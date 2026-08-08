Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Заяўка ў члены клуба

Для пераходу ў члены клуба і поўнага доступу да фондаў клуба неабходна:

  1. замяніць стандартны аватар на сайце на ваш партрэт або на ваша сімвалічнае выява
  2. адправіць адміну заяўку па форме ніжэй
  3. пасля атрымання адказу на заяўку пералічыць уступны ўзнос - ахвяраванне на набыццё новых кніг - для атрымання клубнага статусу.

Грошы пералічваем:

  1. З карткі банка на кашалёк ЮMoney 410012357907345 праз мабільны банк - З карткі/рахунку Сбербанка - імгненна і без камісіі (лепшы спосаб для клуба!)
  2. Або можна з банкаўскай карткі любой краіны пералічыць з дапамогай формы ў гэтым паведамленні - гл. ніжэй
  3. На банкаўскую картку у Беларусі (запыт нумара карткі - асабістым паведамленнем) праз анлайн-сэрвісы вашых банкаў
  4. Дадаткова - для Украіны - на картку банка ў Беларусі або картку ў Прыват-банку (па запыце ў асабістыя)
  5. PayPal - (запыт асабістым паведамленнем)

Пералічэнне з карткі Сбербанка

https://yoomoney.ru/doc.xml?id=523854

Сбербанк РФ

Калі ў вас ёсць картка Сбербанка, вы можаце папоўніць рахунак у ЮMoney праз сістэму Сбербанк Анлайн — імгненна і без камісіі.

Як папоўніць рахунак:

  1. Увайдзіце ў сістэму Сбербанк Анлайн (трэба ўвесці ідэнтыфікатар карыстальніка і пароль).
  2. У панэлі «Хуткая аплата» выберыце «ЮMoney».
  3. Выберыце картку, з якой хочаце папоўніць рахунак.
  4. Укажыце нумар рахунку ў ЮMoney і суму папаўнення, потым націсніце «Працягнуць».
  5. Пацвердзіце аперацыю аднаразовым паролем.

Пакрокавая інструкцыя са скрыншотамі

Нумар рахунку ЮMoney: 410012357907345

Калі Вы згодны даслаць уступны ўзнос/ахвяраванне або ўдзельнічаць у мэтавых праграмах, бездакорна выконваючы пры гэтым Правілы клуба - Запоўніце ліст-заяўку па форме ніжэй і дашліце яго, націснуўшы на кнопку адправіць. Пасля атрымання вам адкажа адмін лістом на вашу электронную пошту, указаную ў заяўцы, або асабістым паведамленнем на сайце.

Заўвага:

Часам лісты з заяўкамі з асобных адрасоў не прыходзяць -

не прыходзяць лісты з mail.ru, ya.ru - гэта ўжо 100% адзначана -

калі вам не адказалі на працягу сутак - напішыце ў асабістыя адміну esxatos - вось спасылка для адпраўкі асабістага паведамлення адміну

Заяўка для ўступлення ў клуб Эсхатас:

183 08.08.2026