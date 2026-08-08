Заяўка ў члены клуба

пералічыць уступны ўзнос - ахвяраванне на набыццё новых кніг - для атрымання клубнага статусу.

пасля атрымання адказу на заяўку пералічыць уступны ўзнос - ахвяраванне на набыццё новых кніг - для атрымання клубнага статусу.

пасля атрымання адказу на заяўку пералічыць уступны ўзнос - ахвяраванне на набыццё новых кніг - для атрымання клубнага статусу.

Для пераходу ў члены клуба і поўнага доступу да фондаў клуба неабходна:

Грошы пералічваем:

Дадаткова - для Украіны

у Беларусі

(лепшы спосаб для клуба!)

(лепшы спосаб для клуба!)

Пералічэнне з карткі Сбербанка

https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854

Сбербанк РФ

Калі ў вас ёсць картка Сбербанка, вы можаце папоўніць рахунак у ЮMoney праз сістэму Сбербанк Анлайн — імгненна і без камісіі.

Як папоўніць рахунак:

Увайдзіце ў сістэму Сбербанк Анлайн (трэба ўвесці ідэнтыфікатар карыстальніка і пароль). У панэлі «Хуткая аплата» выберыце «ЮMoney». Выберыце картку, з якой хочаце папоўніць рахунак. Укажыце нумар рахунку ў ЮMoney і суму папаўнення, потым націсніце «Працягнуць». Пацвердзіце аперацыю аднаразовым паролем.

Пакрокавая інструкцыя са скрыншотамі

Нумар рахунку ЮMoney: 410012357907345