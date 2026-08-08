Заяўка ў члены клуба

Для пераходу ў члены клуба і поўнага доступу да фондаў клуба неабходна:
- замяніць стандартны аватар на сайце на ваш партрэт або на ваша сімвалічнае выява
- адправіць адміну заяўку па форме ніжэй
- пасля атрымання адказу на заяўку пералічыць уступны ўзнос - ахвяраванне на набыццё новых кніг - для атрымання клубнага статусу.
Грошы пералічваем:
- З карткі банка на кашалёк ЮMoney 410012357907345 праз мабільны банк - З карткі/рахунку Сбербанка - імгненна і без камісіі (лепшы спосаб для клуба!)
- Або можна з банкаўскай карткі любой краіны пералічыць з дапамогай формы ў гэтым паведамленні - гл. ніжэй
- На банкаўскую картку у Беларусі (запыт нумара карткі - асабістым паведамленнем) праз анлайн-сэрвісы вашых банкаў
- Дадаткова - для Украіны - на картку банка ў Беларусі або картку ў Прыват-банку (па запыце ў асабістыя)
- PayPal - (запыт асабістым паведамленнем)
Пералічэнне з карткі Сбербанка
https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854
Сбербанк РФ
Калі ў вас ёсць картка Сбербанка, вы можаце папоўніць рахунак у ЮMoney праз сістэму Сбербанк Анлайн — імгненна і без камісіі.
Як папоўніць рахунак:
- Увайдзіце ў сістэму Сбербанк Анлайн (трэба ўвесці ідэнтыфікатар карыстальніка і пароль).
- У панэлі «Хуткая аплата» выберыце «ЮMoney».
- Выберыце картку, з якой хочаце папоўніць рахунак.
- Укажыце нумар рахунку ў ЮMoney і суму папаўнення, потым націсніце «Працягнуць».
- Пацвердзіце аперацыю аднаразовым паролем.
Пакрокавая інструкцыя са скрыншотамі
Нумар рахунку ЮMoney: 410012357907345
Калі Вы згодны даслаць уступны ўзнос/ахвяраванне або ўдзельнічаць у мэтавых праграмах, бездакорна выконваючы пры гэтым Правілы клуба - Запоўніце ліст-заяўку па форме ніжэй і дашліце яго, націснуўшы на кнопку адправіць. Пасля атрымання вам адкажа адмін лістом на вашу электронную пошту, указаную ў заяўцы, або асабістым паведамленнем на сайце.
Заўвага:
Часам лісты з заяўкамі з асобных адрасоў не прыходзяць -
не прыходзяць лісты з mail.ru, ya.ru - гэта ўжо 100% адзначана -
калі вам не адказалі на працягу сутак - напішыце ў асабістыя адміну esxatos - вось спасылка для адпраўкі асабістага паведамлення адміну
Заяўка для ўступлення ў клуб Эсхатас: