

Вам судить, дорогие читатели и почитатели, что удалось нам, а что нет.

Здорово, что сайт живет и развивается и в настоящее время уже представляет собой неплохое собрание книг по библеистике, богословию, истории церкви, этике и психологии, религиоведению и многим сопряженным отраслям знания.

На сайте работает в настоящее время группа по-настоящему преданных людей, через непростой труд которых сайт пополняется все новыми и новыми книгами.

Благодарю всех работников и помощников, читателей и почитателей сайта и поздравляю с 5-летним юбилеем сайта!

Пусть Господь благословит каждого, кто с нами и даст силы и возможность работать далее вместе.

С праздником всех,

админ esxatos